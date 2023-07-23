ستساعدك المقالة التالية: 19+ إحصاءات واتجاهات خدمة العملاء لعام 2023

تساعد إحصاءات خدمة العملاء الشركات على فهم التأثير الذي يمكن أن تحدثه تجربة خدمة العملاء الجيدة على مبيعاتهم.

إذا حصل عملاؤك على تجربة خدمة عملاء سيئة ، فقد ينتهي بهم الأمر بالتحول إلى أحد منافسيك.

يجب على أولئك الذين يرغبون في تحسين الاحتفاظ بالعملاء والحصول على تعليقات أفضل للعملاء أن ينظروا إلى ما تحاول إحصاءات خدمة العملاء إخبارنا به.

إحصائيات خدمة العملاء – اختيارات المحرر

54٪ اتخاذ قرارات الشراء بناءً على خدمة العملاء.

اتخاذ قرارات الشراء بناءً على خدمة العملاء. 57٪ يشعرون أن خدمة العملاء الممتازة جعلتهم أكثر ولاءً.

يشعرون أن خدمة العملاء الممتازة جعلتهم أكثر ولاءً. 94٪ يقولون إنهم سيشترون المزيد من الشركات التي تقدم خدمة عملاء جيدة.

يقولون إنهم سيشترون المزيد من الشركات التي تقدم خدمة عملاء جيدة. 32٪ سيحاول حل مشكلاتهم أولاً قبل الاتصال بخدمة العملاء.

سيحاول حل مشكلاتهم أولاً قبل الاتصال بخدمة العملاء. 50٪ قالوا إنهم يريدون خدمة العملاء لحل مشكلاتهم بسرعة.

إحصاءات خدمة العملاء الرئيسية

فيما يلي بعض إحصاءات خدمة العملاء الرئيسية التي تحتاج إلى معرفتها على الفور. إذا كنت تقدم خدمة عملاء سيئة ، فإن هذه الأرقام ستجعلك تفهم لماذا يجب أن يكون لديك فرق خدمة عملاء أفضل.

ما مدى أهمية خدمة العملاء للعملاء المحتملين؟

54٪ من العملاء المحتملين يتخذون قرارات الشراء بناءً على خدمة العملاء. في الحقيقة، 19٪ من المشترين الذين شملهم الاستطلاع أشاروا إلى أن خدمة العملاء هي أهم عامل حاسم لهم.

68٪ ذهبوا ليقولوا إنهم على استعداد لدفع المزيد مقابل المنتجات والخدمات من شركة لديها خدمة عملاء جيدة.

يؤكد استطلاع حديث أجرته Zendesk على أهمية خدمة العملاء في الحفاظ على ولاء العملاء للعلامة التجارية. 57٪ يشعرون أن خدمة العملاء الممتازة جعلتهم أكثر ولاءً. هذا يأتي في المرتبة الثانية بعد التسعير في 62٪.

وترددت نفس النتيجة في مسح مايكروسوفت حيث 90٪ ذكر من المجيبين أن جودة خدمة عملاء الشركة تلعب دورًا في ما إذا كانوا يظلون مخلصين للعمل أم لا.

المصدر: Gladly Customer Service Expectations Survey 2018، Zendesk Customer Experience Trends Report 2020، Microsoft Global State of Customer Service

هل تلبي الشركات توقعات خدمة العملاء؟

85٪ من عملاء B2B يتوقعون أن يكون لدى مندوبي المبيعات فهم قوي لأعمالهم. ومع ذلك ، فقط 57٪ من المستجيبين اتفقوا على أن هذا هو الحال اليوم.

فضلاً عن ذلك، 66٪ يتوقع من المشترين أن تقدم فرق المبيعات حلولاً بدلاً من عروض المنتجات. لكن 63٪ ذكر أن فرق المبيعات تميل إلى دفع المنتجات بدلاً من الحلول.

86٪ من عملاء B2B يريدون تطوير علاقة ثقة مع مندوبي المبيعات ولكن 77٪ يشعرون أن معظم تفاعلاتهم مع مندوبي المبيعات هي معاملات.

المصدر: Salesforce State of the Connected Consumer

هل يمكن لخدمة العملاء الجيدة تحسين المبيعات؟

94٪ من المشترين يقولون إنهم على الأرجح يشترون المزيد من المنتجات أو الخدمات من الشركات التي تقدم تجربة خدمة عملاء “جيدة جدًا”. فقط واحد من كل خمسة قالوا إنهم سيستمرون في شراء سلع أو خدمات من شركة أعطتهم تجربة خدمة عملاء سيئة.

فضلاً عن ذلك، 94٪ قالوا إنهم سيوصون شركة للآخرين إذا عانوا من تجربة خدمة عملاء إيجابية.

المصدر: Qualtrics ROI of Customer Experience 2020

ما هو حجم سوق إدارة تجربة العملاء؟

تم تقدير سوق إدارة تجربة العملاء العالمي 8.79 مليار دولار في عام 2021. ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.1٪ بين 2022 و 2030.

في الولايات المتحدة ، يقع سوق إدارة تجربة العملاء في 2.9 مليار دولار.

المصدر: Grand View Research

هل سيحاول العملاء حل مشكلاتهم قبل الاتصال بدعم العملاء؟

32٪ سيحاول من العملاء حل مشكلاتهم أولاً قبل الاتصال بفرق خدمة العملاء. 34٪ قالوا إنهم يفعلون ذلك فقط “معظم الوقت”.

26٪ قال من المجيبين إنهم يحاولون حل المشكلات “لبعض الوقت” قبل الاتصال بخدمة العملاء. فقط 8٪ قالوا إنهم لا يحاولون أبدًا حل مشكلاتهم قبل طلب الدعم.

المصدر: CFI Group

المشترين + إحصاءات خدمة العملاء

يعرف المشترون ما الذي يتطلعون إليه من فرق خدمة العملاء. فيما يلي إحصائيات خدمة العملاء التي تسلط الضوء على أهمية خدمة العملاء الممتازة وكيف يمكن أن تلهم ولاء العملاء.

أي جيل يتوقع خدمة عملاء جيدة؟

وفقا لاستطلاع، 77٪ من المرجح أن يدفع جيل الألفية أكثر للحصول على تجربة خدمة عملاء جيدة. لا يتأخر جيل X و Baby boomers كثيرًا 71٪ و 60٪ على التوالى.

ومع ذلك ، من المرجح أن يدفع جيل الألفية ما يزيد عن أربعة أضعاف 20٪ فقط لتجنب الحصول على تجربة سيئة للعميل. لا يرغب جيل طفرة المواليد والمستجيبين للجيل العاشر في إنفاق الكثير.

تكشف أرقام Microsoft أن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا يركزون بشدة على خدمة العملاء الرائعة 52٪ قائلا انه مهم جدا.

المصدر: Gladly Customer Service Expectations Survey 2018 ، Microsoft Global State of Customer Service

كيف يحدد العملاء خدمة العملاء الممتازة؟

عندما يُطلب منك تحديد ما تعنيه خدمة العملاء الرائعة بالنسبة لهم ، انتهى 50٪ قال من المجيبين إنهم يريدون أن يتمكن وكلاء خدمة العملاء من حل مشكلاتهم بسرعة.

زيادة 40٪ قالوا إنهم يريدون تجربة خدمة عملاء متوفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. زيادة 30٪ يريدون تفاعلات ودية مع خدمة العملاء. من المهم أيضًا أن يكون لديك خيار الاتصال الصحيح 30٪ من المستجيبين.

المصدر: Zendesk Customer Experience Trends Report 2020

هل يحب المشترون تجربة خدمة عملاء أكثر استباقية؟

حول العالم، 67٪ وجد من العملاء أنهم يحبون تلقي إشعارات خدمة العملاء الاستباقية.

وينطبق الشيء نفسه أيضًا على جميع الفئات العمرية. أولئك في الفئة العمرية 18-34 ، على وجه الخصوص ، سعداء بالنهج الاستباقي في 75٪.

المصدر: Microsoft Global State of Customer Service

هل يحب العملاء تفاعلات خدمة العملاء الآلية؟

67٪ من العملاء توقفوا عن استخدام الأنظمة الآلية بدافع الإحباط. كانوا يأملون في التحدث إلى شخص حقيقي لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

المصدر: جانس عد الزبون

الشركات + إحصاءات خدمة العملاء

فيما يلي بعض إحصاءات خدمة العملاء التي يحتاج رواد الأعمال إلى معرفتها. ستوضح هذه الأرقام مدى أهمية تفاعلات خدمة العملاء الرائعة لعملائهم.

كيف يمكن لخدمة العملاء في خضم الأزمة أن تؤثر على ثقة العملاء؟

90٪ من العملاء يقولون إن الطريقة التي تتصرف بها الشركة أثناء الأزمة ستحدد مصداقيتها. وهذا يعني أنه إذا قدمت العلامات التجارية خدمة عملاء سيئة أثناء الأزمة ، فمن المحتمل أن تفقد ثقة عملائها.

المصدر: Salesforce State of the Connected Consumer

ما مدى السرعة التي يجب أن تستجيب بها للعملاء؟

59٪ من العملاء يريدون من الشركات الرد عليهم في غضون 30 دقيقة إذا كانوا يريدون معرفة المزيد عن منتج أو خدمة.

عند التعامل مع خدمة العملاء ، 72٪ قالوا إنهم يريدون الحصول على إجابة في غضون 30 دقيقة أيضًا. 75٪ من العملاء قالوا إنهم يريدون التحدث مع مندوب مبيعات حقيقي.

المصدر: HubSpot Research

هل خيارات الخدمة الذاتية أفضل للشركات؟

76٪ من الشركات التي تقدم خيارات الخدمة الذاتية مثل مراكز المساعدة ومقالات قاعدة المعارف والأسئلة الشائعة هي شركات عالية الأداء. ومع ذلك ، فقط الثلث من الشركات لديها خيارات الخدمة الذاتية المتاحة.

المصدر: Zendesk Customer Experience Trends Report 2020

ما هي القنوات التي سيستخدمها العملاء للوصول إلى وكلاء خدمة العملاء؟

42٪ سيحاول من العملاء الوصول إلى شركة من خلال موقع الويب الخاص بهم.19٪ سيستخدم تطبيق الجوال الخاص بالشركة.

41٪ قال من المجيبين إنهم لم يحاولوا حل مشكلاتهم مع فرق خدمة العملاء.

فضلاً عن ذلك، 76٪ من المستجيبين ما زالوا يفضلون التواصل مع علامة تجارية من خلال المكالمات الهاتفية. 20٪ قالوا إنهم يفضلون الاتصال عبر البريد الإلكتروني. 14٪ قالوا إنهم استخدموا الدردشة عبر الإنترنت أثناء 10٪ تستخدم النماذج عبر الإنترنت.

استخدم البعض أيضًا وسائل التواصل الاجتماعي مع Facebook كونها المنصة الأكثر تفضيلاً في 4٪.

Twitter في 2٪.

المصدر: CFI Group

ما مدى تنافسية الشركات في التغلب على تجربة العملاء؟

أكثر من الثلثين من المسوقين يقولون إن شركاتهم تتنافس بناءً على تجربة العملاء. وبعد عامين ، 81٪ توقع أنهم سوف يتنافسون في الغالب أو كليًا بناءً على خدمة العملاء لشركتهم.

المصدر: Gertner Customer Experience Survey

إحصائيات تجربة خدمة العملاء السيئة

يمكن أن تؤدي خدمة العملاء السيئة إلى تراجع عملك. ستوضح لك الإحصائيات التالية مدى تأثير خدمة العملاء السيئة على مبيعاتك.

هل سيغادر العملاء بسبب سوء خدمة العملاء؟

73٪ من العملاء على استعداد لمنح الشركات فرصة بعد تجربة خدمة عملاء سيئة.

لكن، 26٪ قالوا إنهم ينتقلون إلى منافس بعد تجربة سيئة واحدة فقط. 92٪ قالوا إنهم غادروا بعد ثلاث تجارب مروعة أو أقل.

وفقًا لمسح Microsoft ، 58٪ من العملاء لن يواجهوا أي مشاكل في ترك العمل إذا كانوا غير قادرين على تلبية أو تجاوز توقعات خدمة العملاء الخاصة بهم. وتجدر الإشارة ، مع ذلك ، أن 55٪ من العملاء يتوقعون أن تتحسن خدمة العملاء عامًا تلو الآخر.

المصدر: Gladly Customer Service Expectations Survey 2018 ، Microsoft Global State of Customer Service

ما هي الصناعات التي تقدم خدمة عملاء سيئة وفقًا للعملاء؟

وفقًا لمسح ، أعطى 25٪ من المستهلكين صناعة البقالة تصنيف خدمة عملاء “ضعيف جدًا” ، وهو الأدنى بين الخيارات المتاحة.

تشمل الصناعات الأخرى التي تنتمي إلى نفس الفئة صناع الكمبيوتر (23٪) ، إلكترونيات (22٪)، الطعام السريع (22٪)، تأمين صحي (21٪) ، شركات الاستثمار (21٪)، وسائل الأعلام التي تبث عبر الشبكة العنكبوتية (21٪) ، السيارات (20٪)، الفنادق (20٪) وشركات البرمجيات (20٪).

ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن جميع الصناعات المدرجة في هذه القائمة لديها تصنيف خدمة عملاء “جيد جدًا” 90٪ او اكثر.

المصدر: Qualtrics ROI of Customer Experience 2020

مصادر إحصاءات خدمة العملاء

إحصاءات خدمة العملاء: الأفكار النهائية

إذا أخذت أي شيء بعيدًا عن إحصائيات خدمة العملاء هذه ، فليكن هذا:

تؤثر جودة خدمة العملاء التي تقدمها على قرارات الشراء لعملائك. عندما تزيد من جودة خدمة العملاء ، فإنك تشجع الولاء للعلامة التجارية.

من المرجح أن يتم مشاركة تجارب خدمة العملاء السلبية ، لذا فإن تجنبها أمر بالغ الأهمية. ومع ذلك ، عندما تجعل عملائك سعداء ، فإنهم سيخبرون الناس عن تلك التجربة. ولا تعرف أبدًا أي عميل قد يكون له دائرة تأثير كبيرة.

تعد السرعة التي تحل بها مشكلات خدمة العملاء مهمة للغاية أيضًا. يتوقع العملاء حل المشكلات بسرعة.

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