ستساعدك المقالة التالية: 19+ إحصائيات مهمة لمحرك البحث لعام 2023 (حصة السوق ، والاستخدام ، والتركيبة السكانية)

هل لديك فضول لمعرفة حالة سوق محركات البحث؟ لقد حصلت على تغطيتها.

ستساعدك إحصائيات محرك البحث مثل تلك التي لدينا هنا اليوم على فهم سوق محركات البحث الحالي.

في هذا المنشور ، ستتعرف على محركات البحث التي تمتلك أكبر حصة في السوق ، وتكتسب نظرة ثاقبة لمن يستخدمها ، وتكشف عن مقدار الأموال التي تجنيها محركات البحث الشهيرة ، والمزيد.

فيما يلي أحدث إحصائيات محرك البحث للمسوقين والشركات على حدٍ سواء:

إحصائيات محرك البحث – اختيارات المحرر

مع 94٪ حصة السوق ، جوجل هو محرك البحث الأكثر شعبية.

حصة السوق ، جوجل هو محرك البحث الأكثر شعبية. 45.25٪ من عمليات بحث Google تؤدي إلى نقرات عضوية.

من عمليات بحث Google تؤدي إلى نقرات عضوية. ارتفع عدد الزيارات إلى “بحث Google” بنسبة 22٪ في عام 2020 لأكثر 1000 موقع زيارة في العالم.

في عام 2020 لأكثر 1000 موقع زيارة في العالم. Bing يحصل على 1000000000 زيارات كل شهر.

زيارات كل شهر. حقق محرك البحث Baidu الصيني إجمالي إيرادات تبلغ 16.4 مليار دولار في عام 2020.

إحصائيات محرك البحث الرئيسية

كيف تتعارض محركات البحث الأكثر شهرة مع بعضها البعض؟ أي محرك بحث لديه أكبر عدد من المستخدمين؟

هذه هي الأسئلة التي سنجيب عليها باستخدام إحصائيات مستخدم محرك البحث هذه.

ما هي محركات البحث التي تمتلك أكبر حصة في السوق؟

تمتلك Google أكبر حصة سوقية لمحركات البحث 94٪. تشمل هذه النسبة محركات بحث أخرى تحت مظلة Alphabet مثل صور Google (20.45٪) ، YouTube (2.98٪) وخرائط Google (0.75٪).

ياهو لديه ملف 1.41٪ في صناعة محركات البحث بينما يمتلك Bing 1.18٪.

وفقًا لـ Backlinko ، فإن حصة Bing في السوق هي 2.47٪ اعتبارًا من عام 2021.

المصدر: SparkToro، Backlinko

هل يقوم مستخدمو الإنترنت بإدخال كلمات رئيسية قصيرة أو طويلة الذيل عند إجراء استعلام؟

91.8٪ من الاستعلامات التي تم إدخالها في محركات البحث هي كلمات رئيسية طويلة الذيل. ومع ذلك ، فإن الذيول الطويلة مسؤولة عن نسبة صغيرة من إجمالي حجم البحث وفقًا لـ Backlinko.

من الجدير بالذكر أيضًا ذلك 14.1٪ يتم إدخال من عمليات البحث كأسئلة.

المصدر: Backlinko

هل يتعرف مستخدمو الإنترنت على الإعلانات المدفوعة؟

77٪ من مستخدمي محركات البحث قالوا إنهم واثقون من قدرتهم على التعرف على الإعلانات المدفوعة عند مشاهدتها.

فضلاً عن ذلك، 75٪ قال إن إعلانات محرك البحث المدفوعة تسهل عليهم العثور على المعلومات التي يبحثون عنها. 33٪ النقر على الإعلانات لأنهم أجابوا مباشرة على استفسارتهم.

المصدر: Clutch

إحصائيات بحث Google

تركز إحصائيات استخدام محرك البحث هذه على أكبرها – Google. ستساعدك إحصائيات بحث Google على فهم موقف الشركة اليوم.

كم عدد عمليات بحث Google التي تؤدي إلى النقرات؟

45.25٪ من عمليات بحث Google تؤدي إلى نقرات عضوية أثناء 4.42٪ تأتي النقرات من الإعلانات وفقًا لدراسة تحسين محرك البحث بواسطة SparkToro.

50.33٪ من عمليات بحث Google لا يتم النقر عليها في النهاية.

المصدر: SparkToro

كم مرة تظهر ميزات بحث Google على محرك البحث؟

تظهر حزمة البحث عن الصور و People Ask أيضًا أكثر على بحث Google في 19.4٪ كل. ويتبع ذلك الصور المصغرة للفيديو في 17.9٪.

تشمل الميزات الأخرى الجديرة بالذكر أهم القصص (15.4٪) وروابط أقسام الموقع (11٪).

الميزات الأكثر إقرانًا هي Thumbnails و Top Stories في 14.6٪.

المصدر: Backlinko

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كيف كان أداء بحث Google في عام 2020؟

ارتفع عدد الزيارات إلى “بحث Google” بنسبة 22٪ في عام 2020 لأكثر 1000 موقع زيارة في العالم. في ذلك الوقت، 66٪ جاء من حركة بحث الجوال.

17٪ من المواقع احتفظت بمراكزها في محركات البحث. 37٪ تمت إزالة عناوين URL من النتائج العشرة الأولى عندما تم إجراء استعلامات من جهاز محمول.

المصدر: سمراش

هل إعلانات Google أكثر فاعلية من تلك الموجودة في محركات البحث الأخرى؟

وفقا لبحث جوجل (63٪) المستخدمين أربع مرات من المرجح أن تنقر على إعلان بحث مدفوع أكثر من تلك الموجودة في محركات البحث الأخرى.

Amazon (15٪) ، YouTube (9٪) و Bing (6٪) سجل أقل بكثير.

المصدر: Clutch

من يستخدم Google Voice Search؟

55٪ من المراهقين قالوا إنهم يستخدمون البحث الصوتي يوميًا. هؤلاء هم من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عامًا.

المصدر: Marketing Dive

هل تحصل جميع المواقع على حركة مرور الويب من بحث Google؟

90.63٪ من المحتوى لا يحصل على زيارات الويب من بحث Google. هذا يعادل 800+ مليون صفحة ، زيادة أو نقصان.

فقط 0.21٪ الحصول على أكثر من 1000 زيارة أي ما يقرب من 2 مليون صفحة.

المصدر: Ahrefs

إحصائيات محرك بحث Bing

على الرغم من أن محرك البحث هذا قد لا يكون شائعًا مثل Google ، إلا أنك ستندهش من عدد المستخدمين الذين يبحثون عن المعلومات من خلال Bing. فيما يلي بعض الإحصائيات الخاصة بمحرك البحث حول Bing ومستخدميه.

كم عدد الزيارات التي يحصل عليها Bing؟

Bing يحصل على 1000000000 زيارات كل شهر. يعتبر ثاني أكبر محرك بحث في العالم بامتداد 2.47٪ حصة سوق محرك البحث.

Bing متاح في 105 اللغات ويمكن الوصول إليها 238 بلدان.

المصدر: Backlinko

هل عدد مستخدمي Bing من الذكور أكثر من مستخدمي Bing الإناث؟

هناك 50/50 انقسام بين مستخدمي Bing من الذكور والإناث وفقًا لـ Statista.

المصدر: Statista

كم عدد المعلنين الذين يعتمدون على Bing؟

تقول Microsoft أنها تخدم أكثر من 500000 المعلنين على مستوى العالم. وبسبب ذلك ، تمكنت من كسب 7 مليارات دولار في الإيرادات. لديها 1800 شريك في 20 دولة.

المصدر: Microsoft Ads

ما هي الفئة العمرية الأكثر استخدامًا لمحرك بحث Bing؟

في 20٪، تعتبر الفئة العمرية 45-54 هي الأكثر استخدامًا لمستخدمي Bing على مستوى العالم. ويتبع ذلك عن كثب الفئات العمرية 25-34 و35-44 على حد سواء 18٪.

الفئة العمرية 55-64 لديها 17٪. حصلت المجموعة 65+ 16٪ وكان لدى المجموعة 18-24 11٪.

المصدر: Market.US

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إحصائيات محرك البحث الأخرى

على الرغم من أنها قد لا تكون من أفضل محركات البحث في السوق ، إلا أن Yahoo و Baidu و DuckDuckGo تتمتع بنصيبها العادل من مستخدمي محرك البحث. إليك بعض الإحصائيات لمحرك البحث لإعطائك فكرة عن حصتها في السوق.

كم عدد الزيارات التي حصل عليها موقع Yahoo في عام 2021؟

حصلت Yahoo على متوسط 3.555 مليون الزيارات بين آذار (مارس) وأغسطس (آب) 2021. وبلغ عدد زيارات محركات البحث ذروته في تموز (يوليو) في 3.652 مليون الزيارات.

في أغسطس 2021 ، كان لدى ياهو 3.646 مليون الزيارات.

المصدر: Markey.US

كم هي قيمة بايدو؟

حقق بايدو ، أكبر محرك بحث في الصين ، إيرادات إجمالية قدرها 16.4 مليار دولار في عام 2020. نمت إيراداتها الأساسية غير التسويقية 54٪ على أساس سنوي في الربع الرابع.

المصدر: بايدو

كم عدد المستخدمين النشطين في تطبيق Baidu؟

ذكرت Baidu أن مستخدمي التطبيق النشطين شهريًا تجاوزوا 580 مليونا.

المصدر: بايدو

كم عدد الاستفسارات التي يتلقاها DuckDuckGo؟

في 29 مايو 2022 ، تلقى DuckDuckGo 98+ مليون استفسارات. شهد محرك البحث هذا اتجاهًا تصاعديًا في الاستعلامات منذ عام 2010. في بداية محرك البحث في عام 2010 ، لم يتلق سوى 33209 استفسارات.

عمليات البحث طوال الوقت حاليًا في 113+ مليار مع سجله اليومي في 111+ مليون.

المصدر: DuckDuckGo

مصادر إحصائيات محرك البحث

خاتمة

يتغير سوق محركات البحث دائمًا ، ومع ذلك ، لا يزال Google هو أكبر محرك بحث في العالم.

وعلى الرغم من زيادة حركة المرور من أجهزة الجوال لأفضل 1000 موقع ويب ، إلا أن أكثر من 90٪ من المحتوى لا يحصل على زيارات من محركات البحث.

تتغير طريقة استخدام محركات البحث من قبل جيل الشباب ، حيث يستخدم أكثر من نصف المراهقين البحث الصوتي يوميًا ، مقارنةً بالكتابة في شريط البحث.

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