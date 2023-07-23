ستساعدك المقالة التالية: 19+ إحصائيات وعلامات مرجعية لندوة الويب (إحصائيات 2023 + بيانات)

ما مدى شعبية الندوات عبر الإنترنت؟ وهل يجب عليك استخدامها لعملك؟

تساعدنا إحصائيات الويبينار على فهم أفضل لكيفية استخدام المسوقين والشركات والأفراد لمحتوى البرامج التعليمية على الويب.

في هذا المنشور ، نتعمق في أحدث إحصائيات الويبينار التي تحتاج إلى معرفتها. يمكنك استخدام هذه البيانات لفهم الوقت الذي يجب أن تدير فيه ندوات عبر الإنترنت ، والمدة التي يجب أن تستغرقها ندواتك على الويب ، والمزيد.

هيا بنا نبدأ:

إحصائيات الويبينار – اختيارات المحرر

39٪ من المسوقين B2B يستخدمون ندوات عبر الإنترنت.

من المسوقين B2B يستخدمون ندوات عبر الإنترنت. يوم الخميس هو اليوم الأكثر شيوعًا لعقد ندوات عبر الإنترنت.

هو اليوم الأكثر شيوعًا لعقد ندوات عبر الإنترنت. الطول المثالي للندوة على الويب هو 60 دقيقة .

. 86٪ استخدام البرامج التعليمية على الويب للتسويق.

استخدام البرامج التعليمية على الويب للتسويق. 37٪ لا تستخدم الندوات عبر الإنترنت بسبب ضيق الوقت.

إحصائيات استخدام الويبينار

هذه هي إحصاءات سلوك المستهلك عبر الويب التي تعطينا فكرة عن عدد الأشخاص الذين يستخدمون برامج الويب التعليمية وكيفية استخدامها.

تتضمن إحصاءات الندوة عبر الويب هذه أيضًا بيانات حول أفضل الأوقات لاستخدام برامج الويبينار.

زاد استخدام الندوات عبر الإنترنت بنسبة 390٪ في أبريل 2020.

39٪ من مسوقي B2C يستخدمون ندوات عبر الإنترنت ودورات عبر الإنترنت وأحداث افتراضية في عام 2020. وهذا أعلى من رقم العام السابق الذي كان 27٪.

وأشار مصدر آخر إلى أن الوباء تسبب في زيادة إنتاج المحتوى حيث بدأ الناس في استخدام الندوات عبر الإنترنت لإشراك الآخرين. شهدت BrightTalk زيادة قدرها 390٪ في أبريل 2020 وحده.

أشار موقع LinkedIn أيضًا في دراسة إحصائيات الندوة عبر الإنترنت إلى أن المسوقين قد تحولوا إلى ندوات عبر الإنترنت أثناء الوباء. هذا هو سبب استخدام البرامج التعليمية على الويب 67٪ في عام 2020.

المصدر: Content Marketing Institute، BrightTalk، LinkedIn

يميل الناس إلى حضور ندوات عبر الإنترنت يوم الخميس.

19٪ من مستخدمي الويبينار سيعقدون اجتماعات يوم الخميس ، مما يجعله اليوم الأكثر شيوعًا لعقد ندوة عبر الإنترنت. في 6٪، أيام الأحد هي أقل أيام الندوات عبر الإنترنت شيوعًا.

46٪ ستعقد ندوات عبر الإنترنت بين الساعة 12 ظهرًا والساعة 6 مساءً. سيكون استخدام الذروة بين 2 و 4 مساءً.

في المتوسط ​​، سيكون للندوة عبر الإنترنت 16 شخصًا.

ردد GoTo Meeting نفس النتائج. تفيد ذلك 25٪ من الأشخاص يفضلون حضور ندوات عبر الإنترنت أيام الخميس. الأربعاء في الثانية قريبة في 24٪. 22٪ قالوا إنهم يفضلون حضور ندوات عبر الإنترنت كل ثلاثاء.

لكن، 16.1٪ من المستخدمين يفضلون حضور الاجتماعات في الساعة 11 صباحًا. 14.6٪ قالوا إنهم يفضلون حضور ندوات عبر الإنترنت الساعة 2 ظهرًا. 12.9٪ تريد حضور ندوات عبر الإنترنت في الساعة 1 ظهرًا.

تنص Livestorm أيضًا على أن مقاييس الندوة على الويب تشير أيضًا إلى أيام الأربعاء والخميس كأفضل الأيام لاستضافة ندوة عبر الإنترنت.

على مقياس من 0 إلى 100 (مع كون 100 هي الأعلى) ، سجلت أيام الخميس أعلى درجة عند 100 نقطة. جاءت أيام الأربعاء في المرتبة الثانية في 90 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أنه نظرًا للتطورات في برامج الندوات عبر الإنترنت ، من الممكن إجراء ندوات عبر الإنترنت عند الطلب ودائمة الخضرة. سيسمح هذا للمشاركين بالمشاهدة في الوقت الذي يناسبهم.

المصدر: MegaMeeting، GoTo Meeting، Livestorm

المدة المثالية للندوة عبر الويب هي 60 دقيقة.

60 دقيقة يبدو أنه الطول المثالي للندوة عبر الويب وفقًا لحاضري الندوة عبر الإنترنت. في الواقع ، انتهى 55٪ من ندوات الويب التي تتم استضافتها على WorkCast – برنامج ندوات عبر الإنترنت – مدتها حوالي ساعة.

ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالمحتوى عند الطلب ، 30 دقيقة يبدو أنه الطول المثالي وفقًا لـ 39٪ من الحاضرين على الويب.

يشير المصدر نفسه إلى أن الأشخاص الذين يحضرون الأحداث الحية يستهلكون تقريبًا 4 مرات المزيد من المحتوى في المتوسط ​​مقابل حضور الندوة عبر الإنترنت عند الطلب.

تقول إحصائيات برنامج Livestorm للندوة عبر الإنترنت نفس الشيء الذي توصي به مضيفي الندوات عبر الإنترنت لإجراء جلساتهم 30 إلى 60 دقيقة طويلة لتحقيق أقصى قدر من المشاركة من الحاضرين على الويب.

المصدر: WorkCast، Livestorm

يمكن أن تكلف استضافة ندوة عبر الإنترنت ما بين 100 دولار إلى 3000 دولار.

ستختلف تكلفة استضافة ندوة عبر الإنترنت اعتمادًا على برنامج الويبينار المستخدم من بين برامج أخرى. إنه في أي مكان بين من 100 دولار إلى 3000 دولار. على الرغم من وجود خيارات أرخص (أو حتى مجانية) ، إلا أن حزم برامج الندوات عبر الإنترنت هذه عادةً ما تحد من عدد تسجيلات الندوة عبر الإنترنت إلى خمسة.

المصدر: معالج التدوين

يفضل الحاضرون على الويب أن تنتهي الندوة بجلسة أسئلة وأجوبة.

92٪ من الحاضرين في الندوة عبر الإنترنت يفضلون رؤية جلسة أسئلة وأجوبة في نهاية العرض التقديمي للندوة عبر الإنترنت. يفضل الحاضرون على الويب الجلسات التي تنتهي بأسئلة وأجوبة لأنهم يسألون أولئك الذين يستضيفون ندوات عبر الإنترنت عن الأشياء التي فشلوا في فهمها.

المصدر: معالج التدوين

إحصائيات الويبينار للشركات

يمكن لإحصائيات تسجيل الندوة عبر الإنترنت أن تساعد الشركات في التخطيط لجلستها التالية. ستوضح لك هذه حالات الاستخدام الأكثر شيوعًا للندوات عبر الإنترنت.

لماذا يشاهد الناس ندوات عبر الإنترنت؟ وما نوع حضور الندوة التي تتوقع الحصول عليها؟

86٪ يستخدمون ندوات عبر الإنترنت لأغراض التسويق.

86٪ من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم يستخدمون ندوات عبر الإنترنت للتسويق وأنهم يديرون ما يصل إلى 150 ندوة عبر الإنترنت في السنة. 57٪ قالوا إنهم سيرتفعون إلى 50 خلال نفس الفترة.

80٪ من الشركات التي تقدم ندوات تدريبية عبر الإنترنت ستنتج ما يصل إلى 100 في السنة. 20٪ قالوا إنهم سينتجون أكثر من 100 خلال نفس الفترة. 96٪ ذكروا أن لديهم خططًا لزيادة إنتاج الندوات عبر الإنترنت في الأشهر الـ 12 المقبلة.

93٪ قال من المستخدمين إنهم يستخدمون ندوات عبر الإنترنت لمواصلة تعليمهم.

المصدر: ON24 Webinar Benchmarks Report

80٪ من مستخدمي الويبينار قيد التشغيل Windows نظام التشغيل.

وفقًا لـ MegaMeeting ، 80٪ من مستخدميها قيد التشغيل Windows نظام التشغيل. فقط 13٪ من مستخدمي Mac. على الجانب المحمول ، 5٪ من مستخدمي iOS بينما 2٪ استخدم Android.

المصدر نفسه قال ذلك 45٪ من مستخدميها الذين قاموا بتسجيل الدخول من خلال Internet Explorer أو Edge. فقط 39٪ يستخدمون جوجل كروم.

المصدر: MegaMeeting

تستخدم الشركات ندوات عبر الإنترنت لإظهار دورات حياة العملاء.

60٪ من الشركات تستخدم ندوات عبر الإنترنت لتحريك الأشخاص خلال دورة حياة العميل. هذا يعني نقل العميل من عميل محتمل إلى عميل مخلص.

تشمل حالات استخدام البرامج التعليمية الأخرى على الويب تدريب الموظفين (16٪) ، اجتماعات البلدية (10٪) ، والأحداث الصحفية (8٪).

يكشف تجميع معالج التدوين لإحصائيات الندوة أيضًا عن ذلك 61٪ من الشركات تستخدم الندوات عبر الإنترنت كأسلوب لتسويق المحتوى. هذا 1٪ وراء الرسوم البيانية ولكن أعلى بكثير من التقارير البحثية في 48٪.

المصدر: GoTo Webinar ، Blogging Wizard

يتم إنتاج 26٪ من جميع الندوات عبر الإنترنت بواسطة قطاع البرمجيات والتكنولوجيا.

26٪ جميع الندوات عبر الإنترنت المتعلقة بالأعمال تأتي من قطاع البرمجيات والتكنولوجيا. 12٪ من الخدمات المالية. 11٪ يأتي من المنظمات الاستشارية.

الصناعات الأخرى الجديرة بالملاحظة هي التعليم (10٪)، الرعاىة الصحية (7٪)، حكومة (6٪)، تأمين (4٪) والتصنيع (3٪).

المصدر: GoTo Webinar

لا يستخدم 37٪ من جهات التسويق ندوات عبر الإنترنت بسبب ضيق الوقت.

في دراسة استقصائية للمسوقين ، 37٪ قالوا إنهم لا يستخدمون الندوات عبر الإنترنت لأنهم شعروا أنه ليس لديهم الوقت الكافي لتشغيل برامج الندوات عبر الإنترنت. 34٪ شعرت أنه كان من الصعب إنشاء محتوى ندوة عبر الإنترنت.

في أثناء، 22٪ عبرت عن أن استراتيجية التسويق عبر الويب هي قناة غير فعالة. 23٪ فقط لم أفكر مطلقًا في استخدام برنامج الويبينار على الإطلاق.

المصدر: BrightTalk

إحصائيات جيل الرصاص للندوة عبر الإنترنت

ستوضح إحصائيات التسويق عبر الويب التالية مدى فعالية ندوات التسويق عبر الإنترنت. هل يجب على المسوقين عبر الإنترنت تضمين هذه الوسيلة في إستراتيجيتهم التسويقية؟ ما هي مقاييس الندوة عبر الإنترنت التي يجب أن ينتبهوا لها عن كثب؟ هل يتحول الأشخاص الذين يشاهدون الندوات عبر الإنترنت إلى عملاء متوقعين مؤهلين؟

هذه الإحصائيات للندوة عبر الإنترنت لديها الجواب.

أفضل وقت لإرسال دعوات الندوة عبر الويب هو 9 صباحًا يوم الثلاثاء.

24٪ من تسجيلات الندوة عبر الإنترنت يوم الثلاثاء. ووفقًا لـ GoTo Meeting ، فإن أفضل وقت لإرسال الدعوات هو 9 صباحًا نظرًا لأنه يحصل على أفضل استجابة.

لا تريد أن ترسل دعواتك يوم الأحد. فقط 6٪ من المستخدمين يرسلون دعواتهم للندوة التعليمية على الويب يوم الأحد.

المصدر: GoTo Meeting

الندوات عبر الإنترنت جيدة لتوليد العملاء المحتملين.

73٪ قال من المسوقين B2B إن الندوات عبر الإنترنت رائعة لتوليد عملاء محتملين عاليي الجودة. حتى أنهم ذهبوا ليقولوا إن الندوات عبر الإنترنت هي مصدر رئيسي للعملاء المحتملين وخطوط الأنابيب.

يمضي أحد المسوقين ليقول إن شركتهم يمكنها الحصول على ما بين 500 إلى 1000 عميل متوقع من ندوة ويب واحدة.

57٪ قال من مسوقي B2B إنهم سيُنشئون المزيد من الندوات عبر الإنترنت في العام التالي.

يلاحظ DemandGen أن الندوات عبر الإنترنت هي أفضل تنسيق محتوى للمسوقين الذين يرغبون في إشراك العملاء المتوقعين في 48٪ في عام 2021 – هذه زيادة بمقدار 15 نقطة عن أرقام إحصاءات ندوة الويب لعام 2020.

وفقًا لتقرير عن إحصائيات الندوة عبر الإنترنت بواسطة معالج المدونات ، 73٪ من حاضري ندوة B2B على الويب يتحولون إلى عملاء متوقعين في المتوسط. ومع ذلك ، فقط 20٪ إلى 40٪ من المشاركين في ندوة B2C على الويب يتحولون إلى عملاء متوقعين وفقًا لنفس المصدر.

المصدر: GoTo Webinar و DemandGen و Blogging Wizard

صناعة المستحضرات الصيدلانية هي التي تولد أكبر عدد من الحضور عبر الإنترنت.

وفقًا لإحصاءات الويبينار المقدمة من Livestorm ، تحصل صناعة الأدوية على أعلى معدل مشاركة في 63٪. صناعة الإعلان لديها أدنى معدل مشاركة في 33٪.

متوسط ​​معدل الحضور الذي يمكن أن يتوقعه المسوق من خلال الندوات عبر الإنترنت هو 46٪.

المصدر: Livestorm

مصادر إحصائيات الويبينار

افكار اخيرة

يوجد لديك ، أكثر من 19 إحصائية حول البرامج التعليمية على الويب.

نمت الندوات عبر الإنترنت بشكل كبير على مدار العامين الماضيين منذ أن اضطررنا إلى التكيف مع أساليب العمل الجديدة ، مع زيادة إنتاج محتوى الندوات عبر الإنترنت بنسبة 390٪ في أبريل 2020 وحده.

نأمل أن تكون هذه الإحصائيات قد أعطتك نظرة ثاقبة حول كيفية المضي قدمًا في إنشاء ندوات الويب الخاصة بك ، مثل يوم الخميس هو اليوم الأكثر شعبية والطول المفضل بين 30-60 دقيقة.

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