ستساعدك المقالة التالية: 19 فكرة جذابة لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي (مع أمثلة)

هل تحتاج إلى بعض الإلهام لمنشورك التالي على وسائل التواصل الاجتماعي؟

تتطلب استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الناجحة جدول نشر متنوع ومتكرر.

في هذا المنشور، نقوم بتفصيل أفكار منشورات وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر جاذبية لدمجها في مقدمة استراتيجيتك.

هيا بنا نبدأ:

1. ندف إطلاق المنتج

تُعلن العلامات التجارية عن أعمالها طوال الوقت، ولا حرج في ذلك. ولكن ما يقصر فيه بعض المسوقين هو التنفيذ. إذا كان هناك شيء كبير قادم، فاستغل الفرصة لنشر إعلان تشويقي أو اثنين.

تؤدي الإعلانات التشويقية أكثر من مجرد المساعدة في إثارة الاهتمام بمنتج أو حدث ما. إنه يقيس ترقب الجمهور. وإذا قرر متابعوك مشاركة الجملة التشويقية الخاصة بك مع متابعيهم، فيمكنك جذب المزيد من الاهتمام إلى عملك.

هناك الكثير من الأسباب لنشر مقطع فيديو تشويقي. إنهم ليسوا فقط للإعلان عن منتجات جديدة. يمكنك التشويق لعودة المنتج المفضل لدى المعجبين.

يمكنك عمل إعلانات تشويقية للأحداث أيضًا. كما أنه ليس من غير المألوف أن تجد علامات تجارية تنشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول عمليات التعاون التي تعمل عليها.

وليس من الضروري أن تكون منشئ محتوى كبيرًا حتى تتمكن من استخدام الإعلانات التشويقية. حتى أصحاب الأعمال الصغيرة يمكنهم إثارة العروض الترويجية في المتجر أو عبر الإنترنت التي هم على وشك إطلاقها.

إن إعطاء العملاء نظرة خاطفة على المشروع الذي تعمل عليه يعد أيضًا استراتيجية جيدة.

2. اطلب المحتوى الذي ينشئه المستخدم

غالبًا ما يأتي أفضل محتوى من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي للعلامة التجارية. تحبها الشركات لأن مشاركة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أكثر فعالية من الإعلانات التقليدية. أنت، بعد كل شيء، تحصل على محتوى من عملاء فعليين. إنها طريقة أكثر عضوية للترويج للمنتج.

لهذا السبب يجب على الشركات أن تطلب من متابعيها صورًا أو مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يستمتعون بالمنتج.

الشيء الرائع في هذا النهج هو أنه يمكنك أن تكون مبدعًا كما تريد فيما يتعلق بالتنفيذ. أنت محدود فقط بخيالك. يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل مطالبة المعجبين بالمحتوى أو يمكنك القيام بحملة كاملة حول هذا المحتوى.

فقط بضعة أشياء يجب تذكرها. احصل على علامة تصنيف مخصصة يمكن للأشخاص استخدامها لإرسال مشاركاتهم. وبدلاً من ذلك، يمكنك نشر عنوان بريد إلكتروني يمكن للأشخاص استخدامه لمشاركة ملفات الوسائط الخاصة بهم.

ستقوم بعض العلامات التجارية بتحفيز المستخدمين من خلال تقديم مكافأة.

هناك أيضًا تلك التي تجري مسابقات – وفي هذه الحالة، يصبح إرسال الصور ومقاطع الفيديو جزءًا من الآليات. يمكن لأدوات الهدايا مثل SweepWidget أن تسهل إدارة هذه المسابقات عبر منصات متعددة.

3. شارك النصائح

في بعض الأحيان لا يعرف الناس أفضل الطرق لاستخدام المنتج. لذلك، من مصلحتك كشركة أن تسمح للجميع بمعرفة كيف يمكن أن تساعدهم. ولهذا السبب ستشارك معظم العلامات التجارية النصائح المفيدة إذا كانت متوفرة لديها.

يمكنك أيضًا تجربة معلومات التعهيد الجماعي نظرًا لأنه من المحتمل أن يكون لديك عملاء وجدوا طرقًا مختلفة للعمل مع منتجك. وسيكون من دواعي سرور هؤلاء العملاء مشاركة هذه النصائح إذا سمحت لهم بذلك. هذه طريقة مؤكدة لتوليد المشاركة في المجتمع.

النصائح لا تتعلق فقط بكيفية استخدام المنتجات. يمكنك أيضًا التحدث عن أي من منتجاتك يكمل بعضها البعض. يمكن أن تتعلق النصائح أيضًا بالوقت الأفضل للشراء من موقع الويب الخاص بك.

يمكن أن تكون نصائح المنتج الخاصة بك جدية أو يمكنك الاستمتاع بها.

4. استخدم مقاطع فيديو قصيرة

تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة الآن مقاطع فيديو قصيرة. وهذا استجابة لتناقص مدى انتباه المستخدم لدى معظم الأشخاص. يمكن القول إن ملك هذا التنسيق حتى كتابة هذه السطور هو TikTok Facebook و Instagram لديها بكرات. لا يزال عدد مستخدمي Snapchat النشطين يوميًا بالملايين. YouTube هو أيضا الدخول في العمل مع YouTube السراويل القصيرة.

باستخدام المحتوى القصير، يمكنك اللعب بالعديد من أفكار المحتوى. يمكنك إلقاء النكات، أو طرح الأسئلة والأجوبة، أو تسليط الضوء على المنتجات، أو تقديم تحديثات الأعمال، أو الترويج لحدث ما، أو الاستمتاع فقط بشكل عام.

أفضل ما في المحتوى القصير هو أن حاجز الدخول منخفض جدًا. لا تحتاج إلى معدات كاميرا فاخرة لتصوير مقطع فيديو بهذا التنسيق. يتم تصوير معظم مقاطع فيديو Reels وTikTok باستخدام كاميرا الهاتف. لا تحتاج إلى الدفع مقابل ترخيص الموسيقى نظرًا لأن معظم الأنظمة الأساسية ستسمح لك باختيار أغنية من مكتبتها.

5. احتفل بعملائك

سر وجود أتباع مخلصين هو الاحتفال بهم. تريد أن يكون لديك اتصال شخصي أكثر مع معجبيك. لذا، إذا وجدت عملاء يحبون علامتك التجارية مثلك تمامًا، فتحدث عنهم عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

هناك الكثير من الطرق التي يمكنك من خلالها القيام بذلك. إذا كان لديك متجرًا فعليًا، فيمكنك التقاط صور له أثناء وجوده هناك. أو يمكنك مشاركة الصور التي يشاركونها معك من خلال حساب الوسائط الاجتماعية الخاص بك.

إذا نشر أحد العملاء منشورًا قديمًا على مدونة يتحدث عن كيف ساعده منتجك على النجاح في الحياة، فقم بمشاركة الرابط مع متابعيك. يحب الناس قراءة قصص النجاح لأنها تحفزهم على العثور على قصصهم الخاصة.

6. تحدث عن مناصرتك

غالبًا ما تتحدث العلامات التجارية عن المناصرين الذين يشاركون فيه. وهذه لها صدى لدى المتابعين القدامى والجدد على حد سواء. إذا كنت تريد تسليط الضوء على قضية ما وتعزيز التفاعل معها، فلا حرج في التحدث عنها على وسائل التواصل الاجتماعي.

بالطبع، سيتعين عليك إظهار أنك تؤمن فعليًا بأي مناصرة تقوم بتسليط الضوء عليها. بخلاف ذلك، قد ينتقدك الأشخاص لاستخدامك قضية ما لبناء علامتك التجارية. وأفضل طريقة لإظهار اهتمامك هي اتخاذ الإجراءات اللازمة.

هل يستطيع معظم أصحاب الأعمال الصغيرة استخدام هذه الإستراتيجية؟ نعم يستطيعون. وحتى الشركات الصغيرة، وخاصة تلك التي يديرها رواد أعمال أصغر سنا، سوف تربط نفسها بالدعوة. لذا فمن العدل أن يتم منحهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم من خلال محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

هناك شركات تعمل بشكل مباشر مع المنظمات غير الربحية ومجموعات المصالح الخاصة. وعندما يرى متابعو وسائل التواصل الاجتماعي مدى صدق هذه الشركات في جهودها، فسوف يتفاعلون معها على قنواتهم الاجتماعية.

7. الإعلان عن الصفقات وأحداث المبيعات

هل تعلم ما الذي يحصل دائمًا على رد فعل؟ أحداث المبيعات. من منا لا يحب توفير المال، أليس كذلك؟ لذا، إذا كنت ستبدأ في بيع المنتجات بأسعار مخفضة، فتأكد من الإعلان عن ذلك Twitter, Instagramوأي منصة أخرى تستخدمها.

ليس لدى الشركات مشكلة في نشر الصور للإعلان عن أحداث مبيعاتها. لكن البعض وجد أفكارًا أكثر إبداعًا لنشر وسائل التواصل الاجتماعي لإعلام الجميع بما يحدث.

لحث الأشخاص على التعليق على إعلاناتك ومشاركتها، ستحتاج إلى التحدث عنها أكثر من مرة. يمكنك إنشاء حملة كاملة للترويج للحدث خاصةً إذا كان كبيرًا. ستؤدي سلسلة من محتوى الفيديو أعلى مقاطع الفيديو المباشرة للترويج للبيع إلى إنشاء نوع المشاركات التي تبحث عنها.

إذا كنت تقوم بحدث محلي أكثر، فستظل ترغب في القيام بنفس الشيء ولكن على نطاق أقل.

8. تعزيز أسلوب الحياة

بعض العلامات التجارية جيدة جدًا في ما تفعله لدرجة أنها قادرة على ربط نفسها بنمط حياة معين. إذا كان عملك هو أحد الأعمال المحظوظة، فيجب عليك الاستفادة منه. انشر المحتوى الخاص بك والذي يوضح نوع الحياة التي يمكن أن يعيشها متابعوك إذا اشتروا منتجك.

الأشخاص القادرون على الارتباط بنمط الحياة (أو أولئك الذين يسعون جاهدين لذلك) سيحبون المنشور أو يعلقون عليه أو يشاركونه. لذلك سيولد المزيد من التفاعل لعلامتك التجارية. وسيصبح الأمر أفضل إذا كان لديك تعليق إبداعي يتناسب مع كل مشاركة.

يمكنك استخدام الصور من مجتمعك ولكن مشاركة الصور التي التقطتها بنفسك قد تكون أفضل حيث سيكون لديك المزيد من التحكم فيها. إذا كانت لديك الميزانية اللازمة لذلك، يمكنك تعيين شخص ما لإنشاء سلسلة من الصور أو مقاطع الفيديو للمشروع. ولكن يمكنك القيام بذلك بنفسك خاصة إذا كانت لديك مهارات التحرير الأساسية.

9. نشر الوصفات

سيتم تطبيق فكرة المحتوى هذه في الغالب على العاملين في مجال الأغذية.

يجب على العاملين في صناعة المواد الغذائية نشر الوصفات لأنهم يجذبون المحتوى لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. إذا نشرت وصفة في آخر منشور على مدونتك، فيمكنك أخذ نفس الوصفة وإنشاء محتوى لمنصات وسائط اجتماعية محددة. لديك فيديو الطبخ على جهازك YouTube قناة. ثم قم بنشر نسخة أقصر يمكنك تحميلها على شكل مقطع قصير أو مقطع فيديو.

يحب الناس الأشياء المجانية، والوصفات ليست استثناءً. الأمر الرائع هو أنك لا تجذب المستخدمين من خلال المحتوى ذي الصلة فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز مبيعاتك من خلال توضيح كيفية تطبيق منتجك.

تعد مقاطع فيديو الوصفات أكثر أهمية في أيام العطلات نظرًا لأن الأشخاص يبحثون عن طرق جديدة لإضفاء نكهة مميزة على وجباتهم المفضلة. لذا تأكد من أن لديك وصفات مخططة حول تلك التواريخ.

10. أجب عن أسئلة المعجبين

هل يطرح متابعوك الكثير من الأسئلة حول علامتك التجارية ومنتجاتك؟ فلماذا لا ترد عليهم من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي؟

حدد بضعة أسئلة يستمر المجتمع في إرسالها إليك وقم بتحميل مقطع فيديو لنفسك وأنت تجيب عليها. يمكنك عمل فيديو طويل للإجابة على عدة أسئلة في وقت واحد. أو يمكنك تقسيمه إلى عدة مقاطع فيديو قصيرة ونشر مقطع واحد يوميًا.

يمكنك أيضًا إنشاء حلقة بودكاست وتحميلها YouTube ومشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى بعد ذلك.

وماذا لو لم تحصل على الكثير من الأسئلة؟ يمكنك إجراء أسئلة وأجوبة مدعومة بدلاً من ذلك. اعمل مع أحد الأشخاص المؤثرين أو المشاهير واطلب منهم الإجابة على أسئلة المعجبين. ثم قم بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

يمكنك أيضًا إجراء أسئلة وأجوبة حول الموضوعات الشائعة أو أخبار الصناعة. ما هي الأسئلة التي تجيب عليها ستكون متروك لك تمامًا.

11. نشر التذكيرات

لا يجب أن تكون المنشورات الاجتماعية عنك دائمًا. يمكنك نشر المحتوى لغرض وحيد هو مساعدة متابعيك. يعد نشر التذكيرات مثالًا رائعًا على الأشياء البسيطة التي يمكن للعلامات التجارية القيام بها لمعجبيها.

لا يلزم أن تبدو هذه التذكيرات رائعة. لأكون صادقًا، فأنت لا تحتاج حتى إلى أعظم مهارات التصميم الجرافيكي لإنجازها. يمكنك حتى استخدام قالب مجاني إذا كنت تريد ذلك. ولهذا السبب تعتبر هذه الإستراتيجية مناسبة للأشخاص الذين لا يشعرون بالارتياح عند العمل مع برامج التصميم المعقدة.

ولكن ما الذي يحتاج الناس إلى تذكيره؟

تعتبر الأحداث المهمة مثل الانتخابات المحلية والوطنية أمثلة جيدة. التوقيت الصيفي هو شيء آخر.

إذا كانت البلاد تحتفل بحدث هام، فقد ترغب في توجيه تحية بسيطة لجعل الناس يتحدثون عنها. فقط تأكد من تضمين صورة ملهمة على الأقل مع كل مشاركة حتى يتم ملاحظة منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي.

12. العمل مع المؤثرين

إذا كانت لديك الإمكانيات، فإن العمل مع المشاهير وأصحاب النفوذ يعد طريقة جيدة للتفوق على العلامات التجارية الأخرى وجذب الزيارات إلى قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك. يمكن للمشاركات التي تنتهي بنشرها أيضًا أن تمهد الطريق أمام جماهير جديدة لاكتشافك.

كيف تعمل مع المؤثرين؟

هناك الكثير من أفكار منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكنك استخدامها. يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل انضمام الأشخاص المؤثرين إليك في فيديو مباشر. أو يمكنك القيام بحدث استحواذ على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يحظى بشعبية خاصة على Snapchat.

نشر YouTube مقاطع الفيديو التي تشرح الغرض من التعاون ستساعد بالتأكيد في تعزيز الشراكة. تأكد من قيام الأشخاص المؤثرين لديك بالترويج للحدث مع جمهورهم أيضًا.

ستحتاج إلى العمل مع شخص مؤثر لديه نفس القيم الأساسية التي لديك. أنت لا تريد شخصًا يتعارض مع قيم شركتك.

13. اطرح الأسئلة

وسائل التواصل الاجتماعي ليست مفيدة للإجابة على الأسئلة فحسب، بل لطرحها أيضًا. لا يمكن الحصول على أكبر قدر من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي إلا إذا كانت هناك محادثة تستحق إجراءها. طرح الأسئلة سيجعل الكرة تتدحرج.

هناك طريقتان يمكنك من خلالهما لعب هذه اللعبة. يمكنك طرح الأسئلة بنبرة جادة أو يمكنك الاستمتاع بها. سيعتمد الأمر كله على كيفية تقديم علامتك التجارية للجمهور. إذا كانت لديك صورة مرحة، فسيكون الالتزام بالخيار الأخير أمرًا مثاليًا.

ما نوع الأسئلة التي يمكنك طرحها على وسائل التواصل الاجتماعي؟

يمكنك تجربة أسئلة ملء الفراغات. أو يمكنك أن تسأل المستخدمين كيف سار يومهم. قد يكون من الممتع أيضًا نشر أسئلة يمكن لمتابعيك الإجابة عليها باستخدام صورة أو مقطع فيديو. يمكنك أن تسأل عن خططهم للمستقبل. حتى أن بعض العلامات التجارية تنشر أسئلة تبدو عشوائية بين الحين والآخر.

بالطبع، يمكنك دائمًا طرح الأسئلة الخاصة بعلامتك التجارية. اطلب من الناس تقييم شركتك. اسمح لهم بإخبارك برأيهم في التغييرات التي أجريتها.

14. تسليط الضوء على المنتج

تعد وسائل التواصل الاجتماعي مكانًا رائعًا للحديث عن العلامة التجارية وجميع المنتجات المباعة تحتها. تمنح ميزات المنتج المميزة للعملاء فكرة أفضل عن كل الأشياء التي تجعل كل منتج مميزًا.

تأتي أبرز المنتجات في أشكال متعددة. يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل نشر صورة للمنتج. إذا كان لديك الوقت والموارد، يمكنك نشر مقطع فيديو حول هذا الموضوع بدلاً من ذلك. يمكن أن تتناول مشاركتك التفاصيل حول ما يجعل منتجك رائعًا. أو يمكنك أن تدع صورتك أو مقطع الفيديو الخاص بك يتحدث عن نفسه.

من المحتمل أن تحصل على الكثير من الأسئلة في قسم التعليقات. تأكد من أن لديك شخصًا متاحًا للإجابة على معظم الأسئلة. عندما تجيب على الأسئلة، فإنك لا تزيد التفاعل فحسب، بل تزيد أيضًا مبيعاتك المحتملة.

إذا كنت ستعرض منتجاتك، فمن المهم أن تقدمها بشكل جميل. وهذا يعني أنه إذا كنت تبيع منتجًا ماديًا، فستحتاج إلى تعيين محترف للتعامل مع جلسة التصوير.

15. إنتاج محتوى من وراء الكواليس

إذا كنت تبحث عن أفكار محتوى جديدة، فجرّب ذلك — انشر لقطات من وراء الكواليس (BTS). دائمًا ما يكون العملاء المخلصون فضوليين بشأن أجزاء العمل التي لا يرونها.

إنهم يريدون التعرف على الأشخاص الذين يقفون وراء المنتجات التي يستمتعون بها. إن وضع الوجوه على الرجال والنساء المسؤولين عن منتجاتك يساعدهم على إقامة اتصال مع علامتك التجارية. يريدون سماع قصصهم. لذا دعهم.

لا يجب أن يكون محتوى BTS جادًا. وليس من الضروري أن تكون طويلة أيضًا. تجد بعض الشركات أن مقاطع الفيديو القصيرة أكثر من كافية. يمكنك عمل مقاطع فيديو توضح تفاعل الأشخاص مع بعضهم البعض. يمكنك القيام بجولة افتراضية في المنشأة لإظهار كيفية تصنيع المنتجات.

يمكن أن يساعد وجود ضيف مفاجئ مثل أحد الأشخاص المؤثرين المشهورين في الفيديو في تعزيز أرقامك. يمكن للضيف تقديم حقائق ممتعة عن الشركة. من المفترض أن يساعد هذا جمهورك على الشعور بالحماس للتسوق.

16. ابدأ التحدي

نعم، هناك تحديات رهيبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد يقول البعض إنها كثيرة جدًا. ولكن هناك جيدة أيضا. ويمكنك أن تبدأ تحديًا لا يساهم في بناء مجتمع أفضل فحسب، بل يجذب أيضًا المعجبين إلى التفاعل مع المحتوى الخاص بك.

لا تتضمن التحديات عادةً مواضع المنتجات ولكن الشركات وجدت طرقًا لدمجها على أي حال. وليس هناك سبب يمنعك من فعل الشيء نفسه.

تريد أن تجعل تحدياتك ممتعة وسهلة التكرار. بهذه الطريقة، يمكن لعدد أكبر من الأشخاص الانضمام وإنشاء محتوى يركز على علامتك التجارية. يمكنك أيضًا إجراء مسابقة للخروج منها إذا كنت تريد ذلك. سيكون هذا حافزًا كبيرًا لجمهورك للمشاركة.

17. الإعلان عن الأحداث

من الجيد الإعلان عن الأحداث القادمة على وسائل التواصل الاجتماعي. فهو يتيح للناس معرفة ما سيحدث ويمنحهم فرصة للحديث عنه.

إذًا كيف يمكنك القيام بالإعلان؟

الطريقة الأسهل والأسرع هي إنشاء صورة وتحميلها على صفحات الوسائط الاجتماعية المختلفة. لكن استخدام نفس الأصل عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي لن يحل المشكلة هذه الأيام. إذا كنت ترغب في الحصول على أكبر قدر من التفاعل، فستحتاج إلى العديد من صور ومقاطع الفيديو الخاصة بالإعلانات.

على سبيل المثال، قد ترغب في الحصول على إعلان كامل يمكنك تحميله إليه YouTube, Facebook، و Twitter. ولكنك ستحتاج أيضًا إلى مقاطع فيديو مخصصة لـ TikTok، YouTube شورت، و Instagram بكرات.

ستحتاج إلى النشر أكثر من مرة، لذا فكر في إنشاء أكثر من مقطع فيديو واحد.

لا تتردد في اللعب مع أفكار ما بعد مختلفة. يمكنك محاولة جعل الإعلانات ممتعة باستخدام مفاهيم مختلفة تجذب الشباب. إن وضع إصبعك على أحدث الاتجاهات على وسائل التواصل الاجتماعي سيساعدك بالتأكيد هنا.

18. اطلب من الأشخاص الإشارة إليك

تطلب بعض الشركات صراحةً من متابعيها وضع علامة عليها. لكن هذه الإستراتيجية لن تنجح إلا إذا أعطيت جمهورك سببًا وجيهًا للقيام بذلك. إذا كنت من العلامات التجارية ذات الأسماء الكبيرة ولديك حساب رسمي، فستجد أن الكثير من المعجبين سيطلبون منك متابعتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك استخدام ذلك كحافز.

ومع ذلك، أنت لا تريد أن تفعل هذا للجميع. لذا ابحث عن طريقة لتحديد عدد الأشخاص الذين ستتابعهم.

لا يجب أن تكون العبارة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء علامة. يمكنك أن تطلب من متابعيك الإعجاب بمنشوراتك أو مشاركتها أو إعادة تغريدها أو دمجها أو التعليق عليها. سيعتمد ذلك على محتوى الوسائط الاجتماعية والمكان الذي تنشر فيه.

19. تعرف على الثقافة الشعبية

تنشر معظم وسائل التواصل الاجتماعي أفكارًا تنفجر عبر الإنترنت تتضمن مراجع الثقافة الشعبية. لذلك ليس هناك طريقة أخرى حول هذا الموضوع. سيكون عليك أن تعتاد على كل المحتوى الذي يحرك الإبرة في أي لحظة.

إذا كنت تعتقد أن هذا سيكون تحديًا بالنسبة لك، فقد ترغب في التفكير في توظيف شخص واحد متخصص على الأقل في وسائل التواصل الاجتماعي. لا يستطيع هذا الشخص مساعدتك في إنشاء تقويم محتوى لجميع مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، بل سيتأكد أيضًا من أن منشوراتك قادرة على مواكبة العصر.

الشركات التي تحاول القفز على اتجاه وسائل التواصل الاجتماعي دون فهم ما هو عليه ستجعل الناس يشعرون بالإحباط. أنت لا تريد أن يشعر متابعوك بهذه الطريقة تجاهك. لذلك من الأفضل أن يكون لديك شخص في فريقك يفهم الثقافة الشعبية حقًا.

افكار اخيرة

تشير الإحصائيات إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي هي قناة تسويقية لا ينبغي لمعظم الشركات تجاهلها. لكنك ستحتاج إلى استراتيجية.

تتطلب استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الناجحة جدول نشر متنوع ومتكرر. ستساعدك أفكار النشر هذه على القيام بذلك.

بمجرد معرفة أنواع المحتوى الذي ستشاركه، وإنشاء بعض المنشورات، فإن الخطوة التالية هي نشر المحتوى الخاص بك.

نظرًا لأنه ليس من المفيد قضاء كل وقتك على وسائل التواصل الاجتماعي، فإننا نوصي بجدولة المحتوى الخاص بك مسبقًا. بهذه الطريقة، يمكنك نشر المحتوى في أفضل الأوقات لجمهورك، حتى لو لم يكن الوقت المناسب لك.

تحقق من تقريرنا حول جدولة وسائل التواصل الاجتماعي للبدء.

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