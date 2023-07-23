ستساعدك المقالة التالية: 19+ Shopify الإحصائيات لعام 2023: حصة السوق والإيرادات والمزيد

تأتي الكثير من مبيعات التجارة الإلكترونية للبيع بالتجزئة من متاجر Shopify. لذلك إذا كنت تبحث عن نظام أساسي للتجارة الإلكترونية يمكن أن يساعدك في تحقيق المزيد من مبيعات التجزئة عبر الإنترنت ، فإن Shopify ليس خيارًا سيئًا.

ولكن كم تعرف عن Shopify؟

إليك تقرير موجز عن إحصائيات Shopify الأكثر صلة لمساعدتك في معرفة المزيد عن عملاق التجارة الإلكترونية العالمي هذا.

إحصائيات Shopify – اختيارات المحرر

هناك أكثر من 3.9 مليون متاجر التجارة الإلكترونية مدعومة من Shopify.

متاجر التجارة الإلكترونية مدعومة من Shopify. 18٪ من Shopify متاجر في مساحة البيع بالتجزئة.

من Shopify متاجر في مساحة البيع بالتجزئة. متوسط ​​معدل التحويل لـ Shopify هو 1.4٪ .

. Shopify ولدت التجار أكثر من 307 مليار دولار في الاقتصاد العالمي.

في الاقتصاد العالمي. Shopify كان إجمالي الإيرادات من 1 مليار دولار في الربع الرابع 2021.

في الربع الرابع 2021. Shopify حصلت 56.2 مليون زيارات في مارس 2022.

Key Shopify الإحصائيات

ستمنحك إحصائيات Shopify هذه فكرة عن عدد متاجر Shopify التي تنتمي إلى صناعة معينة. هناك أيضًا Shopify إحصائيات هنا تتعامل مع مقدار المبيعات المحتملة عبر الإنترنت التي يمكن لمستخدم Shopify كسبها باستخدام النظام الأساسي.

كم عدد متاجر Shopify الموجودة؟

هناك أكثر 3.9 مليون المواقع التي تعمل على Shopify. بأكثر من 2.6 مليون متاجر Shopify يقع مقرها في الولايات المتحدة.

يتبع ذلك 165.052 في المملكة المتحدة، 112.019 في استراليا، 98280 في كندا و 87761 في ألمانيا.

المصدر: BuiltWith

ما هي الصناعات التي تستخدم Shopify Plus؟

بناءً على دراسة استقصائية ، 18٪ توجد متاجر Shopify في مساحة البيع بالتجزئة – وهي الأكبر من بين جميع الصناعات. 11٪ في صناعة الملابس والأزياء. 6٪ من Shopify المخازن في مجال السلع الاستهلاكية.

تشمل الفئات الشائعة الأخرى التي تستخدم Shopify Plus البيع بالجملة ، والصحة والعافية ، ومستحضرات التجميل ، وبرامج الكمبيوتر ، والتصنيع ، والأغذية والمشروبات ، والإنترنت.

المصدر: Enlyft

ما هو متوسط ​​Shopify معدل التحويل؟

وفقًا لإحصائيات Shopify الخاصة بـ Littledata ، فإن متوسط ​​معدل التحويل لـ Shopify هو 1.4٪. هذه البيانات حديثة حتى يونيو 2022.

سيكون معدل التحويل الجيد لـ Shopify 3.2٪ لأن ذلك من شأنه أن يضع متجر Shopify في الجزء العلوي 20٪. سيكون معدل التحويل السيئ 0.3٪ مما يضع الأعمال التجارية في الأسفل 20٪ من متاجر Shopify.

المصدر: Littledata

كم عدد ثيمات Shopify المتوفرة؟

Shopify هي قوة في سوق التجارة الإلكترونية العالمية التي تقدم 18 مجانًا و 81 مدفوعة Shopify متجر الموضوعات داخل النظام الأساسي.

هناك 9 مجانا و 76 مدفوعة السمات التي تندرج ضمن Online Store 2.0 وهي سمات توفر خيارات تخصيص مرنة لـ Shopify التجار والمطورين.

المصدر: Shopify Themes

ما مدى تأثير Shopify التجار على الاقتصاد العالمي؟

في عام 2020 ، Shopify كان التجار قادرين على توليد أكثر من 307 مليار دولار في الاقتصاد العالمي.

إذا أردنا الجمع بين جميع متاجر Shopify ، فسيكون ذلك بمثابة ملف سابع أكبر شركة في العالم وراء امثال Apple، فولكس فاجن ، و BP.

المصدر: Shopify مدونة

هل Shopify يكسب التجار تكرار الأعمال؟

هناك أكثر 62 مليونا المشترون من جميع أنحاء العالم الذين يشترون من نفس Shopify المتاجر مرتين.

في المتوسط ​​، سيطلب المشتري Shopify 3.8 مرة من نفس Shopify متجر.

المصدر: Shopify News

من أين هم أفضل عملاء Shopify من؟

يميل الأمريكيون إلى التسوق بشكل متكرر أكثر من أولئك القادمين من البلدان الأخرى. هم يطلبون 6 عناصر في المتوسط ​​بينما يشتري الآخرون فقط 2 إلى 3 عناصر.

يتخذ الألمان أسرع قرارات التسوق عبر الإنترنت. سوف يشترون في أقل من 18 دقيقة.

سينفق المشترون اليابانيون أكبر مبلغ في كل معاملة. يقضون 142 دولارًا في المتوسط ​​بينما ينفق العملاء في الولايات المتحدة حوالي 81 دولارًا.

المصدر: Shopify News

كم ربح مستخدمو Shopify خلال يوم الجمعة الأسود وإثنين الإنترنت؟

Shopify حطم التجار الأرقام القياسية في عام 2019 بعد الكسب 2.9 مليار دولار في المبيعات العالمية خلال يوم الجمعة الأسود ويوم الاثنين الإلكتروني.

هذا هو أعلى من العام السابق 1.8 مليار دولار.

من بداية الجمعة السوداء إلى نهاية Cyber ​​Monday ، كان هناك 25.5 مليون العملاء الذين ساهموا في المبيعات عبر الإنترنت.

في ذروة الحدث ، كان هناك 1.5 مليون دولار قيمة المبيعات في الدقيقة.

المصدر: Shopify News

Shopify إحصاءات الأعمال

تخبرنا إحصائيات Shopify التالية بالمزيد عن نوع الأعمال التي تقوم بها الشركة.

كم ربح Shopify في عام 2021؟

حققت منصة Shopify إيرادات إجمالية قدرها 1 مليار دولار – وذلك في الربع الرابع من عام 2021 وحده. إجمالي إيرادات Shopify لعام 2021 كان 4.6 مليار دولار.

هذا هو زيادة 57٪ على أساس سنوي.

Shopify كان التجار قادرين على البيع 157.4 مليار دولار قيمة المنتجات التي تستخدم النظام الأساسي.

هذا أيضا من قبل 47٪ من العام السابق.

المصدر: Shopify News

كم عدد الزيارات التي تحصل عليها Shopify؟

Shopify حصلت 56.2 مليون زيارة في مارس 2022 ، 53.5 مليون في أبريل ، و 55.8 مليون بشهر مايو. هذا متوسط ​​3 أشهر 55.17 مليون كل شهر.

Shopify تحصل حركة المرور على معدل ارتداد يبلغ 57.42٪ ومتوسط ​​مدة الزيارة 3 دقائق و 10 ثوان.

المصدر: سميلارويب

كم دفع Shopify مقابل مكافآت المتسللين؟

Shopify دفع أكثر من 850 ألف دولار في منح للمتسللين لمساعدة الشركة على تأمين معاملات وبيانات عملائها.

أدى هذا إلى حل 759 نقاط الضعف.

يمكن للبائعين Shopify أن تطمئن إلى أن الشركة 50 رجلا سيواصل فريق صائدي مكافآت الأخطاء العمل للحفاظ على حماية النظام الأساسي.

المصدر: هاكر وان

هل أثر الوباء على Shopify بأي شكل من الأشكال؟

Shopify تكشف الإحصائيات عن وجود ملف 62٪ النمو بين مارس وأبريل 2020 مقارنة بالأسابيع الستة السابقة. كان تدفق متاجر Shopify بسبب تحول التجار إلى التجارة الإلكترونية بعد انتشار الوباء.

حقيقة أن الإصدار التجريبي المجاني للخطط القياسية قد تم تمديده من 14 يوما ل 90 يومًا ساعد أيضًا وفقًا للشركة.

المصدر: Shopify News

المنافسون مقابل Shopify الإحصائيات

هذه إحصائيات Shopify تقارن النظام الأساسي بمنافسيه. سوف تتعلم ما إذا كانت Shopify لا تزال تنمو وكيف تتراكم ضد منصات التجارة الإلكترونية الأخرى.

ما هي تقنية التجارة الإلكترونية التي يفضلها المستخدمون؟

27٪ من المستجيبين الذين شملهم الاستطلاع يفضلون استخدام WooCommerce Checkout.

Shopify يأتي في المرتبة الثانية 20٪.

Magento هو الثالث في 9٪ بينما Shopify Plus في 3٪. 41٪ من المستجيبين يستخدمون حلول التجارة الإلكترونية الأخرى.

المصدر: BuiltWith

هل منصة Shopify تنمو مقارنة بمنافسيها؟

نما سوق التجارة الإلكترونية العالمي 21٪ في عام 2018. لكن الشركات المبنية على منصة Shopify كانت قادرة على النمو من خلال 59٪ خلال نفس الفترة.

هذا يعني أن متاجر Shopify تنمو بوتيرة أسرع من منصات التجارة الإلكترونية الأخرى.

المصدر: Statista

Shopify مصادر الإحصاء

افكار اخيرة

Shopify هي عبارة عن منصة تجارة إلكترونية قوية تجعل من السهل إنشاء متجر على الإنترنت.

تستمر المنصة في زيادة حصتها في السوق ، على الرغم من المنافسة الشديدة. وبفضل هذا النمو ، يستمر النظام الأساسي في التحسن ، وتتم إضافة المزيد من عمليات تكامل الجهات الخارجية عبر Shopify تطبيقات.

المنصة يمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة للمتاجر الصغيرة ، وكذلك عملاء المؤسسات عبر Shopify Plus. على هذا النحو ، فإنه يدعم عددًا كبيرًا من المتاجر عبر الإنترنت.

إذا كنت مهتمًا بمعرفة منصات التجارة الإلكترونية الأخرى في السوق ، فراجع منشورنا على Shopify البدائل والمنافسين.

بدلاً من ذلك ، إذا كنت ترغب في التعمق في التجارة الإلكترونية بشكل عام ، فتأكد من مراجعة مقالتنا حول إحصاءات التجارة الإلكترونية.