ستساعدك المقالة التالية: 20 أفضل سمات WordPress للمحفظة الشخصية المميزة [Updated 2023]

نحن نعيش في عصر المعلومات وهي تؤثر على حياة الناس بشكل كبير. فمن ناحية، أصبحنا نعتمد أكثر فأكثر على التقدم التكنولوجي ونتائجه.

ومن ناحية أخرى، يوفر عصر المعلومات فرصًا أكثر من القيود في مختلف مجالات الحياة. لقد أصبحنا أكثر مرونة وتعلمنا كيفية الاستفادة من جميع المزايا المقترحة لنا.

يمكن القول أن تطور التكنولوجيا كان له تأثير كبير على عالم الأعمال. في الوقت الحاضر، يفضل المزيد والمزيد من رواد الأعمال الترويج لمنتجاتهم وخاصة الخدمات عبر الإنترنت.

إنه أكثر ملاءمة وهناك احتمال كبير أن يجدك عميلك المثالي أثناء التنقل عبر الإنترنت.

إذا كنت مصورًا فوتوغرافيًا أو مصممًا أو مجرد شخص مبدع يريد الإعلان عن خدماته عبر الإنترنت، فسيتعين عليك أولاً تجميع محفظتك باستخدام سمات WordPress.

الخطوة التالية هي إنشاء موقع ويب مثير للإعجاب بتصميم مناسب وتحميل كل ما قمت بإنشائه. قد يكون إنشاء موقع الويب الخاص بك تجربة مثيرة للاهتمام، ولكنها مؤلمة في بعض الأحيان.

قد تنفق الكثير من المال والجهد ولكن نتيجة آلامك قد لا يمكن التنبؤ بها.

ولذلك، إذا كنت لا تريد أن تضيع وقتك وأموالك، فمن المستحسن أن تولي اهتماما لذلك محفظة المصور ثيمات ووردبريس سيساعدك ذلك على إنشاء الموقع الإلكتروني الذي تحلم به.

حتى لو لم تكن خبيرًا في البرمجة وتطوير الويب، فلم تعد هذه مشكلة بعد الآن. يقدم TemplateMonster الكثير من سمات المحفظة المتميزة الرائعة لعملك واستخدامك الشخصي.

ما عليك سوى اختيار الخيار الذي يلبي جميع معاييرك. تحتوي جميعها على الكثير من الميزات المفيدة التي ستجعل عملية إنشاء موقع الويب الخاص بك ممتعة. دعونا نفكر في أفضل موضوعات المحفظة المتميزة.

قائمة بأفضل 20 سمة WordPress للمحفظة الشخصية المميزة [Updated 2023]

1) تميز عن الآخرين باستخدام Identiz – سمة WordPress للمدونة الشخصية

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إذا كنت مدونًا متحمسًا، فإن Personal Blog WordPress Theme Identiz هو كل ما تحتاجه. لا يهم ما ستكتب عنه، حيث أن لديك فرصة لتخصيص موقع الويب الخاص بك بخيارات موضوعات متعددة.

سيكون من دواعي سرورك العثور على أدوات بسيطة لشريط التمرير والنشر والوسائط الاجتماعية التي ستساعدك على تقديم المحتوى الخاص بك بأفضل طريقة ممكنة. علاوة على ذلك، ستستمتع بالتأكيد بالتصميم الحديث لهذا القالب، لأنه يتوافق مع أحدث اتجاهات تصميم الويب.

استفد من جميع ميزات هذا الموضوع لإنشاء عرض تقديمي إبداعي ومتفوق ليس فقط لصفحتك الشخصية ولكن لمدونتك بشكل عام!

2) Everly – موضوع ووردبريس للتدوين المحبب

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إذا كان بساطتها هو اختيارك، فسوف تقدر Everly وهو موضوع WordPress لـ Hipster Blogging. لقد تم تصميمه خصيصًا للمحترفين الذين لا يريدون إقناع العملاء بحيل التصميم البراقة والتركيز بشكل أساسي على محتوى الموقع.

يمكنك نشر أي محتوى تعتبره مفيدًا ولا داعي للقلق بشأن طريقة عرضه. يتميز القالب بتصميم سريع الاستجابة مما يعني أن موقع الويب الخاص بك سيبدو رائعًا على أي جهاز.

3) اجعل محفظتك مثيرة للإعجاب قدر الإمكان باستخدام VicHax – سمة WordPress الخاصة بمحفظة المصمم

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إذا كنت مصممًا استثنائيًا يريد أن يُظهر للعملاء طريقة التفكير المبتكرة، فستحتاج بالتأكيد إلى موقع الويب المُصمم خصيصًا للعمل الإبداعي.

يتمتع VicHax بتصميم مذهل للغاية يمكنك من خلاله عرض محفظتك عبر الإنترنت والتي تعد الوظيفة الأساسية لمثل هذه المواقع. استخدم Live Customizer وPower Page Builder لإضافة لمسة من الإبداع وهويتك الخاصة إلى موقع الويب.

اختر السمة ذات الوظائف المتقدمة وستكون متأكدًا من إظهار موهبتك واحترافك!

4) موضوع موروسيتا وورد

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اسمح لعملائك بالاستمتاع بالمدونة ذات التنسيق الجديد التي يمكنك إنشاؤها بمساعدة Moroseta WordPress Theme. لن يستغرق الأمر الكثير من الوقت والجهد لإنشاء هيكل مناسب لموقع الويب، حيث يوجد 5 تخطيطات مدونة جاهزة و4 تخطيطات منشورات فردية.

يمكنك إضافة أنواع مختلفة من المنشورات، بما في ذلك المنشورات الصوتية والفيديو والمعرض لتنويع المحتوى وبالتالي جذب المزيد من الزوار إلى مدونتك.

علاوة على ذلك، من الممكن جعل القالب أكثر وظيفية عن طريق إضافة مكونات إضافية مختلفة، على سبيل المثال، WooCommerce وهو حل التجارة الإلكترونية المفضل في العالم.

5) حارب المنافسة باستخدام Voodioo – سمة WordPress سريعة الاستجابة لمصور الفيديو

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يعلم الجميع أنه لا يوجد شيء يمكنه التغلب على المحتوى المرئي. لذلك، إذا كنت تقدم خدمات تحرير الفيديو والخدمات المتعلقة بالتصوير بالفيديو وتريد أن تتقدم شركتك بين المنافسين، فلديك فرصة فريدة للقيام بذلك.

قم بإنشاء موقع الويب الخاص بك باستخدام Voodioo وسيقوم بكل شيء من أجلك. في البداية، تم تصميمه بقائمة عصرية.

علاوة على ذلك، هناك الكثير من العناصر الثابتة والديناميكية المتنوعة التي تساعدك على تحديث محتوى الموقع بسهولة وتثبت أن عملائك سيحصلون على خدمة متميزة.

6) قالب Joomla المستجيب لمدونة الأزياء

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لقد جذبت الموضة دائمًا انتباه الناس. وبالتالي، إذا كنت تريد أن يظل عملاؤك مفتونين ومنبهرين، استخدم قالب Joomla المستجيب لمدونة الأزياء لإنشاء مدونة الأزياء الخاصة بك.

ميزات الموضوع تناسبك بالتأكيد. بداية، من الممكن إضافة أي نوع من المحتوى، بالإضافة إلى صفحات إضافية على الموقع.

علاوة على ذلك، يمكنك استخدام خيار مثل الاشتراك في النشرة الإخبارية للحصول على مشتركين جدد وليس فقط بناء جمهورك ولكن أيضًا توسيعه.

7) أظهر شغفك الذي لا يقاوم للتصوير الفوتوغرافي باستخدام سمة WordPress لمحفظة المصورين المستقلين ذات الصفحة الواحدة

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إذا كنت ترغب في الترويج لخدماتك بحكمة، فإن قالب WordPress ذو الصفحة الواحدة Freelancer Photography Portfolio هو بالضبط ما تحتاجه. لا يهم ما إذا كنت مستقلاً أو مالكًا لاستوديو التصوير الفوتوغرافي.

هناك الكثير من العناصر المصممة مسبقًا والتي يمكن تنفيذها على موقع الويب الخاص بك، مما يجعلها فريدة ومميزة. علاوة على ذلك، يمكنك تحسين المحتوى لتحقيق أقصى استفادة منه باستخدام خيارات تحسين محركات البحث المتقدمة.

وأخيرًا، ستقدر ميزات مثل نموذج الحجز الذي قد يستخدمه عملاؤك لحجز خدمات التصوير الفوتوغرافي الخاصة بك مسبقًا.

8) قالب محفظة المصور الفوتوغرافي Defrozo Moto CMS 3

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إذا كنت تريد تقديم نفسك كمحترف، وبالتالي الترويج لخدماتك، فاستفد من الحل الفريد للمصور من أي نوع، وهو قالب Defrozo Photographyer Portfolio Moto CMS 3.

أولاً، من السهل مثل ABC تجميع محفظتك باستخدام أداة إنشاء مواقع الويب Drag and Drop. علاوة على ذلك، هناك ثلاثة معارض رائعة لصورك. علاوة على ذلك، يمكنك تحسين الصور التي تم تحميلها باستخدام Aviary Photo Editor.

أخيرًا، يمكنك بدء مدونتك المهنية الشخصية ونشر مقالات إعلامية حول التصوير الفوتوغرافي لعملائك.

9) اجعل حياتك أسهل مع Photorson MotoCMS 3 Landing Builder

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إذا كنت بحاجة إلى موقع ويب احترافي للترويج لخدماتك عبر الإنترنت ولكن ليس لديك مهارات في البرمجة أو التصميم، فلم تعد هناك مشكلة بعد الآن. سيكون Photorson MotoCMS 3 Landing Builder هو المنقذ لك.

يعد إنشاء موقع ويب بهذا الموضوع أمرًا بسيطًا للغاية، ما عليك سوى سحب وإسقاط الكتل الجاهزة وتقديم وصف لفوائد خدماتك وإدراج الصور لإضافة طابع خاص إلى موقع الويب الخاص بك.

علاوة على ذلك، سيساعدك الموضوع في الوصول إلى أعلى نتائج البحث، لأنه صديق لمحركات البحث (SEO). علاوة على ذلك، نظرًا لأن هذا الموضوع سريع الاستجابة، فإنه يجعله أكثر جاذبية للمصورين وعملائهم.

10) MagicTouch – سمة WordPress المستجيبة لاستوديو تصميم الويب

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يتطلب تشغيل أعمال تصميم الويب وجود موقع ويب احترافي بتصميم غير مسبوق. اختر MagicTouch سريع الاستجابة والذي يعد سمة WordPress سريعة الاستجابة لاستوديو تصميم الويب ودع السحر يبدأ!

في البداية، يستغرق تثبيت السمة بضع دقائق فقط ومن السهل تخصيص تصميمها. تتيح لك خيارات التخطيط المتعددة تجربة بنية الصفحات.

علاوة على ذلك، فإن القالب ذو التصميم النابض بالحياة والملون مزود بأفضل المكونات الإضافية التي من شأنها تحسين وظائف الموقع.

وبطبيعة الحال، سوف تقوم بإضافة المحتوى الخاص بك إلى الموقع. ومع ذلك، يتم تضمين مكافأة خاصة في القالب، وهي 15 صورة موضوعية يمكن استخدامها لتغيير المحتوى.

11) أضف ألوانًا نابضة بالحياة إلى عملك باستخدام Magic – سمة WordPress الإبداعية متعددة الأغراض

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لا تفوت فرصة تجربة السحر وإنشاء شيء مميز ببضع نقرات فقط باستخدام هذا المظهر متعدد الوظائف!

هناك 7 أنماط رأس جاهزة للاستخدام ذات تصميم رائع وخيارات إضافية لتخصيص الرأس وليس فقط الموقع ولكن موقع الويب ككل.

علاوة على ذلك، ستقدر بالتأكيد مجموعة متنوعة من المكونات الإضافية المفيدة المضمنة في القالب. دعونا نذكر فقط القليل منهم.

سيقوم البرنامج الإضافي TM Dashboard بعمل جميع النسخ الاحتياطية تلقائيًا. ولذلك، سيتم حفظ جميع الإعدادات والأنماط. لن يؤدي البرنامج الإضافي القوي لـ WooCommerce إلى جعل موقع الويب الخاص بك أكثر أناقة فحسب، بل سيعزز أيضًا عملية المبيعات الخاصة بك.

اختر سمة WordPress الإبداعية متعددة الأغراض واستمتع بالتوازن بين الجمال والوظائف في موقع الويب الخاص بك!

12) أذهل العالم بصورك الفريدة باستخدام قالب معرض الصور الخاص بمحفظة المصور

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إذا كنت مصورًا محترفًا وخبيرًا في مهنته ولكنك لا تعرف شيئًا عن البرمجة، فقد وصلت إلى المكان الصحيح! لم يكن إنشاء موقع ويب يعكس شخصيتك أسهل وأسرع من أي وقت مضى.

اختر قالب معرض الصور الخاص بمحفظة المصور وابدأ في تلقي طلباتك الأولى في غضون أيام قليلة!

إلى جانب المعارض المتنوعة، وأدوات الصوت والفيديو، وعناصر واجهة المستخدم لخرائط Google، وعناصر واجهة المستخدم للتكامل الاجتماعي، وغيرها الكثير، فإنك تحصل على الجودة المطلقة التي ليست أيضًا النقطة الأقل أهمية.

لذلك لا تتردد في اختيار هذا القالب. سيكون لديك فرصة لتخصيصه مثل المطور المحترف، باستخدام الماوس والخيال فقط!

13) Liner – سمة WordPress للمحفظة الإبداعية النظيفة

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هل أنت من محبي البساطة وترغب في إنشاء موقع ويب يركز انتباه عملائك فقط على المعلومات الأساسية دون تشتيتها على تأثيرات إضافية؟ ثم Liner هو بالتأكيد اختيارك من بين أفضل سمات WordPress للمحفظة المتميزة.

ستقوم بإنشاء محفظة قوية بهذا الموضوع. ويشمل تخطيطات متعددة، فضلا عن عناصر التصميم المختلفة. فهو يوفر لك فرصة ممتازة لبدء مدونة إبداعية وتحميل العديد من الصور إلى المعرض.

14) قم بتحديث موقع الويب الخاص بك باستخدام Chela – سمة WordPress البسيطة للوكالة

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تم إنشاء Chela خصيصًا للعاملين المستقلين والوكالات التي تفضل شيئًا خفيف الوزن للغاية وبسيطًا وحديثًا. كونه سريع الاستجابة، سيبدو هذا المظهر مثاليًا على جميع الأجهزة المستخدمة في الوقت الحاضر.

علاوة على ذلك، لديك فرصة لإنشاء شريط تمرير دائري جميل لعرض محفظتك أو خدماتك بفضل المكون الإضافي jQuery. علاوة على ذلك، فإن Advanced Custom Fields PRO المضمن في السمة سيوفر لك ما يصل إلى 25 دولارًا.

15) ساعد العملاء على الاستمتاع بجمال صورك باستخدام Siena – سمة WordPress لمحفظة التصوير الفوتوغرافي الجمالي

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تشير الجماليات في عالم التصوير الفوتوغرافي إلى تقدير الجمال. وبالتالي، اختر Siena الذي يعد حقًا سمة WordPress لمحفظة التصوير الفوتوغرافي الجمالية إذا كنت بحاجة إلى محفظة جميلة لجذب عملائك.

وهو يقدم تنويعات مختلفة للمحفظة للاختيار من بينها؛ ونتيجة لذلك، يمكنك تخصيص كل التفاصيل لتناسب ذوقك.

علاوة على ذلك، فإن الوضع المظلم الذي يرحب به المصورون المحترفون سيجعل موقع الويب الخاص بك أكثر جاذبية لعملائك. قم بتخصيص التخطيطات والخطوط وظلال الألوان وستحصل بالتأكيد على المظهر المخصص الذي تريده.

16) قم بإنشاء صورة مذهلة لخدمات المصمم الخاص بك باستخدام Scapex – سمة WordPress الخاصة بمحفظة المصمم الخارجي

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تم إنشاء سمة WordPress التالية القابلة للتخصيص وسهلة الاستخدام خصيصًا للمصممين الذين يفضلون مواقع الويب الوظيفية مع مجموعة متقدمة من خيارات التكوين.

عندما تبدأ في إنشاء موقع الويب، ما عليك سوى اللعب بالمكعبات الجاهزة بالمعلومات التي أضفتها إليها. ثم تقوم بإنشاء معارض رائعة وسريعة الاستجابة وتقديمها باستخدام تخطيطات مختلفة.

أخيرًا، يمكنك تحسين وظائف موقع الويب الخاص بك باستخدام عناصر واجهة مستخدم مخصصة مختلفة وسهولة استخدامها من خلال المكوّن الإضافي Cherry Search. وهنا يأتي – جاهز للترويج لخدماتك وجذب عملاء جدد!

17) اعرض صورك الفوتوغرافية المذهلة باستخدام المناظر الطبيعية – سمة WordPress للتصوير الفوتوغرافي

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إذا كنت ترغب في تركيز انتباه عملائك على الصور والمحتوى الخاص بك، فمن الواضح أن خيار “المناظر الطبيعية” هو اختيارك. هناك الكثير من مجموعات التخطيطات المحددة مسبقًا التي يمكنك تجربتها والاختيار من بينها.

يمكنك الجمع بين أنواع المعلومات التي تريد تقديمها: يمكن أن تكون على شكل صور رائعة أو منشورات مدونة مصحوبة بالفيديو. تتوفر أيضًا النسخة المعبأة ومنزلق دفتر اليومية تحت تصرفك.

ستساعدك خيارات الألوان غير المحدودة على إضافة نكهة إلى موقع الويب وإبراز شخصيتك. أخيرًا، هناك فرصة للترويج لمشاريعك على شبكات التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة باستخدام أدوات الوسائط الاجتماعية.

18) اترك انطباعًا مؤثرًا على جمهورك باستخدام جولي بيرنيرو – قالب WordPress المستجيب لمحفظة المصورين

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هل ترغب في إنشاء موقع ويب احترافي وأنيق ببضع نقرات فقط؟ إذًا جولي بيرنيرو هي ما تبحث عنه! تم تصميم سمة WordPress المستجيبة لمحفظة المصور هذه خصيصًا لإثارة عملائك.

بفضل TM Gallery، ستقدم صورك الرائعة بأفضل طريقة ممكنة. علاوة على ذلك، لديك فرصة لإثراء المظهر الخاص بك بوظائف متقدمة بفضل العديد من الأدوات المخصصة.

وأخيرًا، يضمن تكامل تحسين محركات البحث (SEO) أن محركات البحث ستكتشف موقع الويب الخاص بك بالتأكيد على الويب.

19) أثبت كفاءتك مع Augusto – المصمم المستقل وتصميم الويب WordPress Theme

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إذا كنت تبحث عن أنواع التصميم الجديدة للموقع الإلكتروني، فإن أوغوستو هو خيارك بالتأكيد! سيكون هذا الموضوع مناسبًا لإنشاء أنواع مختلفة من المحافظ عبر الإنترنت. سهلة الاستخدام؛ وبالتالي، يمكنك تغيير أي عنصر بسرعة وسهولة.

لديك فرصة لوصف خدماتك ونشر سيرتك الذاتية وتحديد أعمالك وعرضها. تتيح لك وظيفة المدونة وضع منشورات بتنسيقات مختلفة، وهي التنسيقات القياسية والمعرض والرابط والفيديو والاقتباس والصوت.

يمكنك الوصول إلى أدلة التوثيق التي ستشرح كيفية إعداد السمة واستخدامها لمشروعك.

20) Spacer – موضوع WordPress لمحفظة التصوير الفوتوغرافي

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إذا كنت مصورًا فوتوغرافيًا مبدعًا، أو مصممًا، أو فنانًا، فلدينا شيء رائع في المتجر لك، وهو Spacer – Photography Portfolio WordPress Theme. وهي مجهزة بمنزلقات جميلة وفريدة من نوعها كاملة الحجم وأنماط معرض أنيقة.

سوف تقدر بالتأكيد ميزات مثل وظيفة المدونة. نحن مقتنعون بأن هذا القالب متعدد الأغراض لن يتركك غير مبال.

لذلك، لا يهم إذا كنت متخصصًا في التصميم أو التصوير الفوتوغرافي. لذلك، إذا كنت مستقلاً أو صاحب استوديو، فستجد بالتأكيد شيئًا لنفسك.

مصور محفظة وورد المواضيع يتمتع بجميع الميزات الضرورية لإنشاء موقع ويب مثير للإعجاب والترويج لخدماتك عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، من خلال اختيار سمة من TemplateMonster، يمكنك التأكد من أنك ستحصل على المنتج بأعلى جودة.

هذا يعني أنك أنت وعملائك ستكونون أكثر من راضين!

نظرًا لأننا جميعًا ندرك نظام إدارة المحتوى (CMS) المشهور عالميًا وعربة التسوق مفتوحة المصدر، فإن WordPress ووظائفه وميزاته الهائلة.

يمكن لجميع الأشخاص، سواء كانوا تقنيين أو غير تقنيين، استخدام نظام إدارة المحتوى الرائع هذا لإنشاء موقع الويب الخاص بهم. إنها وسيلة سهلة الاستخدام ومرنة و تكنولوجيا موثوقة لحلول التجارة الإلكترونيةومدونات الأعمال والقوالب والموضوعات المخصصة وغير ذلك الكثير.

شكرًا لجميع هؤلاء المطورين الذين يستخدمون هذا البرنامج بطريقة إبداعية من مختلف الأسواق والشركات. والآن لدينا مجموعة واسعة من سمات محفظة WordPress الأكثر إبداعًا لإلهامك.

ومن خلال هذه التدوينة سأقدم معلومات مختصرة عن المذهل موضوعات محفظة ووردبريس، وجود مواقع الويب. إذا كنت تخطط لاختيار هذه الميزة لموقعك الخاص، فتأكد من بقاءك على اطلاع دائم بقدرات القالب المتنوعة مثل عرض شبكية العين، ونظام الشبكة، والتوافق عبر المتصفحات، وتصميم الويب سريع الاستجابة، وما إلى ذلك.

لا تقلق، لأن هذه المجموعة قصيرة ومقرمشة ونأمل أن تلهمك. دعونا نلقي نظرة على هذه المجموعات الأكثر إبداعا:

قمة الرأس

تعد Vertex واحدة من أفضل سمات المحفظة أو مقدمي الخدمات المشاركين أو عروض التصوير الفوتوغرافي. بمساعدة تخطيط أنيق من صفحة واحدة وتصميم أنيق، يبدو هذا الموضوع وكأنه جوهرة! احصل على هذه الحزمة الفعالة من حيث التكلفة من سمات المحفظة بسعر 39 دولارًا فقط على أساس سنوي.

تصميم على شكل حرف U

قم بالتخصيص بالكامل من الرأس إلى أخمص القدمين بخلفيات وخطوط وعناصر واجهة مستخدم مختلفة قابلة للتغيير. يعد موضوع محفظة U-Design هذا هو الأفضل للوكالات الرقمية والأفراد. المحفظة القصيرة ذات التصميم الفريد متاحة مقابل 55 دولارًا فقط. تحقق من ذلك.

نيكو

هذا الموقع مخصص فقط لعرض عملك بطريقة إبداعية مع عدد من أنظمة الألوان وخيارات التخطيط المتعددة. يعد تخصيص هذه الأنواع من السمات أمرًا سهلاً للغاية. أنا أحب طريقة تمثيل مثل هذه المواضيع المبتكرة بطريقة أنيقة.

توقع السمات المجانية الإضافية والخدمات الرائعة من Nico، عند شراء حزمة CssIgniter المذهلة هذه بـ 39 دولارًا فقط.

فوتولوكس

كونه فوتوغرافيًا ومحفظة أنيقة وقوية حقًا، فإن سمة WordPress المخصصة للمصورين، الذين يحبون المعرض المتقدم، تحتوي على العديد من الميزات المخصصة وعروض الشرائح.

يتم تشغيل هذه السمات بواسطة لوحة Paxeto، والتي توفر أيضًا عددًا من الخيارات لتعديل وإدارة أي جانب معين من السمة. وهذا مناسب تمامًا للمطورين المبتدئين، الذين ليس لديهم معرفة جيدة في البرمجة.

ePix

رائع! السمة متعددة الأغراض والمستجيبة بالكامل هي ePix، وهي منظمة جيدًا مع سمة محفظة فريدة بشكل لا يصدق. يمكننا أن نرى الميزات الغنية بالجودة مثل شريط التمرير بملء الشاشة وParallax.

يتم عرضه بواسطة بائع ThemeForest والمهنيين المبدعين والمصورين وتم إنشاؤه بواسطة Elite وThemeva لجلب مجموعة متنوعة من خيارات ملء الشاشة إلى الجدول. إنه يأتي دائمًا في قائمتي المفضلة وأنا متأكد من أنك ستحبه أيضًا. لذلك، تحقق من العرض المباشر.

الجريان

Fluxus هو موضوع مستوحى من مجلة ويظهر قالبه بمحفظة أفقية توضح عملك الإبداعي بشكل رائع. الصور الكبيرة والتصميم البسيط يجعل موضوعات محفظة Fluxux هي الفائزة.

يتم استخدام قوالب وموضوعات رائعة حقًا يمكنها استهداف الجمهور المحتمل بسهولة.

ضابط

سمات بسيطة وفريدة من نوعها ونظيفة ومثيرة للاهتمام بشكل كبير للمبدعين. حسب رأيي فهو ليس منتشرا كما رأينا قوالب أخرى.

عدم التوازن 2

نظرًا للتخطيطات القائمة على الشبكة أو التخطيطات المرنة، فإن لعبة Imbalance 2 رائعة جدًا لمعظم الأشخاص المبدعين والمصممين.

فهو يسمح لك باختيار واحدة من الأفضل من بين 5 قوائم وعناصر واجهة مستخدم مختلفة متاحة، مما يجعل هذه السمات رائعة مقارنة بالموضوعات الأخرى التي لديها رسوم “صفر”، مما يعني أنها مجانية الاستخدام.

العمل لايت

موضوع جميل وبسيط ولكنه مثير للاهتمام وسهل الاستخدام وقادر على تلبية احتياجاتك الشخصية.

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إليك: قائمة بأفضل سمات WordPress للمحفظة الشخصية المتميزة لعام 2023

إذن ما هي أفضل سمات WordPress للمحفظة الشخصية المتميزة المفضلة لديك من القائمة أعلاه، شارك ما تفضله في التعليقات أدناه!