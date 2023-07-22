ستساعدك المقالة التالية: 20+ أفضل صانع عرض شرائح مجاني في عام 2023

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اجعل ذكرياتك الثمينة أكثر جاذبية مع صانع عرض الشرائح:

كل شخص لديه بعض اللحظات الخاصة في حياته التي يريدون الاحتفاظ بها كذكرى. بصرف النظر عن إنشاء ألبومات مادية ، يتحول التلاميذ الآن إلى الألبومات الناعمة مع موسيقى في الخلفية ، مما يجعل تلك الذكريات أكثر جمالًا. لذلك ، يعمل صانع مقاطع فيديو عرض الشرائح على تحويل التلاميذ أكثر نحو أنفسهم لأنه يوفر تجربة رائعة لحفظ ومشاركة ذكرياتك بسرعة وسهولة دون تكلفة.

علاوة على ذلك ، يتم استخدامها على نطاق واسع في تقديم العروض ومقاطع الفيديو ذات التأثيرات والأشكال والنصوص والقوالب المختلفة والموسيقى ؛ ومن ثم ، فإنها تجعل الذكريات تبدو ممتعة للعينين والأذنين. صانع عرض الشرائح متوافق مع العديد من تنسيقات إخراج الملفات مثل AVI و MOV و WEBM و MP4.

علاوة على ذلك ، يمكن لمعظم صانعي عرض الشرائح مشاركة الفيديو الخاص بك مباشرة على حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك مثل Facebookو Youtube و Instagram لمشاركة لحظاتك الثمينة مع العائلة والأصدقاء والمتابعين.

أفضل صانع عرض شرائح مجاني لعام 2023:

فيما يلي بعض أفضل المختارات من Best Free Slideshow Maker التي يمكنك استخدامها 2022 و 2023.

Wondershare Filmora: أدوبي سبارك: كانفا: Windows صانع الأفلام: صانع شرائح الآيس كريم: منشئ عرض شرائح DVD: عرض شرائح PhotoStage: انزلق: محول الفيديو Freemake: فوتوسناك: Movavi Slideshow Maker: كيزوا: رندرفورست: PhotoStory: فليكس كليب: PIXGRAM: العروض التقديمية من Google: فيلموراغو: سلايد لاب: اللافتات:

1.

Wondershare Filmora – صانع عروض الشرائح رقم 1 في عام 2023:

بدء دليلنا مع أفضل صانع عرض شرائح لسطح المكتب المسمى Wondershare Filmora. بالإضافة إلى إنشاء Slideshare للصور والفيديو ، يمكنه أيضًا تحرير مقاطع الفيديو بسهولة باستخدام أدوات تخصيص رائعة. يمكنك إضافة موسيقى خلفية لسرد القصة والتحولات المختلفة والتأثيرات والتراكبات لجعل فيديو عرض الشرائح أكثر جاذبية وجمالًا وجاهزًا للمشاركة في غضون دقائق قليلة.

Filmora هو برنامج غني بالمميزات حيث يقدم أكثر من 300 تأثير ، وأكثر من 20 موسيقى من حقوق الطبع والنشر ، وأكثر من ذلك بكثير بدون نقود. إن توافقه مع جميع تنسيقات الملفات الرئيسية يجعله أكثر تنوعًا في الاستخدام.

يسلط الضوء على Wondershare Filmora Slideshow Maker:

مميزة معبأة Slideshare Maker

أدوات سهلة الاستخدام للغاية

يدعم ما يصل إلى 300+ تأثير و 20+ نوع من الموسيقى

دعم جميع تنسيقات الملفات الرئيسية

عملية مشاركة الوسائط الاجتماعية البسيطة والسريعة

2.

Windows صانع الأفلام:

صانع عرض شرائح مجاني آخر لسطح المكتب وماك هو Window Movie Maker. يسمح هذا البرنامج للمستخدم بإضافة موسيقى ومقاطع فيديو وصور مخصصة إلى الشرائح. حتى يمكنك تسجيل اللقطات ودمجها بسهولة في شرائح. علاوة على ذلك ، باستخدام Window Movie Maker ، يمكنك بسهولة تطبيق المؤثرات والانتقالات والرسوم المتحركة المفضلة لديك على أجزاء محددة من الشرائح ، مما يضيف المزيد من المشاعر إلى مشاهد محددة بشكل ملحوظ. على عكس Wondershare Filmora ، فإن أدوات التحرير محدودة ولا تدعم أيضًا جميع تنسيقات الملفات الشائعة.

مميزات برنامج Window Movie Maker:

من السهل استخدام صانع عرض الشرائح

يحتوي على العديد من التحولات والتأثيرات المرئية.

يسمح للمستخدم بتوجيه مشاركة الوسائط الاجتماعية

3.

Adobe Spark:

التالي في القائمة هو أفضل صانع عرض شرائح شامل ، والذي يوفر مجموعة مذهلة من الرسومات والتخطيطات والسمات وغير ذلك الكثير مما يجعل المشاهد مندهشًا. علاوة على ذلك ، يسمح Adobe Spark للمحرر بإضافة الصور والنصوص والرموز التعبيرية والموسيقى بين الأجزاء المحددة من مقاطع الفيديو مما يعطي إحساسًا بأن المصورين المحترفين يلتقطون الفيديو والصور. ستحصل على جميع الميزات مجانًا.

مميزات برنامج Adobe Spark Slideshow Maker:

سهل الاستخدام

يحتوي على رسومات محددة مسبقًا

أضف موسيقى خلفية إلى جزء من المقطع.

يدعم مشاركة الوسائط الاجتماعية

إنه يوفر خيارات تخصيص وفيرة.

أفضل صانع لعرض الشرائح هو صانع عرض الشرائح “Icecream” ، والذي يسمح لك بتحويل مقاطع الفيديو والصور الخاصة بك إلى جودة احترافية عالية. بالإضافة إلى إنشاء الشرائح ، فإنه يجعل العروض التقديمية تضيف نصًا وتأثيرات ومعاملات ومدة لكل صورة في الشريحة. يدعم صانع شرائح Icecream جميع تنسيقات الملفات الصوتية ، بما في ذلك MP3 و MP4 و WAV. علاوة على ذلك ، باستخدام برنامج التحرير هذا ، يمكنك حفظ الشرائح بتنسيقات مختلفة مثل تنسيق AVI و MOV و WEBM و MP4. إذا كنت ترغب في مشاركة الشرائح الخاصة بك على وسائل التواصل الاجتماعي مباشرة ، يمكنك القيام بذلك مع صانع شرائح Icecream.

يسلط الضوء على Icecream Slideshow Maker:

دعم جميع الملفات الصوتية

يقدم أدوات إصدار مختلفة

مراجعة سريعة للشريحة

مشاركة مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي

يدعم تنسيقات ملفات مختلفة لحفظ الشرائح

5. منشئ عرض شرائح DVD:

إذا كنت تبحث عن صانع عرض شرائح احترافي ، فنوصي بـ Wondershare DVD Slideshow Builder لأنه يوفر أدوات مختلفة لإنشاء شرائح معبأة مميزة. باستخدام صانع عرض شرائح DVD ، يمكنك بسهولة دمج مقاطع فيديو وصور أخرى بتأثيرات انتقال ثنائية وثلاثية الأبعاد. علاوة على ذلك ، يمكن مشاركة شرائح هذا البرنامج مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وأجهزة iPod والتلفزيون ، كما أنها توفر مجموعة كبيرة من الصور ومقاطع الفيديو وتنسيقات الصوت. لكن صانع عرض الشرائح هذا لا يسمح للمستخدم بمشاركة الشرائح عبر رسائل البريد الإلكتروني أو في الأقراص المضغوطة.

يسلط الضوء على DVD Slideshow Builder:

عملية مباشرة للغاية

يوفر عددًا كبيرًا من أدوات التحرير الغنية بالميزات.

مثالي لعمل العروض التقديمية الاحترافية

6. عرض شرائح PhotoStage:

انسخ على أقراص DVD واستخدم PhtoStage slideshow Maker ، الذي يساعدك على دمج الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والسرد في عرض شرائح الوسائط المتعددة دون إنفاق فلس واحد. باستخدام صانع عرض الشرائح هذا ، ستستكشف أدوات تحرير غير محدودة ، والتي تشمل: انتقالات متنوعة ، وتأثيرات التحريك والتكبير / التصغير ، وانتقالات التلاشي ، وتعيين المدة الزمنية ، وتراكبات الرسوم المتحركة التي تضيف بشكل جماعي الكثير إلى الشرائح والعروض التقديمية.

يسلط الضوء على PhotoStageSlideshow Maker:

متوافق مع مقاطع فيديو 4K و Full HD

أدوات تحرير غير محدودة

دعم المشاركة المباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي

أضف الموسيقى إلى الشرائح.

7. انزلق:

إذا كنت تبحث عن أفضل صانع عروض شرائح احترافي يوفر الكثير من الميزات ، فإن Slidely يناسب القائمة دون استثناء. يسمح لك هذا البرنامج بإضافة الصور وموسيقى الخلفية إلى الشرائح الخاصة بك. علاوة على ذلك ، يمكنك تحرير مقاطع الفيديو باستخدام قوالب مخصصة ، ومزج كل شيء ، وإنشاء عرض شرائح مذهل ومشاركتها مع دائرتك الاجتماعية. كما أنه يوفر واجهة سحب وإفلات تمكنك من إضافة محتوى وسائط متعددة.

يسلط الضوء على Slidey Slideshow Maker:

يسمح بأكثر من 2500 قالب فيديو.

خيار دمج رائع للصور ومقاطع الفيديو

أضف المسار المفضل لديك كخلفية للشريحة.

دعم مشاركة الوسائط الاجتماعية

8.

Canva:

Canva هو أكثر برامج التحرير شيوعًا ، حيث يسمح بتحرير الصور ومقاطع الفيديو وعروض الشرائح في غضون ثوانٍ بسرعة كبيرة. تقدم Canva قوالب عرض شرائح لجميع أنواع المناسبات ، والكثير من مقاطع الفيديو والصور والمقطوعات الموسيقية المجانية. علاوة على ذلك ، لا يوجد حد لعرض الشرائح مما يعني أن هذا البرنامج مرارًا وتكرارًا بدون قيود. قم بتنزيل تطبيق Canvas لـ smartphones ومواصلة عمل الشرائح.

مميزات برنامج Canva Slideshow Maker:

صانع عرض الشرائح السريع

تتوفر الآلاف من القوالب والصور والمقطوعات الموسيقية.

يدعم smartphones عبر تطبيق Canvas

قوالب عرض الشرائح لجميع المناسبات

9.

Freemake Video Converter:

إذا كنت تبحث عن صانع عرض الشرائح الخاص بك Windows يعد الكمبيوتر الشخصي ، ثم Freemake Video Converter من بين أفضل صانع عرض الشرائح للترتيب السريع لمقاطع الفيديو والصور الخاصة بك بالطريقة الأكثر جاذبية. باستخدام هذا البرنامج ، يمكنك حفظ شرائح وعروض تقديمية متعددة دفعة واحدة ، كما يسمح لك بالحصول على مقاطع فيديو وبرامج تلفزيونية وأفلام. قم بعمل عرض شرائح وأضف موسيقاك المفضلة لجعلها أكثر إثارة للإعجاب. لكن داخل Freemake ، لن تجد أي قوالب جاهزة ، ويمكنك إدراج أي نص على مقاطع الفيديو أو الصور.

مميزات برنامج Freemake Video Converter:

لا يتطلب أي اشتراك

دعم جميع تنسيقات الملفات الرئيسية تقريبًا

يمكنك تحميل عروض الشرائح مباشرة على يوتيوب.

دعم نقل DVD

10.

Photosnack:

تقديم صانع عرض الشرائح مع شرائح وعرض تقديمي مجاني تمامًا مما يجعل اسمه Photosnack. لاستخدام هذا البرنامج ، لا تحتاج إلى تنزيله على جهاز الكمبيوتر أو جهاز الهاتف الذكي. بدلاً من ذلك ، يمكنك عمل شرائح رائعة مباشرة عبر الإنترنت. سيوفر لك الكثير من الوقت. من السهل استخدام وإضافة الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى إذا لزم الأمر ، وبعد الانتهاء من عرض الشرائح ، يمكن تحميلها مباشرة إلى حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. لكن ، صانع عرض الشرائح Photsnack يقدم فقط قوالب محدودة ، وليس للعثور على أي تنوع متنوع هنا.

يسلط الضوء على Photosnack Slideshow Maker:

من السهل عمل عرض شرائح

مشاركة سهلة على وسائل التواصل الاجتماعي

يمكن تشغيله عبر الإنترنت.

11.

Movavi Slideshow Maker:

إذا كنت ترغب في استخدام صانع عرض شرائح مع مجموعة لا تصدق من أدوات التحرير ، فنحن نوصي بصانع عرض الشرائح Movavi. يسمح هذا البرنامج الفريد للمستخدم بتحرير الصور أو مقاطع الفيديو أو عروض الشرائح مع أكثر من 150 مرشحًا ، وأكثر من 100 معاملة ، و 40 نمطًا بالإضافة إلى أنماط العنوان دون عناء. علاوة على ذلك ، يتيح لك Movavi تحميل عروض الشرائح مباشرة إلى منصات وسائط اجتماعية مختلفة ، بما في ذلك Vimeo و Google Drive و Instagram، و اكثر.

يسلط الضوء على Movavi Slideshow Maker:

عملية صنع عرض الشرائح سهلة

يقدم مجموعة متنوعة من التأثيرات والمعاملات وأنماط العنوان.

أضف الموسيقى إلى عروض الشرائح الخاصة بك.

خيار المعاينة متاح.

12 – كيزوا:

التالي هو محرر الفيديو وصانع عرض الشرائح الأكثر شهرة ، Kizoa. يسهل على المستخدم المواصفات الرائعة دون أي شرط للتسجيل. داخل Kizoa ، ستحصل على أحدث الرسوم المتحركة للمحرر ، والانتقالات ، والمؤثرات المختلفة ، ومئات الموسيقى لإنشاء مقاطع فيديو مذهلة للاستخدام الشخصي والمهني. قم بإنشاء وتحرير مقاطع الفيديو والصور الخاصة بك ، وحدد المدة والحجم والموضع بالكامل وفقًا لاختيار المستخدم دون أي جهد إضافي.

يسلط الضوء على Kizoa Slideshow Maker:

يقدم مجموعة لا تصدق من ميزات التحرير.

خيارات التخصيص الرائعة متاحة.

واجهة سهلة الاستخدام

يحول بكفاءة عروض شرائح الصور إلى مقاطع فيديو.

يدعم مشاركة يوتيوب

يقدم العديد من الميزات المجانية.

13. رندرفورست:

صانع عرض الشرائح من رندرفورست لإنشاء مقاطع فيديو لأغراض مختلفة من الاستخدام البسيط إلى الاحترافي. كما هو الحال مع Photosnack ، فإنه يعمل أيضًا عبر الإنترنت ، ويخلصك من عملية التنزيل الطويلة. تسمح أداة الإصدار هذه بإنشاء مواقع ويب ورسوميات وشعارات مختلفة. رندرفورست هو أيضًا منصة رائعة لمصوري الفيديو لاستخدام قوالبه القابلة للتخصيص لإنشاء ملفات بتنسيقات وأحجام متعددة.

أهم مميزات صانع عرض الشرائح من رندرفورست:

يقدم نموذجًا قابلًا للتخصيص

دعم تقاسم يوتيوب

حلول سريعة لتحرير الفيديو

مع رندرفورست ، اصنع فيديوهات ودروس تعليمية حقيقية لتطبيقات الهاتف المحمول.

14.

PhotoStory:

PhotoStory هي أداة تحرير مجانية تساعد المستخدم في إنشاء عرض شرائح من الصور الرقمية. كما أنه يستخدم تأثير كين بيرنز على الصور لإضافة نص ، وروايات ، وانتقالات ، وموسيقى خلفية لجعله أكثر إثارة للإعجاب Windows عرض الشرائح مع تأثيرات التحريك والتكبير. علاوة على ذلك ، يمكنه تنظيم الصور تلقائيًا حسب التاريخ ، ودمج الصور وفقًا للأرقام ، ودعم عروض الشرائح والصور ومقاطع الفيديو ، وهو متوافق مع مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني.

يسلط الضوء على PhotoStory Slideshow Maker:

ينظم الصور حسب التاريخ والرقم

إخفاء الصور والمقاطع غير الضرورية

دعم مشاركة الوسائط الاجتماعية

15.

FlexClip:

أداة أخرى لصنع عرض الشرائح ومحررها على الإنترنت هي FlexClip. إنه مزود بالعديد من الميزات الفريدة التي تسمح للمستخدم بإضافة المعاملات والرسوم المتحركة المختلفة والكثير من القوالب والموسيقى إلى الشريحة الخاصة بك. يتيح لك تصميمه المباشر للمستخدم تجربة مقاطع فيديو مذهلة وعمل الشرائح باستخدام FlexClip في غضون دقائق قليلة. علاوة على ذلك ، فإنه يحتوي أيضًا على أدوات مثل وضع العلامات المائية ، وتعديل نسبة العرض إلى الارتفاع ، وإعداد الدقة الشاملة ، وتحويل الصور إلى مقاطع فيديو ، والتكبير. كل التفاصيل المذكورة أعلاه تجبرنا على وضع التاج لأفضل صانع عرض شرائح على FlexClip.

مميزات برنامج FlexClip Slideshow Maker:

يقدم أدوات تحرير غير محدودة

أفضل صورة لتحويل الفيديو.

دعم جميع تنسيقات الملفات الرئيسية

خيارات سهلة للتنزيل والمشاركة

ما يصل إلى 60 معاملة

16.

PIXGRAM:

كمبتدئ ، إذا كنت تريد صانع عرض شرائح أكثر بساطة وبساطة وملاءمة ، فإن Pixgram هو الأنسب لك. يقوم Pixgram بدمج جميع الصور بسهولة لإنشاء عرض شرائح يحتوي على الكثير من التأثيرات والمواصفات القابلة للتخصيص ، مما يتيح لك ضبط كل شيء وفقًا لاختيارك. علاوة على ذلك ، يمكنك مشاركة عروض الشرائح الخاصة بك بسهولة عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ، ومشاركة ذكرياتك الثمينة مع أصدقائك وعائلتك ، والمتابعين الذين تشعر بالإثارة لمعرفة ما يحدث في حياتك.

مميزات برنامج Pixgram Slideshow Maker:

مثالي للمحررين المبتدئين

دعم المشاركة السهلة مع دائرة اجتماعية

سهل الاستخدام

عروض مجانية

17. العروض التقديمية من Google:

إذا كنت ترغب في عمل عرض شرائح ولكن ليس لديك اتصال بالإنترنت ، فلا داعي للقلق إذا كنت معتادًا على العروض التقديمية من Google. إنه تطبيق عرض تقديمي عبر الإنترنت حيث يمكنك العمل بكفاءة مع زملائك في العمل في نفس المكان وإجراء تغييرات في الوقت الفعلي في إنتاجك. وهو يدعم ملفات MS PowerPoint إلى شرائح google ، ويمكنك الوصول إلى الشرائح من هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي. عند إنشاء عرض شرائح وتحريره ، لا داعي للقلق بشأن الحفظ لأنه يحتوي على ميزة حفظ العروض التقديمية أثناء الكتابة تلقائيًا.

يسلط الضوء على العروض التقديمية من Google:

دعم مستندات مايكروسوفت أوفيس

محول PowerPoint إلى Google Slides

يدعم smartphonesوأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية

خاصية الحفظ التلقائي

18.

FlimoraGO Slideshow Maker:

هل تريد صانع عرض شرائح محمول؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فإن FilmoraGo هو الأفضل لك. ستجد FilmoraGO مع برنامج رائع وسهل الاستخدام وقابل للتخصيص ، لأنه يحتوي على واجهة مستخدم سهلة. يعمل هذا التطبيق الرائع للهاتف المحمول على اقتصاص مقاطع الفيديو بسرعة ويطبق المؤثرات المفضلة لديك والسمات الجاهزة للاستخدام. يعد FilmoraGO مألوفًا نظرًا لإعداده الاحترافي وأدوات التحرير المتقدمة مثل إعدادات الحركة العكسية والبطيئة والسريعة. لكن كن على علم أنه غالبًا ما يصبح بطيئًا مع الملفات الثقيلة.

يسلط الضوء على FlimoraGO Slideshow Maker:

يقدم موضوعات جاهزة

دعم مشاركة الوسائط الاجتماعية

مجهزة بمواصفات رائعة

19. سلايد لاب:

لديك جهاز iPhone وتبحث عن أفضل صانع لعرض الشرائح ، ثم ضع في اعتبارك تطبيق SlideLab. باستخدام هذا التطبيق ، يمكنك بسهولة تحرير الصور ومقاطع الفيديو والصور المجمعة وإنشاء عروض شرائح بأي طول ، مع موسيقى الخلفية والمعاملات والقوالب وأدوات التحرير الأخرى القابلة للتخصيص لجعل الشرائح أكثر متعة وإثارة للإعجاب. علاوة على ذلك ، فإنه يسمح للمستخدم بتحرير ملفات مختلفة مثل Open Office و PowerPoint و KeyNote وما إلى ذلك ، ولكن قد تشعر ببعض المتاعب في تنظيم الصور في الشريحة.

يسلط الضوء على SlideLab Slideshow Maker:

أساسي جدًا عند الاستخدام

أدوات التحرير سهلة التطبيق

يقدم الكثير من الميزات

دعم ملفات الإخراج PPTX و PDF

متوافق مع تحميل الوسائط الاجتماعية.

20.

Bannersnack:

اربط قائمتنا الخاصة بصانع عرض الشرائح مع الوجبات الخفيفة Banner ، والتي تعد سهلة للغاية لتقديم العروض التقديمية وعروض الشرائح من خلال تطبيق ميزات التحرير المختلفة. يسمح لك بإضافة مقاطع فيديو وأشكال وروايات وقوالب ورسوم متحركة لتشعر بمزيد من الملاءمة لعرض الشرائح. من السهل تحويل الصور إلى عروض شرائح. اسحب الصور ، وفي غضون دقائق قليلة ، ستحصل على عرض الشرائح بالميزات المرغوبة.

يسلط الضوء على صانع عرض الشرائح Bannersnack:

عملية صنع عرض الشرائح سهلة

يقدم أدوات تحرير متنوعة

يتم إحتوائه:

تستحق القائمة المذكورة أعلاه التي تضم أكثر من 20 صانع عرض شرائح المحاولة وفقًا لبحثك. نحاول تجنيد صانعي عرض شرائح مختلفين يعملون بشكل أفضل معهم Windows أجهزة الكمبيوتر ، smartphonesأو عبر الإنترنت. وفقًا لدراستنا ، اختر وفقًا لحاجتك ، وقف Wondershare Filmora نجماً مذهلاً من بين آخرين. ولكن من الناحية العملية ، قد تجد بعض صانعي عرض الشرائح الآخرين أكثر فاعلية. الأمر كله يتعلق بتجربة الفرد. حظ سعيد!