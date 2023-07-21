ستساعدك المقالة التالية: 20+ أفضل عروض VPN على Cyber ​​Monday في عام 2023

يُعرف يوم الاثنين التالي لعيد الشكر باسم Cyber ​​Monday. كانت في الأصل كلمة تسويقية مصممة لجذب انتباه الناس وإقناعهم بإجراء عملية شراء عبر الإنترنت. مع زيادة حجم السوق عبر الإنترنت ، اكتشفت شركات التسويق الإلكتروني كيفية الحفاظ على عملائها الحاليين وجذب عملاء جدد ، لذلك بدأت في تقديم خصومات هائلة في أيام خاصة مثل الجمعة السوداء وإثنين الإنترنت.

في Cyber ​​Monday ، يعد VPN أحد المواقع التي تقدم صفقات خاصة. في Cyber ​​Monday ، يقدم عدد من كبار مزودي VPN خصومات تصل إلى 70٪. يُعد Cyber ​​Monday أفضل يوم في السنة لإجراء عملية شراء عبر الإنترنت. تتناول هذه المقالة أكبر صفقات VPN على Cyber ​​Monday.

ما هو VPN؟

VPN تعني “الشبكة الخاصة الافتراضية” وهي الطريقة الأكثر فعالية وسرعة لإخفاء عنوان IP الخاص بك أثناء التصفح. يصف فرصة إنشاء اتصال شبكة محمية أثناء استخدام الشبكات العامة. تقوم VPN بتشفير عنوان IP أو حركة المرور على الإنترنت وإخفاء هوية الشخص على الإنترنت بعنوان IP مزيف غير ذي صلة على الإطلاق ، لذلك يستمر الشخص في تصفح الإنترنت دون الكشف عن هويته. مثل أي تطبيق آخر ، فإن VPN لها مزايا وعيوب ، بعضها مذكور أدناه:

مزايا VPN:

يخفي هوية المستخدم ويعزز الخصوصية

أحد التطبيقات ذات الأسعار المعقولة على الإنترنت

دفق المحتوى والمواقع المحظورة

ميسورة التكلفة ومنع التمييز السعري

لا يمكن اختراقها بسهولة

منع اختناق البيانات

نهج الخدمات المحظورة إقليميا

تحالف سهل الاستخدام

الوصول إلى العروض والأغلفة عبر الإنترنت غير المتوفرة في منطقتك

تجنب القيود على الإنترنت عند السفر إلى الخارج

مزايا VPN:

يقلل أو يبطئ من سرعة الاتصال بالإنترنت

لا يمكن أن تكون في متناول بعض المستخدمين

غير قانوني في بعض المناطق

زيادة استخدام البيانات عند استخدامها على الهواتف المحمولة

يفشل أحيانًا في الاتصال بالجهاز

أفضل عروض VPN على Cyber ​​Monday VPN 2023:

هنا قائمة أفضل عروض Cyber ​​Monday VPN التي يمكنك شراؤها 2023:

Pure VPN صفقات برامج يوم الإثنين الإلكتروني 2023 Nord VPN صفقات برامج يوم الإثنين الإلكتروني 2023 Express VPN صفقات برامج يوم الإثنين الإلكتروني 2023 PrivadoVPN صفقات برامج يوم الإثنين الإلكتروني 2023 Cyberghost صفقات برامج يوم الإثنين الإلكتروني 2023 IPVanish VPN صفقات برامج يوم الإثنين الإلكتروني 2023 Vypr VPN صفقات برامج يوم الإثنين الإلكتروني 2023 يثق. منطقة صفقات برامج يوم الإثنين الإلكتروني 2023 بروتون VPN صفقات برامج يوم الإثنين الإلكتروني 2023 VPN الخاص صفقات برامج يوم الإثنين الإلكتروني 2023 Goose VPN صفقات برامج يوم الإثنين الإلكتروني 2023 الوصول إلى الإنترنت الخاص صفقات برامج يوم الإثنين الإلكتروني 2023 Mullvad VPN صفقات برامج يوم الإثنين الإلكتروني 2023

1.

Pure VPN – احصل على صفقة بخصم 82٪:

Pure VPN مملوكة لأنظمة GZ المحدودة. إنها شركة برمجيات تنشئ تطبيقات رياضية تعمل بنظام android. إنها شبكة VPN سريعة مع أكثر التقييمات إيجابية. يوفر الكثير من البروتوكولات الآمنة والتشفير القوي للبيانات يمكن للعملاء اختيار ما يريدون فعله باستخدام PureVPN ، مثل تصفح الوسائط الاجتماعية أو إجراء مكالمات صوتية عبر بروتوكول الإنترنت أو بث مقاطع الفيديو.

ثم تستخدم هذه المعلومات لاختيار خوادم معينة سيتم من خلالها توجيه حركة مرور العملاء على الإنترنت. من خلال إنشاء نفق مشفر وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، تحمي الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) خصوصيتك وبياناتك الحساسة. يمكنك الاستمتاع بتجربة مجانية لمدة 7 أيام وأيضًا الاستفادة من عرضها مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. يقدم هذا التطبيق خطة مدتها خمس سنوات بخصم 86 ٪ ومتاح حصريًا في

2.

Nord VPN – احصل على صفقة بخصم 72٪:

يوفر Nord VPN خدمة إنترنت خاصة تمامًا وهي الخدمة التي يرغب فيها الجميع. في عام 2012 ، اجتمعت مجموعة من أربعة أصدقاء يعيشون في أجزاء مختلفة من العالم وناقشوا المشكلات التي واجهوها أثناء استخدام الإنترنت. لذلك ، قدموا شبكة افتراضية خاصة تعيد الإنترنت إلى هيبتها. الصفقات الحصرية لـ Cyber ​​Monday على النحو التالي.

لن يجعلك هذا البرنامج مجهول الهوية عبر الإنترنت فحسب ، بل سيسمح لك أيضًا ببث محتوى مقيد جغرافيًا بسرعات رائدة في المجال. يوفر NordVPN أيضًا مجموعة متنوعة من الخوادم المتخصصة ، مثل Onion over VPN و Double VPN والخوادم المتوافقة مع P2P وخيار عنوان IP المخصص.

يوجد أيضًا وكيل SOCKS5 ، بالإضافة إلى أداة حظر الإعلانات والبرامج الضارة المضمنة. من خلال شراء صفقة الخطة لمدة عامين ، ستحصل على خصم 72 ٪. تبلغ تكلفة هذه الخطة التي تبلغ عامين 3.29 دولارًا أمريكيًا شهريًا وهي متاحة لفترة زمنية محدودة.

3.

Express VPN – احصل على خصم 49٪ + 3 أشهر صفقة مجانية:

Express VPN LTD هي شركة مقرها جزر بريطانية.

إنها شبكة خاصة افتراضية تعمل في جميع أنحاء العالم ، وتساعد الشباب على الاحتفاظ بتشفيرهم.

يمكنه إلغاء حظر أي خدمة بث تختارها تقريبًا.

Netflix و Hulu و BBC iPlayer – القائمة تطول وتطول.

SmartDNS هي إحدى وظائف VPN التي تسمح لك ببث الأفلام على أجهزة مثل وحدات التحكم في الألعاب.

تشتهر ExpressVPN أيضًا بسرعاتها العالية.

تعمل الخدمة بفعالية استثنائية ، خاصة عند الاتصال بخادم في بلدك ، بفضل بروتوكول Lightway الخاص بها.

دعونا لا ننسى أن ExpressVPN يعمل على خوادم ذات ذاكرة وصول عشوائي فقط ، والتي يتم مسحها بعد كل إعادة تشغيل. يشير هذا إلى أن البرنامج غير قادر على تخزين بياناتك إلى أجل غير مسمى. من ناحية أخرى ، يعد برنامج جهاز التوجيه الخاص بـ ExpressVPN أحد ميزات البيع الأساسية للشركة. تقدم Express VPN خطة لمدة عام بخصم 49٪. يكلف 6.67 دولارًا شهريًا وثلاثة أشهر مجانًا. كما يوفر ضمانًا لاسترداد الأموال لمدة 31 يومًا.

4.

PrivadoVPN – أفضل VPN للميزانية:

ترك PrivadoVPN انطباعًا كبيرًا في فترة وجوده القصيرة ، حيث يوفر سرعات عالية وأمانًا متقدمًا للمستخدمين مقابل أسعار ممتازة. لديهم حساب مجاني يمنح المستخدمين 10 غيغابايت من البيانات كل شهر ويسمح لهم بتوصيل ما يصل إلى جهاز واحد في كل مرة بالشبكة ، والعديد من الخطط المدفوعة ببيانات غير محدودة وما يصل إلى 10 اتصالات متزامنة.

بالطبع ، يستخدمون أيضًا تشفير 256-bit-AES وقد طرحوا للتو ميزات جديدة لحظر الإعلانات والحماية من البرامج الضارة التي تحافظ على التصفح آمنًا وخاليًا من الفوضى المفرطة. نظرًا لأن مقرهم في سويسرا ، يستفيد مستخدمو PrivadoVPN من أقوى قوانين حماية المستهلك في العالم.

5.

Cyber ​​Ghost – احصل على خصم 83٪ + شهرين إضافيين للحصول على عرض مجاني:

إنه نتاج شركة مقرها رومانيا ، والتي تقدم خدماتها لشعوب أوروبا والأشخاص الذين يغادرون خارج أوروبا. يعد CyberGhost أحد أكثر شبكات VPN شهرة. ستعمل هذه الأداة على التخلص من جواربك ، خاصةً عندما تتعرف على أسعار الجمعة السوداء. يأتي مع شعار مخيف وعدد كبير من القدرات.

لكن أولاً ، دعونا نلقي نظرة على وظائفه. يدعم VPN التورنت ، ويوفر أنفاقًا مقسمة (حتى في Windows!) ، يتضمن بروكسي SOCKS5 ، ويتيح لك الحصول على عنوان IP مخصص. البث المباشر ممكن أيضًا مع CyberGhost. يتميز بخوادم مخصصة لإلغاء حظر خدمات البث مثل Netflix و BBC iPlayer.

بالإضافة إلى ذلك ، تتضمن VPN SmartDNS ، والذي يسمح لك بمشاهدة الأفلام والعروض المقيدة جغرافيًا على الأجهزة التي لا تدعم اتصالات VPN. بعد قولي هذا ، تعد CyberGhost VPN خيارًا جيدًا. إنه سهل الاستخدام ويطبق طبقة من الحماية على عمليات بحث العملاء وتصفحهم عبر الإنترنت. تقدم Cyber ​​Ghost خطة مجانية لمدة 39 شهرًا بسعر خصم 83 ٪. يكلف 2.25 دولار / شهر

إنها واحدة من أقدم شبكات VPN الموجودة والتي تخدم ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. شركة مقرها الولايات المتحدة تعمل جاهدة لتزويد مستخدميها بأفضل تجربة خصوصية وسرعة. وهي متوفرة لكل من الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

IPVanish هي خدمة VPN موثوقة توفر عمليا جميع الميزات التي تتوقعها من واحدة. يقوم بإلغاء حظر Netflix و YouTube، يسمح بالتورنت ، ولديه مجموعة متنوعة من الميزات مثل الاتصال التلقائي ، والأنفاق المقسمة ، ووكيل SOCKS5 ، على سبيل المثال لا الحصر. بسبب استراتيجية التعتيم على حركة المرور ، قد تتجنب VPN أيضًا فحص الحزمة العميق. ببساطة ، قد يكون IPVanish مفيدًا في الدول القمعية التي تحظر استخدام VPN. قد تتلقى أيضًا سعة تخزين مشفرة تصل إلى 500 جيجابايت مقابل تكلفة رمزية.

يمكنه تأمين عنوان IP الخاص بالعميل وإلغاء حظر المحتوى على Netflix. إنه رفيق جيد للمستخدمين. إنها تقدم خطة لمدة 12 شهرًا ومتاحة حصريًا بخصم 76٪.

7.

VYPR VPN – احصل على سنتين + سنة واحدة مجانًا بخصم 87٪:

إنه منتج من شركة Golden Frog LTD ؛ عمرها 11 سنة وهي ترفع أعباء أمان وخصوصية مستخدمها لفترة طويلة. لذا ، دعونا نلقي نظرة على ما يجعل VyprVPN فريدًا جدًا. يمكن الوثوق بالخدمة تمامًا لأن مطوريها قد ركزوا بشكل كبير على الأمان. يتضمن تشفيرًا عسكريًا ، وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات التي تم تدقيقها ، و VyprDNS ، وهي خدمة DNS خاصة تعزز إخفاء هويتك.

يدعم VyprVPN بروتوكول Chameleon ، وهو بروتوكول مملوك يعمل عادة في الصين والأنظمة الاستبدادية الأخرى ، بالإضافة إلى جميع بروتوكولات الأنفاق العادية (بما في ذلك WireGuard).

يعد VyprVPN مفيدًا أيضًا إذا كنت لا تهتم بالأمان وترغب فقط في مشاهدة المحتوى المقيد جغرافيًا.

Netflix و BBC iPlayer و DAZN و Hulu وبالطبع YouTube تم إلغاء حظرها كلها بنجاح.

يسمح Vypr VPN للعميل بتوجيه كل حركة المرور الخاصة به إلى خوادمه بحيث يمكن إخفاء سجل العملاء ووجهتهم وتصفحهم. يقدم خطة اشتراك لمدة 3 سنوات بخصم 87 ٪ ويكلف 1.66 دولار شهريًا وهو أمر جيد جدًا. يجب ألا تفوت فرصة الاستفادة من هذا العرض.

8.

Trust Zone – احصل على خصم 75٪:

يوجد مقرها في منطقة الثقة بجزيرة سيشل وهي شبكة VPN جيدة.

تحتفظ هذه الشركة فقط بعنوان البريد الإلكتروني للمستخدمين وتقوم بتشفير عنوان IP ونشاط الويب الخاص بهم.

Trust Zone هي شبكة VPN بسيطة تعمل على أي جهاز وتسمح لك بمشاهدة Netflix والمحتويات الأخرى المحظورة.

يثق.

المنطقة عبارة عن شبكة VPN مجهولة تمامًا تتيح لك الوصول إلى الويب بأمان وسرية.

باستخدام VPN مجهول تمامًا على الويب ، يمكنك إلغاء حظر مواقع الويب والتطبيقات. إنها شبكة VPN رائعة تقدم لنا صفقات رائعة وتحمي خصوصيتنا أيضًا. إذا كنت تبحث عن بديل منخفض التكلفة يتيح لك مشاهدة Netflix والقرصنة بسلام ، فلا تذهب أبعد من ذلك. إنها خطة مدتها سنتان وتقدم خصمًا بنسبة 75 ٪ بسعر 2.25 دولارًا في الشهر.

9.

Proton VPN – احصل على خصم بنسبة 50٪:

يعد Proton VPN واحدًا من تلك الشبكات الافتراضية الخاصة التي لا تحتوي على إعلانات أو أي نوع من حدود النطاق الترددي ، وهي تستخدم الأنفاق المشفرة لتشفير القناة. الاشتراك المميز في ProtonVPN رائع. يوفر سرعات عالية (تصل إلى 10 جيجابت في الثانية) ، وأكثر من 1200 خادم في 55 دولة ، و 10 اتصالات متزامنة ، وعدد من الميزات المفيدة مثل Tor over VPN و adblocker.

وفي الوقت نفسه ، يحتوي الإصدار المجاني على حد للسرعة متوسط ​​، 23 خادمًا فقط في ثلاث مناطق ، ولا توجد وظائف أخرى ، ويمكن أيضًا أن يمنح العملاء إمكانية الوصول إلى المواقع المحجوبة في تلك المنطقة. يقدم خطة لمدة عامين بمعدل خصم 50 ٪ ويكلف 7.50 دولارات شهريًا

10.

VPN خاص – احصل على خصم بنسبة 81٪:

يوفر Private VPN طريقة آمنة لتصفح الإنترنت. على الرغم من حقيقة أن PrivateVPN ليست شركة VPN الأكثر شهرة ، إلا أننا يجب أن نوليها الاهتمام الذي تستحقه. بادئ ذي بدء ، لديها الكثير من الميزات. ستجد بروكسي HTTP و SOCKS5 ، ودعم إعادة توجيه المنفذ ، وخيارات تشفير قابلة للتخصيص ، ومفتاح إيقاف قوي ، وعدد قليل من بروتوكولات الأنفاق ، بما في ذلك OpenVPN ، عند تنزيل الأداة.

بالإضافة إلى ذلك ، تعد PrivateVPN واحدة من أكثر شبكات VPN فعالية في البث. قام بإلغاء حظر Netflix و BBC iPlayer و DAZN و YouTube خلال اختباراتنا. تم تطويره بواسطة تقنيات Kape. تقدم خطة لمدة عام واحد بسعر خصم 81 ٪ وتكلفة 2.07 دولار شهريًا.

11.

Goose VPN – تقدم خطة لمدة عامين بصفقة 2.99 دولار:

إنه منتج لشركة مقرها هولندا ؛ Goose VPN هي واحدة من خدمات الشبكة الافتراضية الخاصة المتزايدة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم GOOSE VPN هو مزود VPN الهولندي الأصلي الوحيد ، ونحن نعمل معًا لتزويدك بالتحكم في حياتك على الإنترنت. خوادمها موجودة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

خدمة GOOSE VPN هي شبكة افتراضية خاصة تتيح للمستخدمين عبر الإنترنت الوصول إلى شبكة آمنة تتيح لهم تصفح الويب بأمان. يتم تبادل البيانات باستمرار بين الإنترنت والكمبيوتر ، وهو مغلق فعليًا. يمكن للعميل الاستمتاع بخدماته بنقرة بسيطة عن طريق تثبيت Goose VPN. تقدم خطة لمدة عامين بسعر 2.99 دولار شهريًا. يمكنك الاستمتاع بتجربته المجانية. إذا كنت تحب هذا ، فستقوم بتنزيل خططه.

12. الوصول إلى الإنترنت الخاص – احصل على صفقة خصم 83٪:

إذا اضطررت إلى اختيار ميزة واحدة تميز Private Internet Access عن المنافسة ، فسيكون عدد الخوادم. لديهم 29000 خادم موزعة على 77 دولة. حتى بالنسبة لموفري VPN الأكثر شهرة ، فهي أعداد هائلة. وإذا استفدت من عروض Cyber ​​Monday الترويجية لشبكة VPN ، فستتمكن من الوصول إليها جميعًا. تبلغ تكلفة الوصول إلى الإنترنت الخاص ما بين 2.69 دولارًا و 9.95 دولارًا شهريًا ، لذا ثق بي عندما أقول إن الأمر يستحق ذلك. بالطبع ، السعر الأقل متاحًا فقط إذا قمت بشراء اشتراك لمدة عامين.

لكن ضع السعر جانبًا للحظة. الخدمة جيدة إلى حد ما ، مع وكيل Shadowsocks ، وسرعات التورنت السريعة ، ودعم تقسيم الشاشة. إنها تقدم خصم 83 ٪ على صفقاتها ، وهو أمر ممتن للغاية لجميع العملاء. بالإضافة إلى أنه يقدم لنا إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة شهرين وهو أكثر من أي شيء آخر. إذا كنت تحب هذا البرنامج فسوف تشتري صفقاته.

13.

Mullvad VPN:

Mullvad كشبكة افتراضية خاصة (VPN) للتقنيين. إنه يقدم كل شيء للأفراد المهتمين بالأمان عبر الإنترنت ، حتى لو كان نادرًا ما يفتح أي شيء أكثر تعقيدًا من YouTube.

عند بدء تشغيل Mullvad ، ستلاحظ سرعات عالية ، ونطاق صغير (لكن لائق) من بروتوكولات الأنفاق (بما في ذلك WireGuard) ، ووكيل SOCKS5 مدمج.

تدعم Mullvad أنشطة التورنت وإعادة توجيه المنافذ والأنفاق المنقسمة ومشاركة الشبكة المحلية ، والتي ستجذب المستخدمين المتقدمين. يوجد أيضًا وضع Bridge ، والذي يسمح لك بدمج شبكتين أو أكثر. أوه ، وحتى إذا كان مزود خدمة الإنترنت الخاص بك لا يدعم عناوين IPv6 ، يمكنك الوصول إلى الإنترنت IPv6 أثناء تشغيل Mullvad.

الكلمات الأخيرة:

في حين أنه من الصحيح أن شراء VPN لفترة محدودة من الوقت يوفر المال ، إلا أنه ليس خطوة جيدة. بعد انتهاء الصفقة ، سيتم تجديد المنتج بالسعر العادي ، وهو أعلى بكثير من خصم الجمعة السوداء. عند اختيار VPN ، ابحث عن خطة تستمر لمدة عام على الأقل إن لم يكن أطول.