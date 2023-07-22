ستساعدك المقالة التالية: 20+ أفضل مشغل فيديو مجاني في عام 2023

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أفضل مشغلات الفيديو المجانية:

تعد مقاطع الفيديو مصدرًا رائعًا للترفيه ، ونحب جميعًا مشاهدة مقاطع الفيديو. تعد مشاهدة مقاطع الفيديو مصدرًا رائعًا للاستمتاع واكتساب المعرفة ، ولكن لا يمكن فعل ذلك إلا من خلال مشغل الفيديو.

هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من مشغلات الفيديو متاحة للأجهزة المختلفة ، لذلك ليس من السهل اختيار الجهاز المناسب لطريقتك. ستوفر لك هذه المقالة دليلاً كاملاً حول أفضل وأنسب مشغلات الفيديو. لاختيار أفضل مشغل فيديو ، يجب مراعاة هذه العناصر الأربعة المهمة.

شكل التنسيقات المدعومة:

في هذه الأيام ، ليست كل مشغلات الوسائط قوية مع وجود تنسيقات AVI.MKV و MOV و MP4 وغيرها من التنسيقات المبتكرة. وبالتالي ، يجب أن يكون أفضل مشغل فيديو هو الأحدث والأكثر كفاءة في تشغيل أنواع الملفات المتقدمة.

ميزات اضافية:

لا ينبغي أن يوفر أفضل مشغل فيديو إمكانيات التشغيل فقط. يمكنك العثور على التطبيقات التي توفر مزامنة الترجمة وسرعة التشغيل وعوامل تصفية الصوت ومقاطع الفيديو وميزات المكافآت الأخرى في القائمة التالية.

واجهة يمكن التحكم فيها:

يتعلق اختيار مشغل الوسائط المناسب بالميزات التي يقدمها وممارسة المستخدم التي ينشئها. لذلك ، بالنسبة لمشغلات الوسائط ، فإن التصميمات الغريزية وسهلة الاستخدام مهمة حقًا.

معظم مشغلات الفيديو المذكورة أدناه مجانية ، لكن بعضها مع ميزات إضافية مقابل رسوم. ومن ثم ، يجب أن يقدم أفضل مشغل فيديو أفضل أداء.

أفضل مشغلات الفيديو المجانية لعام 2023:

فيما يلي قائمة تضم أكثر من 20 مشغل فيديو مجاني يمكنك استخدامه 2022 و 2023.

مشغل VLC: ميديا ​​بلاير كلاسيك: لاعب القدر: MX Player: X Player: مشغل الكويك تايم: 5K لاعب: مشغل فيديو Cisdem: مشغل KM: 8 لاعب: PlayerXtreme: FX Player: بليكس: مشغل جوم: قرد الوسائط:

1- مشغل VLC:

تم إنشاء VLC بواسطة VideoLAN ، وهو مشغل فيديو مشهور متعدد المنصات. لقد كان في صدارة تصنيفات مشغلات الفيديو وحوالي 30 مليون عملية تنزيل. إنها مشهورة للغاية YouTube مشغل فديوهات. إنه سهل الاستخدام ولكنه بديل رائع عنه Windows البرامج الافتراضية.

يمكن تشغيل VLC مع جميع ملفات الوسائط المتعددة تقريبًا ، بما في ذلك FLV و MPEG. يمكن تخصيص واجهته البسيطة بسرعة وفقًا لتفضيلاتك. علاوة على ذلك ، يمكن الوصول إلى هذا البرنامج على الأرجح على جميع الأنظمة الأساسية. باختصار ، إنه يلعب كل شيء ، ولا يحتاج هذا اللاعب إلى حزم ترميز. إنه مجاني تمامًا يأتي بدون أي إعلانات أو متتبعين للتجسس.

سمات:

يمكن الوصول إليها على جميع المنصات.

يمكنه تحويل ملفات الفيديو أو الصوت إلى أي تنسيق.

تدفق

تسجيل الصوت أو الفيديو على جهاز الكمبيوتر.

ضع علامة مائية على الفيديو.

يعين خلفية الفيديو.

2- ميديا ​​بلاير كلاسيك:

يضيف الشق ، المسمى Media Player Classic – Home Cinema (MPC-HC) ، ميزات متقدمة ، ويصلح الجراثيم ، ويجلب مكتبات حديثة. هذا مشغل فيديو قياسي. مشغل الفيديو هذا مجاني ويمكن استخدامه حتى على جهاز الكمبيوتر القديم الخاص بك دون أي مشكلة. يعتمد Media Player Classic بشكل أساسي على تصميم DirectShow بحيث يمكن تثبيت عوامل تصفية فك تشفير DirectShow تلقائيًا بواسطة المستخدمين.

يمكن للعرض المباشر أيضًا استخدام برامج الترميز والمرشحات QuickTime و RealPlayer و SHOUT cast. ربما لم تسمع الكثير عن MPC ، لكنها تمثل التهديد الرئيسي لـ VLC بتصميمها مفتوح المصدر وميزاتها الفريدة. علاوة على ذلك ، يمكن أن يتضاعف أيضًا كمشغل DVD مجاني.

سمات:

تشغيل DVD ودعم VCD.

التخصيص على الأسطح وأشرطة الأدوات.

أعط أداء صوتي جيد.

النسخة المحمولة.

دعم الترميز.

عرض مباشر

3- لاعب القدر:

من إنتاج شركة Kakao ، وهي شركة كورية جنوبية. يعتبر Pot Player أحد أشهر البدائل لـ Windows مشغل الوسائط. يبرز هذا التطبيق بسبب مجموعة الميزات المبتكرة الجديدة والواجهة الغريزية. إنه خفيف الوزن للغاية ولا يؤثر على ذاكرة الكمبيوتر. يمكن تثبيته بسهولة. ستجدها قابلة للتطوير.

إنه مفتوح للجميع Windows المستخدمين. اكتسب Pot Player متابعة ثابتة حيث يمكنه تشغيل جميع الملفات عمليًا ، بما في ذلك التنسيقات ثلاثية الأبعاد. كما أنه يوفر مجموعة واسعة من الخيارات ، مثل تنزيل الترجمات لشاشات التسجيل وملفات الفيديو.

سمات:

اختصارات لوحة مفاتيح متكاملة.

أداء صوتي مذهل.

توفير الكثير من خيارات التخصيص.

جميع إصدارات نظام التشغيل مدعومة.

توفير انحراف للهياكل ثلاثية الأبعاد.

عمر البطارية طويل الأمد.

4- MX Player:

من إنتاج شركة J2 Interactive وصاحبها شركة Times Internet.

MX Player هو مشغل فيديو محمول وخدمة دفق وسائط فائقة الجودة في الهند.

لدى MX Player قاعدة مشتركين تزيد عن 350 مليون في الهند ، وعلى الصعيد الدولي لديها 500 مليون مستخدم.

MX Player هو مشغل فيديو Android الأولي مع جميع الميزات الجيدة. يتم تنزيله من قبل مئات المستخدمين كل يوم. ربما يدعم جميع تنسيقات ملفات الصوت والفيديو. علاوة على ذلك ، يتميز بواجهة سهلة الاستخدام وبديهية.

سمات:

يحتوي برنامج MX Player على العديد من الميزات الرائعة ، على سبيل المثال.

تسريع الأجهزة المحدث ،

التمرير

تحميل الترجمات

تكبير وتصغير.

تغيير حجم الخط.

السيطرة على الإيماءات.

5- X Player:

يعد X player أحد مشغلات الفيديو عبر الإنترنت الأعلى تقييمًا للهواتف والأجهزة اللوحية المختلفة. جميع تنسيقات الفيديو ، بما في ذلك 4K ، ملفات الفيديو الفائقة التي تدعم التطبيق. يمكنه حفظ مقاطع الفيديو الخاصة بك بأمان في مجلد محجوز. علاوة على ذلك ، يوفر هذا البرنامج تعديلات وتنزيلات ترجمة. يمكن لـ MPlayer تشغيل مجموعة متنوعة من تنسيقات الوسائط ويمكنه أيضًا الحفاظ على جميع المحتويات المتدفقة بأمان في مجلد خاص

يمكن لبرنامج يسمى MEncoder أخذ دفق إدخال أو سلسلة من ملفات الصور وفك تشفيرها إلى تنسيقات إخراج مختلفة. يمكنه التحكم في السطوع وحجم الفيديو والتشغيل بسهولة. يمكن استخدام ثلاثة خيارات لفرز الفيديو ، أي حسب الاسم والحجم والتاريخ.

سمات:

قم بتنزيل وضبط الترجمة

قم بتشغيل أي فيديو في الخلفية أو الشاشة المنقسمة أو النافذة المنبثقة.

توفير ميزات إضافية مثل كتم الصوت السريع وسرعة التشغيل. والوضع الليلي.

مشاركة وإدارة مقاطع الفيديو بسهولة.

قدم مجلدًا خاصًا للاحتفاظ بمقاطع الفيديو.

6- مشغل QuickTime:

يتم دفع QuickTime Player على كل جهاز Mac افتراضيًا كمشغل فيديو للنظام.

QuickTime هو تطبيق مشغل فيديو مجاني وقوي.

بدون أدوات خارجية أو إضافة أي مكون إضافي ، فإنه يدعم العديد من تنسيقات ملفات الأفلام ومقاطع الفيديو الشهيرة.

يوفر أيضًا العديد من الخيارات لتحرير مقاطع الفيديو ، بما في ذلك قص مقاطع الفيديو وتقسيمها وتقسيمها وحذفها وتدويرها ونسخها ولصقها.

يمكن الوصول إليه مجانًا لكل من macOS و Windows أنظمة التشغيل. تصميمه بسيط للغاية وسهل الاستخدام ؛ علاوة على ذلك ، فإنه يوفر تقنية ضغط متقدمة لمقاطع الفيديو.

سمات:

ضوابط سهلة الاستخدام وتصميمات بسيطة.

تعامل مع الصيغ الشعبية.

الملفات القابلة للتحويل إلى صيغ مختلفة.

توفير تقنية ضغط حديثة لمقاطع الفيديو.

يشارك ويعدل ويسجل ملفات الفيديو والصوت.

7- 5K Player:

5KPlayer ليس فقط مشغل فيديو أساسي. إنها أكثر من ذلك. . يوفر دفق الفيديو والراديو ، YouTube التنزيل والتخطيط المحلي والمزيد. إنه مزيج مثالي من Media Streamer و Free Airplay ومشغل الفيديو عالي الدقة ومشغل الموسيقى.

يمكنه تشغيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 وكذلك 4K ، 5K.

يمكنه أيضًا توصيل الراديو التفاعلي وأقراص DVD بتصميم متقدم للغاية. باستخدامه ، يمكنك الحصول على مقاطع فيديو مذهلة من الحركة اليومية ، YouTube و Vimeo ، وما إلى ذلك ، ستعشق ملفات الموسيقى FLAC و MP3 و AAC و APE وتحصل على مقاطع فيديو مذهلة من Vimeo و Dailymotion و YouTube، إلخ.

سمات:

دفق الفيديو لاسلكيًا عبر DLNA و Airplay دون أي خسارة في الجودة.

قم بتنزيل مقاطع الفيديو عبر الإنترنت من Dailymotion و Vimeo و YouTube، إلخ.

يدعم 5k Player جميع تنسيقات الفيديو تقريبًا.

8- مشغل فيديو Cisdem:

من المعروف أنه قادر على تشغيل أي ملف وسائط تقريبًا. إنه مشغل وسائط مفتوح المصدر. لا تحتاج إلى أي برنامج تحويل لتشغيل ملفات FLV و WMV و MKV و AVCHD باستخدام مشغل الفيديو هذا. يدعم Cisdem مقاطع فيديو 1080P و 5 K لزيادة تجربة المشاهدة. يوفر أيضًا دعم الترجمة ، مما يعني أنه سيتم مزامنة ترجماتك تلقائيًا. يغطي مشغل الفيديو مجموعة من الأزرار المفيدة لمساعدتك في إدارة مقاطع الفيديو الخاصة بك.

سمات:

مجاني تمامًا ، بدون برامج تجسس ، ولا تتبع للمستخدم ، ولا إعلانات.

يمكن تشغيل ملفات الفيديو / الصوت بأكثر من 50 تنسيقًا.

قم بتنزيل الترجمة وإضافة ملفات الترجمة بسهولة.

بدون تخزين مؤقت وتحطم أثناء اللعب.

من خلال عمليات الشراء الاختيارية داخل التطبيق ، يقوم بتحويل مقاطع الفيديو للأجهزة.

9- KM Player:

إذا كنت تبحث عن مشغل مجاني لجهاز iPhone ، فإن KM Player هو خيارك الأفضل على الإطلاق. توفير ميزاته الاستثنائية وواجهة جيدة الصنع. بالنسبة لجهاز iPhone ، يعد KM Player أحد أفضل مشغلات الفيديو بدقة 4K. يمكن الحصول على هذا التطبيق في أكثر من 225 دولة ومتوفر بـ 36 لغة.

يوفر العديد من تنسيقات الصوت والفيديو. يمكنك أيضًا تشغيل مقاطع الفيديو من خدمات الويب والتخزين السحابي. يدعم مشغل الفيديو هذا تشغيل UHD و 4K و HD و 8K. وبالتالي يمكنك الحصول على أفضل مقاطع الفيديو والأفلام بجودة عالية على شاشة تلفزيون كبيرة. يتيح لك هذا المشغل أيضًا تحديد تأثير المرآة.

سمات:

تشغيل سريع للفيديو والتحكم في مستوى الصوت عبر وظائف الإيماءات.

تقديم خدمات الشبكة ، على سبيل المثال ، خدمات Dropbox و Google.

يقدم مقاطع فيديو تشغيل 4K و 3D و UHD.

توفير التشغيل بالحركة البطيئة.

التحكم في الترجمة وتخصيصها.

مقاطع فيديو متعددة بسلاسة وتشغيل مقاطع الفيديو المنقسمة.

10-8 لاعب:

مع أكثر من 600000 مستخدم وواجهة جذابة ومتساوية ، فإن 8Player ليس مجرد تطبيق لمشغل الفيديو. إنه تطبيق وسائط متعددة عالمي. يمكنك استخدامه لأجهزة iPhone و iPad و Apple تلفزيون. يوفر لك تشغيل ملفات الوسائط من SMB و FTP و DLNA ومقاطع الفيديو المحلية والموسيقى والصور ، بالإضافة إلى خدمات Dropbox و Google Drive. لهذا السبب ، يمكن لمشغل الفيديو هذا أن يوفر لك ، بغض النظر عن نوع الفيديو أو الموسيقى التي تريد مشاهدتها أو الاستماع إليها.

سمات:

تنسيقات ملفات متعددة.

يمكن استرداد خوادم DLNA عن بُعد عبر شبكة 3G أو 4G.

تعامل مع تصميمات شخصية متعددة.

تشغيل التحكم في ملفات الوسائط على أجهزة Chromecast.

تقدم لتحرير قوائم تشغيل الموسيقى.

11- PlayerXtreme:

يمكن تشغيل PlayerXtreme بأكثر من 30 تنسيق فيديو. يمكن أيضًا تشغيلها بجودة صوت عالية الدقة. باستخدام هذا التطبيق ، يمكنك مشاهدة ودفق أي نوع من مقاطع الفيديو تقريبًا ، سواء كان ذلك في السحابة الخاصة بك أو على محرك الأقراص الثابتة. يوفر مشغل الفيديو هذا أيضًا Apple، طاقم عمل جيد ، وبث. وبالتالي يمكنك بسهولة مشاهدة أي شيء من هاتفك أو على جهاز التلفزيون الخاص بك. علاوة على ذلك ، فهو يتميز بسهولة التنقل والمهارات الهيكلية المتميزة مع المجلدات حتى تتمكن من الاستفادة بسهولة من الأفلام.

سمات:

قم بتشغيل مقاطع الفيديو من مجموعة متنوعة من أساليب الشبكة دون تحويلها إلى أجهزة NAS أو محرك أقراص Wi-Fi الصلب أو Mac أو الكمبيوتر الشخصي أو DLNA أو UPnP.

توفير الإرسال عبر Google Chromecast و Airplay.

دعم ضبط الصوت عبر ضوابط الإيماءات.

تحميل الترجمة في الوقت الفعلي.

12- برنامج FX Player:

FX Player هو مشغل فيديو مشهور يسلط الضوء على ممارسات المستخدم أكثر من مشغلات الوسائط القياسية الأخرى. يحتوي على العديد من الميزات الجذابة مثل الفتح لجميع تنسيقات الفيديو ، وتحميل الترجمات ، والتنقل ، وعكس الشاشة ، والتكبير. إنه يوفر واجهة آسرة ومستمرة ومتساوية بحيث يمكنك الاستمتاع بمقاطع الفيديو عالية الدقة و 4 كيه دون أي انقطاع.

علاوة على ذلك ، يمكنك استخدام تطبيقات أخرى على الفور أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو. أثناء استخدامه كنافذة عائمة ، يسمح لك بتغيير حجم الشاشة والتحكم في التشغيل.

سمات:

قدّم على الأرجح جميع تنسيقات الفيديو والصوت.

التحكم بالإيماءات ، التقديم السريع والخلف بنقرة مزدوجة.

يمكن تغيير حجم التحكم في السرعة ، ومستوى الصوت ، والسطوع ، والتشغيل ، والشاشة.

توفير وظائف تشغيل متعددة مثل Shuffle و auto و Repeat Background و Mirror Mode.

يمكن فحص جميع ملفات الفيديو وبطاقة SD تلقائيًا.

Plex هو أبعد من قفزات مشغل الفيديو القياسي. إلى جانب كونه مشغل وسائط مثير للسخرية ، فإنه يهدف إلى المساعدة كمنظم بيانات لا تشوبه شائبة. على الرغم من عملية التثبيت المعقدة ، فازت Plex بتصميمها المبتكر وخيارات تدفق الوسائط المريحة.

سمات:

سهل الاستخدام

توفير تدفق الوسائط

يقدم وظائف متقدمة

تعامل كمنظم بيانات مثالي

14- GOM Player:

إنه مشغل فيديو مجاني مليء بالميزات مع الكثير من العروض ، وله تصميم سهل. سيكون نظام التشغيل لـ windows. يوفر أيضًا تسجيل الشاشة. يوفر GOM Player الكثير من الوظائف الجذرية لتشغيل مقاطع الفيديو. يمكن لهذا البرنامج التعامل مع مقاطع فيديو 8K و 360 درجة وتوفير فرصة للعب YouTube مقاطع فيديو على سطح المكتب. لا تعد إعدادات ضبط تشغيل الفيديو عامة نسبيًا مثل ما ستحصل عليه في خيارات البرامج الأخرى ، ولكن يمكن استخدامها بسهولة عند بدء تشغيل مشغل الفيديو.

يأتي GOM Player مع مجموعة متنوعة من برامج الترميز ، ولكنه يحتوي أيضًا على مكتبة ترميز متاحة بسهولة حتى تتمكن من تشغيل أي مقطع. يتميز المشغل بسهولة تنزيل الترجمة ، ويمكنك حتى نقل قوائم التشغيل بأكملها باستخدام نوع الملف ، كما يوفر GOM Player تسجيلًا للشاشة ، حتى تتمكن من توصيل جهازك بالتلفزيون أو جهاز العرض واللعب على شاشة كبيرة.

فقط كن على علم بأن التنزيل يأتي مع العديد من البرامج الإضافية الأخرى التي يتم دفعها في المثبت. ستحتاج إلى أن تكون مستعدًا لإنهائها إذا اخترت فقط أن ترغب في مشغل الفيديو هذا.

سمات:

تصميم ودود

وظائف لتشغيل ملفات الفيديو

مجموعة متنوعة من برامج الترميز.

عرض تسجيل الشاشة.

15- ميديا ​​مونكي:

ميديا ​​مونكي هي وسيلة إعلامية رقمية لـ Windows.

تطبيق مكتبة الوسائط الذي أنشأته شركة Ventis Media Inc.

لتكوين الصوت وتشغيله على Microsoft Windows أنظمة التشغيل.

يمكن تمديده للتعامل مع تنسيقات الفيديو والوسائط الأخرى باستخدام المكونات الإضافية.

Freemium هو قرد وسائط نموذج الترخيص.

تتوفر البرامج المجانية كبرنامج أساسي ، ولكن يجب أن يفتح الترخيص الذهبي المتميز ميزات إضافية. لإدارة قاعدة البيانات الخاصة به ، فإنه يستخدم SQLite.

سمات:

مكتبة الموسيقى.

التنسيق المدعوم.

ابتكار المزامنة.

خاتمة:

يشاهد الجميع تقريبًا مقاطع الفيديو يوميًا. ومع ذلك ، فإنه يتطلب وسيطًا مناسبًا لعرض مقاطع الفيديو أمام أعيننا. هذه الوسيلة ليست سوى مشغل فيديو. لذلك ، للحصول على تجربة رائعة في مشاهدة مقاطع الفيديو ، فإن اختيار مشغل الفيديو هو الشيء الرئيسي الذي يهم.

ناقش هذا المقال أكثر مشغلات الفيديو استثنائية وأفضلها مع ميزات عرض الفيديو الممتازة. لقد حاولنا تغطية جميع ميزاتها الأساسية والأشياء التي يمكن أن تساعدك في اختيار مشغل الفيديو المناسب لأجهزتك. جرب مشغلات الفيديو هذه واستمتع بمشاهدة مقاطع الفيديو المفضلة لديك!