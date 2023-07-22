ستساعدك المقالة التالية: 20+ أفضل مواقع تبادل حركة المرور في عام 2023

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هل بدأت للتو موقع الويب أو المدونة الخاصة بك؟ هل تبحث عن طرق لتوليد المزيد من الحركة عليها؟ هل جمهورك الكبير المخلص هو هدفك النهائي؟

إذا كانت الإجابة بنعم ، فهذا يناسبك. أصبح الكسب عبر الإنترنت أمرًا رائعًا في العالم الحديث ، ويستخدم الناس طرقًا أكثر فأكثر للقيام بذلك كل يوم. يعد الربح من خلال موقع الويب الخاص بك أو مدونة واحدة من الطرق الرائعة ، ولكن الأمر يتطلب قدرًا كبيرًا من الجمهور لكسب مبلغ كبير.

لا يساعدك توليد حركة المرور إلى موقعك أو مدونتك على الربح فحسب ، بل يساعدك أيضًا على تنمية أعمالك أو أعمال الآخرين وتشجيعهم على القيام بعمل أفضل. الجمهور الجيد هو مكسب للطرفين ، أي الناشرين والمعلنين. تعد مواقع تبادل الزيارات إحدى الطرق لجذب وزيادة الجمهور إلى موقع ويب أو مدونة.

حركة التبادل:

تبادل حركة المرور هو وسيلة لتوليد حركة المرور على موقع ويب أو مدونة ، مما يزيد من فرصة جذب الزوار. حركة المرور هي بلا شك الأولوية الأولى لأي شخص يدير موقعًا على شبكة الإنترنت. يمكن أن تساعد بعض استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) في زيادة عدد الزيارات. بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر عوامل الجذب المرورية مثل تقليل تأخيرات تحميل الصفحة وتحسين تجربة المستخدم على الهاتف المحمول من بعض الخطوات المثيرة للاهتمام التي يجب اتخاذها لتعزيز تأثير موقع الويب.

الغرض من تبادل حركة المرور

من المفترض أن توفر مواقع تبديل حركة المرور على الويب طريقة سريعة لتحسين مرات الظهور ومساعدة النقرات على أعلى التصنيفات. ومع ذلك ، فإنها تمثل أيضًا خطرًا شديدًا “لأنها قد تؤدي إلى نقرات أو مرات ظهور غير صالحة وتؤدي إلى حذف حسابك”.

فهم تبادل حركة المرور

عادةً ما يقوم الأشخاص بإجراء عمليات بحث على Google لتبادل حركة المرور ، وتظهر العشرات من مواقع الويب عادةً ، ولكن يجب عليك اختيارها بحكمة. بعض عمليات تبادل حركة المرور معرضة لخطر كبير وقد تضر مواقع الويب الخاصة بك. تتعامل بعض مواقع الويب بطريقة تزيد من حركة المرور الخاصة بك ، وفي المقابل ، تحتاج أيضًا إلى زيارة مواقع الويب الخاصة بها. بعض مواقع الويب مجانية للاستخدام وتزيد من حركة المرور على موقع الويب الخاص بك ببضع نقرات.

هناك أنواع قليلة من تبادل حركة المرور ، وبعضها عبارة عن مواقع تشغيلية صغيرة تعمل بطريقة فردية ؛ يجب عليك زيارة موقع ويب واحد ، وفي المقابل تحصل على انطباع واحد. لكن بعضها مواقع تشغيلية كبيرة تفرض نسب مشاهدة.

الأعلام الحمراء (عندما لا تستخدم التبادلات المرورية)

إلى جانب فوائد عمليات تبادل الزيارات ، هناك بعض السلبيات التي يمكن أن تضر بموقع الويب الخاص بك. إذا وجدت Google أنك تستخدم طرقًا غير قانونية لزيادة الانطباع ، فقد يتم تعليق موقع الويب الخاص بك ، وتصبح مرات الظهور منخفضة للغاية.

إنهم ليسوا زوارًا حقيقيين ، بل هم أعضاء آخرون في مجموعتك ينقرون ويقفزون بعيدًا أثناء انتظارك للرد. يتسبب هذا في مشكلة في خوارزميات محرك البحث الذكي ، والتي تلاحظ زيادة حركة المرور لديك وتتناسب مع نقص المشاركة وتضع علامة على موقعك ، مما يؤثر سلبًا على تصنيف البحث الخاص بك.

ستخبرك هذه المقالة عن أفضل تبادل حركة المرور لمساعدتك في اختيار أفضل تبادل حركة المرور لتعزيز حركة المرور الخاصة بك ، والجمهور ، والانطباعات ، وما إلى ذلك.

أفضل تبادل مروري 2023:

هنا قائمة أفضل مواقع تبادل حركة المرور التي تعمل بشكل جيد فيها 2023 و 2024:

لايك – أفضل تبادل حركة المرور. الرصاص قفزة – أعلى تبادل حركة المرور. هيتليب – التبادل الحر لحركة المرور. RankBoostUp – برنامج التبادل المروري. هرقل – شبكات التبادل المروري أوتوهيتس – أفضل تبادل حركة مرور السيارات ترافيك جي – أفضل تبادل مروري عام 2022. 247 عددًا تلقائيًا – أفضل أداة لتبادل حركة المرور. eBesucher – تطبيق Traffic Exchange في عام 2022. المرور – شبكة التبادل المروري. ترافيكسيند – حركة التبادل. 10 خيتس – حركة مرور مجانية على الموقع.

1.

Youlikehits:

Youlikehits هو برنامج شرعي وموثوق للغاية. أعطت معظم الخوارزميات Youlikehits درجة عالية نسبيًا. سيساعدك هذا التبادل المروري على زيادة متابعيك على العديد من منصات التواصل الاجتماعي. المبدأ بسيط: تكسب نقاطًا عن طريق القيام بأشياء (مثل مشاهدة مقطع فيديو أو متابعة شخص ما).

تُستخدم نقاط حسابك لتشجيع الآخرين على متابعتك أو مشاهدتك YouTube فيديو مثلا وسيحصلون على نقاطك بالمقابل. يبيعون النقاط لجذب الناس لمتابعتها على وسائل التواصل الاجتماعي ، وتستمر الدورة.

الايجابيات

شهادة SSL صالحة

هذا الموقع قديم جدا وجدير بالثقة

انها سهلة الاستخدام

يمكنك مشاهدة سجل المستخدمين الذين يزورون موقع الويب الخاص بك

سلبيات

لا يوجد عدد كافٍ من المستخدمين للحفاظ على عمل النظام

يستغرق وقت الانتظار لزيارة موقع ويب وقتًا طويلاً حتى يستحق مقابل نقاط

أنها توفر نقاط للمشتريات التي تكلف المال

2.

Leadsleap:

LeadsLeap هي واحدة من أكثر مواقع الويب نجاحًا في صناعة تبادل حركة المرور. لا يوجد وقت تصفح محدد يحدده الأشخاص على مواقع الويب الخاصة بك حتى يريدون ذلك. يوفر العديد من الأدوات للإعلان عن الروابط ومواقع الويب الخاصة بك. سواء كنت ترغب في الإعلان عن مواقع الويب الخاصة بك أو أي عمل تجاري ، فإن Leadsleap هي أفضل أداة.

باستخدام LeadsLeap ، يمكنك إنشاء إعلاناتك باستخدام خيار الإحالة الذي يراه الأعضاء الآخرون. يجب أن تكسب أرصدة لعمل إعلان. يجب عليك أيضًا عرض ما لا يقل عن عشرة إعلانات لمدة 5 ثوانٍ على الأقل كل يوم لكسب أرصدة.

الايجابيات

لا تأتي إعلانات LeadsLeap مع جهاز توقيت

يمكنك كسب ائتمانات

ليس عليك الإعلان عن نفسك

سلبيات

تحتاج إلى دفع الائتمان للإعلان عن نفسك

تكسب القليل جدًا ، وبالنسبة لبقية العروض الترويجية ، تحتاج إلى شراء خطط

في بعض الأحيان لا تحصل على الجمهور المستهدف

3.

HitLeap:

HitLeap هي منصة تبادل حركة المرور المثالية. تعمل هذه المنصة بشكل متبادل ؛ كلما زاد عدد الزائرين الذين ترسلهم إلى موقع ما ، كلما حصلت على المزيد في المقابل. للقيام بذلك ، يجب أن تحصل على دقائق أو وقت جلسة عن طريق تصفح موقع HitLeap وشبكته التي تضم حتى روابط موجودة لمواقع أخرى.

يجب القيام بذلك بشكل متكرر وعبر متصفح HitLeap. يمكنك الآن إرسال عنوان URL الخاص بموقعك إلى شبكتهم لحركة المرور بمجرد حصولك على دقائقك. لاستخدام HitLeap ، هناك بعض الخطوات الأساسية التي تتضمن

إضافة موقع الويب الخاص بك

اختر عدد الزيارات

اختر الهدف من الضربات

اختر الاستهداف الجغرافي

احصل على جمهور مستهدف

الايجابيات

يمكنك الحصول على جمهور مستهدف من جميع أنحاء العالم

يمكن للمستخدمين تعديل الميزات

الموقع سهل الاستخدام

يمكنك اختيار مستوى حركة المرور حسب حاجتك

سلبيات

تحتاج إلى تنزيل برنامج لحركة المرور

حركة مرور منخفضة بسبب الروبوت الذي تم إنشاؤه

لا يتم تقديم ضربات مجانية

4.

Rankboostup:

يوفر Rankboostup حركة مرور إلى مواقع الويب الخاصة بك وهو أحد أفضل التطبيقات الرائدة في صناعة تبادل حركة المرور. لا يوجد تبادل آخر لحركة المرور يوفر مستوى الجودة مثل Rankboostup. تساعدك ميزاتها المتقدمة في الترتيب بشكل أفضل حتى على الأجهزة المحمولة.

يمكنك اختيار منصة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك من حيث تحتاج إلى حركة المرور. يمكنك تحديد النسبة المئوية للزائرين الذين يجب توجيههم إلى صفحة أخرى على موقع الويب الخاص بك أو الذين يجب عليهم النقر فوق ارتباط في تلك الصفحة. يؤدي هذا إلى خفض معدلات الارتداد ، والتي تعد جانبًا رئيسيًا في تحديد جودة حركة المرور في الخوارزميات. يمكنك ضبط الوقت للزوار ، مثل المدة التي تريد أن يبقوا فيها.

الايجابيات

يمكنك اختيار لا من النتائج في اليوم الواحد

احصل على الجمهور المستهدف المطلوب

اختر واختر الكلمة الرئيسية التي تريد ترتيبها

يساعدك متصفح التصفح التلقائي على كسب أكبر عدد تريده من النقاط

سلبيات

يتم توفير حركة مرور غير محدودة فقط في الخطط المميزة

طرق الدفع الصعبة

5.

HercuList:

HercuList هو واحد من أفضل مواقع تبادل حركة المرور. هناك طريقتان للإعلان على هذا الموقع لتبادل البريد الإلكتروني وتبادل حركة المرور. هذا الخيار ذاتي الخدمة ، وهدفك الرئيسي هو فقط جذب المزيد من الزوار إلى موقع الويب الخاص بك.

ستحتاج إلى عنواني بريد إلكتروني في Gmail للانضمام إلى HercuList. يوصون بـ Gmail لأنه يتيح تسليم البريد الإلكتروني بشكل أفضل. في تبادل البريد الإلكتروني ، تحصل على عروض في صندوق بريد وترسل بريدًا إلكترونيًا إلى أعضاء آخرين ، بينما في تبادل حركة المرور ، يشاهد العديد من الزوار إعلاناتك.

الايجابيات

اكسب عمولة 35٪ على برامج الإحالة

يمكنك ضبط عداد الوقت للإقامة على الموقع

مكافأة 5 دولارات عند التسجيل

سلبيات

تتلقى العديد من رسائل البريد الإلكتروني في يوم واحد

بحاجة إلى حساب بريد إلكتروني منفصل للبريد العشوائي

احصل على عضوية متميزة للحصول على وضع الإجازة

6. أوتوهيتس:

Otohits هو تبادل حركة المرور التلقائي. يسمح لك بإضافة عدة مواقع. هذا البرنامج مجاني ويعزز حركة المرور إلى مواقع الويب الخاصة بك. بمجرد إضافة مواقع الويب لحركة المرور وكسب نقاط باستخدام أداة التصفح التلقائي ، يمكنك البقاء على الموقع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

يمكن للمستخدمين الحصول على جمهور مستهدفات جغرافية والوصول إلى الجمهور المستهدف. جميع الميزات المتوفرة في الحساب مجانية ، ولا توجد خطط عضوية. يحصل الزوار دائمًا على النتائج المستهدفة ، 95٪ من الانطباع الذي يمكنهم الحصول عليه بسهولة من Otohits.

الايجابيات

تدعم الواجهة العديد من اللغات وهي الإنجليزية والإسبانية والفرنسية

جميع الميزات مجانية

الواجهة سهلة الاستخدام

يتم فحص المحتوى الضار أو دون المستوى المطلوب على مواقع الويب

سلبيات

يستغرق الوصول إلى الضربات المستهدفة وقتًا طويلاً

تكلف الفتحات الإضافية للترقية أموالاً

تصبح الواجهة غير واضحة في بعض الأحيان

7.

TrafficG:

TrafficG هو موقع تبادل مجاني آخر. واجهته سهلة الاستخدام ومباشرة. أنت تعلن عن رواد أعمال آخرين ، وفي المقابل ، تحصل على حركة مرور على موقع الويب الخاص بك. أعضاء TrafficG ينظرون إلى مواقع بعضهم البعض. يتيح لك إضافة لافتة صغيرة إلى إطار تبادل TrafficG.

عندما تنصح الأفراد إلى TrafficG ، سوف تكسب أرصدة لتبادل حركة المرور / اللافتات. بمجرد التوقيع ، انتقل إلى إضافة موقع ، وأدخل عنوان URL الخاص بك واختر قناة الإنترنت والمنطقة الجغرافية. انقر فوق بدء التصفح ، وسيتم توجيهك إلى مواقع ويب أخرى ، واجعلها تشارك ، والحصول على انطباعات في المقابل. يمكنك إضافة مواقع غير محدودة.

الايجابيات

يمكنك الحصول على جمهور مستهدف

قائمة مجانية في TrafficG

يمكن للمستخدمين الاستفادة من اللافتات

يمكنك الترويج لمواقع غير محدودة

سلبيات

يمكنك كسب الإحالات إذا ظل أعضاء جدد نشطين

تحتاج إلى شراء عضوية متميزة لأدوات تصفح أخرى

8. 247 عددًا تلقائيًا:

247autohits هو أفضل تبادل حركة المرور الذي يزيد من حركة المرور على موقع الويب الخاص بك. سيستخدم مشرفي المواقع وكبار المسئولين الاقتصاديين الذين يريدون حركة مرور غير محدودة بالتأكيد تبادل حركة المرور هذا. يتيح لك هذا التبادل توليد حركة مرور من زوار ومستخدمين حقيقيين. كما أنه يضمن حركة مرور غير محدودة على الإنترنت إلى موقعك من خلال تصفح المواقع الأخرى.

الايجابيات

يمكن للمستخدمين الحصول على جمهور مستهدف جغرافيًا

المستخدمون الحقيقيون والزوار

يمكن للمستخدمين الحصول على كمية غير محدودة من حركة المرور

سلبيات

لديها تصفح تلقائي ، وليس تصفح يدوي

يستغرق الوصول إلى الضربات المستهدفة وقتًا طويلاً

9. eBesucher:

يعد eBesucher أحد أفضل مواقع تبادل حركة المرور. لقد وصلت إلى المكان الصحيح إذا كنت تبحث عن جهد لا طائل من ورائه ، حيث يتيح لك eBesucher كسب المال دون قضاء ساعات على الكمبيوتر ، حتى أثناء النوم. يقوم برنامج التصفح التلقائي هذا بتدوير مواقع الويب / الفيديو تلقائيًا بالكامل.

تحتوي الواجهة على اللغات الألمانية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية. لديهم خدمة تبادل البريد الإلكتروني وتبادل حركة المرور التي تعمل يدويًا. يمكن للمستخدمين الحصول على رسومات مختلفة وسهولة الاستخدام وإزالة المواقع الضارة.

الايجابيات

لديها كل من خدمات التصفح التلقائي واليدوية

الجمهور المستهدف جغرافيا

حركة مرور غير محدودة

واجهة سهلة

سلبيات

حركة مرور منخفضة

الوصول البطيء إلى الجمهور المستهدف

10.حركة المرور:

TrafficSwarm هي خدمة تبادل الويب. يقوم مالكو مواقع الويب بالتسجيل وإنشاء إعلان على موقع ويب. بعد أن يبدأ الشخص في الوصول إلى تلك الإعلانات ، يقوم بالاطلاع عليها ، وهذه هي الطريقة التي تزداد بها حركة المرور على موقع الويب. تكسب كل “زيارة” إلى موقع آخر نقاطًا يمكن استبدالها لإعلانك ليظهر في القائمة.

تدعي TrafficSwarm أنه يمكنك التسجيل في أقل من 5 دقائق والبدء فورًا في تلقي “سرب” من الزوار إلى موقع الويب الخاص بك. عملية التسجيل سريعة. يبدأ الزوار في الزيادة على موقع الويب الخاص بك في غضون دقائق ويحصلون على أقصى عدد من مرات الظهور التي تزيد من حركة المرور.

الايجابيات

يحصل المستخدمون على ضربات في بضع دقائق

عملية سريعة وسهلة

واجهة سهلة الاستخدام

يمكنك كسب ائتمانات من خلال زيارة المزيد من المواقع

سلبيات

يحتاج الزوار إلى البقاء على موقع الويب لبعض الوقت لمرات الظهور

انخفاض حركة المرور على محرك البحث

11. المرور

TrafficSend هو تبادل رائع لحركة المرور لتعزيز زوار موقع الويب الخاص بك. يوفر طريقة مثالية لتبادل الزوار على موقع الويب. يُستضاف المجال trafficSend حاليًا على خادم في الولايات المتحدة ، حيث تكون العملة المحلية هي الدولار الأمريكي واللغة الإنجليزية هي اللغة الأساسية. هذا موقع ويب معروف يعمل على زيادة حركة المرور وزيادة مرات الظهور على موقع الويب. يتبادل موقع الويب هذا الزوار فورًا بمجرد الاشتراك في الموقع.

الايجابيات

يقدم خدمة التصفح التلقائي

واجهة مستخدم سهلة

زيادة فورية في عدد الزوار

سلبيات

إنه ليس مجانيًا تمامًا ؛ عليك أن تأخذ خطط العضوية للحصول على ميزات إضافية

12. 10 مجموعات:

10kHits تولد حركة مرور ضخمة على موقع الويب الخاص بك في غضون بضع دقائق. يعمل في فترة قصيرة مع ميزة التصفح التلقائي. لأن الجانب الأكثر أهمية في تحسين محركات البحث ليس مجرد حركة المرور ولكن حركة المرور التي يتم تحويلها ، والتي تُعرف غالبًا بمعدلات الارتداد المنخفضة. يجب استخدام موقع الويب الخاص بك لتحقيق أهداف محددة مثل عمليات الاشتراك والمشتريات واشتراكات البريد الإلكتروني بدلاً من مجرد إنشاء زوار. لذلك ، يعد 10kHits أفضل تبادل حركة مرور يجب أن تذهب إليه. يمكن للمستخدمين ربح نقاط بعد كل زيارة مدتها 10 ثوانٍ.

الايجابيات

توفر هذه المنصة زوار حقيقيين

تحصل على نقاط مجانية عند التسجيل الأول

يمكن للمستخدمين كسب نقاط العمولة على الإحالات

التطبيق سهل الاستخدام

سلبيات

يزداد معدل الارتداد إذا غادر الزائر موقع الويب دون قراءة المحتوى

تحتاج إلى دفع 10 دولارات شهريًا للحصول على ميزات إضافية

الكلمات الأخيرة

تعد عمليات تبادل حركة المرور ضرورية لزيادة حركة المرور وجعل المحتوى الخاص بك أكثر جاذبية. في هذه المقالة ، حاولت تلخيص جميع عمليات تبادل الزيارات لسهولة اختيار أفضل تبادل حركة المرور على موقع الويب الخاص بك. بالإضافة إلى الإيجابيات ، يحتوي كل تطبيق على بعض السلبيات ، لذا حاول معرفة أيهما يعمل بشكل أفضل بالنسبة لك. يمكنك استخدام التصفح التلقائي واليدوي ، لذا قبل اختيار تبادل ويب واحد ، حاول استعراضها جميعًا وقراءة ميزاتها الرئيسية. بعد ذلك ، سيكون من السهل تحديد بورصة واحدة. حظا سعيدا!