ستساعدك المقالة التالية: 20 حقائق واتجاهات مهمة

بدأت كمتجر كتب غير مهم على الإنترنت في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، Amazon أصبح أكبر عملاق التجارة الإلكترونية الذي شهده عالمنا على الإطلاق. بفضل حركة المرور الشهرية المقدرة بـ 2.5 مليار زيارة، تنمو هذه الشركة يومًا بعد يوم، حيث تقدم منتجات وميزات وأدوات وتقنيات جديدة تستمر في جذب مستخدمين جدد.

Amazonأصبح النمو غير المسبوق واضحًا بشكل خاص خلال الوباء، عندما بدأ المستهلكون في تغيير عاداتهم الشرائية والاعتماد بشكل متزايد على التسوق عبر الإنترنت.

مفتاح Amazon احصائيات

Amazon يحمل 49.1% التابع حصة سوق التجارة الإلكترونية الأمريكية .

التابع . في عام 2021، Amazonصافي تجاوزت المبيعات 469 مليار دولار .

. Amazon’س نفقات التشغيل يزيد عن 152.5 مليار دولار سنويا.

يزيد عن سنويا. زيادة 200 مليون مستخدم استمتع ب Amazon عضوية رئيس الوزراء .

استمتع ب . هناك أكثر 12 مليون منتج فريد على ال Amazon المتجر.

على ال Amazon المتجر. مصاريف الشحن التكلفة وحدها Amazon 61.1 مليار دولار سنويا .

التكلفة وحدها Amazon . سريع و ًالشحن مجانا هو الرئيسي السبب وراء شراء 79.8% من العملاء منها Amazon.

عام Amazon إحصائيات

كم لديه Amazon تغيرت خلال السنوات القليلة الماضية؟ دعونا نتفحص بعض الأشياء المثيرة للاهتمام Amazon الإحصائيات واستخدام تلك المعلومات لقياس مستقبل الشركة.

1. Amazon تمتلك 49.1% من حصة سوق التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة.

Amazon يكون ال انتقل إلى موقع التجارة الإلكترونية للمتسوقين في الولايات المتحدة، كما يتضح من حقيقة أن الشركة تمتلك أكثر من 49.1% من حصة سوق التجارة الإلكترونية. التالي Amazon، لدينا موقع ئي باي، Appleو وول مارت، التي تمتلك 6.6٪ و 3.9٪ و 3.7٪ فقط من حصة السوق على التوالي.

في اللحظة، Amazon تمثل حوالي 5% من إجمالي مبيعات التجزئة (بما في ذلك عبر الإنترنت والمبيعات الفعلية) في الولايات المتحدة.

(مصدر: Visualcapitalist.com)

2. في عام 2021، Amazon زيادة صافي المبيعات بنسبة 22% لتصل إلى 469.8 مليار دولار.

كيف ناجحة Amazon ويتجلى ذلك خلال أصعب أشهر الوباء من خلال الزيادة المذهلة في صافي المبيعات. في عام 2021، Amazon وشهدت زيادة في صافي مبيعاتها بنسبة 22% لتصل إلى 469.8 مليار دولار. مقارنة بالعام السابق فقط، هذه زيادة تزيد عن 83.7 مليار دولار!

(مصدر: Aboutamazon.com)

3. Amazon حققت دخلاً صافيًا قدره 33.36 مليار دولار في عام 2021.

بالطبع، لم يكن صافي المبيعات فقط هو الذي حصل على دفعة في عام 2021. بشكل عام Amazonوشهد صافي دخل الشركة تحولاً إيجابياً حيث وصل إلى 33.36 مليار دولار. هذه زيادة قدرها 12.06 مليار دولار في عام واحد!

ومع ذلك، لا تأتي هذه الأرباح من مبيعات التجزئة فقط. Amazon لقد مكنت خدمات الويب والشركات الأخرى (مثل متاجر البقالة عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت) الشركة من توسيع وتأمين تدفق إيراداتها.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

4. Amazon تفتخر بقيمة علامة تجارية تبلغ 683.85 مليار دولار.

Amazonكانت قيمة العلامة التجارية راكدة إلى حد ما في السنوات التي سبقت عام 2016، لكنها ارتفعت منذ ذلك الحين وتقدر بنحو 683.85 مليار دولار اليوم. هذا يضع Amazon متقدمة بشكل كبير على الشركات ذات الشهرة العالمية مثل مايكروسوفت وجوجل.

بعض الأسباب الرئيسية وراء Amazonيتضمن نجاحنا التواصل المبسط وتجربة المستخدم الممتازة ودعم العملاء المتميز.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

5. تمت زيارة 223.72 مليون مستخدم فريد Amazon المواقع في يناير 2022.

رغم نجاحها المذهل.. Amazon لا يمكن أن يحتل المركز الأول في كل مجال. وبالنظر إلى عدد الزوار الشهريين الفريدين، فهو يحتل المرتبة الخامسة فقط. لقد تجاوزها Facebook مع 226 مليونًا، وياهو مع 230 مليونًا، ومواقع مايكروسوفت مع 240 مليونًا، وجوجل مع 272 مليون زائر.

ومع ذلك، لا يزال هناك 223.72 مليون زائر شهريًا فريدًا Amazon يعد إنجازًا كبيرًا.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

6. في الربع الرابع من عام 2021، Amazon حققت المتاجر عبر الإنترنت صافي إيرادات عالمية بلغت 66.07 مليون دولار.

Amazon تعد المتاجر عبر الإنترنت هي الأفضل أداءً للشركة، حيث حققت صافي إيرادات عالمية قدرها 66.07 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2021 وحده. ومع ذلك، هذا لا يعني أن قطاعاتهم الأخرى تتخلف عن الركب. كل Amazonوشهدت القطاعات الخمسة زيادات في الربع الرابع من العام الماضي.

Amazonشهدت متاجر ’s الفعلية إيرادات عالمية صافية قدرها 4.68 مليون دولار. حققت خدمات بائعي التجزئة التابعين لجهات خارجية 30.32 مليون دولار، وخدمات الاشتراك 8.12 مليون دولار، و Amazon خدمات الويب (AWS) 17.79 مليون دولار.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

7. Amazon حققت مبيعات الإعلانات إيرادات بقيمة 31.16 مليار دولار في عام 2021.

مبيعات الإعلانات هي واحدة من Amazonأقوى المناطق، حيث ستدر إيرادات بقيمة 31.16 مليار دولار في عام 2021، أي أكثر من 11 مليار دولار عن العام السابق. وعلى المستوى العالمي، يمثل ذلك حوالي 9% من إجمالي الإنفاق على الإعلانات الرقمية.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

8. تكلفة مصاريف الشحن وحدها Amazon 61.1 مليار دولار سنويا.

بالرغم من Amazon من المؤكد أن لديها هوامش ربح مذهلة، فهي ليست مجرد متعة وألعاب. وفي عام 2021 تجاوزت النفقات التشغيلية السنوية للشركة 152.5 مليار دولار! ويكلف الشحن وحده الشركة 61.1 مليار دولار (بزيادة قدرها 189% منذ عام 2017). وتشمل النفقات الهامة الأخرى عمليات التنفيذ بقيمة 58.5 مليار دولار، والتسويق والمبيعات Amazon التسويق بالعمولة بقيمة 22 مليار دولار، والإعلانات بقيمة 10.9 مليار دولار.

(مصدر: Amzscout.com)

9. Amazon لديها أكثر من 200 مليون عضو رئيسي في جميع أنحاء العالم.

بالرغم من Amazon رئيس الوزراء تم إطلاق هذه الخدمة في عام 2005، واستغرق الأمر أكثر من عقد من الزمن حتى تبدأ الخدمة فعليًا. اليوم، هناك ما يقرب من 200 مليون عضو رئيسي مدفوع الأجر، 112 مليون منهم من الولايات المتحدة.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

10. يستفيد منها أكثر من 2 مليون بائع خارجي Amazonالسوق.

بالرغم من Amazon تمتلك الشركة حوالي 111 علامة تجارية خاصة وتبيع أكثر من 22000 من منتجاتها الخاصة، ولا تقدم الشركة فقط Amazon بضائع. فهو يسمح لعدد لا يحصى من البائعين الخارجيين بالاستفادة من النظام الأساسي الناجح. في الوقت الحالي، يوجد ما يقرب من 2 مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم وبائعين خارجيين لديهم أسواقهم الخاصة Amazon.

(مصدر: فوربس.كوم)

11. يوجد ما يقرب من 9.6 مليون حساب بائع على Amazonالأسواق العالمية.

Amazon تضيف حوالي 2000 بائع جديد يوميًا، ولديها حاليًا حوالي 9.6 مليون حساب بائع عبر أسواقها التسعة عشر. وبالنظر إلى أن العديد من الشركات تستخدم العديد من الأسواق في وقت واحد، فمن المقدر أن هناك ما يقرب من ستة ملايين بائع فريد.

ومع ذلك، على الرغم من أعدادهم، فإن معظم هؤلاء البائعين ليسوا من ذوي الأداء الممتاز. 10٪ فقط منهم يحققون مبيعات تزيد عن 100000 دولار سنويًا.

(مصدر: Marketplacepulse.com)

12. Amazon توظف أكثر من 1.2 مليون عامل.

في حين أنها مشهورة ببيئة العمل القاسية، خاصة في المستودعات، Amazon لا تزال توظف عددًا مذهلاً من العمال – أكثر من 1.2 مليون عامل على مستوى العالم.

ونظرًا للزيادة الكبيرة في الطلبات عبر الإنترنت أثناء الوباء، اضطرت الشركة إلى إضافة 427,300 عامل في عشرة أشهر فقط، مما أكسبها مكانًا بين أكبر عشرة أصحاب عمل في العالم.

(مصدر: Newyorktimes.com)

13. المتوسط Amazon ينفق المستخدم الرئيسي حوالي 1400 دولار سنويًا على المنصة.

ليس من المستغرب أن يكون لدى مستخدمي Prime وغير Prime عادات إنفاق مختلفة، ولكن قد يكون الفرق أكثر مما كنت تعتقد. بينما منتظم Amazon ينفق المتسوقون حوالي 600 دولار سنويًا على المنصة، وينفق أعضاء Prime ما يزيد عن 1400 دولار. مع تزايد عدد المستهلكين الذين يختارون عضوية Prime، Amazonلا بد أن تزيد إيراداتها أكثر من ذلك.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

14. 44% من المستهلكين يشترون الأجهزة الإلكترونية Amazonمما يجعلها فئة المنتجات الأكثر شعبية على المنصة.

من بين المستهلكين الرئيسيين وغير الرئيسيين، تعد الإلكترونيات هي فئة المنتجات الأكثر شيوعًا على الإطلاق Amazon. سيشتري أكثر من 44% من المشترين الأجهزة الإلكترونية على المنصة، مع اهتمام 62% من أعضاء Prime و73% من الأعضاء غير الرئيسيين بأجهزة الكمبيوتر على وجه التحديد. بين الشباب (18 إلى 26 سنة)، smartphones والملحقات هي المنتجات المفضلة.

وبعد الإلكترونيات مباشرةً، يهتم المشترون أيضًا بالملابس والأحذية والمجوهرات (43% من المستهلكين)، والمنزل والمطبخ (39% من المستهلكين)، والجمال والعناية الشخصية (36% من المستهلكين).

الأقل شعبية Amazon الفئة هي منتجات الأطفال، حيث أبدى 9% فقط من المستخدمين اهتمامًا بشرائها.

(مصدر: Feedvisor.com)

15. Amazon تفتخر بقائمة واسعة من المنتجات والخدمات عبر الفئات، حيث تقدم 12 مليونًا في المجمل.

Amazon تشتهر بمستودعاتها الضخمة في جميع أنحاء العالم، والسبب في وجود هذه المساحات الرائعة هو فئة المنتجات والخدمات التي تضم 12 مليونًا – وهذا فقط مع الأخذ في الاعتبار Amazonمخزون. مع دمج جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة والبائعين الخارجيين Amazon الأسواق، تشير التقديرات إلى أن هناك ما يقرب من 350 مليون عنصر مدرج على المنصة.

(مصدر: Repricerexpenses.com)

16. يتم استخدام ما لا يقل عن 21,206,026 موقعًا إلكترونيًا مباشرًا Amazon.

Amazon لا يقتصر فقط على شراء الإلكترونيات والحلي المتنوعة عبر الإنترنت. الكثير من إيراداتها تأتي من Amazon خدمات الويب (AWS) وحلول استضافة الويب الأخرى. اعتبارًا من مارس 2022، هناك 21,206,026 موقع ويب مباشر يستخدم AWS، بما في ذلك BBC وBinance وBloomberg وNetflix وOpera وThe Atlantic.

(مصدر: بنيت مع.كوم)

17. Amazon يهيمن Alexa على كونه المساعد الصوتي الأكثر شعبية، حيث تقوم 63% من المؤسسات بتطوير عمليات تكامل Alexa.

نظرًا لأن تقنية المساعد الصوتي أصبحت أكثر شيوعًا، تعمل المزيد والمزيد من الشركات على تطوير حلول تدعم الصوت. في حين أن أكثر من 88% من الشركات تقوم ببناء خدمات صوتية متعددة، فإن 63% منها تركز على ذلك Amazon اليكسا.

خلف اليكسا مباشرة Google Assistantحيث تقوم 62% من الشركات بتطوير حلول لهذه المنصة، وSiri 39% من الشركات، وCortana 30%، وBixby 16%.

(مصدر: Slideshare.com)

18. على الرغم من ارتفاع حركة المرور عبر الهاتف المحمول، فإن 67% من المستهلكين يفضلون استخدام أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة الخاصة بهم لإجراء عمليات شراء على Amazon.

على الرغم من أن الهاتف المحمول يهيمن بسرعة على الإنترنت، وهو المسؤول عن ما يقرب من 50% من إجمالي حركة المرور على الإنترنت، إلا أن سطح المكتب لا يزال هو المسيطر عند التسوق على Amazon. يفضل أكثر من 67% من المستهلكين استخدام أجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بهم لإجراء عمليات الشراء.

Amazon صدى صوت وDot هي الخيارات الأقل شيوعًا – فقط 0.7% من المشترين يطلبون Amazon المنتجات باستخدام أجهزتهم التي تدعم الصوت.

(مصدر: Cpcstrategy.com)

19. أكثر من 79.8% من المستهلكين يشترون منها Amazon بسبب الشحن السريع والمجاني.

الشراء على Amazon له مميزاته: يمكنك الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات، ويمكنك عادةً العثور على أفضل الأسعار، والتحقق بسهولة من تقييمات المستخدمين، والمزيد. ومع ذلك، فإن السبب الرئيسي وراء تفضيل أكثر من 79.8% من المستهلكين الشراء Amazon هو الشحن السريع والمجاني.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

20. يبدأ 63% من العملاء عمليات البحث عن منتجاتهم Amazon.

يمكن للمتسوقين اليوم العثور على المنتجات التي يبحثون عنها على مليون منصة مختلفة. حوالي 50% منهم يفضلون البحث عن منتجات جديدة على جوجل أو Instagram. لكن، Amazon لا يزال هو السوق المفضل لعمليات البحث الأولية عن المنتجات. يبدأ ما يقرب من 63% من المستهلكين البحث عن منتجاتهم على المنصة، كما يقوم حوالي 63% أيضًا بمقارنة الأسعار على Walmart.

(مصدر: كاتاليست ديجيتال.كوم)

خاتمة

في حين كان للوباء تأثير مدمر على العديد من الشركات في عدد لا يحصى من الصناعات، فقد نجا معظمها في التجارة الإلكترونية. Amazon أعلنت عن أرباح قياسية في عامي 2020 و2021، مع وجود أدلة قوية على أن عام 2022 سيواصل الاتجاه التصاعدي.