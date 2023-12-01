ستساعدك المقالة التالية: 20 حقيقة واتجاهات لعام 2023

باعتبارها واحدة من الأسواق العالمية الأولى والأكثر شهرة أيضًا، هناك الكثير مما يجب تغطيته عندما يتعلق الأمر بموقع eBay. على الرغم من إطلاقها في البداية باسم AuctionWeb، تمت إعادة تسمية المنصة إلى eBay بعد عامين من إطلاقها. ومع ذلك، ظل المفهوم الأساسي دون تغيير: جمع المشترين والمسوقين معًا في سوق آمنة ومفتوحة.

اليوم، تظل eBay شركة تجارة إلكترونية ذات قيمة في جميع أنحاء العالم. بفضل التشكيلة الكبيرة المذهلة والأسعار التي لا تقبل المنافسة، يعود المستخدمون بشكل متكرر إلى موقع eBay.

نظرًا لأن التسوق عبر الإنترنت أصبح اتجاهًا شائعًا بشكل متزايد ولا يظهر أي علامات على التباطؤ في أي وقت قريب، فقد قررنا مراجعة أهم 20 إحصائيات واتجاهات في موقع eBay لهذا العام.

قبل أن نفعل ذلك، دعونا نتحقق من بعض الحقائق والإحصائيات البارزة الخاصة بـ eBay والتي جعلت من هذه الشركة سوقًا عالميًا ناجحًا بجدارة.

حقائق وإحصائيات مثيرة للاهتمام حول موقع eBay

أنشأ موقع eBay أكثر من 10.2 مليار دولار من الإيرادات في عام 2020.

في عام 2020. هناك أكثر 1.5 مليار قائمة نشطة س على المنصة.

س على المنصة. بالكاد 187 مليون شخص بنشاط استخدم موقع ئي باي .

بنشاط . أكثر من 17 مليون بائع استخدم موقع eBay لبيع منتجاتهم.

استخدم موقع eBay لبيع منتجاتهم. يباي يحسب حولها 1.7 مليار زيارة كل شهر.

كل شهر. 31% من أعلى موقع ئي باي الباعة هم مقرها الولايات المتحدة .

من أعلى موقع ئي باي . موقع ئي باي لديه ما يقرب من 62% ذكور و 38% إناث المستخدمين.

المستخدمين. 35-64 هل أكبر فئة عمرية الذي يستخدم موقع ئي باي.

هل الذي يستخدم موقع ئي باي. حول 70% من شراؤها العناصر هي يتم شحنها مجانا.

إحصائيات موقع إيباي العامة

الآن بعد أن عرفت المزيد عن موقع eBay وتأثيره القوي على السوق الرقمية العالمية، دعنا ننتقل مباشرة إلى أفضل 20 إحصائيات واتجاهات في موقع eBay.

1. تستمر إيرادات موقع eBay في الزيادة كل عام.

مع توليد إيرادات بقيمة 10.2 مليار دولار في عام 2020، تواصل eBay تحقيق زيادة في الإيرادات السنوية بنسبة 5.1٪. على الرغم من حدوث انخفاض كبير في عام 2014، إلا أن ذلك يرجع فقط إلى انفصال الأعمال عن PayPal. وذلك أيضًا عندما بدأ موقع eBay في التركيز على زيادة إيرادات الإعلانات.

(مصدر: Businessofapps.com)

2. تبلغ القيمة السوقية لشركة eBay 47.83 مليار دولار.

باعتبارها واحدة من أكبر 10 شركات تجارة إلكترونية كبيرة الحجم، تحتل eBay المركز التاسع بقيمة سوقية تبلغ 47.83 مليار دولار. نظرًا لأن التجارة الإلكترونية هي صناعة تنافسية للغاية Amazon وعلي بابا في المقدمة، لا يزال المركز التاسع يعكس نجاحًا كبيرًا.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

3. بلغت القيمة الإجمالية لشركة eBay في الربع الرابع من عام 2021 20.7 مليار دولار.

بالنظر إلى الربع الأخير من عام 2021، بلغ إجمالي حجم البضائع على موقع eBay 20.7 مليار دولار. وهذا يعني أن موقع eBay باع ما قيمته 20.7 مليار دولار من البضائع خلال تلك الفترة.

(مصدر: موقع ئي باي.كوم)

4. يضم موقع eBay أكثر من 187 مليون مستخدم.

اعتبارًا من الربع الأول من عام 2021، بلغ عدد مستخدمي منصة السوق العالمية هذه أكثر من 187 مليون مستخدم. وبمقارنة هذا الرقم بعدد مستخدمي موقع eBay في الربع السابق، يظهر ذلك نموًا بنسبة 1.08٪ ونموًا بنسبة 7.47٪ مقارنة بالعام السابق.

(مصدر: موقع ئي باي.كوم)

5. موقع eBay يحصي 1.7 مليار زيارة شهرية.

مع 1.7 مليار زيارة شهرية اعتبارًا من أبريل 2021، يعد موقع eBay رسميًا ثاني أكثر مواقع التسوق زيارةً، بعد Amazon كزعيم عالمي.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

6. يزور موقع eBay كل شهر أكثر من 885 مليون شخص.

مع أكثر من 885 مليون زيارة لموقع الويب كل شهر، يعد موقع eBay واحدًا من أشهر أسواق التجارة الإلكترونية. ويدعم ذلك حقيقة أن أكثر من 197 مليون شخص يستخدمون أجهزتهم لزيارة منصة eBay عبر الإنترنت كل شهر، سواء قاموا بتقديم طلب على الموقع أم لا.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

7. 1.5 مليار قائمة موجودة حاليًا على موقع eBay.

ربما تعلم بالفعل أن موقع eBay هو سوق بارز ومؤثر، ولكن هل تعلم أن هناك 1.5 مليار قائمة متاحة على موقع eBay في الوقت الحالي؟ هذا شيء يجب مراعاته عند تحديد الطريقة التي تريد بها بيع المنتجات عبر الإنترنت.

(مصدر: موقع ebayinc.com)

8. 17 مليون بائع يعرضون منتجاتهم على موقع eBay.

يمكنك العثور على أي شيء تحتاجه على موقع eBay، بدءًا من الإلكترونيات ومنتجات الأزياء وحتى أدوات البستنة. يستخدم 17 مليون بائع المنصة لعرض منتجاتهم للمشترين المهتمين.

(مصدر: موقع ebayinc.com)

9. 31% من كبار البائعين على موقع eBay يقيمون في الولايات المتحدة.

على الرغم من أن موقع eBay هو سوق عالمي، إلا أن شعبيته تختلف من بلد إلى آخر. على سبيل المثال، 31% من أفضل البائعين على موقع eBay هم من الولايات المتحدة. وجهة شعبية أخرى هي المملكة المتحدة، مع 29٪ من أفضل البائعين. وأخيرًا، تحتل ألمانيا المركز الثالث بنسبة 15% من كبار البائعين.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

10. 70% من العناصر المباعة تأتي مع الشحن المجاني.

يفضل معظم الأشخاص التسوق لشراء العناصر التي تأتي مع الشحن المجاني، لأن ذلك لا يضيف أي تكاليف إضافية بعد تقديم الطلب. ولهذا السبب فإن 70% من العناصر من مجموعة منتجات eBay الكاملة تأتي مع شحن مجاني في الولايات المتحدة.

(مصدر: موقع ئي باي.كوم)

11. بنسبة 61%، فإن الفئة العمرية 35-64 هي أكبر فئة عمرية لمستخدمي موقع eBay.

يحظى موقع eBay بشعبية خاصة بين البالغين حيث تتراوح أعمار 61% من مستخدمي eBay بين 35 و64 عامًا. ومع ذلك، تجذب المنصة أيضًا المزيد والمزيد من الشباب، لذلك نحن مهتمون برؤية كيف ستتغير هذه الإحصائية في المستقبل.

(مصدر: Smallbiztrends.com)

12. يمكن للمستخدمين التسوق من 885.000 متجر على موقع eBay.

اعتبارًا من عام 2022، يمكن لمستخدمي eBay الاختيار من بين 885000 متجرًا على منصة التجارة الإلكترونية الواسعة هذه. يقدم كل متجر من هذه المتاجر مجموعة واسعة من السلع حتى يتمكن الجميع من العثور على شيء مثالي لهم.

(مصدر: Marketplacepulse.com)

13. السيارات والأزياء والمجوهرات هي الفئات الأكثر شعبية على موقع eBay.

لدى موقع eBay الكثير ليقدمه. ومع ذلك، فإن المنتجات الأكثر مبيعًا خلال الأشهر الستة الماضية تشمل:

قطع غيار واكسسوارات السيارات والشاحنات؛

الملابس والأحذية والإكسسوارات الرجالية؛

الساعات، وإكسسوارات الساعات، وقطع الغيار، والأدوات، والأدلة؛

أدوات المطبخ الصغيرة؛

العطور.

العناصر العسكرية في الحرب العالمية الثانية؛

اللوازم والمعدات والأجهزة والأدوات الطبية والمخبرية وطب الأسنان؛

الدراجات ومكوناتها وأجزائها؛ و

شخصيات العمل.

(مصدر: موقع ئي باي.كوم)

14. 16.4% من المنتجات المباعة تنتمي إلى فئة الإلكترونيات والإكسسوارات.

بدأ المزيد والمزيد من الأفراد الأصغر سنًا في استخدام موقع eBay، ويرجع ذلك جزئيًا إلى وجود مجموعة مختارة متزايدة في فئة الإلكترونيات والملحقات، التي تحتل المركز الأول من حيث الشعبية. 16.4% من جميع المنتجات المباعة على موقع eBay تنتمي إلى هذه الفئة.

(مصدر: اديسون.تك)

15. 80% من المنتجات المدرجة جديدة تمامًا.

في حين أن موقع eBay بدأ كسوق لشراء وبيع السلع المستعملة، إلا أن هذا لم يعد هو الحال بعد الآن. ما يقرب من (80٪) من المنتجات المتاحة على موقع eBay هي جديدة تمامًا. افتتحت العديد من العلامات التجارية وتجار التجزئة متاجرهم الرقمية على موقع eBay لبيع منتجاتهم لجمهور عالمي.

(مصدر: برنيوسواير.كوم)

16. 55% من إجمالي مبيعات eBay تتضمن نقطة اتصال متنقلة.

إن معرفة أن 55% من GMV لشركة eBay يتم التعامل معها عن طريق الاتصال عبر الهاتف المحمول يعد أمرًا ملحوظًا في عالم أصبحت فيه الأجهزة المحمولة هي الأداة التقنية المستخدمة لجميع الأنشطة عبر الإنترنت.

(مصدر: موقع ebayinc.com)

17. يتم عرض أكثر من نصف معاملات eBay على جهاز محمول.

يتم عرض أكثر من نصف طلبات ومعاملات eBay من جهاز محمول قبل اكتمال الطلب، لذا فإن القوائم مناسبة للجوال ومُحسّنة smartphonesوالأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة الأخرى أمر ضروري.

(مصدر: موقع ئي باي.كوم)

18. حصل تطبيق eBay على 476 مليون عملية تنزيل.

وكمؤشر آخر على الأهمية المتزايدة للأجهزة المحمولة، وصل تطبيق eBay حاليًا إلى 476 مليون عملية تنزيل، مع ارتفاع العدد باستمرار. أصبحت التطبيقات شائعة بشكل متزايد مقارنة بمواقع الويب التقليدية، ويعد تطبيق eBay الناجح بالفعل دليلاً على هذا التطور.

(مصدر: موقع ebayinc.com)

19. 62.15 مليون شخص يزورون تطبيق eBay كل شهر.

من بين 187 مليون مستخدم، يستخدم 62.15 مليونًا تطبيق eBay للهواتف الذكية كل شهر. مع 62.15 مليون مستخدم للتطبيق، يعد تطبيق eBay حاليًا ثالث أكثر تطبيقات التسوق شعبية في الولايات المتحدة، بعد Amazon كالأول و وول مارت كالثاني.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

20. 940.000 بائع على موقع eBay يعلنون عن قوائم منتجاتهم.

على غرار الأسواق الرقمية الأخرى، يوفر موقع eBay أيضًا خيار الإعلان عن قوائم المنتجات على منصته. يستغل 940.000 بائع هذه الفرصة، مع 250 مليون قائمة على الموقع. حققت القوائم المروجة إيرادات تبلغ حوالي 89 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2019.

(مصدر: موقع ئي باي.كوم)

خاتمة

يعد موقع eBay سوقًا نشطًا وناجحًا عبر الإنترنت. منذ إطلاقها عام 1995، قامت المنصة ببناء واحدة من أكبر شركات التجارة الإلكترونية والأسواق عبر الإنترنت. لقد جعلت التطورات والتحديثات المستمرة نجاح النظام ممكنًا حتى بعد عقود من العمل في الصناعة.

اليوم، يحتل موقع eBay مكانة قيمة في صناعة التجارة الإلكترونية العالمية. مع سنوات عديدة من النجاح، فهي مصدر إلهام لشركات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.