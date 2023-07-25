ستساعدك المقالة التالية: 20 من أفضل الألعاب النقدية المشروعة التي تدفع بأموال حقيقية

من بين جميع الطرق لكسب المال عبر الإنترنت هذه الأيام ، يعد استخدام التطبيقات المختلفة التي تدفع لك مقابل ممارسة الألعاب أحد أكثر الخيارات متعة.

لقد كنت أستخدم واختبر هذه الأنواع من الألعاب النقدية المشروعة منذ الكلية. وعلى الرغم من أنها لن تجعلك ثريًا ، إلا أنها طريقة ممتعة لكسب بعض مصروف الجيب الإضافي في المرة القادمة التي تجلس فيها لحضور جلسة ألعاب.

ومع ذلك ، فإن مساحة الألعاب المدفوعة مزدحمة للغاية. ولسوء الحظ ، لا تستحق الكثير من الألعاب وقتك أو تستغرق وقتًا طويلاً للاستفادة منها.

لذا في هذا المنشور ، أغطي بعضًا من ألعاب المال الحقيقية المفضلة والمشروعة التي يمكنك استخدامها للعب ألعاب الفيديو مقابل المال.

دعنا نذهب اليها!

ألعاب نقدية مشروعة لكسب أموال حقيقية

عندما يتعلق الأمر بالعثور على ألعاب نقدية شرعية ، فإن الكثير من أفضلها يدفع لك مقابل تنزيل تطبيقات جديدة وتشغيلها. في المقابل ، تدفع لك بعض تطبيقات الألعاب مقابل المال مقابل التنافس في البطولات ضد لاعبين آخرين.

فكر في نوع تطبيق الألعاب المدفوعة الذي تفضله. بعد ذلك ، تكون جاهزًا لبدء صخب جانبي جديد أثناء الاستمتاع ببعض الألعاب الجديدة والمثيرة!

1. الزرافة النقدية

إذا كان لديك جهاز Android ، الزرافة النقدية هي واحدة من أفضل الألعاب النقدية الشرعية التي يمكنك تجربتها.

يتيح لك هذا التطبيق كسب أموال PayPal مجانية ومجموعة متنوعة من بطاقات الهدايا لتنزيل ولعب ألعاب محمولة مختلفة. وأفضل جزء هو أنه يمكنك صرف النقود باستخدام PayPal مقابل 0.20 دولار فقط.

تتطلب الكثير من تطبيقات الألعاب النقدية الحقيقية من 5 دولارات إلى 10 دولارات أو أكثر لصرفها. لذا ، فإن Cash Giraffe هو تطبيق أسرع لكسب المال من خلاله.

تنوع الألعاب لائق أيضًا ، ويتم إضافة ألعاب جديدة طوال الوقت لذلك هناك أشياء جديدة لتجربتها.

جرب الزرافة النقدية أو اقرأ مراجعة تطبيق Cash Giraffe لمزيد من التفاصيل.

2. Swagbucks

Swagbucks هو موقع رائد في الحصول على أموال كنت أستخدمه خلال السنوات القليلة الماضية لكسب المال.

ويحتوي أيضًا على قسم ألعاب نقدية ممتاز وشرعي تستكشفه لتكسب من خلاله.

الإجابة على الاستطلاعات مدفوعة الأجر هي الطريقة الرئيسية لكسب المال باستخدام Swagbucks. ويمكنك أيضًا صرف النقود بمبلغ دولار واحد فقط مع عشرات بطاقات الهدايا المختلفة و 5 دولارات من خلال PayPal.

تشمل الطرق الأخرى للربح مع Swagbucks:

الألعاب التي يمكنك لعبها على Swagbucks نقدًا هي ألعاب بطاقات وألغاز بشكل عام. لكن النظام الأساسي يحتوي على أنواع أخرى والكثير من المكافآت للاختيار من بينها.

اشترك في Swagbucks!

3. Blitz Win Cash

إذا كنت تريد مجموعة متنوعة من الألعاب النقدية الحقيقية داخل تطبيق واحد ، إذن Blitz Win Cash هو التطبيق المناسب لك.

يتيح لك تطبيق iOS هذا التنافس في بطولات نقدية في خمس ألعاب مثيرة ، بما في ذلك Solitaire و Bingo و Match 3 و Pool. وستلعب ضد لاعبين من جميع أنحاء العالم للحصول على جوائز نقدية.

يجب عليك الاشتراك في الألعاب النقدية ، لذا ضع ذلك في الاعتبار. لكني أحب أن Blitz Win Cash لديها مجموعة متنوعة من الألعاب والمباريات للاعبين بناءً على مستوى مهارتهم.

بشكل عام ، إنه صخب جانبي ممتع للهاتف يمكنك تجربته. وهي طريقة جيدة لاستكشاف العديد من أنواع الألعاب أيضًا.

جرب Blitz Win Cash!

4. البنغو النقدية

البنغو النقدية هي لعبة مالية شرعية أخرى حيث يمكنك ربح جوائز نقدية من خلال الفوز ببطولات Bingo.

تدفع لك لعبة iOS هذه الأموال للفوز في بطولات Bingo التنافسية. ومع وصول مجموع الجوائز النقدية إلى 50 دولارًا أو أكثر ، فهو أحد التطبيقات الأعلى ربحًا في هذا النوع.

التطبيق متاح فقط لنظام iOS ، لذلك إذا كنت تبحث عن تطبيقات Android التي تدفع لك ، فلن يحالفك الحظ.

لاحظ أيضًا أنه يتعين عليك الدفع للمنافسة في الألعاب النقدية الحقيقية تمامًا مثل بعض التطبيقات الأكثر تنافسية في هذه القائمة. ولا تتوفر الألعاب النقدية في هذه الولايات: AZ ، IN ، IA ، LA ، ME ، SC ، MT ، WA.

ابدأ في جني الأموال باستخدام Bingo Cash!

5. المال بشكل جيد

مثل Cash Giraffe ، تطبيق ألعاب نقدية شرعي آخر يمكنك استخدامه إذا كان لديك Android هو حسنا المال.

يتيح لك هذا التطبيق المجاني كسب جوائز نقدية ومجموعة متنوعة من بطاقات الهدايا للعب ألعاب جديدة. ولديها أيضًا متطلبات سحب نقدي منخفضة تبلغ 0.50 دولار ، لذلك تحصل على أموال بسرعة.

لقد اختبرت Money Well في الماضي ، وأحب أنها تدفع بسرعة. يحتوي التطبيق أيضًا على الكثير من الأنواع التي يمكنك العثور على ألعاب فيها ، بما في ذلك:

لن تصبح ثريًا بتطبيقات مثل Money Well. ولكن إذا كنت تقضي بالفعل وقتًا في اللعب على هاتفك كل أسبوع ، فإن هذا التطبيق يدفع لك في الأساس دخلاً سلبياً مقابل القيام بذلك.

جرب Money Well أو اقرأ مراجعة تطبيق Money Well للحصول على مزيد من التفاصيل.

6. سوليتير كلاش

مثل Solitaire Cash ، هناك تطبيق ألعاب مدفوع آخر يمكنك كسب نقود حقيقية بواسطته وهو سوليتير كلاش.

تتيح لك هذه اللعبة من Aviagames التنافس في بطولات Solitaire الكلاسيكية ضد أشخاص آخرين. أنت تشترك في ألعاب الدورات ، ويكسب اللاعبون الحاصلون على أعلى الدرجات جزءًا من مجموعات الجوائز النقدية.

يمكن أن يصل مجموع الجوائز إلى 70 دولارًا أو أكثر ، مع رسوم الاشتراك التي لا تزيد عن بضعة دولارات. لذلك ، إذا كنت من محترفي Solitaire قليلاً ، فقد يكون هذا التطبيق هو تذكرتك بسرعة تتراوح بين 50 إلى 100 دولار أو أكثر.

بالطبع ، يجب أن تكون مرتاحًا في إنفاق الأموال لكسب المال باستخدام هذا التطبيق. ولكن هناك بطولات مجانية يمكنك الدخول إليها أيضًا من أجل المتعة.

جرب Solitaire Clash اليوم!

7. فقاعة النقدية

لعبة نقدية رائدة وشرعية أخرى يمكنك لعبها هي فقاعة النقدية.

يتيح لك هذا التطبيق التنافسي كسب أموال حقيقية من خلال الفوز في بطولات لعبة أركيد تفرقع الفقاعات الكلاسيكية. تلعب في مباريات وجهاً لوجه ضد لاعبين لديهم ألواح فقاعية متطابقة ، وتفوز أعلى نتيجة في نهاية اللعبة.

غالبًا ما تتراوح مجموعات الجوائز من 25 دولارًا إلى 50 دولارًا أو أكثر. ويمكنك صرف النقود فورًا بعد الفوز في البنك الذي تتعامل معه أو باستخدام PayPal.

تشبه الفرضية تطبيقات مثل Bubble Cube 2 و Bubble Buzz و Solitaire Clash. وبينما يتعين عليك الدفع للدخول في المباريات ، فهو أحد التطبيقات الأعلى ربحًا التي تدفع نقودًا حقيقية هناك.

قم بتنزيل Bubble Cash لنظام iOS أو سامسونج!

Note أن الألعاب النقدية غير متوفرة في هذه الولايات: AZ ، IN ، IA ، LA ، ME ، SC ، MT ، WA.

8. التعتيم البنغو

لعبة نقدية شرعية أخرى تنافسية يمكنك تجربتها التعتيم البنغو، تطبيق Bingo تنافسي من منصة التطوير Skillz.

يشبه هذا التطبيق ألعاب المال الحقيقي مثل Bingo Tour و Battle Bingo. أنت تدفع للمنافسة في مباريات ضد لاعبين من جميع أنحاء العالم ، واللاعب الذي حصل على أفضل نتيجة بنغو في النهاية يفوز بجائزة نقدية.

يتيح لك Blackout Bingo استخدام التعزيزات المختلفة أثناء اللعبة لتسجيل المزيد من النقاط ، وهذا هو السبب في أن الألعاب تنافسية.

مرة أخرى ، هذه الفئة من ألعاب المال الشرعية ليست مناسبة لي لأنني أفضل كسب المال عبر الإنترنت دون دفع أي شيء. لكنها واحدة من أكثر تطبيقات Bingo المدفوعة شيوعًا.

Note أن الألعاب المدفوعة غير متوفرة في هذه الحالات: AR و CT و DE و IN و LA و ME و SD.

ابدأ في الكسب مع Blackout Bingo!

9. اللعب بمكافأة

واحدة أخرى من ألعاب المال الحقيقي المفضلة على Android هي اللعب بمكافأة. وإذا كنت تحب فكرة Cash Giraffe ، فهذا هو التطبيق المناسب لك.

مع Rewarded Play ، يمكنك الحصول على بطاقات هدايا مجانية لشركات مثل Amazonو eBay و Starbucks و Target و Walmart للعب ألعاب جديدة. لا يتطلب الأمر سوى 5 دولارات للصرف ، لذلك تحصل أيضًا على أموال بسرعة.

لا يتطلب الأمر سوى لعب عدد قليل من الألعاب لكسب 5 دولارات ، ولدى Rewarded Play واحدة من أفضل مكتبات الألعاب في عالم الألعاب النقدية المشروعة.

إنه متاح فقط في كندا والولايات المتحدة في الوقت الحالي. ولكن إذا كنت تلعب ألعاب Android ، فأضف Rewarded Play إلى قائمة تطبيقات الألعاب الخاصة بك.

ابدأ مع Rewarded Play أو اقرأ تقييمي لتطبيق Rewarded Play لمعرفة المزيد.

10. سوليتير كيوب

إذا كنت من محبي Solitaire ، فإن تطبيق لعبة نقدية شرعي آخر يمكنك تجربته هو Solitaire Cube.

يشبه تطبيق الألعاب المدفوعة هذا تطبيقات مثل Solitaire Fortune و Solitaire King. وهي لعبة أخرى من ألعاب Skillz بالمال الحقيقي حيث تدفع مقابل التنافس في ألعاب Klondike Solitaire الكلاسيكية ضد لاعبين آخرين.

يتراوح مجموع الجوائز بشكل عام بين 5 دولارات و 25 دولارًا ، ولكن هناك بعض ألعاب البطولات المربحة أكثر. فقط لاحظ أنه يتعين عليك دفع رسوم الدخول للتنافس على هذه الجوائز النقدية.

Note أن الألعاب النقدية غير متوفرة في هذه الحالات: AR و CT و DE و IN و LA و ME و SD.

جرب سوليتير كيوب اليوم!

قراءة إضافية – أفضل الطرق لكسب 300 دولار في اليوم.

11. InboxDollars

إذا كنت تريد طريقة ممتعة لكسب المال عبر الإنترنت كمبتدئ ، إذن InboxDollars منصة أخرى يجب أن تجربها.

يتيح لك موقع المكافآت هذا كسب المال بعدة طرق ، كما أنه يحتوي على مكافأة تسجيل رائعة بقيمة 5 دولارات لتبدأ بها.

تتضمن عدة طرق رئيسية لكسب المال باستخدام InboxDollarsهـ:

يحتوي قسم الألعاب في InboxDollars على عروض ألعاب مدفوعة مماثلة لـ Swagbucks. ويمكنك صرف النقود بمجرد أن تكسب 15 دولارًا من خلال العشرات من بطاقات الهدايا المختلفة أو أموال PayPal.

منشوري على أفضل المواقع مثل InboxDollars يحتوي على المزيد من مواقع الويب حيث يمكنك محاولة كسب المزيد من المكافآت. يمكنك أيضًا قراءة مراجعة InboxDollars الصادقة لمزيد من التفاصيل.

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12. Mistplay

حسنًا لاعبي Android: هذا التطبيق النقدي الشرعي هو أحد أكثر التطبيقات شيوعًا ، مع ملايين التنزيلات واللاعبين من جميع أنحاء العالم.

خطأ هو تطبيق مكافآت الألعاب الرائد في السوق. ويتيح لك كسب العديد من بطاقات الهدايا وأموال PayPal لتجربة ألعاب جديدة.

الفكرة بأكملها شبيهة جدًا بتطبيقات مثل Money Well و Cash Giraffe. لكن لدى Mistplay واحدة من أفضل مكتبات الألعاب من بين جميع تطبيقات الألعاب النقدية الحقيقية ، وهي تضيف ألعابًا جديدة باستمرار.

بطاقات هدايا لشركات مثل Amazon تبدأ أيضًا من 0.50 دولار فقط. بالإضافة إلى ذلك ، تتوفر مكافآت PayPal بسعر 10 دولارات.

في النهاية ، لن تجعلك تطبيقات مثل Mistplay مليونيراً. لكنه تطبيق ممتع وطريقة مشروعة لكسب أموال حقيقية من خلال ممارسة الألعاب.

ابدأ في الكسب مع Mistplay أو اقرأ رسالتي: هل Mistplay شرعي ، لجميع التفاصيل.

13. سوليتير كاش

تطبيق لعبة نقدية شرعي آخر مع مجموعات جوائز كبيرة يمكنك تجربتها هو سوليتير كاش.

مثل Bingo Clash ، يتيح لك تطبيق iOS هذا من Papaya Gaming التنافس في دورات Solitaire للفوز بحصة من مجموعات الجوائز النقدية. أنت تشترك في ألعاب الدورات برسوم دخول صغيرة ، ويخرج أفضل اللاعبين بأموال إضافية.

غالبًا ما تدفع البطولات 10 دولارات إلى 50 دولارًا أو أكثر للفائزين. وكل شخص لديه سطح سوليتير متطابق للحفاظ على الأشياء تنافسية وعادلة.

إذا كنت لا ترغب في إيداع الأموال ، فهناك ألعاب مجانية يمكنك لعبها من أجل المتعة أيضًا. فقط لاحظ أنه لكسب المال ، عليك التنافس في البطولات ، لذا فهذه ليست أفضل لعبة بالمال الحقيقي للجميع.

لاحظ أيضًا أن الألعاب النقدية غير متوفرة في هذه الحالات: AZ و AR و DE و LA و MT و SC و SD و TN و VT.

قم بالتسجيل في Solitaire Cash!

14. كشكيك

إذا كنت لا تزال تبحث عن ألعاب نقدية شرعية تدفع نقودًا حقيقية ، إذن كشقك هو الموقع المناسب لك.

يتوفر موقع المكافآت المجاني هذا في الولايات المتحدة إذا كان عمرك 18 عامًا أو أكبر. ويتيح لك الحصول على أموال PayPal مجانية للإجابة على استطلاعات الرأي القصيرة ولعب ألعاب مختلفة.

لقد استخدمت Kashkick في الماضي ، وأحب أنه يحتوي على مجموعة متنوعة من عروض الألعاب. تدفع العديد من العروض من 5 دولارات إلى 20 دولارًا أو أكثر ، لذا فهي أيضًا مربحة جدًا.

لا تزال الإجابة عن الأسئلة مقابل المال هي الطريقة الرئيسية للكسب مع Kashkick. لكن المنصة تضيف الكثير من عروض الألعاب وتسجيل فرص المكافآت طوال الوقت.

جرب Kashkick أو اقرأ مراجعتي عن Kashkick لمعرفة المزيد.

15. JustPlay

إذا كنت تحب تطبيقات مثل Mistplay و Cash Giraffe ، فإن JustPlay هو تطبيق آخر للألعاب النقدية تحتاج إلى تجربته.

مثل نظرائه في Android ، يتيح لك JustPlay كسب مكافآت مثل PayPal نقدًا وبطاقات هدايا للألعاب. وجزئي المفضل في التطبيق هو أنه يتيح لك صرف النقود كل 3 ساعات.

إن عدم وجود حد أدنى من متطلبات الصرف النقدي يجعل JustPlay فريدة من نوعها. وعندما اختبرت التطبيق ، ربحت 0.68 دولارًا بعد لعب لعبتين مختلفتين لبعض الوقت.

بالتأكيد ، لن تسمح لك تطبيقات مثل JustPlay بإنهاء عملك اليومي في أي وقت قريب. ولكن إذا كنت ترغب في كسب المال في ساعة واحدة أثناء الاستمتاع ببعض الألعاب الجديدة ، فإن الأمر يستحق التجربة.

16. كاشى

كاشي هو تطبيق ألعاب حقيقي آخر شهير من JustDice ، نفس الشركة التي تقف وراء JustPlay و Money Well.

إنه متاح على أجهزة Android وهو مجاني تمامًا للاستخدام. والجزء المفضل لدي هو أنه يتيح لك استرداد أموال PayPal بعد ربح 0.20 دولار فقط.

اختيار الألعاب ليس بالضرورة جيدًا مثل التطبيقات الأخرى التي ذكرتها في هذه المقالة. لكن الحد الأدنى لاسترداد Cashyy هو ما يجعلها تبرز ، ولا تزال تضيف ألعابًا جديدة بانتظام.

جرب Cashyy أو تحقق من مراجعة تطبيق Cashyy لمزيد من التفاصيل!

17. صراع البنغو

إذا كنت من محبي البنغو ، فإن إحدى الألعاب النقدية الشرعية التي يمكنك اختبارها هي لعبة بينجو كلاش.

يشبه هذا التطبيق الألعاب النقدية الأخرى في هذا النوع ، مثل Bingo King أو Bingo Day. ولديها مجموعات جوائز يمكن أن تصل إلى 45 إلى 60 دولارًا أو أكثر ، لذلك يمكن أن تكون مربحة جدًا.

مع Bingo Clash ، تشترك في دورات Bingo ثم تواجه لاعبين يحملون بطاقات Bingo متطابقة لك.

باستخدام شكا من القوة داخل اللعبة والسرعة ، يمكنك التغلب على النتيجة النهائية لخصمك. يفوز أفضل اللاعبين في الدورات بتقسيم مجموعة الجوائز.

يجب عليك إنفاق الأموال للدخول في البطولات ، لذا فإن هذا التطبيق ليس متاحًا للجميع. ولا تتوفر الألعاب النقدية في الولايات التالية: AZ و AR و DE و LA و MT و SC و SD و TN و VT.

ولكن إذا كنت لا تمانع في بعض المنافسة ، لعبة بينجو كلاش هو أحد تطبيقات الألعاب النقدية الشرعية التي يمكنك وضعها في الاعتبار.

18. 21 مداهمات

21 بليتز هو تطبيق رائد آخر للألعاب النقدية وهو أيضًا من Skillz.

اللعبة عبارة عن مزيج بين Solitaire و Blackjack. تربح بإكمال 21s أو عن طريق تكوين مجموعات من خمسة أوراق. اللاعبون على مدار الساعة ، وتفوز أعلى الدرجات في نهاية اللعبة.

مثل ألعاب Skillz النقدية الشرعية الأخرى ، يجب عليك إيداع الأموال للمنافسة في البطولات ، لذا فإن هذا التطبيق ليس متاحًا للجميع.

ومع ذلك ، إذا كنت من محبي ألعاب الورق ، فقد تكون لعبة 21 Blitz فكرة صاخبة ممتعة وفرصة لكسب أموال سريعة. وغالبًا ما تدفع مجموعات الجوائز ما بين 10 إلى 50 دولارًا أو أكثر.

لاحظ فقط أن البطولات المدفوعة غير متوفرة في بعض الولايات ، بما في ذلك: AR و CT و DE و IN و LA و ME و SD.

19. إسقاط

هل تستمتع بالتسوق من هاتفك ولعب ألعاب الجوال؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فإن Drop هو تطبيق مكافأة آخر بألعاب نقدية مشروعة يجب أن تجربها.

هذا التطبيق المجاني متاح على Android و iOS في الولايات المتحدة وكندا. ويدفعك التسوق في العشرات من العلامات التجارية المفضلة لديك باستخدام بطاقات هدايا مجانية.

لقد استخدمت Drop منذ الكلية لتوفير المزيد من المال عند التسوق. ويحتوي التطبيق أيضًا على قسم ألعاب مدفوع الأحدث حيث يمكنك تنزيل الألعاب وتشغيلها لكسب المزيد من النقاط.

بين عروض التسوق والألعاب ، فإن تحقيق ما بين 5 دولارات و 25 دولارًا شهريًا باستخدام Drop هو أمر واقعي بالتأكيد. وأنا أحب أنه يدفع لك أموالًا مجانية لمجرد التسوق كالمعتاد.

قراءة اضافية – أفضل الألعاب التي تدفع نقدًا.

20. تجمع يوم الدفع

هل أنت من أسماك القرش الصغيرة؟ جيد مع يوم الدفع المجمع، يمكنك كسب المال عن طريق الفوز بألعاب البلياردو على هاتفك بدلاً من بار البلياردو المحلي.

هذه اللعبة النقدية الشرعية من Skillz متاحة على كل من iOS و Android. ومثل الألعاب الأخرى في هذه القائمة ، يمكنك التنافس ضد لاعبين آخرين للفوز بجوائز نقدية ثم صرفها على الفور.

الآن ، Pool Payday ليست وظيفة عبر الإنترنت بدوام كامل أو أي شيء من هذا القبيل. ولكن إذا كنت تعرف زواياك ، فقد تتمكن من جني 10 دولارات بسرعة أو نحو ذلك من خلال الفوز ببعض الألعاب.

لاحظ فقط أن الألعاب النقدية غير ممكنة في هذه الحالات: AR و CT و DE و IN و LA و ME و SD.

نصائح لاستخدام ألعاب Legit Cash

الآن بعد أن قمت بتغطية بعض أكثر الألعاب النقدية الشرعية شيوعًا ، إليك بعض النصائح التي وجدتها مفيدة على مر السنين لزيادة الأرباح باستخدام هذه التطبيقات:

ضع بعض الأهداف: هل تريد جني بعض المال من الألعاب النقدية المشروعة ، أو المزيد من المال؟ التطبيقات المختلفة لها إمكانات مختلفة في الربح ، لذا اختر وفقًا لذلك. تطبيقات المكدس: من واقع خبرتي ، فإن تكديس بعض التطبيقات هو أفضل طريقة لكسب المزيد من المال. لذا ، جرب Mistplay و Rewarded Play ، أو بعض تطبيقات الألعاب المدفوعة دفعة واحدة. اختر التطبيقات المناسبة: ألعاب المال الحقيقي تدفع أكثر من تطبيقات الألعاب المجانية ، ولكن عليك أن تدفع للدخول في البطولات. لذا ، فكر في نوع اللعبة والمستوى التنافسي المناسب لك.

لقد صنعت أيضًا ملف YouTube فيديو يغطي بعض الطرق المفضلة لكسب المال من الألعاب إذا كنت تريد اختبار المزيد من الأفكار.

افكار اخيرة

نأمل أن تساعدك قائمة الألعاب النقدية الشرعية الخاصة بي على تحويل جلسة اللعب التالية إلى فرصة لكسب بعض النقود الإضافية.

لقد كنت ألعب منذ أن كنت طفلاً. في ذلك الوقت ، لم يكن من الممكن حقًا جني الأموال من خلال الألعاب ، لذلك من الجيد أن ترى إلى أي مدى وصلت هذه المساحة.

من المؤكد أنك لن تكسب 1000 دولار في اليوم أو أي شيء مجنون باستخدام تطبيقات الألعاب التي تدفع أموالًا حقيقية. لكنني أعتقد أنه من الممكن كسب بعض المال المجاني وبطاقات الهدايا في أوقات فراغك دون بذل الكثير من الجهد.

شكرا للقراءة!

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