ستساعدك المقالة التالية: 20+ من أفضل منشئي مواقع الويب لعام 2023: وفقًا لخبراء الويب

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هل تبدأ عملك على الإنترنت؟ أم أنك تنقل عملك إلى عالم الإنترنت؟ لكنك لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تعتقد أن إنشاء موقع على شبكة الإنترنت هو الخطوة الأولى؟

إذا كانت الإجابة بنعم ، فهذا يناسبك. نكتب هذا المقال اليوم لمساعدتك في العثور على منشئ مواقع الويب المناسب لك. كان هناك وقت كانت الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها إنشاء موقع ويب هي معرفة الترميز ، وهي ليست مهمة سهلة على الرغم من ذلك. اليوم ، جعل منشئو مواقع الويب المهمة أسهل بكثير مما كانت عليه من قبل.

يمكنك إنشاء موقع ويب دون أي معرفة بالبرمجة من خلال هذه المنصات. عندما نكافح مع أعمالنا عبر الإنترنت ، نحتاج إلى المساعدة في كل شيء تقريبًا للحفاظ على تركيزنا على الأعمال وتوفير الوقت والمال.

ستجد العديد من الشركات التي تقدم خدمات لمساعدتك في أعمالك عبر الإنترنت أيضًا. نفس الشيء هو الحال مع منشئي مواقع الويب ، فهناك الكثير. لكن عليك أن تختار الشخص المناسب لك. أحد الأشياء الجيدة حول منشئي مواقع الويب هو أنك ستجد منشئ مواقع الويب بغض النظر عن الفئة التي يناسبك عملك. سواء كنت شركة صغيرة أو فردًا أو محترفًا أو شركة كبيرة.

بناة الموقع

هذه هي المنصات التي تساعدك في بناء مواقع الويب دون أي معرفة بالترميز. تتمثل بعض الميزات الرئيسية لبعض منشئي مواقع الويب الجيدين في أن لديهم قوالب مصممة بشكل احترافي ، ويسهل التعامل معها ، كما أنها ميسورة التكلفة ، وتقوم بإنشاء مواقع ويب عالية الجودة.

ستتم مناقشة بعض الميزات الإضافية لهؤلاء البناة في القائمة أدناه. سوف تجد ميزات كل شركة أو منصة سيتم ذكرها.

منشئو مواقع الويب الموصى بهم:

أفضل منشئي مواقع الويب لعام 2023:

لقد قمنا بإدراج كل ما هو مهم ومفيد أفضل منشئي مواقع الويب في 2023 لك.

Wix Web.com GoDaddy Hostinger Website Builder HostGator سكوير سبيس Weebly Ionos بنسبة 1 & 1 Shopify زيرو WordPress.org دودا اللافت جيمدو الخالق BlueHost Website Builder Simvoly Website Builder Elementor Website Builder موزيلو يولا

1.

Wix – منشئ مواقع الويب الأول في عام 2023:

ولدت هذه الشركة في عام 2006 ولديها الكثير من الخبرة في هذا المجال أيضًا. ولدت فكرة الشركة عندما كان المؤسسون الثلاثة ينشئون موقعًا إلكترونيًا لشركة ناشئة. كانت الطريقة التي يستخدمونها مكلفة ومحبطة. ولذا فقد جعلوا طريقة أسهل للقيام بذلك والتي انتشرت الآن في 190 دولة في العالم.

Wix هي إحدى المنصات المفضلة التي تُستخدم لبناء مواقع الويب. كما أن لديها نسخة مجانية للمستخدمين حتى يتمكنوا من اختبار النظام الأساسي لمستوى راحتهم. لديهم حوالي 800 قالب إضافي يمكنهم من خلالها اختيار النموذج الذي يريدونه لموقعهم على الويب. يدعم النظام الأساسي أكثر من 180 رسالة مختلفة. واجهة المنصة سهلة للغاية للمبتدئين.

بعض الأشياء التي يجب مراعاتها حول النظام الأساسي هي أنه لا يسمح لمستخدميه بتبديل القوالب بعد إنشاء موقع الويب. لديهم مجموعة كبيرة من الخيارات التي قد تربك أيضًا بعض المبتدئين.

يحتوي Wix على الكثير من الميزات ، وبالتالي فإن أي شخص يبحث عن مجموعة واسعة من الميزات مدعو لإنشاء موقع ويب خارج هذا النظام الأساسي.

2.

Web.com – أهم منشئي مواقع الويب:

تم إطلاق Web.com في عام 1999 ولديه خبرة تزيد عن 20 عامًا حتى الآن.

تهدف الشركة إلى تركيزها على مساعدتك في العالم الرقمي وأن تكون شريكًا لك في استفسارات هذا العالم.

لديهم العديد من المنتجات لتقديمها ولكن لديهم أيضًا دعمًا شخصيًا لمن يريد ذلك.

Web.com لديه واجهة مثيرة للاهتمام للغاية. يحتوي على الكثير من الأدوات المفيدة جدًا للتجارة الإلكترونية و WordPress. يحتوي على مكتبة كبيرة من القوالب والصور الفوتوغرافية التي يمكنك استخدامها لتصميم موقع الويب الخاص بك. وتشمل أيضًا استضافة لموقع الويب الذي أنشأته. النظام الأساسي لديه وقت تشغيل ممتاز لتقديمه أيضًا.

دعم العملاء للمنصة رائع أيضًا. إنها متاحة لمساعدة العملاء أو المستخدمين في كل وقت ممكن. بعض الأشياء التي يجب مراعاتها هي أنه ليس لديهم خيار مجاني. التحرير الأساسي للصور غير متاح وسياسة الاسترداد صارمة للغاية والتي قد تتطلب بعض الجهد للاستفادة منها.

هذا الموقع هو الأفضل لأولئك التجار أو المحترفين أو الشركات الذين يبحثون عن بناة مواقع ويب سهلة الاستخدام لبناء مواقعهم على الويب.

3.

GoDaddy – أفضل منشئ ويب 2023:

تم إطلاق GoDaddy في عام 1997. إلى جانب كونه خدمة استضافة رائعة ، فهو يعتبر أيضًا أفضل وأكبر مسجل نطاقات في العالم يشجع الأشخاص على إنشاء ما يحلمون به على الإنترنت.

GoDaddy هي عبارة عن نظام أساسي يوفر خدمات استضافة ويب رائعة إلى جانب خدمات بناء مواقع الويب. يعتبر أسرع طريق لبناء موقع على شبكة الإنترنت. سيكون لها إعداد مدته 5 دقائق فقط بعد التثبيت.

لديهم ميزات تسويقية قوية أيضًا. لديهم حوالي 100 قالب تصميم زائد التي تستجيب للجوال أيضًا. يسمح بتبديل القوالب في أي وقت. إنه موقع رائع للمواقع الأساسية أيضًا. أن تكون مناسبًا للمواقع الأساسية هو أمر مؤيد وسلبي لهذه المنصة. خططهم ميسورة التكلفة لمعظم المستخدمين هناك.

لديهم أيضا نسخة مجانية متاحة. بعض العوائق التي قد تجدها أثناء العمل مع النظام الأساسي هي أن تخصيص تصميم الموقع وميزات التجارة الإلكترونية محدودة. وبعض الإضافات الخاصة بهم باهظة الثمن أيضًا. إنه جزء من عرض تسويق أكبر. بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار حول النظام الأساسي هي أنه ليس لديهم أدوات تحسين محركات البحث على الخطط الأرخص للنظام الأساسي. عناصر الكتلة الخاصة به مقيدة للغاية أيضًا.

نظرًا لأنه ميسور التكلفة للغاية ، نود أن نوصي به للشركات الصغيرة أو الشركات التي يديرها أفراد أو رواد أعمال وما إلى ذلك.

تأسست هذه الشركة في عام 2011. تعمل هذه الشركة على تقديم خدمات الاستضافة لمواقع الويب الأخرى وأصحاب الأعمال لجعل حياتهم أسهل. تم إطلاق الشركة كخدمة استضافة ويب مجانية. كما أن لديها خدمات بناء مواقع الويب لك.

Hostinger عبارة عن منصة استضافة ويب رائعة ولكن ماذا عن منشئ موقع الويب الخاص بها؟ هل هذا رائع أيضًا؟ هذا لك أن تقرر ولكن لديها العديد من الميزات بما في ذلك الجهوزية الممتازة وواجهة سهلة الاستخدام. لديك خيار السحب والإفلات في الواجهة مما يسهل التعامل معه أيضًا. علاوة على ذلك ، فإن الأدوات تعمل بالطاقة.

ستحصل أيضًا على صانع شعار مع المنشئ. يتم أيضًا منح شهادة SSL مجانية لموقع الويب الخاص بك. لديهم مستودع للصور ستجد أنه مفيد جدًا للاستخدام. ستجد أيضًا مساحة تخزين غير محدودة وعرض نطاق ترددي مدرج في جميع الخطط المتاحة. يُعرض عليك أيضًا Hostinger Web Hosting لموقعك الذي تم إنشاؤه.

بعض الأشياء التي يفتقر إليها النظام الأساسي هي أنه لا يحتوي على خطة مجانية ، ولا يمكنك تبديل النماذج ويمكن جعل تحرير الصور أفضل بكثير مما هو عليه.

هذه المنصة هي الأفضل للشركات الصغيرة أو الشركات الجديدة التي تبحث عن أسعار أقل لخدمات الاستضافة وخدمات بناء مواقع الويب لموقعهم على الويب لأنها ميسورة التكلفة للغاية. نوصي به لجميع مالكي المواقع أو المدونات المبتدئين نظرًا لأنه يحتوي على جميع الميزات التي قد يحتاجون إليها.

5. HostGator:

HostGator هي شركة أخرى موثوقة تأسست في 2002. بدأت كشركة صغيرة بثلاثة خوادم فقط وهي الآن واحدة من الشركات الرائدة في العالم المعروفة بخدمات استضافة الويب الجيدة.

HostGator هو نظام أساسي آخر لاستضافة المواقع يقدم خدمات جيدة لبناء مواقع الويب. الخطط ميسورة التكلفة للغاية. يمكنك بيع أشياء أو خدمات عبر الإنترنت عن طريق تحديد أي خطة تريدها. المحرر سهل الاستخدام للغاية. يتوفر دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويمكن الاتصال بالفريق في أي وقت يريد فيه الأشخاص مساعدتهم.

لديهم أيضًا أدوات تسويق عبر البريد الإلكتروني مدرجة في خططهم. معدلات التجديد من خلال النظام الأساسي باهظة الثمن. لا توجد ميزات حجز المواعيد في الخطط الأصغر. لديهم رسوم معاملات إضافية لخطط التجارة الإلكترونية منخفضة أو متوسطة السعر.

يعتبر هذا النوع من الأعمال من قبل جميع أنواع الشركات تقريبًا ولكنه يعمل بشكل أفضل مع الشركات الراسخة والكبيرة التي تحتاج إلى عمل جيد ولكن يمكنها دفع ثمن خططها باهظة الثمن بعض الشيء.

6. Squarespace:

تم تأسيس Squarespace في عام 2003 في جامعة ماريلاند. لقد بدأت صغيرة ولكنها الآن نمت إلى مكان يعمل فيه حوالي 1640 فردًا. لقد ساعد ملايين الأشخاص في إنشاء مواقعهم الإلكترونية حتى الآن.

Squarespace هي واحدة من أكثر شركات إنشاء مواقع الويب التي تمت مراجعتها بشكل إيجابي.

إنه سهل الاستخدام وسهل الفهم أيضًا. لديها مساحة تخزين غير محدودة وعرض نطاق ترددي غير محدود لكل خطة متاحة. لها تصميمات حديثة. المحرر سهل الاستخدام أيضًا. يتوفر أيضًا تنسيق AMP. سيكون لديك أيضًا بعض التطبيقات التي يمكنك استخدامها لوظائف إضافية إذا كنت تريد ذلك.

هناك شيء يجب مراعاته حول النظام الأساسي وهو أن دعم العملاء محدود إلى حد ما مقارنة بالمنصات الأخرى من نفس المستوى. هناك بعض القيود في التصميم وحرية التخصيص.

يوصى بهذا الموقع لأولئك الذين لديهم جانب إبداعي لعرضه على العالم. يبدو موقع الويب الذي أنشأته هذه المنصة جيدًا مثل المحتوى الذي يجب عليك إظهاره. إنه خيار رائع للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إذا كان بإمكانهم تحمل تكلفة الخطط.

7. W ث ebly:

تم إطلاق Weebly في عام 2007. ويقع مقرها في سان فرانسيسكو ولها مكاتب في بعض المناطق الأخرى أيضًا. جعلت تجربة هذه المنصة في هذا المجال المنصة تدعم ملايين الأعمال وأيضًا أكثر من 50 مليون موقع ويب في جميع أنحاء العالم.

W ث ebly عبارة عن منصة ذات سمات تصميم جذابة للغاية. سمات التصميم تستجيب أيضًا. كما أن لديها مجموعة واسعة من خيارات التجارة التي تشمل بشكل رئيسي القدرة على بيع السلع الرقمية. ستسمح هذه المنصة للمستخدمين بتبديل السمات دون إعادة بناء موقع الويب. تسمح المنصة أيضًا بنقل غير محدود للبيانات.

يتم تضمين عمليات نقل البيانات غير المحدودة هذه في جميع الخطط المتاحة. الجهوزية للموقع ممتازة أيضا. لديهم طبقة مجانية للمستخدمين الذين يرغبون في اختبار الموقع أولاً. شيء يجب مراعاته هو أن لديهم تخصيصًا محدودًا للسمات. لا توجد مساحة تخزين للصور قابلة لإعادة الاستخدام.

تتمتع Weebly بأسعار معقولة جدًا وسهلة الاستخدام. هذا يجعله مفيدًا جدًا للشركات الصغيرة والشركات الجديدة.

8. Ionos By 1 & 1:

تأسست شركة Ionos في عام 1988 وهي مملوكة لشركة United Internet في الوقت الحالي. إنه مضيف ويب رائع إلى جانب ذلك ، فإنه يحتوي على ميزات إضافية مثل إنشاء موقع الويب لتقديمه حتى يمكن أن ينمو عملك.

Ionos by 1 & 1 هي أيضًا شركة استضافة ويب تقدم خدمات بناء مواقع الويب أيضًا. كونها شركة ذات سمعة طيبة ، من المتوقع أن تقدم الشركة خدمات جيدة بشكل عام. يحتوي النظام الأساسي على تقييمات مستخدم رائعة. لديهم دعم عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمستخدمين متى احتاجوا إلى المساعدة.

كما تعد أدوات الخصوصية والتحليل التي تقدمها الشركة رائعة أيضًا. لديهم أيضًا لغات متعددة يدعمها الموقع. كما أن رسومهم الشهرية ميسورة التكلفة للغاية. بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار حول الشركة هي أنها تعرض إعلانات على الخطط الأقل سعرًا وأن قوالبها محدودة أيضًا.

نظرًا لأن النظام الأساسي ميسور التكلفة للغاية ، فإننا نوصي بها لأي شخص بدأ للتو أعماله التجارية أو يمتلك شركة صغيرة.

9. Shopify:

Shopify هي شركة ضخمة تم إطلاقها في عام 2006. لها أساس في كندا. إنها منصة تجارة إلكترونية تقدم العديد من الخدمات. ستجد Shopify يساعد عملائها رقميًا بكل ما يحتاجون إليه تقريبًا. لدى الشركة حاليًا أكثر من 10000 موظف يعملون فيها.

Shopify هو أحد أفضل المنتجات لبيع منتجات 10 plus عبر الإنترنت. تدعم المنصة أفضل قوائم الجرد. تحظى هذه المنصة بشعبية كبيرة بين المستخدمين وتعتبر المفضلة لديهم. تعتمد المنصة بشكل كبير على التطبيقات. لديها ميزات قوية للمبيعات. كما أنها تسمح بالتكامل متعدد القنوات.

يدعمون أيضًا متجر تطبيقات ضخم. ولكن هناك شيء يجب مراعاته وهو أنه ليس من السهل جدًا استخدامه. تعتمد رسوم المعاملة على خيار الدفع الذي تختاره. قابلية التخصيص محدودة للغاية أيضًا. كما أنها توفر نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا.

Shopify هو خيار رائع للشركات الصغيرة. لديه مجموعة من الخيارات المتاحة للمستخدمين لإنشاء موقع الويب الذي يريدونه.

10. زيرو:

تم إطلاق Zyro في عام 2019 ويقع مقرها الرئيسي في كاوناس. إنها شركة برمجيات لديها العديد من الخدمات لتقديمها جنبًا إلى جنب مع بناء مواقع الويب. لديها خدمات مثل التجارة الإلكترونية وحلول الذكاء الاصطناعي لتقديمها لعملائها.

Zyro عبارة عن منصة رخيصة توفر ميزات أساسية للمبتدئين بشكل أساسي. لديهم محرر قوالب فائق المرونة أيضًا. يدعم النظام الأساسي أيضًا وظائف وتطبيقات إضافية ممتازة. تصميم الشبكة الخاص بهم مفيد للغاية وسهل الفهم. لديهم قوالب منطقية وأنيقة لتقديمها أيضًا. أسعار التجديد مرتفعة أيضًا

. بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار هي أنه لا يمكن للمستخدم تبديل القوالب بعد بدء تشغيل موقعك. قد يتم الخلط بين المستخدم أثناء تحميل المنتجات. الميزات رائعة بشكل عام ولكن يمكن اعتبارها ضعيفة إلى حد ما عند مقارنتها ببعض المنافسين رفيعي المستوى. تجربة المستخدم وفقًا للمستخدمين أنفسهم رائعة أيضًا.

Zyro رائع للشركات الصغيرة والشركات الجديدة والأفراد. إنه ميسور التكلفة وسهل الاستخدام والفهم.

11. WordPress.org:

تم تقديم WordPress.org إلى العالم في عام 2003. وهو عبارة عن منصة للنشر الذاتي بها خدمات للعديد من الشركات. لديها إمكانية الوصول في جميع أنحاء العالم وأثبتت أنها مفيدة لملايين الأشخاص هناك. المنصة تحظى بشعبية كبيرة أيضًا.

يعد WordPress نظامًا أساسيًا مشهورًا وناجحًا لديه ملايين المستخدمين الذين يثقون به. المنصة مجانية للاستخدام. يقدم حوالي 8000 بالإضافة إلى السمات المجانية التي يمكن للمستخدمين الاختيار من بينها. إنه قابل للتخصيص بالكامل. هناك ما يقرب من 50000 ملحق إضافي مدعوم أيضًا.

لإزالة الالتباس ، فهو نظام إدارة محتوى مجاني مفتوح المصدر (CMS) وليس WordPress.com. يعد CMS أيضًا أحد أفضل منشئي مواقع الويب الموجودين هناك أيضًا. إنه مرن للغاية ومجاني. هناك منحنى تعليمي مرئي مع هذه المنصة حيث أنها ليست سهلة الاستخدام والفهم في البداية. هناك العديد من الميزات التي يصعب فهمها وينتهي بها الأمر إلى إرباك المستخدمين.

WordPress هو منشئ مواقع ويب قوي يحتوي على مجموعة كبيرة من الأدوات والخيارات. هذا يجعلها جيدة لأي شخص يريد العمل معها تقريبًا.

12 – دودا:

تأسست Duda في عام 2009. ويقع مقرها الرئيسي في بالو ألتو ، كاليفورنيا. تم عقد شراكة مع بعض أكبر الشركات في صناعة التكنولوجيا الرقمية. تشمل هذه الشركات GoDaddy و Yahoo! و Google وما إلى ذلك.

Duda هي منصة بسيطة ومرنة تحظى بشعبية بين المبتدئين. هناك العديد من الميزات الفريدة التي تقدمها الشركة أيضًا. يحتوي على حوالي 100 قالب تم إنشاؤه مسبقًا والتي يمكن تخصيصها. جميع التصميمات المتاحة تستجيب للجوال. إنها حديثة للغاية وأنيقة. اللمسة الاحترافية تجعلهم أكثر جاذبية. محررهم لديه خيار سحب وإفلات سهل. تدعم التصميمات التخصيص أيضًا.

يتوفر تخصيص مواقع الويب أيضًا لجميع الخطط التي تقدمها المنصة. بعض العيوب التي يمكن ذكرها هي أن خطط الأسعار المنخفضة محدودة للغاية. لا يتضمن النظام الأساسي المجالات ولا تتوفر واجهة برمجة التطبيقات (API) إلا لخطط المستوى الأعلى.

ينصح باستخدام Duda للمهنيين والشركات والوكالات الكبرى. الخدمات ونوع الأدوات التي يقدمها هي هذه.

13. اللافت للنظر:

تم إطلاق الشركة في عام 2012. تقدم هذه الشركة خدمات بناء مواقع الويب لإنشاء مواقع ويب للجوال. سيسمحون لك بإنشاء موقع ويب للجوال بمعرفة أو خبرة قليلة أو معدومة في التطوير.

Strikingly هو موقع سهل الاستخدام للغاية سيساعدك على إنشاء موقع ويب بطريقة سهلة الفهم للغاية. لديهم سمات جذابة للغاية يمكن أن تساعدك في إنشاء موقع ويب جذاب لعملائك. أدوات البناء سهلة الاستخدام أيضًا. التصميمات متجاوبة للغاية أيضًا. ستسمح المنصة للمستخدمين بتبديل القوالب دون إعادة بناء موقع الويب. الجهوزية ممتازة جدا أيضا. لديهم فئة مجانية.

لكن هذه المنصة تسمح بتخصيص أقل مقارنة بالمنصات الأخرى الموجودة في نفس المجال والتي تتنافس مع هذه المنصة. إنها توفر مستويات مجانية ورخيصة ولكنها تقتصر على خمس صفحات لكل موقع.

اللافت للنظر هو خيار رائع يؤخذ في الاعتبار للشركات الصغيرة والمدونات. الباني بسيط وسريع للغاية مما يجعله سهل الاستخدام والفهم.

14. Jimdo Creator:

تم إطلاق Jimdo في عام 2007. كان مؤسسو الشركة في المدرسة الثانوية عندما أطلقوا أول وكالة إنترنت لهم والتي صممت مواقع الويب للشركات الصغيرة في ذلك الوقت. يساعدك في إنشاء موقع ويب يعجبك باستخدام مجموعة من الأدوات المتاحة في المنشئ.

Jimdo عبارة عن منصة تتيح البيع على خطتهم المجانية. لديهم تصميمات صارمة للغاية متاحة لموقعك. إنها إحدى المنصات التي تقدم أرخص الخطط الخالية من الإعلانات. ستسمح الخطة المجانية للمستخدمين ببيع 5 منتجات على الخطة المجانية.

لديهم خيارات منشئ Jimdo و Dolphin أيضًا. يعد خيار Dolphin رائعًا للمستخدمين غير الواثقين بما يكفي لبناء موقع جيد المظهر. سيقوم ADI ببناء الموقع من أجلك. الميزات رائعة وفقًا للتسعير. لديهم طريقة عرض محرر للجوال تجعل الموقع مناسبًا للجوّال. الخطط المدفوعة للمنصة رخيصة جدًا أيضًا.

يفضل استخدام الشركة للشركات الصغيرة أو للاستخدام الشخصي. أدوات وخدمات المنصة بسيطة ونظيفة. إنه سهل الاستخدام للغاية.

15.

BlueHost Website Builder:

تأسست BlueHost في عام 2003 وكان لديها هدف واحد وهو جعل شركة استضافة أفضل من معظم الشركات.

كان هدف مؤسسي الشركة هو توفير حلول الويب للأشخاص الذين يحتاجون إليها ليكونوا ناجحين في كل ما يفعلونه.

Bluehost عبارة عن نظام أساسي يمكن الوصول إليه يوفر خدمات استضافة الويب جنبًا إلى جنب مع بناء موقع الويب. يحتوي على مكتبة كبيرة من تصميمات القوالب وبعض الصور الفوتوغرافية التي يمكن استخدامها لجعل الموقع الذي تريد بناءه مثيرًا للاهتمام وجذابًا. لديها وقت تشغيل ممتاز وشهادة SSL مجانية. يساعد هذا أيضًا في تعلم WordPress CMS. أيضًا ، واجهات متاجر WooCommece مدعومة من قبل النظام الأساسي. إنه يفتقر إلى مستوى مجاني ولديه بعض التحرير المحدود للصور. هذا أيضًا لا يسمح بتبديل القوالب.

ينصب التركيز الرئيسي لهذه الشركة على المبتدئين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لبناء مواقعهم الإلكترونية واستضافتها بأسعار معقولة.

16. Simvoly Website Builder:

تم إطلاق Simvoly في عام 2016. وقد استغرق المؤسسون عامين لتطوير واختبار الموقع. الموقع صنع في بلغاريا. حاليًا ، أنشأت الشركة ما يزيد عن 1،000،000 موقعًا ومتجرًا ولديها أكثر من 1000 شريك من 81 دولة حول العالم.

يمتلك Simvoly واجهة سهلة الاستخدام بها خيارات سحب وإفلات للعمل. تدعم المنصة وظائف التجارة الإلكترونية مع مبيعات التنزيلات الرقمية. تتيح المنصة أيضًا التبديل السهل بين السمات. كما أنها توفر لك إحصائيات الموقع. الجهوزية ممتازة كذلك.

تحتوي هذه المنصة على ميزات يمكنها دعم بيع المنتجات الرقمية عبر الإنترنت. مع جميع السلع ، هناك بعض العيوب بالإضافة إلى أن النظام الأساسي لا يحتوي على أي أدوات لتحرير الصور. ليس لديهم أي تكامل في خدمة الشحن. علاوة على ذلك ، ليس لديهم أي فئة مجانية للعملاء لاختبار النظام الأساسي. تقييمات العملاء الإجمالية للمنصة مرضية.

يمكن لـ Simvoly إنشاء مواقع ويب جيدة المظهر لأي شخص ، ولكنها تستهدف على وجه التحديد العملاء الذين يرغبون في تسويق وبيع المنتجات الرقمية عبر الإنترنت.

17. Elementor Website Builder:

Elementor هو منشئ مواقع WordPress مجاني. تأسست عام 2016 في رمات جان ، إسرائيل. إنها شركة مملوكة للقطاع الخاص تنتشر خدماتها في جميع أنحاء العالم. يمكن لأي شخص الاستفادة من خدماتهم.

Elementor هي منصة سهلة الاستخدام للمبتدئين.

يحتوي على خيار السحب والإفلات في المنشئ بحيث يمكنك بسهولة إنشاء الموقع الذي تحلم به. يمكنك تحرير الموقع مباشرة كذلك. ستحصل على مكتبة كبيرة من القوالب الملونة والجذابة. هذه القوالب تستجيب للجوال أيضًا. إذا كنت تبحث عن العديد من الشركاء لبناء القوالب والإضافات ، فإن هذا النظام الأساسي يعد خيارًا رائعًا لك. كما يدعم عمليات تكامل الجهات الخارجية. قد لا تتمكن من الاستمتاع بجميع الوظائف الموجودة في الخطة المجانية ولكن يمكنك بالتأكيد اختبار النظام الأساسي بها.

يعتبر Elementor رائعًا للمسوقين الرقميين والفرق. حيث أنه يحتوي على الكثير من أدوات التسويق مع بناء الموقع أيضًا.

19. موزيلو:

تأسست Mozello في عام 2013. وهي شركة مملوكة للقطاع الخاص. يعمل حاليًا في النظام الأساسي من 2 إلى 10 موظفين. إنه منشئ مواقع ويب سهل الاستخدام وسهل الاستخدام ومنصة للتجارة الإلكترونية. هم جيدون في تطوير خدمات الويب.

Mozello هو نظام أساسي يتيح للمستخدمين إنشاء موقع ويب متعدد اللغات مجانًا أيضًا. يحتوي المنشئ أو المحرر على خيار السحب والإفلات. توجد مكتبة قوالب تساعدك في تحديد قالب لموقعك. المنصة سهلة الاستخدام والفهم.

علاوة على ذلك ، فهو يدعم وظائف التجارة الإلكترونية. بعض العوائق التي قد تواجهها هي أن أداة السحب والإفلات ليست مثيرة للاهتمام مقارنة بالمواقع الأخرى. كما أن تخصيص التصميم محدود إلى حد ما. تأتي النسخة المجانية أيضًا مع إعلانات قد تكون مزعجة لبعض الأشخاص. يأتي Mozello مزودًا بجميع الميزات الأساسية التي قد تحتاجها لإنشاء موقع ويب حسن المظهر.

يعد Mozello خيارًا جيدًا للشركات الصغيرة والشركات متوسطة الحجم. إنه مفيد أيضًا للأفراد الذين يرغبون في عرض خدماتهم أو مجرد تصميم متجر بسيط عبر الإنترنت.

19. يولا:

Yola هي منشئ مواقع الويب وشركة استضافة مواقع الويب التي يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. تأسست في عام 2007 في كيب تاون ، جنوب إفريقيا. كما أنها قامت بدمج التجارة الإلكترونية وبرمجيات المدونات. كما أنه يعمل كمسجل المجال. إنه منافس جيد لبعض أفضل الشركات التي ناقشناها في هذه القائمة.

Yola عبارة عن نظام أساسي يحتوي أيضًا على منشئ مواقع السحب والإفلات. هناك مجموعة من القوالب المجانية المتاحة للتخصيص. يحتوي هذا أيضًا على دعم لمواقع الويب متعددة اللغات. هناك ميزات للتجارة الإلكترونية متوفرة بجودة جيدة ويمكن أن تساعد متى أراد المستخدم. يتم بيع بعض الميزات الاجتماعية أيضًا. الموقع أيضًا مُحسَّن للجوّال. بعض العيوب التي يجب أن تعرفها هي أنه لا توجد ميزة التدوين في النظام الأساسي. سيعرض الإصدار المجاني إعلانات قد تكون مزعجة في بعض الأحيان.

هناك قيود معينة على التصميم والتنقل قد يواجهها المستخدمون أيضًا. تسعير الخطط المدفوعة أيضًا ميسور التكلفة.

يوصى بالمنصة للشركات الصغيرة أو للاستخدام الشخصي. ميزات وخيارات الموقع رائعة. يحتوي على خيار سحب وإفلات بسيط لك أيضًا.

خاتمة

لإنهاء المناقشة ، كل ما علينا قوله هو أن اختيار منشئ مواقع الويب له تأثير كبير على جودة موقع الويب الذي تحتاج إلى إنشائه. ستمنحك المواقع الإلكترونية الجيدة السمعة التي تريدها. هذا يؤثر على عملك ونموه أيضًا. لقد وضعنا قائمة مفصلة بجميع أدوات إنشاء المواقع التي اعتقدنا أنها تستحق الذكر. نأمل أن تساعدك التفاصيل في اختيار ما تحتاجه. أتمنى لك التوفيق في اختيار أحد ركائز عملك!