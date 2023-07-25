ستساعدك المقالة التالية: 20+ وظيفة تدفع 10 آلاف دولار شهريًا – أفكار وظائف عبر الإنترنت وغير متصل

قد يبدو كسب خمسة أرقام شهريًا مرتفعًا بشكل غير واقعي ، وهو بالتأكيد أكثر من متوسط ​​الدخل للفرد في معظم البلدان على وجه الأرض.

في الواقع ، وفقًا للبنك الدولي ، يوجد دولتان فقط على وجه الأرض يبلغ متوسط ​​نصيب الفرد فيهما من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 10000 دولار شهريًا: موناكو وليختنشتاين:

لكن، هناك بالتأكيد وظائف تدفع 10 ألف دولار شهريًا ، وقد قابلت عددًا لا بأس به من أصحاب الأعمال الناجحة عبر الإنترنت ورجال الأعمال على مدار السنوات التي أمارس فيها التدوين والذين وصلوا إلى هذا الرقم.

لذا اليوم ، أقوم بتغطية قائمة الوظائف التي تدر دخلاً شهريًا بقيمة 10000 دولار أو على الأقل لديها القدرة على ذلك.

دعنا نذهب اليها!

10000 دولار في الشهر كم في السنة؟

مجرد القليل من الرياضيات قبل أن ننتقل إلى الوظائف التي تدفع 10000 دولار شهريًا.

إذن ، ما مقدار 10 آلاف دولار شهريًا ينفع سنويًا؟

حسنًا ، إنها 120000 دولار أمريكي … الرياضيات سهلة جدًا!

ولكن ، إذا كنت تريد بعض العمليات الحسابية ذات المغزى ، فإليك كيفية تقسيم ربح 10000 دولار شهريًا على راتبك بالساعة واليوم والأسبوعي ونصف الأسبوعي:

ساعيا : 57.69 دولارًا للساعة الواحدة

: 57.69 دولارًا للساعة الواحدة يوميًا : 462 دولارًا في اليوم

: 462 دولارًا في اليوم أسبوعي : 2308 دولارات أمريكية في الأسبوع

: 2308 دولارات أمريكية في الأسبوع كل أسبوعين: 4615 دولارًا كل أسبوعين

الصورة مجاملة من www.neuvoo.ca

باختصار ، إذا كان بإمكانك كسب 462 دولارًا في يوم العمل ، فأنت على الطريق الصحيح لكسب 10000 دولار شهريًا.

Note: يفترض هذا الحساب أنك تعمل 40 ساعة في الأسبوع. على الرغم من خبرتي ومن الأشخاص الذين قابلتهم ، فمن المحتمل أنك تعمل أكثر من 50 ساعة في الأسبوع لكسب هذا النوع من المال.

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أفضل الوظائف التي تدفع 10 آلاف في الشهر

إذا كنت تتساءل عن المسارات الوظيفية التي يمكن أن تكسب 10000 دولار شهريًا ، فإن الوظائف التالية تستحق البحث فيها بالتأكيد!

ولكن ، هذا هو عالم الإنترنت هذا بعد كل شيء ، لذلك سنبدأ هذه القائمة ببعض الأفكار عبر الإنترنت فقط أو الوظائف عن بُعد حتى تتمكن من جني الأموال عبر الإنترنت!

1. الكتابة لحسابهم الخاص

أكتب بشكل مستقل في مجال التمويل الشخصي لعملي اليومي. لذا فليس من المستغرب أن تقوم الكتابة المستقلة بإعداد قائمة الوظائف التي تدفع 10،000 دولار شهريًا.

الآن ، أكبر قدر من المال جنيته في شهر معين من الكتابة المستقلة كان حوالي 6000 دولار.

كنت قد تركت وظيفتي مؤخرًا وكنت أعيش في كولومبيا لبضعة أشهر بينما كنت أواصل الكتابة والتدوين.

مع وجود عدد كافٍ من العملاء تحت حزامي يدفعون حوالي 0.10 دولارًا إلى 0.15 دولارًا لكل كلمة ، فقد وصلت إلى 6000 دولار بعد بضعة أشهر بعد بعض الأسابيع المزدحمة جدًا.

لكن خلال السنوات القليلة الماضية من التدوين والكتابة ، قابلت كتابًا مستقلين يكسبون 10000 دولار شهريًا أو أكثر من كتاباتهم.

الآن ، وفقًا لـ PayScale ، يكسب الكاتب المستقل العادي 23.44 دولارًا في الساعة ؛ حوالي 50٪ أقل من متوسط ​​سعر الساعة الذي تحتاجه لكسب 10000 دولار شهريًا بمعدل 40 ساعة في الأسبوع.

لكن اكثر يمكن للكُتَّاب المستقلين ذوي الخبرة عادةً أن يطلبوا ما يتراوح بين 0.15 دولارًا و 0.50 دولارًا لكل كلمة أو أكثر ، وأنا أعلم أنه من الشائع أن تكون الأسعار بالساعة من 50 دولارًا إلى 100 دولار + لهذا النوع من الكتابة.

السؤال الحقيقي هو: هل يمكن للكتابة المستقلة أن تكسب حوالي 300 دولار إلى 500 دولار في اليوم؟ (وهو الملعب العام للوظائف التي تدر 10،000 دولار شهريًا).

أعلم أن هذا ممكن من خلال تجربتي الخاصة ومن الأشخاص الذين قابلتهم ، لذلك أعتقد بالتأكيد أن الكتابة المستقلة تستحق مكانًا في هذه القائمة!

لاحظ فقط: يستغرق الأمر وقتًا لبناء شبكة عملائك والحصول على معدلات أعلى للعديد من الكتاب.

لذا ، نصيحتي هي أن تبدأ الكتابة المستقلة كعمل جانبي بعد العمل. يمكنك دائمًا العمل بدوام كامل مع بدء زيادة الدخل.

2. مدون

التدوين هي وظيفة أخرى يمكن أن تحقق ربحًا قدره 10 آلاف دولار شهريًا ، ولكن مثل الكتابة المستقلة ، عادةً ما يستغرق المدونون وقتًا لكسب هذا المبلغ.

علاوة على ذلك ، لا يكسب العديد من المدونين أي شيء على الإطلاق أو يكسبون فقط ما يكفي لتغطية النفقات مثل البقالة.

ومع ذلك ، فإن التدوين هو صخب جانبي على الإنترنت أحد أعلى سقوف الدخل في الخارج؛ نحن نتحدث بملايين الدولارات عن أنجح المدونات.

الآن ، حققت 22000 دولار من التدوين في عام 2020 ، لذا فأنا شخصيًا بعيد جدًا عن علامة 10000 دولار شهريًا.

ومع ذلك ، بفضل تحديث Google الأخير ، يربح عالم الإنترنت هذا الآن أكثر من 10000 دولار شهريًا بين تشغيل الإعلانات باستخدام Mediavine والتسويق التابع لها. في الواقع ، كانت هناك بعض الأشهر حيث بلغت 20.000 دولار شهريًا أو أكثر إذا كانت إيرادات الشركات التابعة عالية بما يكفي. لقطة من الدخل اليومي Mediavine.

حقيقة أنني تجاوزت 10 آلاف دولار شهريًا بمدونتي بعد معرفتي بالتدوين عندما بدأت قبل بضع سنوات هي دليل على نجاح نموذج العمل هذا.

ومثل الكتابة المستقلة ، قابلت بعض المدونين على مدار العام الذين أكسبهم 10000 دولار شهريًا أو أكثر من مدوناتهم.

في كثير من الأحيان ، أنجح المدونين:

اعتمد على التسويق بالعمولة أكثر من الإعلانات المصوّرة

بيع منتجاتهم الخاصة

تقديم التدريب والدورات

يعد جزء الدورات التدريبية فرصة للإيرادات ، وإذا كنت تبيع منتجات ودورات تدريبية عالية التكلفة ، فيمكن للمدونة أن تبدأ في التوسع بسرعة كبيرة.

أعتقد أنني لا زلت على بعد عامين من تحويل هذه المدونة إلى وظيفة تحقق ربحًا قدره 10000 دولار شهريًا ، ولكن في رأيي ، يعد التدوين من أكثر الأعمال التجارية الواعدة التي يمكنك البدء بها.

قراءة إضافية – كيفية اختيار مكانة مدونة وابدأ في جني الأموال.

3. أخصائي التجارة الإلكترونية

حقيقة ممتعة: كان عرض الإعلانات للشركات الصغيرة أحد أكثر الأنشطة الجانبية نجاحًا في الكلية.

عملت أيضًا في وكالة تسويق رقمي طوال الكلية وكأول وظيفة بدوام كامل. شركتنا متخصصة في Facebook وإعلانات Google.

في ذلك الوقت ، كانت وظيفة قائمة على العمولة براتب أساسي يبلغ 40 ألف دولار أمريكي وربما حوالي 20 ألف دولار إلى 50 ألف دولار من الغرفة الإضافية المحتملة ؛ لذلك ، لا تزال ليست وظيفة تدفع 10 آلاف دولار شهريًا.

يعد هذا أمرًا قويًا نظرًا لأن متوسط ​​مدير التجارة الإلكترونية ، وفقًا لـ PayScale ، يكسب 64500 دولارًا سنويًا.

ومع ذلك ، بعد ترك هذه الوظيفة ، انتهى بي المطاف بالعمل في شركة ناشئة مقرها كاليفورنيا كمتخصص إعلانات مدفوعة لمدة 8 أشهر تقريبًا.

و دعني أخبرك، يمكن لأفضل الأشخاص في التجارة الإلكترونية أن يربحوا 10000 دولار شهريًا أو أكثر بسهولة.

يدير الكثير من خبراء التجارة الإلكترونية خدمات إعلانية مدفوعة لأصحاب الأعمال ويتقاضون رسومًا توكيلًا شهريًا. يمكن أن تتراوح رسوم التجنيب هذه من 1000 دولار إلى 2000 دولار أو حتى عدة آلاف من الدولارات شهريًا اعتمادًا على مقدار الأموال التي تنفقها.

خلال فترة عملي في هذه الشركة الناشئة ، قابلت عددًا لا بأس به من الأشخاص الذين كانوا يكسبون خمسة أرقام شهريًا من هذه الأنواع من الترتيبات.

حتى أن بعض الأشخاص الذين أعرفهم يعملون في وظائف بدوام كامل كانوا يتقاضون رواتبهم 10،000 دولار شهريًا أو أكثر لأنهم يجيدون التجارة الإلكترونية.

في النهاية ، لا أعتقد أن الإعلان المدفوع عادة ما يكون عملًا يدفع فيه 10000 دولار شهريًا.

ومع ذلك ، إذا كنت في أعلى 5٪ من هذا المجال ويمكن أن تساعد الشركات في تحقيق أرباح بمئات أو حتى ملايين الدولارات ، حسنًا ، فأنت بالتأكيد تجني بعض الأموال غير الحقيقية.

يمكنك قراءة رسالتي حول أفضل الأعمال الجانبية للتسويق الرقمي لمزيد من الأفكار!

4. مهندس برمجيات

مثال كلاسيكي آخر على الوظيفة التي تدفع 10 آلاف شهريًا هو هندسة البرمجيات.

وفقًا لـ إنديد ، يكسب مهندس البرمجيات المتوسط ​​ما يقرب من 104000 دولار سنويًا ويتلقى أيضًا 4000 دولار كمكافآت نقدية سنويًا.

ومع ذلك ، هذا مجرد متوسط ​​؛ يمكن لمهندسي البرمجيات ذوي الخبرة كسب 10000 دولار شهريًا أو أكثر في الشركات الكبيرة التي ترغب في الإنفاق على المواهب.

هذا صحيح أيضًا بشكل خاص في مدن الفقاعات التقنية مثل سياتل وسان فرانسيسكو حيث ، بين تكلفة المعيشة والمنافسة على الراتب ، فإن كسب 150 ألف دولار سنويًا أو أكثر كمهندس برمجيات ليس أمرًا غير واقعي.

بطبيعة الحال ، عادة ما يتطلب أن تصبح مهندس برمجيات التعليم ، وعليك أن تكون في أعلى نسبة مئوية من المواهب لتوظف في شركة تدفع مثل هذه الرواتب المرتفعة.

ولكن ، ليس هناك من ينكر أن مهندسي البرمجيات سيستمرون في الطلب فقط حيث تصبح التكنولوجيا أكثر تشابكًا مع الحياة اليومية.

5. مستخدم YouTube

مثل المدونات ، على ما أعتقد YouTube هي وظيفة أخرى يمكن أن تدفع 10000 دولار شهريًا أو أكثر لأن سقف الدخل ضخم.

يكسب كبار مستخدمي YouTube ملايين الدولارات فقط من عائدات الإعلانات وحدها. عندما تفكر في مصادر الإيرادات الأخرى مثل صفقات العلامات التجارية والتسويق بالعمولة وبيع المنتجات ، YouTube هو في الواقع مصدر دخل قوي للغاية.

بالنسبة لبعض السياق ، لي YouTube تربح القناة حوالي 1400 دولار شهريًا في الوقت الحالي مع 74500 مشاهدة.

من خلال التسويق بالعمولة وتحويل حركة المرور إلى مدونتي ، من المحتمل أن يكون الأمر أشبه بـ 1600 دولار شهريًا ، ولكن دعنا نستخدم 1500 دولار كمثال جميل وبسيط هنا.

إذا كانت قناتي تربح 1500 دولار شهريًا مع 70000 مشاهدة أو نحو ذلك ، YouTube يمكن أن تحقق 10000 دولار شهريًا مع حوالي 800000 مشاهدة شهريًا.

من المؤكد أنني أعمل في مجال التمويل الشخصي ، لذلك لديّ عائد مرتفع لكل ألف ظهور ، ولا يزال 800000 مشاهدة إنجازًا فذًا لتحقيقه.

ولكن مرة أخرى ، يضيف هذا مصادر الدخل المحتملة مثل اشتراكات Patreon أو المبيعات التابعة أو مقاطع الفيديو الدعائية أو بيع الدورات التدريبية.

علاوة على ذلك ، أنا مروع في إنشاء مقاطع فيديو بانتظام وعادة ما أنشر مقطعين في الشهر … من يدري ما هو ممكن إذا كنت تنشر كل يوم أو كل يومين!

بيت القصيد هو أن كسب المال على YouTube لا يزال يمثل تحديًا ، ويستغرق تطوير القناة وقتًا وتفانيًا.

ومع ذلك ، أعتقد YouTube هي وظيفة واقعية تبلغ 10 آلاف دولار شهريًا ولديها أيضًا إمكانية تحقيق أرباح عالية بجنون.

قراءة إضافية – كيفية الحصول على 1،000 مشترك YouTube.

6. مترجم على الإنترنت

أعرف أشخاصًا يكسبون 10 آلاف دولار شهريًا أو أكثر من العمل الحر ، ولكن هذا مجرد مثال واحد على المهارات التي يمكنك بيعها عبر الإنترنت لكسب هذا النوع من المال.

تشمل بعض المجالات الأخرى المربحة جدًا للعمل المستقل:

المحاسبة ومسك الدفاتر

عمل استشاري

عالم البيانات

مدير وسائل التواصل الاجتماعي (إذا كنت تدير وكالة)

خبير تحسين محركات البحث ((إذا كنت تدير وكالة)

تصميم الموقع

محرر فيديو (إذا كنت تدير وكالة)

للوصول إلى 10000 دولار شهريًا ، في كثير من الأحيان ، تحتاج إلى إدارة نشاط تجاري على غرار “الوكالة” وبناء فريق حتى تتمكن من خدمة عملاء أكبر رواتبًا ويحتاجون إلى مزيد من العمل. لكن كل هذه العربات التي تعمل لحسابها الخاص يمكنها تحقيق هذا النوع من الدخل أو أكثر من ذلك بكثير.

أعني ، كنت أكسب 3000 دولار شهريًا من خلال استشارة تحسين محركات البحث والإعلانات المدفوعة في وقت ما ، وكان ذلك مجرد عمل بدوام جزئي!

للعثور على عمل ، يمكنك طلب المساعدة من شبكتك أو استخدام لوحات وظائف بعيدة مختلفة. وإذا كنت جديدًا ، فيمكنك محاولة الحصول على بعض وظائف Upwork للمبتدئين لبناء محفظتك.

لن تجد وظيفة مستقلة تدفع 10 ألف دولار شهريًا بين عشية وضحاها. ولكن هناك الكثير من الأدوار القائمة على العمل المستقل والتي يمكن أن تتناسب مع هذا النوع من الدخل.

المزيد من الوظائف التي تكسب 10 آلاف شهريًا

أنا شخصياً أعتقد أن عالم العمل عن بعد سيستمر في النمو ، خاصة مع الأحداث الأخيرة والتحول إلى العمل من المنزل بالنسبة للكثيرين.

والخبر السار هو أنه يمكنك العثور على عمل عبر الإنترنت باستخدام العديد من مواقع العمل عن بُعد أو من خلال العمل في وظائف صديقة عن بُعد (فكر في التسويق ، والبرمجة ، وما إلى ذلك)

ولكن ، لن تكون قائمة شاملة بالوظائف التي تدر 10 آلاف دولار شهريًا دون ذكر بعض أفكار الوظائف الشخصية أيضًا!

Note: جميع معلومات الراتب التي سأستخدمها للوظائف الشهرية البالغة 10 آلاف دولار تأتي من موقع الرواتب ، الذي يوفر راتباً لوظائف مختلفة.

سأستخدم أيضًا بعض الأرقام من مكتب إحصاءات العمل ، الذي يشارك بيانات الرواتب عن الوظائف الأعلى أجراً.

مرة أخرى ، هذه مجرد تقديرات ، ومن المحتمل أن تؤثر المستويات المختلفة من الخبرة والأسواق المختلفة على مقدار الأموال التي يمكنك كسبها شهريًا.

مع ذلك ، تشمل بعض الوظائف الأخرى التي تدفع 10000 دولار شهريًا:

طيارو الطيران ومهندسو الطيران – 186000 دولار في السنة. مراقبو الحركة الجوية – 127400 دولار في السنة. طبيب التخدير – 261000 دولار في السنة ؛ يتطلب قدرًا لا يصدق من التعليم والشهادات. مدراء الهندسة المعمارية والهندسة – 158000 دولار في السنة. مدراء نظم المعلومات والحاسوب – 161000 دولار في السنة. طبيب أسنان – 170000 دولار في السنة ؛ يتطلب تعليمًا كبيرًا ويمتلك أطباء الأسنان الأعلى دخلاً ممارساتهم الخاصة. الرؤساء التنفيذيون – 197000 دولار في السنة. المديرين الماليين – 151000 دولار في السنة. أطباء أمراض النساء – 233000 دولار في السنة. محامون – 148900 دولار في السنة. المهندسين النوويين – 125000 دولار في السنة. مهندسو البترول – 154000 دولار في السنة. الطبيب المعالج – 800 210 دولار في السنة ؛ يتطلب قدرًا هائلاً من التعليم. يمكن أن يؤدي التخصص في أنواع مختلفة من الأدوية أيضًا إلى زيادة راتبك السنوي. أطباء القدم – 151100 دولار في السنة. مديرين مبيعات – 147800 دولار في السنة. الجراحون – 252000 دولار في السنة ؛ يتطلب الكثير من التعليم مثل المهن الطبية الأخرى.

أوصي بالتأكيد بمراجعة قاعدة بيانات مكتب إحصائيات العمل لأن هذا مجرد خدش لسطح الوظائف التي تدفع 10000 دولار شهريًا.

لكن ، لاحظ الموضوع المشترك هنا: تتطلب هذه الوظائف عادةً الكثير من التعليم وعادة ما تكون وظائف متخصصة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن العديد من الوظائف في مجال الرعاية الصحية أو التكنولوجيا ؛ مجالان سيستمران في النمو فقط مع تقدم السكان في العمر ومع ازدياد أهمية التكنولوجيا.

أريد أيضًا أن أذكر أن الوظائف القائمة على العمولة يمكن أن تكون تذكرة لكسب 10000 دولار شهريًا أو أكثر.

على سبيل المثال ، يمكن لوظائف مثل وكيل عقارات أو مندوب مبيعات برمجيات أو بائع سيارات أن تحقق هذا النوع من الأجر الشهري إذا قمت بإبرام صفقات كافية.

قراءة إضافية – كيفية ربح 20 ألف دولار في الشهر.

نصائح للبحث عن عمل

لقد غطيت أكثر من 20 وظيفة بجني 10 ألف دولار شهريًا ، ولكن حان الوقت لتختتم الأمور ببعض النصائح التي يمكنك استخدامها في البحث عن وظيفة!

1. يبدو أن التخصص يؤتي ثماره

أنا بصراحة لا أحب المدرسة وقضيت وقتًا بائسًا في حضور الفصل حتى يوم تخرجي.

ولكن ، إذا نظرت إلى قائمة الوظائف ذات الأجور المرتفعة أعلاه ، فمن الواضح ذلك التخصص هو موضوع مشترك للنجاح.

هذا يبدو منطقيا. بعد كل شيء ، أصبح العالم أكثر تعقيدًا ، ونحن بحاجة إلى متخصصين لمعالجة مشاكل الغد.

هذا الاتجاه صحيح أيضًا لأشياء مثل الكتابة المستقلة: إذا كنت متخصصًا في مجال متخصص ، فيمكنك عادةً أن تتقاضى رسومًا لكل كلمة أكثر من شخص ليس خبيرًا ويكتب عن كل شيء!

2. التكنولوجيا والرعاية الصحية هائلة

كما ذكرنا ، يبدو أن هذين الحقلين يمثلان نسبة كبيرة من الوظائف التي تدر 10 ألف دولار شهريًا أو أكثر.

إذا كنت في الكلية وتبحث عن بعض البرامج للدخول إليها ، أقترح البحث عن وظائف في هذين المجالين إذا كان كسب راتب مرتفع هو هدفك.

3. تنمية شبكتك

هذه نصيحة عامة جدًا للتواصل ، لكن بالنسبة للأفراد المتخصصين ، أعتقد أنها مهمة حقًا.

أعني ، إذا كنت تعمل في دور متخصص للغاية وترغب في جني أكبر قدر ممكن من المال ، فأنت بحاجة إلى التواصل مع عملاء محددين جدًا لمشاريع محددة للغاية.

أنا شخصياً أعتقد أن إنشاء المحتوى أو تعليم الآخرين طريقة رائعة للتواصل ، ولكن يمكنك أيضًا القيام بحدث LinkedIn وشبكات الأعمال العادية لمقابلة أشخاص.

قراءة إضافية – كيفية جعل 10000 دولار سريعًا.

4. إنشاء تدفقات الدخل المتعددة

إذا لم تكن من المعجبين بأي من الوظائف التي تدفع 10 آلاف دولار شهريًا في هذه القائمة ، فلا تيأس.

في رأيي ، لا حرج في استخدام تدفقات دخل متعددة للوصول إلى 10 آلاف دولار شهريًا أو أي رقم بالدولار تريده.

وفي رأيي ، يمكن أن يساعدك وجود تدفقات متعددة في الحفاظ على استقلاليتك والتوازن بين العمل والحياة لأن صاحب عمل واحد يحكم حياتك.

كمثال، ها هي مصادر الدخل الحالية أنا أستخدمه لكسب أكثر من وظيفتي السابقة!

الكتابة لحسابهم الخاص للعملاء التدوين YouTube استشارات تحسين محركات البحث أبورك للاستشارات الاستثمار والأرباح Facebook استشارات الإعلانات

منحت ، استغرق الأمر ثلاث سنوات لبناء كل هذه التدفقات ، لكنك حصلت على الفكرة.

لذلك ، لا تخف من الحصول على وظيفة ثانية ، أو بدء عملك الخاص ، أو حتى استخدام تطبيقات gig المختلفة لزيادة دخلك.

بمرور الوقت ، من المنطقي البحث عن مصادر دخل أكثر سلبية ، مثل الاستثمار أو الدخول في أشياء مثل YouTube، لذا فأنت لا تعمل 80 ساعة في الأسبوع فقط أو شيء مجنون.

ولكن ، إذا خصصت ساعات وجربت ، فأنا على ثقة من أنه يمكنك على الأقل دفع راتبك الشهري في الاتجاه الصحيح!

قراءة إضافية – كيفية ربح 1000 دولار في اليوم.

افكار اخيرة

آمل أن تساعدك قائمة الوظائف التي تدفع 10 ألف دولار شهريًا على تحديد المكان الذي ستذهب إليه بعد ذلك في حياتك المهنية التالية.

كما ذكرنا ، هذه القائمة ليست سوى غيض من فيض ، و هناك طرق أخرى لكسب 10 ألف دولار شهريًا.

لا يهم حقًا ما إذا كنت تتجه إلى التدوين أو العمل المستقل أو مهنة ذات رواتب عالية أو إنشاء تدفقات دخل متعددة لنفسك.

المفتاح الحقيقي هو أن تكون سعيدًا أيضًا ، بأكبر قدر ممكن من الحرية خلال وقتك ، وأن تكون بصحة جيدة. بدون هذه الركائز الأخرى ، فإن 10 ألف دولار شهريًا لا تعني شيئًا.

هذا كل شيء لهذا! سوف أمسك بكم يا رفاق في المرة القادمة!

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