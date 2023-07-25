ستساعدك المقالة التالية: 20+ وظيفة واقعية تدفع 1000 دولار في الأسبوع – أفكار عبر الإنترنت وغير متصل!

لا يهم إذا كنت تحاول كسب المال في الكلية أو كنت تبحث فقط عن زيادة دخلك في مرحلة أخرى من الحياة ؛ ليس هناك من ينكر ذلك مبلغ إضافي قدره 1000 دولار في الأسبوع هو مبلغ كبير من المال.

في الواقع ، في غالبية أنحاء العالم ، فإن الوظيفة التي تدفع 1000 دولار في الأسبوع تؤهلك لحياة مريحة بشكل لا يصدق.

الآن ، إذا كنت ترغب في جني 1000 دولار في الأسبوع ، فلديك أيضًا الكثير من الخيارات.

كما هو الحال دائمًا ، يعد كسب المال عبر الإنترنت أحد الطرق ، وهو أمر رائع للحفاظ على جدول زمني مفتوح وفرص العمل من المنزل.

ليس في ذلك؟

لا شكر على واجب! هناك الكثير من الخيارات الأخرى لأولئك منكم الذين يفضلون بيئة عمل أكثر جسدية أو شخصية.

لذا ، إذا كنت تبحث حاليًا عن وظائف تدفع 1000 دولار في الأسبوع ، فهذا المنشور يناسبك بالتأكيد!

حان الوقت لشرح بعض أفضل الخيارات المتاحة أمامكونصائح للبدء وكل ما تحتاج إلى معرفته.

لكن أولاً ، كم تكسب حقًا عندما تربح 1000 دولار في الأسبوع؟

1000 دولار في الأسبوع هو مقدار السنة؟ – توزيع سنوي وكل ساعة

دعنا نقسم بعض الأرقام قبل أن ندخل في الوظائف الفعلية …

إن الوظيفة التي تدفع 1000 دولار في الأسبوع ستجعلك 52000 دولار في السنة (52 أسبوعًا في السنة).

بمعنى ، إذا كنت تعمل 40 ساعة عمل في الأسبوع وأخذ عطلة نهاية الأسبوع ، ستربح 26.67 دولارًا أمريكيًا في الساعة بالضبط.

إليك ملخص سريع للرياضيات:

26.67 دولارًا للساعة

200 دولار / يوم

1،000 دولار / أسبوع

2000 دولار / كل أسبوعين

4،333 دولار / شهر

52000 دولار في السنة

بإذن من Neuvoo.

ضع في اعتبارك أن كل هذه الأرقام هي من حيث الدخل الإجمالي. تأكد من حساب فئات ضريبة الدخل المحددة الخاصة بك.

من المرجح أن تحصل على ما يقرب من 40،000 دولار – 42،000 دولار بعد الضرائب، ولكن بالطبع من المحتمل أن يختلف هذا الرقم حسب المكان الذي تعيش فيه.

الآن بعد أن أصبحت الأرقام واضحة ، دعنا ندخل في الوظائف التي يمكن أن تجلب بالفعل هذا المبلغ من المال!

أفضل الوظائف التي تدفع 1000 دولار في الأسبوع

يرجى ملاحظة أن هذه الوظائف يجب أن تحقق 1000 دولار في الأسبوع. من خلال الجهود المستمرة ، يكون هذا ممكنًا بالتأكيد ، لكنه ليس دائمًا ضمانًا.

ومع ذلك ، فإن جميع هذه الوظائف تقريبًا متاحة للجميع. بمعنى ، لا تحتاج إلى درجة علمية أو تدريب متخصص للعمل في معظم هذه المهن.

كل ما تحتاجه حقًا هو جهاز كمبيوتر ، وهاتف ذكي ، والوصول إلى الإنترنت ، والدافع للبدء!

1. وظائف اقتصاد الحفلة

من أفضل جوانب اقتصاد الوظائف المؤقتة أنه مرن ومطلوب مرتفع جدًا.

لذلك ، إذا كنت على استعداد لقضاء بعض الساعات الجادة ، فهناك فرصة قوية لأن يساعدك اقتصاد الوظائف المؤقتة في تحقيق 1000 دولار في الأسبوع أو أكثر.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك الكثير من تطبيقات الحفلة الجانبية التي لا تتطلب أي نوع من الخبرة.

تتضمن بعض الأمثلة الشائعة للتطبيقات التي يمكنك استخدامها:

مرة أخرى ، هذه التطبيقات ليست ضمانًا لكسب 1000 دولار في الأسبوع ، ولكن غالبًا ما تكون هناك إمكانية لكل ساعة اعتمادًا على مدينتك وخبرتك وبعض الحظ.

خذ القيادة في Uber Eats على سبيل المثال: هناك الكثير من الأمثلة عبر الإنترنت لأشخاص يمكنهم الدفع مقابل 1000 دولار إضافي في الأسبوع: لقطة شاشة لأرباح Uber Eats الأسبوعية.

بالنظر إلى أن هذه الحقيبة عملت 34 ساعة ، فهذا ليس سيئًا للغاية!

بالطبع ، تتطلب معظم هذه الأعمال الجانبية امتلاك سيارة أو دراجة أو شاحنة حتى تتمكن من إجراء عمليات التسليم. تحتاج أيضًا إلى تضمين استهلاك السيارة والغاز في أرباحك.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تضع في اعتبارك أن جني هذا القدر الكبير من المال في غضون 7 أيام سيتطلب بعض الصعوبات الجادة.

إذا كنت تحاول سداد الديون بسرعة أو سئمت من عدم امتلاكك للمال ، فقد يكون وضع ساعات إضافية أمرًا يستحق العناء ، حتى لو استغرق الأمر بعض الممارسة للوصول إلى هدفك البالغ 1000 دولار.

كنصيحة احترافية: إذا كنت تفكر في السير في هذا الطريق ، فحاول العمل خلال ساعات الذروة وفكر في استخدام تطبيقات متعددة لمساعدتك في الوصول إلى علامة 1000 دولار.

2. مبرمج

وظيفة كلاسيكية أخرى تدفع 1000 دولار في الأسبوع هي وظائف البرمجة وتطوير الويب. على الرغم من أن هذه واحدة من تلك الوظائف التي ستحتاج فيها إلى القليل من الخبرة أو ربما درجة للمتابعة.

ومع ذلك ، لا يزال بإمكان طلاب الجامعات الذين لا يزالون يعملون للحصول على شهادتهم الحصول على خدمات البرمجة.

في الواقع ، يربح أحد أصدقاء توم المال عبر الإنترنت وسافر مع توم ليكسب لقمة العيش تمامًا كمستقل.

الآن ، من حيث الكسب المحتمل ، يمكن للمبرمجين الذين يعملون لحسابهم الخاص أن يكسبوا ما بين 60 إلى 100 دولار في الساعة، وهو بالتأكيد.

مع وضع هذا السعر بالساعة في الاعتبار ، ستحتاج إلى العمل حوالي 3 ساعات يوميًا ، 5 أيام في الأسبوع ، إذا كنت تريد جني 1000 دولار في الأسبوع.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمبرمج بدوام كامل أن يفسح المجال أكثر من ذلك بمتوسط ​​راتب يبلغ حوالي 75000 دولار في السنة!

إذا كان لديك بالفعل خبرة في الترميز ، فيجب عليك بالتأكيد الاستفادة منها والتقدم للوظائف من خلال تطبيقات مثل LinkedIn و Upwork و إنديد.

3. كاتب مستقل

بصفتي كاتبًا مستقلًا ، يمكنني القول إن الانخراط في الكتابة المستقلة بدوام كامل يمكن أن يكون صعبًا للغاية. بشكل عام ، يتطلب الأمر الكثير من الترويج للعملاء وجهودًا متسقة للبقاء في العمل.

ومع ذلك ، إذا كنت تستمتع بالكتابة ، أو تجدها سهلة ، أو لديك بالفعل مدونتك الخاصة ، فإن أن تصبح كاتبًا مستقلًا يعد خطوة ممتازة في النهوض بحياتك المهنية!

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الكتابة المستقلة هي بالتأكيد وظيفة واقعية تدفع 1000 دولار في الأسبوع ، بشرط أن تحصل على عدد قليل من العملاء تحت حزامك.

وفقًا لـ PayScale ، يكسب الكتاب المستقلون ما يزيد قليلاً 23 دولارًا للساعة، ولكن كيفية الحصول على أموال يمكن أن تختلف.

ككاتب مستقل ، عادة ما يتم الدفع لك مقابل كل كلمة. يدفع بعض العملاء لكل مقالة ، لكن هذا ليس شائعًا.

على سبيل المثال ، يمكن للكاتب المبتدئ أن يربح 0.03 دولارًا لكل كلمة ، في حين أن الكاتب الأكثر تقدمًا قد يربح 0.15 دولارًا إلى 0.25 دولارًا لكل كلمة أو أكثر (سمعت أن بعض الكتاب يحصلون على 0.50 دولارًا إلى دولار واحد لكل كلمة مقابل مقالات فنية جدًا أو كتابة مقالات تتضمن أيضًا مقابلات).

الآن، إذا كتبت مقالًا يحتوي على 1500 كلمة يوميًا وحصلت على 0.10 دولارًا أمريكيًا لكل كلمة، ستربح ما يزيد قليلاً عن 1000 دولار في الأسبوع.

إذا ربحت أقل قليلاً ، فستبحث عن 2000 إلى 3000 كلمة يوميًا للوصول إلى هدفك.

ومع ذلك ، إذا بدأت في كسب 0.15 دولار – 0.25 دولار لكل كلمة أو أكثر ، والتي يتقاضاها الكتاب الأكثر خبرة ، فيمكنك بسهولة مسح 1000 دولار في الأسبوع بهذه الوظيفة.

كل ما عليك فعله هو العثور على عدد كافٍ من العملاء حيث يمكنك كتابة مقال واحد كل يوم.

هذا بالتأكيد ليس بالأمر السهل ، لكن يمكن تحقيقه بالوقت والجهد.

قراءة إضافية – كيفية كسب المال من خلال الكتابة الإبداعية.

4. مصمم الموقع

إذا كانت لديك خبرة في البرمجة أو تصميم الويب الأساسي ، فيمكنك مساعدة مالكي مواقع الويب في ترقية مظهر موقعهم والحصول على أموال مقابل ذلك!

وفقًا لـ Glassdoor ، يكسب مصممو الويب تقريبًا 52600 دولار في السنة، والتي تصل إلى حوالي 1000 دولار في الأسبوع.

على غرار الكتابة المستقلة ، سيكون عليك تقديم عرض لأصحاب مواقع الويب الذين يقدمون لهم خدماتك ويتفاوضون على السعر بناءً على مقدار العمل الذي سيستغرقه. هذا إذا كنت تفعل ذلك بنفسك.

يمكنك أيضًا التقدم لوظائف كمصمم مواقع ويب حيث ستحصل على نفس المبلغ تقريبًا ، ولكن الحصول على وظيفة هو بالتأكيد عمل مضمون أكثر.

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5. مدير مواقع التواصل الاجتماعي

سواء كنت جيدًا مع Instagramو Pinterestأو LinkedIn أو حتى TikTok ، تبحث الشركات دائمًا عن مديري وسائل التواصل الاجتماعي.

في الواقع ، وفقًا لـ Statista ، من المتوقع أن يصل الإنفاق على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي 110.628 مليون دولار في الولايات المتحدة وحدها في عام 2021.

هذه فطيرة كبيرة ، لذا فليس من المستغرب أن يكون تشغيل إعلانات الوسائط الاجتماعية وظيفة أخرى يمكن أن تحقق 1000 دولار في الأسبوع أو أكثر.

في الواقع ، بعد عودته إلى الكلية ، حقق توم أرباحًا جانبية من خلال تشغيل وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المدفوعة لمجموعة متنوعة من العملاء.

الآن ، هذه حفلة جانبية أقل مرونة اعتمادًا على مدى قوة عميلك.

بعد كل شيء ، عليك التخطيط للمحتوى وتنظيم الرسومات وكتابة التعليقات والتفاعل مع العملاء عبر الإنترنت وزيادة حضور العلامة التجارية بشكل عام … ليس دائمًا بهذه السهولة!

بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج عادةً إلى نوع من المحفظة أو سجل حافل للبدء لأن الشركات مترددة بشكل مفهوم في تسليم حساباتها الاجتماعية.

لذا ، ابدأ بتنمية بعض حسابات الوسائط الاجتماعية العضوية بنفسك لتتعلم الأمور. عندما تكون لديك المهارات ، ابدأ بطيئًا عن طريق الترويج للشركات الصغيرة في مدينتك.

في عرضك التقديمي ، قم بتضمين خطة لكيفية تحسين تفاعلهم وتقديم تجارب مجانية / رخيصة لهم للبدء.

بمجرد حصولك على عدد قليل من العملاء ومحفظة أقوى ، يمكنك البدء في تسعير خدماتك وفقًا لذلك.

يقوم مديرو الوسائط الاجتماعية المتوسطون بعمل ما بين 50-100 دولار للساعة الواحدة وفقًا لموقع الرواتب.

ستحتاج إلى العمل من 10 إلى 20 ساعة في الأسبوع بين عدد قليل من الشركات المختلفة إذا كنت ترغب في كسب 1000 دولار في الأسبوع كمدير لوسائل التواصل الاجتماعي.

بدلاً من ذلك ، يمكنك تسجيل العملاء على الخدم الشهري إذا كنت لا تريد أن يتم الدفع لك بالساعة.

6. تعليم اللغة الإنجليزية على الإنترنت

إذا كنت تبحث عن وظيفة أخرى محتملة تدفع 1000 دولار في الأسبوع وتستمتع بتدريس الآخرين ، فقد تكون الدروس الخصوصية عبر الإنترنت مناسبة بشكل ممتاز.

هناك الكثير من الشركات التي تدفع للمعلمين لمساعدة الطلاب في جميع أنحاء العالم على تعلم اللغة الإنجليزية.

تشمل بعض الشركات الشهيرة:

BookNook – طريقة ممتازة لكسب المال من تدريس القراءة والرياضيات للطلاب.

VIPKid – وفقًا لـ في الواقع ، يكسب مدرسو VIPKid 22 دولارًا في الساعة.

Qkids – اربح ما يقرب من 16 دولارًا إلى 20 دولارًا في الساعة.

EF Education First – اربح حوالي 18 دولارًا في الساعة.

بيانات الراتب VIPKid.

الآن ، تلبي هذه الشركات في الغالب سوق ESL الصيني ، والذي له آثار.

في الصين، يحتاج المعلمون إلى شهادة TEFL وشهادة جامعية للتدريس ، لذا تتطلب فكرة الوظيفة هذه القليل من العمل المسبق ودرجة علمية.

ومع ذلك ، يمكنك العثور على دورات TEFL على مواقع الويب مثل Groupon بأقل من 100 دولار ، والأجر بالساعة قوي جدًا كمدرس عبر الإنترنت مع شركة شهيرة.

بالطبع ، يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى طلاب متسقين ، وهذا هو السبب في أن العديد من معلمي اللغة الإنجليزية كلغة ثانية عبر الإنترنت يعملون في شركات متعددة أو لديهم بعض الأعمال الجانبية في وقت واحد.

يمكنك أيضًا أن تقرر القيام بذلك بنفسك ، ونشر الخبر من خلال الأصدقاء والعائلة ومعرفة ما إذا كان أي شخص يعرف طالبًا يمكنه استخدام بعض المساعدة.

يمكن للمدرسين جني حوالي 40 دولارًا إذا تم تأسيسهم مع عدد قليل من العملاء. سيتطلب ذلك منك العمل حوالي 25 ساعة في الأسبوع.

7. المحرر

إذا كان لديك مستوى عالٍ من الاهتمام بالتفاصيل ، فإن وظيفة أخرى بقيمة 1 ألف دولار في الأسبوع يمكنك التفكير فيها هي أن تصبح محررًا.

غالبًا ما تقوم الشركات التي لديها مدونات بتوظيف كتاب مستقلين لكتابة منشورات مدونة لهم. ومع ذلك ، يمكن أن يرتكب هؤلاء الكتاب أخطاء أو يفتقرون ببساطة إلى المهارات التنظيمية المناسبة لجعل المقالة تبدو أنيقة.

هذا هو المكان الذي يأتي فيه المحرر.

المحررون مسؤولون عن تحسين جودة المقالة ، وسهولة قراءتها ، وهم خط الدفاع الأخير قبل الضغط على زر النشر.

Note: يختلف المحررون عن المراجعين ، وهم المسؤولون في الغالب عن فحص المقالات بحثًا عن الأخطاء النحوية والأخطاء الأسلوبية.

من حيث الكسب المحتمل ، يكسب المحررون 29.50 دولارًا في الساعة وفقًا لمكتب إحصاءات العمل.

ومع ذلك ، فإن الشريحة المئوية الأعلى من المحررين تتقاضى بالتأكيد أكثر ، لذا فهذه بالتأكيد وظيفة واقعية لكسب 1000 دولار في الأسبوع أو أكثر.

في الواقع ، مع الشركة المناسبة ، ربما يمكنك مسح هذا المبلغ من خلال التحرير كوظيفة جيدة بدوام جزئي تتراوح من 15 إلى 20 ساعة في الأسبوع.

8. أخصائي تحسين محركات البحث

متخصصو تحسين محركات البحث (SEO) هم الذين يعملون خلف الستائر للتأكد من أنه عند البحث عن شيء ما على Google ، تظهر المقالات الصحيحة بالفعل.

إن الحصول على مقال في المركز الأول على Google أو Yahoo أو Bing ليس بالأمر السهل.

هذا هو السبب في أن الشركات تقدر بشكل كبير أولئك الذين يمكنهم تحسين مقالاتهم بشكل صحيح للحصول عليها هناك.

بصفتك متخصصًا في تحسين محركات البحث (SEO) ، فأنت مسؤول بشكل أساسي عن توجيه استراتيجية محتوى العميل ، وتحسينها لمحركات البحث ، وكذلك تحسين أداء موقع الويب والروابط الخلفية للحصول على ترتيب أفضل في محركات البحث.

مرة أخرى ، يبدو الأمر سهلاً على الورق ، وتعلم الأساسيات ليس بهذه الصعوبة في الواقع.

ومع ذلك ، هناك متخصصون في تحسين محركات البحث يتحدثون عن لعبة كبيرة. في كثير من الأحيان ، يختلف ما يقدمونه في الواقع كثيرًا.

ولكن ، إذا كانت لديك خبرة في تحسين محركات البحث أو كنت على استعداد للتعلم ومعرفة ما تفعله بالفعل ، فيمكنك جني ما بين 50000 دولار – 80000 دولار سنويًا في وظيفة بدوام كامل.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا تحويل استشارات تحسين محركات البحث إلى مهمة جانبية قوية خارج وظيفتك العادية والعمل مع العملاء على الجانب.

كانت هذه واحدة أخرى من الأعمال التجارية الجانبية لجامعة توم ، وعادةً ما تعمل عقود تحسين محركات البحث على هيكل تجنيب شهري.

لذلك ، يمكنك توقيع عميل مقابل 1000 دولار أو 2000 دولار شهريًا لأداء أعمال تحسين محركات البحث على مدار الشهر ، والتي يمكن أن تصل في الواقع إلى أجر مربح للغاية بالساعة.

أفضل جزء هو أنه يمكنك القيام بكل هذا من المنزل!

هذا يجعلها واحدة من أفضل الوظائف التي تدفع 1000 دولار في الأسبوع إذا كنت تفضل العمل عبر الإنترنت ولا تريد التعامل مع الكثير من الأشخاص إلى جانب عملائك.

9. مساعد الظاهري

هناك طلب الآن على المساعدين الظاهريين أكثر من أي وقت مضى بسبب الطفرة الهائلة في الأعمال التجارية عبر الإنترنت.

كمساعد افتراضي ، أو VA ، فأنت في الأساس مثل المساعد الإداري للمديرين وأصحاب الأعمال … افتراضي فقط.

بشكل عام ، يتضمن عمل VA مهام مثل:

الرد وإرسال رسائل البريد الإلكتروني للعملاء.

إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الأساسية.

ادخال بيانات.

حجز المواعيد وخطط السفر.

بالإضافة إلى ذلك ، بصفته VA ، ليس لديك أي تكاليف عمل مسبقة حقًا؛ كل ما تحتاجه هو سماعة رأس واتصال إنترنت موثوق.

فيما يتعلق بالعثور على عمل ، يمكنك التقدم لشركات مثل Fancy Hands التي توظف مساعدين افتراضيين أمريكيين ودفع 3 إلى 7 دولارات لكل مهمة.

بدلاً من ذلك ، يمكنك بدء أعمال VA الخاصة بك أو إدراج خدمتك في الأسواق المستقلة مثل Fiverr و Upwork.

إذا كنت تتقاضى أجرًا ثابتًا بالساعة ، فيمكن لهذه الوظيفة أن تحقق 1000 دولار في الأسبوع إذا كان لديك عدد كافٍ من العملاء.

تكمن الصعوبة الحقيقية في إيجاد عمل طويل الأجل كافٍ للقيام بذلك ، لكن هذا ممكن!

قراءة إضافية – مراجعة SolidGigs – هل يستحق كل هذا العناء للعاملين لحسابهم الخاص؟

وظائف أخرى تدفع 1000 دولار في الأسبوع

في حين أن الكثير من الوظائف المذكورة سابقًا تتطلب نوعًا من العمل عبر الإنترنت أو في المنزل ، إلا أن هناك أيضًا الكثير من الوظائف المادية التي تدفع نفس القدر.

إذا كنت تعمل أكثر في وضع عدم الاتصال ، فهذه القائمة تناسبك بالتأكيد.

فيما يلي بعض الوظائف الأخرى التي تدر 1000 دولار في الأسبوع ، مدعومة ببيانات من مكتب إحصاءات العمل مرة أخرى:

ميكانيكي – 57000 دولار في السنة ، أو 29.23 دولارًا للساعة. عامل الكهرباء – 59000 دولار في السنة ، أو 30.26 دولار للساعة. يتطلب شهادة الثانوية العامة. عمال تركيب السجاد – 52000 دولار في السنة أو 26.67 دولار للساعة. دهان – 61000 دولار في السنة ، أو 31.28 دولارًا للساعة. مساعد علاج وظيفي – 59200 دولار في السنة ، أو 28.46 دولار للساعة. عادة ما يتطلب درجة الزمالة. عامل بناء – 60 ألف دولار في السنة أو 29.19 دولار للساعة. يتطلب شهادة الثانوية العامة. مدرس في مدرسة ثانوية – 61.660 دولارًا في السنة ، أو 31.62 دولارًا للساعة. يتطلب درجة البكالوريوس / الذهاب إلى كلية المعلمين. عامل صحة المجتمع – 52850 دولارًا في السنة ، أو 27.10 دولارًا للساعة. يتطلب شهادة الثانوية العامة. سائق حافلة المدينة – 54000 دولار في السنة ، أو 27.69 دولار للساعة. يتطلب شهادة الثانوية العامة. مضيفة طيران – 77000 دولار في السنة ، أو 39.49 دولارًا للساعة. يتطلب شهادة الثانوية العامة. ميكانيكي – 55000 دولار في السنة ، أو 28.21 دولار للساعة. يتطلب شهادة الثانوية العامة. مترجم – 54000 دولار في السنة ، أو 27.69 دولار للساعة. عادة ما يتطلب درجة البكالوريوس. معالج بالتدليك – 52000 دولار في السنة ، أو 26.27 دولار للساعة. يتطلب جائزة ما بعد الثانوية. سباك – 59000 دولار في السنة ، أو 30.26 دولارًا للساعة. يتطلب شهادة الثانوية العامة. النجار – 56000 دولار في السنة ، أو 28.72 دولارًا للساعة. يتطلب شهادة الثانوية العامة.

ضع في اعتبارك أن الوظائف التي تتطلب شهادة الدراسة الثانوية لا تزال تتطلب نوعًا من التدريب أثناء العمل أو التدريب المهني.

يمكنك أيضًا أن تفلت من عدم الحصول على شهادة الدراسة الثانوية لمعظم هذه الوظائف أيضًا.

قراءة إضافية – كيفية ربح 1000 دولار في 24 ساعة.

نصائح لبحثك عن عمل

الآن بعد أن أصبحت لديك قائمة رائعة من الوظائف التي تدفع 1000 دولار في الأسبوع بدون خبرة وبعضها يتطلب خبرة ، فأنت جاهز لبدء التقديم على الوظائف!

إليك بعض النصائح التي يمكنك وضعها في الاعتبار أثناء التقديم فقط لجعل حياتك أسهل قليلاً:

قم بتحديث سيرتك الذاتية: إن تطوير سيرتك الذاتية لتتناسب مع الوظيفة التي تتقدم إليها يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في معدل نجاحك. يقدم هذا الدليل من إنديد نظرة عامة رائعة على كيفية تحديث سيرتك الذاتية. اسأل شبكتك: في بعض الأحيان ، يكون سؤال الأشخاص الذين تعرفهم عن فرص العمل هو أسرع طريقة للحصول على وظيفة جديدة بدلاً من المرور عبر لوحات الوظائف. أنتقل إلى اقتصاد الحفلة: لدى اقتصاد العمل الحر العديد من الطرق لكسب 1000 دولار في الأسبوع لا تعتمد على الوظائف التقليدية. يمكنك استخدام تطبيقات مثل Wonolo و Instacart و DoorDash لزيادة دخلك والعمل وفقًا لجدولك الخاص!

قراءة إضافية – أكثر من 20 وظيفة تدفع 5000 دولار شهريًا.

افكار اخيرة

لا يهم ما إذا كنت تبحث عن وظيفة جديدة أو مجرد صخب جانبي مربح للغاية: إن الوصول إلى علامة 1000 دولار في الأسبوع يعد علامة فارقة لا تصدق جديرة بالملاحظة.

الآن ، من المرجح أن تحدد ظروفك ومهاراتك ما إذا كانت الأفكار عبر الإنترنت أو غير المتصلة بالإنترنت تعمل بشكل أفضل.

ومع ذلك ، مهما اخترت ، لا تخف من أن تبدأ بشكل أبطأ قليلاً وأن تشق طريقك تدريجياً نحو سلم الدخل.

تبدأ الكثير من الأعمال الجانبية بهذه الطريقة … جني الأموال من خلالها YouTube أو التدوين كمثال.

قد تبدأ بكسب بضع مئات من الدولارات الإضافية شهريًا من خلال وظيفتك الجديدة أو العمل الجانبي ، ولكن مع تخصيص المزيد من الوقت والتعلم ، يمكن أن تزيد أرباحك أيضًا.

لذا ، نأمل أن تلهمك قائمة الوظائف التي تدفع 1000 دولار في الأسبوع لتجربة شيء جديد!

أنت لا تعرف أبدًا إلى أين يمكن أن تأخذك وظيفة جديدة أو وظيفة جانبية ، وليس هناك وقت أفضل لبدء شيء منتج وجديد من الحاضر!

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