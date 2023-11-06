ستساعدك المقالة التالية: 20 Facebook عمليات الاحتيال التي يجب أن تكون على دراية بها

من المؤسف أن عمليات الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي شائعة. و Facebook تعد عمليات الاحتيال من بين أكثر العمليات إشكالية بسبب العدد الهائل من الأشخاص الذين يستخدمون المنصة. لكن، Facebook يمكن للمستخدمين حماية أنفسهم من خلال تعلم كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال وتجنب التفاعلات التي قد تسبب مشاكل. إليك دليل لبعض المشاكل الشائعة في عام 2022.

شائع Facebook عمليات الاحتيال تجري جولاتها اليوم

يحاول المحتالون عبر الإنترنت استهدافهم Facebook المستخدمين بطرق عديدة. البعض يتواصل Facebook رسول. ينشئ آخرون منشورات مقنعة تصل إلى عدة مستخدمين. وهنا العديد للبحث عنها.

1. الهدايا المزيفة

الهدايا الحقيقية تحظى بشعبية كبيرة Facebook، مما يجعل هذه عملية احتيال شائعة بشكل خاص. غالبًا ما يستخدم المحتالون برامج ضارة لجمع المعلومات الشخصية التي يرسلها الأشخاص. تشمل العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن الهبة هي عملية احتيال طلب رقم بطاقة الائتمان أو تقديم جائزة غير واقعية.

2. تشغيل عمليات التصيد الاحتيالي Facebook رسول

مثلما يمكن أن تقع في فخ عملية التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني، فمن الممكن أن تفعل الشيء نفسه في الرسائل المباشرة Facebook رسول. في كثير من الأحيان، يتضمن النشاط المشبوه إعادة توجيه المستخدمين إلى صفحة جديدة تبدو مثل صفحة Facebook صفحة تسجيل الدخول. لكن هذه الصفحة المزيفة تقوم ببساطة بجمع معلومات تسجيل الدخول الخاصة بالشخص بدلاً من ذلك.

3. الحيل الرومانسية

تعد عمليات الاحتيال الرومانسية أكثر تعقيدًا بعض الشيء. هذا Facebook تبدأ عملية الاحتيال عادةً بطلب صداقة من شخص غير معروف. قد يقضون وقتًا في المراسلة ذهابًا وإيابًا لبناء علاقة قبل طلب المال لغرض محدد.

4. عروض العمل المزيفة

ينشئ بعض المحتالين علامات تجارية مزيفة وينشرون عروض عمل عليها Facebook لجمع معلومات شخصية مثل رقم الضمان الاجتماعي والعنوان. التحقق من الشركة والفرد يمكن أن يساعد في الحد من المخاطر.

5. تطبيقات وهمية

غالبًا ما ينشر المحتالون إعلانات احتيالية على Facebook التي تعد بصفقات أو كوبونات رائعة لتنزيل التطبيق. ومع ذلك، فإن هذه الصفقات غير موجودة بالفعل، وغالبًا ما تتضمن الروابط برامج ضارة، لذا كن حذرًا قبل النقر على أي شيء يبدو جيدًا بدرجة يصعب تصديقها.

6. سرقة الهوية

سرقة الهوية على Facebook قد يتضمن أي مخطط يجمع معلومات شخصية. أو نسخ بعض المحتالين Facebook حسابات للتواصل مع أصدقائك في محاولة للحصول على معلوماتهم أيضًا.

7. الاستطلاعات الاحتيالية

غالبًا ما تقدم شركات أبحاث السوق الأموال للراغبين في إجراء الاستطلاعات. ومع ذلك، يقدم المحتالون هذا الوعد أيضًا، لكنهم قد يطلبون معلومات إضافية مثل أرقام الحسابات المصرفية.

8. Facebook احتيال الخصوصية

Facebook غالبًا ما تتضمن عمليات الاحتيال المتعلقة بالخصوصية حسابات تتواصل مع عرض حماية ملفك الشخصي أو تدعي أنه يمكنك ببساطة نشر حالة لتأمين حقوق الخصوصية الخاصة بك على النظام الأساسي.

9. الجمعيات الخيرية وهمية

يمكن للجمعيات الخيرية المزيفة إنشاء مجتمع كامل Facebook صفحة لجعل منظمتهم تبدو شرعية. لكنهم بعد ذلك يجمعون الأموال من خلال جمع التبرعات عبر الإنترنت ولا يتبرعون بأي منها للجمعيات الخيرية.

8. الألعاب والاختبارات

الألعاب والاختبارات يمكن أن توفر بعض المرح. ولكن يمكنهم أيضًا جمع البيانات المستخدمة لسرقة هويتك. احذر من أي شيء يطلب منك إدخال معلومات يمكن استخدامها في الإجابات الأمنية أو كلمات المرور.

10. وهمية Facebook احتيال الملف الشخصي

غالبًا ما يتم استنساخ المحتالين Facebook حسابات لكسب الثقة من شبكة الشخص. احذر إذا تلقيت طلبات صداقة من الأشخاص الذين تواصلت معهم بالفعل.

11. وهمية Facebook طلب صداقة

قد تأتي طلبات الصداقة أيضًا من أصدقاء الأصدقاء. ولكن ربما يكون المحتالون قد خدعوا اتصالاتك الأخرى أيضًا.

12. احتيال البرامج الضارة

تتضمن عمليات الاحتيال المتعلقة بالبرامج الضارة برامج ضارة يتم تنزيلها على الأجهزة عبر روابط مشبوهة. قد تأتي هذه الروابط من المحتالين أو حتى من الأصدقاء الحقيقيين الذين تم اختراقهم أو الوقوع في عمليات احتيال إخبارية مزيفة.

13. احتيال برامج التجسس

برامج التجسس هي نوع محدد من البرامج الضارة التي تقوم بتنزيل برنامج يتتبع نشاطك. يمكن للمحتالين بعد ذلك استخدامه لسرقة تسجيلات الدخول أو الوصول إلى معلوماتك المصرفية.

14. عمليات الاحتيال في التسوق

تتضمن عمليات الاحتيال في التسوق عمومًا بيع المنتجات على Facebook السوق أو ربط المستخدمين بمواقع أخرى. ومع ذلك، فإن المتجر ليس حقيقيًا في الواقع ولا يتم شحن المنتجات أبدًا.

15. صفحة تسجيل الدخول المزيفة

تحدث عمليات الاحتيال الخاصة بصفحة تسجيل الدخول الزائفة عندما يشارك المحتالون روابط توجه المستخدمين الآخرين إلى صفحة تشبه صفحة تسجيل الدخول Facebook الصفحة الرئيسية. ولكن عند إدخال معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك، يمكنهم بعد ذلك الوصول إلى حسابك.

16. الحسابات المزيفة

يمكن استخدام الحساب المستنسخ لسرقة الأموال أو رقم الضمان الاجتماعي أو معلومات شخصية أخرى.

17. القروض الفورية

قد تكون القروض الفورية أو أي عرض مالي يبدو جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها بمثابة محاولة لسرقة معلوماتك أو دفعك إلى تنزيل برامج ضارة.

18. مخططات العملة المشفرة

غالبًا ما تشتمل مخططات العملات المشفرة أيضًا على عمليات تسجيل دخول مشبوهة أو تتطلب معلومات شخصية يمكن استخدامها ضدك.

19. عمليات الاحتيال في اليانصيب

تتطلب عمليات احتيال اليانصيب بشكل عام معلومات الدفع أو توجهك للنقر على الروابط الخارجية التي قد تكون حسابات مخترقة.

20. المحتالون السريون في سانتا

غالبًا ما تكون التبادلات السرية مع سانتا أمرًا ممتعًا شخصيًا. ولكن عبر الإنترنت، ربما تقوم ببساطة بشراء الهدايا أو تقديم الأموال للمحتالين.

ما هي علامات خداع شخص ما لك؟

يمكن أن تأتي عمليات الاحتيال بأشكال مختلفة. ومع ذلك، فهي تتضمن عمومًا مشاركة شخص ما لرابط أو عرض مالي يبدو في غير محله أو جيد جدًا لدرجة يصعب تصديقها. يمكنك أيضًا اكتشاف عمليات الاحتيال من خلال ملاحظة التكرارات Facebook حسابات أو طلبات من أشخاص لا تعرفهم.

كيف Facebook يمكن للمستخدمين تجنب الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال

Facebook يمكن أن يقع المستخدمون في فخ عمليات الاحتيال على الصفحات، Facebook Marketplace، أو حتى Messenger. قد يساعدك الفطرة السليمة في تحديد البعض. ولكن إليك بعض النصائح للحفاظ على أمانك وبياناتك:

إنشاء بيانات اعتماد تسجيل دخول قوية: لتجنب سرقة حسابك، قم بإنشاء حساب قوي Facebook تسجيل الدخول. ولا تستخدم نفس كلمة المرور التي تستخدمها في الحسابات الأخرى. يمكنك أيضًا تمكين المصادقة الثنائية عبر تطبيق المصادقة.

لتجنب سرقة حسابك، قم بإنشاء حساب قوي Facebook تسجيل الدخول. ولا تستخدم نفس كلمة المرور التي تستخدمها في الحسابات الأخرى. يمكنك أيضًا تمكين المصادقة الثنائية عبر تطبيق المصادقة. تجنب النقر على الروابط من مصادر غير موثوقة: الروابط التي توجهك بعيدا عن Facebook يمكن أن تتضمن برامج ضارة أو تنوي سرقة سجل تسجيل الدخول الخاص بك.

الروابط التي توجهك بعيدا عن Facebook يمكن أن تتضمن برامج ضارة أو تنوي سرقة سجل تسجيل الدخول الخاص بك. رفض طلبات الصداقة المشبوهة: قد تكون الطلبات الواردة من أشخاص لا تعرفهم، أو من صديق حقيقي تواصلت معه بالفعل، بمثابة محتالين مقنعين.

قد تكون الطلبات الواردة من أشخاص لا تعرفهم، أو من صديق حقيقي تواصلت معه بالفعل، بمثابة محتالين مقنعين. لا ترسل أموالاً أو بضائع لأي شخص: الهدف من العديد من عمليات الاحتيال هو جمع الأموال بطريقة ما. تجنب إرسال أي أموال عبر الإنترنت أو إرسال بطاقات هدايا أو عناصر أخرى إلى أشخاص لا تعرفهم.

الهدف من العديد من عمليات الاحتيال هو جمع الأموال بطريقة ما. تجنب إرسال أي أموال عبر الإنترنت أو إرسال بطاقات هدايا أو عناصر أخرى إلى أشخاص لا تعرفهم. ابحث عن التحقق منها Facebook أوراق اعتماد: إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على وظيفة أو تتفاعل مع صفحة أعمال، فتأكد من التحقق منها.

نصائح لتجنب عمليات الاحتيال على فيسبوك بيانات اعتماد تسجيل الدخول القوية إنشاء قوية وفريدة من نوعها Facebook كلمة المرور لمنع الوصول غير المصرح به. تمكين المصادقة الثنائية. تجنب الروابط غير الموثوقة الامتناع عن النقر على الروابط المؤدية بعيدا عن Facebook لتجنب البرامج الضارة المحتملة أو سرقة البيانات. رفض طلبات الصداقة المشبوهة كن حذرًا من طلبات الصداقة الواردة من أفراد غير معروفين أو حتى من الأصدقاء الحاليين الذين لديهم حسابات مخترقة. تجنب إرسال الأموال أو البضائع احمِ نفسك من عمليات الاحتيال عن طريق الامتناع عن إرسال الأموال أو العناصر إلى أفراد غير مألوفين. يؤكد Facebook أوراق اعتماد تفاعل مع الصفحات أو الملفات الشخصية التي تم التحقق منها عند التعامل مع عروض العمل أو الشركات لتجنب عمليات الاحتيال.

تحديد وتجنب المشتركة Facebook يغش

عمليات الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة على Facebook، منتشرة بسبب قاعدة المستخدمين الواسعة للمنصة. تتطلب حماية نفسك من عمليات الاحتيال فهم تكتيكاتها ومعرفة كيفية تجنب التفاعلات الضارة المحتملة. وفيما يلي نظرة عامة على المشتركة Facebook حيل ونصائح للبقاء آمنًا في عام 2022.

شائع Facebook عمليات الاحتيال التي يجب الحذر منها

يستخدم المحتالون أساليب مختلفة لاستهدافهم Facebook المستخدمون، بما في ذلك الهدايا المزيفة، والتصيد الاحتيالي عبر Messenger، وعمليات الاحتيال الرومانسية، وعروض العمل المزيفة، والتطبيقات الزائفة، وسرقة الهوية، والاستطلاعات الاحتيالية، وعمليات الاحتيال على الخصوصية، والجمعيات الخيرية المزيفة، والألعاب والاختبارات، والملفات الشخصية المزيفة، وعمليات احتيال البرامج الضارة وبرامج التجسس، وعمليات احتيال التسوق، وصفحات تسجيل الدخول المزيفة والقروض الفورية ومخططات العملات المشفرة وعمليات احتيال اليانصيب وعمليات احتيال سانتا السرية والمزيد.

علامات التعرض للخداع

غالبًا ما يشارك المحتالون روابط أو عروض تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، أو يطلبون معلومات شخصية أو مالية، أو ينشئون حسابات مكررة، أو يرسلون طلبات صداقة غير مرغوب فيها من أفراد غير معروفين.

نصائح لتجنب عمليات الاحتيال على Facebook

بيانات اعتماد تسجيل الدخول القوية: استخدم كلمة مرور قوية فريدة من نوعها Facebook وتمكين المصادقة الثنائية.

استخدم كلمة مرور قوية فريدة من نوعها Facebook وتمكين المصادقة الثنائية. تجنب الروابط المشبوهة: الامتناع عن النقر على الروابط من مصادر غير موثوقة والتي قد تؤدي إلى برامج ضارة أو وصول غير مصرح به.

الامتناع عن النقر على الروابط من مصادر غير موثوقة والتي قد تؤدي إلى برامج ضارة أو وصول غير مصرح به. رفض طلبات الصداقة المشبوهة: لا تقبل طلبات من مستخدمين غير مألوفين أو أصدقاء موجودين قد تتعرض حساباتهم للاختراق.

لا تقبل طلبات من مستخدمين غير مألوفين أو أصدقاء موجودين قد تتعرض حساباتهم للاختراق. توخي الحذر مع المعاملات المالية: تجنب إرسال الأموال أو البضائع إلى أفراد مجهولين، حيث يهدف المحتالون غالبًا إلى جمع الأموال.

تجنب إرسال الأموال أو البضائع إلى أفراد مجهولين، حيث يهدف المحتالون غالبًا إلى جمع الأموال. التحقق من بيانات الاعتماد: تفاعل مع الصفحات أو الملفات الشخصية التي تم التحقق منها عند التعامل مع عروض العمل أو الشركات.

الإبلاغ عن عمليات الاحتيال إلى Facebook

للإبلاغ عن حساب احتيالي، قم بزيارة الملف الشخصي أو الصفحة وانقر على زر النقاط الثلاث. حدد “البحث عن الدعم أو ملف تعريف التقرير” واتبع المطالبات لتقديم تقرير Facebook.

من خلال البقاء يقظًا، والتعرف على مؤشرات الاحتيال، واتباع هذه الإرشادات، Facebook يمكن للمستخدمين حماية أنفسهم من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال والحفاظ على تجربة أكثر أمانًا عبر الإنترنت.

أسئلة مكررة

لماذا Facebook الحيل مصدر قلق مشترك؟

Facebook تنتشر عمليات الاحتيال بسبب قاعدة المستخدمين الضخمة للمنصة. يستغل المحتالون هذا الحجم لاستهداف المستخدمين المطمئنين ومحاولة خداعهم بطرق مختلفة.

ما هي أنواع Facebook عمليات الاحتيال التي يجب علي الحذر منها؟

يستخدم المحتالون أساليب متعددة، بما في ذلك الهدايا المزيفة، والتصيد الاحتيالي عبر Messenger، وعمليات الاحتيال الرومانسية، وعروض العمل المزيفة، والتطبيقات الزائفة، ومخططات سرقة الهوية، والاستطلاعات الاحتيالية، وعمليات الاحتيال على الخصوصية، والجمعيات الخيرية المزيفة، والألعاب والاختبارات، والملفات الشخصية المزيفة، وعمليات الاحتيال من البرامج الضارة وبرامج التجسس، وعمليات الاحتيال في التسوق وصفحات تسجيل الدخول المزيفة، والقروض الفورية، ومخططات العملات المشفرة، وعمليات احتيال اليانصيب، وعمليات احتيال سانتا السرية، والمزيد.

كيف يمكنني التعرف على عمليات الاحتيال المحتملة؟

ابحث عن العلامات التحذيرية مثل العروض غير الواقعية وطلبات الحصول على معلومات شخصية أو مالية مكررة Facebook الحسابات، وطلبات الصداقة غير المرغوب فيها من مستخدمين غير معروفين، والصفقات التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها.

ماذا يمكنني أن أفعل لتجنب الوقوع ضحية له Facebook الحيل؟

إليك بعض النصائح لحماية نفسك:

بيانات اعتماد تسجيل الدخول القوية: قم بإنشاء كلمة مرور قوية وفريدة من نوعها لحسابك Facebook الحساب والنظر في تمكين المصادقة الثنائية.

قم بإنشاء كلمة مرور قوية وفريدة من نوعها لحسابك Facebook الحساب والنظر في تمكين المصادقة الثنائية. تجنب الروابط المشبوهة: امتنع عن النقر على الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة، لأنها قد تؤدي إلى برامج ضارة أو وصول غير مصرح به.

امتنع عن النقر على الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة، لأنها قد تؤدي إلى برامج ضارة أو وصول غير مصرح به. رفض طلبات الصداقة المشبوهة: كن حذرًا من طلبات الصداقة الواردة من مستخدمين غير مألوفين أو حتى من الأصدقاء الحاليين الذين لديهم حسابات مخترقة.

كن حذرًا من طلبات الصداقة الواردة من مستخدمين غير مألوفين أو حتى من الأصدقاء الحاليين الذين لديهم حسابات مخترقة. توخي الحذر مع المعاملات المالية: لا ترسل أبدًا أموالًا أو سلعًا إلى أفراد لا تعرفهم، حيث يهدف المحتالون غالبًا إلى جمع الأموال.

لا ترسل أبدًا أموالًا أو سلعًا إلى أفراد لا تعرفهم، حيث يهدف المحتالون غالبًا إلى جمع الأموال. التحقق من بيانات الاعتماد: التفاعل مع الصفحات أو الملفات الشخصية التي تم التحقق منها، خاصة عند التعامل مع عروض العمل أو الشركات.

كيف يمكنني الإبلاغ عن عملية احتيال على Facebook؟

للإبلاغ عن حساب مشبوه، قم بزيارة الملف الشخصي أو الصفحة وانقر على زر النقاط الثلاث. حدد “البحث عن الدعم أو الإبلاغ عن الملف الشخصي” واتبع المطالبات للإبلاغ عن الحساب إليه Facebook.

من خلال البقاء على اطلاع وممارسة الحذر واتباع هذه الإرشادات، يمكنك تقليل خطر الوقوع ضحية له بشكل كبير Facebook عمليات الاحتيال وضمان تجربة أكثر أمانًا عبر الإنترنت.