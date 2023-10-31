ستساعدك المقالة التالية: 21 أسلوبًا ناجحًا في المبيعات لتحقيق المزيد من المبيعات!

هل سبق لك أن أردت أن تكون جيدًا في تقنيات البيع بحيث يمكنك بالفعل بيع قلم لأي شخص؟

بدأت سوزان فرير شيد غال في عام 2017 بعد تجربة مروعة في محاولة البناء ثم شراء سقيفة. وتتوقع أن تجني ما يقرب من مليون دولار في عام 2022 وتستمر في النمو من هناك. هي قالت لنا:

عندما أصبحت تاجر سقيفة، لم أكن أعرف أي شيء عن صناعة البناء أو كيف سأجد عميلاً. لقد قمنا بتجميع العمليات الناجحة، وسنوضح لك كيف يمكنك القيام بذلك أيضًا. منذ حوالي خمس سنوات، بنى لنا زوجي سقيفة. لم تتحول بشكل جيد. أنفقت آلاف الدولارات. قررت شراء سقيفة وتسليمها. لقد مررنا بتجربة مروعة حقًا عندما حاولنا شراء سقيفة وقررنا أن نبدأ في بيعها بأنفسنا وسنفعل ذلك بشكل مختلف.

شاركت سوزان معنا تقنيات المبيعات التي تستخدمها، وكيفية بناء فريق مبيعات جيد، وما الذي تبحث عنه عند تعيين مندوب مبيعات جديد، وجهود المبيعات الأخرى التي أدت إلى أن تصبح أكبر بائع لمباني Graceland Portable Buildings في البلاد.

لنبدأ بالنظر إلى ما تعتبره مندوبة مبيعات رائعة.

1. كيف تكون بائعًا جيدًا

إن كونك مندوب مبيعات جيدًا يعتمد على استخدام استراتيجيات البيع الفعالة. خذ بعين الاعتبار نصائح المبيعات التالية لتكون ناجحًا:

كن متعاطفا. استمع إلى قصص العملاء. استخدم البيع الاستشاري، وهو فن طرح الأسئلة الذكية لحل نقاط الضعف. إنشاء عملية ذات معنى. تدرب على أساليب البيع، ولكن لا تجعل الأمر يبدو وكأنه عرض مبيعات. تجنب أساليب البيع الانتهازية مثل الاتصال البارد والصورة النمطية لبائع السيارات المستعملة. اطلب المساعدة من مندوب مبيعات أكثر خبرة إذا كنت لا تعرف الإجابة. لا تفاجئ العميل بتكاليف جديدة قبل التوقيع مباشرة. قم بتقديم التحديثات إذا كان هناك فارق زمني بين وقت إغلاق الصفقة ووقت استلام العميل للمنتج. المتابعة مع العملاء الحاليين للتأكد من رضاهم.

بدأت سوزان Shed Gal بسبب تجربتها السلبية أثناء شراء السقيفة. سألنا عن تلك التجربة فقالت لنا:

لم تكن هناك أسئلة حول ما أريده أو أحتاجه حقًا. ونحن جميعا نعرف تجربة المبيعات اللزجة التي لا نريدها.

منذ اليوم الأول، قررنا أن هذه لن تكون الطريقة التي نعمل بها أبدًا.

2. ما الذي يجعل دورة المبيعات رائعة؟

كل عمل لديه نفس الهدف: كسب المال وخلق المزيد من القيمة للعميل. ومع ذلك، يجب أن يركز اهتمام المشتري على أهدافه، وليس على ما إذا كنت تلبي حصة المبيعات الخاصة بك. يستخدم Shed Gal عملية البيع التالية:

جذب الانتباه لمنتجاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تركيز جهود البيع على نقاط الألم والميزات المطلوبة. ما هو النمط الذي يهتمون به؟ ما الحجم؟ ما نمط السقف؟ هل لديهم لون في الاعتبار؟ هل يحتاجون إلى منحدرات للوصول بشكل أفضل؟ هل هناك أي قيود من شأنها تعقيد وضع السقيفة في المكان المطلوب؟ توثيق التفاعل. دع العميل المحتمل يعرف المعلومات ذات الصلة بقرار الشراء (على سبيل المثال، وقت التسليم). أغلق الصفقة أو اشكر العميل المحتمل على وقته. قم بالتحديث إذا كان هناك تأخير في التصنيع. متابعة بخصوص التسليم. تحقق للتأكد من رضاهم بعد الولادة.

كل هذه الأمور تبدو بسيطة حقًا. إنها في الأساس جميع العناصر التي تدخل في قصة جيدة، لكنك تقلب دور مندوب المبيعات حتى يقوم بتعليم العميل كيفية سرد القصة. يساعد هذا في إبقاء ذهن المشتري ملتزمًا بأهدافه ويساعد الشركة في العثور على أفضل حل لذلك العميل.

3. كيفية إدارة عملية البيع الخاصة بك

تستخدم سوزان عملية بسيطة حقًا لإدارة عملية المبيعات الخاصة بها. إنها تحاول أن تأخذ العميل في الاعتبار عند تحديد تقنيات البيع التي يجب استخدامها. تستخدم أربع أدوات رئيسية لعملية المبيعات الخاصة بها:

وسائل التواصل الاجتماعي لتوليد الوعي قائمة الاتصال الخاصة بـ Graceland للعملاء المحتملين المؤهلين الذين طلبوا عرض أسعار أوراق معلومات العملاء (CIS) لتتبع عملاء المبيعات المتوقعين مستند Excel للاحتفاظ بجميع معلومات CIS معًا

يفضل بعض الأشخاص القيام بما تفعله سوزان مع CIS وجداول بيانات Excel باستخدام برنامج إدارة علاقات العملاء مثل Monday.com، والذي يسمح بمزيد من التفاصيل والاستخدام التعاوني.

سنناقش وسائل التواصل الاجتماعي بمزيد من التفاصيل، ولكن دعونا نلقي نظرة على بقية مسار مبيعات سوزان أولاً.

4. المكالمات الهاتفية للعملاء المحتملين

تركز العديد من الشركات على تقنيات مكالمات المبيعات أو البيع عبر الإنترنت، ولكن أسلوب مبيعات سوزان يتعلق أكثر بخدمة العملاء.

هي قالت لنا:

سيتصل الأشخاص بـ Graceland Portable Buildings مباشرة، أو سيزورون موقعهم الإلكتروني وسنحصل على ما يسمى بالدليل الساخن. نقوم بتحويل الكثير من تلك المكالمات إلى مبيعات. لكننا لا نؤمن بالمكالمات الباردة.

وأوضحت أن العملاء المحتملين من العملاء المحتملين من المرجح أن يصبحوا مشترين. وأوضحت أيضًا سبب قيامهم بإجراء مكالمات مبيعات أفضل من المكالمات الباردة.

لا أعرف عنك، لكني لا أريدك أن تتصل بي في وقت العشاء لترى ما إذا كنت تريد شراء سقيفة. لذلك لدينا معدل احتفاظ مرتفع. لدينا معدل إغلاق مرتفع للأشخاص القادمين، لكن لا يوجد ضغط. إنها عملية نمر بها لمساعدة الأشخاص على اتخاذ قرارهم.

منطقها منطقي. لا يوجد عملاء محتملون أفضل من طلب العميل المساعدة من الشركة المصنعة. نضمن لك أن تحظى باهتمام المشترين عندما يطلبون الاتصال.

إذا كان لديك شركات مصنعة تقدم هذه الخدمة، فتأكد من إدراجك في قائمة مبيعاتها حتى تتمكن من المساعدة في إتمام الصفقة. إن القيام بذلك سيساعد شركتك على إبرام المزيد من الصفقات.

5. أوراق معلومات العملاء (CIS)

قامت سوزان بإنشاء ورقة معلومات العميل للمساعدة في جمع كل المعلومات حول العميل حتى يتمكنوا من تقديم عرض أسعار دقيق. هي قالت لنا:

إنها مجرد الخطوط العريضة للمحادثة، ولكن من المهم جدًا استخدامها. إنه يعمل بشكل رائع ونستخدمه بنسبة 100% من الوقت.

هذه هي الأسئلة التي يطرحونها خلال كل تفاعل لتحقيق نتائج مبيعات قوية:

ما الذي ستستخدم المبنى من أجله؟

ما الحجم (الأحجام) الذي تهتم به؟

أخبرني عن المكان الذي سنضعه فيه.

هل تفضل سقفًا على طراز الحظيرة مع غرف علوية أم سقفًا عاديًا على طراز المنزل بمساحة 4/12 درجة؟

هل ستشتريه بالكامل أم من خلال خطة الإيجار بغرض التملك بدون التحقق من الائتمان؟

هل ترغب في أي windows؟ إذا كان الأمر كذلك، 24×36 أو 36×36؟ كم عدد؟

هل تريد بابًا خشبيًا على طراز الحظيرة أو باب المنزل أو الباب القابل للطي؟ إذا كان نمط الحظيرة… اسأل: “هل تحتاج إلى منحدرات؟” اشرح الخيارات. تقديم جدران ذات ارتفاع ممتد.

هل تريد مني أن أدرج الجدران ذات الارتفاع الممتد في عرض الأسعار الخاص بك؟

“دعني أخبرك عن مبانينا وما يميزنا”:

هل لديك لون مفضل للانحياز؟

نحن نوصي بشدة باستخدام حاجز الحرارة المشع. سأقوم بتضمينه مع عرض الأسعار الخاص بك وإزالته إذا قررت أنك لا تريده (غير متوفر مع الأسقف المصنوعة من الألواح الخشبية).

يمكنك أيضًا تنزيل CIS كمصدر إلهام لورقة المعلومات الخاصة بك. ستختلف هذه الأسئلة وفقًا للمنتجات التي تبيعها.

6. تتبع عملية البيع

ستحتاج أيضًا إلى تتبع كيفية تقدم دورة المبيعات. تستخدم سوزان أسلوب مبيعات المدرسة القديمة لتتبع عروض المبيعات وموقع العملاء في قرار الشراء. هي قالت لنا:

لذلك لدينا جدول بيانات Excel، لا شيء خاص. لدينا جداول بيانات لكل شيء. لذلك عندما يأتي العميل، نقوم بتدوين التاريخ وما نتحدث معه عنه. أسمائهم وأرقام هواتفهم والبريد الإلكتروني الخاص بهم. ونتصل عادةً بعد يومين أو ثلاثة أيام، ونرسل بريدًا إلكترونيًا للمتابعة فقط، ونرى الأسئلة التي لديهم.

يمكننا تتبع وقت طلبها والعملية عند تسليمها والمتابعة معهم.

أثناء نجاح ذلك، فهي عملية يدوية للغاية وتترك الكثير من تقنيات البيع الفعالة غير مستخدمة. أقترح شخصيًا استخدام موقع Monday.com لإدارة علاقات العملاء لديك. إنه يوفر الوقت والمال للفرق بطريقة هائلة. إليك ما قاله أحد مديري العمليات عن خدمات يوم الاثنين.

7. كيفية العثور على عملاء جدد وزيادة المبيعات

إحدى تقنيات البيع الرئيسية التي يستخدمها Shed Gal هي Facebook تسويق. قالت لنا سوزان:

نحن نستخدم الكثير من Facebook تسويق. نحن نستخدم الحرة Facebook المتجر. نستضيف عدة مرات في الأسبوع. نحن في الكثير من المجموعات المختلفة. وقد أحدث ذلك فرقًا كبيرًا حقًا. ومن هنا يأتي غالبية عملائنا. وأنا لا أرى الكثير من التجار يفعلون ذلك، وهو أمر مثير للاهتمام.

تستخدم سوزان ما يلي لمرحلة الاستحواذ على مسار تحويل المبيعات:

Facebook يعيش Facebook مجموعات Facebook إعلانات الهدايا على وسائل التواصل الاجتماعي Instagram تيك توك

إنها تحب الهدايا! هي قالت لنا:

لدينا سيارة حمراء صغيرة هنا وسنقوم بالتبرع بها.

وأشارت أيضًا إلى أسلوب مبيعات رائع لـ TikTok:

انا لدي Instagram القناة وبدأت مؤخرًا مع TikTok. إنه نوع من الضربات لي بعيدا. لقد بحثت في TikTok. لا يوجد تجار سقيفة هناك.

نحن في طليعة نوعا ما. نحن ذاهبون إلى هناك.

لقد حددت استراتيجية المحيط الأزرق ونفذتها. يجب على كل شركة أن تحاول الحصول على المزيد من المبيعات من خلال استغلال الأسواق الجديدة. هذا هو أحد الأسباب التي تجعلني أذهب إلى ظلال التكنولوجيا الخاصة بي في بعض الأحيان. ابحث عن ميزة في بيئة تنافسية بشكل متزايد وأتقنها. إنها تعمل!

قالت لنا سوزان:

من الممكن أن تكون هناك طرق تعمل بنفس القدر، إن لم تكن أفضل، لكنها تعمل لصالحنا ونحن نقتلها.

8. كيفية زيادة المبيعات عبر الإنترنت بالهدايا

الجميع يحب الصفقة. تقدم كل شركة تقريبًا شيئًا ما مجانًا. سواء كانت نشرة إخبارية شهرية، أو الشهر الأول من الاشتراك، أو سيارة، فهي تساعد في بناء الوعي. ومع ذلك، يجب أن تكون ذات معنى وأن تبرز.

قالت لنا سوزان:

نحن نحب رد الجميل ونحب مساعدة الناس. في هذه المسابقة على وجه الخصوص، سنعطي تلك السيارة لشخص يحتاج إليها حقًا.

وعندما سألنا ما إذا كان ذلك يجلب بالفعل المزيد من العملاء ويساعد في تحقيق أهداف نشاطها التجاري، قالت لنا:

لدينا اسم جيد. الناس يتبعوننا. إنهم يشعرون أنهم يعرفوننا لأننا موجودون على وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار. إنه بالتأكيد يرفع أعدادنا Facebook واتصالاتنا ومبيعاتنا في نهاية المطاف.

9. تنفيذ بيع الحلول

تتعلق تقنيات المبيعات أيضًا بمساعدة عقل العميل المحتمل على تصور لماذا ستكون الحياة أفضل مع منتجك. وهذا يعني بيع ليس فقط الميزات ولكن أيضًا بيع الحلول. وعندما سألنا عن إحدى السقائف التي تبيعها، قالت لنا:

بعض الأشياء التي تميزنا في هذه الصناعة (هي) …

تحتوي جميع مبانينا على فتحة تهوية على سطح السقف مما يساعد على تدفق الهواء.

جميع مبانينا لديها نظام باطن براءة اختراع ثبت أنه يحافظ على برودة المبنى.

لاحظ كيف تتحدث عن الميزة، والأهم من ذلك، أنها تبيع كيف ستغير الوضع الراهن للعميل.

10. تدريب فريق المبيعات على تقنيات البيع

شرحت سوزان عملية التدريب الخاصة بها على النحو التالي:

علمهم كيف يعمل المنتج المميزات لماذا الميزات مهمة؟ كيفية التعامل مع الناس كيف لا تعامل الناس

وأوضحت:

لا أحد يهتم (بشأن فتحة التهوية على سطح السقف)، لكنهم بالتأكيد يهتمون بأنها تساعد على تدفق الهواء. إنه تعليم الناس وأعضاء فريقنا كيفية التثقيف دون إلحاح.

أحد الأهداف التجارية لشركة Shed Gal هو أن تكون الشركة مختلفة عن الوضع الراهن. إنها تركز على تعليم مندوبي المبيعات لديها كيف يكونوا مختلفين. ستطلب منهم الاتصال ومراقبة تقنيات مبيعات الشركات الأخرى. ثم ناقش ما أحبوه وما لم يعجبهم.

يساعد ذلك في جعل مندوبي المبيعات أكثر فعالية لأنهم في مكان العميل. قالت لنا سوزان:

لقد قمنا بالفعل بتجميع دليل تدريب Shed Gal المكون من 52 صفحة وهو متاح (لأي شخص).

إنه يركز على تقنيات البيع مثل هذه لمساعدة شخص ما على اتخاذ قرار شراء أفضل.

كما أنها تعقد اجتماعًا روتينيًا للمبيعات للمساعدة في تطوير مهارات المبيعات والحفاظ على تركيز مندوبي المبيعات لديها على كيفية البيع بدلاً من مجرد محاولة الحصول على أكبر قدر من المبيعات.

وتابعت شرح كيفية تعاملها مع التوظيف.

11. توظيف مندوبي المبيعات المناسبين

تعلمنا من سوزان:

(إنها) قد تكون مبتذلة، لكنني أعتقد أن الخدمة (مهمة). الرغبة في خدمة العميل. رعاية شخصية ودية. لدينا موظفون لم يبيعوا أي شيء مطلقًا في حياتهم وهم يقتلون ذلك. في الغالب بسبب شخصياتهم ويريدون خدمة العملاء.

إذا قام شخص ما بإزعاجك أثناء المقابلة بسبب طريقة تفاعله، فهناك احتمال كبير أن يفعل الشيء نفسه مع العملاء المحتملين والمشترين. تأكد من أن مندوبي المبيعات لديك أنيقون ومستعدون للتعلم. إذا قمت بذلك، يمكنك تعليمهم تقنيات البيع الناجحة.

12. تقنيات بيع القلم

إذا سبق لك أن حصلت على وظيفة مبيعات، فمن المحتمل أن يُطلب منك أن تبيع قلمًا لمديرك. طلب مضيفنا، بول، من سوزان أن تريه كيفية بيع قلم. هنا المحادثة.

المحادثة تشمل:

يٌرسّخ لماذا يريدون المنتج يٌرسّخ الميزات الهامة يٌرسّخ الكمية والجدول الزمني إغلاق البيع يسلم المنتج أو الخدمة

من الواضح أن مسيرتها المهنية في مجال الأعمال والمبيعات كانت ناجحة لأنها تركز على تقنيات البيع التي تركز على تلبية احتياجات المشترين. إنها ليست قلقة بشأن إيراداتها، ولكن بشأن ما هو منطقي لمساعدة العميل.

13. كيف تصبح بائعًا أفضل

عندما كانت سوزان تعمل في مجال التأمين، تعلمت:

(هذا) الوكيل جيد حقًا، وهذا سيئ حقًا؛ افعل كل ما يفعله (الوكيل الجيد) ولا تفعل أي شيء يفعله (الوكيل السيئ).

انها عالقة معها. لقد علمتها مراقبة أساليب البيع التي يتبعها الآخرون وتحديد ما الذي أعجبها وما الذي لم يعجبها. وشددت أيضًا على أهمية طلب المساعدة وبيع المنتجات التي تؤمن بها. إذا كنت لا تؤمن بالشركة، فلماذا يثق بها المشترون؟

بعد ذلك، سنناقش كيفية تفاعل سوزان ومندوبي مبيعاتها مع العملاء المحتملين والمشترين.

تفاعلات العملاء

تعد تفاعلات العملاء جزءًا لا يتجزأ من عناصر المبيعات الأساسية لشركة Shed Gal. تحدثت سوزان عن:

احترام اختلافات الناس

المتابعة بعد استلام المشترين للمنتج

الإحالات

مساعدة عميل غير سعيد

14. احترام اختلافات الناس

المظلات ليست شيئًا يحتاجه الجميع، ولكن حتى العملاء المحتملين الذين يبحثون عن المظلات يتخذون أساليب مختلفة. قالت لنا سوزان:

كان لدي فتاة تأتي في وقت واحد. إنها مثل، “أريد هذا وذاك.” حسنًا، كان هذا هو مدى الأمر.

في رأيك، ما الذي كان سيحدث لو حاولت الشركة متابعة نهج المبيعات الخاص بها بالكامل معها؟

من المحتمل أنهم لم يحصلوا على توقيعها على الخط المنقط وكانوا سيخسرون البيع لمجرد أن المشتري فقد الاهتمام.

ومن ناحية أخرى، قالت لنا سوزان أيضًا:

لقد كان لدي أشخاص تحدثت إليهم منذ ثلاث أو أربع سنوات، واتصلوا بي وهم الآن جاهزون. لذلك، لا يعني ذلك خصم شخص ما لمجرد أنه لا يشتري اليوم.

إذا كانت الشركة قد دفعت هذا المشتري، فربما لم تكن لتغلق الصفقة أيضًا. من المؤكد أنك تريد أن يشتري العملاء المحتملون على الفور لزيادة الإيرادات، ولكن عليك احترام شخصيات المشترين.

وهذا يخبرني أن إحدى المهارات الجديدة التي يجب أن يتعلمها العديد من أصحاب الأعمال ومندوبي المبيعات هي قيمة معاملة الأشخاص بشكل صحيح. نعم، شركتك موجودة لإتمام الصفقات، لكن المشترين لديهم حياة. لديهم 100 شيء آخر يحدث في حياتهم وسيتذكرون الشركة التي تتمتع بأفضل أسلوب مبيعات.

لا يهم نوع المبيعات التي تعمل فيها، تأكد من احترام اختلافات الناس. إذا كنت تجد صعوبة في قراءة الأشخاص، فاخرج وراقبهم. ستتعلم كيفية قراءة الحالة المزاجية والشخصيات الخاصة بالعملاء المحتملين بشكل أفضل من خلال الملاحظة. وبمرور الوقت، سيساعدك القيام بذلك على تحسين مهارات البيع لديك من خلال فهم أنماط البيع التي تناسب الأشخاص المختلفين بشكل أفضل.

15. كيفية الوصول إلى رضا العملاء بعد البيع

ناقشت سوزان ما تعتبره أفضل ممارسات البيع بعد البيع أيضًا. وأوضحت أنها تريد معرفة ما إذا كان المشتري راضيًا عن العملية برمتها. بعد الصفقة، ستقوم بالمتابعة في أوقات مختلفة بما في ذلك:

إذا كان هناك تأخير في الإنتاج عندما يتم التسليم بعد أن يستخدم المشتري المنتج لفترة من الوقت.

هي قالت لنا:

نحن نجري مكالمات متابعة، ونقوم بزيارات متابعة.

نحن نحاول المتابعة مع العملاء بشكل متكرر. يمكننا أن نلتقي ونخرج ونرى السقيفة بعد تسليمها ونسأل العميل كيف كانت تجربته من البداية إلى النهاية.

إنها تحب ذلك بشكل خاص عندما يرسل المشتري الصور بعد الصفقة.

16. ولاء العملاء والإحالات

تحدثت سوزان أيضًا باختصار عن الحصول على عملاء محتملين إضافيين لأن المشتري كان سعيدًا للغاية بصفقته. أخبرتنا أن بعض العملاء المحتملين لن يصبحوا مشترين لمجرد إحالتهم. فيما يلي بعض أفضل استراتيجيات المبيعات لتشجيع إحالة المشتري المحتمل:

اطلب الإحالات : في بعض الأحيان يخشى أصحاب الأعمال أن يطلبوا من المشتري إحالة، لكن لا ينبغي أن تفعل ذلك. الدفع نصائح أخرى لمراقب الحملة.

: في بعض الأحيان يخشى أصحاب الأعمال أن يطلبوا من المشتري إحالة، لكن لا ينبغي أن تفعل ذلك. الدفع نصائح أخرى لمراقب الحملة. توفير روابط الإحالة والحوافز : هنا 10 من أهم أدوات برامج الإحالة.

: هنا 10 من أهم أدوات برامج الإحالة. تقديم خدمة رائعة: يعد الانحراف الإيجابي عن الوضع الراهن أحد أفضل ممارسات المبيعات التي يجب على كل شركة استخدامها.

17. كيفية التعامل مع العميل غير الراضي

حتى أفضل أساليب البيع ستؤدي إلى مشتري غير سعيد في بعض الأحيان. احرص على أن تكون رحيمًا في جميع المواقف. إذا ارتكبت خطأً بالفعل، أخبرتنا سوزان:

فقط امتلك الأمر، واعتني به.

وشددت أيضًا على أهمية العمل مع الأشخاص والشركات الأخرى التي لديها نفس العقلية.

كيفية زيادة المبيعات باستخدام استراتيجيات البيع الأخرى

كان هناك الكثير من استراتيجيات البيع التي لم تتحدث عنها سوزان، لذا سنلقي نظرة على بعض منها سريعًا. سنغطي:

بناء قائمة البريد الإلكتروني

طريقة بيع ساندلر

بيع الحساب المستهدف

زيادة المبيعات على Amazon

أولاً، دعونا نلقي نظرة على كيفية إنشاء قائمة بريدية.

18. بناء قائمة البريد الإلكتروني

على الرغم من حب سوزان للهدايا باعتبارها إحدى الطرق الأكثر شيوعًا لإنشاء قائمة بريدية، إلا أنها لا تستخدم التسويق عبر البريد الإلكتروني فعليًا. هي قالت لنا:

أتلقى الكثير من رسائل البريد الإلكتروني التسويقية كل يوم. ومعظمهم قمت بحذفه للتو. أنا فقط لا أشعر برغبة في الإضافة إلى كومة العميل.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تحقيق أقصى قدر من التسويق عبر البريد الإلكتروني، فإن MailChimp وConstant Contact هما حملتان شائعتان للتسويق عبر البريد الإلكتروني. تم اقتراح HighLevel من قبل مالك Queen Bee Cleaning للتشغيل الآلي أيضًا. تحقق من مدخلاته حول كيفية جذب العملاء للحصول على المزيد من نصائح المبيعات الرائعة.

19. طريقة بيع ساندلر

في حين أن سوزان لم تذكر في الواقع طريقة بيع ساندلر، إلا أنها تستخدمها بشكل فعال في المبيعات. ينقسم البيع إلى سبعة أقسام متميزة:

رابطة مع الخيوط الصحيحة. يٌرسّخ كيف يجب أن يعمل العقد. يٌرسّخ نقاط الألم وكيفية حلها. يخلق تقدير. لافتة العقد. بكمل العقد. يدعم الزبون.

بناءً على المراجعات، يبدو أن معظم الأشخاص الذين يأخذون الدورة التدريبية منهم ساندلر.كوم حقا أحب ذلك. يبدو أنه يزيد من قوة البيع عبر الكثير من الصناعات ويحسن الحياة الشخصية للأشخاص أيضًا.

20. بيع الحساب المستهدف (TAS)

إذا كنت تتطلع إلى جذب عملاء كبار بمعدلات فوز عالية، فقد ترغب في الجمع بين استراتيجيات طريقة ساندلر واستهداف شركات محددة. يُشار إلى TAS أيضًا باسم التسويق القائم على الحساب (ABM). تركز هذه الأنواع من البيع على إنشاء ملف تعريف عميل مثالي لكل شركة على حدة. إنها تقوم في الأساس بإجراء حملة تسويقية كاملة لحجز عميل واحد.

وهذا يمكن أن يستغرق وقتا طويلا ومكلفا. إنها ليست عملية بيع سريعة وستحتاج إلى عائد أعلى بكثير مما تتوقعه بالنسبة لمعظم المنتجات. ولكن إذا كنت شركة برمجيات تريد حجز عقد حكومي، فسيكون ذلك منطقيًا. قم بمراجعة مدونتنا حول أبحاث السوق لمعرفة المزيد حول إنشاء ملف تعريف العميل.

21. كيفية زيادة المبيعات على Amazon

لقد أجرينا مقابلات مع عدد قليل من الشركات التي تقتلها Amazon. يعزو معظمهم زيادة المبيعات إلى عدة أشياء:

بناء منتج فريد من نوعه. من الصعب أن تبرز إذا حافظت على الوضع الراهن. يستخدم Amazon FBA. أتقن تحسين محركات البحث (SEO) أو استأجر شخصًا للقيام بذلك نيابةً عنك. استثمر في الإعلانات. احصل على Shark Tank. شجع ولكن لا تدفع مقابل المراجعات.

تحقق من مقابلتنا مع Shed Defender.

أغلق الصفقة

قد يكون العثور على النوع المناسب من مندوبي المبيعات لكل شركة أمرًا صعبًا، ولكن بمجرد حصولك على الوصفة الصحيحة، يمكنك إنشاء آلة مضبوطة جيدًا. نأمل أن تكون قد وجدت بعض تقنيات البيع الجديدة لمساعدتك في بناء خطة متعمقة لتحقيق النجاح.

ما هي تقنيات البيع التي وجدت أنها تعمل بشكل أفضل لإسعاد عملائك؟