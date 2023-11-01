ستساعدك المقالة التالية: 21 أعلى إحصائيات مبيعات الكتب لعام 2023 (أحدث بيانات الصناعة)

ما هي آخر الإحصائيات حول مبيعات الكتب؟

في هذا المنشور، نناقش أحدث الإحصائيات من صناعة الكتب، بما في ذلك الكتب التجارية والكتب المطبوعة والكتب الإلكترونية والكتب الصوتية.

كما أننا نشارك بعض الإحصائيات حول اتجاهات القراء التي يجب أن تعرفها.

دعونا ندخل في ذلك.

اختيارات المحرر – إحصائيات مبيعات الكتب

فيما يلي ملخص سريع لأفضل الإحصائيات من هذه القائمة:

بحلول عام 2025، ستدر الكتب الإلكترونية إيرادات سنوية بقيمة 17.7 مليار دولار حول العالم. (ستاتيستا8)

بين عامي 2005 و2021، شهدت صناعات النشر المطبوع انخفاضًا في الإيرادات يزيد عن 68 مليار دولار. (ستاتيستا2)

الكتاب الأكثر مبيعًا لعام 2022، “ينتهي معنا” بقلم كولين هوفر، بيع منه أكثر من 2.7 مليون نسخة. (NPD Bookscan/الناشر الأسبوعي 2)

فئة الكتب الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، الكتب الواقعية، باعت 289.612 وحدة في عام 2022. (Statista3)

بلغت إيرادات الكتب الصوتية 1.6 مليار دولار إيرادات في عام 2021. (Statista9)

إحصائيات عامة لمبيعات الكتب

1. بلغت إيرادات مبيعات الكتب 9.1 مليار دولار في عام 2022

وفقًا للبيانات التي جمعتها Statista، بلغت إيرادات صناعة نشر الكتب التجارية 9.1 مليار دولار في عام 2021.

بالنسبة للكتب المطبوعة، جاء 3.48 مليار دولار من تلك الإيرادات من الكتب ذات الغلاف الورقي والكتب واسعة النطاق، بينما جاء 3.2 مليار دولار من الكتب ذات الغلاف الورقي.

بالنسبة لمبيعات الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، بلغت مبيعات الكتب الإلكترونية 1 مليار دولار أمريكي من الإيرادات بينما شكلت الكتب الصوتية 800 مليون دولار أمريكي من حصة إيرادات الكتب.

مصدر: ستاتيستا1

2. تراجعت إيرادات صناعة النشر المطبوع بأكثر من 68 مليار دولار بين عامي 2005 و2021

وفقًا لبيانات الإيرادات التي جمعتها Statista عن صناعات النشر المطبوعة في الولايات المتحدة بين عامي 2005 و2021، انخفضت الإيرادات بأكثر من 68 مليار دولار في صناعة الطباعة ككل على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية.

بلغت إيرادات هذه الصناعات 144.31 مليار دولار في الولايات المتحدة في عام 2005 و144.69 مليار دولار في العام التالي.

ومع ذلك، بحلول عام 2021، انخفضت الإيرادات إلى 75.61 مليار دولار.

حدث أول انخفاض كبير في ذروة الركود الكبير. انخفضت الإيرادات من 131.62 مليار دولار في عام 2008 إلى 112.42 مليار دولار في عام 2009.

وقد انخفضت الإيرادات ببضعة مليارات من الدولارات كل عام منذ ذلك الحين.

مصدر: ستاتيستا2

3. الكتب الواقعية للبالغين هي فئة الكتب الأكثر شعبية في الولايات المتحدة حيث تم بيع 289.612 وحدة في عام 2022

تُظهر بيانات مبيعات الكتب في Statista، والتي تتضمن بيانات من عام 2013 حتى عام 2022، أن مبيعات الوحدات من الكتب الواقعية للبالغين بلغت 289.612 وحدة مباعة في عام 2022.

للمقارنة، شملت مبيعات روايات البالغين 187.821 وحدة، وانتقلت روايات الأحداث إلى 187.081 وحدة، وانتقلت كتب الأحداث الواقعية إلى 65.071 وحدة، وشملت مبيعات روايات الشباب البالغين 30.977 وحدة، وانتقلت كتب الشباب الواقعية إلى 4.362 وحدة.

نقلت الفئات التي تحمل علامة “أخرى” 23694 وحدة في عام 2022.

تظهر بيانات Statista أيضًا أن مبيعات الكتب انخفضت عن العام السابق (2021) في جميع فئات روايات البالغين.

شهدت الكتب الواقعية للبالغين وروايات الأحداث أكبر انخفاض في المبيعات.

متوسط ​​أرقام مبيعات الكتب لآخر ثلاث سنوات (2020-2022) لكل فئة هي كما يلي:

قصصي الكبار – 307.074 مبيعات

– 307.074 مبيعات رواية الأحداث (الأطفال). – 192,104.3 مبيعات

– 192,104.3 مبيعات خيال الكبار – 166,575.7 مبيعات

– 166,575.7 مبيعات الأحداث قصصي – 72,063.7 مبيعات

– 72,063.7 مبيعات رواية الشباب البالغين – 28,609.3 مبيعات

– 28,609.3 مبيعات قصصي للشباب البالغين – 4,306.7 مبيعات

– 4,306.7 مبيعات آحرون – 27,550.3 مبيعات

مصدر: ستاتيستا3

4. انخفضت الإيرادات السنوية من مبيعات متاجر الكتب بمقدار 7.8 مليار دولار في الولايات المتحدة بين عامي 2008 و2021

تظهر بيانات Statista حول مبيعات متاجر الكتب السنوية أن الإيرادات انخفضت من 16.8 مليار دولار في عام 2008 إلى 9.03 مليار دولار في عام 2021.

ومع ذلك، يجب أن نشير إلى أن إيرادات متاجر الكتب شهدت أدنى مستوى لها على الإطلاق حيث بلغت 6.8 مليار دولار في عام 2020 بسبب عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

ولأن الإيرادات وصلت إلى 9.03 مليار دولار في عام 2021، فهذا يعني أن المكتبات بدأت في التعافي من فيروس كورونا.

تعود بيانات Statista إلى عام 1992.

تظهر البيانات أن الفترة الزمنية الأكثر ربحية لمتاجر الكتب حدثت بين عامي 2003 و 2008 حيث وصلت الإيرادات باستمرار إلى 16 مليار دولار كل عام.

من المحتمل أن يكون هذا بسبب إصدار الامتياز للأفلام والكتب النهائية في السلسلة في وقت واحد خلال هذا الوقت.

مصدر: ستاتيستا4

5. تشير بيانات مبيعات متاجر الكتب إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 4% بين عامي 2021 و2022

وتظهر بيانات “ستاتيستا” حول إحصاءات المبيعات الشهرية لتجار تجزئة الكتب، أن المبيعات بلغت 863 مليونًا في سبتمبر من عام 2022.

بلغت مبيعات تجار تجزئة الكتب 829 مليونًا في أبريل من عام 2021.

وهذا يعني أن تجار الكتب بالتجزئة شهدوا زيادة في المبيعات بنسبة 4.02% بين هذه الأشهر.

وهذا يعني أيضًا أنه على الرغم من انخفاض إيرادات صناعة النشر ومبيعات متاجر الكتب، إلا أن مبيعات الكتب لا تزال لديها القدرة على الزيادة عند تلبية متطلبات السوق.

مصدر: ستاتيستا5

6. تعد مجموعة RELX أكبر ناشر في العالم بإيرادات بلغت 5.9 مليار دولار في عام 2020

وفقًا لبيانات Statista عن ناشري الكتب، كانت مجموعة RELX أكبر ناشر في العالم من حيث الإيرادات في عام 2020، حيث حققت إيرادات بقيمة 5.89 مليار دولار في ذلك العام.

لقد تغلبوا على توماس رويترز وبرتلسمان، اللذين حصلا على إيرادات بقيمة 5.13 مليار دولار و5.04 مليار دولار على التوالي.

لقد تغلبوا لأول مرة على بيرسون للحصول على المركز الأول كأكبر ناشر في العالم في عام 2018، وفقًا لمجلة Publisher’s Weekly، وحافظوا على مكانتهم منذ ذلك الحين.

كان بيرسون رابع أكبر ناشر في العالم في عام 2020، حيث حقق إيرادات بقيمة 4.62 مليار دولار في ذلك العام.

حقق التقرير السنوي لمجموعة RELX Group إيرادات بقيمة 10.64 مليار دولار في عام 2022.

مصدر: Statista6، الناشر الأسبوعي، مجموعة RELX

7. Microcosm هو الناشر المستقل الأسرع نموًا حيث حقق نموًا في المبيعات بنسبة 207% بين عامي 2019 و2021

تُظهر بيانات Statista عن الناشرين المستقلين قدرًا كبيرًا من النمو لناشرين اثنين بين عامي 2019 و2021.

وشهدت شركة Microcosm نموًا في المبيعات بنسبة 207% بينما بلغ نمو شركة Blue Star Press 120%.

شمل نمو المبيعات للناشرين المستقلين الآخرين Media Lab Books بنسبة 70%، وWolfpack Publishing بنسبة 67%، وUlysses Press بنسبة 52%، و1517 Media بنسبة 49%، وKogan Page Inc. بنسبة 47%.

مصدر: ستاتيستا7

8. سلسلة الكتب هي الكتب الخيالية الأكثر قراءة Amazon

Amazon يتتبع الكتب الأكثر قراءة مقابل الكتب الخيالية والواقعية الأكثر مبيعًا المتوفرة في سوق الكتب.

يتم جمع البيانات في صفحة تسمى “Amazon الرسوم البيانية.”

تسرد الصفحة أفضل 20 كتابًا من كل فئة من الأسبوع السابق وتوفر بيانات عن عدد الأسابيع التي ظهر فيها كل كتاب في القائمة.

ظهرت جميع الروايات السبع في السلسلة بأكبر عدد من المرات ضمن قائمة الكتب الخيالية الأكثر قراءة.

وقد قضى معظمهم 310 أسابيع في القائمة.

أمضى 309 أسبوعًا في القائمة بينما ظهر لمدة 287 أسبوعًا.

من المهم أن نلاحظ ذلك Amazonتأتي بيانات هذه القائمة من “daily Kindle “القراء والمستمعون المسموعون” على عكس البيانات التي أبلغ عنها أو تم جمعها من قراء الكتب المطبوعة.

بقلم يوفال نوح هراري (310 أسبوعًا في القائمة)، بقلم مارك مانسون وجوردان بي بيترسون (269 أسبوعًا في القائمة) هي الكتب الواقعية الأكثر قراءة على الإطلاق. Amazon.

مصدر: Amazon الرسوم البيانية

9. لمارك مانسون هو الكتاب الأكثر مبيعًا Amazon

على الرغم من وجوده في المركز الخامس Amazonقائمة الكتب الأكثر مبيعًا، وقد ظهر هذا الكتاب في القائمة أكثر من أي كتاب آخر.

لقد كان مدرجًا في القائمة لمدة 251 أسبوعًا ضمن فئة الكتب الواقعية.

تشمل الكتب الشهيرة الأخرى هنا جيمس كلير (221 أسبوعًا في القائمة)، بقلم ديفيد جوجينز (183 أسبوعًا) وجوردان بي بيترسون (163 أسبوعًا).

تشمل العناوين الأكثر شعبية في فئة الخيال كولين هوفر (في القائمة لمدة 96 أسبوعًا)، وتايلور جينكينز ريد (93 أسبوعًا)، وكولين هوفر (85 أسبوعًا).

مرة أخرى، على الرغم من أن قائمة “الأكثر قراءة” لا تتضمن بيانات من قراء الكتب المطبوعة، فإن هذه الإحصائيات والإحصائيات السابقة توضح كيف أن الكتاب الذي يتم بيعه جيدًا لا يقرأه القراء بالضرورة على نفس المستوى.

من المرجح أن يكون موجودًا في قائمة القراء الطويلة جدًا (TBR) بدلاً من ذلك.

مصدر: Amazon الرسوم البيانية

إحصائيات مبيعات الكتب المطبوعة

10. تراجع مبيعات الكتب المطبوعة بنسبة 6.5% عام 2022

وفقًا لبيانات مبيعات الكتب التي جمعتها NPD Bookscan ونشرتها Publisher’s Weekly، انخفضت مبيعات الكتب المطبوعة بنسبة 6.5% في عام 2022 مقارنة بإجمالي عام 2021.

وفي عام 2021، تم بيع 843.1 مليون وحدة. تم بيع 788.7 مليون وحدة في عام 2022.

من المحتمل أن يكون هذا الانخفاض بسبب انخفاض الاهتمام بالقراءة نتيجة لرفع قيود فيروس كورونا.

ومع ذلك، لا تزال مبيعات عام 2022 أعلى بنسبة 11.8% عن عام 2019، وهو العام الذي سبق بدء قيود فيروس كورونا.

مصدر: NPD Bookscan عبر Publisher’s Weekly1

11. بقلم كولين هوفر كان الكتاب الأكثر مبيعًا لعام 2022، حيث بيع منه أكثر من 2.7 مليون نسخة

وفقًا للبيانات التي جمعتها NPD Bookscan ونشرتها Publisher’s Weekly، كان كتاب كولين هوفر هو الكتاب المطبوع الأكثر مبيعًا لعام 2022.

باعت 2,729,007 نسخة.

ظهرت ثماني روايات لكولين في قائمة الكتب الأكثر مبيعًا للكتب المطبوعة في عام 2022. تحتوي هذه القائمة على 25 موضعًا.

باعت رواياتها التي ظهرت في هذه القائمة أكثر من 11.4 مليون نسخة بشكل جماعي.

الكتب المطبوعة الأخرى الأكثر مبيعًا كانت من تأليف ديليا أوينز (رقم 4) وجيمس كلير (رقم 6) وتايلور جينكينز ريد (رقم 7).

مصدر: NPD Bookscan عبر Publisher’s Weekly2

12. بقلم كولين هوفر كان أول كتاب مطبوع Amazon في عام 2022

كان كتاب كولين هوفر أيضًا أول كتاب مطبوع يتم بيعه Amazon طوال عام 2022.

Amazon يستشهد بطبعة الغلاف الورقي باعتبارها الإصدار الأكثر شيوعًا لهذا الكتاب.

حصل على تصنيف 4.7 نجوم (من أصل 5 نجوم) من أكثر من 265000 تقييم.

لا يزال يجلس في المكان رقم 3 Amazonقائمة الكتب الأكثر مبيعًا اعتبارًا من أواخر أبريل 2023. ويتخلف عنها جيمس كلير والأمير هاري.

الكتب الشهيرة الأخرى في عام 2022 متضمنة بقلم كولين هوفر، بقلم كولين هوفر، بقلم ديليا أوينز، بقلم جيمس كلير وكولين هوفر.

مصدر: Amazon

13. لباراك أوباما هي السيرة الذاتية الأسرع مبيعاً على الإطلاق

باعت مذكرات باراك أوباما، التي نُشرت عام 2020، نسخًا في الأسابيع الأربعة الأولى من نشرها أكثر من أي سيرة ذاتية أخرى في التاريخ.

باعت 1.9 مليون نسخة في أربعة أسابيع.

وبيعت مذكرات زوجته، التي كتبتها ميشيل أوباما، والتي نُشرت عام 2018، 1.8 مليون نسخة في الأسابيع الأربعة الأولى من إصدارها.

هذه أيضًا هي السير الذاتية الأسرع مبيعًا التي تم نشرها على الإطلاق عندما تنظر إلى مبيعات الأسبوع الأول.

باعت هذه الكتب 831.300 و645.900 نسخة في الأسابيع الأولى لإصدارها على التوالي.

باعت مذكرات الأمير هاري المنشورة حديثًا، والتي نشرتها دار Penguin Random House عام 2023، 629.300 نسخة في أسبوعها الأول لتصبح ثالث أسرع سيرة ذاتية مبيعًا يتم نشرها على الإطلاق.

مصدر: NPD Bookscan

إحصائيات الكتاب الاليكتروني

14. ستدر الكتب الإلكترونية إيرادات سنوية بقيمة 17.7 مليار دولار على مستوى العالم بحلول عام 2025

تتوقع توقعات Statista لمبيعات الكتب الإلكترونية أن تصل الإيرادات السنوية للكتب الإلكترونية إلى 17.7 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025.

بلغت الإيرادات السنوية للكتب الإلكترونية 13.5 مليار دولار في عام 2017 للمقارنة.

وستصل إيرادات الصحف المنشورة رقميًا إلى 9.3 مليار دولار بحلول عام 2025، بينما ستصل إيرادات المجلات الرقمية إلى 5.3 مليار دولار.

مصدر: ستاتيستا8

15. 62% من القراء يستهلكون الكتب الإلكترونية على الأجهزة اللوحية

وفقًا لاستطلاع أجرته Booknet Canada والذي كان المشاركون فيه من القراء الكنديين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، فإن 62% من القراء، أو غالبية القراء، يستهلكون الكتب الإلكترونية على الأجهزة اللوحية.

استخدام 61% smartphones بينما يستخدم 59% أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.

57% فقط من القراء يستخدمون أجهزة القراءة الإلكترونية المخصصة بشكل أساسي.

فيما يلي أهم ثلاثة تطبيقات يفضلها قارئو الكتب الإلكترونية بناءً على نوع الجهاز:

لوح Kindle – 20% كتب إلكترونية – 16% كتب جوجل – 14%

هاتف ذكي كتب جوجل – 20% Kindle – 17% كتب إلكترونية – 15%

كمبيوتر محمول المتصفح – 26% Kindle – 16% كتب جوجل – 16%



مصدر: بوكنيت كندا

إحصائيات مبيعات الكتب الصوتية

16. وصلت مبيعات الكتب الصوتية إلى 1.6 مليار دولار في الولايات المتحدة في عام 2021

تظهر البيانات التي نشرتها Statista حول مبيعات الكتب الصوتية أن إيرادات الكتب الصوتية وصلت إلى 1.6 مليار دولار في الولايات المتحدة في عام 2021.

تأتي البيانات من 28 ناشرًا، بما في ذلك Audible وSimon & Schuster وPenguin Random House وHarperCollins وHachetteAudio وMacmillan.

مصدر: ستاتيستا9

17. تم نشر أكثر من 74 ألف كتاب صوتي في عام 2021

وفقًا للبيانات التي حصلت عليها Statista، تم نشر أكثر من 74000 كتاب صوتي في عام 2021.

ويمثل هذا زيادة عن أرقام عام 2020، الذي شهد نشر 71000 كتاب صوتي.

مصدر: ستاتيستا10

18. 23% فقط من البالغين يستهلكون الكتب الصوتية

كشفت بيانات استطلاع نشرته Statista أن 23% فقط من البالغين في الولايات المتحدة استمعوا إلى كتاب صوتي خلال عام 2021.

وبالمقارنة، قال 68% أنهم قرأوا كتابًا مطبوعًا واحدًا على الأقل خلال تلك السنة.

قال 75% من البالغين أنهم قرأوا كتابًا واحدًا على الأقل بأي شكل من الأشكال على مدار العام.

مصدر: ستاتيستا11

إحصائيات القراء

19. أنفق القراء في الولايات المتحدة 114.10 دولارًا على الكتب لكل أسرة في عام 2021

تكشف بيانات Statista عن إنفاق الأسرة الأمريكية على الكتب أن القراء أنفقوا في المتوسط ​​114.10 دولارًا لكل أسرة على الكتب في عام 2021.

وكانت هذه زيادة طفيفة عن عام 2020، الذي شهد إنفاقًا سنويًا قدره 113.87 دولارًا على الكتب لكل أسرة.

وبينما يتقلب الإنفاق على أساس سنوي، فإن أكبر انخفاض منذ عام 2010 جاء في عام 2019 حيث انخفض الإنفاق إلى أقل من 100 دولار لكل أسرة لهذا العام.

مصدر: ستاتيستا12

20. في المتوسط، يقضي الأمريكيون 16.8 دقيقة في القراءة يوميًا

تظهر بيانات Statista حول إحصائيات القراء أن متوسط ​​الوقت اليومي الذي يتم قضاؤه في القراءة في الولايات المتحدة يصل إلى 16.8 دقيقة أو 0.28 ساعة.

يقضي البالغون الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا أكبر قدر من الوقت في القراءة، حيث يصل متوسطها إلى 40 دقيقة يوميًا.

لا يقضي المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا الكثير من الوقت في القراءة يوميًا على الإطلاق، حيث يصلون فقط إلى متوسط ​​10 دقائق يوميًا.

مصدر: ستاتيستا13

21. انخفض متوسط ​​المبلغ الذي ينفقه طلاب الجامعات على المواد الدراسية بأكثر من 200 دولار منذ العام الدراسي 2014-2015

تظهر بيانات Statista حول إنفاق الطلاب أن طلاب الجامعات أنفقوا ما متوسطه 339 دولارًا على المواد الدراسية للعام الدراسي 2021-2022.

أنفق الطلاب ما متوسطه 413 دولارًا على المواد الدراسية للعام الدراسي 2020-2021.

وهذا يتماشى مع الاتجاه السائد مع الانخفاض السنوي في إنفاق الطلاب، والذي انخفض بأكثر من 200 دولار في المتوسط ​​منذ عام 2014.

مصدر: ستاتيستا14

مصادر إحصاءات مبيعات الكتب

افكار اخيرة

على الرغم من أن الكتب لا تزال صناعة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، إلا أن هناك شيئًا واحدًا واضحًا: أن مبيعات الكتب آخذة في الانخفاض وتستمر في الانخفاض عامًا بعد عام.

ومع ذلك، يمكننا أن نرى أن إصدار الكتب الفردية، وخاصة المذكرات رفيعة المستوى، يمكن أن يفعل الكثير لزيادة مبيعات الكتب على مدار العام.

بالإضافة إلى، Amazonتظهر بيانات عدم وجود ارتباط (في بعض الأحيان) بين عناوين الكتب التي يشتريها الجميع وتلك التي يلتقطها القراء فعليًا لقراءتها.

وأخيرًا، تشهد مبيعات الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية ارتفاعًا. وهذا يعني أنه من المرجح أن يستثمر الناشرون في نماذج النشر الرقمي والصوتي لكل إصدار جديد من الآن فصاعدًا.

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