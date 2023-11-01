ستساعدك المقالة التالية: 21 إبداعي Instagram أفكار القصة للتغلب على الخوارزمية (2023)

هل تبحث عن Instagram أفكار القصة؟ هل تحتاج إلى بعض الإلهام؟

Instagram تنافسية. إذا كنت ترغب في زيادة جمهورك، فستحتاج إلى استخدام لعبتك المفضلة والسيطرة على الخوارزمية. وهذا يعني بعض المستوى التالي Instagram أفكار القصة.

في هذه التدوينة، نشارك أكثر من 20 تصميمًا إبداعيًا Instagram أفكار قصصية يمكنك استخدامها لزيادة المشاهدات والمشاركة.

هيا بنا نبدأ.

Instagram قصص مقابل Instagram بكرات: ما الفرق؟

لأنه لا يزال هناك بعض Instagram المستخدمين الذين لا يستطيعون معرفة ذلك Instagram قصص من Instagram بكرات، سيكون من الجيد التمييز بين الاثنين.

أكبر فرق بين الاثنين هو التوفر.

Instagram قصص متاحة فقط لمدة 24 ساعة. وبعد يوم، سيتم حذف هذه المشاركات تلقائيًا. يمكن للمستخدم حفظ ملف فقط Instagram القصة إذا تم حفظها كإبراز. Instagram يبلغ الحد الأقصى لطول القصص 15 ثانية. Instagram القصص هي رد النظام الأساسي على Snapchat.

متاحة فقط لمدة 24 ساعة. وبعد يوم، سيتم حذف هذه المشاركات تلقائيًا. يمكن للمستخدم حفظ ملف فقط Instagram القصة إذا تم حفظها كإبراز. Instagram يبلغ الحد الأقصى لطول القصص 15 ثانية. Instagram القصص هي رد النظام الأساسي على Snapchat. Instagram بكرات هي المنشورات التي ستبقى في خلاصتك. يوجد أيضًا قسم في ملفك الشخصي حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى جميع البكرات التي قمت بتحميلها. Instagram يبلغ الحد الأقصى لطول القصص 60 ثانية. Instagram Reels هي إجابة النظام الأساسي على TikTok.

هذا الى حد كبير ذلك. أما بالنسبة لأي واحد يجب عليك استخدامه، فهو يتلخص في التفضيل. بالرغم من ذلك، تركز معظم الشركات بشكل أكبر على البكرات. ولكن لا يوجد أي سبب على الإطلاق يمنعك من القيام بالأمرين معًا.

سيتم التركيز على هذا المنشور Instagram أفكار القصة.

كيفية صنع Instagram قصص مثيرة للاهتمام

كيف يمكنك أن تجعل Instagram قصص شيقة وممتعة لمتابعيك؟ وهنا عدد قليل Instagram أفكار قصة ستجعل جمهورك يتطلع إلى كل مشاركة تنشرها.

أضف طبقات إلى خلفيتك

يمكنك تحسين خلفية قصتك البسيطة باستخدام المزيد من العناصر. على سبيل المثال، قد تؤدي إضافة نص إلى خلفيتك إلى جعل منشوراتك أكثر إثارة للاهتمام. سيؤدي ذلك إلى تحويل خلفيتك إلى جدار نصي يمكن أن يكمل صورتك أو مقطع الفيديو الرئيسي الخاص بك.

يمكن أن يكون للشعارات أيضًا نفس التأثير. أو أي شيء يمكن أن يعزز علامتك التجارية سيفي بالغرض.

يمكنك إضافة طبقات إلى خلفيتك في الصورة أو الفيديو نفسه أو يمكنك القيام بذلك من خلالها Instagram كما تقوم بتحميل الخاص بك Instagram قصة.

تستخدم Intel أشكالًا مختلفة في خلفيتها لتخبر المستخدمين بقصة علامتها التجارية. لا يقتصر الأمر على جعل الخلفية أكثر إثارة للاهتمام فحسب، بل إنها تمنح القصة أيضًا طابعًا رجعيًا وهو أمر منطقي نظرًا لأن الموضوع يدور حول السنوات السابقة للعلامة التجارية.

قم بعمل مقطع Boomerang

لقد كان Boomerang موجودًا منذ فترة. وبينما قد يعتقد البعض الآخر أن الناس قد تجاوزوا الأمر، لا يزال هناك البعض يعجبهم ذلك. وهذا صحيح بشكل خاص إذا تم استخدام التأثير في المواقف الصحيحة.

بالنسبة لغير المألوفين، بوميرانج هو Instagram الميزة التي تتيح للمستخدمين تسجيل مقاطع الفيديو المتكررة. لقد كان تطبيقًا مستقلاً. ولكن الآن، يمكن للمستخدمين الوصول إليه من خلال Instagram مباشرة. عندما تنشر قصة، يجب أن تجد خيارًا لتحميل المقطع كمنشور Boomerang.

قم بنشر منشور Boomerang من حين لآخر لترى كيف سيكون رد فعل جمهورك عليه.

Amazon لا يزال يستخدم ميزة Boomerang في بعض Instagram قصص.

تسليط الضوء على العميل Instagram قصة عن علامتك التجارية

ليس عليك دائمًا نشر ما يخصك Instagram قصص. يمكنك استخدام متابعيك Instagram المنشورات إذا كان لها أي علاقة بعلامتك التجارية. هل ينشر عملاؤك محتوى يعرض منتجاتك؟ هل يتركون تعليقات إيجابية؟

هذه كلها قصص تستحق IG. سيكون من العار أن نترك هذه الأشياء تضيع.

إنها إحدى الطرق للتعبير عن الشكر لعملائك على دعمهم. يوصى بشدة بطلب الإذن قبل الإبلاغ عن المحتوى الخاص بهم فقط للتأكد من عدم مواجهة أي مشكلات.

تستخدم باتاغونيا لقطات من العالم الحقيقي لعملائها وهم يستخدمون منتجاتها في ظل ظروف قاسية. إنها تقوم بعمل جيد في إظهار مدى جودة منتجاتها.

استخدم ألوان الخلفية لتبرز

لن ينتبه الجميع إلى ألوان الخلفية المستخدمة Instagram قصص. ولكن لديهم تأثير. يمكن لألوان الخلفية أن تضبط الحالة المزاجية وتضفي على قصتك طابعًا تشتد الحاجة إليه لإبرازها.

يمكنك أيضًا استخدام الألوان لإنشاء علامتك التجارية. استخدم الألوان الأقرب إلى شعارك قدر الإمكان. لذلك في المرة القادمة التي تقوم فيها بالإنشاء Instagram القصص، لا تلتزم بلون الخلفية الافتراضي. قم بالتجربة قليلاً لمعرفة ألوان الخلفية التي تناسبك بشكل أفضل.

أو يمكنك تجربة نهج ستاربكس Instagram خلفيات القصة. فهو يشتمل على عناصر خلفية متعددة لتقديم ألوان مختلفة تجعل قصصهم بارزة بشكل أكبر.

تمييز المنتجات باستخدام العملاء أو النماذج

يمكنك التقاط صورة أو مقطع فيديو يضم عملائك وعارضي الأزياء لتسليط الضوء على جميع منتجاتك أو خدماتك. ثم يمكنك استخدام هذه الأصول لصالحك Instagram قصص.

الشيء الجيد في قصص IG هو أن الصور ومقاطع الفيديو لا يجب أن تبدو مصقولة مقارنة بأي شيء قد تستخدمه في حملة إعلانية. ما عليك سوى هاتفك لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو. قم بإجراء بعض التعديلات وقم بتحميلها على الفور.

ماذا لو لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى العملاء أو النماذج؟ لا مشكلة. يمكنك أن تطلب من موظفيك أن يكونوا قدوة لك. وإذا كانوا يشعرون بالخجل من الكاميرا، يمكنك أن تكوني عارضة أزياء خاصة بك وتجعلينهم يلتقطون الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك.

أطلق Waffle House النار على موظفيه أثناء عملهم واستخدم اللقطات في ذلك Instagram قصة. ولم تستخدم معدات فاخرة أيضًا. يمكنك أن تفعل شيئًا كهذا لمتجرك الخاص بمساعدة موظفيك. إذا حصلت على إذن من عملائك، فربما يمكنك الحصول عليهم بالفيديو أيضًا.

استخدام أكثر من خط

ليس من غير المألوف أن تجد Instagram القصص التي تستخدم أكثر من خط واحد. إنها تقنية تصميم رسومية تساعد في إبراز النص. ليس ذلك فحسب، بل يمكن أن يساعد في تسهيل قراءة جزء كبير من النسخ.

إنها أيضًا طريقة رائعة لغير المصممين لإنشاء قصص لافتة للنظر. ففي النهاية، لا تحتاج إلى خبرة في التصميم الجرافيكي لتغيير الخط. ويمكنك إنشاء Instagram القصة باستخدام النص فقط. لذلك هذا شيء عظيم Instagram فكرة قصة لأولئك الذين ليس لديهم الوقت لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو.

العب بألوان الخطوط

وإذا كنت لا تعتقد أن استخدام أكثر من خط واحد يكفي لقصه، فلماذا لا تحاول استخدام ألوان خطوط مختلفة بدلاً من ذلك؟

نعم، ليس عليك الالتزام بالخط الأسود أو الأبيض. هناك الكثير من الألوان للاختيار من بينها. يمكنك الالتزام بألوان علامتك التجارية. أو يمكنك اختيار الألوان التي تتناسب بشكل جيد مع صورتك أو مقطع الفيديو الخاص بك. هذا الشيء يرجع لك.

هناك طريقة أخرى لإضافة ألوان الخطوط وهي إضافة ظلال منسدلة على النص.

أدخل صورًا متعددة في قصتك

تحويل الخاص بك Instagram قصة في مجمعة لإضافة المزيد من الاهتمام. Instagram يحتوي على ميزة مدمجة تتيح للمستخدمين إدراج صور متعددة في قصة واحدة. وهذا يعني أنك لست مضطرًا إلى استخدام برنامج تصميم رسومي تابع لجهة خارجية مثل Adobe Photoshop لإنشاء مجموعة مجمعة.

ولكن لماذا تقوم بنشر ملصقة؟

حسنًا، يمكنك استخدام صورة مجمعة لتسليط الضوء على منتجات متعددة دفعة واحدة. يمكنك أيضًا نشر صور من حدث ما. أو يمكنك استخدام مجموعتك لتمييز العملاء الذين اشتروا منتجاتك مؤخرًا.

إصدار إعلانات من خلال Instagram قصص

يمكنك أيضًا إصدار إعلانات باستخدام Instagram قصص. نظرًا لأن قصص IG تستمر لمدة 24 ساعة فقط، يشعر المستخدمون بإحساس بالإلحاح. لذلك، إذا أعلنت عن تخفيضات ليوم واحد، على سبيل المثال، فسيكون متابعوك أكثر ميلاً إلى اتخاذ إجراء.

هذا ليس كل شئ. إذا كنت قد أعلنت بالفعل عن الأحداث القادمة قبل أيام أو أسابيع، فيمكنك استخدام القصص كتذكيرات لطيفة. بهذه الطريقة، لن ينسى الناس أي حدث قادم لديك.

هل يغلق متجرك الفعلي مبكرًا؟ هل خطوط الهاتف معطلة؟ يمكنك إصدار إعلانات عاجلة من خلال قصص IG أيضًا.

تستخدم Gigabyte قصصها للترويج للأحداث القادمة. وليس هناك سبب يمنعك من فعل الشيء نفسه بالنسبة لعملك.

ابحث عن الملصق المناسب لجهازك Instagram قصة

Instagram الملصقات لا تشعر بأنها تفعل الكثير. لكن الناس يحبون استخدامها حقًا لأنهم يميلون إلى إضفاء المرح والشخصية في كل مشاركة. وفقط لأن لديك Instagram لا يعني حساب الأعمال أنه لا يمكنك استخدام الملصقات.

بعض الملصقات تفاعلية. هذا يعني أنه يمكنك إضافة وظائف إلى جهازك Instagram قصص. وهذا يعني أيضًا أنه يمكنك الإبداع في كيفية استخدام ملصقاتك. يمكنك حتى استخدامها للتفاعل مع مجتمعك وحملهم على التفاعل مع مجتمعك Instagram دعامات.

قم بإجراء استطلاع باستخدام Instagram قصص

Instagram تعد استطلاعات الرأي أيضًا طريقة أخرى يمكنك من خلالها جذب متابعيك للمشاركة. لا ينبغي أن تكون استطلاعات الرأي معقدة. في الواقع، تريد أن تبقيها بسيطة قدر الإمكان. على سبيل المثال، يمكنك إجراء استطلاع للرأي يسأل المتابعين عن لون المنتج الذي يفضلونه أو الميزات التي يرغبون في إضافتها.

ولأن استطلاعات الرأي توفر الإجابات بالفعل، فإن الناس أكثر استعدادًا لتقديم إجاباتهم. إن مطالبة المستخدمين بكتابة إجاباتهم سيكون له تأثير عكسي.

يستخدم فيسبا Instagram قصص لنشر استطلاعات بسيطة لمتابعيها. إنه مثال مثالي لمدى بساطة استطلاعات الرأي. لا تحتاج إلى أي شيء معقد للغاية.

إطلاق العد التنازلي

هل تعرف لماذا يعد العد التنازلي فكرة رائعة؟ لأنه يمنحك عذرًا للنشر كل يوم. وهي سهلة الصنع. تستخدم معظم عمليات العد التنازلي نفس القالب. ما عليك سوى تغيير الأرقام كلما اقتربت من الحدث الذي تقوم بالعد التنازلي له.

يمكنك الحصول على العد التنازلي لحدث الشركة. لكن العد التنازلي للعطلات يعد أيضًا فكرة رائعة.

سامسونج لديها العد التنازلي على Instagram القصص حتى كتابة هذه السطور. ويجب عليك أن تفعل الشيء نفسه إذا كان لديك شيء للاحتفال به في اليومين أو الأسابيع المقبلة.

يخضع لامتحان

هل تريد أن تجعل التفاعلية حقا Instagram قصة لمتابعينك؟ ثم ماذا عن إجراء اختبار؟

يمكن أن تكون الاختبارات حول أي شيء. يمكنك إنشاء اختبار حول منتج أو إعلان. إذا كنت من نوع الأعمال التي تنشر المقالات بانتظام، فيمكنك إنشاء اختبارات حول تلك المقالات أيضًا. أي شيء تعتقد أنه سيسلي متابعيك سيفعلونه.

ليس عليك أن تسأل أسئلة صعبة. وسيكون من الأفضل تقديم خيارين حتى لا يضطر جمهورك إلى التفكير في الإجابة لفترة طويلة.

يمكن للشركات إنشاء اختبارات على قصص IG باستخدام ملصق اختبار.

حتى العلامات التجارية الكبرى تستخدم الاختبارات لإشراك جمهورها. لا تستخدم Nike الاختبارات للتفاعل مع متابعيها فحسب، بل تستخدم أيضًا لتعليم الأشخاص تقنية الأحذية الخاصة بهم.

حتى لو كنت لا تعرف شيئًا عن أحذية Nike، فسوف تقدر هذا الاختبار لأنه يعلمك أشياء ربما لم تكن تعرفها من قبل.

أخبر عملائك بمدى تقديرك لدعمهم

واحدة من الأفضل Instagram أفكار القصة هي إنشاء مشاركات شكر. استخدام الخاص بك Instagram حساب لشكر متابعيك على دعمك. كلما حققت إنجازات الشركة، قم بإنشاء قصص من شأنها أن تتيح للأشخاص معرفة مدى امتنانك.

يمكنك نقل رسالتك من خلال النص أو يمكنك إضافة الصور. ومع ذلك، قد يكون نشر مقطع فيديو هو الخيار الأفضل. تحضير ان Instagram قالب قصة لمثل هذه المناسبة. أضف ملصقًا ممتعًا للمساعدة في جعل كل مشاركة أكثر متعة عند النظر إليها.

أو استخدامه في الاتجاه المعاكس.

يمكنك أن تسأل العملاء عما يحبونه في علامتك التجارية. وبعد ذلك يمكنك نشر ردودهم باسم Instagram قصص. هذه إحدى أفكار أبل بيز الإبداعية. ولم يقتصر الأمر على إنشاء منشورات جديدة لحسابها فحسب، بل حصلت على توصيات مجانية من الأشخاص الذين يحبون العمل.

يستخدم Instagram قصص لمشاركة رموز القسيمة والهدايا المجانية

هل تعرف أي نوع من Instagram أفكار قصة يود متابعوك كثيرا؟ النوع الذي يتيح لهم الوصول إلى الخصومات. إذا كنت تريد حقًا أن تمنح الأشخاص سببًا لمتابعتك على وسائل التواصل الاجتماعي، فسيتعين عليك تقديم رموز القسيمة.

نعم يمكنك استخدام Instagram قصة لنشر رمز القسيمة. وهو مفيد أيضًا لمشاركة التفاصيل مثل الروابط إلى الهدايا المجانية أو المسابقات. من المؤكد أن متابعيك سيقدرون كل ذلك. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة المبيعات.

انظر إلى ما يفعله ماكدونالدز. انها تستخدم Instagram Stories لمنح متابعيها إمكانية الوصول إلى خلفيات مجانية وهي فكرة رائعة. يمكنك استخدام الخاص بك Instagram حساب لنشر صور متعددة يمكن لمتابعيك استخدامها كخلفيات أيضًا.

انشر قصص أو نصائح ملهمة على IG

لا يمكنك أن تخطئ في الحصول على رسالة تحفيزية جيدة. نشر ملهمة Instagram تتيح لك القصة إضافة بعض التنوع إلى مشاركاتك. من يريد رؤية أي شيء سوى تحديثات المنتج على خلاصاته، أليس كذلك؟

عندما تنشر شيئًا ملهمًا، فإنك Instagram يحصل المتابعون على استراحة من تحديثاتك المعتادة. تعتبر الاقتباسات الملهمة رائعة أيضًا للأيام التي لا يحدث فيها شيء. احصل على بضع اقتباسات جاهزة في حالة نفاد رصيدك Instagram أفكار القصة.

يمكنك أيضًا مشاركة النصائح مع مجتمعك، خاصة إذا كانت علامتك التجارية رائدة في مجال عملك. هذا ما تفعله صيدلية CVS بها Instagram قصص. حتى أنها لديها Instagram قوالب القصة خصيصًا لمشاركة النصائح.

شارك أحدث صور وميزات المنتج

يشارك Instagram قصص أفضل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بمنتجاتك. هذه هي الاستخدام الجيد ل Instagram القصص لأنها تتيح لك أن تكون مبدعًا كما تريد.

أحد أفضل الأجزاء المتعلقة بنشر صور المنتج هو أنها ممتعة. ويمكنك تحضير ما يكفي لمدة شهر Instagram محتوى القصة في بضع ساعات مع التخطيط السليم. يمكنك القيام بذلك بنفسك أو العمل مع فريق. أو يمكنك الاستعانة بأصدقاء أو موظفين لمساعدتك في التصوير. ويمكنك أيضًا تحميل صور متعددة إذا كنت بحاجة إلى ذلك.

كما أنه لا يكفي أن تذكر أي ميزة جديدة للمنتج في آخر مشاركة على مدونتك. يجب عليك أيضا أن تذكر ذلك في Instagram بريد.

تقوم رولكس بعمل رائع في جلسات التصوير الخاصة بها. ومن المنطقي فقط أن تشارك بعض صور منتجاتها من خلاله Instagram قصص.

تمكنت العلامة التجارية حتى من التحدث عن بعض ميزات ساعتها مثل مدى مقاومتها للماء.

امنح العملاء نظرة خاطفة على ما سيأتي

نظرة خاطفة هي بالضبط ما يحتاجه عملاؤك للتشويق لمستقبل علامتك التجارية. يتابعك الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة ما يجري في طور التنفيذ. ويجب عليك استخدام Instagram يسلط الضوء على القصة لإشباع شهية متابعيك.

قم بإنشاء مشاركة من خلال نشر أخبار حول ما تعمل عليه حاليًا. حتى المضايقة الغامضة ستفي بالغرض إذا لم تتمكن من تقديم تفاصيل محددة حتى الآن. إذا كان الأمر كذلك، فحاول توزيع قصصك.

وتذكر أن تستمتع بها. لا يجب أن تكون النظرات الخاطفة خطيرة. ابحث عن طريقة ممتعة لمشاركة أي خطط لديك.

استخدمت شركة Diet Coke قصصها للترويج لمجموعة ملصقات Diet Coke الخاصة بها. وأظهر القليل منهم إثارة أتباعه. إنها طريقة جيدة لإثارة بعض الاهتمام.

أظهر تقييمات متابعيك من عملائك

يحتاج Instagram أفكار قصة لإثارة إعجاب الناس بمنتجاتك؟ يعد المحتوى الذي ينشئه المستخدم مصدرًا رائعًا لقصص IG. إذا وجدت شهادات الفيديو أو Instagram قم بتغذية المنشورات من العملاء التي توضح مدى إعجابهم بعلامتك التجارية، وقم بإبرازها في قصصك.

وبصراحة، ليس عليك الالتزام بالمراجعات. يمكنك نشر محتوى من إنشاء المستخدمين مثل الصور المضحكة طالما أن لها علاقة بعلامتك التجارية. قم بمراجعة منشورات متابعيك على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء يمكنك استخدامه.

عادةً ما يضع العملاء علامة على النشاط التجاري إذا كانوا يقومون بمراجعة. لذلك راقب دائمًا الإمكانات Instagram محتوى القصص.

مشاركة الوصفات الخاصة بك

إذا كنت تعمل في صناعة المواد الغذائية، يمكنك استخدام Instagram قصص لمشاركة الوصفات التي قد تنال إعجاب متابعيك. حتى أن نشر وصفة واحدة في الأسبوع سيفعل المعجزات لتقويم محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك. إنها أيضًا طريقة ممتعة لمشاركة الأفكار حول كيفية استخدام الأشخاص لمنتجك لإعداد وجبات الطعام للعائلة.

يمكنك حتى التفكير في سؤال متابعيك عن الإلهام. اسألهم عن نوع الوصفات التي يريدون رؤيتها في قصصك. هل يريدون أطباق سهلة الطبخ؟ أم أنهم يبحثون عن وصفات يمكنهم طهيها في أسرع وقت ممكن؟ هل يبحثون عن وصفات توفر لهم أكبر قدر من المال؟

لقد قام كامبل بعمل رائع في إضافة الوصفات إليه Instagram قصص.

علم أتباعك

يمكنك استخدام Instagram قصص لتعليم متابعيك. يمكن أن تتعلق الدروس بأي شيء طالما أنها مرتبطة بعلامتك التجارية. ولكن من الأفضل إبقاء الأمور بسيطة منذ ذلك الحين Instagram سيقضي المستخدمون بضع ثوانٍ فقط في التفاعل مع القصص.

تطرح إيكيا بعضًا من هذه الأنواع من القصص من حين لآخر. على سبيل المثال، يحتوي على قصة حول المكان الذي يبدأ فيه مهندسو المنتج عند ابتكار تصميم لحاوية الطعام.

خاتمة

هناك الكثير من الطرق لتوابل طعامك Instagram قصص. سيعتمد الأمر كله على أهدافك كشركة وكيف تريد كسب المال على المنصة.

Instagram القصص رائعة لأنها تتيح لك أن تكون مبدعًا كما تريد. تأكد من الاستفادة الكاملة من ذلك. لا تتردد في تجربة أنماط مختلفة.

وإذا لم تحصل قصصك على نوع التفاعل الذي كنت تأمل فيه، فيمكنك دائمًا تغييره دون أي تداعيات تذكر مقارنة بالقصص العادية Instagram دعامات.

القراءة ذات الصلة: