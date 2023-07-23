ستساعدك المقالة التالية: 21+ إحصائيات Patreon لعام 2023: المستخدمون والإيرادات والمزيد

تعد منصة Patreon أحد الأسباب التي تجعل ناشري محتوى الفيديو ومنشئي المحتوى الآخرين يكسبون رزقهم هذه الأيام. في هذه المرحلة ، يعرف الجميع على الأقل منشئ مستفيد واحد YouTube.

وبفضل منصة العضوية الشهيرة هذه ، نحن الآن في مرحلة يجني فيها Patreon الأموال لكل من المبدعين ونفسه.

ولكن ما مقدار ما تعرفه عن Patreon وأرباح منشئيها ورعاتها؟

إليك أحدث إحصائيات Patreon لمساعدتك على فهم النظام الأساسي.

إحصائيات باتريون – اختيارات المحرر

هناك 8+ مليون الرعاة و 250000+ المبدعين على منصة العضوية هذه.

الرعاة و المبدعين على منصة العضوية هذه. حصلت باتريون 259.4 مليون زيارات الموقع في مايو 2022.

زيارات الموقع في مايو 2022. 70٪ من منشئي المحتوى يستخدمون نظام Patreon الأساسي لأنه يساعد في دعم عملهم.

من منشئي المحتوى يستخدمون نظام Patreon الأساسي لأنه يساعد في دعم عملهم. يكسب موظفو Patreon في المتوسط 149.622 دولارًا سنويا.

سنويا. إيرادات Patreon السنوية في أي مكان بين 50 مليون دولار و 75 مليون دولار.

إحصاءات باتريون الرئيسية

ستساعدك إحصائيات Patreon هذه على اكتساب بعض الفهم لمدى ضخامة Patreon في الوقت الحالي وعدد منشئيها ورعاتها.

يدعم أكثر من 8 ملايين مستفيد المبدعين المفضلين لديهم.

هناك اكثر من 8000000 المستفيدون الذين يساعدون في دعم المبدعين المفضلين لديهم. و ها هم 250000+ منشئو المحتوى الذين يستخدمون النظام الأساسي لتحقيق الدخل من المحتوى الخاص بهم.

كان Patreon قد دفع بالفعل لمبدعيه 3.5 مليار دولار منذ 2013.

المصدر: Patreon

في مايو 2022 ، حصل باتريون على 259.4 مليون زيارة.

يقوم الرعاة والمبدعون في Patreon بزيارة الموقع بشكل متكرر. في مايو 2022 وحده ، حصل الموقع 259.4 مليون الزيارات. يتلقى 2.2 صفحة لكل زيارة بمتوسط ​​مدة زيارة 9 دقائق و 48 ثانية.

لدى Patreon معدل ارتداد يبلغ 60.29٪.

المصدر: سمراش

أكبر فائدة يقدمها Patreon لمنشئيها هي القدرة على دعم عملهم.

70٪ من منشئي المحتوى قالوا إنهم يستخدمون منصة Patreon نظرًا لقدرتها على دعم عملهم بشكل عام. 69٪ استخدامه لتقديم محتوى حصري للمستخدمين.

تشمل المزايا الأخرى ما يلي:

الوصول المبكر إلى المحتوى ( 57٪ )

) الوصول إلى أرشيف المنشور الكامل ( 39٪ )

) صرخات باتريون ( 37٪ )

) طلبات المعجبين وحقوق التصويت ( 35٪ )

) التفاعل مع المنشئ والمستفيدين الآخرين ( 30٪ )

) الوصول إلى Discord أو Facebook مجموعة ( 29٪ )

) محتوى تعليمي ( 19٪ )

) العناصر الرقمية ( 16٪ )

) يعيش تيارات ( 16٪ )

) تسليم البضائع المادية أقل من شهر ( 13٪ )

) اتصال 1 على 1 مع المنشئ ( 11٪ )

) اللجان الرقمية المخصصة ( 10٪ )

) تدريب أو تدريس 1 على 1 ( 9٪ )

) AMAs ( 8٪ )

) تسليم البضائع المادية شهريا ( 6٪ )

) وصول VIP إلى الأحداث الشخصية (5٪)

المصدر: مدونة Patreon

وفقًا لـ Patreon ، تؤدي الترقية اليومية إلى كسب 75٪ أكثر.

منشئو المحتوى الذين يروجون يوميًا يكسبون 75٪ وفقا لباتريون. ويمكن لمن يقومون بالترويج مرة واحدة في الأسبوع أن يكسبوا 31٪ أكثر.

كمرجع، 79٪ من منشئي المحتوى على Patreon يروّجون مرة واحدة شهريًا على الأقل. 43٪ الترويج لـ Patreon مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

المصدر: مدونة Patreon

إحصائيات مستخدم Patreon

ستوضح إحصائيات منشئي Patreon كيفية وصول مستخدمي المنصة إليها ومقدار المدفوعات الشهرية المحتملة.

يكسب منشئو Patreon بشكل جماعي أكثر من 100 مليون دولار شهريًا.

هناك أكثر 200000 منشئو المحتوى على Patreon الذين حققوا أرباحًا جماعية 100 مليون دولار كل شهر. جاء هذا المبلغ من 7+ مليون رعاة منتشرة في جميع أنحاء العالم.

المصدر: مدونة Patreon

يصل 29٪ من مستخدمي Patreon إلى الموقع عبر سطح المكتب.

تظهر إحصاءات باتريون ذلك 29.3٪ من المستفيدين والمبدعين على Patreon يصلون إلى الموقع باستخدام سطح المكتب الخاص بهم. هذا يعني الأغلبية – أو 70.7٪ من المستخدمين – الوصول إلى الموقع باستخدام أجهزتهم المحمولة.

تستند إحصاءات Patreon هذه إلى البيانات التي تم جمعها من ديسمبر 2021 إلى مايو 2022.

المصدر: سمراش

True Crime Obsessed لديها أكبر عدد من الرعاة.

مع 49316 مستفيدًا، True Crime Obsessed هو أفضل منشئ Patreon. يأتي عرض Tim Dillon في المرتبة الثانية 42674 رعاة – يكسب 222،016 دولارًا كل شهر.

مرحلة الصيانة (38580 رعاة) ، DankPods (37.035 رعاة) و Chapo Trap House (36،885 مستفيد) جمع أفضل خمسة منشئي محتوى على Patreon.

المصدر: Graphtreon

38٪ من منشئي المحتوى على Patreon يفضلون إنشاء مقاطع فيديو.

قام Patreon باستطلاع آراء 13000 من المبدعين. كشفت النتائج أن 38٪ من منشئي المحتوى في Patreon يفضلون استخدام محتوى الفيديو. 17٪ في الكتابة. 14٪ الصوت المستخدم.

فضلاً عن ذلك، 11٪ قالوا إنهم استخدموا الفنون البصرية ، 6٪ في الألعاب و 6٪ استخدم التصوير.

من المثير للاهتمام ملاحظة ذلك 80٪ من المستجيبين قالوا إنهم عملوا بمفردهم. 11٪ عملت مع فريق. 8٪ قالوا إنهم عملوا بمفردهم لكنهم دخلوا في شراكة مع فريق من غير المبدعين.

المصدر: مدونة Patreon

إحصاءات الأعمال Patreon

تلقي إحصائيات Patreon هذه نظرة فاحصة على النظام الأساسي نفسه. تعرف على كيفية تأثير الوباء على الشركة ومقدار ما يكسبه موظفوها.

في مارس 2020 ، حقق Patreon زيادة في عدد المبدعين بمقدار 30.000.

في الأسابيع الثلاثة الأولى من مارس 2020 ، زاد عدد 30000 انضم منشئو Patreon إلى المنصة. وجميع هؤلاء المبدعين في Patreon حصلوا على رعاة بمعدل أسرع من المعتاد.

المصدر: مدونة Patreon

يكسب موظفو Patreon أكثر من 149 ألف دولار سنويًا.

يكسب موظفو Patreon في المتوسط 149.622 دولارًا سنويا. هذا تقريبًا 71 دولارًا للساعة.

أعلى منصب مدفوع الأجر في الشركة هو المستشار العام الذي يدفع 303،035 دولارًا سنويا. الوظيفة الأقل أجراً هي المساعد الإداري الذي يدفع 45455 دولارًا سنويا.

المصدر: مقارنة

41٪ من دخل المنشئ يأتي من Patreon.

41٪ من دخل منشئ المحتوى من Patreon. 11٪ تأتي من وظيفة المنشئ المرتبطة بالملاحقات الإبداعية لهذا الشخص.

تشمل مصادر الدخل الأخرى ما يلي:

اللجان ( 8٪ )

) اشتراكات على منصات أخرى غير Patreon ( 7٪ )

) إيرادات الإعلانات ( 7٪ )

) تدريب ( 5٪ )

) مبيعات الكتب ( 4٪ )

) بضائع ( 3٪ )

) بيع التنزيلات الرقمية ( 3٪ )

) جولة أو عروض حية ( 2٪ )

) رعاية العلامة التجارية (2٪)

المصدر: مدونة Patreon

وفقًا لـ LikeWeb ، تتراوح إيرادات Patreon السنوية بين 50 و 75 مليون دولار.

إيرادات Patreon السنوية في أي مكان بين 50 مليون دولار و 75 مليون دولار وفقًا لموقع SameWeb.

لديها 92.6 مليون إجمالي الزيارات ومعدل الارتداد 59.32٪. متوسط ​​مدة الزيارة هو 3 دقائق.

بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك الشركة 501 ل 1،000 موظفين وتأسست في عام 2013.

المصدر: سميلارويب

مصادر إحصائيات Patreon

افكار اخيرة

يختتم ذلك نظرتنا إلى إحصائيات Patreon.

يبدو المستقبل مشرقًا لهذه المنصة ، ومع وجود المزيد من الضجة حول المنصة ، فإن هذا سيعود بالفائدة على أرباح المبدعين الإجمالية. إنها طريقة رائعة لتحقيق الدخل من الجمهور.

يمكن لمنشئي المحتوى الكبار جني دخل كبير من النظام الأساسي ، ولكن المنصة متاحة لجميع المستخدمين ، لذا فهي ليست فقط لأصحاب النفوذ من الدرجة الأولى.

مثل بعض منافسي Patreon ، هناك رسوم معالجة الدفع وهي عادلة. ومع ذلك ، مع زيادة إيراداتك الشهرية ، ستصبح هذه الرسوم أقل وضوحًا.

محتوى الفيديو هو الأكثر شيوعًا على Patreon ، لكنه ليس الخيار الوحيد. المحتوى المكتوب مثل منشورات المدونة والمحتوى الصوتي مثل البودكاست شائع جدًا أيضًا.

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