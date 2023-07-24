ستساعدك المقالة التالية: 21+ الأعلى Twitter إحصائيات عام 2023: الاستخدام ، الديموغرافيات ، الاتجاهات

التفكير في استخدام Twitter كجزء من إستراتيجيتك للتسويق الرقمي؟

تمتلك كل شركة تقريبًا ملف Twitter حساب ، لكن الكثيرين يفضلون المنصات الأكثر شعبية مثل Instagram و Facebook عند التخطيط لحملاتهم الإعلانية.

لكن، Twitter هي منصة هائلة مع الكثير من الإمكانات ، ولا ينبغي إغفالها.

في هذه المقالة ، سوف نغطي أكثر من 21 Twitter الإحصاءات والاتجاهات التي يجب أن يعرفها كل مسوق. لذا ، دعنا ننتقل إليه.

Twitter الإحصائيات – اختيارات المحرر

يستخدم 1 من كل 5 بالغين في الولايات المتحدة Twitter.

حوالي 48 مليون Twitter يُعتقد أن “المستخدمين” هم روبوتات.

يمكن الوصول إلى 339.6 مليون شخص من خلال الإعلانات Twitter.

Twitter إحصائيات الاستخدام

لنبدأ ببعض Twitter إحصاءات الاستخدام لإعطائك فكرة عن مدى شعبية النظام الأساسي في عام 2022.

يستخدم 1 من كل 5 بالغين في الولايات المتحدة Twitter

وفقًا لدراسة أجرتها Pew Research على البالغين الأمريكيين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، أفاد 1 من كل 5 باستخدامها Twitter على أساس منتظم. على الرغم من أن هذا أقل قليلاً من استخدام منصات مثل Facebookو Instagram، و Snapchat ، لا تزال منصة وسائط اجتماعية تحظى بشعبية كبيرة بين البالغين في الولايات المتحدة.

مصدر: بيو للأبحاث

في عام 2020 ، Twitter كان لديه 178 مليون مستخدم نشط ونشط يمكن تحقيق الدخل منه يوميًا

في عام 2020 ، Twitter تحولوا من الإبلاغ عن المستخدمين الفعليين إلى الإبلاغ عن متوسط ​​المستخدمين اليومي الذين يمكنهم تحقيق الدخل. يشير هذا إلى الأشخاص الفعليين الذين يقومون بتسجيل الدخول Twitter بشكل يومي. يستخدمه 178 مليون شخص Twitter على أساس يومي ، حيث يبلغ عدد المستخدمين الإجمالي حوالي 330 مليون مستخدم.

مصدر: Twitter

عدد ال Twitter من المتوقع أن ينمو المستخدمون بنسبة 2.4٪ في عام 2021

بالرغم من Twitter كانت موجودة منذ فترة طويلة ، ولا تزال شعبيتها تزداد عامًا بعد عام. وفقًا لبحث eMarketer ، فإنهم يتوقعون ارتفاعًا بنسبة 2.4٪ في عدد المستخدمين في عام 2021. وبالمقارنة ، في عام 2020 ، توقعت eMarketer ارتفاعًا مشابهًا في عدد المستخدمين ، وبلغ الارتفاع الفعلي حوالي 8.9٪ ، مما يدل على ذلك Twitterيتجاوز نمو الشركة التوقعات على أساس سنوي.

مصدر: تسويق الكتروني

حوالي 48 مليون Twitter يُعتقد أن “المستخدمين” هم روبوتات

Twitter لديها عدد هائل من المستخدمين النشطين ، لكن دراسة أشارت إليها CNBC تُظهر أن حوالي 48 مليون حساب أو أكثر هي في الواقع حسابات بوت. هذا يعادل ما يقرب من 15٪ من Twitterإجمالي مستخدمي. ومع ذلك ، فإن هذا الرقم ليس صادمًا كما يبدو ، حيث أن معظم المنصات الاجتماعية لديها قدر مماثل من نشاط الروبوت.

مصدر: سي ان بي سي

يتم إجراء ما يقرب من 500 مليون تغريدة يوميًا

إذا كنت غير متأكد مما إذا كان Twitter كان لا يزال منصة نشطة ، وهذا الرقم يعطينا إجابة حازمة – نعم! 500 مليون تغريدة في اليوم تعادل 350 ألف تغريدة في الدقيقة أو 2 مليار تغريدة في السنة.

مصدر: ديفيد سايس

Twitter إحصاءات التركيبة السكانية

فيما يلي بعض الإحصائيات حول Twitter المعلومات السكانية لإعطائك فكرة عن أنواع الجماهير التي يمكن الوصول إليها Twitter.

70٪ من Twitter المستخدمين هم من الرجال

على عكس المنصات مثل Instagramو Twitter هي ساحة يسيطر عليها الذكور إلى حد ما. وفقًا لدراسة أجرتها Statista ، فإن حوالي 70 ٪ من مستخدميها هم من الذكور البالغين. كانت هذه الإحصائية اعتبارًا من أكتوبر 2020. من الرائع معرفة ما إذا كان الجمهور المستهدف لعملك من الذكور في الغالب.

مصدر: ستاتيستا

الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من Twitter المستخدمين حسب البلد

وفقًا لـ Statista ، 68.7 مليون Twitter المستخدمون من الولايات المتحدة. هذا هو أكبر عدد من المستخدمين في بلد واحد ، وهذا ليس مفاجئًا نظرًا لحجم الولايات المتحدة وميل السكان إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

مصدر: ستاتيستا

ومع ذلك معظم Twitter المستخدمون خارج الولايات المتحدة

على الرغم من أن 67.8 مليون مستخدم في الولايات المتحدة ، فإن إجمالي المستخدمين خارج الولايات المتحدة أعلى من هذا في الواقع. يعيش حوالي 261 مليون مستخدم خارج الولايات المتحدة وبعد الولايات المتحدة ، Twitter الأكثر استخدامًا في اليابان والهند.

مصدر: ستاتيستا

38٪ من Twitter المستخدمون تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا

مثل معظم المنصات الاجتماعية ، Twitter تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب. وفقًا لبحوث Pew Research ، أفاد 38٪ من البالغين الأمريكيين باستخدامه Twitter تقع بانتظام في الفئة العمرية 18-29. بدلاً عن ذلك، Twitter لا يحظى بشعبية كبيرة مع الفئات العمرية الأكبر سنًا. فقط 7٪ من البالغين في الولايات المتحدة أبلغوا عن استخدامه Twitter كانوا 65+.

مصدر: بيو للأبحاث

31٪ من Twitter يكسب المستخدمون 75000 دولار أو أكثر سنويًا

أظهرت دراسة Pew Research نفسها أن 31 ٪ من البالغين الأمريكيين الذين أبلغوا عن استخدامها Twitter كسب 75000 دولار + سنويًا. بدلاً من ذلك ، أبلغ 20٪ فقط عن ربح أقل من 30،000 دولار في السنة.

مصدر: بيو للأبحاث

Twitter إحصاءات الاتجاهات

تريد أن تفهم ما الذي يجعل Twitter المستخدمين علامة؟ كل هذه الإحصائيات شائعة Twitter الاتجاهات والمستخدمين.

باراك أوباما هو الشخص الأكثر متابعة Twitter مع 111 مليون متابع

Twitter هي منصة رائعة للبقاء على اطلاع دائم بالسياسة ، لذا فليس من المستغرب أن يكون باراك أوباما هو الشخص الأكثر متابعة على Twitter. مع أكثر من 110 مليون متابع ، احتل أوباما الصدارة لفترة طويلة ، حيث كان نشطًا بشكل خاص على المنصة خلال فترة رئاسته.

مصدر: براندواتش

لكن تايلور سويفت هو الأكثر نفوذاً

على الرغم من وجود عدد أقل من المتابعين لأوباما ، فقد أُطلق على تايلور سويفت لقب الأكثر تأثيرًا في دراسة أجرتها Brandwatch العام الماضي. وتبع دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ملكة البوب ​​عن كثب.

مصدر: براندواتش

تم استخدام # COVID19 حوالي 400 مليون مرة Twitter في عام 2020

ليس من المستغرب أن يكون الهاشتاج الأكثر استخدامًا لعام 2020 Twitter كان # COVID19. كما يستخدمه الكثير من الناس Twitter كنقطة اتصالهم الأولى مع الأحداث العالمية ، فمن الشائع أن تتجه علامات التصنيف المتعلقة بالأخبار. علامات التجزئة الشائعة الأخرى في عام 2020 تتعلق بحركة BLM وحرائق الغابات الأسترالية.

مصدر: Twitter

تم استخدام رمز تعبيري “وجه بدموع الفرح” أو “يضحك يضحك” أكثر من 2 مليار مرة Twitter في عام 2019

على الرغم من أن السياسة والأخبار هي النقاط الرئيسية في الحديث Twitter، يُعتقد أن معظم التغريدات إيجابية للغاية. أكثر الرموز التعبيرية استخدامًا هو “الضحك بدموع الفرح” مما يدل على الطبيعة الإيجابية لمعظم التغريدات والتعليقات.

مصدر: تعقب الرموز التعبيرية

احتل دونالد ترامب المرتبة الأولى في التغريد عن الشخص في عام 2020

ليس من المفاجئ أن يكون دونالد ترامب هو الشخص الأكثر تداولًا Twitter في عام 2020. سواء كنت تحبه أو تكرهه ، فقد نجح بالتأكيد في إحداث موجات خلال جلسة التغريدات في منتصف الليل على مدار العام. بالطبع ، كان هذا حتى تم إلغاء حسابه …

مصدر: Twitter

Twitter إحصاءات التسويق

مهتمة كيف Twitter يمكن استخدامها لإبلاغ استراتيجية التسويق الخاصة بك؟ فيما يلي بعض الإحصائيات حول التسويق والإعلان على Twitter.

يمكن الوصول إلى 339.6 مليون شخص من خلال الإعلانات Twitter

في عام 2020 ، تعاونت WeAreSocial و Hootsuite لإجراء دراسة حول الوصول الإعلاني لوسائل التواصل الاجتماعي. عند الدراسة Twitter احصائيات وجدوا أن الإعلانات على Twitter يمكن أن تصل إلى 339.6 مليون شخص. من منظور تسويقي ، يوضح هذا مدى ربحيته Twitter يمكن أن يكون التسويق لنوع العمل الصحيح.

مصدر: WeAreSocial ، Hootsuite

أبلغ 54٪ من المستخدمين عن اتخاذ إجراءات بعد مشاهدة إشارة إلى العلامة التجارية Twitter

وفق Twitter، ذكر العلامة التجارية يحمل الكثير من الأسهم بين Twitter مستخدمين ، حيث أبلغ 54٪ أنهم اتخذوا إجراءً بعد رؤية إشارة إلى العلامة التجارية. قد يعني هذا متابعة حساب العلامة التجارية ، أو الرد على دعوة لاتخاذ إجراء ، أو إجراء عملية شراء من العلامة التجارية المعنية.

مصدر: Twitter

أبلغ 79٪ من المستخدمين عن اتخاذ إجراء بعد مشاهدة إشارة إلى العلامة التجارية من قبل العلامة التجارية والمستخدمين الآخرين على Twitter

وبنفس الطريقة ، 79٪ من Twitter قال المستخدمون إنهم كانوا أكثر عرضة لاتخاذ إجراءات بعد مشاهدة إشارات متعددة للعلامة التجارية لنفس العلامة التجارية. وفقا لمقال نشره Twitter، وتأمين العلامة التجارية من Twitter يمكن أن يكون للمستخدمين والمؤثرين بالإضافة إلى علامتك التجارية تأثير كبير على نجاح الحملات الإعلانية.

مصدر: Twitter

الوقت المنقضي في مشاهدة الإعلانات على Twitter 26٪ أعلى من أي منصة اجتماعية أخرى

وفق Twitterالإحصائيات الخاصة ، الوقت الذي يقضيه في مشاهدة الإعلانات على المنصة أعلى بنسبة تصل إلى 26٪ من أي منصة اجتماعية أخرى. إذا كنت تفكر في تشغيل إعلانات الوسائط الاجتماعية ، فقد يكون هذا أمرًا يجب مراعاته عند اختيار الأنظمة الأساسية التي تريد استهدافها.

مصدر: Twitter

59٪ من الشركات التجارية تستخدم Twitter لأغراض التسويق الرقمي

على الرغم من أن منصات الوسائط الاجتماعية مثل Facebook و Instagram هي أماكن شائعة للغاية لتشغيل حملات إعلانية B2B ، كما أن العديد من شركات B2B تدرك أيضًا قيمة تشغيل الحملات Twitter أيضاً.

Twitter هي عبارة عن منصة شائعة للشركات مما يجعلها نقطة جذب للتسويق للشركات الأخرى. 59٪ من شركات B2B تحصل بالفعل على شريحة من Twitter إجراء ، ربما يكون مناسبًا لعملك أيضًا!

في ملاحظة جانبية ، إذا كنت ترغب في توفير الوقت في التسويق للشركات الأخرى Twitter، تحقق من منشوراتنا على Twitter أدوات التشغيل الآلي أو جدولة التغريدات.

مصدر: ستاتيستا

افكار اخيرة

وهذا ملخص – أكثر من 21 شخصًا ممتعًا ومفيدًا Twitter الإحصاءات التي تساعدنا على فهم كيفية إجراء ذلك بشكل أفضل Twitter يعمل.

مع وجود الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون النظام الأساسي ، فمن الجيد دائمًا أن يكون لديك ملف Twitter وجود لعملك ولكن Twitter تقدم أيضًا بعض الفرص الإعلانية الرائعة.

من منظور تسويقي ، Twitter لديه الكثير من الإمكانات ويمكن أن يكون النظام الأساسي المناسب لك اعتمادًا على التركيبة السكانية لجمهورك المستهدف.

نأمل أن تكون هذه الإحصائيات قد ساعدتك في تحديد ما إذا كان Twitter هو المكان المناسب لتخصيص ميزانية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

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