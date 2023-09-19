ستساعدك المقالة التالية: 22 نصيحة لتأجير غرفة في منزلك

إن ملء غرفة نوم إضافية في منزلك أو شقتك يشبه إلى حد كبير المواعدة عبر الإنترنت. أولاً، أنت بحاجة إلى طريقة لجذب مقدم الطلب بصور جميلة.

ثم تحتاج إلى فحص هذا الشخص وفحصه للتأكد من توافقك معه.

يتضمن ذلك فحص ملفاتهم الشخصية والمهنية:

هل هذا الشخص هو الشخص الذي يمكنك التعايش معه؟

هل تستطيع أن ترى نفسك تعيش مع هذا الشخص؟

كيف تبدو الائتمان الخاصة بهم؟

هل كان لديهم وظيفة ثابتة أو مهنة في معظم حياتهم البالغة؟

استئجار غرفة مقابل التأجير من الباطن

ضع في اعتبارك أنه إذا كنت تستأجر، فإن عملية تأجير غرفة احتياطية تسمى التأجير من الباطن، وتحتاج إلى الحصول على إذن المالك من أجل القيام بذلك.

كما أن قوانين التأجير من الباطن مقابل استئجار غرفة في منزلك مختلفة. والفرق الأكثر أهمية هو أنك تعتبر مالكًا إذا كان لديك منزلك الخاص وتؤجر غرفة للمستأجر.

عندما تقوم بتأجير غرفة من الباطن، فإن الشخص الذي ينتهي به الأمر بالعيش معك سيتم اعتباره زميلًا لك في الغرفة، بدلاً من العلاقة بين المالك والمستأجر. لكن بغض النظر، فإن عملية استئجار الغرفة متشابهة في كلتا الحالتين، سواء كنت تملكها أو تستأجرها.

العيش في شقة؟ تحقق من القرن الأفريقي

قد تكون القواعد مختلفة تمامًا إذا كنت تعيش في شقة، حيث قد تمنع جمعية مالك المنزل شاغلي المنزل الإضافيين من غير أفراد الأسرة.

أيضًا، لكل مدينة وبلدة قوانين تقسيم مختلفة قد تتطلب ترخيصًا أو تصريحًا للتأجير لشخص ليس من أقاربك.

تجربتي الفرعية

منذ عدة سنوات، وجدت نفسي في حاجة إلى شريك في الغرفة بعد انفصالي عن حبيبي السابق. لقد انتقل من شقتنا المزدوجة الجميلة في حي إيكو بارك المحبب للغاية في لوس أنجلوس. في ذلك الوقت، كنت أنا وزوجي السابق نستأجر شقة، وكما يفعل العديد من الأزواج، قمنا بتقسيم الإيجار.

بعد أن انتقل، قررت الاحتفاظ بالشقة المكونة من غرفتي نوم لأنها كانت تقع في منطقة رائعة بالمدينة، بالإضافة إلى أنني لم أرغب حقًا في البحث عن مكان جديد للعيش فيه. وبعد مرور بضعة أشهر، قررت أن أستأجر زميلًا لي في الغرفة الثانية، التي كانت مريحة وأصغر من الغرفة التي كنت فيها.

نظرًا لأن المكان كان ساحرًا، اعتقدت أنني سأتمكن من تأجيره بسرعة كبيرة. لقد كان الأمر يتعلق فقط بالتأكد من أنني لم أنتهك أي شيء كبير في اتفاقية الإيجار الخاصة بي وبالطبع أردت العثور على الشخص المناسب.

يعد العثور على الشخص المناسب للانتقال إلى منزلك أمرًا بالغ الأهمية، ولكن جذب هذا الشخص باستخدام القنوات المناسبة عبر الإنترنت هو الخطوة الأولى للعثور على هذا الشخص.

فهل وجدت الشخص المناسب في بحثي؟ فعلت، في الواقع! ولكن كان هناك عدد من الأشياء التي قمت بها من أجل جذب هذا الشخص، والخطوات التي اتخذتها للتأكد من أنني قمت بأكبر قدر ممكن من الإجراءات القانونية في وقت مبكر، لتجنب المشاكل.

نصائح لتأجير غرفة في منزلك

هذا ما تحتاج إلى معرفته إذا كنت مهتمًا بتأجير غرفة في منزلك.

1. تأكد من أن المساحة قابلة للتأجير

أولاً وقبل كل شيء، تحتاج إلى التأكد من أن أنظمة التدفئة والسباكة والكهرباء المناسبة تعمل بشكل جيد وفي مكانها الصحيح قبل الإيجار. على سبيل المثال، يتطلب قانون البلدية في سان فرانسيسكو من مالك العقار توفير التدفئة القادرة على الحفاظ على درجة حرارة الغرفة لا تقل عن 68 درجة.

قد يؤدي عدم اتباع هذه القاعدة إلى فرض غرامة أو حتى إجراء قانوني من المستأجر.

تأكد من اتباع قوانين المستأجر التي تحكم مدينتك وولايتك.

2. إذا كنت مستأجرًا، فاطلب الإذن

(إذا لم تقم بالاستئجار، انتقل إلى النصيحة الثالثة.)

حتى لو كان مالك العقار كيانًا مجهول الهوية، فأنت بحاجة إلى الحصول على إذن للتأجير من الباطن.

كل من ينتقل إلى منزلك الآن يتقاسم المساحة ومسؤولية دفع الإيجار للمالك مما يعني أن اسمه يجب أن يكون على عقد الإيجار. إنها أيضًا لتغطية نفسك في حالة قيام زميلك المستقبلي في الغرفة بإتلاف الممتلكات أو انتهاك أي قواعد.

في حالتي، كان مالك العقار متساهلاً للغاية، وعندما راسلته عبر البريد الإلكتروني لشرح وضعي، قال إن الأمر على ما يرام طالما أنها وقعت عقد الإيجار ولديها وظيفة ثابتة.

3. جهز الفضاء لالتقاط الصور

لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية على مدى أهمية الصور. هذا ما يجذب ويجذب المستأجرين المحتملين. فكر في الأمر على أنه خطاف وإذا لم تلتقط أفضل الصور فسوف تخسر المستأجرين المحتملين.

تتمثل الفكرة في الحصول على أكبر عدد ممكن من المتقدمين المهتمين حتى يكون لديك خيارات ومجموعة من الأشخاص للاختيار من بينها. لا ترغب في اختيار شخص يقدم طلبًا لمجرد أنه كان الشخص الوحيد المهتم.

الصور الرائعة تجعل هذا ممكنًا، لذا تأكد من اتباع الخطوات أدناه.

مسح الفوضى

أول شيء يجب فعله هو إزالة كل الفوضى الموجودة في الغرفة والتأكد من التقاط بعض الصور النظيفة التي تعرض أفضل أجزاء الغرفة. يمكنك أيضًا إزالة بعض الفوضى إذا كنت تعرف كيفية استخدام أساسيات أداة تحرير الصور.

إذا كان عليك التخلص فعليًا من الأشياء التي تم تخزينها في الغرفة الإضافية، فحاول استخدامها Decluttr.

ضمان الإضاءة الساطعة

هل تشرق الشمس بشكل مشرق في ساعة معينة؟ إذا كان الأمر كذلك، فالتقط الصور خلال تلك الفترة، ولا تنس فتح الستائر لعرض أفضل إضاءة ممكنة لصورك.

إذا كانت الغرفة لا تحصل على الكثير من أشعة الشمس أو إذا كان يومًا كئيبًا، فقم بتشغيل الأضواء وتأكد من أنها مشرقة.

إبراز أفضل أجزاء الغرفة

هل هناك حديقة جميلة خارج الفندق مباشرة windows؟ هل يحتوي على زاوية للقراءة أو منطقة دور علوي فريدة أو سطح خاص؟

التقط الكثير من الصور لهذا وتأكد من تضمينها في الوصف.

يجب التخلص من الصور الباهتة على الفور

بصراحة، لا يوجد شيء أسوأ من الصور الباهتة! تأكد أيضًا من أن حجم الصور جيد من حيث البكسل. إذا لم تكن متأكدًا، فالصور التي لا يقل حجمها عن 750 بكسل هي الأفضل.

لقد رأيت صورًا نشرها أصحاب العقارات وهي صغيرة جدًا لدرجة أنه من الصعب معرفة شكلها.

بعد التقاط صور للغرفة، قم بالتقاط صور إضافية لبقية المنزل مثل المناطق المشتركة والحمامات المشتركة وغرفة المعيشة والمطبخ والمساحة الخارجية.

أوصي باستخدام بعض أدوات التحرير السهلة عبر الإنترنت والتي يمكن أن تجعل صورك تبدو أفضل.

عند التحرير، استخدم الأساسيات التالية لمساعدتك:

هل الصورة تحتاج إلى اقتصاص؟ (أي هل هناك فوضى عند سفح السرير؟)

هل الصورة ملتوية؟ إذا كان الأمر كذلك، تصويبه.

هل الصورة مظلمة قليلاً؟ إذا كان الأمر كذلك، يمكنك سطع ذلك قليلا.

أنا شخصيًا أستخدم Pixlr، وهي أداة سهلة الاستخدام ومجانية تمامًا وتساعدك على قص الصور وتسويتها وتفتيحها بسهولة.

5. لا تستخدم المرشحات

إنه شيء واحد لخلق الاغراء Instagram يمكنك استخدام مرشح لصورة لك ولأصدقائك أو لرحلتك الأخيرة إلى الجبال، لكن الأمر مختلف بالنسبة للغرفة التي سيعيش فيها شخص ما.

أنت تريد تصوير الغرفة بأكثر الطرق صدقًا وواقعية، لذلك ليس هناك حاجة لاستخدام المرشحات.

6. التقط صورًا للحي المحلي

في بعض الأحيان، يرغب أصحاب العقارات في تسليط الضوء على أفضل أجزاء الحي، خاصة إذا كان في منطقة باردة أو موقع تكون فيه درجة سهولة المشي عالية.

إذا كنت تعيش في منطقة مرغوبة للغاية، فقم بتضمين صور للأشياء المحلية التي يمكنك القيام بها ورؤيتها في جميع أنحاء المنطقة، مثل المخبز والمقهى ومحلات الملابس والمطاعم والحدائق العامة.

7. فكر في التقاط فيديو للغرفة

يمكن أن يكون الفيديو مفيدًا جدًا عند عرض شكل الغرفة للمتقدمين المحتملين. ليس من الضروري أن تكون طويلة، يمكنك فقط إظهار شكل الغرفة والخزانة والحمام.

إذا كانت الغرفة تحتوي حاليًا على أثاث ولكنها ستصبح غير مفروشة، فما عليك سوى ملاحظة ذلك في وصف الصورة. أعتقد أنه من المفيد دائمًا رؤية الشكل الذي ستبدو عليه الغرفة مع وجود بعض الأثاث فيها.

استخدم Craigslist أو Trulia أو Zillow وتعرف على الغرف التي تستأجرها في منطقتك.

8. قم بتأجير السيد مقابل المزيد من المال

لتوفير بعض المال والحصول على المزيد للغرفة، فكر في استئجار غرفة النوم الرئيسية أو منطقة الطابق السفلي إذا كان لديك واحدة، حيث قد تحتوي على حمام ملحق وستوفر مساحة أكبر أيضًا.

فقط تأكد من أن الطابق السفلي مجهز بالكامل بالسباكة والكهرباء والتدفئة المناسبة.

تعد المساحة الأكبر والحمام الملحق من الطرق الرائعة لإغراء المستأجرين نظرًا لأنها أكثر خصوصية. إذا كان هناك مدخل منفصل ومساحة لوقوف السيارات، فهذا أفضل.

9. ما يجب إضافته إلى تكلفة الغرفة

عندما تقرر مقدار الإيجار، فكر في التكاليف الإضافية التي يجب تضمينها في المبلغ الشهري. فكر في المناطق المشتركة مثل الحمام والمطبخ والمنتجات المنزلية التي تريد تضمينها، حيث أنكما ستستخدمانها.

عندما وقعت زميلتي في الغرفة على عقد الإيجار، طلبت منها دفع 20 دولارًا إضافيًا لتغطية أشياء مثل ورق التواليت ومنظفات الغسيل والمناشف الورقية وأكياس القمامة.

إن القيام بذلك بهذه الطريقة جعلني أشعر أنني لست الأم التي تحتاج إلى توفير هذه الأشياء لطفلها. أعتقد أن هذا أعطى أيضًا زميلتي في الغرفة راحة البال لأنها كانت تساهم في أغراضي ولا تستخدمها طوال الوقت.

لقد سمعت أيضًا عن أشخاص يتقدمون كل شهر لخدمة الخادمة، للحفاظ على المكان أنيقًا وممتدًا. يؤدي هذا أيضًا إلى تخفيف الضغط عن شخص واحد للتنظيف المستمر – خاصة إذا كان الشخص الآخر أكثر فوضوية.

10. أفضل المواقع لنشر إعلانك

هل تتذكر عندما كان موقع Craigslist هو الموقع الوحيد الذي يمكن الذهاب إليه للعثور على المستأجرين أو زملاء السكن؟

لقد فتحت التكنولوجيا والتطبيقات الكثير من الخيارات للعثور على شخص لتأجير غرفتك. تفتخر العديد من هذه المواقع بمساعدتك في فحص زملاء السكن وحجب روبوتات الإنترنت المشبوهة والمخادعة والغريبة الأطوار.

هناك عدد من المواقع التي يمكنك استخدامها للعثور على شريك في الغرفة، بما في ذلك Roommites.com وRoomieMatch وRoomi.

PadMapper.com

PadMapper.com يتيح للمتقدمين المحتملين العثور على مكانك حسب الموقع ولديه خريطة مفيدة للتنقل من خلالها لتضييق نطاق البحث إلى حي أو شارع معين.

عند التسجيل، يمنحك خيار تأجير غرفة من الباطن أو تأجيرها.

RoomieMatch.com

RoomieMatch.com يعد بتصفية جميع “الحثالة والحيل والأعلام الحمراء” عند البحث عن زميل في الغرفة.

بطريقة ما، هم مناهضو كريغسليست، حيث يقدمون لك المساعدة في التنقل عبر الجانب المجهول والمظلل أحيانًا من الويب. إنهم يستخدمون اللمسات البشرية طوال العملية ويسهلون عليك فحص زملاء السكن المحتملين.

أنها توفر بحثًا مجانيًا ونسخة مدفوعة مقابل 19.95 دولارًا للعام بأكمله.

زملاء الغرفة.كوم

زملاء الغرفة.كوم هو موقع آخر مشابه يساعدك في العثور على رفيق السكن المثالي.

يمكنك إنشاء ملف تعريف مجانًا ولكن عليك الدفع للوصول إلى الحساب والتواصل مع زملاء السكن المحتملين. لديهم نسخة تجريبية مدتها ثلاثة أيام مقابل 5.99 دولارًا أمريكيًا وحسابًا لمدة 30 يومًا مقابل 19.99 دولارًا أمريكيًا أو حزمة مدتها 60 يومًا مقابل 29.99 دولارًا أمريكيًا.

من المهم ملاحظة أن المراسلة مع الآخرين على الموقع معقدة بعض الشيء لأن الطرف الآخر يجب أن يكون لديه أيضًا حساب مدفوع حتى يتمكن من قراءة رسائلك.

رومي

موقع الرومي تم تصميمه بشكل جميل بطريقة Airbnb-ish ويسهل التنقل من خلاله. يساعدك الموقع على فحص زملاء السكن المحتملين وهو مصمم لمساعدتك في العثور بسرعة على شخص تعيش معه.

بالإضافة إلى العثور على شريك في الغرفة، يمكنك أيضًا إدراج غرفة للإيجار بشكل مؤقت.

يكلف 2.99 دولارًا لمدة ثلاثة أيام و 9.99 دولارًا لمدة 10 أيام.

رومستر.كوم

رومستر.كوم هو موقع آخر يتيح لك نشر غرفة أو مكان بأكمله أو البحث عن زميل في السكن أو مستأجر.

يبحث المتقدمون على أساس الحي أو المدينة أو الرمز البريدي. أنت بحاجة إلى Facebook الحساب من أجل التسجيل. هذا للتأكد من أنك شخص حقيقي ولست روبوتًا.

بعد تسجيل الدخول، يمنحك خيار اختيار غرفة أو إدراج غرفة.

Hotpads.com

Hotpads.com لا يركز في المقام الأول على زملاء السكن مثل المواقع الأخرى، ولكنه يمثل منصة كبيرة لنشر غرفتك للمستأجرين المحتملين. يتيح الموقع للمستخدمين البحث حسب الموقع كما أن تطبيقهم سهل الاستخدام للغاية.

Facebook المتجر

هل يزيد أصدقاء الأصدقاء من عامل الثقة عند العثور على شريك في الغرفة؟ أقول نعم.

إنه مجاني للنشر، والتواصل معه سهل للغاية Facebook رسول.

محبوب

موقع سهل الاستخدام ومصمم بشكل جيد محبوب يجمع المستأجرين وأصحاب المنازل معا. تشبه الواجهة HotPads، حيث تتيح للمتقدمين تصفية عمليات البحث باستخدام الخريطة.

كريغسليست

لقد انتهى بي الأمر بالفعل باستخدام Craigslist للعثور على زميلتي في الغرفة. لقد التقيت بالتأكيد بعدد قليل من الأشخاص غير المستقرين على طول الطريق أيضًا. ولكن، يمكن أن ينجح الأمر إذا كنت واضحًا جدًا في وصفك وما تبحث عنه.

أتركه كملاذ أخير لأن هناك مواقع أخرى تحتوي على منصات أسهل للعمل معها، مثل Roomi وHotPads وRoomster.

11. استهداف الكليات المحلية

نظرًا لأنها مجرد غرفة وليست وحدة كاملة، فقد ترغب في استهداف المواقع التي تلبي احتياجات طلاب الجامعات أو الاطلاع على الكلية المحلية أو وكالة الإسكان بالجامعة أو صحيفة الكلية عبر الإنترنت.

هناك طريقة أخرى جيدة لنشر الخبر وهي أن تسأل شبكتك أو أصدقائك وعائلتك عما إذا كانوا يعرفون شخصًا واحدًا يبحث عن غرفة للإيجار. انشرها على Facebook.

12. ماذا عن Airbnb؟

أردت أن أضيف إير بي إن بي إلى القائمة لأنه قد يكون من المفيد النظر فيه كبديل للعثور على مستأجر بدوام كامل أو زميل في الغرفة. من المحتمل أن تعمل Airbnb بشكل أفضل إذا كنت تقيم في مدينة كبيرة، حيث يوجد الكثير من السياح ورجال الأعمال الذين يسافرون عبرها للعمل.

إذا كنت مستأجرًا، فستحتاج إلى إذن مالك العقار.

هناك إيجابيات وسلبيات لاستخدام Airbnb، لذا ضع في اعتبارك ما يلي لمعرفة ما إذا كان يتوافق مع احتياجاتك.

إيجابيات استخدام Airbnb

يمكنك كسب المزيد من المال من خلال فرض Airbnb رسومًا على الغرفة في الليلة الواحدة

لن يكون لديك شخص دائم يعيش في الغرفة

قد يكون من الممتع مقابلة أنواع مختلفة من الأشخاص (أو قد يكون هذا أيضًا خدعة، اعتمادًا على تفضيلاتك الاجتماعية)

سلبيات استخدام Airbnb

يجب عليك الحفاظ على نظافة الغرفة والمناطق المشتركة حقًا

هناك خطر ألا يحجز أحد الغرفة ويظل فارغًا

تدفق مستمر من الغرباء في منزلك (مرة أخرى، قد يكون هذا أمرًا جيدًا أو سيئًا، اعتمادًا على شخصيتك وأسلوب حياتك)

13. ما الذي تبحث عنه في المستأجر

أثناء بحثي عن شريك في السكن، التقيت بجميع أنواع الشخصيات. في البداية كنت منفتحًا على العيش مع زميل في الغرفة من الذكور، ولكن بعد مقابلة عدد قليل من الأشخاص الغريبي الأطوار الذين تصادف أنهم رجال أيضًا، قررت التخلي عن هذه الفكرة والتركيز فقط على الإناث فقط.

نظرًا لأنه لم يكن لدي شريك في السكن منذ الكلية، أردت أن أكون واضحًا بشأن توقعاتي حتى لا يكون هناك أي مجال لسوء الفهم، مما يترك الباب مفتوحًا على مصراعيه لموقف متوتر في المستقبل.

اكتب نوع المستأجر الذي تبحث عنه وأدرج العناصر غير القابلة للتفاوض. إن التعايش مع مستأجر كابوس سيكون أمرًا مرهقًا وبالتالي لا يستحق كل هذا العناء! لذلك من المهم أن تكون مقدمًا ومفصلاً في الوصف.

هذا ما بدا لي:

غير مدخن

لديه وظيفة بدوام كامل وثابت

ليس لديه حيوانات أليفة

لا يتعاطى المخدرات أو لديه مشاكل في المواد

مشغولة بحياتها وجدول أعمالها ولا تعمل من المنزل

كان لدي أيضًا سياسة صارمة للغاية بعدم النوم. مما يعني أنه لا ينبغي لزميلتي في الغرفة أن تحضر معي أي أصدقاء للنوم، فترة. بدأ وقت الهدوء في الساعة 9 مساءً لأنني كنت أعمل لساعات في الساحل الشرقي وكنت بحاجة إلى الاستيقاظ مبكرًا جدًا.

بشكل عام، تمنيت أن يعيش هذا الشخص حياة مستقرة.

14. ماذا تسأل عندما تقوم بالفحص؟

اسأل عن التوظيف، بما في ذلك المناصب الحالية والسابقة.

ما هي مدة عمل المتقدم في وظائفه الحالية والسابقة؟ ابحث عن التناقضات لأن دخلهم أمر بالغ الأهمية للاستقرار وأنك تحصل على شيكات الإيجار في الوقت المحدد.

أحب أن أطرح الأسئلة التي تتعلق بالأهداف والتطلعات المستقبلية، كما تنطبق على الوضع المعيشي. هل يبحثون فقط عن مكان مؤقت للعيش فيه أم أن هذا وضع طويل الأمد؟ هل يسافرون كثيرًا للعمل؟

الأمر متروك لك لقياس أكبر قدر ممكن من المعلومات حول مقدم الطلب، ولكن الشيء الرئيسي الذي يجب أن تضعه في الاعتبار هو مدى اعتقادك أنه يمكنك الانسجام مع هذا الشخص والوضع اليومي للعيش معًا.

في حين أنك لا تريد التمييز بشكل صارخ، فأنت تريد أيضًا استخدام حدسك وإذا كان هناك شيء يخبرك أن هناك شيئًا “متوقفًا” عن هذا الشخص، فانتقل إلى مقدم الطلب التالي.

إذا كان الشخص طالبًا، فاطلب إثبات الالتحاق بالكلية.

15. حاول إجراء مكالمة فيديو أولاً

تمامًا مثل المواعدة عبر الإنترنت، يفضل بعض الأشخاص توخي الحذر عند اتخاذ قرار بشأن الاجتماع شخصيًا. فكر في الأمر كطبقة مزدوجة من الفحص.

يعد هذا خيارًا جيدًا إذا كان مقدم الطلب يعيش خارج الولاية ولا يمكنه الوصول إلى مكانك شخصيًا حتى وقت لاحق. Google Hangouts هو الخطوة الأولى الرائعة في “الالتقاء” به/بها.

16. اسأل عن المراجع

لقد طلبت المراجع السابقة ومعلومات الاتصال لأصحاب العقارات السابقين.

كانت زميلتي في الغرفة تعيش في المنزل قبل انتقالها إلى لوس أنجلوس للعمل، لكنها أعطتني عدد قليل من زملاء العمل والمديرين الذين عملت معهم.

لقد حرصت على الاتصال وشهد الجميع على حقيقة أنها كانت شخصًا ذكيًا ولطيفًا ومحترمًا للغاية وستكون رفيقة سكن رائعة.

17. حدد موعدًا لبيت مفتوح

إذا كان مكانك منطقة مرغوبة للغاية ويتمتع بدرجة عالية من قابلية المشي، ففكر في توفير بعض الوقت من خلال مشاهدة زملاء الغرفة لمرة واحدة فقط وحدد يومًا واحدًا ليأتي الجميع ويقابلوك ويشاهدوا المساحة.

بالطبع، القيام بذلك بهذه الطريقة يعني أنك قد لا تكون قادرًا على إجراء الكثير من المحادثات الفردية مع الجميع، ولكنه يوفر عليك متاعب تنسيق وقت ليأتوا لمقابلتك ورؤية الغرفة.

18. كيفية إجراء فحص الائتمان

عندما أخبرت مالك العقار بأنني أبحث عن زميل في الغرفة لملء الغرفة الثانية، لم يطلب فحصًا ائتمانيًا، بل طلب بدلاً من ذلك إثبات التوظيف. كما طلب مني “استخدام أفضل تقديراتي” عند ملء الغرفة. ومع ذلك، فأنا أعتبر مالك العقار حالة نادرة وأقترح عليك بشدة إجراء فحص ائتماني إذا كنت مهتمًا بمقدم الطلب.

أولاً، تحتاج إلى تقديم طلب منهم والحصول على إذن منهم لإجراء فحص الائتمان.

يجب أن يتضمن الطلب:

الاسم الكامل

تاريخ الميلاد

رقم الضمان الاجتماعي

العنوانين السابقين

معلومات الاتصال لأصحاب العقارات السابقين

فأنت بحاجة إلى تحصيل رسوم لتشغيل التقرير من المستأجر المحتمل.

Note: في بعض الأحيان، يقوم المستأجرون المحتملون بإحضار نسختهم الحديثة من تقرير الائتمان الخاص بهم لتوفير بعض المال من الرسوم.

الأمر متروك للمالك حقًا ليقرر ما إذا كان يريد سحب تقريره الخاص، ولكن في كثير من الأحيان يفضل الملاك إجراء سحب الائتمان الخاص بهم ليشمل فحص الخلفية.

يمكنك استخدام أي من مكاتب الائتمان الكبرى لإجراء فحص الائتمان. أنها توفر طرقًا سهلة لأصحاب العقارات لإجراء فحوصات الائتمان بسهولة.

بعض التكاليف غير واضحة، ولكن معظمها يكون المستأجر هو المسؤول عن دفع الرسوم، لذلك إذا كان هناك أي شيء، فما عليك سوى تحصيل هذه الرسوم منهم في وقت مبكر.

اكسبريان®: لا توجد رسوم على الملاك لإجراء فحص الائتمان للمستأجرين

TransUnion: يقدم فحصًا مقيمًا ولكن من غير الواضح كم تكلفته. كما أنها توفر حركة ذكية، لمساعدة الملاك والمستأجرين على تبسيط عملية التحقق من الائتمان، وهي مجانية لكلا الطرفين. يحتاج المالك إلى دعوة المستأجر.

إيكويفاكس: يقدم فحص المقيمين والمستأجرين

مريح: يقدم تقارير فحص كاملة عن المستأجرين، بما في ذلك تقرير الائتمان وفحوصات الخلفية. تبلغ تكلفة فحص الخلفية وتقرير الائتمان 24.99 دولارًا لكل منهما، وتقرير الفحص الكامل هو 39.99 دولارًا (يدفعها المستأجر المحتمل).

19. ما الذي تبحث عنه بعد سحب التقرير

ابحث عن العلامات السلبية التالية:

الحسابات في مجموعات

الحسابات المتأخرة أو التي تم تفريغها

إفلاس

الإخلاء

الحجز على الشيء المرهون

إذا رأيت بعض العلامات السلبية، فقد يكون هذا علامة حمراء، حيث قد يشير تاريخهم المالي إلى كيفية تصرفهم في المستقبل. ومع ذلك، استخدم الفطرة السليمة وإذا رأيت علامة سلبية واحدة على التأخر في السداد.

على سبيل المثال، فقط اسأل مقدم الطلب عن ذلك واكتشف ما حدث. وربما كانت حالة نادرة لن تتكرر مرة أخرى.

إذا رأيت حالة إفلاس حدثت منذ عدة سنوات، فهذا لا يعني دائمًا أنه يجب عليك طرد هذا الشخص تلقائيًا. السبب الأكبر الذي يجعل الناس يعلنون إفلاسهم هو عدم القدرة على سداد الفواتير الطبية الباهظة الثمن.

في بعض الأحيان، تحدث الحياة، ولا يستطيع الناس التنبؤ بيقين الدخل والديون المفاجئة. قد يكون من المفيد أن تتحدث ببساطة مع الشخص وتسأله عما حدث.

20. تصميم اتفاقية الإيجار

يمكنك بسهولة العثور على نموذج لاتفاقية الإيجار، ولكن تأكد من تخصيصه ليشمل جميع قواعد منزلك وتوقعاتك أيضًا.

Pinterest يقدم عددًا من اتفاقيات الإيجار المجانية التي يمكنك تنزيلها مجانًا.

إليك ما يجب تضمينه في اتفاقية الإيجار:

مبلغ الإيجار الشهري

مدة عقد الإيجار

عندما يحين موعده

ما إذا كانت المرافق مدرجة – أي منها وكم

التوقعات لأشياء مثل وقوف السيارات والمناطق المشتركة والغسيل

توقعات العيش معًا فيما يتعلق بالروتين – تنظيف المطبخ، والمناطق المشتركة، ومستوى الضوضاء، والضيوف المبيت.

قواعد الحيوانات الأليفة (إذا قبلتها)

إذا كنت تستأجر، فاطلب من مالك العقار أن يزودك بعقد إيجار يحمل اسم المستأجر الجديد.

تأكد من تزويد زميل السكن أو المستأجر الجديد بنسخة من عقد الإيجار.

21. خذ وديعة إيجار شهر كامل

قبل أن ينتقلوا للسكن، تأكد من أخذ مبلغ التأمين وأخبرهم أنه في حالة تلف أي شيء، فسيتم سحبه من تلك الأموال.

22. تعرف على قوانين المستأجرين في ولايتك

سيكون من المنطقي بالنسبة لك أن تتعرف على أساسيات قوانين المستأجرين في ولايتك. افهم ما هي الحقوق التي سيحصل عليها المستأجر المستقبلي وما هي الحقوق التي ستتمتع بها كمالك، خاصة إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بتأجير غرفة.

لدى Landlordology صفحة قوانين ولوائح قائمة على الخرائط والتي قد تكون مفيدة في بحثك. يعد هذا مصدرًا ممتازًا للحصول على معلومات حول دخل الإيجار (وإذا كان دخلاً خاضعًا للضريبة) وقوانين المالك والمستأجر.

ملخص

قد يبدو العثور على مستأجر أو زميل في الغرفة لشغل غرفة في منزلك أمرًا بسيطًا، ولكن الحصول على البط في صف واحد مسبقًا أمر بالغ الأهمية لنجاحك.

كما هو الحال مع أي شيء يحتوي على الكثير من الأجزاء المتحركة، فإن بذل العناية الواجبة أمر مهم وسيساعد الاستعداد على تقليل المشكلات وتوضيح أي سوء فهم مسبقًا.

في حالتي، تمكنت من العثور على شريك سكن رائع حقًا عاش معي لمدة ستة أشهر. لقد فهمت القواعد ولأنها كانت مشغولة بعملها وأصدقائها وأنشطة عطلة نهاية الأسبوع، لم أرها إلا نادرًا على أي حال.

كانت تعرف متى تدفع الإيجار وكلانا يعرف ما هي التوقعات من الشخص الآخر. هذا يهيئنا للإبحار السلس وحالة معيشية خالية من الدراما.

ما هي تجربتك مع تأجير غرفة؟