ستساعدك المقالة التالية: 23 من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي في عام 2023 (أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي) أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم للكتابة وتحسين محركات البحث والصور والصوت والفيديو وخدمة العملاء والمبيعات والمزيد

تتصدر أدوات الذكاء الاصطناعي (الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي) عناوين الأخبار منذ فترة وربما تكون قد جربت بالفعل ChatGPT أو غيره من التطبيقات الشائعة أدوات الذكاء الاصطناعي مثل بلدي جدا ، RightBlogger.

ولكن ما هو الذكاء الاصطناعي بالضبط وكيف يمكن أن يساعدك في عملك على الإنترنت؟

سواء كنت من محبي أدوات الذكاء الاصطناعي أو كنت متشككًا بعض الشيء بشأنها ، فإن هذا الدليل مناسب لك. سأقوم بإرشادك إلى مجموعة كاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي الرائعة للمدونين ، ومسوقي المحتوى ، ورجال الأعمال عبر الإنترنت ، والبودكاست والمزيد.

23 من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي في عام 2023 (الكتابة ، تحسين محركات البحث ، الصور ، الصوت ، الفيديو ، وسائل التواصل الاجتماعي ، خدمة العملاء ، المبيعات والمزيد)

RightBlogger يشب مكتوب نسخ ChatGPT (بواسطة OpenAI) أي كلمة كاتب منظمة العفو الدولية حبر رايتر ChatBot GrowthBar سيرفر سيو العبث محسن الصور HitPaw براندمارك NightCafe DALL-E مصورة مورف ألقى خطابا تيديو رد. io المغزى

إفشاء:يرجى ملاحظة أن بعض الروابط أدناه هي روابط تابعة ، وسأربح عمولة دون أي تكلفة إضافية. اعلم أنني أوصي فقط بالمنتجات والخدمات التي استخدمتها شخصيًا وأقف وراءها. عندما تستخدم أحد الروابط التابعة لي ، فإن الشركة تعوضني ، مما يساعدني في تشغيل هذه المدونة والحفاظ على المحتوى المتعمق الخاص بي مجانًا للقراء (مثلك).

الآن ، لنبدأ هذا الدليل من خلال إلقاء نظرة سريعة على ماهية أدوات الذكاء الاصطناعي بالضبط.

ما هي أدوات الذكاء الاصطناعي (أدوات الذكاء الاصطناعي)؟

أدوات الذكاء الاصطناعي هي برامج تستخدم قوة الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي). يستخدمون مجموعة من التقنيات ، بما في ذلك التعلم الآلي ، والشبكات العصبية ، والخوارزميات ، و NLP (معالجة اللغة الطبيعية) والمزيد من أجل التصرف “بذكاء” – على الرغم من أنهم يستطيعون التفكير بأنفسهم. في الواقع ، إنهم جيدون جدًا في التعلم من الكم الهائل من المعلومات المنتشرة عبر الإنترنت.

هناك جميع أنواع أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة للمساعدة في جميع أنواع المهام المختلفة … مثل مُنشئ عنوان المدونة الخاص بي ، وكتابة الفقرة ، ومولد اسم المجال ، وأداة البحث عن الكلمات الرئيسية. ربما تكون قد استخدمت بالفعل بعض أدوات الذكاء الاصطناعي ، حتى لو لم تكن قد أدركت ذلك. أدت الاختراقات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى أن تصبح ميزات الذكاء الاصطناعي البسيطة قياسية في جميع أنواع التطبيقات ، من Gmail إلى الرسائل النصية.

تتطور أدوات الذكاء الاصطناعي بسرعة ، وإذا كنت مهتمًا بالمشاركة في تطويرها ، فقد ترغب في النظر في مشاريع على GitHub تستخدم نماذج مختلفة للتعلم الآلي.

Note: قررت عدم إدراج الأسعار في هذه القائمة ، لأن أسعار معظم أدوات الذكاء الاصطناعي تتغير بسرعة هذه الأيام ، لا سيما مع دخول العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة والقادمة إلى السوق باستمرار. الآن ، دعنا نتعمق.

أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لكتابة المحتوى (أفضل 10 اختيارات)

مهما كان عملك على الإنترنت ، ما زلت بحاجة إلى محتوى مكتوب عالي الجودة اليوم. قد يكون ذلك منشورات مدونة ، مقالات ، منشورات LinkedIn ، تغريدات ، رسائل بريد إلكتروني ، أوصاف منتج ، صفحات مقصودة … تقريبًا أي شيء يمكنك التفكير فيه يتضمن محتوى نصيًا.

فيما يلي أدوات الذكاء الاصطناعي المفضلة لدي للكتابة والتدوين ، وكلها مدربة على مجموعات بيانات كبيرة وتستخدم نماذج لغة متطورة ، لمساعدتك على كتابة المحتوى في غمضة عين.

1.

RightBlogger

قد أكون متحيزًا قليلاً هنا ، لكن RightBlogger هي أداة كتابة المحتوى المفضلة لدي.

لقد قمت بإنشائه بنفسي لتلبية احتياجات أصحاب الأعمال عبر الإنترنت ، وخاصة للمدونين – مثلي تمامًا.

باستخدام RightBlogger ، يمكنك إنشاء جميع أنواع المحتوى ببضع نقرات فقط. قم بتوصيل عنوان URL الخاص بك واحصل على أفكار لنشر المدونة – ثم قم بتحويل هذه الأفكار إلى مخططات تفصيلية باستخدام أداة Post Outline قبل الخروج بمقدمات وفقرات واستنتاجات – ثم استخدم أداة مقالة AI لكتابة منشور مدونة كامل مُحسّن لتحسين محركات البحث في ثوانٍ.

هل حصلت على نص طويل تريد جعله أقصر؟ يمكنك أيضًا استخدام RightBlogger للحصول على الملخصات.

يمكنك الذهاب إلى أبعد من ذلك باستخدام مجموعتنا الكاملة من أدوات تحسين محركات البحث (SEO) ووسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية والبريد الإلكتروني وأدوات المبيعات. حتى أن هناك نسخة معززة من أداة البحث عن الكلمات الرئيسية المجانية الخاصة بي معبأة داخل RightBlogger.

2. يشب

Jasper AI عبارة عن نظام أساسي للذكاء الاصطناعي يساعد على أتمتة المهام الروتينية وتبسيط سير العمل. باستخدام الخوارزميات المتقدمة ، يمكن لـ JasperAI تحليل جمهورك المستهدف والبحث في الموضوعات والكلمات الرئيسية ذات الصلة والتوصل إلى عناوين ومخططات مقنعة.

يستخدم NLP (معالجة اللغة الطبيعية) وخوارزميات التعلم الآلي لفهم وتفسير لغة الإنسان ، مما يسمح لك بالتفاعل معها باستخدام الصوت أو النص.

بالإضافة إلى إنشاء المحتوى ، يتيح لك Jasper التعامل مع مجموعة من المهام الأخرى أيضًا ، وأتمتة أشياء مثل إدخال البيانات واستفسارات خدمة العملاء وجدولة المواعيد.

3.

Writesonic

يتيح لك WriteSonic إنشاء منشورات مدونة ، ووصف المنتج ، ومنشورات الوسائط الاجتماعية ، والمزيد بنقرات قليلة.

تضمن خوارزمياته تحسين المحتوى الخاص بك لتحسين محركات البحث وقراءته بشكل طبيعي.

تقدم WriteSonic أيضًا مجموعة كبيرة من القوالب والمطالبات القابلة للتخصيص لمساعدتك على توليد أفكار جديدة.

سواء كنت مدونًا أو مسوقًا أو صانع محتوى ، يمكن أن تساعدك قوالب WriteSonic على تبسيط كتابتك وتحقيق نتائج أفضل.

4.

Copy.ai

باستخدام Copy.ai ، يمكنك بسرعة إنتاج منشورات مدونة ومحتوى وسائط اجتماعية وأوصاف منتجات وغير ذلك الكثير.

إنه حل فعال من حيث التكلفة للشركات التي تتطلع إلى إنتاج محتوى ويب يشرك جمهورها المستهدف ويوجه حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بهم.

يمكنك الاختيار من بين مجموعة من أنماط الكتابة لمساعدتك في إنشاء محتوى يناسب صوت علامتك التجارية.

5.

ChatGPT (بواسطة OpenAI)

تصدرت ChatGPT عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم.

يستخدم نموذج GPT-3 الحديث: يتيح هذا التعلم العميق لـ ChatGPT إنشاء استجابات طبيعية لاستعلامات المحادثة.

عندما يتعلق الأمر بإنشاء المحتوى ، يمكن أن يوفر لك ChatGPT المطالبات والأفكار واقتراحات عنوان منشور المدونة – بالإضافة إلى كتابة منشورات مدونة كاملة لك ، حتى في الإصدار المجاني.

أصبح ChatGPT شائعًا بشكل خاص لواجهة المحادثة الخاصة به. ما عليك سوى طلب ما تريد ، كما لو كنت تطلب مساعدًا افتراضيًا ، وسيقوم ChatGPT بتوصيله على الفور تقريبًا. تتراوح تطبيقاته من ابتكار وصفات الطعام إلى علم البيانات ، وكتابة التعليمات البرمجية بلغات مثل بيثون وغيرها. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ، فقم بإلقاء نظرة على أحد برامج ChatGPT التعليمية العديدة المتوفرة هناك.

(على الرغم من أن ChatGPT ليس مفتوح المصدر ، إلا أن واجهة برمجة تطبيقات ChatGPT قد سمحت بالكثير من الأدوات الأخرى للاستفادة من نموذج AI هذا أيضًا ، لذلك ستجد أن بعض الأدوات الأخرى في هذه القائمة تحتوي على ChatGPT التي تدعم وظائف الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك Microsoft يدًا في تشغيل هذه الأداة الرائعة.)

6.

Anyword

باستخدام Anyword ، يمكنك كتابة عناوين جذابة وأوصاف للمنتج ونسخة من الإعلان تؤدي إلى التحويلات.

تحلل خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Anyword أسلوبك في الكتابة وتقترح تحسينات تتناسب مع نبرة صوتك.

يمكن أن تقدم Anyword أيضًا ملاحظات في الوقت الفعلي حول أداء المحتوى الخاص بك ، مما يساعدك على التحسين لتحقيق أقصى قدر من المشاركة.

7. كاتب منظمة العفو الدولية

AI Writer هي أداة رائعة عبر الإنترنت تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى عالي الجودة في غضون ثوانٍ. إنه مصمم بواجهة سهلة الاستخدام تتيح لك إنشاء محتوى دون أي خبرة سابقة في الكتابة. تعد أداة الذكاء الاصطناعي هذه متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق ، مما يسمح لك بإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى ، مثل منشورات المدونة وأوصاف المنتجات ومنشورات الوسائط الاجتماعية ، من بين أمور أخرى.

علاوة على ذلك ، يتمتع AI Writer بميزة مفيدة تمكنك من تحسين المحتوى الخاص بك لمحركات البحث ، مما يجعله أداة ممتازة لمنشئي المحتوى الذين يرغبون في تحسين تصنيفات SEO الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك ، توفر الأداة اقتراحات لتحسين المحتوى الخاص بك ، مما يجعلها اختيارًا ممتازًا لأي شخص يتطلع إلى تحسين مهاراته في الكتابة.

بشكل عام ، يعد AI Writer أداة مبتكرة ومفيدة لأي شخص يتطلع إلى إنشاء محتوى عالي الجودة بسرعة وكفاءة.

8. الحبر

INK هي أداة قوية للكتاب الذين يرغبون في إنشاء محتوى جذاب وصديق لكبار المسئولين الاقتصاديين. تقدم هذه المجموعة المبتكرة من برامج الذكاء الاصطناعي مجموعة من الميزات التي تساعد الكتاب على تحسين مهارات الكتابة لديهم ، وزيادة إنتاجيتهم ، وتحسين محتواهم لمحركات البحث.

سواء كنت مبتدئًا أو كاتبًا متمرسًا ، يمكن لـ INK مساعدتك في إنشاء محتوى عالي الجودة يلقى صدى لدى جمهورك. من خلال واجهته البديهية والقوالب القابلة للتخصيص والتحليلات المتقدمة ، يعد Ink الأداة المثالية للكتاب الذين يرغبون في نقل تسويق المحتوى الخاص بهم إلى المستوى التالي.

9.

Rytr

Rytr هي أداة كتابة متعددة الاستخدامات مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها مساعدتك في إنشاء محتوى عالي الجودة في دقائق.

تسمح لك واجهته البديهية بإنشاء مجموعة متنوعة من أنواع المحتوى ، بما في ذلك منشورات المدونات والتعليقات التوضيحية على وسائل التواصل الاجتماعي وأوصاف المنتجات ، بنقرات قليلة فقط.

من خلال تحليل البيانات ، واستخدام خوارزميات التعلم الآلي والشبكة العصبية ، يمكن لـ Rytr اقتراح كلمات رئيسية وعبارات ذات صلة ، مما يجعل المحتوى الخاص بك أكثر ملاءمة لتحسين محركات البحث.

بفضل ميزاته سهلة الاستخدام والواجهة سهلة الاستخدام ، يعد Rytr حلاً رائعًا لأي شخص يتطلع إلى تحسين عملية إنشاء المحتوى وإنتاج محتوى عالي الجودة بسرعة وسهولة.

10.

ChatBot

ChatBot عبارة عن منصة chatbot مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر مجموعة من الميزات لمساعدة الشركات على أتمتة دعم العملاء وعمليات البيع.

باستخدام ChatBot ، يمكن للشركات إنشاء روبوتات محادثة يمكنها التعامل مع استفسارات العملاء وتخصيص المحادثات وحتى معالجة المدفوعات. يوفر النظام الأساسي واجهة سحب وإفلات سهلة تتيح للمستخدمين إنشاء روبوتات محادثة دون أي معرفة بالشفرة. يتكامل ChatBot مع العديد من منصات المراسلة ، بما في ذلك Facebook Messenger و WhatsApp و Slack ، مما يسهل على الشركات الوصول إلى عملائها أينما كانوا.

بشكل عام ، يعد ChatBot أداة قيمة للشركات التي تتطلع إلى تبسيط عمليات دعم العملاء والمبيعات مع توفير تجربة عملاء استثنائية.

بينما تنجز العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي هذه مهامًا متشابهة – بدءًا من تبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاصة بك وتبسيطها إلى كتابة مقالات كاملة ملائمة لتحسين محركات البحث لك – ستجد أن بعض أدوات الذكاء الاصطناعي هذه تركز بشكل أكبر على تحسين محركات البحث (وتحسين محركات البحث) ، ويعمل البعض الآخر كأداة AI للمحادثة تشبه ChatGPT.

في نهاية اليوم ، تم تصميم جميع أدوات الذكاء الاصطناعي هذه لتسهيل عملية الكتابة – مما يساعدك على إنشاء أفضل محتوى وأكثر جاذبية لجمهورك.

أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين محركات البحث (أفضل 3 اختيارات)

تبحث لجذب المزيد من حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك؟ يعد تحسين محرك البحث (SEO) طريقة رائعة للقيام بذلك ، وهناك الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة لمساعدة المحتوى الخاص بك على ترتيب أعلى على Google.

فيما يلي بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الرائعة لتحسين محركات البحث لتحسين المحتوى الخاص بك للحصول على تصنيفات أفضل لمحركات البحث.

11.

GrowthBar

باستخدام GrowthBar ، يمكنك إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية ، وتحليل الصفحات عالية الأداء ، وتتبع تصنيف موقع الويب الخاص بك في محركات البحث مع البيانات والرؤى المفيدة.

يمكنك أيضًا الحصول على رؤى حول استراتيجيات تحسين محركات البحث لمنافسيك.

إنه سهل الاستخدام ، حتى لو لم يكن لديك أي خبرة في تحسين محركات البحث.

12. سيرفر SEO

يقوم Surfer SEO بتحسين مُحسّنات محرّكات البحث ، لكنه لا يُنشئ محتوى. ومع ذلك ، فإنه يحتوي على مُنشئ مخطط تفصيلي يمكنك استخدامه لإنشاء عناوين فرعية لضمان التفرد وسهولة هيكلة المحتوى.

يتكامل Surfer SEO مع Jasper و Google Docs و WordPress لإنشاء منشورات مدونة ونشرها بشكل ملائم. يمنحك نتيجة تحسين في الوقت الفعلي من أصل 100 أثناء الكتابة.

13. فريز

يمكنك استخدام Frase لإنشاء محتوى جديد أو تحسين المحتوى الذي كتبته بالفعل.

يساعدك Frase في إنشاء مخطط تفصيلي للمحتوى الخاص بك بناءً على المقالات المنافسة. بمجرد حصولك على المخطط التفصيلي ، يمكنك إما استخدام كاتب الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى لكل قسم أو كتابة الأقسام بنفسك.

أفضل أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور أو تحسينها (أفضل 4 اختيارات)

بالإضافة إلى إنشاء محتوى نصي ، من المحتمل أن ترغب في إنشاء (أو تحسين) الصور لعملك أو مدونتك أو موقع الويب الخاص بك على الإنترنت.

سواء كنت تقوم بتحرير صور المنتج لجعلها تبدو مذهلة أو تبتكر عملًا فنيًا فريدًا لتوضيح منشور مدونة ، يمكن أن تساعدك هذه الأدوات.

14.

HitPaw صور محسن

باستخدام HitPaw Photo Enhancer ، يمكنك تحسين جودة صورك وإبرازها عن طريق ضبط السطوع والتباين والحدة.

إنه سهل الاستخدام – حتى إذا لم يكن لديك أي خبرة في تحرير الصور. يوفر HitPaw Photo Enhancer أيضًا مجموعة من المرشحات والتأثيرات التي يمكن تطبيقها على صورك لجعلها تبدو أكثر احترافية.

15. براندمارك

Brandmark هو صانع شعار سهل الاستخدام يتيح لك إنشاء شعار احترافي في بضع دقائق فقط. تستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي لإنشاء تصميمات شعارات فريدة بناءً على تفضيلاتك ومجال عملك.

يمكنك تخصيص شعارك بالألوان والخطوط والتخطيطات التي تعكس علامتك التجارية ، قبل تنزيله كملف عالي الدقة (للاستخدام الرقمي أو المطبوع).

16.

NightCafe

NightCafe هي أداة لتوليد الصور مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنك استخدامها لإنشاء صور واقعية وعالية الجودة.

تستخدم المنصة خوارزميات متقدمة لإنشاء صور تبدو وكأنها تم إنشاؤها بواسطة فنانين رقميين موهوبين.

يمكنك إنشاء أي صورة تقريبًا يمكنك تخيلها: منظر طبيعي أو صورة شخصية أو فن تجريدي. هناك مجموعة من الأساليب للاختيار من بينها أيضًا.

17.

DALL-E

DALL-E هي أداة ذكاء اصطناعي توليدية من OpenAI (مبتكرو ChatGPT) يمكنها إنشاء صور فريدة وواقعية من أوصاف النص.

إنه خيار رائع لإنشاء صور للتسويق والإعلان ووسائل التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك الصور الواقعية مثل الحيوانات والطعام والمزيد. يمكنك مشاهدة بعض الأمثلة للصور المذهلة التي أنشأتها DALL-E هنا.

أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع الفيديو والصوت (أفضل 3 اختيارات)

ماذا لو كنت تريد إنشاء بودكاست أو تنشئ مقاطع فيديو من أجله YouTube؟ يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة هنا أيضًا. فيما يلي بعض الأدوات لتجربتها مع مجموعة من حالات الاستخدام لمختلف الأشخاص واحتياجات العمل.

18. مصورة

يحتوي Pictory على مجموعة كاملة من الميزات المفيدة لإنشاء محتوى الفيديو. يمكنك استخدامه لإنشاء مقتطفات فيديو ذات علامة تجارية من مقاطع فيديو طويلة ، مع نظام AI الخاص به الذي يستخرج تلقائيًا أفضل النقاط البارزة.

يمكنك أيضًا استخدام Pictory لإنشاء مقاطع فيديو للمبيعات استنادًا إلى البرامج النصية – كاملة مع لقطات الأسهم والموسيقى والتعليقات الصوتية – في دقائق معدودة فقط.

تقدم Pictory أيضًا تقنية تحويل الكلام إلى نص لنسخ التسميات التوضيحية ، بالإضافة إلى أنها يمكن أن تحول منشورات المدونة إلى مقاطع فيديو والمزيد.

19. مورف

يوفر Murf أصواتًا عالية الجودة وذات صوت طبيعي للذكاء الاصطناعي لمشاريعك – ولكنه أكثر من مجرد أداة لتحويل النص إلى كلام.

مع Murf ، تحصل على مجموعة أدوات شاملة لإنشاء مقاطع فيديو صوتية. يمكنك دمج الصور أو مقاطع الفيديو وإضافة الموسيقى وضبط التوقيت والمزيد باستخدام أدوات تحرير الفيديو الخاصة به أيضًا.

يتيح لك استخدام Murf تحويل التسجيلات المنزلية أو البرامج النصية الخاصة بك مباشرة إلى تعليقات صوتية عالية الجودة.

20. الكلام

ربما تكون قد صادفت Speechify باعتباره امتدادًا لـ Chrome إذا كنت تفضل الاستماع إلى المحتوى بدلاً من قراءته. ولكن بالإضافة إلى استخدام Speechify لإنشاء محتوى صوتي أثناء التنقل لنفسك ، يمكنك استخدام مولد التعليق الصوتي AI الخاص به لسرد النص أو مقاطع الفيديو أو الشرائح أو الكتب أو أي شيء آخر تريده.

يمكنك الاختيار من بين أكثر من 200 صوت مختلف وأكثر من 20 لغة ولهجة – ويمكنك أيضًا إضافة مسارات صوتية مخصصة.

أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء والمبيعات (أفضل 3 اختيارات)

هل ترغب في تقديم خدمة عملاء محادثة مباشرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لعملاء شركتك الناشئة … دون دفع تكاليف فريق دعم كامل؟ أو ترغب في زيادة مبيعاتك دون الحاجة إلى توظيف شخص آخر للانضمام إلى فريق المبيعات الخاص بك؟ لقد غطيت أدوات الذكاء الاصطناعي للمبيعات ودعم العملاء.

جرب واحدة أو أكثر من أدوات الذكاء الاصطناعي المفيدة هذه لخدمة العملاء والمبيعات.

21.

Tidio

Tidio هو برنامج دردشة آلي ودردشة مباشرة يمكن للشركات استخدامه للتواصل مع زوار موقع الويب الخاص بهم في الوقت الفعلي.

يمكن لروبوت الدردشة التعامل مع الاستفسارات البسيطة – ويمكنه تمرير المستخدمين إلى وكيل مباشر عند الضرورة.

من السهل دمج نظام المراسلة Tidio مع WordPress ، وكذلك مع منصات مواقع الويب الأخرى بما في ذلك Shopify و Wix.

22. رد. io

تقدم Reply.io مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي ، تركز بشكل أساسي على البريد الإلكتروني. باستخدام أدوات أتمتة البريد الإلكتروني القوية ، يمكنه إنشاء حملات بريد إلكتروني مخصصة ، وتتبع نتائجك ، ومساعدتك في الحصول على المزيد من جهودك التسويقية من خلال تحليل المقاييس المختلفة.

تعمل أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Reply “Jason” كمساعد شخصي لإعداد تسلسلات التوعية والتعامل مع الردود وحتى حجز الاجتماعات نيابة عنك.

23. الانجراف

يقدم Drift نظامًا أساسيًا للذكاء الاصطناعي للمحادثة يساعدك على رعاية العملاء المحتملين المؤهلين ، والتعامل مع استفسارات الدعم ، وحتى التعامل مع عملائك المهمين على أنهم شخصيات مهمة. يمكن أن يعزز مبيعاتك ويمنحك رؤى في الوقت الفعلي لما يريده عملاؤك المحتملون.

يحتوي Drift أيضًا على أكثر من 50 تكاملًا أصليًا (ويمكنك توصيله بـ Zapier للمزيد) حتى تتمكن من استخدامه بسلاسة جنبًا إلى جنب مع الأدوات الأخرى في عملك.

يمكن لجميع منتجات وأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي هذه أن تجعل حياتك أسهل كثيرًا بصفتك مالكًا للأعمال التجارية عبر الإنترنت. سواء كنت ترغب في كتابة المحتوى بشكل أسرع ، أو تحسين المحتوى الخاص بك لمزيد من حركة مرور محرك البحث ، أو إنشاء مقاطع فيديو فريدة ، أو حتى الحصول على وكيل خدمة عملاء افتراضي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، فهناك أداة هنا من أجلك.

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