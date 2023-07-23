ستساعدك المقالة التالية: 25+ إحصائيات تسويق عبر الرسائل القصيرة لعام 2023: إحصائيات ، حقائق واتجاهات

يعد التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة استراتيجية صاعدة وقادمة للعديد من الشركات.

ولكن ما هو التسويق عبر الرسائل القصيرة بالضبط؟

الرسائل القصيرة هي كلمة خيالية للرسالة النصية. إنه عندما ترسل الشركات رسالة نصية إلى عملائها حول العروض الترويجية والجدولة والتذكيرات.

الهدف الرئيسي للتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة هو الوصول إلى جمهورك المستهدف وتحسين علاقات العملاء والمبيعات.

إذن … هل التسويق عبر الرسائل القصيرة فعال؟ وكيف يمكنك استخدامه لعملك؟

ستجيب إحصاءات التسويق عبر الرسائل القصيرة البالغ عددها 26 على جميع أسئلتك ، مثل …

هل التسويق عبر الرسائل القصيرة مفيد؟ هل يتم تحويل التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة؟ كيف يقارن التسويق عبر الرسائل القصيرة بالتسويق عبر البريد الإلكتروني؟ كيف يمكنك استخدام التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة لعملك؟ ما هو مستقبل التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة؟

ناهيك عن أنك ستتعلم كيفية تطبيق هذه الإستراتيجية على عملك.

على استعداد للبدء؟

إحصائيات التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة – اختيارات المحرر

60٪ من المستهلكين يتحققون من إشعارات الرسائل النصية الخاصة بهم في غضون 1-5 دقائق.

75٪ من المستهلكين الذين تقل أعمارهم عن 44 عامًا يريدون التواصل مع شركة عبر الرسائل النصية.

تنتج الرسائل القصيرة معدلات مشاركة أعلى من 6 إلى 8 مرات مما يحققه تجار التجزئة عادةً عبر التسويق عبر البريد الإلكتروني.

هل التسويق عبر الرسائل القصيرة مفيد؟

قد يكون التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة شائعًا ، ولكن هل يستحق التجربة؟ ستخبرك هذه الجولة الأولى من الإحصائيات بكيفية بدء التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة.

60٪ من المستهلكين يتحققون من إشعارات الرسائل النصية الخاصة بهم في غضون 1-5 دقائق

لنواجه الأمر. نحتفظ بهواتفنا بالقرب منا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. عندما تتلقى رسالة نصية ، ألا تشعر بالحاجة إلى رؤية ما تقوله؟

60٪ من المستهلكين يقولون نعم. في غضون أول 5 دقائق ، سيتحقق معظمكم من إشعارات الرسائل النصية.

من وجهة نظر العمل ، يمنحك هذا فرصة للتفاعل مع عملائك سريع.

يُستخدم مصطلح “مستخدمو تطبيق الرسائل” لأنه إحصائية عالمية – يستخدم العديد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم تطبيقًا ، مثل WhatsApp ، لإرسال الرسائل النصية.

أصبح من الشائع إرسال رسائل إلى شركة بأسئلة أو تعليقات حول خدمتهم.

يعتبر أكثر من 1 من كل شخصين شملهم الاستطلاع في 15 سوقًا أن الرسائل التجارية هي “الطريقة الحديثة للتواصل”.

إليك إحصائية أخرى للتسويق عبر الرسائل القصيرة بواسطة Facebook.

تحظى الرسائل النصية بشكل عام بشعبية بين جميع الأعمار ، لذا لا يشكل ذلك مفاجأة. ولكن ما هي الفئة العمرية التي تفضل التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة؟

مصدر: Facebook

75٪ من المستهلكين الذين تقل أعمارهم عن 44 عامًا يريدون التواصل مع شركة عبر الرسائل النصية

الرسائل النصية سريعة وسهلة ومباشرة.

لا يتعين على المستخدمين الانتظار بجوار هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم للحصول على رد منك. يمكنهم قضاء يومهم والتحدث معك في نفس الوقت.

بالإضافة إلى ذلك ، الرسائل النصية كانت موجودة منذ سنوات. المستخدمون لديك معتادون على هذا النوع من الاتصال.

المصدر: EZ Texting

يقول 70٪ من العملاء أن الرسائل القصيرة هي وسيلة جيدة للشركات لجذب انتباههم

لا يتحسن التواصل مع عملائك إلا إذا استجابوا.

اسأل جمهورك كيف يحبون الاتصال. سواء كان الأمر يتعلق بالرسائل النصية أو من خلال برنامج chatbot ، فقم بتدوين ما يفضلونه.

المصدر: فويس سيج

هل يتم تحويل التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة؟

ستمنحك هذه الجولة التالية من إحصاءات التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة فكرة جيدة عن معدلات الفتح والتحويل.

تستند إحصاءات التسويق عبر الرسائل القصيرة 6-8 إلى الرسم البياني أدناه:

الرسائل النصية لها معدل فتح 98٪

98٪ فقط 2٪ بعيد من 100٪.

من الصعب التواصل مع عملائك عندما لا يفتحون بريدك الإلكتروني أو يردون على مكالمتك.

يُعد معدل الفتح الأعلى فرصة أكبر للتحدث إلى المستخدمين وزيادة التحويلات.

تتم قراءة 90٪ من رسائل التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة خلال أول 90 ثانية

نتحقق جميعًا من هواتفنا … كثيرًا.

يمكن أن تؤدي الردود السريعة إلى مزيد من المبيعات. عند استخدام التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة ، تأكد من الرد عليها بسرعة أيضًا.

⅓ من مستلمي الرسائل القصيرة يتفاعلون مع مكالمات الرسائل النصية القصيرة ، و 47٪ منهم سيقومون بالشراء

أحد الأشكال الشائعة للتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة هو الترويج لمنتجك.

تخصيص النصوص الخاصة بك لجمهورك. فتح النص شيء ، لكن إجراء عملية شراء شيء آخر.

فقط 24٪ من الشركات تجد أنه من السهل جدًا الحصول على رد من العملاء

بالتأكيد ، معدل فتح الرسائل القصيرة مرتفع ، لكن ماذا عن معدل استجابتك؟

تجنب إرسال رسائل شبيهة بالبريد العشوائي إلى المستخدمين. بدلاً من ذلك ، اجذب انتباههم. امنحهم سببًا لردهم عليك.

يمكنك القيام بذلك عن طريق طرح سؤال عليهم أو تقديم رمز ترويجي.

شهدت 41.3٪ من الشركات زيادة في معدلات الاشتراك خلال العام الماضي

تتيح رسائل التمكين للمستخدمين اختيار ما إذا كانوا يريدون تلقي رسائلك أم لا. لا يمكنك إرسال قائمة عشوائية بأرقام الهواتف – عليك الحصول على موافقتهم.

اجعل رسالتك الأولى جذابة وشخصية. أضف حافزًا إذا كنت تبيع منتجًا. من الشائع استخدام الخصومات والعروض محدودة الوقت.

كيف يقارن التسويق عبر الرسائل القصيرة بالتسويق عبر البريد الإلكتروني؟

العديد من الشركات غير متأكدة مما إذا كان يجب عليها استخدام التسويق عبر الرسائل القصيرة أو التسويق عبر البريد الإلكتروني. البريد الإلكتروني والرسائل النصية هي أشكال متشابهة من التواصل. كيف يقارنون؟

تنتج الرسائل القصيرة معدلات مشاركة أعلى من 6 إلى 8 مرات مما يحققه تجار التجزئة عادةً عبر التسويق عبر البريد الإلكتروني

… عند استخدامها للاسترداد وجمع البيانات والوعي بالعلامة التجارية.

لاحظ كيف تركز هذه الإحصائية على تجار التجزئة. يمكن لبائعي التجزئة إرسال خصومات وكوبونات وعروض محدودة الوقت عبر الرسائل القصيرة.

إذا كنت مالكًا لمتاجر التجزئة ، ففكر في إضافة التسويق عبر الرسائل القصيرة إلى استراتيجيتك.

المصدر: Retail Dive

يتمتع التسويق عبر الرسائل القصيرة بمعدل فتح أفضل ومعدل نقر ومعدل تحويل أفضل من التسويق عبر البريد الإلكتروني

قد تثير هذه البيانات أفكارًا سلبية تجاه التسويق عبر البريد الإلكتروني.

التسويق عبر البريد الإلكتروني ليس عديم الفائدة. في الواقع ، إنها طريقة فعالة لرعاية العملاء المحتملين وبناء علاقات طويلة الأمد.

ما يهم حقًا هو ما يفضله جمهورك. جرب الاستراتيجيتين وقم بتحليل بياناتك – ما هي الإستراتيجية التي تحول معظم المستخدمين؟

متوسط ​​معدل فتح رسائل البريد الإلكتروني يتراوح بين 20-30٪. في المقابل ، يبلغ معدل فتح الرسائل القصيرة 98٪ تقريبًا.

ضع في اعتبارك عدد رسائل البريد الإلكتروني التي تذهب مباشرة إلى البريد العشوائي لشخص ما. لا يوجد مجلد بريد عشوائي في الرسائل القصيرة ، لذلك هناك فرصة أكبر لفتح المستخدم للنص الخاص بك.

استفد من ذلك واكتب نسخة نصية عالية التحويل. يجب أن تعكس نسختك هدفك النهائي.

ضع في اعتبارك أنه يمكنك إرسال نصوص حول مواضيع أخرى غير المبيعات. أرسل لعملائك التحديثات والتذكيرات أيضًا.

المصدر: صاحب المشروع

في المتوسط ​​، يمتلك المستهلكون 192 ضعفًا للرسائل الإلكترونية غير المقروءة أكثر من الرسائل النصية

مرة أخرى ، من الشائع أن تنتقل رسائل البريد الإلكتروني من المستخدمين العشوائيين مباشرة إلى البريد العشوائي الخاص بك. ومعظم رسائل البريد الإلكتروني في مجلد البريد العشوائي الخاص بك غير مقروءة.

نظرًا لأن التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة أصبح أكثر شيوعًا ، فسوف يتحسن مانع الرسائل غير المرغوب فيها أيضًا.

مع ذلك ، استخدم نفس البروتوكول الذي تستخدمه في التسويق عبر البريد الإلكتروني. أرسل نصًا للاشتراك وأرسل المعلومات التي يهتم بها جمهورك بالفعل.

المصدر: ZipWhip

86٪ من أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يستخدمون الرسائل النصية يجدون أنها توفر معدل مشاركة أعلى من التسويق عبر البريد الإلكتروني

أحد الأسباب الشائعة لاستخدام الشركات الصغيرة للتسويق عبر الرسائل القصيرة هو تحسين خدمة العملاء.

الاحتفاظ بالعملاء ضروري للشركات الصغيرة. هناك طريقة جيدة للاحتفاظ بالعملاء وهي بناء علاقات حقيقية معهم.

يمكنك تحسين تجربة خدمة العملاء عبر الرسائل القصيرة باستخدام:

جدولة وتأكيد المواعيد

تذكير

إخطارات الدفع

المصدر: EZ Texting

يظل البريد الإلكتروني بمثابة قناة شائعة للمسوقين ، حيث قال 73٪ إنها القناة الرقمية رقم 1 لعائد الاستثمار

يعتبر كل من التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية إستراتيجيات محتوى فعالة. كلاهما لديه القدرة على بناء العلاقات وزيادة التحويلات.

لا يتعين عليك اختيار أحدهما على الآخر – فبإمكانهما العمل معًا.

على سبيل المثال ، قم بتضمين رمز قصير ورقم هاتف عملك في رسالة بريد إلكتروني. أو قم بالإعلان عن النشرة الإخبارية عبر البريد الإلكتروني باستخدام الرسائل القصيرة.

سيساعد هذا في توسيع قنوات الاتصال الخاصة بك.

المصدر: Campaign Monitor

كيف يمكنك استخدام التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة لعملك؟

هذا هو المكان الذي يصبح فيه التسويق الرقمي مثيرًا للاهتمام. الآن بعد أن عرفت كيف يعمل التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة ، كيف يمكنك تنفيذه على إستراتيجية عملك؟

ستوضح لك هذه الجولة من الإحصائيات كيف تصل الشركات إلى أهدافها بالنصوص.

كان نمو قواعد بيانات الرسائل القصيرة أقوى خلال الربع الرابع من فترة التسوق خلال العطلة ، حيث يتوقع تجار التجزئة نمو قواعد بياناتهم المحمولة بمتوسط ​​41٪

في الأساس ، تعد الرسائل القصيرة أكثر شيوعًا لتجار التجزئة خلال العطلات.

لماذا؟ حسنًا ، يرغب العملاء في شراء الهدايا.

إذا كنت تاجر تجزئة ، فقم بزيادة ميزانية الرسائل القصيرة الخاصة بك خلال العطلات. إرسال الخصومات والعروض الترويجية حول مبيعات العطلة الخاصة بك.

إذا كنت ترغب في بناء علاقات حقيقية ، أرسل لهم رسالة عطلة دافئة.

المصدر: Retail Dive

عادةً ما يرى تجار التجزئة الذين يتبنون برامج الرسائل القصيرة الترويجية ذات الأطر الزمنية الثابتة والحث على اتخاذ إجراء قوي معدل تحويل 23.3٪

يمكنك استخدام برنامج الرسائل القصيرة الترويجية للإعلان عن مجموعة جديدة من المنتجات.

ستساعدك بيانات العملاء الخاصة بك على اختيار إطار زمني ثابت. متى يكون عميلك أكثر نشاطًا؟ في أي وقت من السنة تحقق معدلات تحويل عالية؟

أخيرًا ، يجب أن تكون عبارة الحث على اتخاذ إجراء شخصية. تجنب عبارات CTA العامة مثل ، “اشترك الآن!”

افهم رغبات المستخدم ونقاط الضعف الخاصة بك – يمكنك إنشاء CTA مقنع من هناك.

المصدر: Retail Dive

وصلت الحملة التسويقية عبر الرسائل النصية القصيرة لـ HBO إلى 70000 مشترك في غضون شهرين

أعلنت HBO عن موسم جديد من Game of Thrones باستخدام التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة.

إليك كيف فعلوا ذلك:

أرسلت HBO رسالة نصية إلى معجبيها مع عرض لمشاهدة النظرات الخاطفة للموسم القادم. في المقابل ، كان على المعجبين الاشتراك في موقع HBO المؤقت للهاتف المحمول.

كانت هذه النظرات الخاطفة حساسة للوقت ، لذلك شعر المستخدمون بالحاجة إلى الاشتراك في أسرع وقت ممكن.

يمكنك استخدام نموذج حملة مشابه لزيادة قائمة المشتركين. أضف إحساسًا بالإلحاح مع عرض حساس للوقت.

المصدر: Mobile Marketer

يرغب 31٪ من المستخدمين في اختيار طريقة تواصلهم مع شركة

يحب الناس الخيارات. يريد عملاؤك أن يكون لهم رأي في كيفية تواصلهم مع عملك.

ضع في اعتبارك تقديم طريقتين مختلفتين على الأقل لخدمة العملاء. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة وأتمتة برامج الدردشة الآلية.

56٪ من الشركات تستخدم التسويق عبر الرسائل القصيرة لأسباب تتعلق بالجدولة

الجدولة هي تكتيك شائع في تسويق الرسائل القصيرة.

إنها تحافظ على تنظيمك أنت وجمهورك. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يضمن معدل حضور جيد.

هذا يستحق النظر في ما إذا كان عملك يدير المواعيد أو الأحداث.

ما هو مستقبل التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة؟

ستوضح لك هذه الجولة الأخيرة من الإحصائيات الاتجاهات القادمة حول التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. ستتعلم كيفية تطبيق هذه الاستراتيجية في المستقبل.

يريد 59٪ من المستخدمين أن تكون وظيفة الاتصالات الخاصة بهم مدمجة في هواتفهم ، وليس تطبيقًا

كم عدد التطبيقات التي تجمع الغبار على هاتفك؟

ربما كثيرًا.

هذا هو المكان الذي يلعب فيه التسويق عبر الرسائل القصيرة. يمكن للمستخدمين الدردشة معك دون تنزيل تطبيق آخر.

المصدر: فويس سيج

تتراوح معدلات الاستجابة لإشعارات الدفع ، التي تتطلب تثبيت التطبيق ، من 7 إلى 48 دقيقة مقابل 3 ثوانٍ فقط مع رسالة SMS

إليك إحصائية أخرى حول استخدام أحد التطبيقات – يستغرق دفع الإشعارات وقتًا أطول للرد على المستخدمين مقارنة بالنصوص.

يمكنك الاستفادة من الأسعار المفتوحة للرسائل النصية وإرسال عروض ترويجية محدودة المدة.

المصدر: Twilio

مقارنة بعام 2016 ، سيشترك 23٪ أكثر من الأشخاص لتلقي رسائل SMS من الشركات بحلول عام 2020

ينمو التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة منذ عام 2016 ويستمر في النمو الآن.

قم بتطبيق أهداف عملك على استراتيجية التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة الخاصة بك.

على سبيل المثال ، إذا كنت تهدف إلى زيادة معدل حضور الحدث ، فأرسل رسالة نصية للحضور لتأكيد الحدث والعروض الترويجية.

المصدر: Emarsys

يرغب غالبية المستجيبين في إرسال رسائل نصية للشركات حول مشكلات دعم العملاء

تشير خدمة العملاء إلى:

أسئلة حول المنتج / الخدمة

تثبيت

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عيوب المنتج

عائدات

لا يوجد شيء أكثر استياءًا من طرح سؤال وعدم الحصول على رد مطلقًا.

يريد العملاء الإجابة على أسئلتهم. سريع.

استخدم التسويق عبر الرسائل القصيرة للتواصل مع جمهورك ومنحهم مساحة لطرح أي أسئلة عليك.

المصدر: Simple Texting

لم تنخرط جميع الشركات في دعم العملاء عبر الرسائل النصية القصيرة. لاحظ كيف أن 20٪ فقط من الشركات ترسل نصوصًا حول المواعيد.

كن في طليعة الاتجاه وقم بتطبيق خدمة عملاء SMS لعملك.

إذا لم تكن متأكدًا من جمهورك ، فاسألهم كيف يرغبون في الدردشة. يمكنك القيام بذلك من خلال استطلاع أو بريد إلكتروني أو استطلاع.

للختام

الرسائل النصية موجودة الآن منذ عقود. حان الوقت لأن يصبح التسويق عبر الرسائل القصيرة شائعًا.

إذا كنت تخطط لاستخدام التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة لعملك ، فتذكر هذه النقاط الثلاثة الرئيسية:

1. يسهل الوصول إليه

كل شخص تقريبًا لديه هاتف ، وبالتالي رسائل نصية. ناهيك عن أن معدل فتح الرسائل القصيرة يقترب من 100٪.

في هذه الملاحظة ، يعد التسويق عبر الرسائل القصيرة طريقة موثوقة لتحسين تواصلك مع عملائك.

2. يمكن أن تكون متكاملة

يرتدي التسويق عبر الرسائل القصيرة العديد من القبعات. يمكنك استخدامه لتعزيز حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني ، وحضور الأحداث ، والمبيعات ، وما إلى ذلك.

كن ديناميكيًا مع الرسائل القصيرة واستخدمها لتنمية إستراتيجيتك التسويقية الشاملة.

3. لن تختفي

الرسائل النصية ستكون موجودة لفترة من الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، يرغب المزيد من المستخدمين في التحدث إلى الشركات عبر الرسائل النصية.

إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل ، فحاول التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة وتحليل بيانات العملاء الخاصة بك. قد يصلح الحذاء.

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