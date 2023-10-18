ستساعدك المقالة التالية: 25 نصيحة لتحسين المدونة يمكن حتى لأبي العزيز أن يتقنها (بالإضافة إلى 10 نصائح أخرى لأمي!)

كما شاء القدر، صدر منشوري الـ 55 نصيحة سريعة لتحسين محركات البحث حتى أمك ستحبها (تلميح – تابع القراءة للحصول على عشر نصائح إضافية إضافية!) في الوقت المناسب لعيد الأم، لذا، تكريمًا لعيد الأب وعيد الأب، إليك بعض النصائح التي يمكن حتى للأب اتباعها لزيادة عدد الزيارات إلى مدونته الخاصة بالجولف أو الصيد!

مرة أخرى، ربما لا لي أبي، ولكن بعد ذلك، أبلغ من العمر 53 عامًا تقريبًا (كبير بما يكفي لأكون جدًا) وأنا كذلك كتابة هذه الاشياء! لا تفترض أننا نحن كبار السن لن نفهم ذلك!

😉

تعد المدونة واحدة من أفضل وأسهل الطرق لإنشاء محتوى جديد ومحدث لموقعك بالإضافة إلى ربط الحب. المحتوى الجيد والعالي الجودة يجذب الروابط بشكل طبيعي، ولكن هناك طرقًا لتحسين مدونتك للحصول على أكبر قدر من المال.

ما هي المدونة؟ المدونة هي اختصار لسجل الويب، وهي عبارة عن نظام لإدارة المحتوى، وهي في الأساس موقع ويب تفاعلي يسمح لك بإنشاء محتوى ونشره من خلال لوحة تحكم قائمة على الويب. بدلاً من إنشاء صفحة ويب وتحميلها، ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى لوحة تحكم مدونتك وكتابة المقالات ونشرها. يتم بثها مباشرة ويمكن للقراء نشر التعليقات بحيث تكون تجربة أكثر تفاعلية للزائر.

بالنسبة للبعض، يمكن للمدونة أن تحل محل موقع الويب التقليدي تمامًا. مع واجهة تشبه معالج النصوص تقريبًا، حتى أبي العزيز العزيز يمكنه التدوين في أي وقت من الأوقات!

وإحدى الميزات الرائعة للمدونة هي موجز RSS المدمج الذي يمكن للزوار الاشتراك فيه لمواكبة المحتوى الجديد الخاص بك. يُشار إلى موجز RSS عادةً باسم “Really Simple Syndication” وهو يفعل فقط ما يوحي به الاسم – فهو يسمح باسترداد مقالات وأخبار مدونتك تلقائيًا بواسطة قراء خلاصات المستخدم (مثل Google Reader وMyYahoo وBlogLines وما إلى ذلك) جميعها. في جميع أنحاء العالم كما تقوم بنشرها. من المحتمل أن يؤدي التوزيع إلى زيادة عدد الزيارات والروابط العميقة والشعبية إلى مدونتك مما قد يساعد في تصنيفاتك. رائع جدا، هاه؟

بالإضافة إلى توفير منصة للحصول على معلومات رائعة (للبشر ومحركات البحث)، تعد المدونة طريقًا طبيعيًا إلى عالم وسائل التواصل الاجتماعي. المدونات تفاعلية، وتشجع المشاركات والمعلومات من الزوار، ويتم نشرها من خلال خلاصات RSS، ونشر المحتوى الخاص بك (والروابط) عبر الويب ليتم العثور عليه في محركات البحث، وعمليات البحث المخصصة للمدونات، وخلاصات الأخبار، سمها ما شئت.

خلاصة القول – إذا لم يكن لديك مدونة، احصل على واحدة الآن!

المكونات الإضافية (البرامج الصغيرة التي تضيف ميزات إلى مدونتك، وعادة ما تكون مجانية) المذكورة مخصصة خصيصًا للإصدار المجاني المستضاف ذاتيًا من ووردبريسربما تكون منصة المدونات الأكثر شيوعًا المستخدمة حاليًا، ولكن المفاهيم تنطبق على جميع المدونات.

استخدم النص الكامل في موجز RSS الخاص بك. من الشائع أن تقوم فقط بتضمين الفقرة الأولى أو الفقرتين (ملخص) في ما يتم نشره في الخلاصة ثم إدراج رابط “المزيد” لحث القارئ على الانتقال إلى مدونتك. وهذا يقلل من قدرتك على استعادة الروابط من خدمات مثل TechMeMe لأن أي روابط أسفل “المزيد” لن تظهر. استخدم النص الكامل. لا تقلق بشأن كون خلاصتك محتوى مكررًا. وفقًا لريك كلاو، الذي كان يعمل سابقًا في Feedburner والآن يعمل مع Google، لن يتم اعتبار الخلاصة في حد ذاتها محتوى مكررًا أبدًا. قم بتحسين النص في موجز RSS تمامًا كما ينبغي مع منشوراتك وصفحات الويب الخاصة بك. استخدم نصًا وصفيًا غنيًا بالكلمات الرئيسية في العنوان والوصف. سوف تنقلك خلاصات RSS مع ملفات podcast ومرفقات الفيديو إلى أدلة ومحركات RSS إضافية. تأكد من استخدام إظهار الملاحظات (النصوص النصية) للبودكاست ومقاطع الفيديو الخاصة بك. تذكر أن محركات البحث تحب النص ولا يمكنها حتى الآن سحب المحتوى من ملفات الوسائط المتعددة. قم بتضمين سحابات العلامات على الصفحات. إن سحب العلامات هي في الأساس كلمات رئيسية من منشورات على مدونتك مرتبطة بصفحة نتائج البحث في مدونتك والتي تتضمن جميع المقالات المتعلقة بالكلمة الرئيسية. لنفترض أن الكلمة التي تظهر في “السحابة” (مجرد قائمة) هي “عناصر واجهة المستخدم” وقمت بالنقر عليها. ستحصل على صفحة تعرض جميع المشاركات الموجودة على مدونتك والموسومة بعلامة “الأدوات”. لإنتاج السحب الوسمية، علامات بسيطة، وهو مكون إضافي مجاني لـ WordPress، ويمكن استخدامه. استخدم البرنامج المساعد للمشاركات ذات الصلة. يساعد الارتباط المتبادل مع المنشورات ذات الصلة في مدونتك في الارتباط الداخلي الخاص بك، مما يجعل النص الأساسي الغني بالكلمات الرئيسية أكثر بروزًا في مدونتك بالإضافة إلى مساعدة زوار موقعك على التنقل في موقعك. استخدم مكونًا إضافيًا للمشاركات ذات الصلة لـ WordPress مثل المشاركات السياقية ذات الصلة. أفضل عشر مشاركات مع الروابط. يمكن وضع هذا على الإصدار التجريبي التلقائي باستخدام مكون إضافي آخر يعمل على أتمتة عملية تحديد المنشورات التي يتم النقر عليها أكثر ووضع قائمة على مدونتك ليتمكن الزوار (والعناكب) من رؤيتها ومتابعتها. شعبية المسابقة هو مكون إضافي جيد لـ WordPress لهذا الغرض. أضف علامات Technorati إلى مشاركاتك. تقوم Technorati بتتبع المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن أن يساعد وضع علامات على منشوراتك في نشر المحتوى الخاص بك. اذهب إلى تكنوراتي، قم بالتسجيل للحصول على حساب (مجاني) والمطالبة بمدونتك الخاصة بك. يعد البرنامج المساعد اللطيف للمساعدة في أتمتة وضع علامات Technorati على مدونتك علامات بسيطة (مكون إضافي مختلف عن “العلامات البسيطة” المذكورة أعلاه). تحسين عنوانك. لا تسمح لبرنامج مدونتك بإنشاء عنوان لمنشورك تلقائيًا عن طريق سحب النص من عنوان منشورك. تخصيصه وتحسينه. ال علامة عنوان SEO البرنامج المساعد مثالي لـ WordPress. وكما هو الحال مع عنوان أي صفحة ويب، ضع اسم شركتك أو اسم المدونة في النهاية (إذا كان يجب عليك تضمينه على الإطلاق). ما لم تكن شركة Coca Cola أو Microsoft، فلن يبحث عنها أحد. آسف… جعل المشاركات لزجة. باستخدام المكوّن الإضافي “المنشور الثابت”، يمكنك إنشاء محتوى غني بالكلمات الرئيسية والذي سيبقى في أعلى صفحة الفئة، على سبيل المثال، بدلاً من الانتقال إلى الأسفل عند نشر محتوى إضافي. أنا أستخدم حاليا الفسفور الأبيض مثبت. إنشاء خرائط الموقع. يمكن لمحركات البحث متابعة خريطة موقع خلاصة RSS الخاصة بك تمامًا كما يمكنها متابعة خريطة لموقع ويب عادي. قم بإنشاء خرائط مواقع لكل فئة من خلاصة RSS وأخبر محركات البحث عنها، إما عن طريق الإشارة إليها في ملف robots.txt الخاص بك أو عن طريق إرسالها إلى Yahoo Site Explorer أو Google Webmaster Central. استخدم فيدبورنر. فيدبورنر يقدم عددًا كبيرًا من الميزات المجانية التي يمكن أن تضيف إلى جهود التحسين والتسويق لمدونتك، بما في ذلك الإحصائيات وإشعارات البريد الإلكتروني وإمكانية تضمين منشورات صور Flickr وغير ذلك الكثير. أصبحت الميزات التي كانت مملوكة سابقًا لشركة Google، خدمات مدفوعة سابقًا مثل MyBrand مجانية الآن. استخدم مقتطفات اختيارية. عندما تقوم بإنشاء منشور، سيلتقط WordPress بعض النص لعرضه على صفحة فئتك وفي خلاصتك (إذا كنت لا تستخدم خلاصة كاملة كما هو موضح أعلاه). لسوء الحظ، لا يحصل دائمًا على نص جيد. باستخدام ميزة المقتطفات الاختيارية في WordPress، يمكنك كتابة النص الموضعي الغني بالكلمة الرئيسية الذي تريد عرضه. اسم النطاق – باختصار، إذا كنت تعتقد أن وجود مدونتك في مجال منفصل عن عملك، على سبيل المثال، سيمنحك مزيدًا من السلطة والائتمان في الشارع، فافعل ذلك. يتلخص الأمر في اختيار mydomain.com/blogname أو blogname.com. استخدم خدمة التحديث المضمنة في WordPress. يوجد هذا في قائمة الخيارات وكل ما تفعله هو وضع قائمة بعناوين URL لخدمات مختلفة مثل Feedster وNetgator وTechnorati وما إلى ذلك. وكلما قمت بنشر منشور، سيتم إخطار هذه الخدمات. يمكنك العثور على قائمة الخدمات على خدمة تحديث ووردبريس. مدونات الرئيس التنفيذي – لا تقدر بثمن! إذا كنت تدير مشروعًا تجاريًا، وخاصةً مشروعًا تجاريًا يرتكز على المستهلك، فاحصل على مدونة للرئيس التنفيذي (أبي؟)! إن تأثير الرئيس التنفيذي على إحدى المدونات أمر لا يصدق لأن هذا هو صوت الشركة. والرد على تعليقات القراء سيؤدي إلى زيادة مصداقيتك! هذا ينطبق بشكل خاص على الشركات العائلية. إنه فقط يجعل الزوار يشعرون بالترحيب. خلق صداقات. التفاعل مع زوار موقعك. لا تنشر منشوراتك فقط وتجلس. أجب عن الأسئلة، وقم بالارتباط بمواقعهم عندما يقدمون محتوى جيدًا، وقم بالرد على تعليقاتهم في الوقت المناسب وبطريقة غنية بالمعلومات، وما إلى ذلك. تملك مكانة. من الأسهل كثيرًا السيطرة على مساحة ما إذا بدأت بمجال موضوعي أصغر حجمًا وأقل تنافسية وتركيزًا ضيقًا. على سبيل المثال، من المرجح أن تصبح لاعبًا مهيمنًا بمدونة حول “الأدوات الكهربائية الخارجية القابلة لإعادة الشحن” مقارنة بـ “الأدوات” التي تعتبر مصطلحًا واسعًا للغاية ويشتمل على الكثير من المنافسة. اعمل على عناوينك لكلا الجمهورين – القراء والباحثين. تأكد من البدء بعنوان رسالتك لجذب القراء. بعد أن أصبح للمنشور بعض التاريخ ووقع في قسم الأرشيف بمدونتك، ارجع وقم بتحسين العنوان لتحسين محركات البحث. أبقِ المنشور كما هو. اكتب هذا بنفسك، ولا تدع WordPress ينشئه. لا ترجع وتغيره في وقت لاحق لأن هذا هو ما يحدد كيفية تكوين رابط المنشور الخاص بك. تتيح لك كتابة رابط النشر الخاص بك إنشاء عنوان URL محسّن وسهل القراءة. تحسين المسافة البادئة لـ Google. لقد رأينا جميعًا نتائج بحث Google حيث يتم ترتيب صفحة من أحد النطاقات مع صفحة أخرى من نفس النطاق أسفلها مباشرة، ولكن مع مسافة بادئة. ركز على الحصول على تصنيف جيد للمقال باستخدام مُحسّنات محرّكات البحث القياسية والروابط النصية وما إلى ذلك. ثم ابحث عن منشور آخر مشابه لتحسينه. قم بربط منشور الترتيب بالمنشور الثاني لمحاولة رفعه للأعلى. إعادة توظيف المنشورات والصفحات. لنفترض أنك نشرت منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2005 وتريد نشر منشور مماثل ومحدث. إذا كان منشور عام 2005 قديمًا جدًا وليس ذا فائدة خاصة هذه الأيام، فاكتب فوقه المحتوى الجديد الخاص بك. يحتوي المنشور القديم على سجل وروابط خلفية يمكن أن تمنحك دفعة فورية. استخدم فئة واحدة. أعلم أنه من المغري أحيانًا وضع مشاركاتك في فئات متعددة، لكن تجاوز الأمر. أنت تخاطر بتكرار مشكلات المحتوى مع فئات متعددة، لذا سهّل الأمر على Google وركز على فئة واحدة. استخدم مجلدًا. ما لم يكن هناك سبب وجيه جدًا لوضع مدونتك على نطاق منفصل أو نطاق فرعي (مثل أن يكون موقعك مجرد مدونة أو كنت تعتقد حقًا أن النطاق المنفصل سيمنحك المزيد من المصداقية – راجع النصيحة رقم 13)، ضعه على موقعك الرئيسي كمجلد. يؤدي هذا إلى إبقاء عصير الارتباط مستهدفًا لنطاقك الرئيسي. هل لديك موقع فلاش أو موقع صور لن يتم تصنيفه؟ ابدأ مدونة على المجال لإنشاء المحتوى والروابط ذات الصلة إلى صفحات الفلاش أو الصور. من المحتمل أن تكون صفحات مدونتك في أي تصنيف، ولكنها سترتبط مرة أخرى بالزائرين وتوجههم إلى صفحات الفلاش والصور الخاصة بك. قم بإنشاء تذييل مخصص خاص بك. إذا كنت تستخدم WordPress، فجرّب ملحق تغذية التذييل. باستخدامه، يمكنك إنشاء محتوى التذييل المخصص الخاص بك، مع استكماله بـ HTML، لمشاركاتك التي ستظهر في موجز RSS الخاص بك. يعد هذا أمرًا رائعًا لتوصيل المشاركات المفضلة وتحقيق الدخل من خلاصتك.

فكرة أخيرة يجب مراعاتها. تدور المدونات حول المشاركة، لذلك إذا شارك أحد الزائرين شيئًا جيدًا حقًا، فقم بالترويج له على الصفحة الأولى لمدونتك. قم بنشر كل ما يتعلق بالموضوع (هل اصطدت سمكة كان حجمها كبيرًا؟) واشكرهم على المحتوى الرائع. سيحبه زوار موقعك وسيعودون للحصول على المزيد.

تذكر أنه يمكنك تحويل المستخدمين النشطين إلى مُحسّنات محرّكات بحث مجانية يكتبون المحتوى لك.

بالطبع، إذا كنت تقرأ هذا، فمن الواضح أنك مهووس بتحسين محركات البحث للعائلة، لذا شارك حبك مع والدك وساعده بهذه النصائح والمكونات الإضافية. كلما كانت مدونته آلية أكثر، كلما زاد الوقت الذي يقضيه في البحث عن موضوعه في ملعب الجولف أو في حفرة الصيد – وهو أمر رائع بمناسبة عيد الأب!

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كما وعدت، لقراءة هذا المقال بالكامل، إليك عشر نصائح إضافية يمكنك إضافتها إلى 55 نصيحة سريعة لتحسين محركات البحث التي ستحبها والدتك أيضًا

56. استخدم تنبيهات Google ليتم تنبيهك بشأن الروابط الخلفية – http://www.google.com/alerts. أضف الرابط:www.yourdomain.com إلى مربع مصطلحات البحث لتلقي إشعار عبر البريد الإلكتروني عندما يرتبط شخص ما بموقعك. 57. قم بتحسين بياناتك الصحفية تمامًا كما تفعل مع صفحة الويب. استخدم كلماتك الرئيسية ونص ربط الكلمات الرئيسية والعناوين بطريقة تزيد من ظهورك دون أن تكون غير مرغوب فيه. بالإضافة إلى إمكانية التقاطها من قبل المواقع الإخبارية الكبرى، يتم أرشفة هذه الإصدارات على شبكة الإنترنت. وتذكر، لا تقم بنشر بيانات صحفية على مواقع مثل PRWeb إلا إذا كان لديك أخبار حقيقية لمشاركتها. 58. انقل JavaScript وCSS إلى ملفات خارجية كلما أمكن ذلك. سيؤدي ذلك إلى جعل التعليمات البرمجية الخاصة بك أكثر إحكامًا، ورفع المحتوى الخاص بك إلى مستوى أعلى، وسيتم تحميل الصفحة بشكل أسرع وسيكون لدى العناكب عدد أقل من الحواجز المحتملة في سعيها لالتهام كل المحتوى الجيد الذي كتبته. 59. أنشئ صفحات حول عبارات مثل “أين يمكنني” أو “كيف يمكنني” نظرًا لوجود عدد كبير من عمليات البحث عن أشكال مختلفة من هذه العبارات. ما عليك سوى البحث عن إحدى هذه العبارات باستخدام التطبيق المجاني أداة اقتراح الكلمات الرئيسية WordTracker وسترى ما أعنيه. 60. إذا كنت تكتب مقالات للتوزيع على مواقع المقالات للتوزيع الشامل (طريقة رائعة لاستعادة الروابط)، فتأكد من نشر المقالة على موقعك الخاص أولاً ومنح العناكب فرصة للزحف إليها. وهذا يحدد هويتك كمنشئ المحتوى. ثم انشر المقالة لتوزيعها عبر الويب، مع التأكد من وجود رابط يؤدي إلى موقعك في محتوى المقالة. 61. قرص واختبار. قم بإجراء تغيير واحد في كل مرة وقم بتقييم تأثيره على تصنيفك، إن وجد. قد يؤدي تغيير أشياء كثيرة في وقت واحد إلى إرباك الأشياء لدرجة أنك لا تعرف التغيير الذي أجريته وماذا أدى. 62. البحث المحلي يزداد سخونة! أنشئ قائمة محلية لجميع المواقع إذا كان لديك أكثر من موقع. لا تقم فقط بإنشاء قائمة محلية للقائمة الرئيسية. احصل عليهم جميعا هناك! ابدأ بالقوائم المحلية في جوجلياهو! وعلى قيد الحياة. قم بتضمين الصور ومقاطع الفيديو والروابط وصفحات الويب والكوبونات إذا كانت متوفرة. 63. لا تحاول تزييفها. ربما تكون هذه النطاقات الخمسين التي اشتريتها في عام 1998 بمحتوى وهمي ترتبط جميعها بموقعك الرئيسي هي التي جعلتك رقم 1 في العقد الماضي، لكنها الآن يمكنها إقصائك من التصنيفات تمامًا. لقد ماتت “الشبكة الصغيرة”. 64. هل تريد معرفة ما قام Google بفهرسته من نطاقك (أو أي نطاق في هذا الشأن) خلال الأيام السبعة الماضية على سبيل المثال؟ ما عليك سوى توجيه متصفحك إلى http://www.google.com/search? q=site:yourdomain.com&as_qdr=d7 . ما عليك سوى تغيير “yourdomain.com” إلى اسم المجال الفعلي الخاص بك وتغيير “=d7؟” ليكون أي عدد من الأيام التي تبحث عنها (D5، D10، وما إلى ذلك). أو قم بتغيير “d” إلى “w” للأسابيع أو “y” لسنوات. 65. يجب أن تكون مجالات الاختبار غير مرئية. إذا كنت تستخدم نطاقًا لمجرد اختبار تصميمات ووظائف جديدة وما إلى ذلك، فتأكد من عدم إمكانية الوصول إليه من قبل العناكب أو المستخدمين، الذين سيشعرون بالارتباك بشأن النطاق الحقيقي. إذا تمكنت العناكب من الوصول إليه، فقد تواجه مشكلات كبيرة في المحتوى المكرر. هناك طريقة بسيطة لحظر جميع العناكب وهي باستخدام ملف robots.txt.

Richard V. Burckhardt، المعروف أيضًا باسم The Web Optimist، هو أحد كبار المسئولين الاقتصاديين (SEO) ومقره في بالم سبرينغز، كاليفورنيا، ويتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات في تحسين محركات البحث وتطوير الويب والتسويق.