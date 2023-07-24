ستساعدك المقالة التالية: 25+ Instagram احصاءات التسويق لعام 2023: القائمة النهائية

هل تبحث عن الأحدث Instagram إحصائيات لتحسين استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك؟

أسسها مهندس البرمجيات ميشيل كريجر عام 2010 ، Instagram يستمر في الحكم كواحد من أكثر الشبكات الاجتماعية شعبية.

الجزء الصعب عنه Instagram يتنافس التسويق مع جحافل المسوقين الآخرين الذين يحاولون فعل الشيء نفسه مثلك – توسيع مدى وصولهم ، وإشراك المزيد من الأشخاص ، وتحقيق المزيد من المبيعات.

لهذا السبب قمنا اليوم بتجميع بعض من أهمها Instagram إحصاءات التسويق والحقائق والاتجاهات التي تحتاج إلى معرفتها.

لنبدأ مع كل شيء مهم Instagram التركيبة السكانية وإحصاءات الاستخدام.

Instagram إحصائيات التسويق – اختيارات المحرر

الدولة الرائدة باستخدام Instagram هي الولايات المتحدة بـ 140 مليون مستخدم.

التعليم ليس بالضرورة عاملاً عندما يتعلق الأمر Instagram التركيبة السكانية.

Instagram الإعلانات لديها القدرة على الوصول إلى 849.3 مليون مستخدم.

التركيبة السكانية للمستخدم

لمساعدتك على تحقيق أقصى قدر من النتائج ، دعنا نبدأ بإلقاء نظرة على بعضها Instagram التركيبة السكانية للمستخدم حتى تتمكن من معرفة الأشخاص الذين يحبون استخدام منصة الوسائط الاجتماعية لمشاركة الصور.

الدولة الرائدة باستخدام Instagram هي الولايات المتحدة بـ 140 مليون مستخدم.

معرفة الدول التي تقود المجموعة Instagram سيساعدك الاستخدام على استهداف الأشخاص المناسبين في المكان المناسب. إذا كان عملاؤك يعيشون في الولايات المتحدة أو الهند أو البرازيل ، فقد بدأت بداية رائعة.

يستمر الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا) في الاستخدام Instagram تقريبا بقدر ما Facebook وسناب شات.

Instagram يحظى بشعبية أكبر من أي وقت مضى بين شباب العالم. على الرغم من أن Facebooks متفوق (قفل عدد أكبر من المستخدمين من Snapchat و Instagram مجتمعة) فرصة الوصول إلى الشباب لا تزال موجودة. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن 34٪ من المستخدمين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عامًا و 31٪ من المستخدمين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا.

الكنديون يحبون Instagram، وهي منصة الوسائط الاجتماعية الأسرع نموًا في كندا.

في 2018 ، Instagram شهد نموًا هائلاً بنسبة 20.4٪. بحلول عام 2019 ، شهدت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة قفزة نمو بنسبة 7.3٪. وكان من المتوقع أن يجذب عام 2020 12.6 مليون مستخدم آخر بمعدل نمو إجمالي قدره 6.1٪ مقارنة بالعام السابق. (المصدر: eMarketer)

استخدام الجنس Instagram ينقسم إلى نصفين تقريبًا.

اعتبارًا من أكتوبر من عام 2020 ، تم تشغيل المزيج بين الجنسين Instagram تظل متساوية إلى حد كبير مع 51٪ من المستخدمين من الإناث و 49٪ من المستخدمين من الذكور.

التعليم ليس بالضرورة عاملاً عندما يتعلق الأمر Instagram التركيبة السكانية.

يستخدم 33٪ من الأشخاص الحاصلين على تعليم ثانوي أو أقل Instagram برنامج. بالإضافة إلى ذلك ، يستخدمه 37٪ من الأشخاص الحاصلين على قدر من التعليم الجامعي و 43٪ ممن لديهم أكثر من تعليم جامعي Instagram. (المصدر: مركز بيو للأبحاث)

إحصائيات الاستخدام

ثاني أفضل شيء يجب معرفته عندما يتعلق الأمر Instagram التسويق هو كيف يستخدم الناس منصة التواصل الاجتماعي وكم مرة.

63٪ من Instagram يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول إلى التطبيق بشكل يومي.

حسنا أكثر من نصف كل شيء Instagram يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول إلى التطبيق بشكل يومي. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم 21٪ بتسجيل الوصول مرة واحدة على الأقل في الأسبوع و 16٪ يزعمون أنهم يقومون بتسجيل الدخول أقل من أسبوع.

سيقوم المستخدمون بتسجيل الدخول بمعدل 28 دقيقة يوميًا Instagram.

اعتبارًا من هذا العام ، Instagram سيبلغ متوسط ​​عدد المستخدمين حوالي 28 دقيقة يوميًا على Instagram برنامج. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أنه بحلول عام 2021 ، سيزداد الوقت المستغرق في التطبيق بحوالي دقيقة واحدة يوميًا ، وهو ما يتماشى مع ما كان يحدث منذ عام 2016.

هذا يعني أنه من المهم التأكد من النشر على Instagram في الأوقات المناسبة. لست متأكدا متى يجب عليك النشر؟ تحقق من مقالتنا حول أفضل وقت للنشر على Instagram.

أكثر من 200 مليون من مستخدمي Instagrammers يزورون ملفًا تجاريًا واحدًا على الأقل يوميًا.

يجب أن يعرف المسوقون أن الملايين من Instagram يقوم المستخدمون بالتحقق من الملفات التجارية الرسمية يوميًا. إضافة إلى ذلك ، يزعم 60٪ من الأشخاص أنهم اكتشفوا منتجات جديدة على Instagram وأكثر القصص مشاهدة على Instagram هم من الشركات. (مصدر: Instagram عمل)

إجراء عمليات شراء مباشرة من Instagram ليس من غير المألوف.

على الرغم من أنها لا تزال ميزة جديدة نسبيًا ، إلا أن إمكانية التسوق في المنشورات على Instagram تسهل على المستهلكين شراء ما يجدون فيه أكثر من أي وقت مضى Instagram حزام. لهذا السبب ينقر أكثر من 130 مليون مستخدم على منشورات التسوق لمعرفة المزيد عن المنتجات كل شهر. يجب على المسوقين الاستفادة من بيع المنتجات مباشرة Instagram، دون إجبار الأشخاص على مغادرة الواجهة. (مصدر: Instagram عمل)

أكثر من 50٪ من Instagram حسابات تستخدم علامة التبويب استكشاف كل شهر.

تعد علامة التبويب “استكشاف” مكانًا رائعًا لاكتشاف محتوى جديد و Instagram حسابات لمتابعة. بمعنى آخر ، يمكن للمسوقين استخدام هذا القسم لعرض علاماتهم التجارية على جمهور أوسع من خلال الظهور في علامة التبويب “استكشاف”. (مصدر: Facebook تقرير الأرباح)

14٪ من الناس ما زالوا يستخدمون Instagram كمصدر للأخبار.

على الرغم من أن غالبية الناس قلقون من منصات التواصل الاجتماعي التي تقدم أخبارًا ذات مصداقية ، فمن الجيد معرفة أن 14٪ منها Instagram لا يزال المستخدمون يعتمدون على التطبيق لإيصالهم إلى الأخبار التي تعني شيئًا لهم. بالطبع ، إنه قريب من أي مكان Facebook هل للباحثين عن الأخبار. ومع ذلك ، لا يزال هذا عاملاً مهمًا يجب مراعاته في خطة التسويق الخاصة بك.

Instagram إحصائيات الإعلانات

بصفتك مسوقًا ، فإن مهمتك هي معرفة وفهم كيفية عمل الإعلان على منصة التواصل الاجتماعي التي تروج لعلامتك التجارية عليها.

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Instagram الإعلانات لديها القدرة على الوصول إلى 849.3 مليون مستخدم.

Instagram يدعي أنه يمكن الوصول إلى ما يقرب من 850 مليون شخص من خلال الإعلانات.

ناهيك عن أنه يمكن الوصول إلى 14٪ من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا فما فوق ومن المتوقع أن يزداد وصول الإعلانات بنسبة 5.9٪ هذا العام.

يؤثر المؤثرون تأثيرًا مباشرًا على استراتيجيات الإعلان الخاصة بك ، لكنهم يحتاجون إلى الكثير من المال للمساعدة.

يتمتع المؤثرون بالقدرة على عرض علامتك التجارية لجمهور جديد تمامًا – شخص يعرف المؤثر ويثق به ومن المرجح أن يجرب علامتك التجارية.

مع Instagram، سيكلفك متوسط ​​المنشور ما بين 100 دولار – 2085 دولارًا. سيكلفك مقطع فيديو ما بين 114 دولارًا و 3138 دولارًا. أخيرًا ، ستكلف القصة ما بين 43 إلى 721 دولارًا. بالطبع ، كل هذا يتوقف على من توظفه ، لكن الإعلان يأتي بأشكال عديدة وأحيانًا يكون استخدام المؤثر هو أفضل طريق.

يساعد محتوى العلامة التجارية الأشخاص على اتخاذ قرارات تسوق أفضل.

83٪ من المستهلكين يدعون أنهم يستخدمون Instagram لاكتشاف منتجات أو خدمات جديدة. إضافة إلى ذلك ، يستخدم 81٪ المنصة للبحث عن المنتجات والعلامات التجارية ، ويزعم 80٪ من الأشخاص أنهم يستخدمونها Instagram لاتخاذ قرارات الشراء النهائية.

يتراوح متوسط ​​تكلفة النقرة بين 0.70 دولار – 1.00 دولار

على الرغم من أن هذا متوسط ​​منخفض للغاية ، إلا أن تكاليفك ستختلف حسب مجال عملك. بالإضافة إلى ذلك ، سيؤثر يوم الأسبوع والوقت من العام وموضع الإعلان والجمهور المستهدف على متوسط ​​تكلفة النقرة. سيتعين على بعض الصناعات التنافسية دفع ما يصل إلى 5.00 دولارات لكل نقرة لتحقيق النجاح Instagram دعاية. (المصدر: Hubspot)

38٪ من المسوقين يستفيدون من Instagramالنظام الأساسي للإعلان.

فهم قوة Instagram وسيساعد وجود خطة تسويق قوية على نمو أعمالك. إذا كان جمهورك المستهدف يتردد Instagram، يجب أن تنضم إلى 38٪ من المسوقين الذين يستخدمون هذه المنصة الفريدة للترويج لعلامتك التجارية. (المصدر: ممتحن وسائل التواصل الاجتماعي)

كيف ينظر المستخدمون إلى علامتك التجارية يحدث فرقًا.

الناس على Instagram تعتقد أن معظم العلامات التجارية ذات مصداقية ، مما يمنحك الكثير من الفرص لتحقيق المزيد من المبيعات. على سبيل المثال ، يرى الناس العلامات التجارية التي يرون عليها Instagram شعبية (78٪) ، إبداعية (77٪) ، ترفيهية (76٪) ، ذات صلة (74٪) ، ملتزمة ببناء المجتمع (72٪). (مصدر: Facebook)

Instagram الإعلانات لديها القدرة على إقناع الناس لاتخاذ إجراءات.

يتخذ الأشخاص إجراءات عندما يرون العلامات التجارية تُعلن عنها Instagram. والجدير بالذكر أن 87٪ من الأشخاص يدعون أنهم فعلوا أشياء مثل متابعة علامة تجارية أو زيارة موقع العلامة التجارية أو إجراء عملية شراء عبر الإنترنت بمجرد مشاهدة إعلان على Instagram.

91٪ من العلامات التجارية الفاخرة تعمل مع مؤثر كجزء من منتجاتها Instagram استراتيجية الإعلان.

مع 91٪ من العلامات التجارية الفاخرة ، و 84٪ من ماركات الملابس الرياضية ، و 83٪ من ماركات التجميل تستخدم المؤثرين جنبًا إلى جنب مع Instagram الإعلانات ، فمن المنطقي توظيف مؤثر عندما تجد شركتك تنمو. ناهيك عن أن Osiris Parikh من Summit Mindfulness يتوقع أن الشيء الوحيد الذي سيصبح معيارًا في جميع الصناعات هو التسويق المؤثر.

Instagram تحتل المرتبة الثالثة في قائمة المسوقين لمنصة التواصل الاجتماعي الذين يرغبون في تكريس أكبر قدر من الوقت والمال لها.

بالطبع ، ستعتمد منصة الوسائط الاجتماعية التي تستخدمها كثيرًا للترويج لعملك على الصناعة التي تعمل فيها ونوع الجمهور الذي تستهدفه. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى ذلك Instagram تحتل المرتبة الثالثة بين المسوقين الذين يريدون تكريس معظم الوقت والمال لها.

Instagram إحصائيات القصص

Instagram القصص ليست فقط لمستخدمي Instagram غير الرسميين الذين يتطلعون إلى مشاركة لمحة عن حياتهم اليومية. الأعمال التجارية لديها الكثير لتكسبه من نشر القصص على أساس منتظم.

بعد ذلك ، دعنا نلقي نظرة على بعض أهمها Instagram احصائيات القصص:

اعتبارًا من يناير من العام الماضي ، تم الإبلاغ عن استخدام 500 مليون شخص Instagram قصص في اليوم.

بعد إطلاقه قبل بضع سنوات فقط ، Instagram أثبتت القصص أنها واحدة من العناصر الأساسية لمنصة التواصل الاجتماعي. ما يصنع هو توصيل الناس بطريقة فورية وفعالة Instagram قوي جدا. ومع وجود ملايين الأشخاص الذين يزورون القصص يوميًا ، يعد مكانًا رائعًا لمشاهدة العلامات التجارية.

يقر 62٪ من الأشخاص بأنهم أصبحوا أكثر اهتمامًا بعلامة تجارية أو منتج بعد رؤيته في القصص.

إن إضفاء الطابع الشخصي على علامتك التجارية ، وعرضها في الوقت الفعلي ، والوصول إلى قاعدة جمهور أوسع هو بالضبط ما يحدث Instagram كان من المفترض أن تفعل القصص لشركتك. ومع اكتشاف أكثر من نصف الأشخاص لعلامات تجارية أو منتجات جديدة وأصبحوا مهتمين بها بعد رؤيتها في القصص ، فلا يتعين علينا إخبارك أنها تعمل – الدليل موجود. (مصدر: Instagram عمل)

ينفق المسوقون الأمريكيون 31٪ من إجمالي ميزانيتهم ​​الإعلانية على Instagram القصص.

على الرغم من أن ملف الأخبار لا يزال هو المكان الذي تذهب إليه معظم ميزانية إعلانات جهات التسويق في الولايات المتحدة كل عام ، إلا أنه من الجدير بالذكر أنه يتم تخصيص مبلغ كبير للقصص. يبدو أن توازن الإعلان هذا مزيجًا مثاليًا. بعد كل شيء ، تنشر العلامات التجارية 2.5 قصة في المتوسط ​​في الأسبوع (وفقًا لـ Conviva).

تمت مشاهدة ثلث أعلى Instagram القصص من عمل.

لا تدع الطبيعة غير الرسمية Instagram تمنعك القصص من إنشائها لعملك. يحب الناس مشاهدة محتوى الفيديو في الوقت الفعلي للعلامات التجارية التي يعرفونها ويحبونها. وعندما تروج علامة تجارية جديدة لنفسها من خلال القصص ، يمكن للناس الحصول على لمحة حقيقية عما يدور حوله دون إضاعة الكثير من الوقت. (مصدر: Instagram عمل)

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إحصائيات المشاركة

عندما يتعلق الأمر بوسائل التواصل الاجتماعي ، فإن الأمر كله يتعلق بالمشاركة. اكتشف ما الذي يربح العلامات التجارية أكثر نشاطًا واستفد من هذه الاستراتيجيات بنفسك.

Instagram يقود الطريق عندما يتعلق الأمر بمعدلات المشاركة.

Instagramمتوسط ​​معدل المشاركة – وهو 1.6٪ – أعلى بـ 17 ضعفًا من Facebook المشاركات وأكثر إثارة للإعجاب 33 ضعفًا من التغريدات.

انشر على Instagram أيام الأربعاء الساعة 11 صباحًا والجمعة من الساعة 10 صباحًا. – 11 صباحًا (CST)

أفضل يوم للنشر فيه Instagram إذا كنت تريد معدلات مشاركة عالية يوم الأربعاء. يمكنك أيضًا طرح بعض منشورات الجمعة والحصول على بعض الإجراءات. ومع ذلك ، فإن أسوأ يوم للنشر هو يوم الأحد.

هل تريد المزيد من المشاركة؟ شجع المستخدمين على وسم أصدقائهم!

في كل مرة يقوم المستخدم بوضع علامة على مستخدم آخر في ملف Instagram بعد التعليق ، يمكنك توقع كسب ما بين 0.5-1.0 إعجاب لكل علامة. بعبارة أخرى ، يساعد متابعيك في وضع علامات على الآخرين في بناء علامتك التجارية وتوسيع نطاق وصولك. مع 4.2 مليار إعجاب يحدث كل يوم Instagram، لقد حان الوقت لكسب المزيد لنفسك. (المصدر: أذكر)

Instagram ستنتج مشاركات الفيديو ضعف التعليقات أكثر من منشورات الصور.

مشاركات الفيديو على Instagram لا بد منه. إنهم يولدون ضعف عدد التعليقات من منشورات الصور ، والتي يعرف جميع المسوقين أنها شيء جيد. (المصدر: أذكر)

افكار اخيرة

وهناك لديك! الأعلى Instagram إحصاءات التسويق التي تحتاج إلى معرفتها لتنمية أعمالك. على الرغم من أنها ليست دائمًا أفضل منصة وسائط اجتماعية في العالم ، Instagram أنشأت نفسها كقوة قوية يجب أن تفكر فيها عندما يتعلق الأمر بخطة التسويق الشاملة الخاصة بك.

وإذا كنت تريد توفير الوقت في إدارة ملفات Instagram الحسابات ، راجع دليلنا إلى الأفضل Instagram أدوات التسويق.

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