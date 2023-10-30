ستساعدك المقالة التالية: 3 أفضل شبكات التسويق التابعة للمدونين المبتدئين

إذا كنت بدأت للتو، فقد يكون من المفيد معرفة أن أسهل طريقة لكسب المال من خلال التدوين هي من خلال نموذج الإيرادات المعروف باسم التسويق بالعمولة.

نظرًا لأن التكلفة العامة لبدء مدونة منخفضة جدًا، فيمكن لأي شخص تقريبًا إنشاء مدونة والبدء فورًا في التقديم إلى شبكات التسويق بالعمولة (ومن ثم البرامج التابعة الفردية للشركات الموجودة على تلك الشبكات).

وعلى الرغم من أن المال لا ينبغي أن يكون هدفك الأساسي عند إنشاء مدونتك أو موقع الويب الخاص بك، إلا أنه يعد أحد الاعتبارات المهمة.

في الشهر الأول الذي بدأنا فيه أنا وبن بمتابعة التسويق بالعمولة بشكل نشط من خلال مدونتنا، حصلنا على أكثر من 1100 دولار. تطور مرحب به لمدونة حققت ربحًا قدره 29.00 دولارًا خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية من وجودها.

لقد حفزنا هذا النجاح البسيط على مضاعفة جهودنا على هذه الجبهة (وألهمنا فيما بعد لتعليم المدونين الآخرين كيف يمكنهم القيام بنفس الشيء).

لذا، دون مزيد من اللغط، دعنا نتحدث عن أفضل شبكات التسويق بالعمولة والبرامج التابعة التي يمكنك الانضمام إليها لكسب المال من خلال مدونتك.

ما هو التسويق بالعمولة بالضبط؟

التسويق بالعمولة، المعروف أيضًا باسم تكلفة الإجراء إعلان (CPA) هو المكان الذي يتلقى فيه المدون عمولة لتسهيل “إجراء” نيابة عن شركة أخرى (أو مدون).

عادةً ما يتم تعريف هذه “الإجراءات” على أنها إجراء عملية شراء أو إدخال بريدهم الإلكتروني في صفحة الاشتراك.

تبدأ هذه العملية عادةً عندما يضع أحد المدونين رابطًا تابعًا ضمن إحدى مقالاته والذي يقترح بمهارة (أو يقترح بشكل مباشر) أنه يجب على القارئ شراء منتج من كيان خارجي.

ويختلف هذا قليلًا عن عرض إعلانات تكلفة النقرة (CPC) (مثل Google AdSense)، حيث تحصل على بضعة سنتات في كل مرة ينقر فيها شخص ما على أي إعلان تقرر Google عرضه على موقعك لهذا المستخدم.

فكيف يكون هذا أفضل من إعلانات تكلفة النقرة (CPC)؟

حسنا، لواحد. اللجان أعلى من ذلك بكثير.

نظرًا لأنك لا تحصل على أموال إلا عندما تولد إعلاناتك تحويلات فعلية، فإن المعلنين (الشركات التي تقوم بالتسويق لها) يكونون أكثر استعدادًا لدفع عمولة أعلى للناشرين.

نظرًا لأنهم أجروا عملية بيع أو تحويل لم يكن من الممكن أن يقوموا بها لو لم تقم بإحالة القارئ، فستحصل على أموال إضافية.

الجانب السلبي الوحيد للتسويق بالعمولة هو أن تحقيق التحويلات أصعب بكثير من مجرد جعل شخص ما ينقر على الإعلان. ولهذا السبب يعد الحصول على محتوى مذهل أمرًا في غاية الأهمية؛ إنه العمود الفقري لأي مسوق ناجح.

مع المحتوى الرائع، تأتي حركة المرور كبيرة الحجم والقراء المتفاعلين – وهما المكونان الرئيسيان لتوليد إيرادات كبيرة من الشركات التابعة.

إن الشيء العظيم في كسب المال من خلال التسويق بالعمولة هو أن أرباحك المحتملة تكاد تكون غير محدودة.

العامل المحدد الوحيد هو مدى استعدادك للعمل بجد لتنمية موقعك.

كيف تبدأ مع التسويق بالعمولة

قبل الغوص في عالم التسويق بالعمولة، أعتقد أنه من المهم الرجوع إلى الوراء والتأكد من أن مدونتك تتمتع بأساس متين. هذا يعني:

1. يجب أن يكون لديك بالفعل مجموعة جيدة من المحتوى عالي الجودة المناسب لتخصصك.

2. تحتاج أن تملك حركة مرور متسقة قادمة إلى مدونتك. أهدف إلى جذب ما لا يقل عن 5000 زائر شهريًا قبل أن تبدأ في قضاء الوقت في التسويق بالعمولة. يمكنك البدء بمبلغ أقل، ولكن يجب أن تكون حركة المرور هي أولويتك في هذه المرحلة، وليس المال.

3. يجب أن تكون نشطًا (إلى حد ما) على وسائل التواصل الاجتماعي.

إذا كان بوسعك أن تقول بصراحة أن لديك هذه الأشياء الثلاثة، فأعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لبدء البحث عن الانضمام إلى بعض شبكات التسويق بالعمولة والبدء في تحقيق الدخل من مدونتك.

ما هي شبكات التسويق التابعة لها؟

لذلك بدلاً من العمل مع الشركات بشكل فردي على برامج التسويق بالعمولة، تعمل العديد من العلامات التجارية على منصات تسمى الشبكات التابعة. تعمل هذه الشبكات كنقطة مركزية لمئات – بل آلاف – الشركات لتشغيل برامجها التابعة.

يقوم المدونون بتسجيل مواقعهم على هذه الشبكات (مجانًا) والتقدم إلى برامج الشركات التي يرغبون في الشراكة معها والترويج لها على مدونتهم.

هناك العديد من شبكات التسويق التابعة الرئيسية، وأعتقد أن أفضل استراتيجية هي الانضمام إلى عدد قليل منها.

لن تضم أي منصة واحدة كل الشركات التي ترغب في العمل معها، لذا من الأفضل توسيع شبكتك. كما أن بعض الشركات تعمل على شبكات متعددة، ولكنها تدفع عمولات مختلفة على شبكات مختلفة.

من المحتمل أن تكسب المزيد عن طريق استخدام الروابط من الشبكة التابعة التي تدفع أعلى مبلغ لتلك الشركة أو العلامة التجارية.

أعلى شبكات التسويق التابعة لها

CJ.com

إذا كنت على دراية بشبكات التسويق بالعمولة، فمن المرجح أنك سمعت عنها CJ (المعروفة سابقًا باسم Commission Junction). على الرغم من وجود عدد أقل من التجار مقارنة بـ ShareASale، إلا أن لديهم تقريبًا كل العلامات التجارية الكبرى.

الايجابيات:

متنوع. نظرًا لأن CJ لديها مثل هذه العلامات التجارية الكبيرة (العلامات التجارية التي لديها فرق تسويق كاملة مخصصة لإنشاء الإعلانات)، فهذا يعني أنه سيكون لديك الكثير من الخيارات عندما يتعلق الأمر باللافتات وتصميمات العرض. زائد ضخم.

تقارير جيدة. إن قدرات إعداد التقارير التي تتمتع بها CJ جيدة جدًا. إذا كنت تحب قضاء الكثير من الوقت في تحليل الأرقام وتحسين مبيعاتك، فسوف تحب CJ.

علامات تجارية أفضل. يتم الاحتفاظ بالعلامات التجارية وفقًا لمعايير تطبيق أعلى. ستتعامل مع الشركات التي تتمتع بسمعة طيبة في الدفع للشركات التابعة في الوقت المحدد وفي كل مرة.

سلبيات:

منحنى التعلم أكثر حدة. أنا بالتأكيد لا أوصي بهم كأول شبكة تابعة لك. بمجرد أن تشعر براحة أكبر بشأن كيفية عمل اللعبة التابعة بأكملها، أقول لك أن تجربها.

تأكد أيضًا من التحقق من التجار للتأكد من أنه ليس لديهم صفقة أفضل لك على منصة مختلفة. لقد صادفت مثالًا واحدًا على الأقل لحدوث ذلك. كانت Swagbucks تدفع عمولة أعلى بنسبة 21% على FlexOffers عما كانت تدفعه على CJ.

أفتح حساب الأن: تطبيق الناشر CJ

عروض فليكس

ربما عروض فليكس هي واحدة من المفضلة لدي بسبب النجاح المبكر الذي حققناه معهم، ولكن أنا بخير مع ذلك.

الايجابيات:

سهل الاستخدام. شيء واحد يعجبني حقًا في FlexOffers هو أنها سهلة الاستخدام للغاية، خاصة إذا كنت جديدًا في مجال التسويق بالعمولة. لقد كانوا أول شبكة انضممنا إليها، عندما لم يكن لدينا أدنى فكرة عما كنا نفعله.

واجهة مستخدم جيدة. واجهة المستخدم نظيفة ومنظمة، ويستقطبون العشرات من الشركات الجديدة كل يوم للإعلان معهم. وكما قلت أعلاه، فإن بعض عوائدها أعلى من الشبكات الأخرى (لنفس المعلن). شبكة تابعة قوية شاملة.

سلبيات:

خدمة العملاء مفقودة. يمكن أن يكونوا بطيئين في الرد على الاستفسارات.

أفتح حساب الأن: تطبيق الناشر FlexOffers

ShareASale.com

كما قلت من قبل، لا توجد شبكة تابعة واحدة يمكنها تلبية جميع احتياجاتك.

لدى بعض التجار منتجاتهم على شبكة تابعة واحدة فقط، مما يعني أن الناشرين (أنت) يحتاجون عادةً إلى الانضمام إلى منصات متعددة لتحقيق أقصى استفادة من جهود التسويق بالعمولة الخاصة بهم.

مشاركة مهمة بالنسبة لنا لأنها موطن لعدد من الشركات التي تساعد أصحاب الأعمال على الأداء بشكل أفضل على وسائل التواصل الاجتماعي. وبما أن هذه الأنواع من الشركات مرتبطة بقطاعنا، فقد كان من المنطقي بالنسبة لنا أن ننضم إلى الشبكة.

الايجابيات:

المدفوعات في الوقت المناسب. ShareASale هي شبكة قادرة تضم حوالي 4000 تاجر، 1000 منهم حصريون لهم. لم أواجه مطلقًا مشكلة مع ShareASale (وهو أكثر مما يمكن قوله بالنسبة لعدد من الشركات التي نعمل معها) وكانوا يدفعون دائمًا في الوقت المناسب.

إخطارات انخفاض الأموال. أحد الأشياء التي أحبها في ShareASale هو أنهم سيُعلمونني إذا كان الناشر يعاني من انخفاض التمويل – وهذا مهم بالنسبة لي لأنه إذا كنت أعرف أن شركة معينة ترفض دفع مدفوعاتها للشركات التابعة، فيمكنني اختيار قطع العلاقات معهم أو استبدال إعلاناتهم بشركة أخرى أكثر شهرة. لا يحدث هذا كثيرًا، ولكنه حدث بالفعل، لذا أحب حقًا أن يقدم لنا ShareASale تنبيهًا.

سلبيات:

تتبع ضعيف. بعض ميزات التتبع المتقدمة الخاصة بهم قديمة بعض الشيء (نظام تتبع SubID الخاص بهم به قيود مزعجة).

تجربة مستخدم سيئة. أكبر ما يزعجني هو أن المظهر المرئي للمنصة قديم بعض الشيء، وفي بعض الأحيان، يصعب استخدامه إلى حد ما. ربما يمكنهم الاستفادة من تغيير موقع الويب.

بشكل عام، لا يزال موقعًا مفيدًا في قائمة التسويق بالعمولة لدينا. أوصي بالاشتراك معهم.

أفتح حساب الأن: تطبيق ShareASale التابع

ماذا تفعل بمجرد أن يتم قبولك

قد يكون الانضمام إلى كل هذه الشبكات أمرًا مربكًا. أعلم لأن هذا ما شعرت به لأول مرة! مجرد اتخاذ خطوة واحدة في وقت واحد.

نظرًا لأن FlexOffers هو الأسهل في التنقل، فإنني أوصي بالبدء به. بمجرد أن تتم الموافقة عليك كناشر معهم، فقد حان الوقت لبدء تصفح المعلنين الذين ترغب في الترويج لهم.

الخطوة 1. تقدم بطلب إلى العديد من البرامج التابعة المختلفة في مجال تخصصك

يأخذ العديد من المعلنين وقتًا ممتعًا في مراجعة الطلبات، وقد يرفضك البعض الآخر. حسنا.

مرة أخرى، ألقي شبكتك على نطاق واسع وانظر من يقبلك. ومن هناك، يمكنك العمل على معرفة الطريقة التي تريد بها الترويج لهم من خلال المحتوى الخاص بك.

تجعل FlexOffers من السهل تصفح الفئات المختلفة:

الخطوة 2. ابدأ بالبرامج التابعة ذات عتبة التحويل المنخفضة

عندما تبدأ، من السهل الحصول على رؤية ثاقبة بشأن عروض العمولات الأعلى. لكن المشكلة في هذه التحويلات هي أن الحصول على تلك التحويلات أمر صعب للغاية (ولهذا السبب تحصل على أجر أكبر).

من الأفضل أن تبني الزخم في البداية من خلال الترويج لشيء يسهل تحويله. بالنسبة لي، وجدت برامج في مجال تخصصي تقدم بضعة دولارات فقط مقابل الاشتراك في البريد الإلكتروني. يعد الترويج والتحويل أسهل من ترويج عنصر بقيمة 100 دولار أو أكثر.

بمجرد أن تبدأ في الحصول على حركة مرور جيدة، تبدأ تلك العمولات الصغيرة في التراكم. يمكنني دفع إيجاري كل شهر من الإيرادات المكتسبة من عمولات أقل من 3 دولارات. لا تتجاهل هذه.

لذا، هل أنت مستعد لمواجهة التحدي والبدء في التسويق بالعمولة؟ أستطيع أن أخبرك بشكل مباشر أن لديها حقًا القدرة على تغيير حياتك. إذا كنت تواجه صعوبة في كسب المال من مدونتك، فأنا أشجعك بشدة على تجربة بعض الأشياء المختلفة استراتيجيات التسويق التابعة لها.

طالما أنك تظل صادقًا مع قيمك وتركز على الترويج للشركات التي تؤمن بها (والتي لها صلة بمكانتك)، فيمكنك تحقيق أداء جيد جدًا في هذا المجال.