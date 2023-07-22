ستساعدك المقالة التالية: 3 أفضل صناديق المؤشرات المتداولة للمستهلكين في كندا لشهر يوليو 2023

السلع الاستهلاكية هي جزء أساسي من كل اقتصاد. توفر هذه الشركات السلع التي يستهلكها معظم الناس يوميًا ، مثل الطعام ومحلات البقالة والملابس والمنتجات الصحية.

نظرًا لأن المجتمعات ابتعدت عن الاكتفاء الذاتي ، فإننا نعتمد على شركات السلع الاستهلاكية الأساسية هذه لتوفير احتياجاتنا اليومية.

إن اعتمادنا على هذه المنتجات يعني أنه سيكون هناك دائمًا طلب عليها. هذا يجعل الاستثمار في شركات السلع الاستهلاكية استثمارًا آمنًا نسبيًا.

قد يكون انتقاء الأسهم الفردية أمرًا صعبًا ، ولكن الشراء في أفضل صناديق الاستثمار المتداولة للمستهلكين يوفر لك التعرض للعلامات التجارية العالمية في صندوق واحد مناسب.

غالبًا ما تدفع صناديق الاستثمار المتداولة المتداولة في السلع الاستهلاكية والأسهم عائدًا سخيًا من الأرباح. العديد من S&P 500 Dividend Aristocrats هي شركات سلع أساسية للمستهلكين. وتشمل هذه الأسهم لشركة Procter and Gamble وشركة Coca-Cola و Johnson & Johnson.

يتمثل أحد الجوانب السلبية للاستثمار في شركات السلع الاستهلاكية الأساسية في أنها أسهم ناضجة وذات قيمة عالية. هذا يعني أن هناك نموًا محدودًا مقارنة بقطاعات مثل أسهم التكنولوجيا. هذا هو السبب في أن هذه الاستثمارات يتم تعويضها بعائد توزيعات أرباح مرتفع.

ستقوم هذه المقالة بمراجعة ومقارنة 3 من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في كندا في يوليو 2023.

أفضل صناديق المؤشرات المتداولة للمستهلكين في كندا لعام 2023

iShares S & P / TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) ETF مؤشر BMO Global Consumer Staples (التحوط مقابل الدولار الكندي) (STPL.TO) مؤسسة Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEARCA: VDC)

1. iShares S & P / TSX Capped Consumer Staples Index ETF

فيما يلي بعض الحقائق الأساسية حول مؤسسة التدريب الأوروبية هذه:

رمز السهم: XST.TO

XST.TO تاريخ الانشاء: 12 أبريل 2011

12 أبريل 2011 عدد المقتنيات: 11

11 MER: 0.61٪

0.61٪ عائد التوزيع: 0.64٪

0.64٪ تردد التوزيع: ربعي

ربعي عوائد 5 سنوات: 11.83٪

يمتلك مؤشر iShares S & P / TSX Capped Consumer Staples Index 11 شركة كندية مختلفة للسلع الاستهلاكية الأساسية. تم تصميم صناديق الاستثمار المتداولة ETF الخاصة بالمستهلكين من Blackrock لتتبع مؤشر S & P / TSX Capped Consumer Staples.

منذ بداية XST في عام 2011 ، تلقى المساهمون عوائد تراكمية بلغت 387.94٪. هذا عائد مثير للإعجاب لا يأخذ في الاعتبار حتى إعادة استثمار الأرباح.

أكبر حيازات في XST هي Alimentation Couche Tard Inc (ATD.TO) و Loblaw Companies Ltd (L.TO) و Metro Inc. (MRU.TO). تمثل هذه الأسهم الثلاثة أكثر من 60٪ من التخصيص المرجح في XST ETF.

2.

ETF مؤشر BMO Global Consumer Staples (التحوط مقابل الدولار الكندي)

فيما يلي بعض الحقائق الأساسية حول مؤسسة التدريب الأوروبية هذه:

رمز السهم: STPL.TO

STPL.TO تاريخ الانشاء: 7 أبريل 2017

7 أبريل 2017 عدد المقتنيات: 152

152 MER: 0.40٪

0.40٪ عائد التوزيع: 2.29٪

2.29٪ تردد التوزيع: ربعي

ربعي عوائد 5 سنوات: 6.92٪

تم تصميم ETF للمستهلك الأساسي BMO لتكرار FTSE Developed ex Korea Consumer Staples مغطاة بنسبة 100٪ لمؤشر CAD. تمتلك 152 شركة عالمية للسلع الاستهلاكية الأساسية ، مع تخصيص مرجح بنسبة 66.36٪ للأسهم الأمريكية. فقط 0.53٪ من الأسهم هي شركات كندية.

تمتلك STPL.TO تخصيصًا كبيرًا للقطاع ، حيث تتصدر تجارة المواد الغذائية والسلع الأساسية الطريق حيث تمثل 31.84 ٪ من الصندوق. ويأتي في المرتبة الثانية قطاع المشروبات بنسبة 26.54٪ من الصندوق.

المقتنيات الكبرى في STPL.TO معروفة جدًا بين المستهلكين العالميين. هم Procter & Gamble و Nestle SA و PepsiCo Inc. وتمثل هذه الأسهم الثلاثة ما يقرب من 27 ٪ من التخصيص المرجح في STPL.TO.

3.

Vanguard Consumer Staples ETF

فيما يلي بعض الحقائق الأساسية حول مؤسسة التدريب الأوروبية هذه:

رمز السهم: نيويورك: VDC

نيويورك: VDC تاريخ الانشاء: 26 يناير 2004

26 يناير 2004 عدد المقتنيات: 101

101 MER: 0.10٪

0.10٪ عائد التوزيع: 2.30٪

2.30٪ تردد التوزيع: ربعي

ربعي عوائد 5 سنوات: 10.06٪

هذه هي مؤسسة التدريب الأوروبية الوحيدة المدرجة في القائمة الأمريكية: Vanguard Consumer Staples ETF. تمتلك 101 شركة أمريكية للسلع الاستهلاكية الأساسية.

وقد حقق الصندوق نفسه عائدات إجمالية بلغت 488.5٪ منذ إنشائه ، بمتوسط ​​عائد سنوي يبلغ حوالي 9.68٪.

تمتلك مؤسسة Vanguard للمستهلكين الأساسيين ETF بعضًا من أقوى العلامات التجارية في أمريكا. أكبر ثلاث ممتلكات في VDC هي Procter & Gamble و Coca-Cola و PepsiCo Inc.

كيفية شراء صناديق الاستثمار المتداولة في كندا في عام 2023

يمكن للمستثمرين الكنديين شراء أي من صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالسلع الاستهلاكية المذكورة سابقًا في شركة سمسرة كندية. إذا كنت ترغب في توفير المال والاحتفاظ بالمزيد من مكاسبك طويلة الأجل ، ففكر في الاشتراك في إحدى شركات الوساطة المالية الرائدة في كندا.

ما هي صناديق الاستثمار المتداولة المتداولة؟

صناديق المؤشرات المتداولة للمستهلكين هي صناديق تمتلك أسهم شركات السلع الاستهلاكية العالمية. تدار هذه الصناديق من قبل شركات مالية كبرى مثل Blackrock و Vanguard.

تزود شركات السلع الاستهلاكية هذه المستهلكين في جميع أنحاء العالم بالمنتجات الأساسية اليومية. بعض القطاعات المدرجة في صناعة السلع الاستهلاكية الأساسية هي الأغذية والمشروبات والمنتجات المنزلية وحتى التبغ.

يعد الاستثمار في ETF للمستهلكين الأساسيين في كندا طريقة جيدة للحصول على تعرض دولي دون دفع رسوم صرف العملات الأجنبية.

كيفية اختيار صناديق الاستثمار المتداولة في كندا

كما هو الحال مع معظم صناديق الاستثمار المتداولة ، فإن إيجاد توازن جيد لتقدير رأس المال ، وعائد توزيعات الأرباح ، وسعر الصرف المتوسط ​​المنخفض هو أفضل طريقة لاختيار أفضل صناديق الاستثمار المتداولة للمستهلكين.

يجب عليك أيضًا تحديد المنطقة التي ترغب في الاستثمار فيها. على سبيل المثال ، صناديق الاستثمار المتداولة الثلاثة الأساسية للمستهلكين التي ناقشناها جميعًا لها خصائص ديموغرافية مختلفة.

XST.TO هو صندوق كندي بالكامل ، تمتلك STPL.TO شركات عالمية ، بينما تمتلك VDC الأسهم الأمريكية فقط.

أعلى مخزون السلع الاستهلاكية في كندا

Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO)

Loblaws Companies Limited (L.TO)

جورج ويستون المحدودة (WN.TO)

Dollarama Inc (DOL.TO)

شركة مترو إنك (MRU.TO)

شركة Molson Coors Canada Inc. (TPX.B.TO)

شركة سابوتو (SAP.TO)

شركة إمباير المحدودة (EMP.A.TO)

شركة بريميوم براندز القابضة (PBH.TO)

مابل ليف فودز إنك (MFI.TO)

سلبيات صناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأساسية الاستهلاكية

يتمثل الجانب السلبي في الاحتفاظ بصناديق الاستثمار المتداولة في السلع الاستهلاكية الأساسية في أن قيمة الصندوق تمليها طلب المستهلك. في أوقات الركود أو عدم الاستقرار الاقتصادي ، يمكن أن تشهد هذه الشركات انخفاضًا في المبيعات.

تعتبر معظم أسهم السلع الاستهلاكية من الأسهم الممتازة. هذا يعني أنك لن ترى الكثير في طريق النمو أو زيادة رأس المال. تعتبر أسهم السلع الاستهلاكية وصناديق الاستثمار المتداولة مصدرًا للتدفق النقدي لتوزيعات الأرباح واستقرار محفظتك.

منهجية اختيار صناديق الاستثمار المتداولة في كندا

كما ذكرنا سابقًا ، فإن المكان المناسب لعائد توزيعات الأرباح المرتفع ، والنمو طويل الأجل ، ومعدل سعر الصرف المنخفض يعتبر مثاليًا لاختيار أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في كندا.

إذا كنت ترغب في الظهور في جميع أنحاء العالم ، فابحث عن ETF عالميًا للمستهلكين الأساسيين مثل STPL.TO. يمكن أن يكون التركيز على شركات السلع الاستهلاكية الأمريكية مفيدًا نظرًا لأن معظمها يتمتع أيضًا بحصة كبيرة في السوق العالمية.

فقط تأكد من تثقيف نفسك حول تأثير امتلاك الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة أو صناديق الاستثمار المتداولة في حساب مسجل مثل TFSA.

أسئلة وأجوبة

هل لدى Vanguard صندوق ETF للسلع الاستهلاكية الأساسية؟

نعم ، صندوق Vanguard Consumer Staples ETF. لسوء الحظ بالنسبة للمستثمرين الكنديين ، فإن صناديق الاستثمار المتداولة ETF هذه من Vanguard لا يتم تداولها إلا في البورصات الأمريكية. سوف تحتاج إلى دفع ثمن ETF هذا بالدولار الأمريكي ، وإذا كنت تحتفظ به في TFSA ، فإن أي أرباح يتم كسبها ستخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15٪ من مصلحة الضرائب الأمريكية.

هل يجب أن أشتري أسهم السلع الاستهلاكية أو صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)؟

الاستثمار في ETF للسلع الاستهلاكية الأساسية له تقلباته وهبوطه. لن ترى نفس المستوى من النمو ، ولكن سيتم تزويدك بأرباح ثابتة واستقرار محفظتك. يوفر لك شراء صناديق الاستثمار المتداولة أيضًا التعرض لسلة من الأسهم. هذا يلغي حاجة المستثمرين لاختيار سهم واحد أو اثنين فقط للاستثمار فيهما.

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