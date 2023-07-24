3 طرق سهلة لحفظ الصور من مستندات Google في عام 2023

ستساعدك المقالة التالية: 3 طرق سهلة لحفظ الصور من مستندات Google في عام 2022

لديك مجموعة من الصور في محرر مستندات Google تريد تنزيلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. أدخل دليل اليوم حول كيفية تنزيل الصور من محرر مستندات Google.

ربما تكون الصور التي تريدها ضرورية لمنشور مدونة كتبته كمسودة في محرر مستندات Google – أو حتى خطة لفكرة عمل جديدة تعمل عليها. المشكلة الوحيدة هي أنه لا يمكنك معرفة كيفية تنزيل الصور. عندما تنقر بزر الماوس الأيمن على الصورة ، لا يوجد خيار “”. آه …

تشعر وكأنك تفتقد شيئًا واضحًا. بالتأكيد يجب أن يكون من الممكن تنزيل الصور من محرر مستندات Google؟

لا تقلق ، إنه كذلك! وهي ليست صعبة للغاية ، رغم أنها ليست واضحة كما يأمل المرء. لذلك ، دعنا نلقي نظرة دون تأخير على 3 طرق سهلة يمكنك استخدامها لحفظ صورة من محرر مستندات Google الآن.

كيفية تنزيل الصور من مستندات جوجل (3 طرق سهلة)

تنزيل كملف HTML (أفضل وأسهل طريقة) انشر المستند وحفظ الصورة على الويب استخدم Google Keep

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الطريقة الأولى: تنزيل كملف HTML

إن الطريقة الأسرع (والأسهل) لتنزيل صورك من مستند Google هي حفظ المستند بأكمله كملف HTML بنقرة واحدة فقط – وستحصل على مجلد منظم بشكل جيد على سطح المكتب يحتوي على جميع صورك دفعة واحدة.

هذه طريقة رائعة بشكل خاص إذا كان لديك ملف كثير من الصور التي تحتاج إلى تنزيلها من محرر مستندات Google أيضًا. بدلاً من حفظ الصور واحدة تلو الأخرى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، ستتمكن من التقاطها جميعًا مرة واحدة.

إليك مقطع فيديو سريع حول هذه الطريقة ، يوضح لك بالضبط ما يجب القيام به:

إذا لم يكن الفيديو هو كوب الشاي الذي تفضله ، فدعنا نتعمق في الإرشادات المكتوبة لحفظ الصور من محرر مستندات Google كملف HTML.

أولاً ، تحتاج إلى فتح مستند Google الخاص بك والانتقال إلى:.

سيتم تنزيل الملف الذي يحتوي على مستندات Google والصور الخاصة بك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك على الفور — وسيتم حفظه إما في “التنزيلات” أو على سطح المكتب ، بناءً على إعدادات متصفحك.

ببساطة انقر نقرًا مزدوجًا (لفك ضغط المجلد) وسترى مجلد “” بالداخل:

افتح المجلد “” وستكون جميع صورك هناك ، باسم image1 ، image2 ، وهكذا.

Note أن الترقيم لن يتطابق دائمًا مع الترتيب الزمني لكيفية ظهور الصور في المستند الخاص بك ، لذلك إذا كان لديك الكثير من الصور في مستند واحد ، فقد تحتاج إلى البحث قليلاً للعثور على الصور الصحيحة.

يمكنك بعد ذلك إعادة تسمية الملفات (التي أوصي بها بشدة لأفضل ممارسات تحسين محركات البحث على الصفحة) ، وتعديلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، وتحميلها إلى منشور المدونة الخاص بك ، وإرفاقها برسائل البريد الإلكتروني ، وما إلى ذلك.

Note: على الرغم من أنك تقوم بحفظ مستند Google تقنيًا كصفحة ويب ، فلن تكون مرئية لأي شخص آخر عبر الإنترنت. لا تخف ، إصدار صفحة الويب موجود فقط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الطريقة الثانية: نشر المستند وحفظ الصورة على الويب

هناك طريقة أخرى سريعة لإخراج الصور من مستند Google ، وهي نشر المستند بالفعل على الويب. يتيح لك هذا بعد ذلك تنزيل الصور تمامًا كما تفعل من أي صفحة ويب بنقرة بزر الماوس الأيمن وحفظها.

نصيحة: لا تريد وضع المستند بالكامل على الإنترنت؟ لا مشكلة. ما عليك سوى النقر فوق صورة لتحديدها ، ثم نسخها ، ثم لصقها في مستند Google فارغ ، ثم كرر هذه العملية لكل صورة تريد تنزيلها. يمكنك بعد ذلك نشر مستند Google الجديد ، مع وجود صور فيه فقط.

أولاً ، افتح المستند الخاص بك ، ثم انتقل إلى.

بعد ذلك ، سيسألك محرر مستندات Google عما إذا كنت تريد “” أو “” المحتوى الخاص بك. اترك هذا كـ “،” ثم انقر فوق الزر “”.

سترى نافذة منبثقة تسأل “” انطلق وانقر على “.”

سيُظهر لك مُحرر مستندات Google رابط المحتوى المنشور على الويب.

انسخ الرابط والصقه في علامة تبويب جديدة في متصفح الويب الخاص بك. سترى بعد ذلك المستند الخاص بك كصفحة ويب ، بما في ذلك الصور.

يمكنك الآن تنزيل الصور ، تمامًا كما تفعل من أي صفحة ويب. ما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيمن وتحديد “”

هذا كل شيء! يتم الآن تنزيل صورك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، وهي جاهزة للاستخدام في مدونتك ، أو في منتجاتك ، أو كمرفقات بريد إلكتروني ، أو كيفما تحتاجها.

الطريقة الثالثة: استخدم Google Keep

ماذا لو كنت تريد فقط صورة واحدة أو صورتين من مستند كبير؟ قد يبدو نشر كل شيء على الويب أو تنزيله بالكامل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أمرًا مبالغًا فيه.

هذا عندما يصبح Google Keep في متناول اليد. في حال لم تصادفها من قبل ، فإن Google Keep هو تطبيق تدوين الملاحظات من Google.

إنه يعمل مع مُحرر مستندات Google ، لذا يمكنك بسهولة حفظ صور مُحرر مستندات Google الفردية على Google Keep ثم تنزيلها على الفور.

لاستخدامه ، ما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيمن على الصورة التي اخترتها في مستند Google ، ثم النقر فوق الخيار “”.

عند القيام بذلك ، سيتم تحميل الشريط الجانبي لـ Google Keep على الجانب الأيمن من شاشتك ، مع وضع صورتك في مكانها كملاحظة:

فقط انقر بزر الماوس الأيمن على صورتك في الشريط الجانبي لـ Google Keep وحدد “” لتنزيلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

هذا كل شيء — لقد قمت بتنزيل صورتك بنجاح على جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام Google Keep.

يمكنك حفظ العديد من الصور كما تريد في Google Keep وتنزيل كل صورة بنفس الطريقة.

مهم Note حول حقوق الطبع والنشر للصور

يمكن أن تكون الصور الموجودة في مستند Google محمية بحقوق الطبع والنشر وليست أفضل ممارسة لاستخدامك.

إذا كنت لا تعرف مصدر صورتك – أو ما إذا كان لديك إذن لاستخدامها – فتأكد من تنزيل هذه الصور لاستخدامك الشخصي فقط وليس على مدونتك أو حسابات الوسائط الاجتماعية أو موقع الويب أو أي مكان آخر عبر الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول حقوق النشر ، بالإضافة إلى المساعدة في الحصول على صور رائعة ، راجع دليلي حول أفضل الممارسات لاستخدام الصور على مدونتك.

الخلاصة: قم بتنزيل صورك من محرر مستندات Google اليوم

مثل الكثير من الأشياء ، من السهل حفظ صورة من محرر مستندات Google عندما تعرف كيف. بينما يمكن لـ Google (وربما ستجعله قريبًا) أن تجعل الأمر أسهل وأكثر وضوحًا ، إلا أنه لا يزال سريعًا جدًا في إخراج صورك من محرر مستندات Google إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يجب أن تعمل الطرق الثلاثة المذكورة أعلاه من أجلك: لماذا لا تحاول تجربة كل منها لمعرفة الطريقة التي تفضلها؟ يجب أن تستغرق ثوان فقط – وبالتأكيد ليس أكثر من دقيقتين – لذلك ليس لديك ما تخسره.

نصيحة أخيرة قبل أن تذهب: ربما لن يتم تحسين الصور التي قمت بتخزينها في محرر مستندات Google للاستخدام على الويب.

هل تخطط لاستخدام محرر مستندات Google الخاص بك كصور على موقع الويب أو المدونة الخاصة بك؟

من الجيد حقًا ضغط صورك ، إما باستخدام مكون إضافي لضغط الصور على موقع WordPress الخاص بك ، أو باستخدام أداة عبر الإنترنت أو برنامج على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

هذا يحافظ على سرعة تشغيل موقع الويب الخاص بك – مما يمكن أن يحسن تحسين محرك البحث (SEO) ، مما يعني أنك ستحتل مرتبة أعلى في نتائج بحث Google العضوية (ومحركات البحث الأخرى للتشغيل).