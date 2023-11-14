ستساعدك المقالة التالية: 3 طرق لإنشاء ملف بنجاح Instagram حملة اعلانية ريل

ربما سمعت ذلك الآن Instagram لقد أضاف Instagram ميزة إعلان البكرة. ومعها، سيتم وضع إعلانات Reel الخاصة بك في الأماكن الأكثر شعبية لمحتوى Reels.

وهذا يعني أنك ستتمكن من الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص، وإحداث تأثير أكبر، والوقوف أمام الجماهير التي لم تتفاعل معك من قبل. أفضل جزء؟ ستشعر وكأنها تجربة مستخدم سلسة عندما تفعل ذلك.

كما اليساندرو بوجلياري من مصنع التسويق المؤثر التقارير:

“تؤدي حملات التسويق عبر المؤثرين على Reels بشكل جيد جدًا… يمكن أن تكون IG Reels طريقة رائعة للظهور أمام الكثير من الأشخاص نظرًا لوجود منافسة أقل مقارنة بـ TikTok عندما يتعلق الأمر بالمحتوى المؤثر.”

Instagram تظهر إعلانات Reel في خلاصتك بجوار البكرات العضوية. من وجهة نظر المستخدم، هذا يعني أن إعلانك سيظهر لجمهورك دون أن يؤثر ذلك على قيمة الترفيه العضوية.

كولز Instagram إعلان البكرة كما يظهر في خلاصة البكرة.

يجب عليك استخدام Instagram إعلانات بكرة؟

الجواب هو نعم! وهذا هو السبب:

عندما تقوم بإنشاء Instagram ستظهر إعلانات Reel في علامة التبويب Reels، وفي صفحة الاستكشاف، وفي الموجز العادي لجمهورك. سيتم تشغيلها أيضًا على شكل حلقة وتسمح للمستخدمين بالمشاركة، والإعجاب، والتعليق، والمشاركة كما يفعلون عادةً مع البكرة العضوية.

وفق هوتسويت, “Instagram يتم عرض إعلانات Reels في نفس أجزاء التطبيق حيث يكتشف المستخدمون محتوى Reels العضوي. إنها فرصة رائعة للعلامات التجارية لتطوير لعبتها والإبداع وجذب انتباه جمهورها بسلاسة عندما يتصفحون محتوى مشابهًا.”

هل تريد جذب انتباه جمهورك دون أن يبدو الأمر وكأنه إعلان؟ يبدو جيدا جدا، أليس كذلك؟

فيما يلي 3 طرق لإنشاء إعلانات Reel فعالة

الخطوة الأولى – اختر محتوى فيديو يبدو غنيًا بالمعلومات وعضويًا.

لديك 30 ثانية للترويج للمواد التي ترعاها على إعلان Reel. وهذا يعني أن تقديم المحتوى الذي يبدو عضويًا وليس ذو علامة تجارية كبيرة أمر ضروري.

يمكنك إنشاء مقطع الفيديو الخاص بك من مقاطع وصور متعددة أو مقطع فيديو واحد متواصل مدته 30 ثانية فقط. على سبيل المثال، يمكنك عرض مقطع فيديو لك أثناء قيامك بتدريس فصل دراسي، أو إنشاء مقطع فيديو بعنوان “كيف صنعنا هذا المنتج” يضم لقطات من وراء الكواليس وصورًا ثابتة. سيكون كلاهما رائعًا لمحتوى الإعلان.

مارتينا بريتوس في هوبسبوت التقارير، “يريد المستهلكون أن تكون العلامات التجارية أكثر أصالة، ومحتوى مثل هذا يمكن أن يضفي طابعًا إنسانيًا على علامتك التجارية ويساعد في بناء اتصال أقوى مع جمهورك.”

بمجرد اختيار الفيديو الذي يسمح للمستخدم بالتفاعل مع عرضك بطريقة عضوية، ستحتاج إلى إضافة تسميات توضيحية وملصقات إلى Reels الخاصة بك.

تساعد التسميات التوضيحية جمهورك على مشاهدة المقطع حتى مع إيقاف الصوت. يمكن أن تساعد إضافة ملصقات التصنيف أو الموقع أو المنتج أو الاستطلاع أو الأسئلة القابلة للنقر عليها إلى Reel الخاص بك في زيادة الوصول إلى جمهورك ومشاركته.

لدينا مجانا Instagram يمكن أن يساعدك Caption Generator في إنشاء تسميات توضيحية لـ Reels الخاصة بك بسهولة.

يستخدم Food52 استطلاعات الرأي والملصقات لزيادة المشاركة.

الخطوة الثانية – اكتب تعليقًا جذابًا باستخدام عبارة CTA واضحة.

إن دعوتك إلى العمل هي الجزء الأكثر أهمية في عملك Instagram قم بعرض الإعلان نظرًا لأن هدفك هو جذب المشاهدين إليه يفعل شئ ما.

غالبًا ما يتجاهل الأشخاص جانب التسمية التوضيحية في Reel، ولكن هذا هو العقار الرئيسي لتكرار ما تتحدث عنه في Reel الخاص بك وإعطاء القيمة المضافة بحيث يشعر المستخدم بأنه مضطر للنقر للوصول إلى صفحتك المقصودة.

السطر الأول من التسمية التوضيحية الخاصة بك هو خطافك، في الفقرات أدناه يمكنك شرح المزيد وإضافة قيمة. ثم، في النهاية، يجب أن يكون لديك CTA واضح.

سواء كان ذلك شراء منتجك، أو زيارة موقع الويب الخاص بك، أو الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك، يجب أن تقنع CTA الأشخاص بالذهاب إلى المكان الذي تريدهم أن يذهبوا إليه.

ولهذا السبب تحتاج CTA إلى نسخة قوية تحتوي على لغة واضحة ومباشرة.

استخدم عبارات قصيرة وبسيطة في شكل أمر، مثل “انقر هنا” أو “اعرف المزيد” أو “تعال وقل مرحبًا”. كل هذه الأمور سهلة الفهم ولكنها تبدو ودية ومنخفضة المخاطر.

كما انتهى الفريق في فئة رئيسية يقول: “تعمل عبارة CTA الجيدة على الترويج لقيمة عالية ولكنها تمثل خطرًا منخفضًا على جمهورك. استخدم نهج الضغط الصفري. دع جمهورك يعرف أنهم ببساطة يكتشفون المزيد دون الالتزام بأي شيء.

تريد أن تكون مقنعًا، وليس ضاغطًا. اللغة المقنعة تجعل جمهورك حريصًا على مواصلة القراءة. وإذا تمكنت من إظهار قيمة واضحة – مثل خصم على منتجك أو خدمتك – فإن ذلك سيجعل الدعوة إلى اتخاذ إجراء أكثر إغراءً.

يمكنك أيضًا تجربة نهج الساعة الموقوتة. على سبيل المثال، إذا كان إعلان Reel الخاص بك يقدم خصمًا على منتج ما، فيمكنك إضافة لغة مثل “لفترة محدودة فقط” أو “لا تفوت الفرصة”. يعزز الشعور بالإلحاح من فرص متابعة المستخدمين لعبارات الحث على اتخاذ إجراء (CTA).

أخيرًا، إلى جانب النسخة المقنعة، تأكد من أن CTA الخاص بك لديه تصميم ملفت للنظر بحيث لا يمكن لجمهورك إلا أن يلاحظه.

استخدم ألوانًا جريئة وعالية التباين تبرز من الصور الموجودة في إعلان Reel الخاص بك. يمكنك أيضًا تحويل عبارة CTA إلى ملصق GIPHY متحرك لجعل إعلانك أكثر جاذبية.

Deel باستخدام اللون الأرجواني اللافت للنظر لزر CTA الخاص بهم

الخطوة الثالثة – تأكد من أن صفحتك المقصودة تتصل بجمهور إعلان Reel للحصول على تحويلات أعلى.

بمجرد أن يشاهد المستخدم الخاص بك Instagram Reel إعلان واتبعت CTA، فأنت تريد أن تقودهم إلى صفحة مقصودة مخصصة تؤدي إلى الاشتراكات أو الاشتراكات أو المبيعات.

فكر في صفحتك المقصودة باعتبارها الإصدار الأكثر تفصيلاً للحث على اتخاذ إجراء من إعلان Reel الخاص بك. الهدف الوحيد للصفحة المقصودة هو زيادة معدلات التحويل، لذلك يجب أن تحتوي على عبارة واحدة فقط تحث المستخدم على اتخاذ إجراء وألا تحتوي على روابط أخرى يمكن أن تشتت انتباه زوار موقعك.

فأنت بحاجة إلى التأكد من أن الصفحة المقصودة تتصل بإعلان Reel الخاص بك وتتوافق مع رسائله. يجب أن يشعر الأشخاص وكأنهم وصلوا بالضبط إلى المكان الذي توقعوا الذهاب إليه بعد مشاهدة إعلانك.

يجب أن توضح مقدمة صفحتك المقصودة حقيقة أنه تم توجيه المستخدم إلى هناك Instagram. ستحتاج بعد ذلك إلى تقديم المزيد من المعلومات في الجزء المرئي من الصفحة حتى يتمكن المستخدم من مواصلة قراءة الصفحة المقصودة.

عندما يكون لديك صفحة مقصودة تتصل بسلاسة بجمهور Reel الخاص بك، سيؤدي ذلك إلى إنشاء تحويلات أعلى لمنتجك أو خدمتك أو برنامجك لأن مشاهديك سيفهمون الانتقال من منصة إلى أخرى.

الطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك هي من خلال نسخة واضحة ومباشرة على صفحة مصممة بشكل جيد. مرة أخرى، تريد تقليل عوامل التشتيت حتى يتمكن الزائرون من معرفة كيفية الاشتراك في الصف الرئيسي الخاص بك أو شراء منتجك على الفور.

إذا كنت جديدًا في مجال إنشاء الصفحات المقصودة أو ليس لديك الميزانية اللازمة لمصممي الويب، فيمكن أن تكون قوالب الصفحات المقصودة طريقة رائعة للبدء.

تحتوي مواقع مثل Unbounce وThemeForest على العديد من القوالب القابلة للتخصيص المتاحة للشراء. يقدم موريلي أ قالب الصفحة المقصودة مجانا يمنحك الإطار الدقيق الذي تحتاجه لإنشاء صفحة مقصودة عالية التحويل.

يتم إحتوائه

Instagram توفر إعلانات Reel فرصة ممتازة للحصول على المبيعات وإنشاء فرص جذب عملاء محتملين لشركتك.

ستضمن مقاطع الفيديو والتسميات التوضيحية الجذابة لـ Reel، بالإضافة إلى الصفحة المقصودة المتصلة التي تظل على الرسالة، نجاح إعلان Reel الخاص بك.

ليس هذا فحسب، بل سيعمل إعلان Reel الخاص بك أيضًا على تعزيز قيمة العملاء على المدى الطويل للأشخاص الذين يختارون كعملاء محتملين لأنهم سيفهمون ولديهم رؤية واضحة لما تفعله علامتك التجارية ولماذا تفعل ذلك.

هل تتطلع إلى حفظ إعلانات Reel المتميزة للمراجعة أو الإلهام؟ لا تنسى أن تحقق من موقعنا Instagram تنزيل الفيديو.