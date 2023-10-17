ستساعدك المقالة التالية: 3 نصائح لمساعدتك في العثور على وظيفتك التالية في مجال تحسين محركات البحث (SEO).

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن البحث عن وظيفة يبدأ بمجرد أن تقرر أنك تريد إجراء تغيير في مهنتك. في الواقع، هناك أشياء بسيطة يجب عليك القيام بها بشكل منتظم حتى تتمكن من النجاح في البحث عن وظيفة عندما يحين ذلك الوقت. نظرا لأن صناعتنا تشهد دراماتيكية النمو في وظائف SEO، أريد أن أوضح بعض الاستراتيجيات والأدوات الخاصة بالتسويق عبر البحث والتي يمكنك استخدامها لإدارة بحثك عن وظيفة بشكل استباقي وتكون في وضع يسمح لك بالعثور على وظيفة تحسين محركات البحث المثالية.

1. قم بتسويق نفسك وإنشاء هوية علامتك التجارية الشخصية

يعد إنشاء هوية علامتك التجارية وإدارتها مفيدًا لك كباحث عن عمل في مجال التسويق عبر البحث لسببين رئيسيين:

فهو يخلق قنوات جديدة لأصحاب العمل للعثور عليك، وبالتالي يفتح فرص عمل جديدة؛

يعزز تحديد العلامة التجارية المرئية خبرتك ومهاراتك في مجال التسويق عبر البحث الاحترافي.

بعبارات بسيطة، يتعلق الأمر بكيفية تسويق نفسك للمجتمع والجمهور. هل تقوم بالتدوين وما الذي تقوم بالتدوين عنه؟ ما مدى ثقل مشاركتك في منتديات ومجتمعات تحسين محركات البحث (SEO)؟ ماذا يقول ملفك الشخصي على LinkedIn عنك؟ هل تتحدث في SMX / PubCon / SES؟ هل تشارك في منظمات الشبكات المحلية مثل سيمن أو مجموعة عمل SEMPO نيويورك؟

إذا كنت تدير هوية علامتك التجارية الشخصية بشكل نشط، فسوف تجد فرص العمل الجديدة لك بشكل أسرع مما كان من الممكن أن تجدها بطريقة أخرى. يعد هذا أمرًا مهمًا لأن أفضل فرص العمل لا يتم العثور عليها عادةً عبر منشور وظائف Monster أو Careerbuilder، ولكن عادةً من خلال الشبكات الشخصية أو الإحالات. إن إدارة هوية علامتك التجارية تدفع كلا الأمرين.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت مراجعة العلامة التجارية الشخصية للمرشح جزءًا قياسيًا من العملية لأصحاب العمل والقائمين بالتوظيف عندما يقومون بتقييم المرشحين لشغل وظائف التسويق عبر البحث. هذا لا يعني أنك ستحصل على وظيفة لأنك تقوم بالتدوين بشكل منتظم، أو أنني أدعوك إلى استثمار كل وقتك في أن تصبح داني سوليفان أو راند فيشكين التاليين. ومع ذلك، يجب أن تدرك أن مسؤولي التوظيف المتخصصين في التسويق عبر البحث ينظرون إلى تواجدك وأنشطتك عبر الإنترنت، لذلك من المهم أن تقضي وقتًا في تنمية هوية علامتك التجارية الشخصية.

2. ابحث عن تحسين ملفك الشخصي على LinkedIn

ينكدين أصبحت أداة التواصل عبر الإنترنت المفضلة لدى مسؤولي التوظيف. من النادر أن أتحدث إلى مسؤول توظيف في شركة، أو موظف في وكالة توظيف، أو عضو في قسم الموارد البشرية لا يستخدم LinkedIn كجزء رئيسي من استراتيجيته لتوظيف موظفين جدد.

إن سمعة LinkedIn في عالم التوظيف عالية جدًا لأنها أنشأت مجتمعًا عبر الإنترنت يقوم بعمل جيد جدًا في تكرار علاقات الشبكة المهنية التي تقود تقليديًا معظم المواضع. تمتلك الشركات الآن أداة سهلة الاستخدام ومصممة جيدًا للتواصل مع أفضل المواهب في السوق. لذلك، تريد التأكد من قيامك “بتحسين البحث” في ملفك الشخصي على LinkedIn.

هناك العديد من المقالات الجيدة على الويب حول كيفية تعظيم ملفك الشخصي على LinkedIn (ابحث فقط عن “تحسين LinkedIn” أو “تكبير LinkedIn”) على Google، لذلك لن أكرر النقاط هنا. ومع ذلك، أود أن أعلق على أنه باعتبارك مسوق بحث، فإن لديك ميزة متأصلة عن بقية مجتمع LinkedIn. في الأساس، إذا كنت تستخدم استراتيجيات تحسين البحث الأساسية مع ملفك الشخصي على LinkedIn، فستكون في وضع أفضل في البحث عن وظيفة.

فيما يلي بعض الأمثلة حول كيف ستساعدك تجربة التسويق عبر البحث في تحقيق أقصى استفادة من LinkedIn:

تعتمد أداة البحث في LinkedIn في المقام الأول على المحتوى، لذلك إذا كان الملخص والمسميات الوظيفية وسجل التوظيف ونصوص الملف الشخصي الأخرى محسنة للكلمات الرئيسية، فستتمتع على الفور بميزة على المرشحين الآخرين؛

كل اتصال وتوصية ومجموعة تنتمي إليها هي في جوهرها رابط وارد آخر إلى سيرتك الذاتية. إذا قمت بتصور مكونات LinkedIn هذه كروابط ثم قمت بتطوير “استراتيجية بناء الروابط” لها، فسوف تزيد بسرعة من حجم شبكتك والفرص المتاحة لك؛

يوفر LinkedIn وظيفة الحصول على ملف تعريف بعنوان URL عام ومخصص. بمجرد تمكين هذا، يجب عليك بالتأكيد البحث عن تحسين عنوان URL هذا. إنها إحدى أسهل الطرق لبناء حجر الأساس لاستراتيجية العلامة التجارية الشخصية عبر الإنترنت.

اثنان من الأسباب الرئيسية لوجودك على LinkedIn هما العثور على الأشخاص والتواصل معهم. سيؤدي الحفاظ على ملفك الشخصي مكتملًا ومُحسّنًا إلى توفير المزيد من فرص العمل في طريقك.

3. استفد من أدوات إنديد لتتبع سوق عمل تحسين محركات البحث (SEO).

أنا معجب كبير بالواقع. إذا لم تكن على دراية بالموقع، أو لم تستخدمه على نطاق واسع، فهو في أبسط صوره مجمع ضخم للوظائف. يقوم بالفعل باستخلاص الوظائف من عبر الإنترنت وإدخالها في قاعدة بيانات الوظائف الموحدة. أنها توفر أدوات مختلفة للنظر اتجاهات الوظيفة, اتجاهات الرواتبوتتبع النشاط الوظيفي.

على سبيل المثال، إذا كنت تريد أن ترى كيف تنمو وظائف “SEO” مقارنة بوظائف “التسويق”، فيمكنك بسرعة إنشاء رسم بياني مثل ما يلي:

أو إذا كنت تريد الاطلاع على متوسط ​​رواتب محترفي تحسين محركات البحث (SEO) في مدينة نيويورك، فيمكنك سحب البيانات التالية:

يحتوي بالفعل أيضًا على محرك تنبيه/موجز وظائف مخصص وهو مفيد جدًا لتتبع سوق العمل. مرة أخرى، لنفترض أنك مهتم بوظائف تحسين محركات البحث (SEO) في مدينة نيويورك. ما عليك سوى إنشاء بحث عن “seo” في “new york city”، وبمجرد تنفيذه، يمكنك إما إرسال تحديثات الوظائف إليك عبر البريد الإلكتروني يوميًا أو (ما أفضّله) إعداد التنبيه كموجز في قارئ RSS الذي تختاره. وهنا الفعلي كبار المسئولين الاقتصاديين في مدينة نيويورك يٌطعم.

حتى لو لم تكن تبحث بنشاط عن وظيفة، فإن أداة التنبيه الوظيفي مفيدة لتتبع نشاط الشركات في السوق (الأسواق) المستهدفة. استخدام آخر رائع لهذه الأداة هو تتبع إعلانات الوظائف من منافسي شركتك عن طريق إدخال اسم الشركة في البحث وإعداده كتنبيه منفصل.

إنديد ليس الموقع الوحيد الذي يتمتع بهذه الوظيفة. أكبر منافس لهم هو ببساطة التعاقد ، والتي لديها أدوات مشابهة جدًا. سواء كنت تستخدم إنديد أو Simplehired، خلاصة القول هي أنهما يوفران وصولاً سريعًا إلى البيانات المخصصة في سوق العمل الأمريكي، وكلما زادت المعلومات المتاحة لك للبحث عن وظيفة، كلما كان حالك أفضل.

هذه ثلاث نصائح يمكن أن تساعدك أثناء تفكيرك في البحث عن وظيفة وهي مناسبة لكل من الباحثين عن عمل النشطين والسلبيين. نأمل أن تكون قد تعلمت فكرة جديدة واحدة على الأقل لم ترها من قبل.

يسعدني سماع تعليقاتك، وبالطبع لا تتردد في التواصل معي عبر ينكدين. يمكنك أيضًا التواصل معي عبر البريد الإلكتروني على [email protected].

كين كلارك هو نائب الرئيس التنفيذي لشركة البحث إلى الأمام، المزود الرائد لوظائف التسويق عبر البحث.