ستساعدك المقالة التالية: 30+ إحصائيات جيل العملاء المتوقعين لعام 2023: القائمة النهائية

لا يزال جيل العملاء المحتملين ، وهو عملية تحديد العملاء المحتملين الجدد وزراعتهم ، يمثل محورًا رئيسيًا للشركات والمسوقين في الوقت الحالي – ولكن الأمر يزداد صعوبة.

مع وجود العديد من الشركات التي تتنافس على المبيعات المحتملة ، كيف تتميّز عن الآخرين؟

لمساعدتك على الارتقاء إلى مستوى التحدي ، قمنا بتجميع 33 إحصائية مهمة لتوليد العملاء المتوقعين لإرشاد استراتيجيتك.

توضح لك هذه الإحصائيات حالة توليد العملاء المحتملين ، وكيف يتغير ، وتسلط الضوء على بعض الاتجاهات الجديدة التي يجب أن تكون على دراية بها.

إحصاءات توليد العملاء المحتملين – اختيارات المحرر

61٪ من المسوقين يصنفون جيل الرصاص على أنه التحدي الأول لهم.

يعتقد 80٪ من جهات التسويق أن أتمتة التسويق تولد المزيد من العملاء المحتملين (والتحويلات).

66 ٪ من المسوقين يولدون عملاء متوقعين من وسائل التواصل الاجتماعي بعد قضاء ست ساعات فقط في الأسبوع على التسويق الاجتماعي.

إحصاءات توليد الرصاص العام

فيما يلي أهم إحصائيات إنشاء قوائم العملاء المحتملين عالية المستوى التي تحتاج إلى معرفتها هذا العام:

61٪ من المسوقين يصنفون جيل الرصاص على أنه التحدي الأول لهم

جيل العملاء المحتملين ليس سهلاً كما كان من قبل. وفقًا لتقرير صادر عن Hubspot ، يعتبر 61 ٪ من جهات التسويق أن إنشاء حركة مرور ويؤدي إلى أن يكون التحدي الأكبر بالنسبة لهم.

53٪ من جهات التسويق تنفق ما لا يقل عن نصف ميزانيتها على إنشاء قوائم العملاء المحتملين

لكن في حين أن الأمر قد يكون أكثر صعوبة ، إلا أنه لا يقل أهمية. لا يزال المسوقون يركزون بشدة على توليد العملاء المحتملين ، حيث ينفق 53 ٪ منهم نصف ميزانيتهم ​​بالكامل أو أكثر على جهود العملاء المحتملين. 34٪ فقط من جهات التسويق تنفق أقل من نصف ميزانيتها على إنشاء قوائم العملاء المحتملين. (المصدر: BrightTALK).

يعتقد أقل من خُمس المسوقين أن الممارسات الخارجية توفر عملاء محتملين قيّمين

يبدو أن جيل الرصاص الصادر قد مات إلى حد كبير. لا يزال 18٪ فقط من المسوقين يعتقدون أن الممارسات الصادرة توفر أعلى جودة للعملاء المحتملين. لقد ولت أيام المكالمات الباردة المفرطة. الآن ، الأمر كله يتعلق بتوليد العملاء المحتملين الداخليين. (المصدر: Hubspot)

يعتقد 80٪ من جهات التسويق أن أتمتة التسويق تولد المزيد من العملاء المحتملين (والتحويلات)

أحد أكبر الاتجاهات التي نراها في توليد العملاء المحتملين هو زيادة استخدام برامج التشغيل الآلي. وفقًا للتقارير الحديثة ، فإن 80٪ من المسوقين الذين يستخدمون برامج التشغيل الآلي يقودون العملاء المحتملين (بقدر 451٪ أكثر) ، وأن 77٪ منهم يحولون عملاء متوقعين أكثر من أولئك الذين لا يستخدمون الأتمتة. (المصدر: APSIS)

تزيد احتمالية تحويل العملاء المحتملين بمقدار 9 أضعاف عند متابعة الأنشطة التجارية في غضون 5 دقائق

هناك اتجاه مهم آخر يجب ملاحظته وهو الأهمية المتزايدة للمتابعة السريعة. وجدت دراسة أجريت عام 2019 أن المتابعة مع العملاء المحتملين عبر الإنترنت في أقل من 5 دقائق تجعلهم أكثر عرضة لتسع مرات للتحول إلى عملاء يدفعون. (المصدر: زيف ديفيس)

إذن كيف تتأكد من استجابة وكلاء المبيعات لديك في غضون 5 دقائق؟ حسنًا ، قد تكون الأتمتة قادرة على المساعدة. تستطيع برامج الدردشة الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة علاقات العملاء (CRM) الاستجابة تلقائيًا لعملائك من أجلك ، وتفريغ هذه المهمة من فريق المبيعات الخاص بك ومساعدتك على زيادة هذه التحويلات مع إنفاق أقل.

الاستعانة بمصادر خارجية جيل الرصاص يدق التعامل معها في المنزل

وفقًا لـ Fearless Competitor ، فإن الاستعانة بمصادر خارجية يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل بنسبة 43٪ من توليد العملاء المحتملين داخل الشركة. في ضوء هذه الأرقام ، قد يكون من الأفضل ترك جيلك المحتمل إلى وكالة والسماح لفريقك الداخلي بتركيز جهودهم على مهام تسويقية مهمة أخرى.

تنتج غالبية الشركات المتوسطة والكبيرة أقل من 5000 عميل متوقع مؤهل كل شهر

ومن المثير للاهتمام ، يبدو أن معظم الشركات الكبرى تكافح لتوليد أعداد كبيرة من العملاء المحتملين المؤهلين. يشير تقرير Hubspot من عام 2017 إلى أن الغالبية العظمى تولد أقل من 5000 شهريًا ، بمتوسط ​​1877 عميل متوقع في الشهر. مع وجود أرقام صغيرة ، من المهم التركيز على تحويل أكبر عدد ممكن من هؤلاء العملاء المتوقعين.

وسائل التواصل الاجتماعي لتوليد الريادة

ما هي القناة الأكثر فعالية على الإنترنت لتوليد قوائم العملاء المحتملين؟ إنه سؤال مهم. لمحاولة الوصول إلى الجزء السفلي منه ، دعنا نقارن بعض إحصاءات توليد العملاء المحتملين عبر قنوات التسويق المختلفة ، بدءًا من الشبكات الاجتماعية.

66 ٪ من المسوقين يولدون عملاء متوقعين من وسائل التواصل الاجتماعي بعد قضاء ست ساعات فقط في الأسبوع على التسويق الاجتماعي

طالما لديك استراتيجية اجتماعية قوية ، يمكنك رؤية نتائج جيدة لتوليد العملاء المحتملين على وسائل التواصل الاجتماعي بأقل استثمار للوقت. ثلثا المسوقين الذين يقضون ست ساعات فقط في الأسبوع على وسائل التواصل الاجتماعي ولكنهم ما زالوا قادرين على توليد عملاء محتملين. (المصدر: ممتحن وسائل التواصل الاجتماعي)

لينكد إن هي أكثر قنوات التواصل الاجتماعي فاعلية لتوليد الفرص بين الشركات

هناك العديد من المنصات الاجتماعية التي قد يكون من الصعب معرفة أي منها يجب التركيز عليه. في مجال B2B ، على الأقل ، الإجابة واضحة: LinkedIn. تهيمن LinkedIn على الجيل الرائد لشركات B2B ، حيث يأتي 80٪ من العملاء المحتملين B2B من المنصة. (المصدر: Oktopost)

… كما أنها غير مستغلة بشكل كبير

على الرغم من كونه فعالًا جدًا في جذب العملاء المحتملين ، إلا أن LinkedIn تبدو غير مستغلة نسبيًا. فقط 47٪ من المسوقين يستخدمون LinkedIn بنشاط ، على الرغم من حقيقة أن 45٪ منهم اكتسبوا عملاء من خلال المنصة. (المصدر: Quicksprout)

82٪ من العملاء المحتملين على وسائل التواصل الاجتماعي يأتون من Twitter

بينما قد تهيمن LinkedIn على مساحة B2B ، تقترح البيانات من Quicksprout Twitter قد يكون ملك رواد وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث وجد أن 82٪ من العملاء المحتملين يأتون من المنصة. (المصدر: Digital Media Stream)

تسويق المحتوى لتوليد العملاء المحتملين

يتضمن تسويق المحتوى نشر محتوى قيم لجذب حركة مرور الموقع والعملاء المتوقعين. إنها واحدة من أهم قنوات التسويق الداخلي الجديدة. فيما يلي بعض الإحصائيات التي توضح كيفية استخدام تسويق المحتوى لتوليد العملاء المحتملين.

يولد تسويق المحتوى ثلاثة أضعاف عدد العملاء المحتملين مثل التسويق الخارجي بأقل من نصف التكلفة

وفقًا للأرقام الواردة من Demand Metric ، فإن تسويق المحتوى فعال بثلاث مرات في توليد العملاء المحتملين مقارنةً بالتسويق الخارجي بينما تكلفته أقل بنسبة 62٪.

من خلال تركيز جهود إنشاء قوائم العملاء المحتملين على إنشاء محتوى رائع والترويج له بدلاً من الوصول مباشرةً إلى العملاء المحتملين ، ستمتد ميزانيتك أكثر وستشاهد المزيد من العملاء المحتملين.

ليس ذلك فحسب ، بل ستعمل أيضًا على تحسين ولاء علامتك التجارية لأنك تمنح عملائك شيئًا مجانًا وتجعلهم يشعرون بأنهم شركاء أكثر من هدف مبيعات.

80 ٪ من شركات B2B تستخدم تسويق المحتوى للجنرال الرصاص

بالنظر إلى الإحصائيات المذكورة أعلاه ، فليس من المستغرب أن 80٪ من المسوقين B2B يعتبرون أن توليد العملاء المحتملين هو الهدف الأعلى لجهود تسويق المحتوى الخاصة بهم. (المصدر: Content Marketing Institute)

من المرجح أن يحقق المسوقون الذين لديهم مدونات عائد استثمار إيجابي بمقدار 13 ضعفًا

هذه إحصائية أخرى توضح مدى أهمية تسويق المحتوى لتوليد العملاء المتوقعين. المسوقون الذين يستخدمون المدونات لتوليد حركة المرور هم أكثر عرضة 13 مرة لتوليد عائد استثمار إيجابي. إذا لم يكن لديك مدونة للشركة ، فقد حان الوقت لبدء واحدة. (المصدر: Hubspot)

تؤدي عناوين المدونات الفعالة إلى زيادة عدد الزيارات بنسبة 500٪

لتحقيق أقصى استفادة من جهود تسويق المحتوى الخاصة بك ، تأكد من أن أي منشورات مدونة تنشرها تحتوي على عناوين تجذب الانتباه. يمكن أن تزيد العناوين الفعالة من النقرات ، وبالتالي حركة مرور الصفحة ، بنسبة تصل إلى 500٪. (المصدر: Wired)

تُظهر بعض الدراسات أن الأرقام عنصر مهم في العناوين الرئيسية الفعالة ، لذا تأكد من تضمينها متى كان ذلك مناسبًا.

Note: إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول تسويق المحتوى ، فراجع منشورنا حول إحصائيات تسويق المحتوى التي تحتاج إلى معرفتها.

التسويق عبر البريد الإلكتروني لتوليد العملاء المحتملين

هناك قناة مهمة أخرى لتوليد العملاء وهي البريد الإلكتروني. يواصل المسوقون استخدام البريد الإلكتروني لتوليد ورعاية العملاء المحتملين للمبيعات. إليك بعض إحصاءات التسويق عبر البريد الإلكتروني التي تستحق المعرفة عنها.

42٪ من الشركات تعتبر البريد الإلكتروني أحد أهم قنوات توليد العملاء المحتملين

هذا صحيح – 42٪. إذا كنت تعتقد أن البريد الإلكتروني قد مات ، فأنت مخطئ. على الرغم من الضجيج حول تسويق المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي ، لا يزال البريد الإلكتروني واحدًا من أكثر قنوات توليد العملاء المحتملين فاعلية. (المصدر: استراتيجي)

يعتقد 79 ٪ من جهات التسويق في B2B أن البريد الإلكتروني هو الأكثر فاعلية لتوليد الطلب

اعتبر المسوقون الذين شملهم الاستطلاع في دراسة أجراها معهد تسويق المحتوى عام 2018 أن البريد الإلكتروني هو القناة الأكثر فاعلية لتوليد الطلب. (المصدر: Content Marketing Institute)

يؤدي البريد الإلكتروني إلى زيادة عائد الاستثمار مقارنة بأي أدوات أخرى لتوليد قوائم العملاء المحتملين

مقابل كل دولار تنفقه على التسويق عبر البريد الإلكتروني ، يمكنك أن تتوقع ربح 42 دولارًا. هذا عائد استثمار مذهل بنسبة 4400٪ ، أعلى من أي أداة أخرى لتوليد العملاء المحتملين. (المصدر: Campaign Monitor)

هل تريد معرفة الأدوات التي يمكنك استخدامها في إستراتيجيتك التسويقية؟ تحقق من مقالتنا عن برنامج توليد الرصاص.

رسائل البريد الإلكتروني المرسلة في الساعة 1 مساءً تحصل على أفضل النتائج

كانت هناك الكثير من الدراسات التي تبحث في أفضل وقت لإرسال العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني ، وقد أدى العديد منها إلى نتائج متضاربة. ومع ذلك ، فإن هذا من Optinmonster سلط الضوء بشكل مقنع على الساعة 1 مساءً كأفضل وقت. بالطبع ، تختلف قائمة كل شخص ، لذا تأكد من إجراء اختبار A / B لمعرفة الساعات الذهبية الخاصة بك.

إحصاءات جيل الرصاص B2B

إذا كنت تعمل في مجال B2B ، فإليك أهم إحصاءات توليد العملاء المحتملين التي يجب أن تعرفها.

68٪ من شركات B2B تستخدم صفحات هبوط إستراتيجية للعملاء المحتملين

لا تزال الصفحات المقصودة الإستراتيجية ذات أهمية حاسمة لتحسين التحويل. تستخدم 68٪ من الشركات صفحات هبوط إستراتيجية عالية التحويل لجذب العملاء المحتملين إلى اتخاذ إجراء ، سواء كان ذلك عن طريق الاشتراك في قائمتهم البريدية أو متابعتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو إجراء عملية شراء. (المصدر: Marketo)

قد تولد الأحداث معظم العملاء المحتملين B2B

في فضاء B2B ، قد يظل توليد العملاء المحتملين غير المتصلين فعالاً. وجدت دراسة أجريت عام 2018 من مخططات التسويق أن الأحداث تساعد شركات B2B على توليد أكبر عدد من العملاء المحتملين. ووجدت أيضًا أن دراسات الحالة تساعد شركات B2B على تحويل معظم العملاء المتوقعين. (المصدر: مخططات التسويق)

يتراوح متوسط ​​تكلفة العميل المحتمل لمبيعات B2B من 31 دولارًا إلى 60 دولارًا

قامت Marketing Insider Group بقياس تكاليف العملاء المحتملين لمبيعات B2B ووجدت أن متوسط ​​التكاليف يختلف اختلافًا كبيرًا عبر الصناعات المختلفة. كانت التكاليف في صناعة التكنولوجيا في الحد الأدنى من الطيف ، حيث بلغت 31 دولارًا فقط لكل عميل متوقع ، في حين أن تكلفة العملاء المحتملين في مجال الرعاية الصحية تبلغ ضعف تلك التكلفة تقريبًا عند 60 دولارًا أمريكيًا لكل عميل متوقع.

يعتقد 59 ٪ من جهات التسويق في B2B أن تحسين محركات البحث له التأثير الأكبر على العملاء المحتملين

وجدت دراسة أجريت عام 2012 من الرسوم البيانية للتسويق أن كلا من المسوقين B2B (59٪) و B2C (49٪) يعتقدون أن تحسين محركات البحث كان له أكبر تأثير على أهداف توليد العملاء المحتملين. لقد مر ما يقرب من 8 سنوات منذ إجراء هذه الدراسة ، لذا فإن ما إذا كانت مُحسّنات محرّكات البحث لا تزال ذات صلة أم لا ، فهذا أمر مطروح للنقاش. ماذا تعتقد؟

كملاحظة جانبية ، إذا كنت تريد معرفة المزيد ، فراجع تقرير إحصائيات تحسين محركات البحث.

قيادة إحصاءات التنشئة

توليد الخيوط هو نصف المعركة فقط. إذا كنت ترغب في تحويل هؤلاء العملاء المحتملين إلى مبيعات ، فيجب رعايتهم أولاً. مع وضع ذلك في الاعتبار ، دعنا نلقي نظرة على بعض إحصاءات رعاية العملاء المحتملين المهمة.

ينتج العملاء المحتملين الذين تمت رعايتهم فرص مبيعات أكثر بنسبة 20٪

وفقًا لتقرير DemandGen ، تؤدي رعاية العملاء المحتملين إلى زيادة فرص المبيعات بنسبة 20٪ مقارنةً بالعملاء المحتملين الذين لم تتم رعايتهم. (المصدر: DemandGen)

تحقق الشركات التي ترعى العملاء المتوقعين مبيعات أكثر بنسبة 50٪ بتكاليف أقل بنسبة 33٪

وجدت دراسة أخرى من Marketo أن الشركات التي ترعى العملاء المحتملين تتمتع بمبيعات أكثر بنسبة 50٪. ووجدوا أيضًا أن تكلفة هذه المبيعات أقل بنسبة 33٪ في المتوسط ​​من العملاء المحتملين الذين لم تتم رعايتهم. (المصدر: Marketo)

ينفق العملاء المحتملون الذين تمت رعايتهم 47٪ أكثر من العملاء المحتملين الذين لم تتم رعايتهم

لا تؤدي الرعاية إلى زيادة المبيعات فحسب ، بل تساعد أيضًا في زيادة عمليات الشراء. وجدت Annuitas أن العملاء المحتملين الذين تمت رعايتهم يقومون بعمليات شراء أكبر بنسبة 47٪ من العملاء المحتملين الذين لم تتم رعايتهم. (المصدر: Annuitas)

ما يقرب من ثلثي جميع العملاء المحتملين ليسوا جاهزين للمبيعات

كما لو كنا بحاجة إلى مزيد من الأدلة حول مدى أهمية رعاية العملاء المحتملين ، وجد Marketing Sherpa أن 73٪ من العملاء المحتملين ليسوا جاهزين للمبيعات. لإعدادهم ، تحتاج فرق التسويق إلى التفاعل معهم ونقلهم إلى أسفل مسار قمع المبيعات. (المصدر: تسويق شيربا)

تحتوي رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بتنمية العملاء المحتملين على نسب نقر إلى ظهور أعلى

وجدت دراسة مثيرة للاهتمام من Hubspot أن رسائل البريد الإلكتروني المرسلة لأغراض رعاية العملاء المحتملين لديها معدل نقر يصل إلى 8٪ ، وهو أعلى بكثير من رسائل البريد الإلكتروني العادية ، التي يبلغ متوسط ​​نسبة النقر إلى الظهور فيها 3٪. (المصدر: Hubspot)

… ومعدلات استجابة أعلى من 4 إلى 10 أضعاف

وجد تقرير DemandGen أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بتنمية العملاء المحتملين تولد أيضًا ما بين 4 إلى 10 أضعاف عدد الاستجابات من رسائل البريد الإلكتروني العادية. (المصدر: DemandGen)

22٪ من شركات B2B ترعى العملاء المحتملين أسبوعياً

كم مرة يجب أن ترسل رسائل بريد إلكتروني لتعزيز العملاء المحتملين؟ إنه سؤال مهم ، ومن المرجح أن تختلف الإجابة باختلاف الشركات. ومع ذلك ، وجدت دراسة من MarketingSherpa أن ما يقرب من ربع الشركات تصل إلى العملاء المحتملين كل أسبوع ، لذلك قد يكون هذا مكانًا جيدًا للبدء! (المصدر: MarketingSherpa)

إحصائيات تحويل الرصاص

قبل أن نختتم ، إليك بعض إحصاءات تحويل العملاء المتوقعين الأخيرة التي تستحق المعرفة.

63٪ من العملاء المحتملين الذين يستفسرون عن عملك لن يقوموا بالتحويل لمدة 3 أشهر على الأقل

لا تتوقع أن يتحول هؤلاء العملاء المحتملون إلى مبيعات بين عشية وضحاها ، فمن الأفضل التعامل مع التحويلات بعقلية طويلة المدى. في الواقع ، وجدت شركة Marketing Donut أن 63٪ من العملاء الذين يطلبون معلومات حول علامتك التجارية لن يكونوا مستعدين للشراء لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. (المصدر: Marketing Donut)

يعتقد 70 ٪ من جهات التسويق في B2B أن محتوى الفيديو يساعد في تحويل العملاء المحتملين

لتوليد المزيد من التحويلات ، حاول استخدام الفيديو. وجد معهد تسويق المحتوى أن غالبية المسوقين B2B يعتقدون أن محتوى الفيديو أكثر فاعلية في تحويل العملاء المحتملين المؤهلين من الأنواع الأخرى من المحتوى. (المصدر: Content Marketing Institute)

79٪ من العملاء المحتملين لن يتحولوا أبدًا إلى مبيعات

قد تبدو هذه الحالة مخيبة للآمال بعض الشيء ، ولكن من المهم أن تكون واقعيًا بشأن العملاء المتوقعين. الحقيقة هي أن الغالبية العظمى منهم لن يتحولوا أبدًا إلى مبيعات ، على الأقل وفقًا لهذه الدراسة من Marketing Sherpa. (المصدر: Next Leap Strategy)

افكار اخيرة

هذه هي جميع إحصاءات جيل العملاء المحتملين لدينا من أجلك!

نأمل أن يكونوا قد أعطاك بعض الأفكار الجديدة لتطبيقها على إستراتيجيتك التسويقية. الخطوة التالية هي وضع بعضها ، تأكد من مراجعة مقالتنا حول برامج إنشاء قوائم العملاء المحتملين.

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