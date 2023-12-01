ستساعدك المقالة التالية: 30+ حقائق واتجاهات مهمة

YouTube هي منصة مشاركة الفيديو الأكثر شعبية على شبكة الإنترنت، دون أدنى شك. إنه بسيط وسهل الاستخدام وسهل الاستخدام بحيث يمكن لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت وجهاز يدعم الويب استخدامه.

ربما تكون سهولة الاستخدام هذه هي السبب الأكبر لذلك YouTube أصبح شائعًا جدًا لدى أجيال متعددة من مستخدمي الإنترنت. فضلاً عن ذلك، YouTube ربما يكون النظام الأساسي الأكثر سهولة في الاستخدام على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بمشاركة محتوى الفيديو مع جمهور كبير.

سواء أكان ذلك مقاطع فيديو موسيقية، أو أدلة إرشادية، أو قنوات ألعاب، أو مراجعات المنتجات، أو مقاطع فيديو فتح العلبة، أو الألبومات، أو مراجعات الأفلام، أو التعليقات الموضعية، YouTube يوفر سهولة الوصول إلى الكثير من محتوى الفيديو المتاح عبر ملايين قنوات YouTube.

بينما يلجأ معظم مستخدمي الإنترنت إلى YouTube عندما تبحث عن الترفيه، فهو أيضًا حل مناسب لعدد لا يحصى من الشركات أيضًا. تسمح هذه المنصة لكل من مستخدمي الإنترنت العاديين والمؤسسات الربحية بإنشاء قنواتهم، وتزويد الجمهور المستهدف بالمحتوى الذي يفضلونه، وكسب الدخل من جهودهم.

مثل لينكدإن، YouTube سرعان ما أصبحت قناة ضرورية للشركات الرقمية. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، دعونا نستعرض بعضًا من أهمها YouTube إحصائيات 2022/2023.

أعلى 10 YouTube إحصائيات

اعتبارًا من عام 2021، منصة مشاركة الفيديو لديها 2.3 مليار مستخدم حول العالم. 79% من المستخدمين لديهم YouTube الحساب، مما يجعله ثاني الأكثر شعبية منصة التواصل الاجتماعي. YouTube يراقب المستخدمون مليار ساعة من الفيديو يومياً. YouTube هل ثاني أكبر محرك بحث على شبكة الإنترنت. المنصة متوفرة في 80 لغة ويمكن الوصول إليها في أكثر من 100 دولة. 62% من الشركات يستخدم YouTube ل التسويق والمبيعات والأغراض التعليمية. زيادة 70% من المستخدمين وصول YouTube عبرهم أجهزة محمولة. 90% من مستخدمي الإنترنت يعتمدون عليها YouTube ل اكتشاف المنتجات والخدمات والعلامات التجارية الجديدة. هناك 500 ساعة من محتوى الفيديو تم رفعها على المنصة كل دقيقة. 90% من استخدام المستخدمين YouTube كما بهم القناة المفضلة لعرض محتوى الفيديو الرقمي.

نظرة عامة YouTube إحصائيات

YouTube هي واحدة من أكثر المنصات تأثيرًا ومكافأةً للتسويق والإعلان ومشاركة مقاطع الفيديو على الإنترنت. يزور المليارات من مستخدمي الإنترنت مفضلاتهم YouTube قنوات لاكتشاف الترفيه ومقاطع الفيديو التعليمية والفصول المتنوعة والدورات والبرامج التعليمية والمزيد.

من حيث الأعمال، YouTube يقدم فوائد وفرصًا غير مسبوقة لبناء صورة العلامة التجارية والوعي والتواجد عبر الإنترنت. إذا كنت ترغب في ترسيخ علامتك التجارية باعتبارها ذات صلة وتنافسية وموثوقة في السوق الخاص بك وخارجه، فستحتاج إلى ذلك YouTube لدعم مساعيك في تسويق الفيديو.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، دعونا نستعرض بعض أهم الأمور العامة YouTube إحصائيات لعام 2021 وما بعده.

1. YouTube لديه أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم.

الأخيرة YouTube تشير الإحصائيات إلى أن منصة مشاركة الفيديو تضم ما يقرب من 2.3 مليار مستخدم من جميع أنحاء العالم. تظهر هذه الدراسة نفسها أن أكثر من 2 مليار مستخدم لديهم حسابات على المنصة.

(مصدر: Blog.youtube.com)

2. يولد مستخدمو الإنترنت مليارات المشاهدات على YouTube كل يوم من خلال مشاهدة أكثر من مليار ساعة من محتوى الفيديو.

في المتوسط، يقضي مستخدمو الإنترنت معظم وقتهم على المنصة في مشاهدة محتوى الفيديو. تشير الإحصائيات إلى أنهم يشاهدون أكثر من مليار ساعة من الفيديو يوميًا، مما يولد مليارات المشاهدات.

(مصدر: Blog.youtube.com)

3. YouTube متاح في أكثر من 100 دولة و80 لغة حول العالم.

يمكن الوصول إلى منصة الفيديو هذه عبر 80 لغة مختلفة وفي أكثر من 100 موقع حول العالم.

(مصدر: Blog.youtube.com)

4. YouTubeوتوزع التركيب الجنسي للسكان بنسبة 56% ذكور و44% إناث.

الدراسات الحديثة حول YouTube تشير نسبة الجنس إلى أن عدد المستخدمين الذكور أكبر من الإناث على المنصة. وتبلغ نسبة الجنس بين الذكور 56% والإناث 44% فقط. ومع ذلك، فإن المستخدمات الإناث نشيطات للغاية على المنصة، حيث يقومن بإنشاء المحتوى ومشاهدته كل يوم.

(مصدر: هوتسوت.كوم)

5. 80% من الآباء الأمريكيين الذين لديهم أطفال بعمر 11 عامًا أو أقل يدعون أن أطفالهم يستخدمونها YouTube يوميًا.

وفقًا لدراسة استقصائية أجريت في مارس 2020، ادعى الآباء الأمريكيون الذين لديهم أطفال يبلغون من العمر 11 عامًا أو أقل أن أطفالهم يستخدمونها YouTube بانتظام. وقال 35% من الآباء إن أطفالهم يستخدمون المنصة عدة مرات في اليوم، بينما قال 19% من الآباء أن أطفالهم يستخدمونها مرة واحدة في اليوم.

(مصدر: Pewresearch.org)

6. 77% من مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عامًا يستخدمونه YouTube بانتظام.

وبحسب دراسة أجراها ستاتيستا في عام 2020، أكبر فئة عمرية (77%) تستخدم YouTube يتراوح بين 15-35. ويتبعه مستخدمون تتراوح أعمارهم بين 36-45 (73%) و46-55 (70%).

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

7. YouTube يحقق انتشارًا كبيرًا، حيث يجد طريقه إلى 95% من مستخدمي الإنترنت البالغين (35+) كل شهر.

هناك أسطورة منتشرة على شبكة الإنترنت مفادها YouTube يتمتع بها فقط جيل الألفية. ومع ذلك، هذا غير صحيح تماما. وفقا لآخر YouTube الإحصائيات، YouTube تتراوح أعمار الجمهور بين 15 و65 عامًا فما فوق.

مثل YouTube يستمر وقت المشاهدة في التزايد، وقد أشارت أحدث دراسة أجرتها شركة comScore إلى أن منصة الفيديو الشهيرة تصل إلى 95% من مستخدمي الإنترنت الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا كل شهر.

(مصدر: Thinkwithgoogle.com)

8. يتم تحميل 720.000 ساعة من محتوى الفيديو على الموقع YouTube يوميًا.

وبحسب دراسة أجراها مرشح الأنبوب في عام 2019، YouTube يتلقى 500 ساعة من محتوى الفيديو كل دقيقة. وهذا يعني تحميل 30,000 ساعة من الفيديو كل ساعة أو 720,000 ساعة يوميًا.

(مصدر: Blog.youtube.com)

9. الأكثر مشاهدة YouTube القناة في ديسمبر 2021 كانت T-Series، مع 176.45 مليار مشاهدة.

اعتبارًا من ديسمبر 2021، الثلاثة الأوائل الأكثر مشاهدة YouTube تشمل القنوات حسب المشاهدات بالمليارات ما يلي:

سلسلة T – 176.45 مليار

– 176.45 مليار كوكوميلون – أغاني الحضانة – 117.98 مليار

– 117.98 مليار تعيين الهند – 107.95 مليار

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

10. أغلبية المستخدمين (70%) يفضلون المشاهدة YouTube عبر الأجهزة المحمولة.

وفقًا لإحصائيات 2019-2020، كان مستخدمو الهاتف المحمول هم الأكثر مشاركة YouTube أشرطة فيديو. يفضل حوالي 70% من المستخدمين استهلاك محتوى الفيديو عبر أجهزتهم المحمولة.

(مصدر: Emarketer.com)

11. أكبر عدد من YouTube المشاهدون أمريكيون، و15% من حركة مرور المنصة تأتي من الولايات المتحدة.

ووفقا لأحدث الدراسات، فإن الدول الثلاث الرائدة مع أكبر عدد من YouTube المستخدمين هم:

الولايات المتحدة (15%)

الهند (9.7%)

اليابان (4.9%)

(مصدر: Alexa.com)

آخر الإحصائيات حول YouTube استهلاك الفيديو

منذ YouTube هي منصة مشاركة الفيديو الأكثر شعبية على الويب، حيث يستخدمها مليارات الأشخاص يوميًا لعدة أسباب.

تستخدم الشركات YouTube لجمع المزيد من العملاء المحتملين، بينما يعتمد عليه مستخدمو الإنترنت العاديون لجمع المتابعين ومشاركة محتواهم.

تعد الموسيقى والألعاب والبرامج التعليمية المتنوعة من أكثر قنوات الفيديو شيوعًا YouTube. دعونا نلقي نظرة فاحصة على بعض من الأعلى YouTube إحصائيات الفيديو.

12. أول فيديو على الإطلاق YouTube تم نشره بواسطة أحد مبدعي المنصة، جواد كريم، في 23 أبريل 2005، وكان مدته 19 ثانية.

جواد كريم، واحد من YouTubeكان منشئو المحتوى أول رجل ينشر على منصة الفيديو المنشأة حديثًا. قام بنشر أول فيديو على المنصة بعنوان “أنا في حديقة الحيوان” في 23 أبريل 2005. وكان الفيديو مدته 19 ثانية.

(مصدر: Wikipedia.org)

13. اعتبارًا من ديسمبر 2021، أصبح الفيديو الأكثر شعبية على YouTube هي أغنية “Baby Shark Dance”، وهي أغنية لفرقة Pinkfong Kids، والتي حصلت على 9.78 مليار مشاهدة مثيرة للإعجاب.

مع أكثر من 10.6 مليار مشاهدةرقصة بيبي شارك” هو الأكثر مشاهدة YouTube الفيديو منذ 11 فبراير 2021. الفيديو الثاني الأكثر شعبية هو “ديسباسيتو” للويس فونسي، مع 7.7 مليار مشاهدة.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

14. أدى تفشي فيروس كورونا إلى زيادة وقت مشاهدة المحتوى المتعلق بالوصفات بمقدار 2.5 مرة.

خلال العامين الماضيين، أجبرت جائحة كوفيد-19 العديد من المواطنين على البقاء في منازلهم. ولهذا السبب، زاد وقت المشاهدة للمحتوى المتعلق بالوصفات بأكثر من الضعف.

(مصدر: Thinkwithgoogle.com)

15. YouTube يشاهد المستخدمون تدريجيًا المزيد من مقاطع الفيديو “المهارات الدراسية”، مما يؤدي إلى زيادة وقت المشاهدة لهذا النوع من المحتوى بأكثر من 3 مرات سنويًا.

ووفقا لآخر الإحصائيات، YouTube يفضل المستخدمون مقاطع الفيديو التعليمية والتعليمية. تشير الإحصائيات إلى أن وقت المشاهدة لهذا النوع من مقاطع الفيديو قد زاد بأكثر من 3 مرات مقارنة بالعام السابق.

(مصدر: Thinkwithgoogle.com)

16. في عام 2020، أكثر من 70% من YouTube استخدم المستخدمون المنصة لمشاهدة مقاطع فيديو التمارين والبرامج التعليمية.

YouTube انفجرت حرفيًا في عام 2020. أكثر من 5 مليارات مشاهدة لمقاطع فيديو التدريبات المنزلية ودروس التمارين الرياضية، وأكثر من مليار مشاهدة لبرامج تعليمية حول كيفية صنع قناع الوجه، وأكثر من 40 مليون مشاهدة للجوقات الافتراضية، ليست سوى بعض من الأرقام المثيرة للاهتمام التي تم الكشف عنها. في عام 2020، أكثر من 70% من YouTube شاهد المستخدمون مقاطع فيديو للتمارين الرياضية للحفاظ على لياقتهم أثناء الوباء.

(مصدر: يوتيوب.كوم)

17. بين عامي 2016 و2018، YouTube شاهد المستخدمون بشكل متزايد مقاطع الفيديو المتعلقة بالتسوق. زاد وقت مشاهدة النظام الأساسي لهذا النوع من المحتوى بأكثر من 5 مرات في الولايات المتحدة.

YouTube بحث المستخدمون بشكل متزايد عن المحتوى المتعلق بالتسوق بين عامي 2016 و2018 لاتخاذ قرارات شراء أفضل. ولهذا السبب، زاد وقت المشاهدة لهذا النوع من محتوى الفيديو بمقدار خمسة أضعاف في الولايات المتحدة.

(مصدر: Thinkwithgoogle.com)

18. منذ نهاية عام 2019، الهاتف المحمول YouTube لقد بحث المستخدمون عن مقاطع فيديو اختبارية أكثر من غيرها، مما أدى إلى زيادة وقت المشاهدة على الهاتف المحمول لهذا النوع من المحتوى بنسبة 70%.

تحظى مقاطع فيديو اختبار القيادة بشعبية كبيرة على الأجهزة المحمولة YouTube المستخدمين – لدرجة أن وقت المشاهدة على الهاتف المحمول لمقاطع الفيديو هذه زاد بنسبة تزيد عن 70% منذ نهاية عام 2019.

(مصدر: Thinkwithgoogle.com)

19. كانت مقاطع الفيديو “هل تعمل” من بين فئات مقاطع الفيديو الأكثر شيوعًا YouTube في العامين الماضيين. خلال هذه الفترة، زاد وقت المشاهدة لهذا النوع من المحتوى بأكثر من 11 مرة.

YouTube يلجأ المستخدمون إلى النظام الأساسي لمعرفة ما إذا كان هناك شيء يمكن أن يعمل بطريقة معينة. تحظى مقاطع الفيديو “هل تعمل” بشعبية كبيرة لدرجة أن وقت مشاهدتها زاد بأكثر من 11 مرة في العامين الماضيين.

(مصدر: Thinkwithgoogle.com)

20.48% من الألعاب YouTube يفضل المستخدمون مشاهدة فيديو الألعاب بدلاً من ممارسة الألعاب.

تعد مقاطع فيديو الألعاب واحدة من أكثر أنواع مقاطع الفيديو شيوعًا YouTube المستخدمين. يقضي 48% منهم وقتًا أطول في مشاهدة مقاطع فيديو تشغيل الألعاب مقارنةً بلعب الألعاب الفعلية.

(مصدر: Thinkwithgoogle.com)

21.2 من أعلى 5 YouTube القنوات مرتبطة بالألعاب، وتجمع أكبر عدد من المشتركين في جميع أنحاء العالم.

تعد قنوات الألعاب من بين فئات مقاطع الفيديو الأكثر شيوعًا YouTube. تجمع اثنتان من أفضل خمس قنوات على المنصة التي تتعامل مع محتوى الألعاب أكبر عدد من المشتركين من جميع أنحاء العالم.

(مصدر: Thinkwithgoogle.com)

22. أ Facebook فيديو مقلب مستوحى من فيلم الرعب الأمريكي Rings لعام 2017، كان الفيديو الأكثر انتشارًا في عام 2021، حيث حقق 200 مليون مشاهدة في 24 ساعة بعد التحميل.

وفقا لآخر الإحصائيات، فإن الفيروس الأسرع نموا YouTube مقاطع الفيديو لعام 2021 التي حصلت على أكبر عدد من المشاهدات خلال 24 ساعة بعد التحميل هي:

Facebook: الخواتم – مقلب الكاميرا الخفية ( 200 مليون مشاهدة )

) BTS – زبدة ( 108.2 مليون مشاهدة )

) BTS – الديناميت (101.1 مليون مشاهدة)

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

نظرة عامة على أحدث YouTube إحصائيات الإعلان

تلجأ الشركات بانتظام إلى YouTube للإعلان الفعال. تعد المنصة مركزًا مثاليًا لإنشاء مجموعتك الخاصة من YouTube الحملات الإعلانية وخيارات الإعلان على النظام الأساسي وتسويق المحتوى العضوي للحصول على أفضل النتائج. بطبيعة الحال، YouTube يجمع عددًا لا يحصى من الشركات ووكالات الإعلان التي تتطلع إلى جذب المزيد من مستخدمي الإنترنت وتحقيق الربح.

تستغل الشركات في المقام الأول قوة النظام الأساسي من خلال الجمع بين محتوى الفيديو عالي الجودة وأوصاف الفيديو الجذابة والصديقة لـ Google، YouTube تحسين محركات البحث (SEO) لإنشاء حملات إعادة استهداف عالية الجودة. وبهذه الطريقة، يمكنهم الاستفادة من المليارات من YouTube المستخدمين لتزويدهم بمحتوى مخصص بناءً على تفضيلاتهم. دعونا نتعمق في بعض الأمور الحاسمة YouTube إحصائيات الإعلانات لعام 2023.

23. في عام 2021 عالميًا YouTube وصلت إيرادات الإعلانات إلى 7 مليارات دولار، محققة زيادة بنسبة 43% على أساس سنوي.

وفقا لأحدث دراسة عالمية YouTube عائدات الإعلانات، تجاوزت عائدات إعلانات المنصة علامة 7 مليارات دولار في عام 2021، محققة زيادة سنوية بنسبة 43٪. لقد جمعت قنوات YT الأعلى تقييمًا أكثر من 100 مليون مشترك حول العالم، مما يجعلها YouTube واحدة من أكبر منصات الفيديو العالمية على شبكة الإنترنت.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

24. وفقا ل YouTube إحصائيات تصنيف مدى وصول الإعلانات، الهند هي الدولة التي لديها أكبر عدد من الإعلانات YouTube جمهور الإعلان (448 مليون).

إذا نظرت إلى أحدث الإحصائيات بخصوص YouTube من خلال تصنيف مدى وصول الإعلان، سترى بوضوح أن الدول الثلاث الرائدة التي تتمتع بأكبر عدد من جمهور الإعلان على YouTube هي الهند (448 مليونًا)، والولايات المتحدة (240 مليونًا)، والبرازيل (127 مليونًا).

(مصدر: هوتسوت.كوم)

25. يمكن أن تساعد إعلانات جوجل في الوصول إلى 2.29 مليون عميل محتمل، وفقًا لتقارير جوجل.

وفقاً لأحدث تقارير جوجل. YouTube يمنح الشركات إمكانية الوصول إلى 2.29 مليون عضو جمهور محتمل يمكنهم الوصول إليه باستخدام إعلانات Google.

(مصدر: هوتسوت.كوم)

26. YouTubeمن المتوقع أن تصل عائدات الإعلانات من الولايات المتحدة إلى 5.45 مليار دولار بحلول عام 2022.

وآخر الدراسات تشير إلى ذلك YouTube ومن المتوقع أن تصل عائدات الإعلانات من الولايات المتحدة إلى 5.45 مليار دولار في عام 2022. وترجمتها إلى نسبة مئوية، YouTubeستنمو حصة الإعلانات في الولايات المتحدة من الإنفاق الإعلاني إلى 38.7%.

(مصدر: Emarketer.com)

27. مقارنة ب YouTube الإعلانات التي تستهدف التركيبة السكانية، من الممكن تحقيق وصول أعلى بنسبة 100٪ في نية الشراء باستخدام YouTube الإعلانات المستهدفة حسب النية.

YouTube يمكن للحملات الإعلانية المستهدفة حسب النية تحقيق وصول أفضل بنسبة 100% من الإعلانات المستهدفة حسب التركيبة السكانية. مقارنةً بالإعلانات المستندة إلى العروض التوضيحية فقط، حققت الإعلانات المستهدفة حسب النية تأثيرًا أعلى بنسبة 32% في تذكُّر الإعلان وتأثيرًا أعلى بنسبة 100% في نية الشراء.

(مصدر: Thinkwithgoogle.com)

قمة YouTube احصل على إحصائيات لعام 2023

YouTube يوفر العديد من فرص تحقيق الدخل لمنشئي المحتوى حتى يتمكنوا من كسب خمسة أرقام سنويًا.

بدءًا من الميزات الخاصة التي تسمح لمنشئي المحتوى بتحقيق الدخل من مقاطع الفيديو والقنوات الخاصة بهم ووصولاً إلى التذاكر والسلع وعضويات القنوات والجمع بين العلامات التجارية ومنشئي المحتوى معًا، هناك العديد من الفرص لتحقيق مكاسب كبيرة. YouTube.

دعونا نراجع بعض الإحصائيات السريعة لتوفير بعض المعلومات الأساسية عن هذه الادعاءات.

28. من الممكن ربح ما يصل إلى 18 دولارًا لكل 1000 مشاهدة للإعلان لكل مرة YouTube قناة.

كم يمكنك أن تكسب مع YouTube تعتمد القناة على عاملين: متوسط ​​معدل المشاركة وعدد المشاهدات يوميًا. وبناء على هذه العوامل أ YouTube من المتوقع أن تربح القناة التي تحصل على 600000 مشاهدة شهريًا ما بين 10403 دولارًا إلى 17338 دولارًا سنويًا.

(مصدر: Influencermarketinghub.com)

29. هناك زيادة بنسبة 50% في عدد YouTube القنوات التي تربح 10000 دولار سنويا

ارتفع عدد القنوات ذات الأرباح المرتفعة (10000 دولار على أساس سنوي) بنسبة 50%. وفي الفترة نفسها، ارتفع أيضًا عدد القنوات الأعلى ربحًا (100000 دولار وما فوق، على أساس سنوي) بنسبة 40%.

(مصدر: About.youtube.com)

30. 70% من المتسوقين عبر الإنترنت اشتروا شيئًا ما من العلامات التجارية التي تعلن عنها YouTube.

يعتمد المتسوقون عبر الإنترنت في المقام الأول على قرارات الشراء الخاصة بهم YouTube أشرطة فيديو. هذا هو السبب الرئيسي الذي تعتمد عليه الأعمال التجارية عبر الإنترنت YouTube الإعلانات للوصول إلى جمهور أوسع. أجرى حوالي 70% من المستخدمين عملية شراء من علامة تجارية بعد رؤيتها على المنصة. وفقا لإحصائيات جوجل على YouTubeويعتمد المستخدمون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا على المنصة لاكتشاف العلامات التجارية الجديدة.

(مصدر: Blog.google.com)

31. أ YouTube القناة التي حصلت على 1000 مشاهدة للإعلان يمكن أن تربح 18 دولارًا.

اذا كان YouTube تتلقى القناة 1000 مشاهدة لكل إعلان، ويمكن أن تصل أرباحها إلى 18 دولارًا. يمكن لكل 1000 مشاهدة فيديو لاحقة أن تكسب مبلغًا إضافيًا قدره 3 إلى 5 دولارات.

(مصدر: Influencermarketinghub.com)

خاتمة

إذا كانت هذه الإحصائيات تشير إلى أي شيء، فمن الآمن أن نقول ذلك YouTube ليست مجرد منصة أخرى لمشاركة مقاطع الفيديو على الإنترنت، ولكنها قوة عالمية لا يستهان بها. في الوقت الحالي، إنها منصة الفيديو الأساسية على الويب لكل من مستخدمي الإنترنت العاديين والشركات، مما يجعلها قوة مهيمنة في السوق ومشهد الأعمال الرقمية العالمي.

ويعود هذا النجاح الهائل في المقام الأول إلى الجهود الهائلة التي تبذلها الشركة لتزويد جمهورها المتزايد باستمرار بأحدث الخيارات والميزات والفرص الأكثر قيمة وتنويع عروضها. هذه هي الأكثر إثارة للاهتمام YouTube الإحصائيات في الوقت الحالي. تأكد من عودتك للمزيد.