ستساعدك المقالة التالية: 30 حقيقة واتجاهات لعام 2023

Instagram لقد كانت موجودة منذ ما يقرب من 12 عامًا حتى الآن، وأصبحت القوة المهيمنة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي. إذا قمت بمقارنة الإصدار الأول من هذه الشبكة الاجتماعية الأكثر شعبية مع الإصدار الأحدث، فسوف تتفاجأ بمدى ذلك Instagram لقد تغير خلال العقد الماضي.

ومع ذلك، فإن التغيير الأكثر أهمية جاء مع جائحة كوفيد-19. 2021 صنع Instagram قوة عالمية لا يستهان بها.

إذا كنت تدير عملاً تجاريًا اليوم، Instagram هي واحدة من أهم الأدوات التي يجب استخدامها على الويب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالترويج لعلامتك التجارية. أيضًا، Instagram يثق المستخدمون بالشبكة ويعتبرونها المصدر الأكثر موثوقية وموثوقية للحصول على معلومات دقيقة وحسنة السمعة.

إذا كنت على وشك البدء في التخطيط لاستراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك، فاحصل على أحدث الحقائق والأرقام عنها Instagram قد يكون هذا هو الرافعة المالية الوحيدة التي تحتاجها لتعزيز أدائك والارتقاء بعملك إلى المستوى التالي.

دعونا نستعرض الأهم Instagram احصائيات عام 2023.

أعلى 10 Instagram إحصائيات

Instagram ستصل 1.22 مليار مستخدم نشط كل شهر بحلول عام 2023. Instagram ينفق المستخدمون في المتوسط 30 دقيقة باستخدام الشبكة كل يوم. 81% من مستخدمي الإنترنت يعتمد على Instagram ل الخدمات البحثية والمنتجات والشركات. 50% من مستخدمي الإنترنت تم شراؤها منتج أو خدمة الموصى بها / المعلن عنها من قبل Instagram. Instagram معلنيمكن أن تصل إلى أكثر من 235 مليون مستخدم. نصف مليار يستخدم المستخدمون Instagram تتميز القصص كل يوم. Instagramالنسبة بين الجنسين هي 49% ذكور و51% إناث. 130 مليون Instagram المستخدمين اضغط على المشاركات القابلة للتسوق كل شهر. 88% ل Instagram يأتي المستخدمون من خارج الولايات المتحدة. 95 مليون فيديو وصورة تتم مشاركتها على Instagram يوميًا.

نظرة عامة على أهمها Instagram إحصائيات

منذ Instagram يعد أمرًا مهمًا للغاية لكل من الشركات ومستخدمي الإنترنت العاديين، فدعونا نلقي نظرة على بعض أهم الإحصائيات المتعلقة بواحدة من أكبر شبكات التواصل الاجتماعي على الويب.

1. العدد العالمي Instagram ومن المتوقع أن يصل عدد المستخدمين شهريًا إلى 1.2 مليار بحلول عام 2023.

في عام 2019، Instagram كان ما يقرب من 815 مليون المستخدمون الذين استخدموا النظام الأساسي لمشاركة المحتوى كل شهر. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 1.2 مليار مستخدم شهريًا بحلول عام 2023.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

2. كانت الهند الدولة الرائدة بأكثر من 201 مليون نسمة Instagram المستخدمين اعتبارًا من أكتوبر 2021.

ووفقا للإحصاءات الأخيرة، كانت الهند الدولة الرائدة على أساس عدد Instagram المستخدمين في عام 2021، تليها الولايات المتحدة والبرازيل. اعتبارًا من أكتوبر 2021، كان لدى الهند أكثر من 201 مليون مستخدم كان لدى الولايات المتحدة أكثر من 157 مليونًا، وكان لدى البرازيل ما يقرب من 115 مليونًا.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

3. 32% من العالمية Instagram تراوحت أعمار الجماهير بين 25-34 عامًا اعتبارًا من أكتوبر 2021.

اعتبارًا من أكتوبر 2021، حوالي 32% من Instagram تراوحت أعمار الجماهير في جميع أنحاء العالم بين 25 و34 عامًا. وبحسب نفس الإحصائيات. أكثر من ثلث العالمية Instagram كان عمر المستخدمين 34 عامًا أو أقل.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

4. الأكثر شعبية Instagram حصد المنشور 55.1 مليون إعجاب اعتبارًا من يونيو 2021.

اعتبارًا من يونيو 2021، أصبح المشاركة الأكثر شعبية على Instagram هي صورة بيضة نشرها الحساب @world_record_egg. وحصدت الصورة 55.1 مليون إعجاب. ثاني أكثر المنشورات شعبية هي صور زفاف أريانا غراندي، حيث حصلت على 26.3 مليون إعجاب.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

5.47% من Instagram يبلغ دخل الجماهير السنوي أكثر من 75000 دولار في الولايات المتحدة.

وفقا لدراسات حديثة، 47٪ من Instagram يحقق المستخدمون الموجودون في الولايات المتحدة دخلاً سنويًا يزيد عن 75000 دولار.

(مصدر: Pewresearch.org)

6. Instagramحساب هو الحساب الأكثر شعبية على مستوى العالم مع أكثر من 369 مليون متابع اعتبارًا من يوليو 2021.

ال Instagram الحساب الذي يتمتع بأكبر عدد من المتابعين على مستوى العالم في عام 2021 ينتمي إلى المنصة نفسها، مع أكثر من 369 مليون متابع. ال حساب المركز الثاني يعود للاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، مع ما يقرب من 244 مليون متابع.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

7. Instagram حققت نموًا بنسبة 52٪ في إيرادات الإعلانات الأمريكية في عام 2020.

ووفقا للتوقعات الأخيرة، Instagram ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 26 مليار دولار من عائدات الإعلانات في الولايات المتحدةمحققة نمواً بنسبة 52%. هذا هو أكثر من 50٪ من الوالدين Facebookصافي إيرادات الإعلانات لعام 2021.

(مصدر: Emarketer.com)

8. حقق إد الأعلى أعلى المستويات Instagram معدل التفاعل/المنشور بزيادة قدرها 3.19%.

على الرغم من تعرضها لانخفاض Instagram معدلات المشاركة بنسبة 25% في عام 2021، ولا تزال صناعات مثل Sports Teams وHigher Ed قادرة على احتلال القمة. قامت شركة Higher Ed بزيادة معدل المشاركة/المنشور بنسبة 3.19%، بينما شهدت الفرق الرياضية زيادة بنسبة 1.79%. كما شهد متوسط ​​ترددات النشر الإجمالية أيضًا انخفاض طفيف بنسبة 8% Instagram في جميع الصناعات.

(مصدر: Rivaliq.com)

9. كانت كازاخستان هي الدولة التي حققت أعلى نسبة وصول (78.7%) Instagram في عام 2021 على مستوى العالم.

في عام 2021، قائمة الدول الأعلى Instagram وقد شمل الوصول ما يلي:

كازاخستان – 78.7%

– 78.7% بروناي – 68.4%

– 68.4% أيسلندا – 66.5%

– 66.5% السويد – 66.5%

– 66.5% الكويت – 65.7%

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

10. 68% من مستخدمي الإنترنت يستخدمون Instagram منصة للتفاعل مع الشركات.

68% من الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت يقولون أنهم يقومون بالزيارة Instagram للتواصل مع منشئي المحتوى المشهورين. ال يوفر النظام الأساسي العديد من الخيارات المفيدة للشركات الحديثة، مثل إعلانات المحتوى ذي العلامة التجارية من بين العديد من الميزات الأخرى.

يتيح ذلك للعلامات التجارية الحديثة نقل رسائل علامتها التجارية بأصوات منشئي المحتوى للوصول إلى جماهير أوسع والتوسع في أسواق جديدة وقياس أدائها.

(مصدر: Business.instagram.com)

11. كان هناك 200 مليون حساب تجاري نشط Instagram في جميع أنحاء العالم في عام 2021.

في عام 2021، كان هناك أكثر من 200 مليون حساب تجاري في جميع أنحاء العالم على Instagram المنصة التي يزورها الناس يوميًا. وفقا لنفس البحث، حولها 90% من مستخدمي المنصة يتابعون علامة تجارية واحدة على الأقل.

(مصدر: Business.instagram.com)

قمة Instagram إحصاءات التسويق

تعتمد الشركات الحديثة بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي لتسويق منتجاتها وخدماتها، وبناء سمعة وصورة جديرة بالثقة، وزيادة الوعي بالعلامة التجارية. منذ Instagram تلعب دورًا حاسمًا في مجال الأعمال الرقمية، فدعونا نلقي نظرة على بعض من أحدثها وأكثرها أهمية Instagram إحصاءات التسويق.

12.83% من Instagram يستخدم المستخدمون المنصة كمركز للتسويق الرقمي لاكتشاف المنتجات والخدمات الجديدة.

يمكن للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن يفعل المعجزات للتعرف على العلامة التجارية وصورتها والوعي بها. وهذا هو السبب الأكبر لذلك Instagram وسرعان ما أصبحت قناة التسويق الرقمي الأولى للشركات الحديثة.

وفقا لدراسات حديثة، 83٪ من Instagram يقول المستخدمون أن النظام الأساسي يساعدهم في العثور على العلامات التجارية الأعلى تقييمًا واكتشاف منتجات وخدمات جديدة. أيضًا، 74% من Instagram يعتبر المستخدمون الشركات ذات Instagram الملفات الشخصية موثوقة.

(مصدر: Financesonline.com)

13. تنفق 29% من الشركات ما يقرب من نصف ميزانيتها التسويقية على Instagram إعلانات.

تنفق الشركات الكثير من الأموال على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقا لأحدث الإحصائيات، 50% من الشركات تنفق نصف مواردها التسويقية على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يذهب 29% من ميزانياتهم التسويقية إلى Instagram إعلانات.

(مصدر: Hubspot.com)

14. 36% من قادة الأعمال يعتمدون عليه Instagram لاتخاذ قرارات أفضل بشأن البحث عن المنتجات والخدمات الجديدة.

وفقًا لأحدث أبحاث B2B، فإن 36.2% من قادة الأعمال وصناع القرار المعاصرين يستخدمونها Instagram للبحث عن المنتجات والخدمات الأكثر شعبية.

(مصدر: Blog.hoosuite.com)

15. 60% من المستهلكين المعاصرين يستخدمونه Instagram للحصول على توصيات المنتجات الجديدة.

المستهلكين المعاصرين الاعتماد بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي لاكتشاف أفضل العلامات التجارية والمنتجات والخدمات. 60% منهم يستخدمون Instagram لاكتشاف منتجات جديدة.

(مصدر: Business.instagram.com)

16. 200 مليون من مستخدمي Instagram يزورون حسابًا تجاريًا واحدًا على الأقل يوميًا.

وقد أظهرت أحدث الدراسات أن 200 مليون Instagram يزور المستخدمون ملفًا تجاريًا واحدًا على الأقل يوميًا. حول يلجأ 70% من مستخدمي Instagram إلى المنصة للحصول على توصيات بشأن المنتجات.

Instagram يحظى أيضًا بشعبية كبيرة بين المؤثرين. تجمع المنصة أكثر من 500000 من المؤثرين النشطين، وتقريبًا تعتمد 69% من الشركات على المؤثرين في إدارة الحملات التسويقية.

(مصدر: Instagram.com)

17. يكسب المؤثرون ما بين 100 إلى 3857 دولارًا مقابل تقديم خدماتهم Instagram.

وتشير أحدث التوقعات لعام 2021 إلى ذلك ستعتمد 67.9% من الشركات الأمريكية على التسويق المؤثر للحملات المدفوعة أو غير المدفوعة. Instagram يحصل المؤثرون على معدلات عالية مقابل تقديم خدماتهم لمجموعة واسعة من المستخدمين. وتختلف الأسعار حسب نوع الخدمة.

معدل الذهاب ل YouTube مقاطع الفيديو أعلى من المنصات الأخرى، وتتراوح من 315 دولارًا إلى 3857 دولارًا، اعتمادًا على عدد المتابعين لدى المؤثر. العلامات التجارية على استعداد لدفع علاوة اعتمادًا على ما يحتاجون إليه.

فيما يلي قائمة بمعدلات المؤثرين في جميع أنحاء العالم:

100 – 2085 دولارًا أمريكيًا مقابل Instagram بريد ;

; 114 دولارًا – 3138 دولارًا مقابل Instagram فيديو ;

; 43 دولارًا – 721 دولارًا مقابل Instagram قصة ;

; 315 دولارًا – 3857 دولارًا أمريكيًا مقابل أ YouTube فيديو ; و

; و 31 دولارًا – 2400 دولارًا أمريكيًا مقابل أ Facebook بريد.

(مصدر: Emarketer.com)

18. 50% من أهم التحديات التي تواجه التسويق عبر المؤثرين تتضمن تحديد التفاعلات الزائفة والمتابعين المزيفين.

وفقًا لاستطلاع عام 2019 الذي تم إجراؤه مع 162 مسوقًا في شركات B2B، والعلامات التجارية التي تتعامل مع المستهلكين، ووكالات التسويق، إليك التحديات الرئيسية للتسويق المؤثر:

تحديد المشاركات غير الحقيقية والمتابعين المزيفين؛

انخفاض رؤية المحتوى بسبب التغييرات في خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي؛

تشغيل حملات تسويقية مستمرة بدلاً من استخدام استراتيجيات التسويق لمرة واحدة؛

التعامل مع ارتفاع تكاليف المؤثرين؛

البقاء على صلة من خلال مراقبة أحدث اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي؛

تطوير استراتيجية إبداعية قوية.

جعل إدارة الحملات التسويقية أكثر كفاءة من حيث الوقت؛

مواءمة العلامة التجارية وسلامة العلامة التجارية؛

متطلبات ولوائح لجنة التجارة الفيدرالية؛

الاستفادة من القنوات الناشئة؛ و

تحويل التسويق المؤثر إلى داخل الشركة.

(مصدر: Emarketer.com)

19. الحساب الأعلى ربحًا على Instagram ينتمي إلى كريستيانو رونالدو الذي يكسب ما يصل إلى مليون دولار مقابل منشور واحد.

كشف تحليل حديث لعام 2019 عن أعلى الأرباح Instagram الملفات الشخصية من خلال تصنيف المشاهير حسب متوسط ​​أرباحهم السنوية من المنصة. تم منح المركز الأول ل كريستيانو رونالدو الملف الشخصي مع 187 مليون متابع.

يمكن للشركات دفع ما يصل إلى مليون دولار مقابل مشاركة واحدة في ملفه الشخصي. المركز الثاني يذهب ل ليونيل ميسي يحصل على 23.3 مليون دولار سنويا. وتأتي كيندال جينر في المركز الثالث بدخل سنوي قدره 15.9 مليون دولار Instagram الأرباح.

(مصدر: Buzzbingo.com)

تشغيل الحملات التسويقية على Instagram هي إحدى أكثر الطرق فعالية لزيادة المبيعات في مجال الأعمال الرقمية وإيجاد مكانك في مجال التجارة الإلكترونية. 60% من Instagram يستخدم الجمهور المنصة كمركز تسويقي لاكتشاف المنتجات والخدمات وإجراء الأبحاث عن المنافسين.

تعتمد كل من العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية وتجار التجزئة على حدٍ سواء على النظام الأساسي لجذب المزيد من الزيارات إلى واجهات متاجرهم الحالية. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، دعونا نراجع سريعًا بعضًا من أهمها Instagram إحصائيات الترويج.

20. أكثر من 50% من Instagram يستخدم الجمهور ميزة الاستكشاف على أساس شهري.

أصبحت صفحة الاستكشاف شائعة جدًا في السنوات القليلة الماضية. أكثر من 50% منها Instagram ويعتمد المستخدمون على هذا الخيار لاكتشاف حسابات جديدة لمتابعتها واكتشاف محتوى جديد ومثير للاهتمام. العلامات التجارية أيضًا مغرمة جدًا بهذا الخيار لأنه يساعدها على اكتساب المزيد من الرؤية والتعرض. غالبًا ما تستخدم الشركات ميزة الاستكشاف لجذب متابعين جدد.

(مصدر: Business.instagram.com)

21. يمكنك الحصول على تفاعل أكبر بنسبة 79% Instagram إذا قمت بتضمين موقع في مشاركاتك.

يمكن للمشاركات التي تحتوي على موقع أن تزيد بشكل كبير من مدى الوصول وتفاعل المستخدم Instagram. أشارت بعض الدراسات إلى أن المنشورات الموسومة جغرافيًا والتي تحتوي على موقع تحقق تفاعلًا أكبر بنسبة تصل إلى 79% من المنشورات التي لا تحتوي على موقع.

Instagram يمكن أن تكون المواقع إما موقع عمل فعلي أو موقع جغرافي، اعتمادًا على نوع الموقع Instagram يتم استخدام الحساب. إذا كان ملفًا شخصيًا لنشاط تجاري، فيمكنك إضافة موقع محدد بعلامات جغرافية دقيقة إلى ملف تعريفي Instagram يمكن أن يؤدي المنشور إلى تحسين مشاركة المستخدم بشكل كبير ويؤدي إلى زيادة حركة المرور وزيادة المبيعات.

(مصدر: Sendible.com)

22. الصور ذات الوجوه تحقق وصولاً أعلى وتحصل على إعجابات أكثر بنسبة 38%.

يمكن أن يؤدي نشر الصور ذات الوجوه إلى زيادة التفاعل بنسبة تصل إلى 38% في كل من التعليقات والإعجابات مقارنة بالصور التي لا تحتوي على وجوه. وفقًا لدراسة أجراها موقع Hashtagsforlikes، الصور ذات الوجوه تحصل أيضًا على تعليقات أكثر بنسبة 32% وزيادة مشاركة المستخدم على المنصة بشكل كبير.

(مصدر: Hashtagsforlikes.co)

23. يمكنك الحصول على تفاعل أكبر بنسبة 12% إذا قمت بتضمين هاشتاج واحد على الأقل في حسابك Instagram دعامات.

Instagram يقدم العديد من الميزات والخيارات المختلفة لزيادة تفاعل المستخدم. أظهرت الأبحاث أن المنشورات التي تحتوي على هاشتاج واحد أو أكثر يمكن أن تحقق تفاعلًا أكبر من المستخدمين بنسبة تصل إلى 12.6%. تعد علامات التصنيف من بين أكثر الطرق فعالية لزيادة التفاعل Instagram دعامات.

تستخدم الشركات علامات التصنيف لتصنيف محتواها وتسميته لاستهداف المستخدمين الأكثر صلة وتحقيق أهدافهم. تعمل علامات التصنيف كمرشحات بحث على النظام الأساسي الذي تستخدمه الشركات لتعزيز نتائج البحث على صفحة الاستكشاف. كما أنها تسمح Instagram للمستخدمين لعرض محتوى مختلف في الاقتراحات.

قليلا من ال الهاشتاجات الأكثر شعبية على أساس الاستخدام ما يلي:

#حب

#تصميم

#إنستغرام

#تصميم داخلي

#موضة

#إلهام

#أسلوب

#فن

#أعمال صغيرة

#shoplocal

(مصدر: Later.com)

24. Instagram تحقق المنشورات التي تحتوي على 11 علامة تصنيف 79% من التفاعلات لكل 1000 متابع.

Instagram تسمح التفاعلات لمستخدمي النظام الأساسي بقياس مدى تفاعل منشوراتهم. يعرض كل منشور يقومون به على المنصة عدد التفاعلات لكل 1000 متابع.

تعتمد الشركات عادة على Instagram التفاعلات واستخدامها كمقياس لقياس تأثيرها وتقييم أداء منشوراتهم خلال نطاق زمني محدد.

تحقق المنشورات التي لا تحتوي على علامات تصنيف تفاعلات تصل إلى 18% لكل 1000 متابع، بينما تحقق المنشورات التي تحتوي على 11 علامة تصنيف نسبة هائلة تبلغ 79.5% من التفاعلات لكل 1000 متابع.

(مصدر: Louisem.com)

25. Instagram تحقق الدوارات أعلى متوسط ​​معدل لتفاعل المستخدم بنسبة 1.9%.

Carousel هو ملك المحتوى على Instagram منصة توفر عددًا لا يحصى من العلامات التجارية مع مجموعة واسعة من الفرص التجارية. تقوم العلامات التجارية عادةً بدمج الصور في دوارات لكسب المزيد من مرات الظهور من خلال جذب المستخدمين الذين لا يتفاعلون في المرة الأولى.

يمكنك استخدام Instagram دائري لإعادة استهداف المستخدمين الذين لم يتفاعلوا مع المنشورات على الفور. وتشير أحدث الأبحاث إلى ذلك حققت المنشورات الدائرية أعلى معدل تفاعل بنسبة 1.94%، تليها الصور (1.74%) ومنشورات الفيديو (1.45%)..

(مصدر: Rivaliq.com)

26. تتلقى العلامات التجارية الرائدة 50% من إجمالي التعليقات في أول 19 ساعة و10% تعليقات إضافية في الـ19 يومًا التالية.

Instagram تتلقى المشاركات التي تحقق نصف متوسط ​​التفاعل 50% من تعليقات المستخدمين في أقل من 3 ساعات. من ناحية أخرى، تميل المشاركات ذات الأداء الأفضل إلى الوصول إلى ذروتها لاحقًا ويمكن أن تحقق ضعف متوسط ​​تفاعل المستخدم. يستغرق الأمر أكثر من 19 ساعة للحصول على 50% من إجمالي التعليقات.

عادةً ما تحتاج العلامات التجارية الكبرى إلى حوالي 19 ساعة للحصول على 50% من إجمالي التعليقات. ويمكنهم أيضًا تحقيق المزيد من التعليقات بنسبة 10% خلال الـ 19 يومًا القادمة. في المتوسط، تحصل المشاركات التي تنشرها أفضل العلامات التجارية على 225 تعليقًا. يتم نشر 50% من التعليقات خلال أول 10 ساعات، ويأتي 69% من التعليقات خلال الـ 48 ساعة التالية.

(مصدر: رويترزevents.com)

27. 11% من مستخدمي الإنترنت يذهبون إلى Instagram منصة عندما يبحثون عن آخر الأخبار.

Instagram هي منصة وسائط اجتماعية ممتازة لنشر المحتوى المرئي من جميع الأنواع. ينشر المستخدمون الصور في المقام الأول، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو القصيرة والقصص. تحظى الصور ذات التسميات التوضيحية بشعبية كبيرة بين الأشخاص Instagram المستخدمين.

بحسب تقرير أعدته رويترز، 11% من مستخدمي الإنترنت يعتمدون عليه Instagram كمصدر أخبار موثوق. 13% من مستخدمي الإنترنت يزورون كليهما بانتظام Instagram و Twitter للحصول على أخبار جديدة.

(مصدر: Reutersinstitute.politics.ox.ac.uk)

28. Instagram لقد وصل المعلنون إلى زيادة في عدد المستخدمين بنسبة 20% في العام الماضي.

وفقا لأحدث الدراسات التي أجراها Instagramأدوات الإعلان ذات الخدمة الذاتية، أشارت البيانات المنشورة إلى ذلك Instagram تمكن المعلنون من زيادة مدى وصولهم بنسبة 20.3% خلال العام الماضي.

Instagramيمكن أن يصل جمهور الإعلانات إلى 1.393 مليارًا Instagram المستخدمين في أكتوبر 2021 وحده، مما يجعل هذه المنصة شبكة التواصل الاجتماعي الأكثر نشاطًا في العالم. اليوم، Instagram يمكن للمعلنين الوصول إلى أكثر من 235 مليون مستخدم إضافي.

(مصدر: Datareportal.com)

29. Instagram الحسابات مع أعلى Instagram التفاعل (1.1%) عبارة عن حسابات تجارية تضم أقل من 10 آلاف متابع.

تظهر أحدث حسابات Locowise متوسطًا Instagram معدلات المشاركة للمشاركات التي تقدمها الشركات. ووفقًا لدراستهم، تم نشر المنشورات ذات أعلى معدلات تفاعل من قبل المتابعين من خلال حسابات الأعمال التي تضم أقل من 10000 متابع. بحققت حسابات الأعمال التي يتراوح عددها بين 10 آلاف و100 ألف معدل تفاعل بنسبة 0.93%، وسجلت الشركات التي تضم أكثر من 100 ألف متابع معدل تفاعل بنسبة 0.76%.

(مصدر: Datareportal.com)

30. أفضل وقت للنشر Instagram هو الثلاثاء 11 صباحًا – 2 ظهرًا

إذا ألقينا نظرة على Instagram للمشاركة العالمية، فإن أفضل الأوقات للنشر على المنصة تشمل:

أفضل الأوقات: 11 صباحًا (الإثنين – الجمعة)، الثلاثاء 11 صباحًا – 2 ظهرًا

أفضل يوم: يوم الثلاثاء

اسوء يوم: الأحد

تعد الأمسيات وعطلات نهاية الأسبوع أفضل الأوقات لزيادة تفاعل المستخدمين. الشركات التي تتطلع إلى تعزيز قدراتها Instagram تعتمد استراتيجية التسويق على أفضل الأوقات للنشر لتحقيق نتائج أقوى Instagram حضور.

(مصدر: Sproutsocial.com)

خاتمة

سنة بعد سنة، Instagram لقد كانت منصة التواصل الاجتماعي دائمًا رائدة بين شبكات التواصل الاجتماعي. لقد شقت المنصة طريقها بسرعة إلى مكانة النظام الأساسي الأكثر شعبية على الويب. بصرف النظر عن شعبيتها الكبيرة بين مستخدمي الإنترنت العاديين، تعد المنصة أيضًا مركزًا تسويقيًا جديرًا بالثقة للمعلنين والمؤثرين والمسوقين والشركات من جميع الأحجام.

إذا تم استخدامها بشكل صحيح، Instagram يمكن أن يساعد الأعمال التجارية في جذب العملاء المحتملين والتحويل والإيرادات. هذه القائمة ليست سوى جزء صغير من أهم الإحصائيات حول Instagram التي يعتمد عليها مستخدمو الإنترنت لتعزيز نتائجهم في العالم الحقيقي.