ستساعدك المقالة التالية: 31+ إحصاءات التعلم الإلكتروني 2023: الحقائق والاتجاهات والتركيبة السكانية والمزيد

ما هي حالة التعلم الإلكتروني؟

بفضل ظهور التكنولوجيا الحديثة ، لم يعد التعلم شيئًا يجب أن يحدث في الفصل الدراسي.

إن النمو السريع لمنصات التعلم عبر الإنترنت والتوافر الواسع للموارد التعليمية يعني أن ملايين الأشخاص حول العالم يمكنهم تثقيف أنفسهم عبر الإنترنت من منازلهم المريحة.

في هذه المقالة ، سوف نتعمق في بعض إحصاءات التعليم الإلكتروني التي تلقي بعض الضوء على نمو صناعة التعلم عبر الإنترنت ، وتسلط الضوء على بعض الاتجاهات الرئيسية.

إحصائيات التعليم الإلكتروني – اختيارات المحرر

90٪ من الشركات تقدم فرص التعلم الإلكتروني للموظفين.

دفع جائحة Covid-19 إلى نمو هائل في صناعة التعليم الإلكتروني.

قامت شركة IBM بتوفير ما يقرب من 200 مليون دولار عن طريق التحول من التدريب التقليدي إلى التعليم الإلكتروني.

اعتماد صناعة التعليم الإلكتروني وإحصاءات النمو

فيما يلي بعض الحقائق والأرقام التي تدل على تبني صناعة التعليم الإلكتروني ونموها في السنوات الأخيرة.

90٪ من الشركات تقدم فرص التعلم الإلكتروني للموظفين

وفقًا لتقرير LinkedIn لعام 2018 حول التعلم في مكان العمل ، وجدت الاستطلاعات أن ما يصل إلى 90٪ من الشركات تقدم التعلم الرقمي للموظفين. مصدر: ينكدين

التعليم الإلكتروني هو أسرع الأسواق نموًا في صناعة التعليم

منذ عام 2000 ، نمت صناعة التعلم الرقمي بنسبة 900٪ مما يجعلها السوق الأسرع نموًا في صناعة التعليم بهامش كبير. مصدر: KPGM

بحلول عام 2022 ، من المتوقع أن تبلغ قيمة صناعة التعليم الإلكتروني 243 مليار دولار

وفقًا لدراسة الأبحاث والأسواق ، من المتوقع أن يستمر النمو السريع لصناعة التعليم الإلكتروني. من المتوقع أن تبلغ قيمة الصناعة حوالي 337 مليار دولار بحلول عام 2026. مصدر: ستاتيستا

من المتوقع أن تبلغ قيمة صناعة الدورات التدريبية المفتوحة عبر الإنترنت 374 مليار دولار بحلول عام 2026

MOOC هي منصات دورات كبيرة تسمح لعدد غير محدود من المشاركين في جميع أنحاء العالم. تعد مواقع مثل Udemy و Coursera من اللاعبين الكبار في هذا السوق ، لكن الطلب آخذ في التوسع باستمرار. بحلول عام 2026 ، من المتوقع أن تصل قيمة الصناعة إلى أكثر من 350 مليار دولار. مصدر: جلوبال نيوزواير

دفع جائحة Covid-19 إلى نمو هائل في صناعة التعليم الإلكتروني

خلال عام 2020 ، ارتفع الطلب على فرص التعلم عبر الإنترنت بشكل كبير وفقًا لدراسة أجرتها رؤى السوق العالمية. ارتفع الطلب بنسبة تصل إلى 400٪ ، مع رغبة العديد من الأشخاص في رفع مستوى المهارات أثناء إجازاتهم عن العمل. مصدر: رؤى السوق العالمية

إحصاءات التعلم الإلكتروني للشركات

يعد تدريب وتطوير الشركات أحد أكبر استخدامات موارد التعليم الإلكتروني. فيما يلي بعض الإحصائيات المتعلقة بالتعليم الإلكتروني في بيئة الشركة.

من المتوقع أن تبلغ قيمة صناعة التعليم الإلكتروني للشركات 50 مليار دولار بحلول عام 2026

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 15٪ سنويًا ، حيث يكون معظم النمو مدفوعًا بتبني الشركات للتعليم الإلكتروني. مصدر: بزنيس واير

تستخدم 82٪ من الشركات التعليم الإلكتروني لإجراء بعض تدريبات الامتثال على الأقل

وفقًا لتقرير الصناعة الخاص بتدريب ماج لعام 2018 ، قدمت أكثر من ¾ من الشركات بعض وحدات التدريب على الامتثال عبر الإنترنت ، حيث قدمت 28٪ من الشركات جميع تدريبات الامتثال الخاصة بها عبر الإنترنت. مصدر: ماج التدريب

تم تقديم 25.6٪ ​​من ساعات تدريب الشركات عبر التعليم الإلكتروني في 2018

على الرغم من أن التعليم الإلكتروني هو اتجاه متزايد في عالم الشركات ، إلا أن العديد من الشركات بطيئة في اعتماده كطريقة رئيسية للتدريب. يتكون التعليم الإلكتروني من نصف ساعات تدريب فقط ويتم تسليمه عبر الشركات في عام 2018. مصدر: ماج التدريب

تستخدم 62٪ من الشركات برامج التعلم والتطوير عبر الإنترنت لسد الفجوات في معرفة الموظفين

تستخدم بعض الشركات التعليم الإلكتروني لمجموعة متنوعة من الأغراض المختلفة ولكن الاستخدام الأكثر شيوعًا هو سد الثغرات في معرفة الموظفين. أفادت 62٪ من الشركات أن هذا هو الاستخدام الرئيسي للتعليم الإلكتروني في مكان العمل. مصدر: Udemy

تستخدم 41.7٪ من شركات Fortune 500 شكلاً من أشكال التكنولوجيا لتدريب الموظفين

وفقًا لمقال نشرته ديناميكيات المهارات ، تستخدم ما يقرب من نصف 500 شركة ثروة التعليم الإلكتروني كجزء من تدريب موظفيها. تنص المقالة أيضًا على أن التعليم الإلكتروني يحظى بشعبية لدى الشركات الناجحة ، لأنه يقلل من تشتت انتباه الموظفين ، ويضفي الحماس ، ويحسن التعاون أثناء عملية التدريب. مصدر: ديناميات المهارة

الإحصاء الأكاديمي للتعليم الإلكتروني

يعد التعليم الإلكتروني أيضًا اتجاهًا متزايدًا في العالم الأكاديمي. فيما يلي بعض الإحصائيات المتعلقة بالتعليم الإلكتروني في المدارس والتعليم العالي

يستخدم 64٪ منا أطفال المدارس الإعدادية أدوات التعلم الرقمية كل يوم

على الرغم من أن التعليم الإلكتروني يرتبط عمومًا بالطلاب في المستوى الجامعي ، إلا أن أدوات التعلم الرقمية أصبحت أكثر شيوعًا في الفئات العمرية الأصغر أيضًا. يستخدم 64٪ من طلاب المدارس المتوسطة شكلاً من أشكال تكنولوجيا التعليم على أساس يومي. هذا الرقم أقل قليلاً في المدارس الابتدائية ، عند 45٪. مصدر: مدارس جديدة

يجد 43٪ من الطلاب أن أدوات التعلم الإلكتروني مفيدة للغاية للدراسة والواجبات المنزلية

يتخذ التعليم الإلكتروني في الأوساط الأكاديمية أشكالًا عديدة من الدروس والمحاضرات عبر الإنترنت إلى مواد التعليم الإلكتروني المقدمة للمساعدة في إنجاز الواجبات المنزلية والواجبات.

أفاد ما يقرب من نصف الطلاب أن مواد التعليم الإلكتروني مفيدة للغاية لإكمال الواجبات المنزلية والدراسة عندما يكونون بعيدين عن الفصل الدراسي.

مثال على أداة التعليم الإلكتروني هو StuDocu ، فلديهم كمية هائلة من المواد التعليمية المجانية التي يمكن للطلاب الوصول إليها للمساعدة في أعمال الدورة التدريبية والملاحظات.

مصدر: ستاتيستا

أفاد 81٪ من الطلاب أن أدوات التعليم الإلكتروني تساعدهم على تحسين درجاتهم

بنفس الطريقة ، أثبتت أدوات التعليم الإلكتروني أنها ضرورية لمساعدة الطلاب في الحفاظ على درجاتهم في المستوى المطلوب. أفاد أكثر من من الطلاب أن التعليم الإلكتروني ضروري لمساعدتهم على تحسين درجاتهم والحفاظ عليها. مصدر: ستاتيستا

شارك حوالي 50٪ من الطلاب في شكل من أشكال التعليم الإلكتروني العام الماضي

على الرغم من أن نموذج التعليم العالي لا يزال يفضل النموذج الشخصي ، إلا أن عدد الطلاب الذين شاركوا في التعليم الإلكتروني العام الماضي لا يزال مرتفعًا للغاية. شارك ما يقرب من نصف جميع الطلاب في شكل من أشكال التعليم الإلكتروني في عامي 2019 و 2020. مصدر: المستكشف المهارة

معدلات استبقاء الطلاب لدورات التعليم الإلكتروني هي 35٪ -60٪

المتسربون من الدورات التدريبية عبر الإنترنت أقل احتمالا بكثير مما هم عليه في الدورات التدريبية الشخصية. بالنسبة للدورات الشخصية ، يبلغ معدل الاحتفاظ للطلاب حوالي 10٪. متوسط ​​معدل الاحتفاظ بدورات التعليم الإلكتروني أعلى بثلاث مرات تقريبًا. مصدر: المستكشف المهارة

أفاد 46 ٪ من الطلاب أنهم يرغبون في أخذ بعض أو كل دوراتهم الأكاديمية عبر الإنترنت في مرحلة ما بعد الجائحة

كان عام 2020 عامًا رائعًا لجميع الصناعات ، ولكنه على وجه الخصوص ، أجبر العديد من الصناعات التعليمية على التكيف بسرعة وتنفيذ خيارات التعليم الإلكتروني للطلاب. كان العديد من الطلاب يؤيدون التغيير ، وأبلغ أقل من نصفهم بقليل عن رغبتهم في الاستمرار في تلقي الدورات عبر الإنترنت بمجرد عودة العالم إلى طبيعته. مصدر: داخل هايريد

تشير 33٪ من مؤسسات التعليم العالي إلى أنها ستستمر في تقديم دوراتها جزئيًا أو كليًا عبر الإنترنت بعد انتشار الوباء

هذه أخبار جيدة للطلاب الذين استمتعوا بالتعلم الإلكتروني أثناء الوباء. تخطط أكثر من 30٪ من المؤسسات لجعل التعليم الإلكتروني جزءًا من برامج الدورة العادية حتى بعد السماح لهم بالانفتاح الكامل على الطلاب. مصدر: بيانات التعليم

22٪ من الخريجين يشاركون في دورات حصرية عبر الإنترنت

على الرغم من أن معظم الطلاب يختارون المشاركة في دورات الكلية الشخصية ، إلا أن الطلب على الدورات الجامعية عبر الإنترنت بالكامل آخذ في الازدياد. حاليًا ، شارك حوالي 20٪ من الخريجين في دورات حصرية عبر الإنترنت لإكمال شهادة شهادتهم. مصدر: يوتيب كونيكت

أفاد 41٪ من الطلاب أن دورات التعلم الإلكتروني الخاصة بهم كانت أفضل من فصولهم الشخصية

ترى نسبة جيدة من الطلاب أن التعليم الإلكتروني مفيد ، إن لم يكن أكثر ، من فصولهم الشخصية العادية. ربما ستؤدي هذه الشعبية إلى مزيد من النمو في خيارات التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية. مصدر: ستاتيستا

الإحصائيات المالية للتعليم الإلكتروني

فيما يلي بعض الإحصائيات المتعلقة بالتكاليف المالية وفوائد التعلم الإلكتروني عبر الصناعات.

قامت شركة IBM بتوفير ما يقرب من 200 مليون دولار عن طريق التحول من التدريب التقليدي إلى التعليم الإلكتروني

يشكل تدريب الموظفين وتطويرهم جزءًا كبيرًا من ميزانيات الشركات الكبيرة ، ولكن يبدو أن التعلم الإلكتروني هو إحدى الطرق لتوفير المال. أفادت التقارير أن شركة أجهزة الكمبيوتر IBM وفرت حوالي 200 مليون دولار بعد تنفيذ التعليم الإلكتروني. مصدر: ش! قدم

أبلغت 42٪ من الشركات عن زيادة في الإيرادات بعد التحول إلى التعليم الإلكتروني

وفقًا للدراسات ، أبلغ ما يقرب من نصف الشركات أيضًا عن بعض الزيادة على الأقل في الإيرادات عن طريق التبديل من أساليب التدريب العادية إلى التعليم الإلكتروني. مصدر: ش! قدم

الإيرادات المحققة لكل موظف أعلى بنسبة 26٪ للشركات التي تقدم التعليم الإلكتروني

لا يساعد التعليم الإلكتروني الشركات في توفير المال على تدريب الموظفين فحسب ، بل تشير الإحصائيات إلى أنه يساعدهم أيضًا في تدريب موظفيهم بشكل أكثر فعالية. يُدر الدخل لكل موظف أعلى من ذلك بالنسبة للشركات التي اختارت التعليم الإلكتروني على أساليب التدريب التقليدية. مصدر: ش! قدم

يتكلف إنشاء دورة تدريبية عبر الإنترنت ما بين 144 إلى 10800 دولار

وفقًا لمقال تم نشره عن طريق بيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت ، يمكن أن يتراوح متوسط ​​تكلفة إنشاء دورة تدريبية عبر الإنترنت في أي مكان من 144 دولارًا إلى ما يزيد عن 10000 دولار. يعتمد مقدار تكاليف الدورة على عدد من العوامل مثل عدد الوحدات والشهادة التي تقدمها. مصدر: بيع الدورات عبر الإنترنت

متوسط ​​سعر الدورة عبر الإنترنت هو 177 دولارًا

على الرغم من أن تكلفة إنشاء بعض الدورات تصل إلى 10000 دولار ، فإن متوسط ​​تكلفة الدورة حوالي 177 دولارًا. بمجرد الإنشاء ، تتطلب العديد من دورات التعليم الإلكتروني القليل من الجهد للحفاظ عليها ، لذلك من السهل على مصممي الدورة التدريبية ضمان عائد استثمار جيد. مصدر: بيع الدورات عبر الإنترنت

إحصائيات منصة التعلم الإلكتروني

بصرف النظر عن التعليم الإلكتروني الخاص بالشركات والأكاديمية ، هناك طلب كبير على منصات التعلم الإلكتروني المستقلة التي تساعد الناس على اكتساب المهارات وتعلم أشياء جديدة من المنزل. نتيجة لذلك ، تم إنشاء العديد من منصات الدورات التدريبية عبر الإنترنت لتلبية هذا الطلب.

فيما يلي بعض الإحصائيات حول هذه المنصات:

Udemy هي أشهر منصة للتعليم الإلكتروني ، تضم أكثر من 40 مليون طالب

كانت Udemy المحرك الأول في مجال التعليم الإلكتروني وازدادت شعبيتها منذ تأسيسها في عام 2009. وتضم الآن أكثر من 40 مليون طالب نشط وتقدم دورات في مجموعة من الموضوعات المهنية بما في ذلك المالية والمحاسبة ، والتنمية الشخصية ، وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات ، وغيرها الكثير. تستضيف المنصة أكثر من 150.000 دورة تدريبية. مصدر: Udemy

كسب منشئو الدورات التدريبية مليار دولار باستخدام Thinkable and Teachable

تعتبر Thinkable و Teachable أيضًا منصات دورات شائعة للغاية للطلاب الذين يتطلعون إلى الارتقاء بالمهارات المهنية وإعادة التدريب. حتى الآن ، تساعد هذه المنصات المبدعين في كسب أكثر من مليار دولار من الإيرادات من مبيعات الدورة التدريبية. مصدر: بيع الدورات عبر الإنترنت

فئات الدورات المستقلة الأكثر شيوعًا هي التسويق والطعام والشراب والعادات الذاتية

يحظى التعليم الإلكتروني المستقل بشعبية لدى المحترفين ، ولكنه أيضًا شائع لدى الطلاب الذين يتطلعون إلى تطوير مهارات جديدة وتعلمها شخصيًا لا تتعلق بوظائفهم. يتضح هذا من خلال فئات Teachable الأكثر شيوعًا بما في ذلك الطعام والشراب والعادات الذاتية. مصدر: قابل للتعليم

دورات Teachables الأكثر شعبية هي التسويق عبر البريد الإلكتروني

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الدورة التدريبية الأكثر شيوعًا في Teachable بشكل عام هي التسويق عبر البريد الإلكتروني. تسمى الدورة التدريبية بـ Email Marketing Magic وتبلغ تكلفتها 399 دولارًا. يتعمق المعلم في مهارات التسويق عبر البريد الإلكتروني والتكتيكات والاستراتيجيات وكذلك الأدوات اللازمة للتسويق عبر البريد الإلكتروني. مصدر: قابل للتعليم

اتجاهات التعلم الإلكتروني العالمية

يعد التعليم الإلكتروني اتجاهًا عالميًا شائعًا. في حين أن بعض المناطق لا تزال تركز على أساليب التعليم الشخصي ، فإن مناطق أخرى تتبنى التعليم الإلكتروني بسرعة للمساعدة في تعزيز أنظمتها التعليمية. فيما يلي بعض الإحصائيات التي تلقي الضوء على أسواق التعليم الإلكتروني المختلفة في جميع أنحاء العالم.

ألمانيا هي الأوفر حظًا في أوروبا في مجال التعليم الإلكتروني ولديها أعلى حصة في السوق في أوروبا

ينمو سوق التعليم الإلكتروني في ألمانيا بنسبة 8.5٪ كل عام ، وهو أمر غير مفاجئ بالنظر إلى أنها تمتلك أكبر حصة في سوق التعليم الإلكتروني في أوروبا. مصدر: بزنيس واير

من المتوقع أن ينمو سوق التعليم عبر الإنترنت في الهند بمقدار 14.33 مليار دولار بحلول عام 2024

تزداد شعبية التعليم عبر الإنترنت أيضًا في الهند. من المتوقع أن تنمو الصناعة بنحو 15 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة. تعتبر الموضوعات بما في ذلك التسويق الرقمي وتعلم اللغة من بين الموضوعات الأكثر شيوعًا. مصدر: elearn2grow.com

تتمتع منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع سوق للتعليم الإلكتروني نموًا

يبلغ معدل نمو سوق التعليم الإلكتروني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 17.3٪ بينما يبلغ متوسط ​​معدل النمو العالمي 7.6٪.

تشمل المناطق الأخرى التي تشهد صناعة التعليم الإلكتروني فيها نموًا سريعًا أوروبا الشرقية وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. مصدر: دوسيبو

نما سوق التعلم عبر الإنترنت من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية التعليم الثانوي في الصين بنسبة 20٪ منذ عام 2017

يركز نظام التعليم K-12 في الصين بشكل كبير على أهمية التعليم الإلكتروني. منذ عام 2017 ، نما السوق بنسبة 20٪. تلجأ المدارس والطلاب إلى موارد التعليم الإلكتروني للمساعدة في تعلم اللغة ودراسات الفصل الأخرى.

كما اعتمد نظام المدارس الصينية اعتمادًا كبيرًا على التعليم الإلكتروني خلال عمليات الإغلاق الوبائي لعام 2020. مصدر: البحث عن المتجر

افكار اخيرة

ويوجد لديك – أحدث إحصائيات وحقائق واتجاهات التعلم الإلكتروني التي تحتاج إلى معرفتها.

لقد رأينا مدى أهمية قطاع التعليم الإلكتروني ومدى سرعته في النمو والمزيد.

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