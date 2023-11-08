ستساعدك المقالة التالية: 33 أداة لتحسين محركات البحث لتحسين ترتيبك على Google في عام 2023

يعد تحسين محركات البحث أمرًا صعبًا للغاية، حتى بالنسبة للمحترفين.

إذا كنت تحاول القيام بذلك بمفردك، فيجب أن تعلم أن هناك الكثير من أدوات تحسين محركات البحث (SEO) التي يمكن أن توفر وقتك وحتى – تلهث! – في بعض الأحيان تؤدي عملًا أفضل مما يمكنك القيام به بمفردك!

هنا 33 منهم للتحقق من ذلك.

فهم ما هي أداة تحسين محركات البحث (SEO).

أداة تحسين محركات البحث (SEO) هي أي برنامج أو خدمة تساعد مالكي مواقع الويب والمسوقين عبر الإنترنت في تحسين مواقعهم الإلكترونية لمحركات البحث مثل Google وBing وYahoo.

قد تساعد هذه الأدوات في تحديد وتحليل المخاوف الفنية والمتعلقة بالمحتوى على موقع الويب، بالإضافة إلى تقديم أفكار للإصلاحات التي قد تعزز تصنيفات محرك البحث الخاص بموقع الويب.

تقدم Google بعض أدوات تحسين محركات البحث المجانية

تقدم Google بعض أدوات تحسين محركات البحث الرائعة والمجانية تمامًا.

لذا ضع دفتر الشيكات جانبًا لأنك لن تحتاج إليه في بعض الأشياء مثل:

تحليل سرعة الموقع

تحليل السلوك المروري

تحسين مشاكل البحث على موقعك

تخطيط الكلمات الرئيسية

وضع البيانات في شكل مرئي

الحصول على حركة المرور المحلية

إبقاء إبهامك على نبض عمليات البحث

اختبار مدى ملاءمة الهاتف المحمول

و اكثر

تحقق من قائمتنا الكبيرة التي تضم 33 أداة لتحسين محركات البحث لتحسين ترتيبك على Google في عام 2023، أدناه.

لماذا تحتاج إلى أدوات تحسين محركات البحث (SEO).

إذا كان لديك موقع ويب، فلن تتمكن من تحقيق الكثير دون استخدام بعض أدوات تحسين محركات البحث (SEO) على الأقل.

الأدوات موجودة لمساعدتك على تحقيق أهدافك عبر الإنترنت، فلماذا لا تستفيد منها؟

فيما يلي بعض الأسباب التي قد تدفعك إلى استخدام أدوات تحسين محركات البحث:

تحليل منافسيك

في مجال الأعمال، عليك أن تعرف ما يفعله منافسوك فيما يتعلق بتحسين محرك البحث الخاص بهم.

تمنحك أدوات تحسين محركات البحث (SEO) نظرة ثاقبة حول الكلمات الرئيسية التي يستهدفها المنافسون، وكيفية هيكلة مواقعهم الإلكترونية، ونوع المحتوى الذي ينتجونه.

وهذا مفيد بشكل لا يصدق عندما تحاول معرفة كيفية التفوق عليهم، أليس كذلك؟

البحث عن الكلمه الرئيسيه

يمكن أن تساعدك أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث في تحديد الكلمات الرئيسية التي من المرجح أن تجذب الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك.

يمكنهم أيضًا مساعدتك في معرفة مدى صعوبة التصنيف لكلمة رئيسية معينة ويمكن أن يقدموا لك اقتراحات لكلمات رئيسية أخرى قد ترغب في استهدافها.

تحسين موقع الويب الخاص بك

يمكن لأدوات تحسين محركات البحث (SEO) تحديد المشكلات الفنية، مثل الروابط المعطلة أو أوقات تحميل الصفحة البطيئة، والتي قد تضر بتصنيفات محرك البحث الخاص بك.

يمكنهم أيضًا مساعدتك في التأكد من أن موقع الويب الخاص بك منظم بطريقة تسهل على محركات البحث فهمه. لا يمكنك التغلب على ذلك.

قياس النتائج الخاصة بك

توفر أدوات تحسين محركات البحث (SEO) مقاييس قيمة يمكن أن توضح لك كيفية تغير تصنيفات محرك البحث الخاص بك بمرور الوقت ويمكن أن تساعدك على تتبع البيانات المهمة، مثل حركة المرور على موقع الويب الخاص بك، ومعدل الارتداد، ومعدل التحويل.

تساعدك أدوات تحسين محركات البحث (SEO) على التأكد من أن موقع الويب الخاص بك في أفضل حالاته، بالإضافة إلى تحديد فرص جديدة للنمو.

33 أداة لتحسين محركات البحث لتحسين ترتيبك على جوجل في عام 2023

الآن بعد أن عرفت سبب حاجتك إلى أدوات تحسين محركات البحث هذه، دعنا ننتقل إلى القائمة الكبيرة.

تجمع منصتنا العديد من خدمات تحسين محركات البحث التي تحتاجها، بما في ذلك:

الكتاب الذين تم فحصهم لإنشاء محتوى SEO

أداة Copyscape لتجنب الانتحال (محظور كبير في تحسين محركات البحث)

أداة مخطط الكلمات الرئيسية لتخطيط المحتوى

خيارات محتوى حقل العنوان التعريفي والوصف التعريفي

تجربة مجانية للبدء

وأكثر بكثير!

2. تحليلات جوجل

هذه خدمة تحليلات ويب تقدمها Google لتتبع حركة مرور موقع الويب. فهو يوفر ثروة من المعلومات المفيدة عن مواقع الويب، بما في ذلك عدد زوار الموقع ومصادر حركة المرور والتركيبة السكانية حسب المنطقة. تحكم في بياناتك من خلال دليل Google Analytics المجاني.

3. المنارة

Lighthouse عبارة عن امتداد لمتصفح Chrome يقوم بتدقيق صفحات الويب مقابل مجموعة من أفضل الممارسات فيما يتعلق بالأداء وإمكانية الوصول وتطبيقات الويب التقدمية وتحسين محركات البحث. تحصل على تقرير يحتوي على معلومات مفصلة واقتراحات للتحسين.

4. اختبار التوافق مع Google للجوال

هذه أداة مجانية تتحقق مما إذا كانت صفحة الويب متوافقة مع الجوّال، مما يعني أنها مُحسّنة للشاشات الصغيرة والتنقل القائم على اللمس. فهو يوفر تقريرًا حول ما إذا كانت الصفحة متوافقة مع الجوّال وما إذا كانت هناك أية مشكلات، مثل النص القصير جدًا، والروابط القريبة جدًا من بعضها البعض، وما إذا كانت الصفحة تستخدم تقنية متوافقة مع الجوّال.

5. رؤى PageSpeed

يقوم PageSpeed ​​Insights بقياس أداء صفحات الويب والإبلاغ عنه ويقدم توصيات للتحسين فيما يتعلق بوقت تحميل الصفحة وحجم الصفحة وعدد الطلبات المقدمة من الصفحة.

6. مدقق الروابط الخلفية

يهدف هذا إلى تحليل الروابط الخلفية وتحديد الفرص المحتملة لبناء الروابط، وإظهار عدد الروابط الخلفية لموقع الويب، وجودة الروابط الخلفية، ونص الرابط المستخدم في الروابط.

7. إدارة العلامات من جوجل

هذا مخصص لإدارة ونشر علامات التسويق والتحليلات على موقع الويب دون الحاجة إلى تعديل التعليمات البرمجية.

8. زلزال جنوب شرق آسيا

يوفر هذا مقاييس تحسين محركات البحث (SEO) وغيرها من البيانات المفيدة لأي صفحة ويب، ويعرض البيانات على صفحة الويب مثل عدد الروابط الداخلية والخارجية، وعدد العناوين، وعمر النطاق.

9. أقترح

استخدم هذا للبحث عن الكلمات الرئيسية وتحليل المنافسين. عرض الصفحات ذات التصنيف الأعلى لكلمة رئيسية، والكلمات الرئيسية التي يتم تصنيف الصفحات لها، وعدد الزيارات المقدرة إلى الصفحات.

10. بوزسومو

هذا مخصص للبحث في المحتوى الشائع وتحديد المؤثرين في مجال معين. اطلع على المحتوى الأكثر مشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي لموضوع معين وحدد المؤثرين الذين شاركوا المحتوى.

11. وحدة تحكم بحث جوجل

راقب أداء موقع الويب الخاص بك على بحث Google واستقبل تنبيهات بشأن أي مشكلات مثل مشكلات الزحف والفهرسة ومشكلات الأمان والظهور في البحث.

12. مخطط الكلمات الرئيسية من جوجل

ابحث عن الكلمات الرئيسية وحجم البحث الخاص بها لاستخدامها في حملات تحسين محركات البحث (SEO) وحملات الدفع لكل نقرة (PPC).

استخدم هذا لتتبع تصنيفات الكلمات الرئيسية، وتحليل المنافسين، والبحث في الروابط الخلفية، وتحديد الفرص الإعلانية المحتملة.

14. أشرف

استخدم هذا لتحليل الروابط الخلفية والبحث عن الكلمات الرئيسية وتتبع حركة مرور موقع الويب ومراقبة أداء البحث العضوي والحملات الإعلانية المدفوعة.

15. موز برو

هذه مجموعة كاملة من الأدوات لتتبع تصنيفات الكلمات الرئيسية، وتحليل الروابط الخلفية، وتحديد مشكلات تحسين محركات البحث الفنية، ومراقبة أداء البحث العضوي والحملات الإعلانية المدفوعة.

16. مهيب

يُستخدم لتحليل الروابط الخلفية والبحث عن المنافسين وتتبع تصنيفات الكلمات الرئيسية وتوفير بيانات حول ثقة وشعبية موقع الويب.

17. أدوات الغراب

هذه مجموعة من الأدوات لتتبع تصنيفات الكلمات الرئيسية، وتحليل الروابط الخلفية، وإدارة حملات وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء التقارير، ومراقبة أداء البحث العضوي والحملات الإعلانية المدفوعة.

18. SERPstat

استخدم هذا لتحليل المنافسين والبحث عن الكلمات الرئيسية وتتبع حركة المرور على موقع الويب وتحديد الفرص الإعلانية المحتملة.

19. سباي فو

ابحث عن الكلمات الرئيسية للمنافسين وحملات PPC. اطلع على الكلمات الرئيسية التي يصنفها المنافسون، والإعلانات التي يعرضونها، والتكلفة المقدرة للنقرة على إعلاناتهم.

20. وورانك

استخدم هذه الأداة لتحليل أداء موقع الويب وتقديم توصيات للتحسين.

21. يوست سيو

يعمل كمكون إضافي لـ WordPress يساعد على تحسين محتوى موقع الويب لتحسين محركات البحث وسهولة القراءة.

22. الكل في حزمة واحدة لتحسين محركات البحث

مكون إضافي آخر لـ WordPress يساعد على تحسين محتوى موقع الويب لتحسين محركات البحث.

23. إطار تحسين محركات البحث (SEO).

هذا مكون إضافي آخر لـ WordPress يساعد على تحسين محتوى موقع الويب لتحسين محركات البحث.

24. جي تي ميتريكس

استخدم هذه الأداة لتحليل أداء موقع الويب وتقديم توصيات للتحسين.

25. أدوات مشرفي المواقع بينج

هذه مجموعة من الأدوات لمراقبة أداء موقع الويب في بحث Bing، وتلقي التنبيهات بشأن أي مشكلات، وإرسال خرائط الموقع.

26. الزحف العميق

هذه أداة للزحف وتحليل بنية موقع الويب ومحتواه.

27. أداة اختبار البيانات المنظمة من Google

استخدم هذا لاختبار البيانات المنظمة والتحقق من صحتها على موقع الويب.

28. مستكشف محتوى Ahrefs

يستخدم للبحث عن المحتوى الشائع وتحديد المؤثرين.

29. موز لينك إكسبلورر

مفيد في تحليل الروابط الخلفية والبحث عن الكلمات الرئيسية وتتبع حركة مرور موقع الويب.

30. مستكشف الموقع المهيب

مفيد لتحليل الروابط الخلفية والبحث عن المنافسين وتتبع تصنيفات الكلمات الرئيسية.

31. تدقيق موقع SEMrush

استخدم هذا لتحديد وإصلاح مشكلات تحسين محركات البحث الفنية.

32. صراخ الضفدع

هذا مخصص للزحف إلى بنية موقع الويب ومحتواه وتحليلهما.

هذه أداة شائعة للبحث عن شعبية الكلمات الرئيسية والموضوعات بمرور الوقت.

جمال هذه القائمة هو أن الكثير منها مجاني.

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