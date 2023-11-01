ستساعدك المقالة التالية: 33 طريقة للترويج لـ أ YouTube الفيديو (واحصل على المزيد من المشاهدات)

هل تتطلع للحصول على المزيد من المشاهدات والمشاركة من موقعك؟ YouTube أشرطة فيديو؟

YouTube هي منصة رائعة للحصول على التعرض. في حين أن بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي قد جاءت واختفت، YouTube ظل وجودًا ثابتًا على الإنترنت.

ولكن بسبب شعبيتها وميزات مشاركة الإيرادات، هناك الكثير من المنافسة على المنصة الآن. وإذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من المشاهدات من مقاطع الفيديو الخاصة بك، فسيتعين عليك اتباع نهج أكثر استباقية.

في هذا المنشور، نقوم بتفصيل أفضل الطرق للترويج لمنتجك YouTube أشرطة فيديو. ستساعدك هذه التكتيكات في الحصول على المزيد من المشاهدات والمشتركين والإيرادات.

1. اكتب عناوين الفيديو الأمثل

أولئك الذين يريدون بهم YouTube يجب أن تتقن مقاطع الفيديو المراد تصنيفها فن كتابة عناوين مقاطع الفيديو المحسنة. عناوين الفيديو المحسنة هي تلك التي تمكنت من تضمين كلمات رئيسية مهمة وفي نفس الوقت تكون جذابة.

في هذه المرحلة، تريد أيضًا التفكير في علامات الفيديو التي ستستخدمها.

تريد أن تحتوي مقاطع الفيديو على عناوين محسنة لأنها أحد العوامل التي يستخدمها Google لتصنيف مقاطع الفيديو في نتائج البحث. تحتل عناوين الفيديو المحسنة والوصفية مرتبة أعلى في استعلامات المستخدم مما يؤدي إلى المزيد من النقرات والمشاهدات.

إذا كنت تعمل في مجال تنافسي، فستحدد عناوينك مقاطع الفيديو التي سيشاهدها المستخدمون في نهاية المطاف. لذا تأكد من أن ألقابك تبرز عن ألقاب الجميع.

2. استخدم الصور المصغرة الجذابة

على الرغم من أن عناوين الفيديو مهمة جدًا، فمن المرجح أن يرى المستخدمون الصور المصغرة الخاصة بك أولاً. لذلك سوف ترغب في الاستثمار في الصور المصغرة الرائعة. إذا كنت تفتقر إلى المعرفة بالتصميم الجرافيكي، فقد ترغب في الاستعانة بمحترف لإنشاء الصور المصغرة لك.

الصورة المصغرة الرائعة ستؤدي إلى مشاهدات. إنها مفيدة بشكل خاص في الفئات التي غالبًا ما يكون المحتوى فيها هو نفسه كما هو الحال في الألعاب. عندما تلعب نفس اللعبة كل يوم، يمكن أن تساعد الصور المصغرة في إبقاء متابعيك مهتمين.

يمكن للصورة المصغرة الجيدة أيضًا ضبط نغمة الفيديو. ستسمح الصورة المصغرة الجادة للمستخدمين بمعرفة نوع المحتوى المتوقع. وإذا رأى المستخدمون صورة مصغرة مضحكة، فسيعلمون أنهم على الأرجح يقضون وقتًا ممتعًا.

3. أضف أوصاف الفيديو

يعد الحصول على أوصاف فيديو مفيدة مفيدًا لك ولجمهورك. يمكنك أن تفعل الكثير في YouTube وصف. يمكنك استخدامه لتوفير سياق إضافي. يمكن أن يوضح بعض الأشياء التي كان من الممكن أن تتجاهلها في الفيديو.

مؤخرًا، استخدم منشئو المحتوى قسم الوصف لإضافة طوابع زمنية. ويمكن أن تحتوي أيضًا على روابط لمصادر إذا كنت تعمل في مجال الأخبار.

يعد حقل الوصف مكانًا رائعًا لإدراج الكلمات الرئيسية التي لم تتمكن من إضافتها في العنوان. ويمكنك الارتباط بمقاطع فيديو أخرى على جهازك YouTube قناة. وإذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك إضافة علامات التصنيف في الوصف أيضًا.

4. قم بتحميل مقاطع فيديو عالية الدقة

ليس هناك عذر لالتقاط مقاطع فيديو منخفضة الدقة اليوم. حتى الهواتف ذات المستوى المبتدئ تحتوي على كاميرات قادرة على تسجيل مقاطع فيديو مناسبة لها YouTube محتوى. لذا، إذا كنت ستقوم بتحميل محتوى، فتأكد من ضبط الكاميرا لاستخدام أعلى الإعدادات الممكنة.

بالرغم من ذلك، هناك بعض العيوب في التحميل بدقة عالية جدًا. قد يكون تحرير لقطات بدقة 4K و8K أمرًا صعبًا إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك لا يمكنه التعامل مع أحجام الملفات الكبيرة. يمكن أن يكون التخزين أيضًا مشكلة.

كما أن الكاميرات التي يمكنها التصوير بدقة 8K باهظة الثمن. ولن يستفيد منه جميع المشاهدين على أي حال، نظرًا لأن معظم المستخدمين يشاهدون مقاطع الفيديو على هواتفهم smartphones. لذا ابق بين 1080p و4K وستكون بخير.

5. لديك دعوة للعمل

هل تلاحظ كيف يقوم بعض مستخدمي YouTube بتذكير الأشخاص دائمًا بالإعجاب والتعليق والاشتراك؟ حسنًا، إنهم يفعلون ذلك لسبب ما. على الرغم من أن مقطع الفيديو يمكن أن يحظى بآلاف المشاهدات، إلا أنك ستتفاجأ عندما تعلم أن هؤلاء المشاهدين غير مشتركين في القناة. وإذا كان المشاهد سلبيًا، فلن يعجب بالفيديو أو يعلق عليه.

اقتراح أن يشترك المستخدمون في أ YouTube تزيد القناة من فرصة مشاهدة المستخدمين لمقاطع الفيديو المستقبلية. وهذا يعني المزيد من مشاهدات القناة في المستقبل.

يمكن أن تتجاوز الدعوة إلى العمل YouTube رغم ذلك. على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من الأشخاص الانتقال إلى موقع الويب الخاص بك.

6. الرد على التعليقات

قسم التعليقات ليس موجودًا فقط للمشاهدين للتفاعل مع الفيديو الخاص بك. إنه موجود أيضًا لتتمكن من التفاعل مع المجتمع.

المزيد من الناس سوف يشاهدونك YouTube مقاطع الفيديو إذا رأوا أنك تتفاعل معهم في قسم التعليقات. ليس عليك تقديم ردود طويلة. حتى الشكر البسيط سيُظهر أنك تهتم بما يعتقده المشاهدون.

يمكنك أيضًا محاولة طرح الأسئلة لمواصلة المحادثة. يمكنك إلقاء النكات أو طلب التوصيات أو مجرد إلقاء التحية على جميع المشاركين.

إذا لم تتمكن من إدارة قسم التعليقات بنفسك، فيمكنك الاستعانة بخبير في وسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة. فقط تأكد من أن جميع المشاركين يستخدمون نفس النغمة عند الرد على التعليقات.

7. حاول البث المباشر

YouTube البث المباشر ليس متاحًا للجميع – ليس بعد على أي حال. إن قابلية الاكتشاف على النظام الأساسي لمحتوى البث المباشر ليست في المكان الذي من المفترض أن تتم مقارنتها به Twitch. ومع ذلك، يمكن أن يعمل مع أنواع معينة من منشئي المحتوى.

ولكن لماذا تريد البث المباشر؟

هناك عدة أسباب لماذا يمكن أن تساعد. فهو لا يمنح الأشخاص طريقة أخرى لاكتشاف قناتك فحسب، بل إنه أيضًا أكثر تفاعلية من نشر مقاطع الفيديو المسجلة.

يمكنك أيضًا الحصول على ميزة YouTubeميزة الدردشة المباشرة. وكمكافأة، يمكن للمشاهدين التبرع لك إذا أرادوا ذلك.

8. الترويج على وسائل التواصل الاجتماعي

لا يعني مجرد متابعة الأشخاص لمنشئي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم مشتركون أيضًا في قنواتهم YouTube القنوات. استخدم قنواتك الاجتماعية للترويج لمنتجك YouTube القناة في كل مرة تقوم فيها بتحميل محتوى فيديو جديد.

يمكنك حتى الترويج لـ YouTube الفيديو مقدما. دع الجميع يعرفون متى سينخفض ​​محتوى الفيديو الخاص بك. وامنح متابعيك فكرة عما هم على وشك مشاهدته.

حاول أيضًا تحميل الأقدم YouTube مقاطع الفيديو على قنواتك الاجتماعية كوسيلة لإعادة توظيفها. لن يؤدي ذلك إلى منح مقاطع الفيديو القديمة الخاصة بك مقاطع فيديو جديدة فحسب، بل سيسمح للجميع بمعرفة ما يمكن توقعه في حالة ظهورها YouTube مشتركين.

9. إجراء المسابقات

من لا يحب الأشياء المجانية؟ يمكنك الترويج لمنتجك YouTube القنوات عن طريق إجراء مسابقات أو هدايا. اطلب من المستخدمين الاشتراك في قنواتك كجزء من آليات الانضمام. سيساعدك هذا على كسب المزيد من المشتركين والمشاهدات.

فقط تأكد من أن المسابقة الخاصة بك لن تنتهك YouTube سياسة. ففي النهاية، أنت لا تريد الوقوع في أي مشكلة والمخاطرة بالحظر على المنصة.

يمكنك أيضًا أن تطلب من المشاهدين إرسال محتوى من إنشاء المستخدمين يمكنك استخدامه في المنشورات المستقبلية. لا تتردد في أن تكون مبدعا كما تريد. اجعل الأشخاص ينضمون من خلال تقديم جائزة لن يتمكنوا من رفضها.

وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام تطبيق مسابقة مخصص مثل SweepWidget لإدارة العملية بأكملها نيابةً عنك.

10. العمل مع المؤثرين

YouTube تُعرف بأنها واحدة من أفضل المنصات للتعاون. حتى يومنا هذا، لا تزال هذه إحدى أفضل الطرق لحث الجميع على مشاهدة مقطع فيديو. إذا كنت تعمل مع شخص مؤثر لديه عدد كبير من المشتركين، فهناك فرصة جيدة أن يأتي بعضهم في النهاية ويتحقق منك.

إذا كنت من الأشخاص المؤثرين، فقد تجد صعوبة في التعاون مع مستخدمي YouTube الذين لديهم مشتركين أكثر منك بكثير. ولكن لا يزال من الممكن. يمكنك أن تطلب منهم مباشرة أو يمكنك بدء حملة أو عريضة عبر الإنترنت لتحقيق ذلك.

لكن أفضل طريقة هي على الأرجح تكوين صداقات مع منشئي المحتوى دون الاتصال بالإنترنت وطلب التعاون معهم بمجرد أن تصل علاقتكما إلى مستوى معين.

11. احصل على YouTube تم التحقق

الحصول YouTube التحقق يتعلق ببناء الثقة أكثر من أي شيء آخر. ويقول شخص يستخدم YouTube ابحث للبحث عن فيديو تعليمي. إذا أظهرت نتائج البحث مقاطع فيديو أنشأها مستخدمون تم التحقق منهم، فسيعطي الباحث الأولوية لمشاهدتها.

لن يشاهدوا سوى مقاطع الفيديو من المستخدمين الذين لم يتم التحقق منهم إذا لم يكونوا راضين عن الإدخالات السابقة.

لا يمكن التحقق من الجميع بالرغم من ذلك. يجب أن يكون لديك 100.000 مشترك على الأقل. إذا كنت قد بدأت للتو، فسيتعين عليك بذل جهد كبير قبل أن تصبح مؤهلاً للتحقق. لكن هذه الدفعة الإضافية من المصداقية التي يوفرها لك التحقق يمكن أن تؤدي إلى الحصول على المزيد من المشاهدات. لذلك سيكون بالتأكيد يستحق الانتظار.

12. قم بتجربة تنسيقات الفيديو

يمكنك تجربة تنسيقات فيديو مختلفة لمعرفة النوع الذي يناسب جمهورك بشكل أفضل. على سبيل المثال، بعض YouTube تعمل القنوات بشكل أفضل عندما تقوم بتحميل محتوى على شكل مدونة فيديو. يحصل آخرون على المزيد من المشاهدات عندما ينتجون أفلامًا وثائقية.

هناك أيضًا منشئو محتوى يزدهرون في النشر التعليمي YouTube أشرطة فيديو.

يعتمد تنسيق الفيديو الذي ستستخدمه على أسلوبك كمنشئ محتوى وجمهورك المستهدف.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تجد التنسيق المناسب لك. ستحتاج إلى الاهتمام بتحليلاتك لمعرفة مدى تأثير تغييراتك على نسبة المشاهدة. يمكنك أيضًا الرجوع إلى قسم التعليقات لمعرفة مدى إعجاب المشتركين بتنسيق الفيديو الجديد.

13. نشر مقاطع فيديو قصيرة

ليس سرا ذلك YouTube تحاول التنافس مع TikTok. ولهذا السبب قدمت YouTube السراويل القصيرة.

ميزة الاستخدام YouTube ميزة Shorts هي أنه يمكنك تحميل محتوى فيديو يسهل استيعابه. يمكنك أيضًا استخدام Shorts لإعادة توظيف الأشياء القديمة YouTube أشرطة فيديو. يتم أيضًا تصوير الأفلام القصيرة بشكل عمودي، مما يعني أنها تعمل بشكل جيد على الأجهزة المحمولة، وهذا هو السبب الأكثر أهمية YouTube يتم استهلاك مقاطع الفيديو على أي حال.

إذا كنت تستهدف المشاهدين الأصغر سنًا بشكل أساسي، YouTube ربما تكون الفيديوهات القصيرة هي أفضل طريقة لجذب هؤلاء المستخدمين. من المفيد أن يكون المشاهدون أكثر تسامحًا بشأن جودة الفيديو عند إنشاء فيديوهات Shorts. التركيز الأساسي هو المحتوى نفسه.

14. ابدأ سلسلة فيديو

تعد مقاطع الفيديو المستقلة جيدة ولكن إنشاء سلسلة مقاطع فيديو له إمكانات أكبر. السلسلة عبارة عن مجموعة من مقاطع الفيديو التي تتمحور حول موضوع ما.

لماذا تريد أن يكون لديك سلسلة على YouTube؟

إذا شاهد أحد المشاهدين مقطع فيديو خاصًا بك وأعجبته الفكرة، فسوف ينظر هذا الشخص إلى كل مقاطع الفيديو الخاصة بك YouTube المحتوى لمعرفة ما إذا كان هناك آخرون مثل ذلك. وإذا لم تقم بذلك، فسيترك المشاهد صفحتك وينتقل إلى مقطع فيديو آخر – ربما من مقطع فيديو آخر YouTube قناة. هذا مثل هذه مضيعة.

قم بإنشاء سلسلة بحيث يكون لدى الأشخاص ما يتطلعون إليه على قناتك.

15. إنشاء قوائم التشغيل

يمكنك تجميع مقاطع فيديو مختلفة في قوائم تشغيل لتسهيل على المشتركين لديك البحث عن المحتوى الذي يريدون مشاهدته.

ليس فقط أنها سوف تساعد في الحفاظ على الخاص بك YouTube القناة منظمة، ولكنها ستسمح للمشاهدين باختيار مقاطع الفيديو التي يمكنهم مشاهدتها على التوالي. فكر في الأمر على أنه يقدم للمشاهدين قائمة من مقاطع الفيديو. إنه يسهل عليهم العثور على المحتوى الذي يمكن أن يكون مدفونًا في أعماق مكتبتك.

يمكنك أيضًا الاستفادة من إمكانية تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا. إنه شيء صغير ولكن ميزة التشغيل التلقائي يمكن أن تمنع المستخدم من النقر بعيدًا بعد مشاهدة مقطع فيديو أحيانًا. وهذا يعني مشاهدة إضافية لقناتك.

16. تضمين مقاطع الفيديو على مواقع الويب

نعم، يمكنك تضمين أ YouTube فيديو على موقع الويب الخاص بك. لذلك، إذا كان لديك مشاركة مدونة، فيمكنك استخدامها للترويج لمدونتك YouTube صفحة القناة.

يمكن أن يؤدي تجهيز الفيديو الخاص بك للتشغيل على موقع الويب الخاص بك إلى مشاهدات إضافية. لماذا؟ لأنه يعني أن المشاهد لن يضطر للذهاب إليه YouTube لاكتشاف المحتوى الخاص بك. وبدلاً من ذلك، يمكنهم البقاء على موقعك ومشاهدته من هناك.

ولكن هناك أماكن أخرى يمكنك من خلالها تضمين مقاطع الفيديو الخاصة بك.

بعض المنتديات، على سبيل المثال، تسمح للمستخدمين بالتضمين YouTube أشرطة فيديو. وحتى إذا لم تتمكن من تضمينها، يمكنك دائمًا الارتباط بمقاطع الفيديو. يمكن أن يساعد النشر على Reddit في جلب حركة المرور إلى موقعك YouTube قناة.

17. حافظ على تركيزك

يجب أن يكون المحتوى الخاص بك متسقًا. إذا كنت من قناة الألعاب، فالتزم بذلك. هل تقومون بتحميل مراجعات الأفلام؟ ثم لا تتحدث عن منتجات التجميل. التمسك بالمسار الخاص بك.

يتمتع مدونو الفيديو بمرونة أكبر نظرًا لأن محتواهم يدور حول أنماط حياتهم. لكنهم لا يستطيعون تغيير أسلوبهم وقتما يريدون. وإلا فإنهم سيخاطرون بخسارة المشاهدين. وهم بالتأكيد لا يريدون أن يحدث ذلك.

تذكر أن المشتركين لديك موجودون هناك لسبب ما. إنهم يحبون المحتوى الذي تقدمه. إذا قمت بتبديله عدة مرات، فسيجدون صعوبة في تذكر سبب اشتراكهم في قناتك في المقام الأول.

لذا حافظ على تركيزك. لا تقم بإجراء تغييرات مفاجئة، خاصة إذا كان ما لديك يعمل بالفعل.

18. الترويج لمقاطع الفيديو عبر البريد الإلكتروني

إذا كان لديك عملاء متوقعون عبر البريد الإلكتروني وتقوم حاليًا بتشغيل حملة عبر البريد الإلكتروني، فيمكنك دائمًا إجراء ذلك YouTube مقاطع الفيديو جزء من رسالتك الإخبارية. يمكنك استغلال الفرصة لتقديم العملاء المتوقعين إلى شركتك YouTube قناة. فقط تأكد من أن المحتوى الخاص بك هو شيء يريدون رؤيته.

ولكن ماذا لو كنت لا تريد إرسال مقاطع الفيديو الخاصة بك عبر البريد الإلكتروني؟ ماذا لو كنت تريد أن تكون أكثر دقة حول هذا الموضوع؟

حسنا، يمكنك دائما إضافة الخاص بك YouTube قناة لتوقيع البريد الإلكتروني الخاص بك. بهذه الطريقة، سيكون لدى الأشخاص الذين لاحظوا ذلك فرصة للتحقق من ذلك في وقتهم الخاص.

19. فكر في علامتك التجارية

إن معرفة شخصيتك عبر الإنترنت سوف تساعدك على بناء شخصيتك YouTube جمهور. يجب على الناس أن يعرفوا من أنت. هل ترى نفسك مذيعا؟ أو هل تريد التصرف بشكل عرضي عندما تكون هناك كاميرا حولك؟ هل أنت من النوع الذي يلقي نكتة كلما أمكن ذلك؟ أو ربما تفضل اتباع نهج أكثر جدية في مقاطع الفيديو الخاصة بك؟

الأكثر نجاحا YouTube المؤثرون هم الذين لديهم أفضل العلامات التجارية. يظلون صادقين مع أنفسهم ويعكس محتواهم ذلك. وهذا هو السبب وراء وجود عدد كبير من المشتركين ومقاطع الفيديو التي تتجاوز المليون.

فكر في أي نوع من YouTube الحضور الذي تريد الحصول عليه.

20. قم بعمل مقطع دعائي للقناة

المقاطع الدعائية للقناة هي مقاطع فيديو يتم تشغيلها تلقائيًا عندما يقوم المستخدم بتسجيل الخروج YouTube ملفات تعريف القناة. يستخدمه معظم منشئي المحتوى من أجل YouTube ترويج الفيديو. يمكنك استخدام الخاص بك YouTube مقطع دعائي للقناة لتتحدث عن نفسك. يمكنك أن تشرح للجميع موضوع القناة.

يمكنك استخدامه كما تريد، حقا. ولكن نظرًا لأنه يتم عرضه في منطقة بارزة في ملفك الشخصي، فسوف ترغب في استخدامه من أجل YouTube ترقية.

يبدو أن المقاطع الدعائية للقنوات أصبحت قديمة الطراز في الآونة الأخيرة. يختار مستخدمو YouTube استخدام هذه المساحة للترويج لأقوى أو أحدث تحميلات الفيديو. يمكنك السير في هذا الطريق أيضًا. ولكن يجب عليك على الأقل أن تفكر في إنشاء مقطع دعائي للقناة، لأنها تساعد في تقديم قنوات جديدة للعالم.

21. قم بمراجعة بيانات التحليلات الخاصة بك

يمكنك استخدام البيانات التحليلية لفهم مدى جودة أدائك كمنشئ محتوى بشكل أفضل. على سبيل المثال، سيمنحك فرصة لمعرفة الكلمات الرئيسية التي يستخدمها الأشخاص للعثور عليك.

استخدم هذه البيانات كدليل لك لمعرفة المواضيع التي يريد المشتركون في قناتك أن تصنع مقاطع فيديو عنها.

22. المشاركة في الاتجاهات

تعتبر الاتجاهات رائعة لمنشئي المحتوى. إذا كان هناك اتجاه يجذب انتباه الجميع، فيمكنك الانضمام إلى المرح إما عن طريق التحدث عنه أو المشاركة فيه بنفسك.

التحديات هي أمثلة مثالية. إذا كان التحدي شائعًا بدرجة كافية، فمن المحتمل أن يتم اكتشافك من قبل أولئك الذين يبحثون عن مقاطع الفيديو هذه.

فقط لا تفعل التحديات التي يمكن أن تؤذي الناس. استخدم حكمك. إذا أصبحت مهملاً، فسوف يأتي ذلك بنتائج عكسية عليك. بدلًا من الحصول على مشاهدات، قد ينتقدك متابعوك لنشرك محتوى خطيرًا.

23. قم بعمل بودكاست

هناك سبب يجعل ملفات البودكاست تحظى بشعبية كبيرة YouTube. حتى منشئو المحتوى الذين لديهم ملايين المتابعين سيستمرون في إنتاج ملفات بودكاست. لماذا؟ هناك عدة أسباب. تميل ملفات البودكاست إلى توليد الكثير من المشاهدات. إنه يمنح المضيف فرصة لتوصيل محتوى فيديو آخر على القناة. وهي طريقة جيدة للتفاعل مع المجتمع.

سيستخدم بعض منشئي البودكاست عروضهم لبيع البضائع والترويج للمشاريع القادمة. يستمع المستخدمون أيضًا إلى ملفات البودكاست أثناء تنقلهم أو كضوضاء في الخلفية أثناء العمل. حتى يتمكن الأشخاص من تشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بك دون الحاجة إلى مشاهدتها، وهو أمر رائع بالنسبة لك.

لذا، إذا كان لديك الوقت والموارد اللازمة لذلك، قم بالترويج YouTube مقاطع الفيديو من خلال البودكاست.

24. نشر إعلانات تشويقية

إذا كان لديك مقطع فيديو قادم يستحق اهتمامًا خاصًا، فيجب عليك إنشاء فيديو تشويقي أو مقطع دعائي للترويج له بشكل صحيح. YouTube يعمل التسويق بشكل أفضل إذا كان لديك شيء تريد إظهاره للأشخاص قبل عرض الفيديو النهائي.

الإعلانات التشويقية هي طريقة جيدة لسد هذه الفجوة.

يمكنك مشاركة الجملة التشويقية الخاصة بك على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك بما في ذلك TikTok. إذا كان لديك موقع ويب، فيمكنك تشغيله تلقائيًا هناك. الإعلانات التشويقية مفيدة أيضًا لأولئك الذين يحاولون الحصول على ما يريدون YouTube الفيديو الذي تم إنتاجه عبر منصات جمع التبرعات.

تعمل برامج جدولة الوسائط الاجتماعية مثل SocialBee على تسهيل توسيع نطاق هذه العملية كثيرًا مع الحفاظ على إنتاجيتها.

25. امتلك فن اللافتة

إن صورة البانر هي أول ما يلاحظه الأشخاص عند قيامهم بفحص منتجك YouTube الملف الشخصي للقناة. إنها صورة أفقية تضعها أعلى صفحتك. من الناحية المثالية، ستستخدم شعارك لتوضح للجميع موضوع القناة بأقصر وقت ممكن.

تريد أن يكون فن الشعار الخاص بك ممتعًا بصريًا وغنيًا بالمعلومات في نفس الوقت. لذا قم باستئجار محترف إذا كنت بحاجة إلى ذلك.

سيكون من الأفضل أن تبقي شعارك نظيفًا. لا تريد إضافة عناصر غير ضرورية. أضف روابط إلى قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك أثناء تواجدك فيها.

26. استخدم YouTube ميزة العرض الأول

بالنسبة لغير المألوف، YouTube ميزة العرض الأول هي أداة تتيح لك جدولة موعد YouTube الفيديو مقدما. ما يجعله مفيدًا جدًا هو أنه يتيح للمشاهدين انتظار ظهور الفيديو. فكر في الأمر مثل الدخول إلى السينما قبل بدء الفيلم.

يتم الحصول على ميزة العرض الأول YouTube المستخدمون متحمسون لبدء الفيديو. ونظرًا لظهور مقاطع الفيديو المجدولة في موجز شخص ما، سيعرف متابعوك أنك ستعرض مقطع فيديو جديدًا لأول مرة قبل الموعد المحدد بساعتين.

27. إضافة ترجمات

ليس هناك الكثير من YouTube يضيف منشئو المحتوى ترجمات إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم. وهذا هو السبب الذي يجعلك تفعل ذلك. هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في مشاهدة المحتوى ولكنهم غير قادرين على ذلك لأنهم ضعاف السمع أو يفضلون المشاهدة في وضع كتم الصوت.

من خلال إضافة ترجمات إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك، فإنك تمنح المستخدمين الجدد سببًا للاشتراك في قناتك. أنت تضيف قيمة إضافية. وأنت تضع احتياجات الآخرين أولاً.

حتى أولئك الذين يشاهدون المحتوى مع تشغيل مستوى الصوت يمكنهم الاستفادة من الترجمة. تتأكد الترجمات من قدرتك على إيصال رسالتك.

28. اطلب من المجتمع إبداء الرأي

إذا كنت تتساءل عن نوع المحتوى الذي سيجذب المشاهدين إلى قناتك، فلماذا لا تتابع وتسألهم؟

يمكنك إجراء استطلاعات الرأي للحصول على آراء متابعيك حول مقاطع الفيديو التي يريدون مشاهدتها على قناتك YouTube قناة. أو يمكنك فقط تحميل ملف YouTube الفيديو واطلب من المشاهدين التعليق على المواضيع التي يريدون أن تغطيها.

إذا رأى مجتمعك مدى تقبلك للاقتراحات، فسوف يستمرون فيها بالتأكيد. ال YouTube يحب المجتمع دعم المبدعين الذين يأخذون مشاعرهم بعين الاعتبار.

29. التفاعل مع المبدعين الآخرين

عندما يجد المشاهدون المحتوى الذي يعجبهم، فإنهم أحيانًا يرغبون في البحث عنه YouTube لمنشئي المحتوى الآخرين الذين قاموا بتحميل فيديو تفاعلي مع الفيديو الذي شاهدوه للتو. إذا كنت منفتحًا على ذلك، يمكنك محاولة التفاعل مع مقاطع الفيديو الشائعة طالما أنها مرتبطة بمجال تخصصك. وإلا، فإنه سيشعر وكأنه انفصال كبير.

عليك أن تكون حذرًا عند قيامك بردود الفعل. تريد التأكد من أن مقاطع الفيديو الخاصة بك ليست معرضة لخطر الإزالة لأي سبب من الأسباب. سيكون من الأفضل الحصول على إذن من منشئ المحتوى الذي ستتفاعل معه.

هناك مستخدمي YouTube يقومون فقط بردود الفعل. وهم يحصلون على الكثير من المشاهدات والمشتركين من خلال القيام بذلك.

30. جلب المشاهدين من Twitch

هناك Twitch القائمون على البث الذين يستخدمون تلك المنصة لحث جمهورهم على متابعتهم على القنوات الاجتماعية الأخرى بما في ذلك YouTube.

إنه أيضًا جزء من استراتيجيتهم للبث Twitch وتحميل الدفق الكامل على YouTube بعد ذلك. سيقومون إما بتحميل الفيديو بالكامل أو تقسيمه للحصول على المزيد من المحتوى والمشاهدات.

تحظى هذه الإستراتيجية بشعبية خاصة بين اللاعبين. سوف يقومون بتقسيم الألعاب ليوم واحد ويخرجون بعناوين بارعة (أحيانًا نقرات جذابة) لتوليد النقرات.

ويمكن أن تعمل أيضًا في الاتجاه المعاكس. هناك YouTube المبدعين الذين يعملون بشكل جيد YouTube ولكن تريد أيضا استكشاف ما Twitch عليه أن يعرض. في هذه الحالة، سوف يقومون بدعوة الناس YouTube للتحقق منها على Twitch.

31. العمل مع محرر جيد

يتوقع الناس الآن جودة عالية YouTube مقاطع الفيديو – ليس فقط من حيث الدقة والمحتوى ولكن في التحرير أيضًا. إذا لم تكن جيدًا في تحرير مقاطع الفيديو، ففكر في حضور فصل دراسي أو تعيين شخص يمكنه القيام بهذه المهمة نيابةً عنك.

التحرير الأساسي صعب بما فيه الكفاية. ولكن إذا كنت ترغب في إضافة تأثيرات خاصة لتحسين المحتوى الخاص بك، فستحتاج إلى كل المساعدة التي يمكنك الحصول عليها. يمكنك التركيز على مهام أخرى مثل البحث وكتابة السيناريو والاستضافة بينما يتولى شخص آخر أعمال ما بعد الإنتاج.

إن وجود محرر يعني أيضًا أنه يمكنك إنتاج المزيد من مقاطع الفيديو. يمكنك تصوير الفيديو التالي بينما يتم تحرير الفيديو الأخير. إنها مجرد طريقة أكثر فعالية لفعل الأشياء. هناك الكثير من مستخدمي YouTube الذين لديهم محررين خاصين بهم أو يعملون مع وكالات تقوم بذلك.

32. قم بالتحميل باستمرار

يحتاج منشئو YouTube إلى تحميل مقاطع الفيديو باستمرار إذا كانوا يريدون الحفاظ على نوع حركة المرور التي يتلقونها على النظام الأساسي. إذا لم تقم بالتحميل لفترة طويلة، فإما أن ينسى جمهورك أمرك أو يلغي الاشتراك في حسابك.

هناك استثناءات، بالطبع. ولكن هذه YouTube يمتلك منشئو المحتوى متابعين يفهمون سبب استغراق تحميلاتهم وقتًا طويلاً.

إذا كنت جديدًا في اللعبة، فلا تتوقع أن يكون متابعوك متساهلين. اعمل بجد للتأكد من قدرتك على تقديم المحتوى لهم بشكل منتظم.

ليس عليك التحميل كل يوم. حتى مرة واحدة في الأسبوع أمر جيد إذا كان هذا هو أفضل ما يمكنك القيام به. لكنك تريد تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بك في نفس اليوم والوقت. إذا كان المستخدمون معتادين على تحميل مقاطع فيديو جديدة كل يوم جمعة في الساعة 9 صباحًا، فقم دائمًا بالتحميل في ذلك الوقت تقريبًا.

بهذه الطريقة، يعرف الناس متى يعودون إليك YouTube صفحة.

33. الترويج YouTube الفيديوهات من خلال الإعلانات

إذا فشل كل شيء آخر، يمكنك دائمًا الحصول على المزيد من المشاهدات من خلال الترويج لمنتجك YouTube القناة باستخدام YouTube إعلانات.

يجب أن تكون الحملات المدفوعة هي الملاذ الأخير لأنك تريد استخدام أموالك لتحسين مقاطع الفيديو الخاصة بك. ولكن الحقيقة هي أنك ستحتاج في بعض الأحيان إلى كل المساعدة التي يمكنك الحصول عليها. إذا كان لديك أموال إضافية، فقم بتشغيل حملة إعلانية فيديو لجذب الأشخاص إلى ملاحظة قناتك ومحتواك.

يمكنك أيضًا تجربة استخدام الإعلانات الصورية والإعلانات المركّبة. إعلانات الملصقات الصغيرة هي أيضًا خيار.

هناك وكالات إعلانية يمكنك التواصل معها إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل حملة. من المفترض أن يتمكنوا من إخبارك بالاستراتيجية الأفضل لقناتك.

افكار اخيرة

تشير الإحصائيات إلى ذلك YouTube هي منصة مشاركة الفيديو الأكثر شعبية وثاني أكثر محركات البحث شعبية.

ولكن هناك الكثير من المنافسة. عليك أن تبدأ العمل وتكون مبدعًا.

لذا، اختر بعض التكتيكات التي ناقشناها أعلاه وابدأ. قد يكون لبعض الأساليب تأثير فوري على نمو قناتك، والبعض الآخر قد يستغرق وقتًا أطول.

تأكد من التحقق من الخاص بك YouTube التحليلات لتمنحك فهمًا أفضل لما ينجح وما لا ينجح.

يقوم بعض مستخدمي YouTube ببناء قنواتهم منذ سنوات. هذه الأشياء تأخذ وقت. ولكن كما يظهر لنا نجاحهم، فقد يكون الأمر جديرًا بالاهتمام.

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