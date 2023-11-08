ستساعدك المقالة التالية: 35 نصيحة للكتابة لتحسين كتابتك

سواء كنت تكتب في مجلتك الخاصة أو تكتب لموقعك على الويب، ستجد أن النصائح المدرجة هنا يمكن أن تساعد في تحسين قدرتك على إنشاء المحتوى وتحويل كتابتك من الجيد إلى الرائع.

1. اكتب كل يوم

ستعمل الكتابة بشكل يومي على تطوير مهاراتك وصقل قدرتك على صياغة جمل صحيحة نحويًا وجذابة.

2. استخدم الصوت النشط

الصوت النشط أكثر جاذبية من الصوت السلبي. فكر في أن عبارة “أمي خبزت الكعكة” أفضل من عبارة “لقد خبزت أمي الكعكة”.

3. كن قارئًا نهمًا

اقرأ على نطاق واسع لتنمية مفرداتك وتعزيز فهمك لأنماط الكتابة المختلفة. عينة من الأنواع والمؤلفين المختلفين.

4. كن واضحًا وموجزًا

استخدم لغة واضحة وموجزة لتوصيل رسالتك بفعالية. تجنب اللغة الزائدة كحشو، واللغة المنمقة التي تحجب رسالتك.

5. تنويع بنية الجملة

قم بتغيير بنية جملك. وهذا سيجعل كتابتك أكثر إثارة للاهتمام للقارئ.

6. تجنب الإفراط في استخدام الكلمات

تجنب استخدام الكليشيهات والعبارات المفرطة. احرص على التوصل إلى طرق فريدة لوصف ما تحاول قوله.

7. كن وصفيًا

استخدم لغة وصفية لمساعدة القارئ على تصوير كلماتك في مخيلته. وهذا سيجعل ما كتبته أكثر تذكرًا للقارئ.

8. استخدم التشبيهات

قم بدمج التشبيهات والاستعارات في كتابتك كلما كان ذلك منطقيًا. وهذا سيجعل كتابتك أكثر ارتباطًا بالقارئ.

9. استخدم كلمات العمل القوية

حاول استخدام الأفعال القوية بدلاً من الأفعال الضعيفة. على سبيل المثال، بدلًا من قول “المشي”، قل “saunter”. بدلًا من أن تقول “احصل على”، قل “احصل على”.

10. تجنب المصطلحات

تجنب استخدام المصطلحات المعروفة فقط لمجموعة مختارة من القراء. المصطلحات والمصطلحات الفنية يمكن أن تجعل كتابتك غير قابلة للوصول لأولئك الذين ليسوا “على دراية”.

11. استخدم الكلمات الانتقالية

قم بتنفيذ استخدام الكلمات الانتقالية للمساعدة في توجيه القارئ من فكرة إلى أخرى. تتضمن الكلمات الانتقالية “ومع ذلك” و”لذلك” والمزيد.

12. استخدم العناوين

يساعد استخدام العناوين والعناوين الفرعية في تنظيم مقالتك وجعلها أقل إرهاقًا للقارئ.

13. استخدم النقاط النقطية

استخدم النقاط النقطية والنقاط المرقمة لسرد العناصر المرتبطة ببعضها البعض من أجل تقسيم المقاطع الطويلة وتمكين القارئ من مسح مقالتك بسرعة.

14. فكر في جمهورك

اعرف دائمًا من هو جمهورك حتى تتمكن من الكتابة لمنظورهم، باستخدام اللغة والأسلوب الذي يمكنهم فهمه بسهولة.

15. لا تبالغ في استخدام علامات التعجب

تجنب الفلفل في مقالتك التي تحتوي على علامات التعجب أو الكلمات التي يتم كتابتها بأحرف كبيرة دون داع. إذا كتبت مقالتك جيدًا، فلن تضطر إلى لفت الانتباه إلى كلمات معينة باستخدام علامات التعجب والكلمات الكبيرة.

16. استخدم الحروف المائلة والجريئة باعتدال

لا تفرط في استخدام التنسيق المائل والغامق. كلما زاد استخدامها، قل التركيز على النقاط المهمة في مقالتك.

17. دمج الاقتباسات

عندما يكون ذلك مناسبًا، يمكن أن تساعد الاقتباسات من مصادر السلطة في دعم الحجج التي تقدمها في مقالتك.

18. تضمين البيانات

اعتمادًا على المقال الذي تكتبه، يمكن أن يساعد تضمين البيانات والإحصائيات في دعم حججك.

19. كن متسقًا مع لهجة الصوت

استخدم لهجة متسقة طوال مقالتك حتى لا تربك القارئ. على سبيل المثال، إذا كنت تريد استخدام الفكاهة، فيجب أن تكون قطعة فكاهية طوال الوقت.

20. استخدم الحكايات

عندما يكون ذلك مناسبًا، قم بدمج الحكايات في كتابتك. يمكن أن يساعد هذا في إضافة الاهتمام إلى كتابتك والتواصل بشكل أفضل مع القارئ.

21. المراجعة والتحرير

قبل اعتبار المقالة منتهية، اقرأها بعناية وراجعها بحثًا عن أي تحسينات أو تعديلات يلزم إجراؤها.

22. لا تبالغ في استخدام الصفات

الاستخدام الزائد للصفات والأحوال يمكن أن يمنح كتابتك نبرة الهواة مما يجعلها تبدو وكأنك غير قادر على وصف الأشياء بدون صفات.

23. كن مفصلاً

استخدم تفاصيل محددة كلما أمكن ذلك في كتابتك. على سبيل المثال، بدلًا من القول: “سارت سيارة على الطريق”، قل: “قادت سيارة بونتياك في شارع ويلسون”.

24. استخدم الأمثلة

قم بتضمين أمثلة لتوضيح النقاط التي تريد توضيحها ولجعل مقالتك أكثر ارتباطًا بالقارئ.

25. تجنب التصفيات

إن استخدام الكثير من المؤهلات، مثل “جدًا” و”حقًا” والكلمات المشابهة، يضعف كتابتك ويمكن أن يتسبب في فقدان اهتمام القارئ.

26. تعلم القواعد

قضاء بعض الوقت في تعلم القواعد الصحيحة وعلامات الترقيم. لا تعتمد بشكل كبير على البرامج أو التطبيقات الخارجية التي تعد بتحسين كتابتك. إذا لم تتعلم قواعد اللغة وعلامات الترقيم بنفسك، فلن تصبح كاتبًا أفضل أبدًا.

27. جهز نفسك بالأدوات المناسبة

ككاتب، هناك بعض الأدوات التي تحتاجها للقيام بعملك بشكل جيد. استثمر في نفسك وجهز نفسك بالأدوات المناسبة.

28. تجنب التكرار

قم بتغيير الكلمات التي تستخدمها في المقالة. تجنب استخدام اللغة المتكررة. بدلًا من ذلك، استخدم مرادفات لكلمات مختلفة في جميع أنحاء مقالتك من أجل الحفاظ على اهتمام القارئ.

29. اضبط مساحة الكتابة الخاصة بك

قم بتجربة أحجام الشاشة والخطوط وأحجام الخطوط المختلفة. قد تجد أنك تكتب براحة أكبر بخط أو حجم مختلف. اضبط مساحة الكتابة الخاصة بك بالطريقة التي تناسبك.

30. خذ فترات راحة

عندما يكون لديك إرهاق ذهني، يصبح من الصعب أن تصبح أفضل كاتب على الإطلاق. خذ فترات راحة من كتابتك بشكل دوري وابتعد عن الصفحة من أجل تحديث عقلك.

32. قم بمراجعة الملخص

عند كتابة شيء ما للعميل، تأكد من مراجعة ملخص المحتوى بعناية حتى تتمكن من تقديم ما طلبه بالضبط، بما في ذلك جميع المعلومات التي طلبها.

33. تعلم تحسين محركات البحث

تتطلب المقالات عبر الإنترنت دائمًا تحسين محركات البحث. تعلم أساسيات تحسين محركات البحث (SEO) حتى تتمكن من أن تكون موردًا أكثر قيمة لعملاء الكتابة لديك.

34. تجربة الأنماط

البراز مع أساليب الكتابة المختلفة. تمامًا مثل أي شيء آخر، من الممكن أن تتعثر في الكتابة.

35. الاستعانة بمصادر خارجية

اعرف متى تستعين بمصادر خارجية لكتابتك. قليل من الناس لديهم الوقت الكافي لإدارة الأعمال التجارية والقيام بكل ما يتعلق بالكتابة. الاستعانة بمصادر خارجية للخبراء لضمان حصولك على أفضل كتابة ممكنة.

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