ستساعدك المقالة التالية: 36 هدية مجانية لأعياد الميلاد في أوتاوا عام 2023

من المفترض الاحتفال بأعياد الميلاد – وما هي أفضل طريقة للاحتفال من الاستمتاع بالهدايا المجانية من المتاجر والعلامات التجارية المفضلة لديك في جميع أنحاء أوتاوا! لدى العاصمة الكندية الكثير لتقدمه للاحتفال بعيد الميلاد ، لذا تأكد من الحصول على جميع الأشياء المجانية التي يمكنك الحصول عليها في يومك الخاص!

طعام عيد ميلاد مجاني في أوتاوا

1.

Arby’s

قم بالتسجيل في قائمة البريد الإلكتروني لـ Arby’s Canada لتلقي ملف تعريف ارتباط أو مخفوق أو وجبة خفيفة مجانية مع أي عملية شراء في عيد ميلادك.

العرض متاح قبل أيام قليلة من عيد ميلادك.

2.

Kettleman’s Bagel Co

إذا كنت تبحث عن أشياء مجانية لعيد الميلاد عبر الإنترنت ، فقم بتنزيل التطبيق والتسجيل في Kettleman’s Rewards.

ستحصل على عشرات الكعك من اختيارك مجانًا في عيد ميلادك بمجرد أن يكون لديك حساب على التطبيق الخاص بهم.

3.

Le Moulin de Provence KD

انغمس في المعجنات اللذيذة أو الحلويات الطازجة من اختيارك من Le Moulin de Provence KD في عيد ميلادك.

هذا العرض متاح فقط في موقع Metcalfe وسيتطلب معرفًا ساريًا.

4. ساوث سانت برجر

بعد الاشتراك في القائمة البريدية لنادي أعياد الميلاد في South St. هذا العرض صالح لطلبات الاستلام وتناول الطعام ويتطلب معرف صالح.

5. الأعمال

عندما تشترك في القائمة البريدية لـ The Works قبل تسعة أيام على الأقل من عيد ميلادك ، ستحصل على قسيمة مجانية برج الخواتم أو غيرها من المبتدئين قابلة للاسترداد في شهر عيد ميلادك.

6. مطعم Pelican Fishery & Grill

اشترك في نادي عيد ميلاد مطعم Pelican Fishery & Grill واحصل على قسيمة تمنحك حلوى مجانية في شهر عيد ميلادك.

7. الهند المضيفة

ستحصل على حلوى مجانية عندما تقضي عشاء عيد ميلادك في Host India. تذكر إحضار هويتك وحجز الحجز.

8. بلو كاكتوس بار اند جريل

احتفل بعيد ميلادك في Blue Cactus Bar & Grill واحصل على دخول مجاني. إذا كنت تتناول الطعام في أي يوم في شهر عيد ميلادك ، فستتلقى وجبة إفطار مجانية. تحتاج إلى تقديم بطاقة هوية سارية كدليل للاستمتاع بأي هدية مجانية.

9. كازينو ريدو كارلتون

اختر الاحتفال بعيد ميلادك في كازينو ريدو كارلتون مع ستة أشخاص بالغين على الأقل يدفعون رسومًا للحصول على وجبة بوفيه مجانية. فقط تأكد من إحضار بطاقة هوية سارية معك.

10.

Big Rig Kitchen & Brewery

إرضاء أسنانك الحلوة عندما تحتفل بعيد ميلادك في Big Rig Kitchen & Brewery.

الحلوى في المنزل للمحتفلين بأعياد الميلاد الذين يتناولون العشاء.

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11. المطبخ الهندي ميا

استمتع بحلوى مجانية من المطبخ الهندي Mia’s بمجرد الاحتفال بعيد ميلادك في المتجر.

12. الماندرين

اشترك في Mandarin Dish ، النشرة الإخبارية للمطعم ، لتلقي وجبة بوفيه مجانية عندما تدفع لثلاث وجبات بوفيه للبالغين على الأقل في عيد ميلادك.

13. الجانب الشرقي ماريو

بصرف النظر عن الحلوى المجانية في East Side Mario’s في عيد ميلادك ، يمكنك أيضًا تجربة حظك في Birthday Spin Wheel ، حيث يمكنك الفوز بغداء مجاني لشخص واحد ، أو حلوى مجانية ، أو مقبلات مجانية ، أو 5 دولارات قبالة عشاء.

14. خبز بانيرا

انضم إلى برنامج مكافآت MyPanera للحصول على قسيمة مجانية من الحلويات أو المخبوزات من Panera Bread في عيد ميلادك. القسيمة قابلة للاسترداد لمدة سبعة أيام بدءًا من عيد ميلادك.

15. مطعم ومخبز بيركنز

سيجعل الاشتراك في MyPerkins عيد ميلادك أكثر متعة حيث ستحصل على قسيمة عيد ميلاد لسبعة رائعة مجانية: بيضتان وشريحتان من لحم الخنزير المقدد ورابط السجق وثلاث فطائر من اللبن.

16. بيتا بيت

انضم إلى Pita Pit Rewards Club للحصول على قسيمة عيد ميلاد لمشروب أساسي مجاني بحجم 22 أونصة ، صالح في عيد ميلادك وبعد سبعة أيام. لديهم أيضًا مستويات مختلفة من المكافآت لكل زيارة – فكلما زادت مرات زيارتك لأحد متاجرهم ، زادت المكافآت التي يمكنك الحصول عليها في يومك الخاص!

17. بريتزلماكر

بعد الاشتراك في Pretzelmaker Fan Club ، ستحصل على قسيمة عيد ميلاد لطلب مجاني من لدغات البريتزل الصغيرة عند شراء مشروب عادي. العرض صالح قبل سبعة أيام من عيد ميلادك ، في عيد ميلادك ، وسبعة أيام بعد عيد ميلادك.

18. رد لوبستر

قم بتنزيل تطبيق Red Lobster واختر من الحساء أو الحلوى من اختيارك أو كوكتيل الروبيان المميز في عيد ميلادك. يسري العرض الترويجي قبل سبعة أيام من عيد ميلادك وفي عيد ميلادك وبعد 21 يومًا.

وجبات خفيفة ومشروبات مجانية لعيد الميلاد في أوتاوا

19. مطعم فلابجاك الكندي

أظهر هويتك السارية في عيد ميلادك واستمتع بميلك شيك كعكة عيد ميلادك مجانًا في Flapjack’s Canadian Diner. هذا العرض متاح لتناول الطعام فقط.

20. قهوة بريدجهيد

اشترك في برنامج Bridgehead Rewards واحصل على مشروب خاص مجاني في عيد ميلادك. ستظهر الهدية الترويجية تلقائيًا في رصيد مكافأتك ويمكن استردادها في عيد ميلادك وبعد سبعة أيام.

21. ستاربكس

لا يمكن أن تدوم يومًا بدون ستاربكس؟ انضم إلى مكافآت ستاربكس واحصل على مشروب عيد ميلاد مجاني (بأي حجم ونكهة تريدها) وعبوات مجانية في عيد ميلادك الفعلي.

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22. تيم هورتنز

اشترك في Tim Hortons Canada واحصل على شطيرة إفطار مجانية أو مشروب في عيد ميلادك. العرض ساري فقط في يوم ميلادك ، ولا يلزم الشراء.

شاهد كيف يمكنك الحصول على قهوة وكعك تيم هورتنز مجانًا.

23. عصير بوستر

هل أنت من محبي العصائر الصحية والعصائر؟ اشترك في Booster Nation قبل 24 ساعة على الأقل من عيد ميلادك لتحصل على عصير مجاني في يومك الخاص!

24. ملكة الألبان

إن كونك عضوًا في Dairy Queen’s Blizzard Fan Club يؤهلك للحصول على عاصفة ثلجية مجانية سعة 16 أونصة مقابل كل عملية شراء لعاصفة ثلجية ثانية بحجم 16 أونصة في عيد ميلادك.

25. شاي ديفيد

انضم إلى نادي David’s Tea Frequent Steeper Club للاستمتاع بكوب شاي مجاني في عيد ميلادك. ستتلقى تأكيدًا عبر البريد الإلكتروني ، وعليك فقط تقديمه إلى الموظفين للمطالبة بالهدايا الترويجية الخاصة بك.

26. ماربل سلاب كريميري

ستحصل على قسيمة شراء One Cone ، واحصل على واحد مجانًا في عيد ميلادك بمجرد انضمامك إلى قائمة البريد الإلكتروني لـ Marble Slab Creamery Canada. هذا العرض متاح في عيد ميلادك الفعلي وبعد 14 يومًا.

27. باسكن روبنز

بمجرد التسجيل في قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بـ Baskin Robbins ، ستتلقى قسيمة لشراء One Ice Cream Cone ، واحصل على واحد مجانًا في عيد ميلادك. يمكنك الاستفادة من هذا العرض الترويجي قبل خمسة أيام من عيد ميلادك وبعد عيد ميلادك.

28. بوسطن بيتزا

يعد الحصول على حلوى مجانية في عيد ميلادك دافعًا كافيًا للتسجيل في قائمة البريد الإلكتروني لبوسطن بيتزا. يمكنك الاستفادة من هذه الهدية الترويجية في عيد ميلادك وبعد عشرة أيام.

29. سينابون

انضم إلى Cinnabon eClub لتحصل على قسيمة لمشروب بارد مجاني سعة 16 أونصة في عيد ميلادك. يمكنك استرداد العرض الترويجي قبل سبعة أيام من عيد ميلادك وفي عيد ميلادك وبعد ثلاثة أيام.

30.

Firehouse Subs

قم بتنزيل تطبيق Firehouse Subs ، واشترك للحصول على حساب ، واحصل على وسيط ثانوي مجاني في عيد ميلادك.

العرض ساري في يوم ميلادك وبعد ستة أيام.

31. لون ستار تكساس جريل

اشترك في The Sizzle واحصل على قسيمة عيد ميلاد للحصول على حلوى مجانية بحد أدنى 20 دولارًا للشراء. يمكنك استخدام القسيمة في عيد ميلادك وبعد 14 يومًا.

32. تاكو بيل

هل تبحث عن أشياء عيد ميلاد مجانية على الإنترنت؟ قم بتنزيل تطبيق Taco Bell اليوم واحصل على Mountain Dew Baja Blast Freeze بالحجم العادي مجانًا. هذه المكافأة صالحة في يوم ميلادك وبعد 30 يومًا.

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أشياء مجانية للقيام بها في عيد ميلادك في أوتاوا

33. يوغتاون

إذا كنت عضوًا في Yogatown ، فتأكد من زيارة يوم ميلادك للاستفادة من فصل دراسي مجاني.

34. نادي كوميديا ​​يوك يوك أوتاوا

قم بالحجز عبر الإنترنت في موقع نادي أوتاوا للكوميديا ​​التابع لـ Yuk Yuk واحصل مجانًا على أسبوع عيد ميلادك. يعد الضحك على قلبك من أفضل الطرق للاحتفال بعيد ميلادك!

35. نادي مونت كاسكيدز للجولف

اشترك في eClub الخاص بـ Mont Cascades Golf Club للحصول على جولة واحدة مجانًا في عيد ميلادك.

تأرجح بجوار ملعب أندرسون لينكس للجولف للحصول على 9 أو 18 حفرة مجانية في عيد ميلادك. إذا كان عيد ميلادك في الشتاء ، فلا يزال بإمكانك الاستفادة من العرض الترويجي بعد ستة أشهر من عيد ميلادك.

أتمنى لك أفضل عيد ميلاد

إذا كنت تبحث عن أشياء مجانية للقيام بها في عيد ميلادك ، فاستخدم هذه المقالة كدليل لك. استفد من الهدايا المجانية المذكورة هنا ، حتى تتمكن من الاستمتاع بيومك الخاص دون إنفاق الكثير!