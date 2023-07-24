ستساعدك المقالة التالية: 37+ إحصائيات تحسين معدل التحويل لعام 2023: الاستخدام والحقائق والاتجاهات

يميل المسوقون إلى إنفاق الكثير من الوقت والمال والطاقة في توجيه حركة المرور إلى مواقعهم على الويب ، ولكن إليك الشيء: هذا هو الجزء السهل.

التحدي الحقيقي هو تحويل أكبر قدر ممكن من هذه الحركة من خلال تحسين معدل التحويل الفعال.

هذا أيضًا هو الجزء الأكثر أهمية ، حتى أصغر فرق في معدل التحويل الخاص بك يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صافي أرباحك.

إذا كنت ستزيد معدل التحويل الخاص بك بنقطة مئوية واحدة من 1٪ إلى 2٪ ، فإنك تضاعف أرباحك.

مع وضع ذلك في الاعتبار ، قمت بتجميع قائمة بأهم إحصائيات CRO لإبلاغ إستراتيجية تحسين معدل التحويل الخاصة بك.

يجب أن تساعدك هذه الإحصائيات في الضغط على عدد قليل من تلك التحويلات المهمة جدًا.

إحصائيات تحسين معدل التحويل – اختيارات المحرر

متوسط ​​معدل تحويل الموقع هو 2.35٪.

السلع الرياضية لديها أدنى متوسط ​​معدل تحويل التجارة الإلكترونية حسب الصناعة (2.35٪).

أعلى متوسط ​​معدل تحويل حسب مصدر الزيارات هو البحث المدفوع (2.9٪).

متوسط ​​إحصائيات معدل التحويل

لمساعدتك في التعرف على المكان الذي أنت فيه الآن ، فلنبدأ بالنظر في بعض إحصائيات متوسط ​​معدل التحويل التي يمكنك قياس موقع الويب الخاص بك مقابلها.

متوسط ​​معدل تحويل الموقع 2.35٪

هذا هو متوسط ​​معدل التحويل عبر جميع الصناعات ، ولكن من المهم أن تتذكر أن الرقم يختلف اختلافًا كبيرًا من موقع إلى آخر. ومع ذلك ، فهي نقطة انطلاق جيدة لتعيين الشريط عند. إذا كنت تصل إلى حد 2-3٪ ، فأنت لا تعمل بشكل سيء للغاية. المصدر: Wordstream

أفضل المواقع لديها معدلات تحويل 11٪ أو أكثر

هناك فرق كبير بين الأفضل أداءً والأسوأ أداءً عندما يتعلق الأمر بـ CRO. أعلى 25٪ من مواقع الويب لديها معدلات تحويل لا تقل عن 5.31٪ ، وتفتخر أعلى 10٪ بمعدلات تحويل تبلغ 11٪ أو أكثر. هذا ما يقرب من 5 مرات أكثر من المتوسط.

المصدر: Wordstream

يبلغ متوسط ​​معدل التحويل عبر الأجهزة المحمولة حوالي 1.53٪

يبدو أن الأشخاص لا يحبون التحويل عند استخدام هواتفهم المحمولة. قد يكون هذا لعدة أسباب ، ولكن السبب الأكثر ترجيحًا هو أنه من الصعب الكتابة بدقة على الشاشات الأصغر ، وهو ما قد يكون كافيًا لإبعاد مستخدمي موقع الويب عن فكرة ملء نماذج العملاء المحتملين أو إدخال تفاصيل الدفع الخاصة بهم.

المصدر: Statista

… مقارنة بـ 4.14٪ على سطح المكتب

من ناحية أخرى ، فإن مستخدمي سطح المكتب أكثر استعدادًا للتحويل.

يقومون بالتحويل بمعدل 3 أضعاف معدل مستخدمي الأجهزة المحمولة.

Note أن هذا لا يعني أنه يجب عليك التركيز حصريًا على سطح المكتب – من المحتمل أن نصف حركة المرور الخاصة بك لا تزال تأتي من مستخدمي الجوال.

المصدر: Statista

Facebook تحويل الإعلانات بحوالي 9.21٪ في المتوسط

هذا هو المتوسط Facebook معدل تحويل الإعلانات عبر جميع الصناعات ، ولكنه يختلف اختلافًا كبيرًا فيما بينها ، لذلك قد لا يكون أفضل معيار لقياس أداء إعلانك في مقابل. على سبيل المثال ، البيع بالتجزئة Facebook يتم تحويل الإعلانات بنسبة 3.26٪ فقط ، مقارنة بإعلانات اللياقة البدنية ، والتي يتم تحويلها بنسبة 14.29٪. (المصدر: Wordstream)

السلع الرياضية لديها أدنى متوسط ​​معدل تحويل التجارة الإلكترونية حسب الصناعة (2.35٪)

من بين جميع متاجر التجارة الإلكترونية ، فإن أولئك الذين يبيعون السلع الرياضية لديهم أقل متوسط ​​تحويلات. “لماذا” غير واضح تمامًا. قد يكون ذلك بسبب رغبة العملاء في الحصول على سلعهم الرياضية على الفور ونتيجة لذلك ، قد يكونون أكثر ميلًا للدخول إلى المتجر والحصول عليها.

المصدر: Yotpo

تتمتع الأغذية والمشروبات بأعلى متوسط ​​معدل تحويل التجارة الإلكترونية حسب الصناعة (4.95٪)

يبدو هذا مفاجئًا بعض الشيء بالنسبة لي ، لكن الأمر يستحق المعرفة. إذا كنت تبيع أطعمة ومشروبات ، فيمكنك أن تهدف إلى تحقيق أعلى قليلاً بتحويلاتك.

المصدر: Yotpo

أعلى معدل تحويل بين الشركات حسب الصناعة هو الخدمات المهنية / المالية (10٪)

في مجال B2B ، يقوم بائعو الخدمات المالية والمهنية بتحويل معظم زوار الموقع.

المصدر: MarketingSherpa

أقل متوسط ​​معدل تحويل بين الشركات حسب الصناعة هو غير هادف للربح (2٪)

تواجه المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الربحية معركة شاقة عندما يتعلق الأمر بالتحويلات ، ولكن لا توجد مفاجآت هناك. (المصدر: MarketingSherpa)

أعلى متوسط ​​معدل تحويل حسب مصدر الزيارات هو البحث المدفوع (2.9٪)

نعم ، يتم تحويل البحث بشكل أفضل من البريد الإلكتروني – أفضل بثلاث مرات تقريبًا. ولا يقتصر البحث على نتائج البحث المدفوعة فقط ، حيث تصل نسبة البحث العضوي إلى 2.8٪ تقريبًا.

المصدر: Smart Insights

إحصاءات الإنفاق CRO

ما مقدار ميزانيتك التسويقية التي يجب أن تنفقها على جهود CRO الخاصة بك؟ إنه سؤال مهم. فيما يلي بعض الإحصائيات التي قد تساعدك في العثور على الإجابة.

تنفق الشركات دولارًا واحدًا فقط على تحسين معدل التحويل مقابل كل 92 دولارًا تنفقها على اكتساب العملاء

تسلط هذه الإحصائية الصادمة الضوء على مدى ضخامة الفجوة بين المبلغ الذي ننفقه للحصول على حركة المرور والمبلغ الذي ننفقه لتحويل هذه الزيارات إلى عملاء. تنفق العديد من الشركات الكثير على حركة المرور ولا تنفق ما يكفي على التحويلات. ضاعف معدل التحويل الخاص بك ، ويمكنك تحمل نصف حركة المرور الخاصة بك. (المصدر: Econsultancy)

تنفق الشركات الأعلى تحويلاً ما لا يقل عن 5٪ من ميزانيتها على CRO

هذا يتحدث عن نفسه. أنفق المزيد على CRO وستقوم بتحويل المزيد من عملائك. إنه المفتاح لتوليد المزيد من الإيرادات. (المصدر: Adobe)

تخطط 55.5٪ من الشركات لزيادة ميزانيتها CRO

تدرك الشركات بشكل متزايد مدى أهمية CRO وتنفق المزيد عليها. أكثر من نصف أولئك الذين استجابوا لمسح عام 2016 خططوا لزيادة ميزانيتهم.

المصدر: معهد CXL

تنفق الشركات 2000 دولار على أدوات CRO في المتوسط

يبدو هذا كثيرًا ، ولكن إذا أدت هذه الأدوات إلى زيادة طفيفة في التحويلات ، فمن المحتمل أن الأمر يستحق ذلك. مع تطور أدوات برامج CRO يومًا بعد يوم ، من المهم النظر في ما يمكنهم فعله من أجلك. (المصدر: فوربس)

حوالي ثلثي الشركات لا تزال تفتقر إلى استراتيجية منظمة CRO

والمثير للدهشة أن 68٪ من الشركات الصغيرة ليس لديها استراتيجية تحسين معدل تحويل موثقة أو منظمة.

المصدر: معهد CXL

إحصائيات تحسين الصفحة المقصودة

يعد تصميم الصفحات المقصودة وتخطيطها واستخدامها بشكل صحيح أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق CRO الفعال. فيما يلي بعض الإحصائيات المهمة حول تحسين الصفحة المقصودة التي تستحق المعرفة عنها.

يقوم حوالي نصف المسوقين بإنشاء صفحة مقصودة جديدة لكل حملة تسويقية

بيت القصيد من الصفحات المقصودة هو أنها شديدة الاستهداف ، لذلك من المنطقي إنشاء علامة تجارية جديدة لكل حملة من حملاتك ، وهذا هو سبب قيام 48٪ من المسوقين بذلك. (المصدر: تجارب التسويق)

تؤدي زيادة عدد الصفحات المقصودة من 10 إلى 15 إلى زيادة العملاء المتوقعين بنسبة 55٪

هذا مجرد دليل إضافي على أن إنشاء صفحة مقصودة جديدة لكل حملة من حملاتك يعد ممارسة جيدة. تقوم الشركات التي لديها عدد أكبر من الصفحات المقصودة بتحويل المزيد من حركة المرور الخاصة بهم إلى عملاء متوقعين.

المصدر: HubSpot

تؤدي مواقع الويب التي تحتوي على أكثر من 40 صفحة مقصودة إلى زيادة عدد العملاء المحتملين بمقدار 12 ضعفًا

وهذه الإحصائية تقود النقطة إلى أبعد من ذلك. الشركات الأكثر تحرراً عندما يتعلق الأمر ببناء صفحات مقصودة متعددة تولد 1200٪ من عدد العملاء المتوقعين مقارنةً بتلك التي لديها واحدة فقط.

المصدر: HubSpot

62٪ من شركات B2B لديها أقل من 6 صفحات مقصودة

على الرغم من فوائد إنشاء المزيد من الصفحات المقصودة ، لا يزال لدى غالبية الشركات أقل من 6. (المصدر: Hubspot)

في المتوسط ​​، تذهب 44٪ من نقرات B2B إلى الصفحات الرئيسية ، وليس الصفحات المقصودة

ليس هذا فقط ، ولكن 44٪ من شركات B2B لا تكلف نفسها عناء استخدام الصفحات المقصودة لحملاتها ، وتختار بدلاً من ذلك توجيه حركة المرور إلى صفحاتها الرئيسية. نادرًا ما تكون هذه فكرة جيدة – فالصفحات الرئيسية لا تقوم بالتحويل كما هو الحال مع الصفحات المقصودة لأن زوار موقعك لديهم الكثير من خيارات التنقل. تريدهم أن يهبطوا على صفحة لها هدف واحد فقط. (المصدر: Hubspot)

يؤدي تقليل عدد حقول النموذج من 11 إلى 4 إلى إنشاء تحويلات أكثر بنسبة 120٪

إذا كنت تقوم بتضمين نموذج إنشاء عملاء محتملين على موقع الويب الخاص بك ، فاحرص على تقليل عدد حقول النموذج إلى الحد الأدنى. كما تثبت هذه الإحصائية ، لا يحب عملاؤك ملء صفوف وصفوف من المعلومات. من خلال الاحتفاظ بالبيانات التي تطلبها عند الحد الأدنى ، ستحقق المزيد من التحويلات. (المصدر: Unbounce)

النماذج متعددة الصفحات لها متوسط ​​معدلات إكمال أعلى من النماذج أحادية الصفحة

متوسط ​​معدل إكمال النماذج متعددة الصفحات هو 13.85٪ ، مقارنة بـ 4.53٪ في النماذج أحادية الصفحة. يعود هذا إلى النقطة التي أوضحناها أعلاه حول كيفية تفضيل العملاء لعدد أقل من حقول النموذج.

من خلال فصل النماذج الخاصة بك إلى عدة صفحات ، يمكنك تضمين عدد أقل من الحقول في كل صفحة ، وبالتالي تجنب إرباك زوارك فورًا. إذا كنت بحاجة ماسة إلى مطالبة المستخدمين بملء أكثر من 4 حقول نموذج ، ففكر في استخدام نماذج متعددة الصفحات بدلاً من ذلك.

تحويل “انقر هنا” أفضل من “إرسال”

يمكن لأدق التفاصيل أن تحدث فرقًا كبيرًا ، وحتى نص الرابط الذي تستخدمه لأزرار الحث على الشراء للنموذج الخاص بك يمكن أن يؤثر بشكل كبير على تحويلاتك. صدق أو لا تصدق ، يمكن أن يؤدي استخدام “إرسال” كنص رابط CTA إلى تقليل معدلات التحويل بنسبة تصل إلى 3٪.

المصدر: Unbounce

طلب رقم هاتف سيضر بتحويلاتك

تجنب مطالبة المستخدمين برقم هواتفهم ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية. تشير الدراسات إلى أن تضمين حقول نموذج رقم الهاتف يمكن أن يقلل معدلات التحويل بنسبة 5٪. (المصدر: Unbounce)

تعزز أتمتة التسويق العملاء المحتملين المؤهلين بنسبة 451٪

تزداد أدوات أتمتة التسويق تطوراً أكثر فأكثر. تشير الدراسات إلى أن استخدام أتمتة التسويق لرعاية العملاء المحتملين يؤدي إلى زيادة بنسبة 451٪ في العملاء المحتملين المؤهلين. (المصدر: Business2Community)

تنتج الصفحات المقصودة الأطول عملاء متوقعين أكثر بنسبة 220٪ من الصفحات المقصودة الأقصر

في حين أنه من المهم التأكد من أن جميع المعلومات المهمة على صفحاتك المقصودة مرئية في الجزء المرئي من الصفحة ، فلا تخف من تضمين المزيد من المعلومات في الأسفل. تشير البيانات إلى أن الصفحات المقصودة الطويلة تؤدي في الواقع أداء أفضل من الصفحات القصيرة. (المصدر: تجارب التسويق)

تؤدي إزالة التنقل في الصفحة من صفحاتك المقصودة إلى زيادة معدلات التحويل بنسبة تصل إلى 100٪

تهدف الصفحات المقصودة إلى حث الزائرين على اتخاذ إجراء واحد محدد ، ويجب أن تكون العناصر الوحيدة في الصفحة هي تلك التي تخدم هذا الغرض. أي شيء آخر هو مجرد إلهاء. تخلق عناصر التنقل في الصفحة وعناصر التنقل الأخرى في Navbar احتكاكًا وتشتيت انتباه الزائرين عما تحاول حملهم على القيام به ، لذا تخلص منهم.

إحصائيات اختبار معدل التحويل

CRO هي عملية لا تنتهي أبدًا. يجب عليك اختبار موادك التسويقية وصفحاتك المقصودة باستمرار لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح ، ومعرفة كيف يمكنك التحسين. فيما يلي بعض إحصائيات CRO التي توضح لك كيف تختبر الشركات الأخرى معدلات التحويل الخاصة بها.

يقول 56٪ من جهات التسويق أن اختبار A / B هو أسلوب CRO المفضل لديهم

يتضمن اختبار A / B إنشاء نسختين من موادك التسويقية مع تغيير عنصر واحد ، ومقارنة النتائج ، واعتماد الإصدار الذي يحتوي على أعلى معدل تحويل. إنها منهجية go-to CRO لغالبية المسوقين.

المصدر: Econsultancy

الشركات التي نجحت في تعزيز معدلات التحويل تقوم بإجراء اختبارات أكثر بنسبة 50٪

هذه الإحصائية تتحدث عن نفسها. كلما زادت الاختبارات التي تجريها ، زادت فرص نجاح جهود CRO. (المصدر: Econsultancy)

أكثر من نصف الشركات التي تستخدم الصفحات المقصودة تختبرها لزيادة التحويلات

تستخدم 52٪ من الشركات التي لديها صفحات مقصودة اختبار A / B من أجل زيادة التحويلات. (المصدر: تجارب التسويق)

تتجنب معظم الشركات الاختبار متعدد الصفحات لأنه صعب للغاية

على الرغم من فعاليته ، فإن اختبار عدة صفحات مقصودة في وقت واحد يعتبر منهجية متقدمة يعتبرها معظم المسوقين صعبة للغاية ، لذلك لا يزال اعتماد هذه الطريقة منخفضًا.

المصدر: مخططات التسويق

نصائح واستراتيجيات تحسين معدل التحويل

قبل أن نختتم ، إليك بعض الإحصائيات المفيدة للغاية التي تقدم نصائح حول كيفية تحسين موادك التسويقية وصفحات مواقع الويب بشكل أفضل لتوليد المزيد من التحويلات.

تزيد مقاطع الفيديو من تحويلات الصفحة المقصودة بنسبة 86٪

إذا كانت الصورة تتحدث عن ألف كلمة ، فإن مقطع الفيديو يتحدث بعشرة آلاف كلمة. لديك عقارات محدودة للعمل بها على صفحاتك المقصودة ، لذا حاول لصق مقطع فيديو هناك لمنح المشاهد معلومات إضافية ومعرفة ما إذا كان ذلك يعزز معدلات التحويل الخاصة بك. (المصدر: EyeView)

يعزز المحتوى الذي ينشئه المستخدمون معدلات التحويل بنسبة 161٪

هذا هو الرقم المتوسط ​​في جميع الصناعات ويوضح مدى أهمية الدليل الاجتماعي لعملائك.

المصدر: Yotpo

تتفوق عبارات CTA المخصصة على عبارات CTA غير الشخصية بنسبة 42٪

يعد التخصيص من أهم الاتجاهات الجديدة في التسويق ، وهذا الإحصاء يثبت ذلك. يمكن أن يساعدك تخصيص عبارة الحث على اتخاذ إجراء على تحويل ما يصل إلى 42٪ من الزائرين. (المصدر: HubSpot)

تولد رسائل البريد الإلكتروني المخصصة تحويلات أكثر بنسبة 10٪

لا تقم فقط بتخصيص CTAs الخاصة بك ، بل قم بتخصيص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك أيضًا. تشير الدراسات إلى أن رسائل البريد الإلكتروني المخصصة تزيد التحويلات بحوالي 10٪ في المتوسط. (المصدر: أبردين)

تتفوق عبارات الحث على اتخاذ إجراء لنص الإرساء على عبارات الحث على اتخاذ إجراء بنسبة 121٪

تسمع الكثير من الحديث عن تصميمات أزرار الحث على الشراء الأكثر فاعلية ، ولكن قد يكون من الأفضل التخلص منها تمامًا. وجدت هذه الدراسة أن ارتباط النص جيد الصياغة يكون أكثر فعالية من الأزرار. (المصدر: Hubspot)

صفحات التحميل البطيء تقلل التحويلات بنسبة 7٪

إذا كنت تعتقد أن سرعة الموقع مهمة فقط لتحسين محركات البحث ، ففكر مرة أخرى. يمكن أن يؤدي التأخير لمدة ثانية واحدة فقط في وقت تحميل موقعك إلى الإضرار بتحويلاتك بنسبة تصل إلى 7٪. (المصدر: نيل باتيل)

افكار اخيرة

بهذا تنتهي قائمة إحصائيات CRO. نأمل أن يكونوا قد أعطوك بعض المواد الغذائية للتفكير وتمكنت من استخلاص بعض الأفكار المفيدة منهم والتي ستساعد في إثراء استراتيجيتك في المستقبل.

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