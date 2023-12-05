ستساعدك المقالة التالية: 39 نشرة إخبارية عبر البريد الإلكتروني تستحق الاشتراك فيها الآن

في الشهر الماضي، كتب كلايف طومسون من Wired على “بطيء بسعادة” عالم النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني. يشير طومسون إلى أن الرسائل الإخبارية، التي عادت الآن إلى الواجهة، جعلت من صناديق البريد الوارد الخاصة بنا “موقعًا جديدًا لجدية القارئ: ما مدى غرابة ذلك؟” ليس هذا غريبًا حقًا. في عام 2016، تعد النشرة الإخبارية بمثابة نقطة مقابلة ممتعة للخلاصات التي لا تنتهي والتي نجدها في كل مكان آخر. التمرير اللانهائي مبالغ فيه؛ من الجميل أن تشعر “بالانتهاء” من القراءة من حين لآخر.

القيود الإبداعية للنشرات الإخبارية هي ما يجعلها جذابة للغاية: عقاراتها المحدودة، وتكرارها المحدود، وعدم إمكانية مشاركتها. كل يوم، تم نشر 92.000 مقالة على الويب، وإنشاء عرض تافه على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقابهم. تعمل النشرات الإخبارية كمنسقين فرديين، ومجمعات ذات علامات تجارية، وأجزاء من المحتوى قائمة بذاتها؛ نجد راحة البال عندما نعلم أن أفضل الأشياء فقط هي التي تظهر من خلالنا. من خلال تعزيز هذه الفكرة المتميزة، أصبحت رسائل البريد الإلكتروني هي المنتج الأساسي لمجموعة جديدة من المنتجات التحريرية العصرية مثل خطاب ليني, المقشود, رياضة الرصاص وخلال مرحلة إطلاقه، الرنين.

إذًا، ما هي أفضل الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني؟ قمنا بتجميع قائمة بالمفضلات لدينا، والتي نقر عليها فريق BlueWing وعدد قليل من أقراننا يدويًا. شكرًا لك سوف, ستيف, أليسيا, روب, انغريد, جورج و خليلة للتوصيات.

وسائل الإعلام والتسويق والنشرات الإخبارية للأعمال

1) رؤى CB

تُدار هذه النشرة الإخبارية بواسطة قاعدة بيانات رأس المال الاستثماري التي تحمل الاسم نفسه، وهي المعيار الذهبي للبيانات المتعلقة برأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة وأسواق التكنولوجيا.

2) إطلاق المؤشر

تُنشر هذه النشرة الإخبارية مرتين يوميًا، وتُبقي المشتركين على اطلاع بأحدث التطورات التقنية في مقتطفات سهلة الفهم مكونة من 300 كلمة.

3) الجاهز

تركز هذه الرسالة الإلكترونية الأسبوعية، التي تديرها شركة الاستشارات التنظيمية التي تحمل اسمها، على التصميم التنظيمي وتقدم مقالات فلسفية حول مستقبل العمل.

4) كوين ديسك

هل تتساءل عن قيمة وصلاحية عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى؟ هذه النشرة الإخبارية، التي تقدم خيارات يومية وأسبوعية، سوف تتعمق في هذا الموضوع.

5) فكر مع جوجل

“البيانات والرؤى، [and] الإلهام” مباشرة من محرك البحث العملاق. قم بالتخصيص باستخدام الموضوعات ذات الصلة بصناعتك ومنصة الوسائط الخاصة بك.

6) سكيفت

إذا كنت ترغب في البقاء على اطلاع بأخبار ومعلومات السفر، فهذه هي النشرة الإخبارية المناسبة لك. اختر ما إذا كنت تريد البقاء مطلعًا على آخر أخبار الصناعة، أو المعلومات المتعلقة برحلات العمل الخاصة بك، أو الرؤى حول مستقبل سفريات الشركات.

7) البحث عن المنتج

ProductHunt عبارة عن مجموعة ديناميكية من المنتجات الرقمية الجديدة والناشئة، وتحافظ نشرتها الإخبارية على نفس النموذج. احصل على قائمة منسقة من المنتجات الشائعة كل يوم في صندوق البريد الخاص بك.

8) مجلة تحطيم

يتلقى ما يقرب من 200000 متخصص في تصميم وتطوير الويب هذه النشرة الإخبارية نصف الشهرية، المصممة لإبقائهم على اطلاع دائم بـ CSS والتصميم سريع الاستجابة والموضوعات ذات الصلة.

9) بوينتر

يرعى الموقع الأخبار الإعلامية لمحترفي الأعمال، مع خيارات للصباح وبعد الظهر ورسائل بريد إلكتروني أسبوعية أكثر تعمقًا.

10) ريديف

تعتبر REDEF نفسها ضمن صناعة “مزج الوسائط”، حيث تقدم زوايا جديدة حول الموضوعات الشائعة في نشرتها الإخبارية اليومية. اطلع على نشرات REDEF الإخبارية التي تستهدف الموضة والرياضة والموسيقى والتكنولوجيا أيضًا.

11) TVRev

ابق على اطلاع حيث يلتقي التلفزيون والإعلان.

12) #سبورتس_ديلي

وسائل الإعلام والتكنولوجيا والأعمال من خلال عدسة الرياضة.

13) البرمجة للمسوقين

ومع تزايد تشابك المعرفة بالتسويق والبرمجة، يصبح هذا المورد أكثر قيمة. بدلاً من نشرة إخبارية عادية، فهي عبارة عن دورة تدريبية عبر البريد الإلكتروني مدتها 14 يومًا مصممة لتعليمك مهارات البرمجة التي تعمل على تحسين قدراتك التسويقية.

14) جون لومر

واحدة من أكبر Facebook يرسل خبير التسويق في الولايات المتحدة، جون لومر، رسائل بريد إلكتروني أسبوعية تغطي أي شيء بدءًا من خيارات الاستهداف المتقدمة على النظام الأساسي وحتى البرامج التعليمية حول أنواع الإعلانات الجديدة عند إصدارها.

15) الزحام

تم تصميم هذا البريد الإلكتروني اليومي من قبل المتخصصين الشباب ومن أجلهم، وهو يبقي المشتركين على اطلاع دائم بصناعة وثقافة الأعمال بصوت جذاب وجديد.

16) دليل غاري

إذا كنت تعيش في منطقة مدينة نيويورك، فستبقيك هذه الرسالة الإلكترونية الأسبوعية على علم بجميع الأحداث التقنية ذات الصلة قبل وقوعها وبعدها.

17) يوم التسويق

كل يوم، تُبقي النشرة الإخبارية لـ Marketing Land المتخصصين على اطلاع دائم بالتطورات والأخبار والتحليلات في مجال التسويق الرقمي.

18) وول ستريت جورنال – مدير التسويق اليوم

المفضلة لدينا من بين مجموعة النشرات الإخبارية لـ WSJ، والتي تستهدف محترفي الإعلام والتسويق.

19) بلووينج

المكونات وقح. ابق على اطلاع دائم بأفكارنا، بالإضافة إلى الأفضل في مجال التسويق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. سنقوم أيضًا بوضع نموذج الاشتراك هنا:

النشرات الإخبارية للفنون والثقافة والرياضة

20) لاكي بيتش

تقدم النشرة الإخبارية لمجلة الطعام ونمط الحياة الشهيرة، التي شارك في تأسيسها ديفيد تشانغ، كتابًا مجانيًا لطبخ الخضار لأي مشترك جديد.

21) كرة السلة (وأشياء أخرى)

برعاية مؤلفي الكتاب الأكثر مبيعا في نيويورك تايمز كتاب الراب السنوي, تتكون هذه النشرة الإخبارية بالكامل من محتوى أصلي وتتميز بوجهات نظر جديدة وروح الدعابة حول الرياضة من خلال الفن والكتابة.

22) آن فريدمان

تقدم الصحفية الشهيرة رسائل إخبارية مجانية ومدفوعة لمشتركيها، الذين يقرؤون أسبوعيًا عن الجنس والإعلام والتكنولوجيا والثقافة.

23) تايب وولف

الطباعة هي دين للعديد من المصممين والمهنيين. تُنشر هذه النشرة الإخبارية شهريًا، وتقدم أدلة وموارد وأخبارًا حول هذا الموضوع لمشتركيها.

24) نيويورك تايمز للطبخ

يعد هذا البريد الإلكتروني بتحديثات منتظمة حول أخبار الطعام واقتراحات الوصفات ونصائح الطبخ وحتى نصائح التسوق لعشاق الطعام بيننا.

25) شهرة عالية

أخبار يومية عن الأحذية الرياضية والأحذية والأزياء وثقافة الشارع.

26) الخافت

راقب كل ما هو جديد في مجال الموسيقى والأزياء والثقافة من خلال التحديثات اليومية.

27) المعرفة

يعد هذا الموقع مركزًا إبداعيًا، حيث يُسعد جمهوره بفيديو لكل يوم من أيام السنة. تتراوح المواضيع من الفن والتصميم إلى الطعام والسفر، والعديد من المواضيع الأخرى التي تتمحور حول الثقافة.

28) نوزيل

البطاقة البرية. هذا الموقع ليس نشرة إخبارية بقدر ما هو مركز للرسائل الإخبارية: يمكنك العثور على أي موضوعات تهمك والاشتراك فيها باستخدام هذه الخدمة.

29) مشروع مارشال

يكرس هذا الموقع غير الربحي وسلسلة البريد الإلكتروني نفسه للعدالة الجنائية، ويقدم وجهات نظر فريدة حول الأخبار المتعلقة بالقانون.

30) مشاهدة نيويورك تايمز

تريد أن تذهب إلى أبعد من ذلك لعبة العروش، ولكنك غارق في ما يُعرض على التلفاز وما يُعرض في الأفلام؟ تساعدك هذه النشرة الإخبارية على تضييق نطاقها، من خلال مشاهدة التوصيات والتعليقات من نقاد نيويورك تايمز.

31) رسالة ليني

تقف لينا دونهام وجيني كونر وراء هذا المشروع الذي يُقام مرتين أسبوعيًا، والذي يغطي الأسلوب والنسوية والصحة والسياسة وما بعدها.

32) جوجا

إصلاح كرة القدم الخاصة بك. قراءات طويلة، وصور GIF، وتغريدات نارية، والمزيد.

أخبار إخبارية، نشرات إخبارية

33) السكيم

مع وجود 1.5 مليون مشترك وعدد متزايد، يقوم هؤلاء الأشخاص بدفع النشرات الإخبارية إلى الاتجاه السائد من خلال تغطية سريعة وذكية للأخبار “التي تحتاج إلى معرفتها” للوصول إلى كل يوم.

34) قراءة الأحد الطويلة

إنه عكس The Skimm تمامًا، ولكنه بنفس القيمة. في كل أسبوع، يقوم دون فان ناتا وجاكوب فيلدمان بتجميع المقالات الطويلة المفضلة لديهما لهذا الأسبوع. يأتي الملخص الناتج كاملاً مع أوقات القراءة المقدرة، مما يسمح لك باختيار المقالات التي من المرجح أن تنتهي منها.

35) الورقة العريضة

تغطي The Broadsheet، التي تديرها مجلة Fortune، الأحداث والأخبار المحيطة بأقوى النساء في العالم بشكل يومي.

36) أخبار القراصنة

أفضل المقالات عن الشركات الناشئة والتكنولوجيا والبرمجة، برعاية المجتمع في أخبار القراصنة.

37) رياضة الرصاص

تقرير إخباري رياضي واحد للحكم عليهم جميعًا.

38) مهتم بالتجارة

تقدم BI ثماني رسائل إخبارية مباشرة تغطي موضوعات تتراوح من التحليل المالي إلى أخبار التكنولوجيا.

39) قارئ الصباح

بهدف استبدال جريدتك، ترسل النشرة الإخبارية اليومية من MorningReader أخبارًا تقنية عاجلة إلى بريدك الوارد كل صباح.

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