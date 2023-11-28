ستساعدك المقالة التالية: 4 أخطاء يرتكبها مديرو وسائل التواصل الاجتماعي في أعمالهم

لقد ارتكبت الكثير من الأخطاء كمدير مستقل لوسائل التواصل الاجتماعي. كثير منها مجرد أخطاء صغيرة وعدد قليل من الأشخاص، ولكن يمكنك القول بأن هذه الأخطاء جعلتني مسوقًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما أنا اليوم. ومع ذلك، من العدل أيضًا أن أقول إنه كان بإمكاني أن أعمل أقل وأكسب المزيد عاجلاً لو كنت أتنقل بحكمة أكبر.

لذلك دعونا نتحدث عن بعض الأخطاء التي أرى الآخرين يرتكبونها حتى تتمكن من البدء بسرعة.

الخطأ الأول – بيع الخدمة وليس القيمة.

في كثير من الأحيان، في فعاليات التواصل، لست الشخص الوحيد في الغرفة الذي يقدم إدارة وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك أجد أنه من المثير للاهتمام الجلوس في الزاوية ورؤية كيف يقوم الآخرون بالترويج. (ربما جربه في مناسبتك القادمة.)

ما ألاحظه يحدث كثيرًا، وقد فعلته بنفسي أيضًا. عند التحدث إلى العملاء المحتملين يتحدثون عن الخدمة التي يقدمونها. ما المشكلة في ذلك برأيك؟

ما يريدون حقا أن يعرفوه هو ما القيمة التي يمكنك تقديمها لأعمالهم وهل يمكن الوثوق بك؟

الثقة والقيمة ستكون العوامل الرئيسية. ستعمل كوجه لأعمالهم.

حسنًا، كل شيء جيد جدًا، فأنت تتحدث عن أدوات التجارة وكيف تعمل كمدير لوسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ما الفرق الذي يمكنك إحداثه؟ كيف تختلف عن أي شخص آخر يسعى للعمل؟

يعد بناء العلاقة وبناء الثقة أحد أفضل الطرق التي وجدتها على الإطلاق “لكسب العملاء”. لا تكن انتهازيًا، لا تكن بائعًا. فقط كن على طبيعتك وامنح هذا الشخص الوقت الذي يحتاجه لاتخاذ القرار.

الخطأ الثاني – عدم وجود أي أنظمة وعمليات مطبقة.

الشكوى الأولى التي لدى الكثير منا بشأن أي مزود خدمة تتعلق عادةً بخدمة العملاء الخاصة بهم. عندما بدأت، لم أفكر في كيفية استقطاب العملاء، وكيف سأوافق على الشروط والأحكام. كيف سأتواصل معهم وكم مرة.

ما كنت أحتاجه هو الأنظمة والعمليات التي تجعل عملائي يختبرون تجربة إيجابية وأقل استهلاكًا للوقت.

لقد انخرطت في عدد قليل من الأنظمة المدفوعة ولكنها لم تحدد كل المربعات مطلقًا. لذلك قمت بإنشاء أنظمة داخلية تعمل بسلاسة بالنسبة لي (ستجد الكثير منها في مجموعة أدوات مديري وسائل التواصل الاجتماعي). ربما يمكنني أتمتة المزيد من أنظمتي، لكن وصفوني بالطراز القديم، فأنا أحب اللمسة الشخصية.

غالبًا ما نعتبر أن العملاء سيعرفون ما نقوم به. نحن نفترض أنهم يعرفون ما سيحدث بعد ذلك. لكن بعض الشركات لم تقم مطلقًا بالاستعانة بمصادر خارجية لأي من خدماتها من قبل، لذلك يمكن أن تكون تجربة شاقة جدًا بالنسبة لهم.

ضع ذلك في الاعتبار وأخبرهم دائمًا بالخطوات التالية في عملية الإعداد والأشهر الأولى من العمل معًا.

الخطأ الثالث – التخصيص مبكرًا جدًا.

هناك العديد من الأشخاص الذين يقولون إن وجود مجال متخصص هو الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها العمل كمدير لوسائل التواصل الاجتماعي. عموما أنا لا أتفق مع هذا البيان. لم يكن لدي مكانة حتى وقت قريب. وحتى الآن، فهي واسعة جدًا.

باعتبارك مديرًا لوسائل التواصل الاجتماعي في البداية، فمن الجيد جدًا أن تفترض نوع العمل الذي قد ترغب في العمل فيه بسبب وظائف سابقة وما إلى ذلك. ولكن كونك مديرًا لوسائل التواصل الاجتماعي في هذا القطاع/القطاع قد يكون مختلفًا تمامًا عما تعمل فيه يأمل د. أقترح عليك تجربة بعض مجالات العمل قبل الالتزام.

في الأيام الأولى، عملت مع أكبر عدد ممكن من المنظمات والشركات المختلفة، وكنت قاسيًا بعض الشيء، وكنت أعمل مع العملاء لبضعة أشهر، ثم أمضي قدمًا عندما لم يعودوا مناسبين لي. . أنا سعيد لأنني فعلت ذلك. لقد أعطتني ثروة من الخبرة. وقد أعطاني ذلك فكرة عن نوع الأعمال التي كنت أرغب حقًا في العمل معها.

لدي الآن قاعدة عملاء مثالية جدًا بالنسبة لي. لكنهم ليسوا من اعتقدت أنني سأعمل معهم عندما بدأت في هذا العمل قبل ثلاث سنوات.

لا بأس أن يكون لديك تركيز أيضًا، ولا بأس أن يكون لديك خطة، لكنني سأفكر في الامتناع عن تسويق نفسك على أنك سوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مجال معين حتى تكون متأكدًا بنسبة 100%. الوقت سيساعدك بالتأكيد على اتخاذ هذا القرار.

الخطأ الرابع – نسيان أن تكون الخبير.

لا تنس أن تفعل ما تقول أنك خبير فيه – وسائل التواصل الاجتماعي!

هناك الكثير من الناس الذين يقولون “أنا مدير جيد لوسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ليس لدي وقت لوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي”.

فهمت ذلك؛ وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي ليست في حالة مثالية. لكن كوني نشيطًا بقدر ما أستطيع أن يضعني في وضع رائع لأتمكن من إظهار أنني على دراية، وأنني خبير في مجال عملي، وأنني أبقى على اطلاع بكل التغييرات.

إذا لم يأت عملائي من التوصيات، فقد وجدوني عبر Facebook أو Instagram – المنصات التي أنشط عليها كثيرًا. لقد وجدني أكبر عميل يدفع لي Instagram (من حساباتهم الشخصية).

إذا كنت أرغب في الاستعانة بمصادر خارجية لوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي، فإن أول شيء سأبحث عنه هو شخص يتمتع بوسائل تواصل اجتماعية جيدة ويتابع نفسه ويتفاعل بشكل جيد. شخص واثق من استخدام تلك المنصات. قد يفكر عملاؤك المحتملون بنفس الشيء.

هل ارتكبت هذه الأخطاء في عملك؟ انضم إلينا في مدراء وسائل التواصل الاجتماعي Hub واسمحوا لنا أن نعرف.