ستساعدك المقالة التالية: 4 أفضل ملحقات Chrome للقطة شاشة كاملة للصفحة في عام 2023؟

باعتبارك مالكًا تجاريًا، فإن إحدى أسهل الطرق للبقاء على صلة بصناعتك هي الحصول على تحديثات المعلومات في أسرع وقت ممكن. تفشل العديد من الشركات لأن مؤسسيها لم يواكبوا الاتجاهات السائدة في صناعتهم.

فكيف يمكنك الحصول على المعلومات أو حفظها بسرعة، بكل أصالتها تقريبًا عند وصولها؟

سيقدم لك هذا المنشور أفضل أربعة ملحقات Chrome لقطات شاشة كاملة للصفحة في عام 2021.

دعونا نتعمق في الأمر.

لكن اولا،

ما هي لقطة الشاشة؟

مصطلح لقطة الشاشة، الذي يطلق عليه أحيانًا لقطة الشاشة أو التقاط الشاشة، هو صورة رقمية تلتقط محتويات ما يعرضه جهاز الكمبيوتر الخاص بك. الأمر بسيط مثل التقاط صورة لشاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

نظرًا لأنه يمكنك بسهولة التقاط المعلومات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك القيام بنفس الشيء على أجهزتك المحمولة.

سواء كانت الصفحة الكاملة لشاشتك أو جزءًا محددًا منها؛ يمكنك التقاط المعلومات كما يحلو لك.

إليك ما يميز لقطة الشاشة بملء الصفحة عن لقطة الشاشة لمنطقة محددة.

لقطة شاشة لصفحة كاملة أو شاشة مرئية مقابل. لقطة شاشة للمنطقة المحددة

تلتقط لقطة الشاشة بملء الصفحة شاشة الكمبيوتر بالكامل دون ترك أي جزء منها، بينما تمنحك لقطة الشاشة للمنطقة المحددة الإذن بالتقاط جزء معين من شاشتك. يمكنك اعتماد عملية السحب والإطباق لتحقيق ذلك.

قد يكون هناك أسلوب آخر لذلك وهو الاستيلاء على الشاشة بأكملها واقتصاصها لاشتقاق الجزء المطلوب؛ يوفر لك استخدام لقطة الشاشة للمنطقة المحددة إجراءً سلسًا وجودة أفضل.

4 أفضل ملحقات Chrome لقطات شاشة كاملة للصفحة

مع أكثر من 4 ملايين مستخدم، تظل GoFullPage – Full Page Screen Capture واحدة من أفضل ملحقات Chrome التي تستحوذ على الشاشة في السوق. فهو يسمح لك بالتقاط الشاشة الحالية لجهاز الكمبيوتر الخاص بك دون طلب بعض الأذونات عالية المستوى.

يمكنك إضافته إلى ملحق Chrome الخاص بك باستخدام بحث Google و”Add to Chrome” كما هو موضح في الصورة أعلاه.

يعمل ملحق Chrome هذا مثل السحر. بمجرد إضافته إلى ملحق Chrome، يظهر رمز الكاميرا في الجزء العلوي الأيمن من متصفح Chrome.

انقر عليها للاستيلاء على صفحتك الحالية، وسوف تفعل ذلك تماما.

كما يقدم لك بعض الأدوات لتحديد تفضيلاتك أو تعديل لقطة الشاشة.

سمات.

نتيجتك متاحة للتصدير بأحجام ورق jpeg وpng وpdf.

تتيح لك الأداة أيضًا قص الرموز التعبيرية للقطة الشاشة المفضلة لديك والتعليق عليها وإضافتها.

تقوم الأداة بتقسيم الصورة إلى نموذجين منفصلين عندما يكون حجمها كبيرًا جدًا بحيث لا يمكن تخزينها في Chrome. ويعلمك قبل أن يفعل ذلك.

التسعير.

يقدم GoFullPage نسخة تجريبية مجانية مدتها أسبوع واحد وبسعر دولار واحد شهريًا، يمكنك الاستمرار في الاستمتاع بالميزات المتميزة.

تحتوي لقطة شاشة FullPage على تقييمات أكثر من 4 نجوم، وقام أكثر من 100000 مستخدم بتنزيلها. يعمل ملحق Chrome دون اتصال بالإنترنت لالتقاط صفحتك الحالية بالكامل حسب طلبك. يقوم بمعالجة وحفظ الصورة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

سمات.

تتيح لك هذه الأداة التقاط لقطة الشاشة الخاصة بك في تطبيقات أخرى لمزيد من التحرير أو النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

يسمح لك بحفظ صورتك كملف png بنقرة بسيطة.

كل شيء يحدث دون الاتصال بالإنترنت: يتم التقاط لقطات الشاشة من ملفك المحلي، ويمكنك الوصول إليها دون الاتصال بالإنترنت.

إذا كان لديك رسوم متحركة على الصفحة التي تنوي التقاطها، فإن الأدوات تمارس تأخيرًا بسيطًا لضبط الالتقاط.

لا يلتقط الرؤوس والتذييلات اللاصقة.

ويوفر لك الخصوصية المطلقة حيث يحدث كل شيء على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

التسعير.

لقطة الشاشة الكاملة للصفحة لا تحتوي على عرض مميز.

في عام 2013، أطلق موقع pcmag.com اسم “التقاط لقطة شاشة لصفحة الويب بالكامل” على أنه “أفضل إضافة مجانية لجوجل كروم“. يُسمى أيضًا Fireshot، وقد قام أكثر من مليوني مستخدم بتنزيل هذا الامتداد.

يوضح هذا أن قدرة الأداة على التقاط صفحات الويب تم اختبارها بدقة وموثوق بها. ببضع نقرات، تصبح لقطة الشاشة جاهزة للتنزيل.

سمات.

تتيح لك هذه الأداة حفظ لقطة الشاشة الملتقطة بصيغة pdf أو jpeg أو gif أو png. كما أنه يوفر لك عرض التحميل والعرض والإرسال إلى تطبيقات أخرى مثل OneNote أو الحافظة أو البريد الإلكتروني الخاص بك.

وهو يعمل دون اتصال بالإنترنت، ويلتقط صفحة الويب بأكملها، ويخزنها محليًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

كما يسمح لك بالحفظ بصيغة PDF. وعندما تفعل ذلك، فإنه يحتفظ بالمستند كملف نصي قابل للبحث، مما يعني أنه يمكنك البحث عن كلمة معينة في صفحة الويب التي يتم التقاطها على الشاشة. كما أنه يجعل جميع علامات التبويب التي تم التقاطها مرئية.

حتى تعرف متى تنتهي الصفحة المرئية، تتيح لك هذه الأداة التقاط مناطق التمرير في صفحات الويب الخاصة بك.

توفر لك هذه الأداة علامة تبويب بنقرة واحدة لتحميل لقطة الشاشة الخاصة بك إلى منصات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك مثل Twitter, Facebookأو خادم HTTP.

كما أن لديها أداة تحرير لتغيير الحجم، واقتصاص، وإضافة نص، وتأثيرات أخرى مثل التعليق التوضيحي الضبابي والسهمي على لقطة الشاشة.

التسعير.

تبلغ تكلفة Fireshot 39.95 دولارًا لكل مستخدم للحصول على ترخيص مدى الحياة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.

4. لقطة الشاشة – التقاط شاشة كاملة للصفحة

يتيح لك ملحق Screenshot- Full Page Screen Capture chrome التقاط لقطة شاشة كاملة للصفحة والتقاط المحتوى المرئي وحفظ لقطات شاشة صفحات الويب الخاصة بك إما بتنسيق pdf أو jpeg أو png أو pdf أو مجرد نسخها إلى الحافظة.

مع أكثر من 300000 مستخدم، تسمح لك هذه الأداة بالاستيلاء على أي جزء من صفحة الويب الخاصة بك دون عناء.

سمات.

يتيح لك التقاط صفحة الويب الخاصة بك إما كلقطة شاشة لصفحة كاملة، أو لقطة شاشة للصفحة المرئية، أو لقطة شاشة لمنطقة محددة.

يمكنك أيضًا تنزيله بالأحجام والتنسيقات المفضلة لديك.

كما يسمح لك بإنشاء مجلدات لتصنيف لقطات الشاشة التي تم تنزيلها.

يوفر أداة تحرير بسيطة لإضافة تأثيرات إلى لقطة الشاشة الخاصة بك.

التسعير.

لا تحتوي لقطة الشاشة الكاملة للصفحة على عرض مميز.

كيفية استخدام ملحق Chrome للقطة شاشة كاملة للصفحة

أولاً، قم بتنزيل ملحق Full Page Screenshot Chrome المفضل لديك عن طريق إجراء بحث في Google، كما هو موضح أدناه.

اضغط على مفتاح Enter، وستنتقل إلى الصفحة التالية أدناه.

انقر فوق نتائج البحث الأولى واستمر في إضافة امتداد Chrome إلى متصفح الويب الخاص بك. ثم انقر فوق “إضافة إلى Chrome”.

تابع بالنقر على “إضافة ملحق”. كما هو مبين أدناه.

بمجرد الانتهاء من ذلك، ستظهر أيقونة S، كما هو موضح في الصورة أدناه، في الجانب الأيمن العلوي من متصفح الويب الخاص بك. إذا لم يكن الأمر كذلك، فتحقق من رابط الامتداد الخاص بك باستخدام: الكروم: // ملحقات / وتثبيته على علبة التمديد الخاصة بك.

لرؤية الإضافة الجديدة قيد التنفيذ، افتح أي صفحة ويب، ثم انقر على أيقونة S. ستظهر لك قائمة من الخيارات، كما هو موضح في الصورة أدناه.

انقر فوق الخيار الأول لالتقاط صفحتك بأكملها.

وها هي النتيجة في الصورة أدناه.

احفظ لقطة الشاشة الخاصة بك وفقًا لتفضيلاتك.

افكار اخيرة

يعد ملحق Full Page Screenshot Chrome أداة ممتازة لكل صاحب عمل. المعلومات هي القوة، ولا تريد أن تفوت المعلومات ذات الصلة في مجال عملك.

ليس هذا فحسب، بل تساعدك أدوات العمل الأخرى على تنمية أعمالك بينما تقضي وقتًا رائعًا مع العائلة. الدفع قادة المجموعة لأتمتة الخاص بك Facebook عملية توليد قيادة المجموعة.