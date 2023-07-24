ستساعدك المقالة التالية: 4 خطوات عملية لإبراز هيكل المحتوى الخاص بك (ولماذا هو مهم أكثر اليوم)

نريد دليلا قويا على ذلك هيكل منشور المدونة القضايا ؟ لنقم بتجربة فكرية صغيرة … هل جعلتها جزءًا من الطريق خلال قراءة منشور مدونة وشعرت بالضياع قليلاً؟ ربما يكون لديك فكرة … “أسرع وتوصل إلى النقطة بالفعل!”

أو ربما تساءلت عما إذا كان المدون قد نسي ببساطة تضمين نصف المقال عن طريق الخطأ ، لأنه انتهى بشكل مفاجئ؟

تشير كل هذه المشكلات إلى وجود مشكلة واضحة في بنية منشور المدونة قيد البحث.

يشبه هيكل منشور المدونة الخاص بك جدران المنزل وسقفه – من المهم إنشاء هذه الميزات من اللحظة التي تبدأ فيها مدونة. بدون وجود جدرانك وسقفك في مكانه بإحكام وبأمان ، يمكن أن يكون لديك ورق حائط فاخر وديكورات جميلة … ولكن لن يرغب أحد بالفعل في العيش هناك. إنه نفس الشيء مع منشور المدونة. يمكن أن يكون لديك أفكار رائعة وطريقة رائعة مع الكلمات … ولكن بدون بنية فعالة لنشر المدونة ، سينهار الأمر برمته.

كيفية إنشاء هيكل منشور مدونة يشرك القراء في 4 خطوات سهلة

لماذا يعد وجود بنية منشور مدونة مهمًا جدًا؟ هياكل نشر مدونة بسيطة تعمل في كل مرة كتابة مقدمات واستنتاجات قوية طرق ذكية لجعل هياكل منشورات المدونة الخاصة بك أكثر تقدمًا

إفشاء: يرجى ملاحظة أن بعض الروابط أدناه هي روابط تابعة ، وسأربح عمولة دون أي تكلفة إضافية. اعلم أنني أوصي فقط بالمنتجات والخدمات التي استخدمتها شخصيًا وأقف وراءها. عندما تستخدم أحد الروابط التابعة الخاصة بي ، فإن الشركة تعوضني ، مما يساعدني في تشغيل هذه المدونة والحفاظ على كل المحتوى المتعمق الخاص بي مجانًا للقراء (مثلك).

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الآن ، دعنا نضع الأساس من خلال التحدث عن تعلم كيفية إنشاء بنية منشورات مدونة – تتوافق مع توقعات القراء – تستحق وقتك واهتمامك هذا العام.

1. لماذا يعد وجود بنية منشور مدونة مهمًا جدًا؟

إن الحصول على بنية منشورات المدونة الخاصة بك بشكل صحيح (للجمهور المستهدف) له الكثير من المزايا على المدى الطويل للنمو المستقبلي لمدونتك. هذا يعني انه:

ستوفر منشورك تجربة قراءة أفضل بكثير : سيظل قراؤك قائمين حتى النهاية ، بدلاً من أن يتجولوا في منتصف الطريق

: سيظل قراؤك قائمين حتى النهاية ، بدلاً من أن يتجولوا في منتصف الطريق سيكون منشورك قيما حقا : سيقدم محتوى منظمًا جيدًا وشاملًا سيرغب القراء في مشاركته والعودة إليه مرارًا وتكرارًا

: سيقدم محتوى منظمًا جيدًا وشاملًا سيرغب القراء في مشاركته والعودة إليه مرارًا وتكرارًا لن تضطر إلى قضاء الكثير من الوقت في معرفة ما تكتبه : إذا كنت تجلس كثيرًا وتحدق في الشاشة (أو خارج النافذة) أثناء كتابة منشور ، وتتساءل إلى أين تذهب بعد ذلك ، فإن قضاء بضع دقائق في التعرف على الهيكل يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا

: إذا كنت تجلس كثيرًا وتحدق في الشاشة (أو خارج النافذة) أثناء كتابة منشور ، وتتساءل إلى أين تذهب بعد ذلك ، فإن قضاء بضع دقائق في التعرف على الهيكل يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا لن تحتاج إلى إجراء الكثير من التحرير : بدلاً من حذف فقرات كاملة أو حتى أقسام لا تتناسب مع منشورك ، ستكتب مادة ستعمل في سياق منشورك ككل

: بدلاً من حذف فقرات كاملة أو حتى أقسام لا تتناسب مع منشورك ، ستكتب مادة ستعمل في سياق منشورك ككل ستتمكن من تقديم المزيد من العمق والرؤى لقرائك: ستدفعك بنية المنشور الجيدة والمفصلة إلى جعل المحتوى الخاص بك مفيدًا وقيِّمًا قدر الإمكان ، مما يجعل القراء يعودون للمصادفة للحصول على المزيد – وهذا يؤكد لهم أن عروضك المدفوعة ستكون منظمة بشكل جيد

هناك الكثير من هياكل منشورات المدونة التي تم تجربتها واختبارها والتي يمكنك استخدامها لتخطيط مقالاتك. بمجرد أن تعرف ماهيتها ، سترى أنها تُستخدم في مدونات أخرى – مرارًا وتكرارًا.

نصيحة: يشعر بعض المدونين بالقلق من أن اتباع بنية معينة لنشر المدونة سيثبط إبداعهم. في الواقع ، بمجرد محاولة تنظيم منشوراتك بشكل جيد منذ البداية ، ستجد أنها تحررك لتكون أكثر إبداعًا. قد تجد حتى أن الهياكل المحددة تساعد في دفعك نحو أفكار جديدة لمدونتك.

سنلقي نظرة أولاً على هيكلين بسيطين ولكن فعالين للغاية لنشر المدونة لاستلهام بعض الإلهام من عملية الكتابة الخاصة بك. بعد ذلك ، سنبحث في بعض الطرق السهلة والقوية لتوسيع هذه الهياكل البسيطة إلى نتيجة أكثر دقة. أخيرًا ، سنتحدث عن كيفية استعارة الإلهام بذوق رفيع من الميزات التي قد تعجبك في مدونتي هنا … لتضمينها في بنية منشورات المدونة الخاصة بك بمرور الوقت.

2. هياكل نشر مدونة بسيطة تعمل في كل مرة

في أبسط أشكالها ، كل قطعة كتابة لها بداية ووسط ونهاية (أو على الأقل يجب أن تكون بالتأكيد). مع منشورات المدونة ، غالبًا ما نطلق على هذه المكونات الهيكلية الأساسية اسم المقدمة والجسم الرئيسي والاستنتاج.

عادةً ما تكون المقدمة والاستنتاج قصيرين جدًا. بالنسبة إلى مشاركة مكونة من 1000 كلمة ، قد تنقسم الأجزاء الثلاثة إلى شيء مثل هذا:

المقدمة: 100 – 200 كلمة

الجسم الرئيسي: 700-850 كلمة

خاتمة 50 – 100 كلمة

كل من هياكل منشورات المدونة التي سنغطيها في هذا الدليل تستخدم هذه المكونات الأساسية الثلاثة ، لأن الغالبية العظمى من القراء مهيئون بالفعل لهذه العناصر الهيكلية على سبيل العادة. إذا كنت مهتمًا بصياغة عناوين مغرية ، فراجع دليلي النهائي: كيفية كتابة عنوان رئيسي (يجذب الانتباه).

بنية مشاركة المدونة السهلة رقم 1: مشاركة القائمة

دعنا نلقي نظرة على أحد أكثر أنواع هياكل منشورات المدونات شيوعًا في البرية اليوم – منشور القائمة (أو listicle) ، وهو تنسيق أقوم به جيدًا هنا على مدونتي. على سبيل المثال ، إليك لقطة شاشة من قائمة أفضل البرامج التابعة للمدونين:

الآن ، إليك كيفية تقسيم بنية المحتوى هذه من منظور استخدام العناصر الهيكلية الأساسية الثلاثة لدينا:

مقدمة : في مقدمة منشور القائمة ، تشرح المشكلة أو الموضوع الذي تناقشه. هذا أيضًا هو المكان الذي تريد جذب القارئ إليه من خلال جذب اهتمامه. (سنأتي ببعض النصائح المحددة للمقدمات قريبًا.) في نهاية المقدمة ، ستحتاج إلى سطر يعرض القائمة. على سبيل المثال، “

: في مقدمة منشور القائمة ، تشرح المشكلة أو الموضوع الذي تناقشه. هذا أيضًا هو المكان الذي تريد جذب القارئ إليه من خلال جذب اهتمامه. (سنأتي ببعض النصائح المحددة للمقدمات قريبًا.) في نهاية المقدمة ، ستحتاج إلى سطر يعرض القائمة. على سبيل المثال، “ الجسم الرئيسي : يجب أن يحتوي النص الأساسي لمنشور القائمة على نقاط مرقمة. سيبدأ هذا عادةً في رقم 1 (على الرغم من أنه يمكنك كتابة منشور “أعلى X” يبدأ بأكبر رقم ويتم العد التنازلي إلى رقم 1). يجب تنظيم كل نقطة من النقاط المرقمة بشكل مثالي بنفس الطريقة. إذا كانت لديك نقاط ، فقد ترغب في كتابة قائمة بحيث تكون كل نقطة مجرد جملة أو جملتين. إذا كان لديك عدد أقل من النقاط ، فمن المنطقي عادةً أن يكون لديك عنوان فرعي لكل نقطة ، متبوعًا بفقرة أو اثنتين من الشرح.

: يجب أن يحتوي النص الأساسي لمنشور القائمة على نقاط مرقمة. سيبدأ هذا عادةً في رقم 1 (على الرغم من أنه يمكنك كتابة منشور “أعلى X” يبدأ بأكبر رقم ويتم العد التنازلي إلى رقم 1). يجب تنظيم كل نقطة من النقاط المرقمة بشكل مثالي بنفس الطريقة. إذا كانت لديك نقاط ، فقد ترغب في كتابة قائمة بحيث تكون كل نقطة مجرد جملة أو جملتين. إذا كان لديك عدد أقل من النقاط ، فمن المنطقي عادةً أن يكون لديك عنوان فرعي لكل نقطة ، متبوعًا بفقرة أو اثنتين من الشرح. خاتمة: في نهاية القائمة ، سترغب في تضمين فقرة أو فقرتين تلخصان. من الشائع حقًا أن ترى المدونين الجدد يفقدون الاستنتاج في منشورات القائمة. إذا لم يكن لديك خاتمة ، وانتهت منشورك ببساطة بالعنصر الأخير في القائمة ، فقد يبدو ذلك مزعجًا للقراء – كما لو كنت قد نسيت إنهاء المنشور عن طريق الخطأ. يمكن أن يكون استنتاجك بسيطًا مثل سطر يقول “أي من هذه الأفكار أعجبك أكثر؟” أو “أي من هذه ستجربه هذا الأسبوع؟”

لا تخف ، سنصل إلى بعض الأفكار المحددة والخطوات القابلة للتنفيذ لكتابة استنتاجات مفيدة لاحقًا في هذا الدليل.

4 أنواع مختلفة من هياكل منشورات المدونة التي يمكنك اتباعها

أحد الأشياء الرائعة في بنية منشورات المدونة القائمة على القائمة هو أنها متعددة الاستخدامات إلى ما لا نهاية. يمكنك استخدامه لأشياء مثل:

قائمة أفضل 10 أدوات أو موارد حول موضوع معين متعلق بمجال تخصصك

تقرير أسبوعي عن منشورات المدونة أو حلقات البودكاست أو مقاطع الفيديو المفضلة لديك مؤخرًا

قائمة بالأفكار أو النصائح حول موضوع معين ، والتي يمكن للقارئ الاختيار والاختيار من بينها

منشور “كيفية” الذي يقدم إرشادات حول كيفية إنجاز شيء محدد ، والتي يجب ترتيبها ترتيبًا زمنيًا (بالترتيب الذي سيحتاجه القارئ لتنفيذ الخطوات)

في بعض المدونات ، يكون كل منشور إلى حد كبير عبارة عن قائمة منشورات … ومع ذلك لا يزال لديهم الكثير من التنوع.

بنية مشاركة المدونة السهلة رقم 2: منشور أسلوب المقال

هيكل محتوى آخر شائع (وفعال للغاية) يجب اتباعه ، هو أسلوب المقالة المنشور. هذا منشور يشير عادةً إلى نقطة رئيسية واحدة أو يناقش موضوعًا واحدًا ، ويتم تقسيمه أحيانًا إلى أقسام. في ما يلي مثال على مشاركة مدونة حديثة على غرار مقال للمؤلف والمسوق غزير الإنتاج ، سيث جودين:

يمكن أن يكون هيكل منشور المدونة المباشر هذا أداة مفيدة جدًا لبعض أنواع الأهداف المختلفة ، بما في ذلك:

التدوين الشخصي ، حيث قد تكتب عن حدث معين في حياتك

كتابة منشور “لماذا” (مثل “فخ مشغول” للمؤلف والمسوق غزير الإنتاج ، سيث جودين)

كتابة منشور “ما هو” (مثل ما هي المدونة؟ هنا في قسم موارد التدوين الخاصة بي)

يتم تنظيم منشور مدونة على غرار المقال على النحو التالي:

مقدمة : هذا هو المكان الذي تقدم فيه موضوعك الرئيسي أو ربما تطرح سؤالاً على القارئ

: هذا هو المكان الذي تقدم فيه موضوعك الرئيسي أو ربما تطرح سؤالاً على القارئ الجسم الرئيسي : للحصول على بنية منشورات مدونة بأسلوب المقالة ، ستحتاج إلى تقسيم النص الأساسي للمحتوى الخاص بك إلى عدة أقسام. عادة ، ستحتاج ما بين 2 و 4 عناوين فرعية. يجب أن تقسم هذه النقاط الأساسية إلى أجزاء أصغر ، بحيث يمكنك تغطية جوانب مختلفة منها. من الناحية المثالية ، تريد أن يكون كل قسم بنفس الطول تقريبًا. لا يهم ما إذا كانت تختلف قليلاً ، لكنك تريد تجنب وجود قسمين قصيرين حقًا وقسمين طويلين حقًا. باستخدام منشور القائمة ، يجب أن تحاول هيكلة كل قسم بنفس الطريقة. هذا ليس ضروريًا مع منشور على غرار مقال ، حيث قد يبدو كل قسم مختلفًا تمامًا. على سبيل المثال ، قد يتضمن قسم أو قسمان قوائم أو إرشادات خطوة بخطوة.

: للحصول على بنية منشورات مدونة بأسلوب المقالة ، ستحتاج إلى تقسيم النص الأساسي للمحتوى الخاص بك إلى عدة أقسام. عادة ، ستحتاج ما بين 2 و 4 عناوين فرعية. يجب أن تقسم هذه النقاط الأساسية إلى أجزاء أصغر ، بحيث يمكنك تغطية جوانب مختلفة منها. من الناحية المثالية ، تريد أن يكون كل قسم بنفس الطول تقريبًا. لا يهم ما إذا كانت تختلف قليلاً ، لكنك تريد تجنب وجود قسمين قصيرين حقًا وقسمين طويلين حقًا. باستخدام منشور القائمة ، يجب أن تحاول هيكلة كل قسم بنفس الطريقة. هذا ليس ضروريًا مع منشور على غرار مقال ، حيث قد يبدو كل قسم مختلفًا تمامًا. على سبيل المثال ، قد يتضمن قسم أو قسمان قوائم أو إرشادات خطوة بخطوة. خاتمة: في الختام ، سترغب في إعادة تأكيد نقطتك الرئيسية أو الشيء الرئيسي الذي تريد أن يتذكره القارئ ومنحه شيئًا ليفعله بعد ذلك

تتمثل إحدى أفضل ميزات بنية منشورات المدونة بأسلوب المقالة ، على عكس مقالة القائمة ، في أنها تسمح بشكل طبيعي بتدفق أكثر إبداعًا لأفكارك الخاصة ككاتب.

هذا لا يعني أن منشور المدونة الخاص بك على غرار المقال لا يمكن أن يستفيد من بعض التحسينات الهيكلية حول الحواف. أنا من أشد المدافعين عن الاستفادة من أدوات التنسيق لصالحك في جميع أنحاء التخطيط العام الخاص بك للحفاظ على تفاعل القراء ولفت انتباههم إلى الوجبات السريعة المهمة في مقالتك.

3. كتابة مقدمات واستنتاجات قوية

أيًا كان نوع بنية منشورات المدونة التي تقرر اتباعها ، فستحتاج إلى مقدمة وخاتمة واضحة.

صدقني ، أعلم أنه قد يكون من الصعب تصحيحها. حتى المدونون ذوو الخبرة يقضون أحيانًا وقتًا طويلاً في معاناتهم. فيما يلي بعض النصائح العملية للمساعدة في كتابة مقدمات واستنتاجات أكثر فعالية (لتحسين محتوى مدونتك):

كتابة مقدمات تجذب القارئ (وارسمها)

يجب أن تسعى الجمل القليلة الأولى من أي منشور إلى إنجاز مهمتين أساسيتين:

اجذب انتباه القارئ

قم بإعداد المنشور حتى يعرف القارئ ما يمكن توقعه

بعض الطرق السهلة والفعالة للغاية لبدء مقدمتك هي:

مع سؤال : على سبيل المثال ، تبدأ How to Start a Food Blog بـ “هل تريد أن تتعلم كيفية بدء مدونة طعام ، ولكن ليس لديك أدنى فكرة عن كيفية القيام بذلك؟”

: على سبيل المثال ، تبدأ How to Start a Food Blog بـ “هل تريد أن تتعلم كيفية بدء مدونة طعام ، ولكن ليس لديك أدنى فكرة عن كيفية القيام بذلك؟” مع اقتباس مثير للاهتمام أو مشهور : يمكن أن تكون هذه طريقة جيدة لبدء المنشور إذا لم تكن متأكدًا تمامًا من كيفية البدء ، أو إذا كنت تكتب شيئًا مصممًا ليكون مصدر إلهام أو تحفيز.

: يمكن أن تكون هذه طريقة جيدة لبدء المنشور إذا لم تكن متأكدًا تمامًا من كيفية البدء ، أو إذا كنت تكتب شيئًا مصممًا ليكون مصدر إلهام أو تحفيز. مع إحصائية أو حقيقة لافتة للنظر : تبدأ 10 Blog SEO Strategies بـ ، “الآن بعد أن أصبحنا في عام 2021 ، تبدأ 93٪ من التجارب عبر الإنترنت بمحرك بحث ، وبالنسبة إلى 92.04٪ من هؤلاء المستخدمين ، فإن Google هو محرك البحث المفضل لديهم.”

: تبدأ 10 Blog SEO Strategies بـ ، “الآن بعد أن أصبحنا في عام 2021 ، تبدأ 93٪ من التجارب عبر الإنترنت بمحرك بحث ، وبالنسبة إلى 92.04٪ من هؤلاء المستخدمين ، فإن Google هو محرك البحث المفضل لديهم.” مع الاعتراف بالمشكلة الرئيسية التي يواجهها القارئ: تبدأ 7 أفضل خطط استضافة الويب المجانية بـ ، “عندما يتعلق الأمر بالعثور على أفضل خطط استضافة الويب المجانية لإطلاق مدونتك مجانًا تمامًا ، فهناك عدد قليل جدًا من الخيارات المربكة.”

يجب أن تمهد بقية المقدمة الطريق للنقاط الرئيسية التي ستظهر في بقية المنشور ، وهو السحر الحقيقي للتنسيق المدروس لهيكل منشور المدونة الخاص بك. قد تشرح أهمية الموضوع ، أو يمكنك التعاطف مع تحدي القارئ (الذي أوصلهم إلى مشاركتك في المقام الأول).

في كثير من الأحيان ، من الجيد استخدام المقدمة لإخبار القارئ بما سيتعلمه خلال المنشور المتاح ، أو رسم صورة واضحة لما سيتمكن من تحقيقه بحلول الوقت الذي يقرأه فيه.

كتابة الاستنتاجات التي تشجع القارئ على اتخاذ الإجراءات

لا تحتاج خاتمة المنشور إلى تلخيص كل ما كتبته. في الواقع ، بعض أكثر استنتاجات منشور المدونة فعالية قصيرة وموجزة.

بدلاً من ذلك ، اعتمد على بنية منشورات المدونة التي تستخدم الخاتمة كوجهة لتكرار النقطة (النقاط) الرئيسية التي تريد نقلها إلى القراء. يجب أيضًا أن تقترح استنتاجك بشكل مثالي خطوة عمل تالية واضحة للغاية – يشار إليها غالبًا باسم “الحث على اتخاذ إجراء”.

بعض الاستراتيجيات الرائعة لكتابة خاتمة فعالة للغاية لنشر المدونة ، هي:

شجع القراء على اتخاذ إجراء بشأن ما قرأوه للتو : هذا مفيد بشكل خاص إذا كان هذا الإجراء سيساعدك بطريقة ما. كيف تبدأ مدونة طعام تنتهي بـ “ابدأ مدونة طعامك اليوم وبجرعة صحية من العمل الجاد والإبداع والاستعداد للتجربة ، سترى النتائج بسرعة.”

: هذا مفيد بشكل خاص إذا كان هذا الإجراء سيساعدك بطريقة ما. كيف تبدأ مدونة طعام تنتهي بـ “ابدأ مدونة طعامك اليوم وبجرعة صحية من العمل الجاد والإبداع والاستعداد للتجربة ، سترى النتائج بسرعة.” دعوة القراء لترك تعليق : يمكنك ببساطة كتابة شيء مثل ، “أي من هذه النصائح ستجربها أولاً؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات.” أو “هل لديك أي نصائح تضيفها إلى قائمتنا؟ مشاركتها في التعليقات.”

: يمكنك ببساطة كتابة شيء مثل ، “أي من هذه النصائح ستجربها أولاً؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات.” أو “هل لديك أي نصائح تضيفها إلى قائمتنا؟ مشاركتها في التعليقات.” اقترح منشورًا آخر على مدونتك قد يستمتع به القراء : كيف تبدأ مدونة سفر تنتهي بـ “هل تريد المزيد من النصائح حول زيادة عدد قراء مدونتك ، تأكد من مراجعة دليلي: 10 استراتيجيات تسويق للمدونات (للنمو بسرعة) …” الذي يقدم مقالة ثانية مفيدة وذات صلة للقراء المهتمين للتحقق منها بعد ذلك.

: كيف تبدأ مدونة سفر تنتهي بـ “هل تريد المزيد من النصائح حول زيادة عدد قراء مدونتك ، تأكد من مراجعة دليلي: 10 استراتيجيات تسويق للمدونات (للنمو بسرعة) …” الذي يقدم مقالة ثانية مفيدة وذات صلة للقراء المهتمين للتحقق منها بعد ذلك. شجع القراء على شراء أحد منتجاتك أو الاطلاع على خدماتك. يعمل هذا جيدًا بشكل خاص إذا كانت مشاركتك مرتبطة بنفس الموضوع. على سبيل المثال ، إذا كانت مشاركتك عبارة عن قائمة من النصائح للتحرير الذاتي لكتابتك ، فيمكنك إنهاءها بـ ، “هل تحتاج إلى مزيد من الانتباه إلى كتابتك؟ تحقق من خدمات التحرير والتدقيق اللغوي الخاصة بي “.

4. طرق ذكية لجعل هياكل منشورات المدونة الخاصة بك أكثر تقدمًا

قبل أن تذهب بعيدًا في أي بنية منشورات مدونة معينة ، أود أن أشجعك على التأكد من أنك تقوم بتسمير جميع الأساسيات. يتضمن أفضل الممارسات التالية:

التحقق من أن مقالتك تحتوي على مقدمة قوية لا تستغرق وقتًا طويلاً : من المهم أن تجذب القارئ ، لكنك لا تريد أن ينتهي بك الأمر إلى الوقوع في الظل قبل أن تدخل حقًا إلى النص الأساسي لمشاركتك.

: من المهم أن تجذب القارئ ، لكنك لا تريد أن ينتهي بك الأمر إلى الوقوع في الظل قبل أن تدخل حقًا إلى النص الأساسي لمشاركتك. تأكد من أن لديك خاتمة لمنشورك : قد تكون هذه مجرد جملة أو جملتين ، ولكن من المهم لأي بنية منشورات مدونة ذكية أن يكون لديك شيء ما هناك. يتيح لك استنتاجك إنهاء المنشور وإعطاء القارئ شيئًا ليتذكره. هذه أيضًا فرصة رائعة لمطالبة القارئ باتخاذ إجراء – يمكنك تشجيعه على الانضمام إلى قائمة بريدك الإلكتروني ، أو تنزيل مورد مجاني ، أو مشاركة منشورك على وسائل التواصل الاجتماعي ، أو التحقق من أحد منتجاتك المدفوعة ، أو تحديد موعد لمكالمة تمهيدية غير ملزمة معك ، أو أي شيء تريده أكثر من غيره.

: قد تكون هذه مجرد جملة أو جملتين ، ولكن من المهم لأي بنية منشورات مدونة ذكية أن يكون لديك شيء ما هناك. يتيح لك استنتاجك إنهاء المنشور وإعطاء القارئ شيئًا ليتذكره. هذه أيضًا فرصة رائعة لمطالبة القارئ باتخاذ إجراء – يمكنك تشجيعه على الانضمام إلى قائمة بريدك الإلكتروني ، أو تنزيل مورد مجاني ، أو مشاركة منشورك على وسائل التواصل الاجتماعي ، أو التحقق من أحد منتجاتك المدفوعة ، أو تحديد موعد لمكالمة تمهيدية غير ملزمة معك ، أو أي شيء تريده أكثر من غيره. بما في ذلك العناوين الفرعية في هيكل منشور المدونة الخاص بك: بالنسبة لهيكل نمط القائمة ، يجب ترقيمها ، لكن بالنسبة إلى مقال ، يجب ألا يتم ترقيمها بشكل عام. العناوين الفرعية هي بمثابة علامات إرشادية للقارئ ، تخبرهم بما سيحدث. إنها مفيدة حقًا للقراء الذين يتصفحون للعثور على إجابة لسؤال معين ، وكذلك للقراء الذين قد يشعرون بالضياع في الكثير من الفقرات النصية الكثيفة.

بمجرد أن تكون واثقًا من أن لديك معالجة رائعة للأساسيات ، فابدأ واجعل هياكل المحتوى الخاصة بك أكثر تعقيدًا. كل من هياكل المنشورات على شكل قائمة والمقالات متعددة الاستخدامات بشكل رائع ، وهناك الكثير الذي يمكنك القيام به لتوسيع فائدة منشوراتك مع هذه الهياكل.

في ما يلي بعض الأماكن الرائعة لبدء إضافة المزيد من الفروق الدقيقة إلى بنية منشورات مدونتك – وإفادة القراء بشكل كبير على طول الطريق:

أضف قيمة إضافية واتساقًا إلى هيكل المنشور الخاص بك عن طريق تضمين الأقسام الفرعية

تتمثل إحدى الطرق السهلة للغاية لإضافة قيمة إضافية إلى بنية منشورات المدونة الخاصة بك في تضمين قسم فرعي واحد (أو أكثر) داخل كل قسم من الأقسام الرئيسية أو عناصر القائمة في جميع أنحاء المقالة.

فيما يلي مثال ، من بين أفضل 15 خطة استضافة ويب للمدونين ، مع الأقسام الفرعية المشار إليها باستخدام الأسهم الحمراء:

مع العديد من المنشورات ، يمكنك بسهولة إضافة “نصيحة سريعة” في نهاية كل قسم لإدخال القليل من القيمة الإضافية في بنية منشورات المدونة الخاصة بك. هناك خيار بسيط آخر وهو إبراز بعض “القراءة الإضافية” أو تقديم ارتباط قابل للنقر لـ “الذهاب إلى أبعد من ذلك” ، والذي يمنحك فرصة جاهزة لتضمين روابط إلى منشورات أخرى على مدونتك ، أو إلى المنتجات المدفوعة ، أو العروض التابعة.

من خلال قائمة مشاركة تشارك البرامج أو الأدوات المفضلة لديك ، تتضمن الأقسام الإضافية المفيدة “التسعير” أو “الإيجابيات” أو “السلبيات” أو “البدائل” لمساعدة القراء على توجيه القراء نحو المعلومات المهمة.

إذا كنت تريد المزيد من الإلهام ، فتحقق من هذه الأمثلة للمقالات (هنا على مدونتي) التي تستخدم عناوين ذكية في جميع أنحاء هيكل منشورات المدونة الخاصة بهم لإبقاء انتباه القراء على أهم النقاط التي يجب التركيز عليها في كل مقالة:

تذكر أن هذه الأنواع من الأقسام تجعل من السهل على القراء استيعاب المعلومات التي تشاركها ، ومعرفة النصائح أو الأدوات التي قد تناسبهم بشكل أفضل. كمكافأة إضافية ، تساعد ميزات بنية منشور المدونة هذه أيضًا في جعل المحتوى الخاص بك أكثر تشويقًا وجاذبية من الناحية المرئية.

أضف دسيسة بصرية إلى مشاركاتك من خلال تضمين صورة في كل قسم فرعي

هناك طريقة رائعة أخرى لجعل هياكل منشورات المدونة الخاصة بك أكثر جاذبية ، وهي إضافة الصور عبر المحتوى الخاص بك. من المحتمل أنك قمت بالفعل بتضمين صورة في الجزء العلوي من رسالتك ، لجذب القارئ إليها. ولكن المنشورات الطويلة ، على وجه الخصوص ، تستفيد من وجود المزيد من الصور لتفكيك الأشياء.

إحدى الطرق البسيطة للقيام بذلك هي إضافة صورة في بداية كل قسم فرعي أو عنصر قائمة داخل منشورك. فيما يلي مثال ، من بين 27 من أفضل دورات التدوين لجميع المدونين:

ليس عليك بالضرورة إضافة صور في بداية كل قسم فرعي ، فلا تتردد في الإبداع معها. يمكنك اختيار أن يكون لديك فقرة تمهيدية أولاً ، ثم الصورة ، ثم الغوص في بقية القسم الفرعي.

قم بتغطية موضوع في العمق عن طريق تقسيم منشور القائمة إلى أجزاء منفصلة

في بعض الأحيان ، قد يكون لديك موضوع لا يعمل كقائمة واحدة. يمكنك إنشاء هيكل منشور أكثر تعقيدًا باستخدام عناوين فرعية لتقسيم المنشور إلى جزأين منفصلين أو أكثر.

في أبسط صورها ، قد تعني هذه التقنية وجود قسم “لماذا” قبل الانتقال إلى القائمة ، مثل 29 من أفضل سمات WordPress للمدونين مع قسم “لماذا WordPress Themes؟”

إذا كانت لديك قائمة يمكن تقسيمها بشكل طبيعي إلى مجموعات ، فيمكنك المضي قدمًا في هذه التقنية وتقسيم القائمة نفسها إلى أجزاء مختلفة.

فيما يلي مثال ، من تجميعي الذي تم تحديثه مؤخرًا لـ 40 نصيحة حول التدوين لزيادة جمهورك ، والذي تم تقسيمه إلى أربعة أقسام رئيسية:

يحتوي كل جزء من المنشور على عنوان فرعي ومقدمة ثم مجموعة من النصائح ، مثل هذا:

يساعد تقسيم قائمة طويلة على هذا النحو القارئ على استيعاب الأفكار ، حيث يتم تجميع النصائح التي تتعلق بنفس منطقة التدوين معًا. لا تزال قائمة مستمرة ، حيث يستمر الترقيم في كل مرة (على سبيل المثال ، يبدأ القسم المصور في لقطة الشاشة أعلاه بالعنصر رقم 28 في القائمة).

هناك طريقة أخرى لتقسيم منشور قائمة وهي إنشاء قائمتين منفصلتين وإعادة تشغيل الترقيم. يمكنك رؤية هذه التقنية قيد التنفيذ في How to Name a Blog (the Smart Way) ، حيث توجد قائمة من 10 نصائح سريعة وسهلة ، متبوعة بقائمة منفصلة من ستة تقنيات مفصلة ، ثم قائمة نهائية من 40 مثالاً

ساعد القراء في العثور على ما يحتاجون إليه (مع جدول محتويات)

إذا كان لديك منشور طويل ، فهناك طريقة أخرى رائعة للإضافة إلى الهيكل وهي إنشاء جدول محتويات WordPress قبل البدء في عناصر قائمتك. يساعد هذا القراء على القفز مباشرة إلى الأجزاء التي تهمهم أكثر ، أو العودة إلى حيث توقفوا في فترة طويلة من كيفية النشر.

إليك مثال ، من دليلي النهائي حول كيفية بدء مدونة (وكسب المال):

أفضل حجة على الإطلاق لبدء دمج جدول محتويات في هيكل منشور المدونة الافتراضي الخاص بك ، هو أن القراء سيكونون قادرين على النقر فوق أي من هذه الروابط (الأقسام الفرعية) للانتقال مباشرة إلى الجزء الأيمن من المنشور الذي يهتمون كثيرًا بقراءته.

يمكنك استخدام ملحق WordPress بسيط (مثل AutoListicle) لإنشاء جدول محتويات ينظم النقاط الرئيسية في منشور المدونة الخاص بك – أو يمكنك حتى إنشائه بنفسك باستخدام روابط الربط إذا كنت مرتاحًا لاستخدام رمز HTML خفيف في مدونتك. تحقق من هذا البرنامج التعليمي الخاص بي لمعرفة كيفية صنع واحدة لنفسك في بضع دقائق فقط.

الخلاصة: استخدم هيكل منشور مدونة أكثر تفكيرًا اليوم

إذا كنت لا تزال تلتف حول كل ما يأتي مع اختيار تنظيم بنية منشورات المدونة الخاصة بك بشكل مدروس للمضي قدمًا ، فلنعد خطوة إلى الوراء …

لنبدأ فقط بأساسيات تحسين بنية مقالة واحدة:

أولاً ، اختر منشورًا موجودًا على مدونتك : تأكد من أنه يحتوي على مقدمة وبعض العناوين الفرعية المفيدة وخاتمة قابلة للتنفيذ

: تأكد من أنه يحتوي على مقدمة وبعض العناوين الفرعية المفيدة وخاتمة قابلة للتنفيذ بعد ذلك ، اختر طريقة واحدة لإضافة بنية إضافية إلى تلك المشاركة: ربما ستقوم بتضمين “نصيحة عليا” لكل قسم ، أو إضافة صورة مباشرة أسفل كل عنوان فرعي أو إدخال جدول محتويات للقراء للتنقل بسهولة أكبر في النقاط الرئيسية في مقالتك

مع المقالة التالية التي تكتبها لمدونتك ، اقضِ القليل من الوقت في التفكير في الميزات التي يمكن أن تساهم هنا في بنية منشورات المدونة الأكثر فاعلية لتوصيل أفكارك والوجبات السريعة قبل أن تبدأ.

في تجربتي من خلال القيام بهذا العمل مقدمًا ، ستجد أن الكتابة تأتي بسهولة أكبر (وبسرعة) ، وسيجتمع المحتوى الخاص بك بشكل أكثر تماسكًا وسيحدث تأثيرًا أكبر مع القراء أيضًا.

لمزيد من النصائح حول كتابة محتوى رائع يساعد في تغيير قرائك ، تحقق من دليل الكتابة النهائي الخاص بي: كيفية كتابة منشور مدونة (+ نموذج منشور مدونة مجاني خاص بي).

هذا الدليل مليء بالنصائح القابلة للتنفيذ لتحسين منشورات مدونتك وجعلها فعالة قدر الإمكان لقرائك.

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