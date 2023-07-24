ستساعدك المقالة التالية: 40+ إحصائيات التسويق عبر البريد الإلكتروني لعام 2023: الاستخدام والحقائق والاتجاهات

من الذي قال أن البريد الإلكتروني مات؟ مهما كانوا ، كانوا مخطئين. لا يزال التسويق عبر البريد الإلكتروني حيويًا ومحفزًا إلى حد كبير ، وهو وثيق الصلة بأهدافك التسويقية أكثر من أي وقت مضى – ولدينا الإحصائيات التي تثبت ذلك.

لقد قمنا بتجميع أكثر من 40 إحصائية للتسويق عبر البريد الإلكتروني والتي توضح لك حالة البريد الإلكتروني في الوقت الحالي (المفسد: لا يزال أحد أكثر قنوات التسويق فاعلية) ويسلط الضوء على بعض الاتجاهات المهمة التي يحتاج المسوقون إلى معرفتها.

ستخبرك الأفكار التي يمكنك استخلاصها من البيانات أدناه بالمزيد حول الطرق التي يتغير بها التسويق عبر البريد الإلكتروني ، وكيف تحتاج إلى التغيير معها.

هيا بنا نبدأ:

إحصائيات التسويق عبر البريد الإلكتروني – اختيارات المحرر

1. متوسط ​​معدل فتح البريد الإلكتروني هو 17.8٪.

متوسط ​​معدل النقر إلى البريد الإلكتروني هو 2.65٪.

البريد الإلكتروني أكثر فعالية 40 مرة من وسائل التواصل الاجتماعي لاكتساب العملاء.

إحصائيات ومعايير التسويق عبر البريد الإلكتروني

لنبدأ بإلقاء نظرة على أحدث معايير الصناعة التي تم الكشف عنها في أحدث تقرير تسويق عبر البريد الإلكتروني من Campaign Monitor. هذه المعايير مفيدة لقياس الأداء الخاص بك مقابل.

متوسط ​​معدل فتح البريد الإلكتروني هو 17.8٪.

هذا هو متوسط ​​معدل الفتح عبر جميع الصناعات ويستند إلى البيانات التي تم جمعها من أكثر من 30 مليار بريد إلكتروني تم إرسالها خلال عام 2019. هل أداؤك أقل أو أعلى من المتوسط؟ (مراقب الحملة)

المؤسسات الحكومية لديها أعلى معدلات فتح (30.5٪)

تهيمن المنظمات الحكومية عندما يتعلق الأمر بمعدلات الفتح. ومن المثير للاهتمام أن هذا الرقم يمثل زيادة بأكثر من 10٪ عن العام الماضي ، حيث كان المتوسط ​​19.79٪. (مراقب الحملة)

سجلت السيارات والفضاء أقل معدلات فتح (12.6٪)

على الطرف الآخر من الطيف ، لدينا صناعة السيارات والطيران. لقد شهدوا واحدة من أكبر الانخفاضات في معدلات الفتح عن العام الماضي ، حيث انخفضت من حوالي 17٪ إلى 12.6٪. (مراقب الحملة)

التجزئة لديها فقط 13.9 ٪ متوسط ​​معدل الفتح

ومن المثير للاهتمام ، أن التجزئة تقع أيضًا في أسفل الجدول ، حيث انخفضت من متوسط ​​معدل فتح 15.2٪ إلى 13.9٪ هذا العام. يمثل هذا المستوى العالي من المنافسة في التجارة الإلكترونية ومساحة البيع بالتجزئة ، مما يؤثر على معدلات فتح البريد الإلكتروني.

ومع ذلك ، ليست كل الأخبار سيئة – تعمل شركات البيع بالتجزئة أيضًا على زيادة مشاركة البريد الإلكتروني وتتفوق في دفع إجراءات المستهلك.

يقدم هذا حجة قوية للتركيز بشكل أكبر على CRO وإنشاء رسائل بريد إلكتروني عالية التحويل إذا كنت بائع تجزئة من أجل تحقيق أقصى استفادة من العملاء الذين يفتحون رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. (مراقب الحملة)

متوسط ​​معدل النقر إلى البريد الإلكتروني هو 2.65٪

مرة أخرى ، هذا هو المتوسط ​​عبر الصناعات ومرة ​​أخرى ، كانت الوكالات الحكومية هي الأفضل أداءً ، بمتوسط ​​نسبة نقر إلى ظهور 4.1٪. (مراقب الحملة)

يبلغ متوسط ​​معدل النقر للفتح حوالي 14٪

14.3٪ على وجه الدقة. في حالة عدم معرفتك بالفعل ، فإن معدل النقر للفتح هو النسبة المئوية للأشخاص الذين فتحوا بريدك الإلكتروني والذين يواصلون النقر فوق ارتباط أو صورة بداخله. يمكن القول إنه مقياس أفضل لمدى جودة أداء نسخة البريد الإلكتروني / المحتوى الخاص بك لنسبة النقر إلى الظهور.

توضح الصورة أدناه كيف ينقسم هذا المتوسط ​​عبر الصناعات. (مراقب الحملة)

معدلات الارتداد (0.7٪) وإلغاء الاشتراك (0.1٪) آخذة في الارتفاع

تحسن متوسط ​​معدلات الارتداد (النسبة المئوية للمستلمين الذين لا يتلقون بريدك الإلكتروني) وإلغاء الاشتراك (النسبة المئوية لقائمة بريدية تلغي الاشتراك من الاتصالات) مقارنة بالعام الماضي.

يوضح لنا هذا أن المسوقين يتحسنون في الحفاظ على قوائمهم نظيفة وتحسين إمكانية التسليم. (مراقب الحملة)

أيام الثلاثاء لديها أعلى معدلات فتح (18.3٪) وإلغاء الاشتراك (0.2٪)

خذ هذه الإحصائية مع قليل من الملح ، حيث أن الاختلافات صغيرة جدًا وغير مهمة تقريبًا. لا تنشغل كثيرًا بمطاردة “أفضل يوم” وركز على إنشاء حملات بريد إلكتروني فعالة. (مراقب الحملة)

أهمية / أهمية التسويق عبر البريد الإلكتروني

فيما يلي بعض إحصاءات التسويق عبر البريد الإلكتروني التي توضح مدى أهمية البريد الإلكتروني للمسوقين والشركات ، ولماذا.

يقول حوالي 80٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة إن البريد الإلكتروني هو أهم قناة لكسب العملاء / الاحتفاظ بهم

ومن المثير للاهتمام ، أن عددًا كبيرًا من المسوقين في الشركات الصغيرة والمتوسطة صوتوا للبريد الإلكتروني مقارنةً بالبحث المجاني ، والبحث المدفوع ، ووسائل التواصل الاجتماعي. عندما يتعلق الأمر باكتساب عملاء جدد والاحتفاظ بهم ، يبدو أنه لا شيء يتفوق على البريد الإلكتروني. (تسويق إلكتروني)

البريد الإلكتروني أكثر فعالية 40 مرة من وسائل التواصل الاجتماعي لاكتساب العملاء

هذا صحيح ، البريد الإلكتروني فعال 40 مرة مثل كليهما Twitter و Facebook مجتمعة في اكتساب عملاء جدد. (ماكينزي)

أنفقت الشركات الأمريكية ما يقدر بنحو 3.07 مليار دولار على التسويق عبر البريد الإلكتروني في عام 2019

هذا وفقا لتقديرات Statista. إذا كان هذا دقيقًا ، فهذا يعني أن الشركات زادت إنفاقها على التسويق عبر البريد الإلكتروني بحوالي الثلث في 5 سنوات فقط. (ستاتيستا)

يتم تحويل حركة مرور البريد الإلكتروني بشكل أفضل من حركة المرور على الشبكات الاجتماعية والبحث

4.24٪ من حركة مرور البريد الإلكتروني تؤدي إلى عمليات شراء ، في حين أن 2.49٪ فقط من حركة البحث و 0.59٪ من الزيارات الاجتماعية تفعل الشيء نفسه. هذا أمر منطقي لأن مشتركي البريد الإلكتروني عادة ما يكونون متقدمين في مسار تحويل المبيعات ومن المرجح أن يكونوا قد مروا بعملية رعاية رائدة. (العبقرية الأمريكية)

93٪ من المسوقين يقولون إن البريد الإلكتروني هو أفضل قناة لتوزيع المحتوى

هذا وفقًا لتقرير عام 2017 الصادر عن معهد تسويق المحتوى. القناة الثانية الأكثر شيوعًا المستخدمة لتوزيع المحتوى هي LinkedIn. (معهد تسويق المحتوى)

49 ٪ من المستهلكين الأمريكيين يريدون رسائل بريد إلكتروني أسبوعية للعلامة التجارية

يوضح هذا أن المستهلكين لم يتعبوا من تلقي رسائل البريد الإلكتروني الترويجية. على العكس من ذلك ، يريدون استقبالهم كل أسبوع. إذا كنت لا ترسلها بشكل متكرر بما يكفي ، فقد تكون في عداد المفقودين. (ستاتيستا)

إحصائيات استخدام البريد الإلكتروني

مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة ، ستغفر لك لافتراض أن البريد الإلكتروني في طريقه للخارج – ولكن هذا ليس هو الحال بالضرورة. كما تظهر الإحصائيات أدناه ، لا يزال الاستخدام العام للبريد الإلكتروني مرتفعًا.

دعنا نلقي نظرة على بعض إحصائيات استخدام البريد الإلكتروني الرئيسية:

سيتم إرسال 347 مليار بريد إلكتروني يوميًا بحلول عام 2023

يمثل هذا التقدير زيادة كبيرة عن 281 مليار رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها في عام 2018. ويتزايد الرقم عامًا بعد عام ويعكس النمو في عدد مستخدمي البريد الإلكتروني على مستوى العالم. (ستاتيستا)

أكثر من 50٪ من سكان العالم يستخدمون البريد الإلكتروني

بالحديث عن النمو في عدد مستخدمي البريد الإلكتروني في العالم ، يستخدم الآن حوالي نصف سكان العالم البريد الإلكتروني. مجنون ، أليس كذلك؟ في جميع أنحاء العالم ، كان هناك 3.8 مليار مستخدم بريد إلكتروني في عام 2018. وبحلول عام 2023 ، من المتوقع أن يكون هناك 4.4 مليار مستخدم. (ستاتيستا)

يقوم 99٪ من المستهلكين بفحص بريدهم الإلكتروني مرة واحدة أو أكثر كل يوم

وهذا مجرد حسابات بريدهم الإلكتروني الشخصية. إذا أخذنا في الاعتبار صناديق البريد الوارد الخاصة بالعمل والجوّال ، فسيكون المتوسط ​​في الواقع حوالي 20 مرة في اليوم. (رؤى DMA)

المستهلكون لديهم 2-3 حسابات بريد إلكتروني

لكنهم لا يستخدمونها جميعًا بنفس الطريقة. من المرجح أن يقوموا بالتسجيل في القوائم البريدية على حساباتهم الشخصية أكثر من حساب العمل ، و 44٪ منهم لديهم بالفعل عنوان بريد إلكتروني تم إعداده حصريًا للرسائل التسويقية. (رؤى DMA)

البريد الإلكتروني هو الطريقة المفضلة لتلقي تحديثات العلامة التجارية

بهامش كبير. 66٪ من المستهلكين يصنفون البريد الإلكتروني على أنه قناة التواصل المفضلة لديهم ، مقارنة بـ 23٪ فقط يفضلون وسائل التواصل الاجتماعي. (مراقب الحملة)

إحصائيات عائد الاستثمار للتسويق عبر البريد الإلكتروني

لنتحدث عن المال. فيما يلي بعض الإحصائيات التي تخبرك بالمزيد حول عائد الاستثمار لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.

يبلغ متوسط ​​عائد الاستثمار للتسويق عبر البريد الإلكتروني 42: 1

يشير هذا إلى أنه مقابل كل دولار تنفقه على جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني ، يمكنك أن تتوقع استرداد 42 دولارًا في المتوسط. كما ارتفع متوسط ​​عائد الاستثمار عن عام 2018 ، عندما كانت النسبة 38: 1. (عباد الشمس)

66.3٪ من المشاركين في استطلاع التسويق يقولون أن عائد الاستثمار عبر البريد الإلكتروني سيزداد

على الرغم من حقيقة أن عائد الاستثمار للتسويق عبر البريد الإلكتروني أعلى بالفعل من أي قناة تسويق أخرى ، إلا أن المسوقين متفائلون بأنها ستستمر في الصعود إلى أعلى. يتفق غالبية المسوقين أيضًا على أنها ستستمر في كونها واحدة من أفضل القنوات في تقديم عائد الاستثمار لمدة 5 سنوات قادمة على الأقل ، وفقًا لموقع Litmus.com.

لا تزال العلامات التجارية تكافح من أجل قياس عائد الاستثمار عبر البريد الإلكتروني بشكل فعال

يعتقد حوالي 30٪ فقط من العلامات التجارية أنها قادرة على قياس عائد استثمار التسويق عبر البريد الإلكتروني بشكل جيد. يمكن لحوالي 32٪ قياسه بشكل مناسب ، وحوالي 38٪ يمكنهم قياسه بشكل سيئ أو سيئ للغاية. قد يكون هذا بسبب أن معظم العلامات التجارية لم تقم بعد بتطوير وتنفيذ برامج تسويق بريد إلكتروني متطورة ، أو إشارة إلى أن العلامات التجارية لا تعتبر قياس عائد الاستثمار عبر البريد الإلكتروني أولوية قصوى بسبب عائد الاستثمار المرتفع المعروف. (عباد الشمس)

تولد برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني الأكثر تطورًا عائد استثمار أقل

على عكس الحدس ، فإن جعل برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني أكثر تعقيدًا قد يؤدي في الواقع إلى خفض عائد الاستثمار الفوري. تنتج البرامج غير المتطورة عائد استثمار بنسبة 44: 1 مقارنة بعائد استثمار برنامج معقد يبلغ 38: 1 فقط. قد يكون السبب في ذلك هو أن البرامج الأكثر تعقيدًا تحول تركيزها من معدلات العائد الفوري إلى العوائد الإجمالية. (عباد الشمس)

احصائيات معدل فتح البريد الإلكتروني

معدل الفتح هو النسبة المئوية لمستلمي البريد الإلكتروني الذين يفتحون رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك ؛ إنه مقياس مهم عندما يتعلق الأمر بتقييم أداء حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني. إليك بعض إحصائيات معدل الفتح التي قد تجدها ممتعة.

رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية لديها أعلى معدلات فتح

يبلغ متوسط ​​معدلات فتح البريد الإلكتروني الترحيبي 82٪ لأن العملاء يتوقعونها ويتطلعون إليها للوصول إلى صندوق الوارد الخاص بهم. تأكد من أنك تستفيد من معدل الفتح المرتفع هذا. (تحصل على رد)

يؤدي تخصيص سطور الموضوع إلى زيادة معدلات الفتح بنسبة 50٪

يوضح هذا مدى أهمية التخصيص للتسويق عبر البريد الإلكتروني. ومع ذلك ، تظهر الإحصائيات أيضًا أنه لا يزال غير مستغل. 2٪ فقط من رسائل البريد الإلكتروني التسويقية تستخدم التخصيص. (نعم تسويق دورة الحياة)

لمزيد من القراءة ، تأكد من مراجعة تقريرنا الخاص بإحصاءات التخصيص.

رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على رموز تعبيرية في سطر الموضوع تولد معدلات فتح أعلى

حاول إدخال رمز تعبيري في سطور الموضوع وقد ترى معدلات فتح أعلى. أظهرت إحدى الدراسات الحديثة أن الرموز التعبيرية أدت إلى معدلات فتح أعلى بنسبة 56٪ من الوقت. (اكسبيريان)

احصائيات معدل البريد الإلكتروني العشوائي

تعد معدلات البريد العشوائي مهمة أيضًا – فلا أحد يريد أن تنتهي اتصالاته التسويقية القيمة في صندوق البريد العشوائي لعملائه. فيما يلي بعض إحصائيات معدل البريد الإلكتروني العشوائي التي قد تجدها مفيدة.

45٪ من جميع رسائل البريد الإلكتروني تعتبر بريدًا عشوائيًا

يتم إرسال 14.5 مليار من رسائل البريد الإلكتروني العشوائية كل يوم ، لذلك فلا عجب أن يشعر المستهلكون بالقلق منها. تأكد من أنك لست جزءًا من المشكلة وأرسل فقط الرسائل الترويجية التي يريد عملاؤك سماعها. (معالج التدوين)

69٪ من مستلمي البريد الإلكتروني يضعون علامة على رسائل البريد الإلكتروني كرسائل غير مرغوب فيها بناءً على سطر الموضوع

هذا هو سبب أهمية سطور الموضوع ، ليس فقط لمعدلاتك المفتوحة ، ولكن من أجل التسليم أيضًا. (OptinMonster)

43٪ من مستلمي البريد الإلكتروني يضعون علامة على رسائل البريد الإلكتروني كرسائل غير مرغوب فيها بناءً على عنوان البريد الإلكتروني للمرسل

نعم ، عناوين البريد الإلكتروني مهمة أيضًا. لا ينبغي أن تكون هذه مشكلة إذا كنت تستخدم عنوان بريد إلكتروني شرعي للنشاط التجاري. (فيفيبينز)

إحصائيات تجزئة البريد الإلكتروني

التقسيم – فعل “تقسيم” قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى شرائح بناءً على بيانات العملاء – هو أحد أهم وأقوى الاتجاهات الجديدة في التسويق عبر البريد الإلكتروني. فيما يلي بعض إحصائيات تجزئة البريد الإلكتروني التي تستحق المعرفة عنها.

تستخدم 33٪ من العلامات التجارية تقسيمًا للتسويق عبر البريد الإلكتروني

استند ذلك إلى تقرير يعود إلى عام 2008. حتى الآن ، أتوقع أن يكون هذا الرقم أعلى من ذلك بكثير ، مع الأخذ في الاعتبار مدى قوة التقسيم ومدى سهولة تنفيذه. (تقرير إنشاء الطلب)

يؤدي تقسيم حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى نسبة نقر إلى ظهور أعلى بنسبة 100٪

وهذا هو بالضبط السبب في أن تشغيل حملات البريد الإلكتروني المقسمة أمر لا يحتاج إلى تفكير. كلما كانت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك موجهة بشكل أكبر إلى شرائح جمهورك ، كان أداء حملتك أفضل. (ميل تشيمب)

يولد تخصيص البريد الإلكتروني معدلات معاملات أكبر 6 مرات

يؤدي تخصيص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى شرائح جمهور مختلفة إلى معدلات معاملات تبلغ 6 أضعاف. هذا عائد إضافي بنسبة 600٪ في جيبك. (اكسبيريان)

يستخدم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 44 عامًا البريد الإلكتروني أكثر من أي فئة عمرية أخرى

93.4٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و 44 عامًا في الولايات المتحدة يستخدمون البريد الإلكتروني ، حوالي 8٪ أكثر من أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

تقضي النساء وقتًا أطول في التحقق من رسائل البريد الإلكتروني مقارنة بالرجال

لست متأكدًا من مدى فائدة هذه الإحصائية ، ولكن ربما ستتمكن من استخدامها لتوضيح طريقة تقسيم حملاتك. (بيانات UKOM & Comscore)

جيل الألفية هم الفئة العمرية الأكثر احتمالية لاتخاذ إجراءات بشأن رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة

أبعد مما مألوف. على سبيل المثال ، يتبرع 58٪ من جيل الألفية دائمًا أو عادةً لمؤسسة غير ربحية بسبب رسالة بريد إلكتروني ، مقارنةً بـ 18٪ فقط ممن تزيد أعمارهم عن 55 عامًا. هذا له آثار واضحة على جهود تجزئة البريد الإلكتروني. (مراقب الحملة)

من المرجح أن يوافق جيل الألفية على أن رسائل البريد الإلكتروني التسويقية تؤثر على قرارات الشراء الخاصة بهم مقارنة بغير جيل الألفية

احتمال أكبر بنسبة 63٪ ، على وجه الدقة. مرة أخرى ، يوضح هذا مدى أهمية التسويق عبر البريد الإلكتروني لسوق الألفية. (مخططات التسويق)

إحصائيات البريد الإلكتروني للجوال

قبل أن نختتم ، إليك بعض إحصاءات التسويق عبر البريد الإلكتروني المتعلقة باستخدام الهاتف المحمول.

62.13٪ من الأشخاص سيتجاهلون أو يحذفون بريدًا إلكترونيًا لا يبدو أو يعمل كما هو متوقع على الهاتف المحمول

كشفت نفس الدراسة التي أجريت على 1424 بالغًا أن 20.87٪ سيبذلون قصارى جهدهم لقراءة البريد الإلكتروني و 17٪ سوف ينظرون إليه لاحقًا على سطح المكتب / الكمبيوتر المحمول. (ديسباتش)

49٪ من رسائل البريد الإلكتروني مفتوحة على الهاتف المحمول

إذا كنت لا تقوم بتحسين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لمستخدمي الهاتف المحمول ، فأنت لا تقوم بتحسين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لنصف قائمتك تقريبًا. (آي بي إم)

يقوم 81٪ من الأشخاص بفحص رسائل البريد الإلكتروني على smartphones مقارنة بـ 21٪ فقط على الأجهزة اللوحية

من بين كل مستخدمي الهاتف المحمول هؤلاء ، يفتح حوالي أربعة أخماس رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم smartphones. مرة أخرى ، يوضح هذا مدى أهمية تحسين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك للشاشات الصغيرة. (أدوبي)

من المرجح أن يقرأ الأشخاص في المملكة المتحدة رسائل البريد الإلكتروني على هواتفهم المحمولة مقارنة بالدول الأخرى

إذا كان عملاؤك من المملكة المتحدة بشكل أساسي ، فمن الأهمية بمكان التركيز على الجوّال. يقرأ 62.9٪ من المستهلكين في المملكة المتحدة رسائل البريد الإلكتروني على هواتفهم المحمولة. (آي بي إم)

من غير المرجح أن تقرأ الأجيال الأكبر سنا بريدًا إلكترونيًا على هواتفهم المحمولة أولاً

يقول 55٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 56 و 67 عامًا أنه من غير المرجح أن يقرأوا رسائل البريد الإلكتروني على هواتفهم المحمولة أولاً ، في حين أن 18٪ فقط ممن تتراوح أعمارهم بين 19 و 34 عامًا يقولون الشيء نفسه. (أديسترا)

افكار اخيرة

يوجد لديك – أكثر من 40 إحصاءً للتسويق عبر البريد الإلكتروني لإبلاغ استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني. كما ترى ، لن يتم إرسال البريد الإلكتروني إلى أي مكان قريبًا ، ولكنه يتغير.

إذا أراد المسوقون الاستمرار في جني فوائد التسويق عبر البريد الإلكتروني وإطلاق العنان لعائدات الاستثمار المثيرة ، فعليهم التركيز على التقسيم والتخصيص الفعالين والتأكد من تحسين محتوى البريد الإلكتروني الخاص بهم للجوال.

نأمل أن تكون هذه الإحصائيات قد أعطتك بعض الأفكار القيمة التي يمكنك استخدامها للبناء على جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني الحالية وتحسينها.

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