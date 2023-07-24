ستساعدك المقالة التالية: 41+ أعلى إحصائيات لوسائل التواصل الاجتماعي لعام 2023: الاستخدام ، والتركيبة السكانية ، والاتجاهات

مشهد وسائل التواصل الاجتماعي يتغير باستمرار. منصات جديدة تأتي وتذهب ، واستراتيجيات التسويق الاجتماعي تتطور ، وكل جيل من المستهلكين يجلب طرقًا جديدة للتفاعل مع المنصات الاجتماعية.

في هذا المنشور ، سنكشف عن أهم إحصائيات وسائل التواصل الاجتماعي التي تحتاج إلى معرفتها.

تُظهر لك هذه الإحصائيات حالة المشهد الاجتماعي هذا العام وتكشف عن رؤى مثيرة للاهتمام حول كيفية تصرف كل من العلامات التجارية والمستخدمين عبر منصات مختلفة.

إحصائيات وسائل التواصل الاجتماعي – اختيارات المحرر

أكثر من 4 مليارات شخص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي.

الشخص العادي لديه 8 حسابات اجتماعية.

50٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا يبحثون عن منتجات على وسائل التواصل الاجتماعي.

إحصائيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

لنبدأ بإلقاء نظرة على بعض إحصاءات واتجاهات استخدام الوسائط الاجتماعية المحدثة.

أكثر من 4 مليارات شخص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي

لوضع هذا الرقم في المنظور الصحيح ، يبلغ عدد سكان العالم بأكمله حوالي 7.67 مليار – وهذا يعني أن أكثر من نصف سكان العالم بأسره موجودون على وسائل التواصل الاجتماعي.

إذا لم يكن ذلك صادمًا بدرجة كافية ، ففكر في حقيقة أن 4.66 مليار شخص فقط هم من مستخدمي الإنترنت ، مما يعني أن ما يقرب من 90 ٪ من جميع مستخدمي الإنترنت يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي. هذا مستوى لا يصدق من اختراق السوق ، أليس كذلك؟ (المصدر: We Are Social October Statshot)

98٪ من مستخدمي الإنترنت الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 64 عامًا استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي في الشهر الماضي

إذا نظرنا على وجه التحديد إلى الفئة العمرية من 16 إلى 64 عامًا ، فإن 98٪ من الأشخاص يصلون إلى وسائل التواصل الاجتماعي ، و 90٪ منهم يشاركون بنشاط أو يساهمون في المنصات الاجتماعية. (المصدر: Influencer Marketing Hub)

الشخص العادي لديه 8 حسابات اجتماعية

8.3 على وجه الدقة.

Note، على الرغم من أن هذا لا يعني بالضرورة الحسابات الاجتماعية.

العديد من الحسابات الاجتماعية التي يمتلكها الناس نائمة.

ومن المثير للاهتمام ، أن هذا قد يعني أن العديد من الأشخاص سيتجاوزون على الفور خطط التسعير الأساسية لمعظم أدوات برامج إدارة الوسائط الاجتماعية.

(المصدر: Hootsuite)

يقضي المستخدم العادي ما يقرب من 2.5 ساعة على وسائل التواصل الاجتماعي

لقد كان هذا ينمو بشكل مطرد عامًا بعد عام خلال العقد الماضي. في عام 2012 ، كان متوسط ​​الوقت الذي يقضيه المستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي 1.5 ساعة فقط. (المصدر: Statista)

66٪ من الموظفين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتحدث مع زملائهم

من المدهش إلى حد ما أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تزال شائعة حتى في بيئة العمل. سيتواصل غالبية الموظفين (66٪) مع زملائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لكن البريد الإلكتروني لا يزال مهيمنًا باعتباره الشكل الأساسي للتواصل في مكان العمل (92٪). (المصدر: نحن اجتماعيون)

إحصائيات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

بعد ذلك ، دعنا نلقي نظرة على بعض أهم إحصائيات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يجب أن تكون العلامات التجارية والمسوقين على دراية بها هذا العام.

ارتفع الإنفاق على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي بنحو 30٪ في عام 2020

إذا كنت تعتقد أن جائحة عام 2020 سيعني أن الشركات تنفق أقل على الإعلانات الاجتماعية مع تشديد الميزانيات ، ففكر مرة أخرى. في الواقع ، نما الإنفاق على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير في عام 2020 حيث حولت الشركات ميزانياتها التسويقية إلى القنوات الرقمية. على سبيل المثال ، شهد الربع الثالث من عام 2020 نمو الإنفاق على الإعلانات بنسبة 27.6٪ مقارنة بالعام السابق. (المصدر: Socialbakers)

50٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا يبحثون عن منتجات على وسائل التواصل الاجتماعي

تُظهر هذه البيانات المأخوذة من تقارير اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي لعام 2020 GlobalWebIndex كيف يتزايد استخدام المستهلكين الشباب للمنصات الاجتماعية لإبلاغ قرارات الشراء الخاصة بهم.

يصنف المسوقون الاجتماعيون تحديد جمهورهم المستهدف والوصول إليه على أنه التحدي الأول لهم

لطالما كان قياس عائد الاستثمار أحد أكبر التحديات التي تواجه المسوقين الاجتماعيين ، ولكن هذا العام ، جاء في المرتبة الثانية بعد تحديد الجمهور المستهدف والوصول إليه. إذا كانت هذه واحدة من أكبر العقبات التي تواجه جهود SMM ، فأنت لست الوحيد. (المصدر: Sprout Social)

69٪ من المسوقين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لبناء الوعي بالعلامة التجارية

وبالمقارنة ، يستخدم 52٪ التسويق الاجتماعي لزيادة عدد الزيارات ، و 40٪ لزيادة المبيعات عبر البيع الاجتماعي. يعكس هذا حقيقة أن التسويق الاجتماعي يبدو أكثر ملاءمة لأهداف الوعي بالعلامة التجارية بدلاً من أهداف الاستجابة المباشرة. (المصدر: Sprout Social)

57٪ من المستهلكين يتابعون العلامات التجارية لسماع المنتجات / الخدمات الجديدة

هذه أخبار جيدة للعلامات التجارية التي تأمل في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة في إثارة ضجة حول إطلاق منتج جديد – ينتظر متابعوك ذلك بالضبط! (المصدر: Sprout Social)

49٪ من المستخدمين الذين يتابعون العلامات التجارية لا يتابعون بسبب ضعف خدمة العملاء

الخلاصة: إذا كنت تفقد متابعين بشكل أسرع مما تريد ، فقد ترغب في إعادة تقييم جهود خدمة العملاء الخاصة بك. (المصدر: Sprout Social)

متوسط ​​عائد الاستثمار للتسويق المؤثر لكل دولار يتم إنفاقه هو 5.78 دولار

إذا كنت تخطط للعمل مع المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من حملتك ، فهذا معيار مفيد لمقارنة نتائجك بها. (المصدر: Influencer Marketing Hub)

Facebook إحصائيات

حسنًا ، الانتقال إلى ما لا يزال يمثل المنصة الاجتماعية الرائدة: Facebook. هنا القليل من المنير Facebook إحصائيات جديرة بالملاحظة.

Facebook لديها حوالي 2.7 مليار مستخدم نشط

بدون الوصول إلى الأرقام الرسمية ، هذا هو أفضل تخمين لدينا اعتبارًا من أكتوبر 2020. وهذا يعني أيضًا Facebook لا تزال منصة الوسائط الاجتماعية الأكثر شعبية من قبل المستخدمين النشطين. (المصدر: نحن اجتماعيون)

Facebook يصل إلى 2.14 مليار مستخدم

يشير مدى وصول الإعلان إلى إجمالي عدد الأشخاص Facebook يمكن أن تصل مع الإعلانات. 2.14 مليار هو رقم مثير للإعجاب. (المصدر: Hootsuite)

المتوسط Facebook معدل المشاركة عبر الصناعات 0.09٪

غالبًا ما يُقاس نجاح الحملة الاجتماعية بمعدل مشاركة مشاركاتك. إذا كنت تتساءل عما إذا كان أداؤك أعلى أو أقل من المتوسط ​​، فهذا رقم مفيد لتقيس نفسك في مقابله. (المصدر: RivalIQ)

Facebook يبلغ متوسط ​​معدل مشاركة مقاطع الفيديو 6.15٪

هذا يجعل مقاطع الفيديو من أفضل أنواع المحتوى للنشر عليها Facebook. ولا ينبغي أن يكون الأمر مفاجئًا لأن مقاطع الفيديو تبقي المستخدمين على نظامهم الأساسي لفترة أطول. (المصدر: Statista)

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52٪ من البالغين في الولايات المتحدة يستخدمون Facebook كمصدر إخباري

يبدو أن المستهلكين لاستخدام Facebook بطريقة مختلفة بشكل ملحوظ عن المنصات الاجتماعية الأخرى. يحصل 52٪ من البالغين في الولايات المتحدة على أخبارهم Facebookمقارنة بـ 14٪ فقط Instagram، و 1٪ على TikTok. النتيجة بالنسبة للعلامات التجارية هي ذلك Facebook ربما يكون أفضل مكان لإصدار بياناتك الصحفية وتحديثات علامتك التجارية.

ما يقرب من 80٪ Facebook سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى التطبيق عبر الهاتف المحمول فقط

استخدام سطح المكتب لـ Facebook يتأخر كثيرًا عن الجوّال. لن يتمكن سوى 1.7٪ من المستخدمين من الوصول فقط عبر أجهزة الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر المكتبي ، مقارنة بـ 98.3٪ على أي نوع من الأجهزة المحمولة. (المصدر: Statista)

تتفوق مقاطع الفيديو المربعة على مقاطع الفيديو ذات المناظر الطبيعية في الأداء Facebook بنسبة 35٪

وفقًا لدراسة أجرتها Buffer ، تولد مقاطع الفيديو المربعة عددًا أكبر من المشاهدات والتفاعلات مقارنة بمقاطع الفيديو الأفقية والورقية Facebook، على الأرجح بسبب العدد الكبير من مستخدمي الأجهزة المحمولة بالمنصة.

Facebook تكون حركة المرور أكبر في منتصف النهار ومنتصف الأسبوع

وفقًا لـ Sprout Social ، أفضل وقت لنشر المحتوى الخاص بك على Facebook بين الساعة 11 صباحًا و 2 ظهرًا يومي الأربعاء والخميس. هذه هي الأوقات التي يمكنك فيها توقع أعلى أرقام المشاركة.

تعلم المزيد عن Facebook من خلال التحقق من منشوراتنا على Facebook الإحصائيات والاتجاهات وأفضل وقت للنشر Facebook.

Twitter إحصائيات

أدناه حفنة من البصيرة Twitter إحصائيات تخبرك بالمزيد حول كيفية تفاعل مستخدمي الإنترنت مع خدمة الشبكات الاجتماعية الشهيرة هذه.

Twitter لديها ما يقدر بـ 340 مليون مستخدم

ليس لدينا أي بيانات مستخدم رسمية للعمل معها Twitter اختار عدم نشر ذلك ، لكن أفضل تخمينات الخبراء بناءً على مدى وصولهم الإعلاني هي حوالي 340 مليونًا. (المصدر: Hootsuite)

يتم إرسال أكثر من 500 مليون تغريدة يوميًا

أو حوالي 6000 في الثانية. هذا كثير. (المصدر: Dsayce)

المتوسط Twitter بلغ معدل المشاركة عبر الصناعات 0.045٪ في عام 2020

كان هذا ثابتًا إلى حد كبير خلال السنوات الثلاث الماضية وهو ما يقرب من نصف متوسط ​​معدل المشاركة Facebook. بشكل عام ، يجب أن يتوقع المسوقون معدلات مشاركة أقل في Twitter مقارنة بالمنصات الاجتماعية الأخرى. (المصدر: RivalIQ)

تزداد احتمالية إعادة تغريد الأكاذيب بنسبة 70٪ عن العبارات الصحيحة

كان عام 2020 هو العام الذي سلطت فيه الأضواء على قضية “المعلومات المضللة” – و Twitter كان في قلب الجدل. توضح هذه الإحصائية من دراسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مدى سهولة انتشار الأخبار المزيفة عبر الإنترنت.

ولكن فقط لأن الأكاذيب تميل إلى توليد الكثير من المشاركات الاجتماعية على Twitter، هذا لا يعني أنه يجب عليك نشرها. يُعد نشر الأخبار المزيفة عمدًا كجزء من استراتيجيتك الاجتماعية طريقة مؤكدة لإلحاق الضرر بسمعة علامتك التجارية.

87٪ من Twitter يستخدمها المستخدمون أيضًا Facebook

و 93٪ من Twitter يستخدمها المستخدمون YouTube. بلغ الاستخدام عبر الأنظمة الأساسية ذروته في عام 2021 حيث ينشر المستخدمون وقتهم عبر شبكات اجتماعية مختلفة. (المصدر: Influencer Marketing Hub)

تحقق من Twitter مقال إحصائي للمزيد.

Instagram إحصائيات

تحقق من هذه Instagram إحصائيات لمعرفة الجديد في أشهر شبكة اجتماعية لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو في العالم.

يوجد أكثر من مليار مستخدم نشط في Instagram

وهذا يجعلها ثاني أكثر الشبكات الاجتماعية شيوعًا في جميع أنحاء العالم إذا لم تقم بتضمينها YouTube وتطبيقات المراسلة مثل WhatsApp ، Facebook Messenger و WeChat. (المصدر: Statista)

المتوسط Instagram يقضي المستخدم 30 دقيقة على المنصة يوميًا

وفقًا لـ eMarketer ، Instagram كان من المتوقع أن يقضي المستخدمون حوالي 30 دقيقة يوميًا على المنصة في عام 2020. أي 4 دقائق أكثر من العام السابق. استند التقدير المنقح إلى تأثير الوباء ، مما شجع الناس على قضاء المزيد من الوقت في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي حيث أُجبروا على البقاء في منازلهم.

المتوسط Instagram بلغ معدل المشاركة عبر الصناعات 1.22٪ في عام 2020

والمثير للدهشة أن هذا انخفض بالفعل عن العام السابق ، عندما كان متوسط ​​معدل المشاركة حوالي 1.6٪. إنه معيار مفيد لمقارنة معدلات المشاركة الخاصة بك مقابل ذلك ، ولكن تذكر أن المتوسط ​​الحقيقي يختلف اختلافًا كبيرًا حسب الصناعة. (المصدر: RivalIQ)

تأكد من إطلاعك على Instagram مقال إحصائي للمزيد.

إحصائيات تيك توك

TikTok هو الطفل الجديد على الكتلة في الفضاء الاجتماعي. إليك بعض إحصائيات TikTok التي تخبرك بما تحتاج لمعرفته حول هذه المنصة الاجتماعية سريعة النمو.

من المتوقع أن يتجاوز عدد مستخدمي TikTok 1.2 مليار هذا العام

كان هناك حوالي 800 مليون مستخدم TikTok في عام 2020 ، ولكن في ضوء النمو العالمي الهائل ، من المتوقع أن ينمو إلى أكثر من 1.2 مليار مستخدم في عام 2021. (المصدر: App Annie)

تم تنزيل TikTok أكثر من 2 مليار مرة حتى الآن

في عام 2020 ، صُنف أيضًا على أنه التطبيق الأكثر تنزيلًا على الإطلاق في ربع واحد. ربما كان هذا جزئيًا بسبب تدفق المستهلكين الذين يبحثون عن محتوى جديد أثناء الوباء ، ولكنه يعكس أيضًا النمو السريع لـ TikTok في السنوات الأخيرة. (المصدر: App Annie)

يقول 29٪ من المراهقين الأمريكيين أن TikTok هي المنصة الاجتماعية المفضلة لديهم

هذا يجعلها الوصيفة في تصنيفات شعبية النظام الأساسي الاجتماعي للمراهقين. احتلت Snapchat المرتبة الأولى بنسبة 34٪. ما يزال واضحًا هو تحول ملحوظ بعيدًا عن المنصات التقليدية مثل Facebook بين المستهلكين الأصغر سنًا. (المصدر: eMarketer)

يمكنك معرفة المزيد في تقريرنا حول إحصائيات Snapchat.

38.8٪ من مستخدمي TikTok تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا

هذه حالة أخرى توضح الشعبية المتزايدة لـ TikTok بين الجيل الجديد من المستهلكين. (المصدر: Influencer Marketing Hub)

أكثر من 40٪ من مستخدمي TikTok هم من عائلات ثرية

ومن المثير للاهتمام أن العديد من مستخدمي TikTok يميلون إلى أن يكونوا من عائلات مرتفعة الدخل. 40.2٪ يأتون من أسر يزيد دخلها السنوي عن 100 ألف دولار ، وفقًا لمخططات التسويق.

تحقق من مقالة إحصاءات TikTok الخاصة بنا لمزيد من المعلومات.

YouTube إحصائيات

أخيرًا وليس آخرًا ، دعنا نلقي نظرة على بعض أكثرها صلة بالموضوع YouTube إحصائيات.

أكثر من 2 مليار مستخدم يسجلون الدخول إلى YouTube كل شهر

YouTube تتطلب عددًا كبيرًا من المستخدمين النشطين. تم تجاوزه فقط من قبل Facebook. (مصدر: YouTube)

YouTube يستهلك المستخدمون أكثر من مليار ساعة من المحتوى كل يوم

ييكيس. هذا وقت مشاهدة طويل. يميل المستخدمون إلى قضاء الكثير من الوقت في YouTube مقارنة بالعديد من المنصات الأخرى نظرًا لطبيعة المحتوى. مقاطع الفيديو على YouTube غالبًا ما تكون مدتها أكثر من 10 دقائق ، في حين أن مقاطع الفيديو على الشبكات الاجتماعية مثل TikTok و Instagram تميل إلى أن تكون أقصر بكثير. (مصدر: YouTube)

المتوسط YouTube مدة المشاهدة حوالي 50٪

شيء واحد مؤكد YouTube هي أن الاحتفاظ بالمشاهد ووقت المشاهدة ومدة المشاهدة هي مقاييس مهمة للغاية.

YouTube يدفع مقاطع الفيديو التي تجذب انتباه الأشخاص إلى عدد أكبر من المشاهدين ، لذلك كلما طالت مدة بقاء الأشخاص ومشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بك ، كان أداؤها أفضل.

ليس لدينا أي مقاييس واضحة يجب اتباعها فيما يتعلق بما يشكل مدة عرض “جيدة” حيث لا يبدو أن هناك أي دراسات واسعة النطاق ، ولكن يبدو أن 50٪ معيار جيد يجب أن نستهدفه. (المصدر: شبكة أوهورو)

YouTube هو الموقع الأكثر زيارة في العالم

تظهر البيانات من بحث النطاق العريض YouTube استقبلت أكثر من 8.5 مليار زائر عالمي شهريًا في عام 2020. أي أكثر من ضعف ذلك Facebookالتي جاءت في المرتبة الثانية بحوالي 3.48 مليار زائر شهريًا.

أهم اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي التي يجب مشاهدتها

أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعًا على أن عام 2020 كان رحلة برية للغاية – ويبدو أن عام 2021 يتشكل بالطريقة نفسها.

قبل أن نختتم ، إليك بعض الإحصائيات التي توضح أهم التغييرات التي نتوقع رؤيتها في عام 2022 نتيجة الأحداث العالمية الأخيرة. العلامات التجارية ، لاحظ.

تنمو المنصات الاجتماعية المتخصصة وسط تغييرات سياسة النظام الأساسي السائدة

من أكثر التحولات الدراماتيكية التي رأيناها تغييرًا في سياسة النظام الأساسي السائد فيما يتعلق بالمحتوى المتطرف والمضلِّل في أوائل عام 2021.

Twitterو Facebookو YouTube، وغيرها من المنصات الرائدة ، تضييق الخناق على المحتوى الخطير في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول الأمريكية وفرضت سياساتها بصرامة أكبر.

نتيجة لذلك ، تحول العديد من المستخدمين غير الراضين عن هذه التغييرات إلى منصات متخصصة أخرى شهدت منذ ذلك الحين قفزات كبيرة في التفاعل. من بين هؤلاء كان Parler؛ التي أضافت 4.5 مليون مستخدم في أسبوع واحد بعد الانتخابات ، منصة التكنولوجيا البديلة MeWe ؛ التي اكتسبت أكثر من 110،000 مستخدم في عطلة نهاية أسبوع واحدة في شهر يناير ، و Gab.

سوف تتساءل العديد من العلامات التجارية عما إذا كان ينبغي عليها تطوير وجودها على هذه المنصات الناشئة ، ولكن ما إذا كانت هذه فكرة جيدة أم لا هو سؤال يصعب الإجابة عليه – هذه منطقة مجهولة.

الأمر كذلك ، في معظم الحالات ، من المحتمل أن يحدث الضرر الذي يلحق بسمعة العلامة التجارية نتيجة للحفاظ على وجودها في مواقع أقل شيوعًا يعني أنه لا يستحق المخاطرة. (المصدر: Yonder)

من المتوقع أن يتفاعل 37.2٪ من الأشخاص مع الواقع المعزز على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2021

وفقًا لـ eMarketer ، كان لدى 30٪ من المستخدمين تفاعلات مع AR على وسائل التواصل الاجتماعي كل شهر في عام 2020. ومن المتوقع أن يرتفع هذا إلى 37.2٪ هذا العام. العلامات التجارية ، تأكد من استعدادك للاستفادة من اتجاه المحتوى الجديد هذا.

Pinterest هو الحصان الأسود الذي يجب أن تراقبه

Pinterest غالبًا ما لا يتم الكشف عنه ويتم تجاهله من قبل المسوقين الذين يركزون عليه Facebookو Instagram، و Twitter – لكن هذا خطأ. في الربع الثالث من عام 2020 ، Pinterest أبلغت عن نمو الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 58 ٪.

كما نمت قاعدة مستخدميها العالمية بنسبة 37٪ على أساس سنوي لتصل إلى 442 مليون مستخدم. إذا كنت قد أغفلت Pinterest، هذا جمهور محتمل ضخم قد تفوتك فرصة للوصول إليه. (مصدر: Pinterest)

فضولي لمعرفة المزيد عنه Pinterest؟ تحقق من تقريرنا عن Pinterest إحصائيات.

افكار اخيرة

إليكم الأمر – إحصاءات وسائل التواصل الاجتماعي والاتجاهات والحقائق التي تحتاجها لتوجيه استراتيجيتك. نأمل أن تكون قد اكتسبت بعض الأفكار القيمة من نقاط البيانات هذه والتي ستساعدك على تحقيق أقصى استفادة من حملات SMM الخاصة بك هذا العام.

فقط تذكر أن أهم البيانات التي يمكنك الاستفادة منها هي بياناتك. هذا هو السبب في أنه من المهم التأكد من وجود نظام أساسي لتحليلات الوسائط الاجتماعية. يمكنك أن تأخذ الأمور خطوة إلى الأمام من خلال الاستفادة من الاستماع الاجتماعي للكشف عن فرص التسويق والبيانات الإضافية لإثراء جهودك التسويقية.

وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تنفيذ استراتيجيتك ، ففكر في الاستعانة بإحدى وكالات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتك.

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