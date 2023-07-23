ستساعدك المقالة التالية: 41+ إحصائيات تدوين الأعمال لعام 2023: إحصائيات وحقائق واتجاهات

هل تبحث عن أحدث إحصائيات مدونات الأعمال؟

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في هذا المنشور ، نشارك أحدث إحصائيات وحقائق واتجاهات تدوين الأعمال التي تحتاج إلى معرفتها.

هيا بنا نبدأ:

إحصائيات مدونات الأعمال – اختيارات المحرر

تم نشر أكثر من 6 ملايين مشاركة مدونة اليوم فقط.

يفضل 70٪ من الأشخاص التعرف على شركة من خلال المقالات بدلاً من الإعلانات.

يستغرق الأمر حوالي 3 ساعات و 57 دقيقة لكتابة متوسط ​​مشاركة المدونة ().

إحصائيات عامة عن التدوين

إذا كنت لا تعرف بالفعل ، فإن بدء مدونة أمر لا بد منه في هذا العصر الرقمي المتنامي. وإذا كان لديك بالفعل مدونة لعملك ، سواء كان متجرًا عبر الإنترنت أم لا ، فهناك دائمًا مجال للتحسين. بعد كل شيء ، اعتبارًا من هذه اللحظة ، تم نشر أكثر من 6 ملايين مشاركة مدونة

إذا كنت تعتقد أنه يمكنك النقر فوق “نشر” والظهور أمام جمهورك المستهدف ، فأنت مخطئ. تحتاج إلى العمل الجاد لتتقدم على المنافسة. على الرغم من وجود إحصائيات عامة عن المدونات يمكن أن تساعد في إثبات وجهة نظرنا ، فقد اخترنا أفضل 5 إحصاءات لتبدأ.

التدوين ليس من غير المألوف: يوجد أكثر من 600 مليون مدونة في العالم اليوم من بين أكثر من 1.7 مليار موقع. كما ذكرنا أعلاه ، هناك الكثير من المحتوى المتداول على الإنترنت. وعلى الرغم من أن المحتوى ليس كله جيدًا ، إلا أنه يقف في طريقك.

يوجد أكثر من 600 مليون مدونة في العالم اليوم من بين أكثر من 1.7 مليار موقع. كما ذكرنا أعلاه ، هناك الكثير من المحتوى المتداول على الإنترنت. وعلى الرغم من أن المحتوى ليس كله جيدًا ، إلا أنه يقف في طريقك. تدرك الشركات الكبرى الحاجة إلى التدوين: اعتبارًا من العام الماضي ، تمتلك 54٪ من شركات Fortune 500 مدونة عامة. إنهم يدركون أهمية المحتوى عالي الجودة في نجاح شركتهم ويواصلون العمل لإنشاء استراتيجية تسويق محتوى قوية.

اعتبارًا من العام الماضي ، تمتلك 54٪ من شركات Fortune 500 مدونة عامة. إنهم يدركون أهمية المحتوى عالي الجودة في نجاح شركتهم ويواصلون العمل لإنشاء استراتيجية تسويق محتوى قوية. التدوين كمهنة ينمو: ليست الشركات فقط هي التي ترى قيمة التدوين. في الولايات المتحدة وحدها ، يصنف حوالي 32 مليون شخص أنفسهم على أنهم مدونون. من المتوقع أن يستمر هذا الرقم في النمو.

ليست الشركات فقط هي التي ترى قيمة التدوين. في الولايات المتحدة وحدها ، يصنف حوالي 32 مليون شخص أنفسهم على أنهم مدونون. من المتوقع أن يستمر هذا الرقم في النمو. يولد التدوين النتائج: وفقًا لإحدى الدراسات ، فإن الشركات التي تدوِّن تحقق عملاء متوقعين أكثر بنسبة 67٪ مقارنة بتلك التي لا تنتجها. تذكر أن الأشخاص في هذه الأيام يبحثون عن المعلومات ويريدون التواصل مع العلامات التجارية التي يعرفونها ويحبونها. تعد مدونتك طريقة رائعة لتقديم كليهما إلى جمهورك المستهدف.

وفقًا لإحدى الدراسات ، فإن الشركات التي تدوِّن تحقق عملاء متوقعين أكثر بنسبة 67٪ مقارنة بتلك التي لا تنتجها. تذكر أن الأشخاص في هذه الأيام يبحثون عن المعلومات ويريدون التواصل مع العلامات التجارية التي يعرفونها ويحبونها. تعد مدونتك طريقة رائعة لتقديم كليهما إلى جمهورك المستهدف. لا يتم استهلاك كل محتوى المدونة: على الرغم من أهمية التدوين التجاري ، إلا أنه من الجيد أيضًا معرفة ذلك وفقًا لتقرير حالة التسويق في HubSpot [2020]، 73٪ من الأشخاص يعترفون بالتخلص من مشاركات المدونة و 27٪ فقط من الأشخاص يقرؤونها تمامًا. لهذا السبب بالإضافة إلى وجود خطة تسويق جيدة للمحتوى ، يجب أن تظل دائمًا على اطلاع بأحدث إحصائيات وحقائق واتجاهات تدوين الأعمال ، حتى تقدم ما يريده الناس بالضبط.

حقائق وفوائد تدوين الأعمال

الآن بعد أن أصبحت لديك فكرة أساسية عن حالة التدوين التجاري في العالم اليوم ، دعنا نلقي نظرة أعمق على بعض الإحصائيات التي تثبت مدى قيمة التدوين حقًا.

وفقًا لمخطط المعلومات الرسومية الذي أنشأته DemandMetric ، تقدم المدونات التجارية للشركات الكثير من الفوائد:

20٪ من الوقت الذي يقضيه الأشخاص على الإنترنت يستخدم لتصفح المحتوى ، حتى المحتوى الخاص بك

68٪ من المستهلكين يقضون الوقت في القراءة عن العلامات التجارية التي تهمهم

يزعم 80٪ من الأشخاص أنهم يقدرون التعلم عن شركة من خلال محتوى مخصص

تكلف المدونة أقل بنسبة 62٪ من الانخراط في تقنيات التسويق التقليدية

بعد قراءة محتوى عن منتج ما ، سيبحث 60٪ من الأشخاص عن هذا المنتج

يفضل 70٪ من الأشخاص التعرف على شركة من خلال المقالات بدلاً من الإعلانات

والقائمة تطول وتطول. في الواقع ، تواصل DemandMetric تسليط الضوء على حقيقة أن 60٪ من المستهلكين يحبون قراءة المحتوى ذي الصلة الذي كتبته العلامات التجارية ، و 82٪ يشعرون بمزيد من الإيجابية تجاه الشركة بعد قراءة المحتوى ذي الصلة ، ويشعر 70٪ من العملاء في النهاية أنهم أقرب إلى الشركة نتيجة المحتوى الذي تنتجه الشركة.

إحصائيات توقعات المدونات B2B

حسنًا ، أنت تعلم أنك تريد نشر محتوى مدونة ثابت لعملائك المحتملين والحاليين. لكنك تريد أيضًا معرفة نوع النتائج التي تتوقعها من طرح الكثير من المحتوى القيم أيضًا ، أليس كذلك؟

للبدء ، يعد التدوين التجاري طريقة رائعة لجذب المزيد من الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك. في الواقع ، تتلقى الشركات التي تدوِّن زيارات أكثر بنسبة 55٪ من الشركات التي لا تحصل على مدوناتها. كما أنهم يحصلون على صفحات مفهرسة أكثر بنسبة 434٪ بسبب جهودهم في التدوين. أخيرًا ، سيجد الأشخاص الذين يبحثون عن شركات مدونات أكثر من 400٪ من الشركات التي لا تقوم بذلك. بمعنى آخر ، إذا كان لديك مدونة على موقع الويب الخاص بك ، فيمكنك أن تتوقع أن يجدك الناس.

بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لدراسات متعددة أجرتها HubSpot ، يمكن للشركات التي تدوِّنها أن تتوقع:

وفقًا لبحث قام بتجميعه Content Marketing Institute ، يمكنك أن تتوقع أن يكون معدل تحويل موقع الويب الخاص بك أعلى 6 مرات عند المشاركة في تسويق المحتوى مقابل أولئك الذين لا يتبنون استراتيجية تسويق المحتوى (2.9٪ مقابل 0.5٪).

فكر في هذا المثال. تدعي جولي فلايشر ، مديرة البيانات في Kraft ، أن Kraft تولد ما يعادل 1.1 مليار مرة ظهور سنويًا و 4 أضعاف عائد الاستثمار من خلال جهودها التسويقية للمحتوى عند مقارنتها بالإعلان المستهدف.

بمعنى آخر ، إذا بدأت في التدوين عن عملك وكل ما يتعلق بصناعتك ، فيمكنك توقع نتائج استثنائية.

حقائق حول كتابة المحتوى عبر الإنترنت

إن قضاء الوقت في نشر محتوى عالي الجودة هو سر الحصول على أفضل النتائج. بعد كل شيء ، لا يمكنك فقط وضع بعض منشورات المدونة معًا وتوقع من الناس أن يأتوا لتسول المزيد. لذلك ، في محاولة لتحسين مهاراتك في التدوين التجاري ، ألق نظرة على ما تقوله Orbit Media في “استطلاع التدوين السنوي لعام 2019”:

يبلغ متوسط ​​نصوص المدونة حوالي 1236 كلمة ()

يشعر 52٪ من المدونين أنه أصبح من الصعب إشراك القراء

يستغرق الأمر حوالي 3 ساعات و 57 دقيقة لكتابة متوسط ​​مشاركة المدونة ()

إضافة إلى ذلك ، اكتشفت Orbit Media أن استراتيجيات التدوين الأقل شيوعًا هي الأكثر فاعلية في الغالب. لذلك ، يجب عليك بالتأكيد استخدام بعض هذه الطرق ():

أضف 10+ صور لكل مقالة ()

مسودة أكثر من 20 خيارًا للعناوين الرئيسية لكل مدونة ()

نشر منشورات المدونة اليومية ()

تعاون مع المؤثرين في كل مقال ()

نشر المشاركات التي تزيد عن 2000 كلمة ()

بالطبع ، لن تعمل كل هذه الاستراتيجيات معك في كل مرة. ولكن إذا كنت تتطلع إلى تعزيز جهود تسويق المحتوى الخاصة بك ، فلن يضر المحاولة.

تحديات التدوين

كما هو الحال مع كل الأشياء ، حتى التدوين التجاري ، هناك عدد لا بأس به من التحديات التي يواجهها المسوقون. في الواقع ، توضح Venngage أكبر صراعات منشئي المحتوى عندما يتعلق الأمر بتضمين المحتوى المرئي في المقالات:

لكن هذا ليس كل شيء. وفقًا لـ GrowthBadger:

يدعي أكثر من 50 ٪ من المدونين أن الحصول على حركة المرور من Facebook أصبح أكثر صعوبة خلال العامين الماضيين

1/5 من هؤلاء المدونين أنفسهم يزعمون أن الحصول على حركة المرور من Google هو بنفس الصعوبة

يأمل المدونون ذوو الدخل المنخفض () في أن ينتشر المحتوى بشكل عضوي ، مما يجعل من الصعب عليهم تحقيق المزيد من الإيرادات

ينشغل الكثير من المدونين بالعثور على اسم المجال “المثالي”

يميل المدونون ذوو الدخل المنخفض إلى التركيز على المحتوى فقط ولا يعرفون كيف يتفرعون إلى العروض الترويجية المدفوعة أو الشراكات أو بيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت أو حتى بدء البث الصوتي

أخيرًا ، سواء كان مدونًا ذو دخل أعلى أو منخفض ، فهذه هي أكبر ثلاثة تحديات تواجه ():

زيادة قاعدة الجمهور والحصول على حركة المرور () إيجاد الوقت للعمل على إنشاء المحتوى () إنشاء محتوى كافٍ أو النشر باستمرار ()

هذا بالإضافة إلى وجود مشكلة في طرح موضوعات عالية الجودة والبقاء متحمسًا لمواصلة إنتاج المحتوى.

أهم اتجاهات التدوين للأعمال

حسنًا ، الآن بعد أن عرفت أن التدوين ليس سهلاً دائمًا ، دعنا نلقي نظرة على بعض من أكبر الاتجاهات في التدوين التجاري حتى تتمكن من التأكد من أن استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك تسير في الاتجاه الصحيح.

يستمر عدد الكلمات في الارتفاع: دراسة أجراها يكشف SearchMetrics أنه في عام 2019 ، كان متوسط ​​عدد الكلمات لمنشور المدونة حوالي 1692 كلمة. في الواقع ، تميل المدونات التي يزيد عدد كلماتها عن 1500 كلمة إلى جذب المزيد من الاهتمام عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وسيوفر لك المحتوى الطويل () مزيدًا من الزيارات ، وتصنيفات بحث أفضل ، وسمعة راسخة في مجال عملك.

دراسة أجراها يكشف SearchMetrics أنه في عام 2019 ، كان متوسط ​​عدد الكلمات لمنشور المدونة حوالي 1692 كلمة. في الواقع ، تميل المدونات التي يزيد عدد كلماتها عن 1500 كلمة إلى جذب المزيد من الاهتمام عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وسيوفر لك المحتوى الطويل () مزيدًا من الزيارات ، وتصنيفات بحث أفضل ، وسمعة راسخة في مجال عملك. التحسين مهم: لا يكفي كتابة الكثير من المحتوى الطويل ونأمل أن يتم ترتيبه جيدًا في نتائج البحث. في الواقع ، سيساعدك تحسين المحتوى الجديد وحتى قضاء بعض الوقت في تحسين المحتوى القديم SEO على كسب المزيد من المشاهدات الشهرية.

لا يكفي كتابة الكثير من المحتوى الطويل ونأمل أن يتم ترتيبه جيدًا في نتائج البحث. في الواقع ، سيساعدك تحسين المحتوى الجديد وحتى قضاء بعض الوقت في تحسين المحتوى القديم SEO على كسب المزيد من المشاهدات الشهرية. يجب عليك الترويج للمحتوى لرؤية النتائج: مرة أخرى ، التدوين التجاري ليس مجموعة وانسها مهمة. يجب عليك الترويج للمحتوى الخاص بك بنشاط عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، والتسويق عبر البريد الإلكتروني ، وبناء الروابط ، والمزيد للحصول على النتائج التي تريدها. بمعنى آخر ، شارك المحتوى الخاص بك باستمرار مع جمهورك المستهدف ، لأن الجميع يفعل ذلك أيضًا.

مرة أخرى ، التدوين التجاري ليس مجموعة وانسها مهمة. يجب عليك الترويج للمحتوى الخاص بك بنشاط عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، والتسويق عبر البريد الإلكتروني ، وبناء الروابط ، والمزيد للحصول على النتائج التي تريدها. بمعنى آخر ، شارك المحتوى الخاص بك باستمرار مع جمهورك المستهدف ، لأن الجميع يفعل ذلك أيضًا. تعمل صفحات أعمالي على Google مع المدونات: من خلال الاستفادة من ميزة “نشاطي التجاري على Google” (وهي مجانية تمامًا!) ، يمكنك جذب المحتوى الخاص بك إلى قاعدة جماهيرية واسعة على الصفحة الأولى لـ Google – إذا قمت بذلك بشكل صحيح.

من خلال الاستفادة من ميزة “نشاطي التجاري على Google” (وهي مجانية تمامًا!) ، يمكنك جذب المحتوى الخاص بك إلى قاعدة جماهيرية واسعة على الصفحة الأولى لـ Google – إذا قمت بذلك بشكل صحيح. تتجاوز عملية دولاب الموازنة القمع: من المحتمل أنك سمعت عن مسار تحويل المبيعات الخطي الذي يجذب العملاء المحتملين ويقنعهم بالتحويل ويرسلهم في طريقهم. لكن مع هذه العملية ، ماذا يحدث بعد البيع؟ باستخدام طريقة دولاب الموازنة ، لا تتعامل مع الاحتفاظ بالعملاء ككيان تسويقي منفصل. بدلاً من ذلك ، يمكنك مزجها مباشرة في عملية مسار المبيعات والحفاظ على استمرار دائرة جذب العملاء وإشراكهم وإسعادهم.

من المحتمل أنك سمعت عن مسار تحويل المبيعات الخطي الذي يجذب العملاء المحتملين ويقنعهم بالتحويل ويرسلهم في طريقهم. لكن مع هذه العملية ، ماذا يحدث بعد البيع؟ باستخدام طريقة دولاب الموازنة ، لا تتعامل مع الاحتفاظ بالعملاء ككيان تسويقي منفصل. بدلاً من ذلك ، يمكنك مزجها مباشرة في عملية مسار المبيعات والحفاظ على استمرار دائرة جذب العملاء وإشراكهم وإسعادهم. المحتوى القابل للفحص موجود ليبقى: إن اتجاه كتابة محتوى المدونة الذي يمكن للأشخاص مسحه ضوئيًا بسهولة لن يحدث في أي مكان. أكثر من أي وقت مضى ، الناس في عجلة من أمرهم ، ويريدون معرفة ما إذا كان لديك ما يريدون ، ولديك إصبع واحد على الزر الخلفي يقودهم إلى موقع ويب منافس. لذلك ، للحفاظ على قراءة الأشخاص للمحتوى الخاص بك ، اجعل منشور مدونتك بالكامل بحيث يضطر الأشخاص المثيرون إلى التحرك إلى أسفل الجزء المرئي من الصفحة. وتأكد من أنه سهل التقليب!

تغليف

وهناك لديك! أحدث إحصائيات وحقائق واتجاهات تدوين الأعمال التي يجب على كل صاحب عمل لديه موقع ويب أن يضعها في الاعتبار للمضي قدمًا في إستراتيجية تسويق المحتوى الخاصة به.

التدوين موجود منذ بعض الوقت. ولا تظهر أي علامة على الذهاب إلى أي مكان في أي وقت قريب. في الواقع ، يقوم عدد أكبر من الأشخاص بإطلاق مدوناتهم الخاصة أكثر من أي وقت مضى ، وخاصة الشركات (). لهذا السبب ، أصبحت منافسيك أكثر صرامة وأصبح الترتيب على الصفحة الأولى من Google أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

لذلك ، انتبه لأهم إحصائيات وحقائق واتجاهات تدوين الأعمال جديرة بالملاحظة أثناء تخطيطك لتقويم التدوين الخاص بك وتذكر دائمًا ، كلما زاد عدد الأشخاص الذين يرغبون في قراءة المحتوى الخاص بك ، كان ذلك أفضل.

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