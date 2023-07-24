ستساعدك المقالة التالية: 45 إحصائيات وحقائق حول التدوين يجب معرفتها في عام 2023 إحصائيات وحقائق واتجاهات التدوين لتكون أفضل مدونين (واتخاذ قرارات مستنيرة بالبيانات)

لماذا؟ حسنًا ، الحصول على فهم لأحدث إحصائيات المدونات يمكن أن تساعدك الحقائق في تحديد الثغرات حيث يمكنك إنشاء المزيد من المحتوى الاستراتيجي الذي يبرز من منافسيك.

يمكن أن يساعدك تحليل البيانات وراء ما يعمل جيدًا للمدونين الآخرين في تحديد أوجه القصور في المحتوى الخاص بك ، وجمع الأفكار الثاقبة لاختبار أو تحديد أفضل طريقة لبدء مدونة خاصة بك. علاوة على ذلك ، بغض النظر عن الصناعة التي تعمل فيها ، ستساعدك إحصاءات التدوين هذه على تحسين إستراتيجية المحتوى الخاصة بك للمضي قدمًا.

لذا ، هل التدوين مبالغ فيه؟ هل هي حقًا الخلطة السرية لقيادة حركة المرور التي يدعي الكثيرون أنها كذلك؟ في حين أن إجابتي منحازة بعض الشيء ، بعد أن قمت ببناء العديد من الشركات المدعومة بإحصائيات التدوين والنتائج القوية مثل هذه ، هناك شيء واحد مؤكد. العديد من الشركات والمدونين الناجحين الآخرين يستثمرون الكثير من الموارد في التدوين. لكني أستبق نفسي.

لإثبات (أو دحض) قيمة التدوين ، دعنا نلقي نظرة سريعة على هذه الإحصائيات والحقائق الـ 45 التي ستلقي ضوءًا واضحًا على حالة التدوين في عام 2023.

لا يزال المحتوى هو الركيزة الأساسية لجميع جهود التسويق الواردة. وفي معظم الحالات ، الأساس الذي يقوم عليه هذا العمود … هو مدونة. ولهذا السبب ستكون حقائق وإحصائيات التدوين هذه مفيدة للغاية في توجيه استراتيجية المحتوى الخاصة بك نحو نتائج قوية هذا العام.

إفشاء: يرجى ملاحظة أن بعض الروابط أدناه هي روابط تابعة ، وسأربح عمولة دون أي تكلفة إضافية. اعلم أنني أوصي فقط بالمنتجات والخدمات التي استخدمتها شخصيًا وأقف وراءها. عندما تستخدم أحد الروابط التابعة لي ، فإن الشركة تعوضني ، مما يساعدني في تشغيل هذه المدونة والحفاظ على المحتوى المتعمق الخاص بي مجانًا للقراء (مثلك).

جاهز لبدء مدونتك؟

تحقق من دليلي النهائي: كيف تبدأ مدونة (على الجانب) اليوم.

إليك مجموعة من اختياراتي لإحصاءات التدوين الأكثر ثاقبة التي تحتاج إلى معرفتها لإنشاء محتوى ناجح هذا العام. سواء كنت جديدًا في مجال التدوين أو مسوقًا متمرسًا ، فإن إحصائيات التدوين هذه ستساعد بشكل كبير في تخطيط رحلة التدوين الخاصة بك إلى المستقبل.

حالة التدوين: إحصائيات وحقائق عامة عن التدوين في عام 2023

لنبدأ رحلتنا على طريق إحصائيات المدونات بنظرة عابرة على حالة المدونات ، أليس كذلك؟

1. يتم تشغيل 43٪ من جميع مواقع الويب على الإنترنت بواسطة WordPress كنظام إدارة المحتوى المفضل لديهم. (W3 Techs)

2. 70 مليون. هذا هو متوسط ​​عدد المنشورات الجديدة المنشورة على WordPress في شهر معين. (نشاط WordPress)

إذا كنت مهتمًا ببدء مدونة ولم تفكر في WordPress المستضافة ذاتيًا ، فهي إلى حد بعيد أفضل نظام أساسي للتدوين يسمح بأكبر قدر من خيارات التخصيص والمرونة وتحقيق الدخل بمرور الوقت. تحقق من أمثلة المدونات هذه لمزيد من الإلهام وإذا كان لديك أي أسئلة ، فيرجى ترك تعليق أدناه!

3. أكثر من 409 مليون شخص يشاهدون أكثر من 20 مليار صفحة شهريًا على WordPress.com وحده. (نشاط WordPress)

هذا هو الكثير من مستخدمي الإنترنت الذين يتحولون إلى محتوى المدونة للحصول على إجابات. ضع في اعتبارك أن إحصائيات التدوين هذه خاصة بشريحة صغيرة واحدة فقط من أعمال WordPress ، وجزء المدونات التي يستضيفونها بأنفسهم – والغالبية العظمى من المدونين (والمدونات) على الإنترنت يستخدمون WordPress ذاتية الاستضافة بدلاً من ذلك.

4. في المتوسط ​​، يستغرق الأمر حوالي 4 ساعات لكتابة منشور مدونة. (أوربت ميديا)

صدق أو لا تصدق ، كتابة منشور مدونة يمكن أن يقدم قيمة ذات مغزى للقراء … يستغرق وقتًا. على الرغم من أنه يمكن أن يساعدك كثيرًا إذا كان لديك مجموعة بدأت من قوالب منشورات المدونة لتصل إلى الأرض في كل مرة تجلس فيها لإنشاء محتوى. ستساعد حزمة مخطط مدونتي المجانية بشكل كبير في هذه العملية أيضًا.

5. 52 ثانية. هذا هو متوسط ​​الوقت الذي يقضيه القارئ في قراءة منشور مدونة. (كليبفوليو)

أعلم بماذا تفكر – 52 ثانية فقط ؟! هذا منخفض للغاية ، لا سيما بالنظر إلى أن معظم مشاركات المدونات تزن أكثر من 1000 كلمة (والمحتوى الذي يحتل مرتبة أعلى على Google غالبًا ما يكون أطول بكثير).

لا تدع إحصائيات التدوين هذه تخيفك على الرغم من ذلك ، فهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها كمدون لزيادة الوقت الذي يقضيه القراء في مقالاتك أثناء كتابة منشورات مدونة أقوى (أو حتى تدوين المدونات للحصول على روابط خلفية) والتي توفر المزيد من القيمة لهؤلاء القراء.

لزيادة الوقت الذي يقضيه الأشخاص في منشورات مدونتك:

أضف أكبر قدر ممكن من القيمة إلى منشور المدونة. لا يقرأ الأشخاص منشورات المدونة لمجرد التسلية – فهم يقرؤون للعثور على حل لمشكلة معينة.

إنشاء محتوى سهل القراءة. بمعنى آخر ، قسّم النص إلى أجزاء سهلة الفهم واستخدم النقاط في تنسيق المحتوى الخاص بك (مثل هذه القوائم).

استخدم مزيجًا من المحتوى المكتوب والصور ومحتوى الفيديو المضمّن والصوت للحفاظ على تفاعل القراء (وجذب أنماط التعلم لعدد أكبر من الأشخاص).

6. تحصل مشاركات المدونة التي تعرض صورة كل 75-100 كلمة على مشاركات أكثر بضعفين من تلك التي لا تحتوي عليها. (Hubspot)

هناك حجة قوية يجب تقديمها لتضمين الكثير من العناصر المرئية عبر منشورات مدونتك. لا تقتصر على مجرد التصوير الفوتوغرافي للأوراق المالية – ضع في اعتبارك إنشاء صور ورسومات وأيقونات ورسوم بيانية مخصصة يمكنها الترفيه عن قراء مدونتك بشكل مرئي.

7. هناك ما يقرب من 600 مليون مدونة في العالم في عام 2023. (إحصائيات الإنترنت الحية)

صدق أو لا تصدق ، عدد المدونات (وعدد المدونين) ينمو بشكل ملحوظ كل يوم. بينما تعمل الغالبية العظمى من المدونات على منصات التدوين مثل WordPress و Ghost ، لا يزال هناك الكثير من مواقع المدونات المجانية مثل Tumblr و Wix و Weebly و Medium و LinkedIn و Blogger التي تحظى بشعبية لدى المدونين في مناطق مختلفة من العالم.

8. في المتوسط ​​، يتم نشر حوالي 3.2 مليون مشاركة مدونة جديدة كل يوم. (إحصائيات الإنترنت الحية)

9. إن 77٪ من مستخدمي الإنترنت يقرؤون بانتظام منشورات المدونات. (تأثير)

تُظهر نظرة غير رسمية على عدد منشورات المدونات التي يتم نشرها في شهر واحد مدى تنافسية التدوين – وإذا كنت تتساءل ، هل ما زال الناس يقرؤون المدونات؟ الجواب هو نعم. لتعزيز حركة مرور مدونتك وسلطة المجال في الأيام الأولى ، اعرض منشورات الضيف على المدونات الأخرى في مجال عملك والتي لديها بالفعل القراء الذين تريد الوصول إليهم (في صناعة المدونات ، يعد التدوين الضيف ممارسة شائعة وراسخة).

10.

YouTube هو الموقع الأكثر زيارة في العالم مع 5.5 مليار زائر شهريًا.

(Ahrefs)

لا تنام على محتوى الفيديو ، لأنه مستقبل التدوين.

إذا كان لديك وقت ضيق (أو موارد) وتفكر في التدوين مقابل YouTube مقاطع الفيديو لإنشاء المحتوى الخاص بك ، نصيحتي هي محاولة الجمع بين الاثنين على أفضل وجه ممكن.

11. تتم مشاهدة أكثر من مليار ساعة من محتوى الفيديو YouTube كل يوم. (YouTube يضعط)

آمل أن تكون إحصاءات التدوين قد أوضحت لك أهمية نشر المحتوى عبر الإنترنت – لذلك إذا لم تكن قد بدأت في الاستثمار في المحتوى سواء لمدونتك الشخصية أو نمو عملك بعد ، فإن إحصائيات التدوين هذه توضح بوضوح أن الوقت الحالي لا يزال هو الوقت المثالي للبدء.

جاهز لبدء مدونتك؟

تحقق من دليلي النهائي: كيف تبدأ مدونة (على الجانب) اليوم.

طول وتكرار المدونات ذات الصلة الإحصاءات

هل يؤثر طول منشور المدونة وتكرار النشر على نجاح جهود التدوين الخاصة بك؟

تحقق من إحصائيات التدوين هذه للمساعدة في تشكيل إستراتيجية التدوين الخاصة بك عندما يتعلق الأمر بطول منشور المدونة وتكرار النشر:

12. بلغ متوسط ​​طول منشور المدونة 1416 كلمة في عام 2023. (Orbit Media)

على الرغم من أن حقيقة التدوين هذه قد تبدو منخفضة لأولئك المتمرسين في عالم المحتوى ، فإن متوسط ​​طول منشور المدونة يبلغ 1416 كلمة فقط. وعلى الرغم من أن متوسط ​​الطول هذا قد يبدو كثيرًا بالنسبة للبعض ، إلا أنه بعيد كل البعد عن توصيتي بشأن طول منشور المدونة ، والذي يتراوح بين 2000 و 2500 كلمة اعتمادًا على الموضوع المطروح.

13. 14٪ فقط من المدونين يكتبون محتوى مدونة يزيد طوله عن 2000 كلمة. (أوربت ميديا)

14. يكون الطول الأمثل لمنشور المدونة في نطاق عدد الكلمات من 2250 إلى 2500 كلمة. (Hubspot)

المحتوى الطويل هو السبيل للذهاب إذا كنت تأمل في الاستمتاع بعائد استثمار قوي من جهود التدوين الخاصة بك ، لذلك لا تخجل من زيادة عدد كلماتك عن النطاق 2500+ لمحتوى مدونتك.

15. أفاد 44٪ من المدونين بنشر محتوى مدونة جديد ما بين ثلاث إلى ست مرات في الشهر. (أوربت ميديا)

وفقًا لإحصائيات التدوين هذه حول التكرار وطول المنشور ، من الأفضل نشر محتوى أطول (أكثر شمولاً) بتكرار أقل في عالم المحتوى اليوم. ونظرًا لعدم تمكن جميع المدونين من التعرف على هذه الرؤية حول فعالية المحتوى الطويل ، فهذه فجوة لا يزال بإمكانك الاستفادة منها لإنشاء محتوى متميز.

إحصائيات التدوين التي تركز على التسويق

أبلغ العديد من المسوقين عن أن التدوين هو جزء لا يتجزأ من جهودهم التسويقية الداخلية بالكامل (لجلب العملاء المحتملين إلى مواقعهم على الويب).

فيما يلي بعض إحصاءات التدوين الخاصة بالتسويق والتي ستساعدك على تحديد أولويات التركيز في تسويق المحتوى الخاص بك لعام 2023.

16. 65٪ من المسوقين بالمحتوى يقولون أن لديهم استراتيجية تسويق محتوى موثقة لتوجيه جهودهم. (CMI و MarketingProfs)

هذه قفزة كبيرة بالنظر إلى أن 39 ٪ فقط وثقوا استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بهم في السنوات السابقة. إنها علامة أكيدة على أن المزيد من الشركات تقدر القيمة التي يمكن أن يخلقها التدوين لأرباحها النهائية.

17. يستهلك 71٪ من مشتري B2B محتوى المدونة أثناء رحلة المشتري. (بناء الطلب)

لم يعد التدوين بسيطًا في مقدمة استراتيجية التسويق الداخلي للقمع (وإحصائيات التسويق مثل هذه تثبت صحة ذلك). عند استخدامها بشكل صحيح ، يمكنك تشغيل التدوين في منتصف مسار المبيعات الخاص بك وفي نهايته ، للمساعدة في الإجابة على الأسئلة المهمة ، وتعزيز المصداقية ، وتوجيه العملاء المحتملين لإبرام الصفقة.

18. يؤثر التدوين على 6٪ من مبيعات التجارة الإلكترونية (ويتضاعف إلى 12٪ للشركات التي تدون بانتظام لمدة 12 شهرًا). (تقرير ماتشا المعياري)

إذا كنت تفكر في إضافة عنصر التدوين إلى متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك ، فتأكد من اختيار أحد منشئي مواقع التجارة الإلكترونية الذين يعملون جيدًا جنبًا إلى جنب مع مدونة (مثل Shopify أو WooCommerce أو Squarespace). لمزيد من المعلومات ، تحقق من مورد Tidio الرائع لفهم ثقة العملاء وتحويل زوار الموقع إلى مبيعات.

19. الشركات التي تنشر 16 تدوينة أو أكثر شهريًا تحقق 4.5 ضعفًا من العملاء المحتملين أكثر من الشركات التي تنشر 4 تدوينات (أو أقل). (HubSpot)

هذا يعني أنك ستحتاج إلى ابتكار أفكار مقنعة وذكية وجذابة لنشر المدونة والتي لا تزال مرتبطة بالمهمة العامة المتمثلة في جذب القراء الذين يمكنهم في النهاية التحول إلى مشتركي البريد الإلكتروني – ويمكنك الاستفادة من التسويق عبر البريد الإلكتروني لتحويلهم إلى عملاء لعملك.

20. تم تثبيت أدوات منع الإعلانات على 600 مليون جهاز في عام 2016 وحده. كان هذا الرقم ينمو بنسبة هائلة تصل إلى 40٪ كل عام. (فكر مع جوجل)

يموت المدونون الذين يدرون دخلاً من شبكات إعلانات المدونات التقليدية موتًا بطيئًا. لقد شهد المسوقون الأذكياء بالفعل ظهور اتجاهات التدوين هذه ، وقاموا بالتركيز على تحقيق الدخل من مدوناتهم من خلال مصادر أخرى أكثر استدامة مثل التسويق بالعمولة والمحتوى المدعوم والدورات التدريبية عبر الإنترنت وبيع خدماتهم والمزيد – لزيادة الدخل الذي يتوقع المدونون تحقيقه.

21. تسويق المحتوى أرخص بنسبة 62٪ من التسويق التقليدي. (مقياس الطلب)

22. عندما يتعلق الأمر بتوليد العملاء المحتملين ، ينتج عن تسويق المحتوى عملاء متوقعين أكثر بثلاث مرات من البحث المدفوع. (كابوست)

23. 60٪ من الناس يستشهدون بشراء منتج بعد قراءة منشور مدونة حوله في الأصل. (مقياس الطلب)

24. يشير 89٪ من جهات التسويق في B2B إلى التسويق بالمحتوى كاستراتيجية تسويق مهمة للغاية. (معهد تسويق المحتوى)

25. أكثر من 92٪ من المسوقين يعتبرون المحتوى من الأصول القيمة التي تستحق الاستثمار فيها. (معهد تسويق المحتوى)

26. ما يقرب من 50٪ من المسوقين يقولون ، إذا أتيحت لهم الفرصة لبدء تسويق المحتوى الخاص بهم من جديد ، فإنهم سيركزون على التدوين. (صندوق البيانات)

27. يقضي 61٪ من الأمريكيين وقتًا أطول بثلاثة أضعاف في استهلاك محتوى المدونات مقارنةً بمحتوى البريد الإلكتروني. (وسائل التواصل الاجتماعي اليوم)

بينما يمكن لإحصائيات التدوين مثل هذه أن تجعل الأمر يبدو (ظاهريًا) مثل البريد الإلكتروني ليس جيدًا كقناة للوصول إلى جمهورك المستهدف – لا تدع ذلك يقلل من أولويات جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني ، لأنها تنطبق على قنوات ترويج المدونات الرئيسية الأخرى مثل القيام بالتواصل الذكي مع المدون لبناء علاقات استراتيجية.

28. يقول 75٪ من المتسوقين عبر الإنترنت أنهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من عملية الشراء. (وسائل التواصل الاجتماعي اليوم)

إنه رسمي ، وتثبت البيانات ذلك – الشركات التي لا تقوم بالتدوين (وتروج لمحتواها على وسائل التواصل الاجتماعي) معرضة لخطر كبير بإغلاق المتجر على المدى الطويل وفقًا لأحدث إحصائيات التسوق المتاحة عبر الإنترنت.

من جيل العملاء المحتملين إلى تثقيف آفاقك ، تعد منشورات المدونة طريقة ممتازة وفعالة واقتصادية لدفع عملك إلى الأمام – مما يشير إلى أنه يجب أن يؤدي دورًا أساسيًا في خطة أعمال مدونتك الشاملة أيضًا. بالإضافة إلى ذلك ، يعد التدوين طريقة لبناء علاقات ذات مغزى مع عملائك بينما لا يزالون في طور التعرف على منتجك.

29. متوسط ​​تكلفة النقرة لإعلانات المحتوى على Facebook هي أقل بنسبة 96٪ من تكلفة جميع الإعلانات التي لا تحتوي على محتوى. (تقرير ماتشا المعياري)

تعزز إحصائيات التدوين هذه حقيقة أنه استثمار طويل الأجل لتولي التدوين كاستراتيجية لاكتساب العملاء – ولكن غالبًا ما تكون المكافآت مذهلة بالنسبة للشركات (والأفراد) الذين يلتزمون تمامًا باستخدام محتوى مدوناتهم كوسيلة لدفع نمو الأعمال الهائل.

SEO (تحسين محرك البحث) إحصائيات التدوين ذات الصلة

دعنا نلقي نظرة سريعة على بعض إحصاءات تحسين محركات البحث والمدونات التي تحتاج إلى معرفتها في عام 2023.

ستكون هذه مفيدة بشكل خاص في معرفة ما يتطلبه الأمر لترتيب محتوى مدونتك في مرتبة عالية في نتائج البحث العضوية ، وزيادة الوعي بالعلامة التجارية وجلب المزيد من القراء من محركات البحث.

30. تمتلك Google 92.04٪ من حصة السوق من محركات البحث. ياهو! يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 2.67٪. (StatCounter)

31. طوليًا ، يتراوح المحتوى الأعلى ترتيبًا على Google بين 1500 و 2500 كلمة. (ريروب)

بالنظر إلى أن متوسط ​​طول المنشور في عام 2014 كان 808 كلمات ، فهذه زيادة هائلة جدًا في أقل من عشر سنوات. مرة أخرى ، تعد إحصائية التدوين هذه مؤشرًا على مدى تنافسية المدونين في إنشاء محتوى يبرز من المنافسة.

32. نسبة هائلة تبلغ 54.4٪ من جميع زيارات مواقع الويب في جميع أنحاء العالم تأتي من الأجهزة المحمولة. (ستاتيستا)

زادت حركة مرور المدونات على الجوال بأكثر من 2٪ مقارنة بالعام السابق ، وهذا المعدل يرتفع فقط مع تعمقنا أكثر في عام 2023. وهذا يجعل استخدام سمات WordPress سريعة الاستجابة مع تخطيطات مدروسة مدروسة ، وتحسين الهاتف الذكي للمحتوى الخاص بك ، وتحميل سريع – وتوظيف أفضل خطط استضافة الويب فقط أكثر أهمية من أي وقت مضى.

33. إن وجود مدونة على موقع الويب الخاص بك يزيد من فرصك في الحصول على ترتيب أعلى في البحث بنسبة هائلة تصل إلى 434٪. (عميل فني)

34. يعد توجيه حركة المرور إلى مواقع الويب الخاصة بهم أولوية تسويقية رئيسية لـ 54٪ من جهات التسويق. (حالة التسويق HubSpot)

35. تتناسب الزيادة في حركة المرور مع زيادة نشر التدوينات على المدونات. بمجرد نشر 21-54 منشورًا في المدونة ، يمكن أن تزيد حركة مرور مدونتك بنسبة تصل إلى 30٪. (مقهى جيل المرور)

36. ما يصل إلى 80٪ من الباحثين يتجاهلون المشاركات الدعائية لصالح المحتوى العضوي. (مارتيك)

37. لا يتجاوز 95٪ من الباحثين الصفحة الأولى من صفحة نتائج بحث Google ، مما يجعلها أثمن قطعة من العقارات على الإنترنت. (برافتون)

38. 50٪ من استعلامات البحث هي أربع كلمات أو أكثر. هذا يعني أن أكثر من نصف استعلامات البحث تتعلق بشيء محدد. (برافتون)

39. ما يقرب من نصف جميع النقرات على SERPs (صفحات نتائج محرك البحث) تذهب إلى أعلى 3 قوائم. (إشعال الرؤية)

التدوين هو العمود الفقري لاستراتيجية تحسين محركات البحث الفعالة – لأن المحتوى الذي تنشئه على مدونتك يتمتع بفرصة أعلى للترتيب للكلمات الرئيسية التنافسية (إذا تعلمت كيفية إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية). لزيادة قدرتك على ترتيب المحتوى الخاص بك في أعلى نتائج البحث ، يطلب Google ومحركات البحث الرئيسية الأخرى محتوى:

مكتوبة بخبرة

موثوق

جدير بالثقة

الطريقة الوحيدة التي يمكن لموقع الويب الخاص بك من خلالها تلبية معايير EAT وإيجاد تفضيل في عيون Google (وبالتالي الحصول على حركة مرور عضوية من محرك البحث) ، هي عن طريق نشر محتوى عالي الجودة بانتظام (يتعلق بالموضوعات التي تعتبر خبيرًا فيها) على مدونتك. لن يساعدك تسمير مستأجر SEO هذا في الحصول على مرتبة أعلى على Google فحسب ، بل سيساعدك أيضًا في ترسيخ نفسك كمصدر موثوق للمعلومات حول الموضوعات التي تتخصص فيها.

40. يتوقع تجار التجزئة في الولايات المتحدة إنفاق ما يزيد عن 6.8 مليار دولار على برامج التسويق بالعمولة في عام 2023. (أوين)

تعتبر إحصائيات التدوين هذه ذات صلة بشكل خاص اليوم ، لأنها تشير إلى مقدار مساحة النمو التي لا تزال موجودة للمدونين الذين بدأوا للتو اليوم. على الرغم من أنه قد يبدو أن هناك بالفعل الكثير من المنافسة في مجال مدونتك – لا يزال هناك مجال للنمو الهائل في العديد من أفضل البرامج التابعة في العالم.

تأثير العناوين الرئيسية على منشورات المدونة (إحصائيات المدونات)

لن تكتمل تقريري لأهم إحصائيات المدونات التي تحتاج إلى معرفتها في عام 2023 بدون التعمق في ما يلزم لكتابة عناوين المدونات التي سيتم تحويلها. العناوين الرئيسية ليست فقط عنصرًا حاسمًا لجذب انتباه القراء المحتملين أينما كانوا ، ولكن أيضًا للنظر في أن تصبح مقالة رفيعة المستوى من قبل محركات البحث.

هل تحتاج إلى أفكار جذابة لعناوين المدونة؟

جرب أداة مولد عنوان المدونة الخاصة بي المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على العشرات من أفكار العناوين الملائمة لتحسين محركات البحث لجعل منشورات المدونة الخاصة بك تبرز اليوم.

41. المحتوى الدائم الخضرة يتلاشى بسرعة في دوائر B2B. العناوين التنبؤية (“مستقبل …”) تتفوق بسرعة على جميع أنواع المحتوى الأخرى. (بوزسومو)

تحقق من دليلي النهائي لإنشاء محتوى دائم الخضرة إذا كنت تريد التأكد من أنك تقوم بذلك بشكل صحيح (وتعظيم فرصك في توجيه حركة المرور إلى منشورات مدونتك). ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن هناك الكثير من الأنواع المختلفة للمحتوى مثل القوائم ، والمنشورات الإخبارية ، والبرامج التعليمية الإرشادية ، والمراجعات التفصيلية خطوة بخطوة ، وأدلة المحتوى الأساسي والكثير من الأنواع الأخرى التي يجب أن تفكر في إنشائها (والعديد من أنواع المدونات المختلفة ، لهذا الأمر).

42. تميل مشاركات المدونات التي تحتوي على عناوين بطول 6 إلى 13 كلمة إلى زيادة عدد الزيارات. (Hubspot)

43. عندما يتعلق الأمر بالعناوين المرقمة ، فإن أداء العناوين الفردية يكون أفضل من نظيراتها ذات الأرقام الزوجية. (معهد تسويق المحتوى)

44. تحصل العناوين العاطفية على عدد مشاركات أكبر من أنواع العناوين الأخرى. (اوكدورك)

من أجل حث القراء على النقر فوق منشور المدونة الخاص بك في المقام الأول ، سيتعين عليك تثبيت عنوان مدونتك.

ضع في اعتبارك العنوان الرئيسي بمثابة حصيرة ترحيب لمنشور مدونتك المحددة ، لذلك من الطبيعي أن تستثمر القليل من الوقت في كتابة العناوين التي تجذب المزيد من القراء.

إذا كان عنوانك مثيرًا للاهتمام بدرجة كافية ، فلن يتردد القراء في زيارة مدونتك ورؤية ما لديك لتقدمه (وسيساعدك على زيادة عدد الزيارات) – فقط تأكد من العمل الجاد على مطابقة نية المستخدم لما يسعى هؤلاء القراء لتحقيقه. اجعل حصولهم على ما جاؤوا من أجله أمرًا سهلاً قدر الإمكان ، وستفوز بالسباق إلى قمة تصنيفات البحث بمرور الوقت ، وبالتالي تربح المزيد من الزيارات العضوية.

45. يزيد احتمال مشاركة منشورات المدونات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مشتركي البريد الإلكتروني بمقدار 3.5 مرات. (أنا 🙂)

تستند إحصائيات التدوين مثل هذه على تحليل الأرقام من قائمة التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بي والتي تضم أكثر من 140.000 مشترك وأكثر من 4.4 مليون قارئ رأيتهم في العام الماضي وحده. وقد علمت أن منشورات مدونتي تحصل على المزيد من المشاركات الاجتماعية عندما أرسل رسالة تسويقية عبر البريد الإلكتروني إلى جميع المشتركين في قناتي.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول كيفية تطوير مدونتي الخاصة لتصبح شركة مدونات ناجحة بدوام كامل ، فاختر كتبي المجانية للتدوين ودورات التدوين التي تتعمق في رحلتي.

حسنًا ، لنتحدث الآن عن بعض النقاط الرئيسية من إحصاءات التدوين التي قمنا بتفصيلها هنا اليوم. لأنه من خلال أهداف التدوين المدروسة التي تتصل بإستراتيجية مدونة متماسكة ، ستتمكن من استخدام حقائق واتجاهات التدوين هذه لإنشاء محتوى حركة مرور أعلى لموقعك هذا العام.

الوجبات الجاهزة الرئيسية من إحصائيات التدوين هذه

لذا ، في نهاية كل هذا ، ما الذي تخبرنا به إحصائيات المدونات هذه حقًا؟

فيما يلي بعض النقاط المهمة التي يجب مراعاتها:

يعد التدوين طريقة فعالة للوصول إلى جمهورك والتفاعل معه

تدوين الأعمال عبارة عن قناة تسويقية (عندما تكون متسقة) تتفوق في الأداء على العديد من قنوات توليد العملاء المحتملين الأخرى

الشركات التي تستثمر ميزانيات حقيقية في إنشاء المحتوى وجهود التسويق الرقمي ، تتفوق في الأداء على الشركات التي لا تفعل ذلك

تكاليف التدوين منخفضة بشكل لا يصدق كقناة استحواذ (خاصة إذا كانت لديك خطة استضافة رخيصة)

المحتوى الطويل هو النوع الأكثر شيوعًا والأكثر ربحية لمحتوى المدونة (لذا استهدف أكثر من 1500 كلمة في مقالاتك)

استراتيجية التدوين القوية هي المفتاح لجذب حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك

يعد التدوين جزءًا لا يتجزأ من إنشاء قوائم العملاء المحتملين والبيع اليوم

إذا لم يكن عملك في المدونات ، فأنت تفوت الكثير من الفرص المربحة (كما هو موضح في إحصاءات التدوين الثاقبة هذه).

الأهم من ذلك كله ، نظرًا لأن التدوين يزداد شيوعًا وتنافسية مع تقدمنا ​​في المستقبل ، فإن أفضل وقت لبدء التعامل معه بجدية هو أمر جيد … اليوم!

استخدم أداة بحث الكلمات الرئيسية المجانية الخاصة بي

جرب أداة الكلمات الرئيسية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للحصول على عشرات الأفكار المدعومة بالبحث عن الكلمات الرئيسية والموضوعات التي يمكنك الكتابة عنها على مدونتك اليوم. وتأكد من إطلاعك على أداة إنشاء عنوان مدونتي أيضًا.

دعوتي إلى اتخاذ إجراء بعد قراءة إحصائيات المدونات هذه هي القيام بشيء حيال ذلك (إنشاء محتوى أفضل للمدونة).

بدلاً من مجرد القراءة حول كل إحصائيات التدوين هذه والمضي قدمًا في يومك ، قم بتحويل هذه البيانات إلى مكونات إستراتيجية للتدوين الخاص بك ومحاولات إنشاء المحتوى. للمساعدة في تحقيق هذا الهدف بشكل أفضل ، تحقق من أفضل مواردي لإنشاء استراتيجية تدوين طويلة الأمد:

وإذا لم تكن قد بدأت في رحلة التدوين الخاصة بك بعد ، فلا يوجد وقت أفضل من اليوم. اقرأ دليلي الشامل المفصل خطوة بخطوة لبدء مدونة للعمل في غضون دقائق معدودة.

إذا تعلمنا أي شيء من إحصائيات التدوين هذه ، فهو أن الشركات الحقيقية تزدهر نتيجة للتدوين.

مع وجود ما يكفي من الوقت والجهد والإبداع ، يمكن أن تتحول مدونتك إلى مصدر دخل مفيد من تلقاء نفسها (انظر إلى مقدار ما يمكن أن يحققه المدونون) – فقط تأكد من إعداد نفسك للتعامل مع ضرائب مدونتك أيضًا.

جاهز لبدء مدونتك؟

تحقق من دليلي النهائي: كيف تبدأ مدونة (على الجانب) اليوم.