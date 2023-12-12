ستساعدك المقالة التالية: 5 أدوار يحتاجها كل مشروع تصميم ويب ناجح

لقد كنت دائمًا معجبًا كبيرًا بكرة السلة. عندما كنت أصغر سنًا، كنت أرجع ذلك إلى الرميات البراقة والتسديدات ثلاثية النقاط. الآن بعد أن أصبحت أكبر سنًا وأكثر نضجًا، يمكنني أن أقدر اللعبة لسبب جديد: خمسة لاعبين يعملون معًا كفريق واحد.

العمل الجماعي مهم جدا. أثناء نشأتنا، تم وصف كل رياضة جماعية ومشروع جماعي على أنها “تجربة بناء الفريق” التي نحتاجها مع تقدمنا ​​في السن. عندما دخلت سوق العمل، أدركت أن العمل الجماعي لا يقل أهمية عن المعلن عنه في شبابك.

أعتقد أن العمل الجماعي يكون في أفضل حالاته عندما يكون لديك مجموعة واسعة من الأدوار المختلفة جدًا معًا. وهذا ما جذبني إلى التسويق الداخلي وتصميم الويب في المقام الأول. تمامًا مثل كرة السلة (أو أي رياضة جماعية أخرى)، لديك مجموعة من الأفراد، لكل منهم تخصصه ودوره، ويعملون نحو هدف مشترك.

لذا، عندما تبدأ في التفكير في إعادة تصميم موقع ويب وتبدأ في النظر إلى العملية لمعرفة كيفية تنفيذها، ما هي بعض الأدوار المهمة التي يجب أن تكون جزءًا من المشروع؟

في حين أن العناوين قد تكون مختلفة وقد تتداخل الأدوار، فإليك خمسة أدوار يحتاجها كل مشروع تصميم ويب ناجح:

1) استراتيجي التسويق

يلعب استراتيجي التسويق دورًا رئيسيًا في نجاح موقع الويب الخاص بك على المدى الطويل. يعمل هذا الفرد على ضمان نجاح العميل وفريقه. يحدد استراتيجي التسويق التوقعات، ويتأكد من أن الفريق والميزانية يسيران على الطريق الصحيح، ويعمل مع بقية الأدوار المعنية لتحديد مواعيد نهائية واقعية لمشروع تصميم الويب. يقوم هذا الشخص بالتحقق بشكل روتيني من الفريق ويساعد أعضاء الفريق في التغلب على أي عقبات، ونقل المعلومات إلى العميل حسب الضرورة، مع ضمان بقاء جميع أصحاب المصلحة في المشروع على نفس الصفحة.

يجب أن يفهم استراتيجي التسويق أيضًا أحدث اتجاهات الإنترنت ويعرف كيفية تحسين موقع الويب من أجل أفضل معدلات التحويل على المدى الطويل. في كثير من الأحيان، يتعاون هذا الشخص مع متخصص المحتوى لإنشاء عروض ومنشورات مدونة ومحتويات أخرى لجذب زوار موقع الويب وتحويلهم.

لا تتوقف مشاركة استراتيجي التسويق بعد إطلاق الموقع. يركز هذا الفرد على جلب عملائك المثاليين إلى الموقع وتحويلهم إلى عملاء محتملين ومبيعات. على هذا النحو، يلعب استراتيجي التسويق دورًا مهمًا في زيادة عائد الاستثمار لموقعك على الويب.

2) مصمم تجربة المستخدم

تبدأ عملية تصميم الويب Agile دائمًا بمشاركة الفريق في تحديد نطاق عناصر المشروع وتحديد أولوياتها. يجب أن يضم فريقك دائمًا مصمم تجربة المستخدم.

يشبه مصمم تجربة المستخدم المهندس المعماري ويساعد في صياغة استراتيجية موقع الويب من خلال إجراء بحث أولي على موقع الويب الحالي للعميل وتحليله للمساعدة في صياغته شخصيات المشتريوحدد الأهداف وأنشئ مخططًا للموقع الجديد. كل خطوة تتبع الإستراتيجية يتم وضعها بسبب هذا الدور.

المصمم مسؤول أيضًا عن إضفاء الحيوية على الصفحات باستخدام الإطارات السلكية التي تم إنشاؤها لمحاكاة كل صفحة. يركز المصمم على إنشاء مفاهيم الموقع بالإضافة إلى تطوير القوالب والتصميم الجرافيكي للموقع.

يعمل مصمم تجربة المستخدم جنبًا إلى جنب مع الفريق، وبالتعاون الوثيق بشكل خاص مع متخصص المحتوى.

3) أخصائي المحتوى

يعد المحتوى جزءًا مهمًا من موقع الويب الخاص بك، ولكنه لا يحظى دائمًا بالاهتمام الذي يستحقه. في كثير من الأحيان، يتم تفويض مهمة الكتابة لشخص ليس كاتبًا محترفًا، مما قد يتسبب في تحويلات ضعيفة وتأخير المشروع.

يحتاج مشروع تصميم الويب الرائع إلى وجود شخص يقود عملية إنشاء المحتوى. يجب أن يتمتع هذا الشخص بخبرة في كتابة محتوى الويب ونسخة التسويق التعليمي وعروض التحويل المقنعة. في هذا الدور، يستخدم متخصص المحتوى الشخصيات لتوجيهه لإنشاء محتوى لكل صفحة من صفحات موقع الويب الخاص بك.

يجب أن يكون متخصص المحتوى مهتمًا بالتفاصيل وأن يكون قادرًا على استخدام كتاباته لإقناع جمهورك.

4) مطور الموقع

تعد الإستراتيجية والمحتوى والتصميم كلها عناصر أساسية، ولكن بدون فريق من المطورين لربط كل هذه القطع معًا، لن يتم إنشاء موقع الويب الخاص بك أبدًا. يستخدم مطور موقع الويب (أو فريق التطوير) إستراتيجية الويب والمحتوى والتصميم لإنشاء موقع الويب. في هذا الدور، يقوم المطور بإنشاء التعليمات البرمجية لموقع الويب، وإجراء اختبارات متعددة والتأكد من التعامل مع أي أخطاء أو مشكلات وفقًا لذلك. مطور الواجهة الخلفية يبني الموقع.

5) المحرر

من المهم أن يكون لديك محررًا رائعًا كجزء من مشروع موقع الويب الخاص بك. يضمن المحرر المحترف أن كل شيء على موقع الويب الخاص بك يعمل ويتوافق مع إرشادات العلامة التجارية وخالي من الأخطاء. يقوم المحرر باختبار سير العمل والعبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء والروابط الداخلية والخارجية والمزيد. غالبًا ما يكون الفرق بين امتلاك موقع ويب جميل وموقع ويب رائع ذو مظهر احترافي هو عمل محرر قوي.

فكر في الشراكة مع إحدى الوكالات

يتطلب بناء موقع ويب ناجح العمل الجماعي. قد تكون محاولة إعادة تصميم موقع الويب الخاص بك دون خبرة الأدوار المذكورة أعلاه عملية صعبة، مما قد يتطلب الشراكة مع إحدى الوكالات.

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